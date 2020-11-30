Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.399,90
|0,00
|37,18
|İş Bankası (C)
|6,69
|-1,62
|4,37
|İş Bankası (Kur.)
|315.994,90
|50,47
|İş Fin.Kir.
|3,69
|-2,12
|-2,89
|İş Girişim
|15,86
|-0,88
|317,37
|İş GMYO
|2,11
|-0,94
|19,89
|İş Y. Men. Değ.
|12,80
|-1,08
|217,87
|İş Yat. Ort.
|3,27
|-1,80
|102,94
|İşbir Holding
|3.058,00
|-1,35
|611,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,32
|-1,69
|77,93
|İz Hayvancılık Tarım
|14,98
|-0,99
|472,52
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|0,00
|144,20
|İzmir Fırça
|5,90
|7,27
|227,78
|Jantsa Jant Sanayi
|224,40
|-4,10
|321,90
|Kafein Yazılım
|17,76
|-1,33
|59,91
|Kaplamin
|24,86
|-0,08
|347,93
|Kardemir (A)
|5,13
|-2,84
|93,58
|Kardemir (B)
|4,57
|-2,97
|73,11
|Kardemir (D)
|5,09
|-1,36
|91,35
|Karel Elektronik
|17,04
|-0,53
|17,27
|Karsan Otomotiv
|2,97
|-1,66
|87,97
|Karsu Tekstil
|6,53
|-2,39
|101,54
|Kartonsan
|2.665,10
|-2,38
|589,83
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|-2,55
|100,17
|Kent Gıda
|518,00
|6,58
|2130,69
|Kerevitaş Gıda
|7,36
|3,95
|125,77
|Kervansaray Yat. Holding
|1,51
|8,63
|174,55
|Kiler GMYO
|2,51
|-1,95
|134,80
|Klimasan Klima
|20,50
|-1,06
|-3,37
|Koç Holding
|18,22
|-2,46
|-8,94
|Konfrut Gıda
|17,36
|4,58
|121,99
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,59
|-1,72
|Konya Çimento
|1.011,90
|-5,80
|272,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,31
|-3,38
|12,54
|Koza Altın
|75,80
|-1,24
|2,36
|Koza Madencilik
|12,92
|-1,90
|28,81
|Körfez GMYO
|6,25
|-2,34
|161,51
|Kristal Kola
|2,92
|3,18
|93,38
|Kron Telekomünikasyon
|26,18
|-1,87
|105,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|159,10
|-3,58
|577,74
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|-2,19
|98,88
|Kütahya Porselen
|37,12
|-2,32
|460,73
|Lider Faktoring
|3,08
|-1,91
|67,85
|Link Bilgisayar
|46,74
|-1,72
|159,83
|Logo Yazılım
|116,30
|4,77
|91,28
|Lokman Hekim Sağlık
|11,64
|3,56
|102,94
|Lüks Kadife
|29,00
|-0,34
|235,65
|Makina Takım
|2,71
|-2,17
|44,15
|Marka Yatırım Holding
|7,00
|0,00
|493,22
|Marmaris Altınyunus
|92,00
|-4,76
|29,58
|Marshall
|336,90
|1,17
|608,67
|Martı GMYO
|3,04
|-2,25
|200,99
|Martı Otel
|2,29
|-4,58
|151,65
|Mavi Giyim
|46,80
|-2,90
|-19,17
|Mazhar Zorlu Holding
|17,55
|-2,23
|45,16
|Mega Polietilen
|10,68
|-0,09
|741,97
|Menderes Tekstil
|3,18
|1,27
|142,75
|Merit Turizm
|70,00
|-1,75
|260,08
|Merko Gıda
|12,62
|2,52
|1101,90
|Metemtur Otelcilik
|12,59
|-0,47
|607,30
|Metro Holding
|2,11
|-2,31
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,10
|-2,21
|58,16
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|0,00
|-50,68
|Migros Ticaret
|42,24
|3,18
|74,40
|Milpa
|4,46
|-2,41
|103,65
|Mistral GMYO
|4,31
|1,65
|129,67
|MLP Sağlık
|20,30
|5,56
|26,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,48
|-6,96
|380,70
|Mondi Tire Kutsan
|6,43
|-1,38
|55,31
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,32
|-2,59
|177,67
|Net Holding
|3,17
|-0,63
|21,92
|Netaş Telekom.
|19,84
|0,71
|51,91
|Niğbaş Niğde Beton
|71,40
|0,56
|1051,61
|Nuh Çimento
|40,10
|-2,05
|265,05
|Nurol GMYO
|7,19
|-1,91
|101,40
|Odaş Elektrik
|3,41
|-1,16
|135,87
|Olmuksan-IP
|7,73
|-0,13
|201,84
|Orge Enerji Elektrik
|7,25
|-2,03
|46,17
|Orma Orman Mahsulleri
|13,14
|0,00
|376,09
|Osmanlı Menkul
|20,16
|-3,08
|383,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|-0,49
|142,26
|Otokar
|226,90
|-0,04
|54,31
|Oyak Çimento
|8,09
|-1,70
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,16
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,37
|3,27
|73,85
|Özak GMYO
|4,31
|0,23
|67,70
|Özbal Çelik Boru
|6,84
|-2,29
|324,35
|Özderici GMYO
|2,22
|-1,33
|41,40
|Özerden Plastik
|8,81
|0,00
|286,40
|Panora GMYO
|6,64
|-2,21
|18,54
|Papilon Savunma
|20,44
|-1,64
|165,24
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|-2,49
|67,21
|Parsan
|22,76
|-2,90
|34,36
|Pegasus
|58,95
|-4,46
|-31,77
|Peker GMYO
|2,27
|0,00
|151,01
|Penguen Gıda
|5,58
|4,49
|509,57
|Pera GMYO
|2,51
|-3,46
|167,02
|Pergamon Dış Ticaret
|15,70
|0,06
|102,90
|Petkim
|4,23
|0,00
|33,23
|Petrokent Turizm
|940,00
|-1,05
|633,80
|Pınar Et ve Un
|25,60
|5,18
|181,65
|Pınar Su
|7,91
|5,05
|240,95
|Pınar Süt
|23,46
|7,42
|86,05
|Plastikkart
|11,23
|-0,71
|21,14
|Polisan Holding
|3,79
|-2,32
|25,60
|Politeknik Metal
|335,00
|-6,42
|340,37
|Prizma Press Matbaacılık
|5,80
|4,69
|34,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|148,00
|-6,45
|14,64
|QNB Finansbank
|82,95
|-5,09
|121,20
|Ral Yatırım Holding
|4,98
|-4,23
|89,75
|Ray Sigorta
|22,94
|-6,06
|570,76
|Reysaş GMYO
|4,84
|-1,02
|5,45
|Reysaş Lojistik
|10,22
|1,79
|133,33
|Rhea Girişim
|3,48
|1,75
|192,44
|Rodrigo Tekstil
|18,71
|9,93
|933,70
|Royal Halı
|4,00
|0,25
|191,97
|RTA Laboratuvarları
|45,30
|2,44
|1852,59
|Sabancı Holding
|9,89
|-1,00
|8,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|15,25
|9,95
|599,54
|Sanel Mühendislik
|3,46
|-1,98
|17,93
|Sanifoam Sünger
|12,61
|-8,69
|152,20
|Sanko Pazarlama
|7,31
|-1,48
|0,33
|Saray Matbaacılık
|7,76
|0,78
|500,26
|Sarkuysan
|6,96
|-0,43
|119,04
|Sasa Polyester
|16,59
|-2,70
|114,62
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,10
|-1,70
|261,61
|Sekuro Plastik
|11,44
|-2,97
|113,43
|Selçuk Ecza Deposu
|12,48
|9,47
|109,23
|Selçuk Gıda
|4,09
|0,99
|279,50
|Senkron Güvenlik
|5,00
|4,82
|83,15
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|1,19
|969,18
|Servet GMYO
|57,10
|-1,55
|571,76
|Seyitler Kimya
|20,20
|8,02
|197,50
|Silverline Endüstri
|4,21
|-1,86
|94,91
|Sinpaş GMYO
|3,96
|0,51
|241,38
|Smartiks Yazılım
|7,53
|-1,83
|-23,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,52
|1,49
|537,51
|Söktaş
|4,97
|-1,58
|192,26
|Sönmez Filament
|37,22
|0,59
|662,70
|Sönmez Pamuklu
|15,93
|1,79
|223,78
|Sumaş Suni Tahta
|41,50
|0,00
|322,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,39
|0,92
|-8,16
|Şekerbank
|1,48
|0,00
|35,75
|Şişe Cam
|6,71
|-2,47
|31,82
|Şok Marketler
|12,44
|3,67
|15,61
|T. Halk Bankası
|5,33
|-1,66
|-9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|65,80
|-5,39
|50,92
|T.S.K.B.
|2,29
|-4,98
|89,26
|T.Tuborg
|17,13
|-1,55
|43,95
|Taç Tarım Ürünleri
|10,90
|1,40
|249,36
|Tat Gıda
|11,44
|2,14
|88,04
|TAV Havalimanları
|19,25
|-3,51
|-29,13
|Taze Kuru Gıda
|278,00
|-0,36
|3739,78
|Tek-Art Turizm
|2,13
|7,04
|69,05
|Tekfen Holding
|14,83
|-2,11
|-18,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,13
|9,97
|188,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,01
|-1,86
|91,76
|TGS Dış Ticaret
|9,15
|-1,19
|95,93
|Tofaş Oto. Fab.
|28,78
|-1,24
|23,51
|Torunlar GMYO
|3,72
|-1,33
|35,27
|Trabzon Liman
|33,10
|-3,83
|216,03
|Trabzonspor Sportif
|4,35
|-1,14
|102,33
|Trend GMYO
|14,24
|4,78
|547,27
|TSKB GMYO
|3,68
|-2,39
|285,35
|Tuğçelik
|7,09
|-1,12
|79,49
|Tukaş
|11,81
|4,51
|-4,37
|Turcas Petrol
|4,95
|-1,39
|85,39
|Turkcell
|15,12
|-1,51
|12,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,44
|-3,06
|62,87
|Tüpraş
|92,35
|-1,91
|-27,17
|Türk Hava Yolları
|11,67
|-2,18
|-19,29
|Türk Prysmian Kablo
|13,38
|-1,98
|418,50
|Türk Telekom
|7,60
|-0,91
|5,33
|Türk Traktör
|139,20
|-1,28
|163,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,10
|-0,72
|114,52
|Türkiye Sigorta
|5,69
|-1,56
|161,27
|Ufuk Yatırım
|12,16
|3,58
|371,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,77
|0,53
|304,56
|Ulusoy Elektrik
|47,94
|-1,56
|80,23
|Ulusoy Un Sanayi
|12,35
|4,48
|223,30
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,32
|-2,52
|91,19
|Utopya Turizm
|24,58
|-2,31
|399,59
|Uzertaş Boya
|30,50
|3,46
|1273,87
|Ülker Bisküvi
|22,60
|1,53
|1,07
|Vakıf Fin. Kir.
|3,84
|-1,29
|81,35
|Vakıf GMYO
|3,78
|-2,58
|118,37
|Vakıf Yat. Ort.
|7,70
|-1,41
|322,81
|Vakıflar Bankası
|4,67
|-1,89
|-15,25
|Vakko Tekstil
|6,03
|-1,95
|32,82
|Vanet Gıda
|8,94
|2,76
|525,17
|Verusa Holding
|43,24
|-3,22
|133,09
|Verusaturk Girisim
|9,47
|-2,47
|80,08
|Vestel
|20,62
|-0,29
|63,39
|Vestel Beyaz Eşya
|34,78
|-2,19
|64,85
|Viking Kağıt
|6,37
|2,41
|240,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,73
|-0,63
|95,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,93
|-2,01
|18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,98
|5,35
|523,08
|Yataş
|11,73
|-1,92
|59,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,78
|-3,08
|134,78
|Yeni Gimat GMYO
|12,68
|0,63
|5,92
|Yeşil GMYO
|1,21
|0,83
|89,06
|Yeşil Yapı
|1,38
|-0,72
|109,09
|Yeşil Yatırım Holding
|73,85
|-4,40
|557,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.699,90
|0,00
|467,06
|Yonga Mobilya
|30,92
|-0,13
|234,90
|Yükselen Çelik
|6,94
|-1,42
|126,43
|Yünsa
|13,20
|-1,93
|31,11
|Zorlu Enerji
|2,68
|-1,83
|64,42
(Son)
- Kaynak: AA
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