Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.399,90 0,00 37,18 İş Bankası (C) 6,69 -1,62 4,37 İş Bankası (Kur.) 315.994,90 50,47 İş Fin.Kir. 3,69 -2,12 -2,89 İş Girişim 15,86 -0,88 317,37 İş GMYO 2,11 -0,94 19,89 İş Y. Men. Değ. 12,80 -1,08 217,87 İş Yat. Ort. 3,27 -1,80 102,94 İşbir Holding 3.058,00 -1,35 611,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,00 88,71 İttifak Holding 2,32 -1,69 77,93 İz Hayvancılık Tarım 14,98 -0,99 472,52 İzmir Demir Çelik 20,00 0,00 144,20 İzmir Fırça 5,90 7,27 227,78 Jantsa Jant Sanayi 224,40 -4,10 321,90 Kafein Yazılım 17,76 -1,33 59,91 Kaplamin 24,86 -0,08 347,93 Kardemir (A) 5,13 -2,84 93,58 Kardemir (B) 4,57 -2,97 73,11 Kardemir (D) 5,09 -1,36 91,35 Karel Elektronik 17,04 -0,53 17,27 Karsan Otomotiv 2,97 -1,66 87,97 Karsu Tekstil 6,53 -2,39 101,54 Kartonsan 2.665,10 -2,38 589,83 Katmerciler Ekipman 3,06 -2,55 100,17 Kent Gıda 518,00 6,58 2130,69 Kerevitaş Gıda 7,36 3,95 125,77 Kervansaray Yat. Holding 1,51 8,63 174,55 Kiler GMYO 2,51 -1,95 134,80 Klimasan Klima 20,50 -1,06 -3,37 Koç Holding 18,22 -2,46 -8,94 Konfrut Gıda 17,36 4,58 121,99 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,59 -1,72 Konya Çimento 1.011,90 -5,80 272,98 Kordsa Teknik Tekstil 14,31 -3,38 12,54 Koza Altın 75,80 -1,24 2,36 Koza Madencilik 12,92 -1,90 28,81 Körfez GMYO 6,25 -2,34 161,51 Kristal Kola 2,92 3,18 93,38 Kron Telekomünikasyon 26,18 -1,87 105,82 Kuştur Kuşadası Turizm 159,10 -3,58 577,74 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 -2,19 98,88 Kütahya Porselen 37,12 -2,32 460,73 Lider Faktoring 3,08 -1,91 67,85 Link Bilgisayar 46,74 -1,72 159,83 Logo Yazılım 116,30 4,77 91,28 Lokman Hekim Sağlık 11,64 3,56 102,94 Lüks Kadife 29,00 -0,34 235,65 Makina Takım 2,71 -2,17 44,15 Marka Yatırım Holding 7,00 0,00 493,22 Marmaris Altınyunus 92,00 -4,76 29,58 Marshall 336,90 1,17 608,67 Martı GMYO 3,04 -2,25 200,99 Martı Otel 2,29 -4,58 151,65 Mavi Giyim 46,80 -2,90 -19,17 Mazhar Zorlu Holding 17,55 -2,23 45,16 Mega Polietilen 10,68 -0,09 741,97 Menderes Tekstil 3,18 1,27 142,75 Merit Turizm 70,00 -1,75 260,08 Merko Gıda 12,62 2,52 1101,90 Metemtur Otelcilik 12,59 -0,47 607,30 Metro Holding 2,11 -2,31 52,90 Metro Petrol ve Tesisleri 3,10 -2,21 58,16 Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 0,00 -50,68 Migros Ticaret 42,24 3,18 74,40 Milpa 4,46 -2,41 103,65 Mistral GMYO 4,31 1,65 129,67 MLP Sağlık 20,30 5,56 26,88 MMC San. ve Tic. Yat. 5,48 -6,96 380,70 Mondi Tire Kutsan 6,43 -1,38 55,31 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,32 -2,59 177,67 Net Holding 3,17 -0,63 21,92 Netaş Telekom. 19,84 0,71 51,91 Niğbaş Niğde Beton 71,40 0,56 1051,61 Nuh Çimento 40,10 -2,05 265,05 Nurol GMYO 7,19 -1,91 101,40 Odaş Elektrik 3,41 -1,16 135,87 Olmuksan-IP 7,73 -0,13 201,84 Orge Enerji Elektrik 7,25 -2,03 46,17 Orma Orman Mahsulleri 13,14 0,00 376,09 Osmanlı Menkul 20,16 -3,08 383,30 Ostim Endüstriyel Yat 4,07 -0,49 142,26 Otokar 226,90 -0,04 54,31 Oyak Çimento 8,09 -1,70 47,15 Oyak Yat. Ort. 6,29 -0,16 172,45 Oylum Sınai Yatırımlar 5,37 3,27 73,85 Özak GMYO 4,31 0,23 67,70 Özbal Çelik Boru 6,84 -2,29 324,35 Özderici GMYO 2,22 -1,33 41,40 Özerden Plastik 8,81 0,00 286,40 Panora GMYO 6,64 -2,21 18,54 Papilon Savunma 20,44 -1,64 165,24 Park Elek.Madencilik 5,10 -2,49 67,21 Parsan 22,76 -2,90 34,36 Pegasus 58,95 -4,46 -31,77 Peker GMYO 2,27 0,00 151,01 Penguen Gıda 5,58 4,49 509,57 Pera GMYO 2,51 -3,46 167,02 Pergamon Dış Ticaret 15,70 0,06 102,90 Petkim 4,23 0,00 33,23 Petrokent Turizm 940,00 -1,05 633,80 Pınar Et ve Un 25,60 5,18 181,65 Pınar Su 7,91 5,05 240,95 Pınar Süt 23,46 7,42 86,05 Plastikkart 11,23 -0,71 21,14 Polisan Holding 3,79 -2,32 25,60 Politeknik Metal 335,00 -6,42 340,37 Prizma Press Matbaacılık 5,80 4,69 34,88 QNB Finans Fin. Kir. 148,00 -6,45 14,64 QNB Finansbank 82,95 -5,09 121,20 Ral Yatırım Holding 4,98 -4,23 89,75 Ray Sigorta 22,94 -6,06 570,76 Reysaş GMYO 4,84 -1,02 5,45 Reysaş Lojistik 10,22 1,79 133,33 Rhea Girişim 3,48 1,75 192,44 Rodrigo Tekstil 18,71 9,93 933,70 Royal Halı 4,00 0,25 191,97 RTA Laboratuvarları 45,30 2,44 1852,59 Sabancı Holding 9,89 -1,00 8,45 Safkar Ege Soğutmacılık 15,25 9,95 599,54 Sanel Mühendislik 3,46 -1,98 17,93 Sanifoam Sünger 12,61 -8,69 152,20 Sanko Pazarlama 7,31 -1,48 0,33 Saray Matbaacılık 7,76 0,78 500,26 Sarkuysan 6,96 -0,43 119,04 Sasa Polyester 16,59 -2,70 114,62 Say Yenilenebilir Enerji 8,10 -1,70 261,61 Sekuro Plastik 11,44 -2,97 113,43 Selçuk Ecza Deposu 12,48 9,47 109,23 Selçuk Gıda 4,09 0,99 279,50 Senkron Güvenlik 5,00 4,82 83,15 Serve Film Prodüksiyon 17,00 1,19 969,18 Servet GMYO 57,10 -1,55 571,76 Seyitler Kimya 20,20 8,02 197,50 Silverline Endüstri 4,21 -1,86 94,91 Sinpaş GMYO 3,96 0,51 241,38 Smartiks Yazılım 7,53 -1,83 -23,24 Sodaş Sodyum Sanayii 24,52 1,49 537,51 Söktaş 4,97 -1,58 192,26 Sönmez Filament 37,22 0,59 662,70 Sönmez Pamuklu 15,93 1,79 223,78 Sumaş Suni Tahta 41,50 0,00 322,91 Şeker Fin. Kir. 4,39 0,92 -8,16 Şekerbank 1,48 0,00 35,75 Şişe Cam 6,71 -2,47 31,82 Şok Marketler 12,44 3,67 15,61 T. Halk Bankası 5,33 -1,66 -9,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,80 -5,39 50,92 T.S.K.B. 2,29 -4,98 89,26 T.Tuborg 17,13 -1,55 43,95 Taç Tarım Ürünleri 10,90 1,40 249,36 Tat Gıda 11,44 2,14 88,04 TAV Havalimanları 19,25 -3,51 -29,13 Taze Kuru Gıda 278,00 -0,36 3739,78 Tek-Art Turizm 2,13 7,04 69,05 Tekfen Holding 14,83 -2,11 -18,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,13 9,97 188,81 Temapol Polimer Plastik 10,01 -1,86 91,76 TGS Dış Ticaret 9,15 -1,19 95,93 Tofaş Oto. Fab. 28,78 -1,24 23,51 Torunlar GMYO 3,72 -1,33 35,27 Trabzon Liman 33,10 -3,83 216,03 Trabzonspor Sportif 4,35 -1,14 102,33 Trend GMYO 14,24 4,78 547,27 TSKB GMYO 3,68 -2,39 285,35 Tuğçelik 7,09 -1,12 79,49 Tukaş 11,81 4,51 -4,37 Turcas Petrol 4,95 -1,39 85,39 Turkcell 15,12 -1,51 12,20 Tümosan Motor ve Traktör 10,44 -3,06 62,87 Tüpraş 92,35 -1,91 -27,17 Türk Hava Yolları 11,67 -2,18 -19,29 Türk Prysmian Kablo 13,38 -1,98 418,50 Türk Telekom 7,60 -0,91 5,33 Türk Traktör 139,20 -1,28 163,08 Türker Proje Gayrimenkul 90,10 -0,72 114,52 Türkiye Sigorta 5,69 -1,56 161,27 Ufuk Yatırım 12,16 3,58 371,32 Ulaşlar Turizm Yat. 3,77 0,53 304,56 Ulusoy Elektrik 47,94 -1,56 80,23 Ulusoy Un Sanayi 12,35 4,48 223,30 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,32 -2,52 91,19 Utopya Turizm 24,58 -2,31 399,59 Uzertaş Boya 30,50 3,46 1273,87 Ülker Bisküvi 22,60 1,53 1,07 Vakıf Fin. Kir. 3,84 -1,29 81,35 Vakıf GMYO 3,78 -2,58 118,37 Vakıf Yat. Ort. 7,70 -1,41 322,81 Vakıflar Bankası 4,67 -1,89 -15,25 Vakko Tekstil 6,03 -1,95 32,82 Vanet Gıda 8,94 2,76 525,17 Verusa Holding 43,24 -3,22 133,09 Verusaturk Girisim 9,47 -2,47 80,08 Vestel 20,62 -0,29 63,39 Vestel Beyaz Eşya 34,78 -2,19 64,85 Viking Kağıt 6,37 2,41 240,64 Yapı Kredi Koray GMYO 4,73 -0,63 95,45 Yapı ve Kredi Bank. 2,93 -2,01 18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 38,98 5,35 523,08 Yataş 11,73 -1,92 59,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,78 -3,08 134,78 Yeni Gimat GMYO 12,68 0,63 5,92 Yeşil GMYO 1,21 0,83 89,06 Yeşil Yapı 1,38 -0,72 109,09 Yeşil Yatırım Holding 73,85 -4,40 557,61 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.699,90 0,00 467,06 Yonga Mobilya 30,92 -0,13 234,90 Yükselen Çelik 6,94 -1,42 126,43 Yünsa 13,20 -1,93 31,11 Zorlu Enerji 2,68 -1,83 64,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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