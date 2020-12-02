Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|1,57
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,78
|-0,15
|5,77
|İş Bankası (Kur.)
|315.994,90
|50,47
|İş Fin.Kir.
|3,75
|0,00
|-1,32
|İş Girişim
|16,88
|3,56
|344,21
|İş GMYO
|2,12
|0,00
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|13,03
|-0,15
|223,59
|İş Yat. Ort.
|3,32
|0,91
|106,04
|İşbir Holding
|2.950,00
|0,00
|586,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|0,00
|90,32
|İttifak Holding
|2,30
|0,44
|76,40
|İz Hayvancılık Tarım
|14,90
|-0,53
|469,47
|İzmir Demir Çelik
|19,69
|-3,20
|140,42
|İzmir Fırça
|5,50
|-0,90
|205,56
|Jantsa Jant Sanayi
|261,70
|7,17
|392,03
|Kafein Yazılım
|18,29
|0,49
|64,69
|Kaplamin
|25,26
|1,45
|355,14
|Kardemir (A)
|5,15
|0,19
|94,34
|Kardemir (B)
|4,70
|0,86
|78,03
|Kardemir (D)
|5,04
|2,02
|89,47
|Karel Elektronik
|19,44
|9,95
|33,79
|Karsan Otomotiv
|3,07
|2,33
|94,30
|Karsu Tekstil
|6,54
|-0,15
|101,85
|Kartonsan
|2.988,70
|5,50
|673,60
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|0,65
|104,10
|Kent Gıda
|500,00
|2,04
|2053,17
|Kerevitaş Gıda
|7,11
|-0,70
|118,10
|Kervansaray Yat. Holding
|1,03
|-9,65
|87,27
|Kiler GMYO
|2,51
|0,40
|134,80
|Klimasan Klima
|22,04
|3,67
|3,89
|Koç Holding
|18,48
|0,82
|-7,64
|Konfrut Gıda
|16,82
|-0,65
|115,09
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,98
|-1,57
|Konya Çimento
|1.172,60
|10,00
|332,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,83
|-0,60
|16,63
|Koza Altın
|77,35
|1,78
|4,46
|Koza Madencilik
|13,22
|2,08
|31,80
|Körfez GMYO
|6,07
|0,17
|153,97
|Kristal Kola
|3,26
|4,82
|115,89
|Kron Telekomünikasyon
|26,24
|-0,08
|106,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|178,50
|8,84
|660,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,00
|109,58
|Kütahya Porselen
|37,30
|-0,27
|463,44
|Lider Faktoring
|3,07
|-0,32
|67,30
|Link Bilgisayar
|48,20
|1,30
|167,95
|Logo Yazılım
|113,50
|0,80
|86,68
|Lokman Hekim Sağlık
|11,48
|-1,80
|100,15
|Lüks Kadife
|28,18
|-1,05
|226,16
|Makina Takım
|2,75
|1,10
|46,28
|Marka Yatırım Holding
|6,72
|0,15
|469,49
|Marmaris Altınyunus
|96,20
|-1,84
|35,49
|Marshall
|336,50
|0,36
|607,82
|Martı GMYO
|2,99
|0,00
|196,04
|Martı Otel
|2,22
|-1,33
|143,96
|Mavi Giyim
|49,14
|3,67
|-15,13
|Mazhar Zorlu Holding
|18,21
|0,50
|50,62
|Mega Polietilen
|10,42
|-1,04
|721,47
|Menderes Tekstil
|3,18
|-0,63
|142,75
|Merit Turizm
|75,30
|-2,02
|287,35
|Merko Gıda
|11,99
|-2,12
|1041,90
|Metemtur Otelcilik
|12,68
|0,96
|612,36
|Metro Holding
|2,19
|0,46
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,14
|-0,32
|60,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|0,38
|-50,68
|Migros Ticaret
|41,94
|-1,32
|73,16
|Milpa
|4,53
|1,34
|106,85
|Mistral GMYO
|4,38
|2,10
|133,40
|MLP Sağlık
|20,08
|-0,50
|25,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,83
|-0,17
|411,40
|Mondi Tire Kutsan
|6,53
|0,31
|57,73
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,22
|0,23
|176,89
|Net Holding
|3,17
|0,00
|21,92
|Netaş Telekom.
|20,54
|2,19
|57,27
|Niğbaş Niğde Beton
|75,90
|7,36
|1124,19
|Nuh Çimento
|47,94
|8,56
|336,42
|Nurol GMYO
|7,23
|0,14
|102,52
|Odaş Elektrik
|3,54
|1,43
|144,86
|Olmuksan-IP
|7,48
|1,36
|192,08
|Orge Enerji Elektrik
|7,37
|0,55
|48,59
|Orma Orman Mahsulleri
|12,90
|2,30
|367,39
|Osmanlı Menkul
|20,54
|-0,96
|392,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,14
|0,24
|146,43
|Otokar
|252,40
|5,83
|71,65
|Oyak Çimento
|8,28
|0,98
|50,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|0,00
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,28
|0,57
|70,94
|Özak GMYO
|4,29
|0,47
|66,93
|Özbal Çelik Boru
|7,06
|1,88
|338,00
|Özderici GMYO
|2,21
|-0,45
|40,76
|Özerden Plastik
|8,50
|1,92
|272,81
|Pamukova Elektrik
|23,50
|-8,42
|1735,94
|Panora GMYO
|6,62
|0,00
|18,18
|Papilon Savunma
|20,74
|0,97
|169,13
|Park Elek.Madencilik
|5,15
|0,39
|68,85
|Parsan
|23,14
|-0,60
|36,60
|Pegasus
|63,00
|0,16
|-27,08
|Peker GMYO
|2,35
|2,62
|159,85
|Penguen Gıda
|5,38
|-1,10
|487,73
|Pera GMYO
|2,37
|-0,42
|152,13
|Pergamon Dış Ticaret
|16,62
|-0,18
|114,79
|Petkim
|4,31
|1,17
|35,75
|Petrokent Turizm
|1.032,00
|9,90
|705,62
|Pınar Et ve Un
|24,22
|-0,66
|166,46
|Pınar Su
|7,60
|-0,52
|227,59
|Pınar Süt
|22,46
|0,36
|78,12
|Plastikkart
|12,82
|6,57
|38,30
|Polisan Holding
|3,86
|-0,77
|27,92
|Politeknik Metal
|340,00
|3,82
|346,94
|Prizma Press Matbaacılık
|5,68
|-0,18
|32,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,90
|1,54
|12,24
|QNB Finansbank
|81,85
|1,17
|118,27
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|0,20
|87,47
|Ray Sigorta
|22,94
|-0,26
|570,76
|Reysaş GMYO
|5,26
|4,16
|14,60
|Reysaş Lojistik
|10,11
|-1,56
|130,82
|Rhea Girişim
|3,43
|0,00
|188,24
|Rodrigo Tekstil
|15,50
|-8,39
|756,35
|Royal Halı
|4,00
|1,01
|191,97
|RTA Laboratuvarları
|42,08
|-2,41
|1713,79
|Sabancı Holding
|10,29
|0,98
|12,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|18,44
|9,96
|745,87
|Sanel Mühendislik
|3,96
|7,32
|34,97
|Sanifoam Sünger
|13,25
|-0,38
|165,00
|Sanko Pazarlama
|7,51
|-0,66
|3,07
|Saray Matbaacılık
|8,10
|2,14
|526,56
|Sarkuysan
|7,19
|1,99
|126,28
|Sasa Polyester
|17,24
|-0,75
|123,03
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,52
|3,27
|280,36
|Sekuro Plastik
|11,63
|4,12
|116,98
|Selçuk Ecza Deposu
|14,94
|8,34
|150,47
|Selçuk Gıda
|4,09
|0,25
|279,50
|Senkron Güvenlik
|6,33
|9,90
|131,87
|Serve Film Prodüksiyon
|16,05
|0,31
|909,43
|Servet GMYO
|59,95
|3,90
|605,29
|Seyitler Kimya
|20,82
|5,15
|206,63
|Silverline Endüstri
|4,49
|4,66
|107,87
|Sinpaş GMYO
|3,81
|0,00
|228,45
|Smartiks Yazılım
|7,69
|0,39
|-21,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,16
|-0,16
|554,15
|Söktaş
|5,01
|-0,79
|194,62
|Sönmez Filament
|42,26
|0,62
|765,98
|Sönmez Pamuklu
|15,92
|-0,87
|223,58
|Sumaş Suni Tahta
|39,94
|0,00
|307,02
|Şeker Fin. Kir.
|4,38
|-1,79
|-8,37
|Şekerbank
|1,47
|0,68
|34,83
|Şişe Cam
|6,98
|0,87
|37,12
|Şok Marketler
|12,16
|0,25
|13,01
|T. Halk Bankası
|5,41
|-0,18
|-8,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,72
|9,94
|60,62
|T.S.K.B.
|2,28
|-1,30
|88,43
|T.Tuborg
|17,37
|0,64
|45,97
|Taç Tarım Ürünleri
|11,00
|0,92
|252,56
|Tat Gıda
|11,11
|-0,89
|82,62
|TAV Havalimanları
|20,06
|-1,67
|-26,15
|Taze Kuru Gıda
|261,90
|0,00
|3517,40
|Tek-Art Turizm
|1,95
|-2,50
|54,76
|Tekfen Holding
|15,23
|1,13
|-15,81
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,49
|8,62
|245,00
|Temapol Polimer Plastik
|10,43
|-0,10
|99,81
|TGS Dış Ticaret
|9,23
|-0,32
|97,64
|Tofaş Oto. Fab.
|29,68
|1,71
|27,37
|Torunlar GMYO
|3,68
|0,00
|33,82
|Trabzon Liman
|34,42
|1,65
|228,63
|Trabzonspor Sportif
|4,39
|1,15
|104,19
|Trend GMYO
|15,73
|-1,93
|615,00
|TSKB GMYO
|4,42
|9,95
|362,83
|Tuğçelik
|7,24
|0,70
|83,29
|Tukaş
|11,48
|-1,46
|-7,04
|Turcas Petrol
|5,16
|2,38
|93,26
|Turkcell
|15,34
|0,33
|13,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,62
|0,66
|65,68
|Tüpraş
|94,00
|0,97
|-25,87
|Türk Hava Yolları
|12,29
|-1,68
|-15,01
|Türk Prysmian Kablo
|13,22
|-0,68
|412,30
|Türk Telekom
|7,78
|0,13
|7,82
|Türk Traktör
|141,80
|1,43
|168,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,80
|-0,38
|116,19
|Türkiye Sigorta
|5,78
|0,00
|165,41
|Ufuk Yatırım
|14,80
|9,96
|473,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,73
|-1,32
|300,27
|Ulusoy Elektrik
|48,40
|0,12
|81,95
|Ulusoy Un Sanayi
|11,72
|-1,26
|206,81
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,34
|0,00
|92,84
|Utopya Turizm
|26,52
|4,41
|439,02
|Uzertaş Boya
|39,22
|9,98
|1666,67
|Ülker Bisküvi
|22,34
|0,63
|-0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|3,91
|1,56
|84,65
|Vakıf GMYO
|3,76
|0,27
|117,22
|Vakıf Yat. Ort.
|7,72
|-0,39
|323,91
|Vakıflar Bankası
|4,70
|0,00
|-14,70
|Vakko Tekstil
|6,08
|0,00
|33,92
|Vanet Gıda
|8,94
|5,05
|525,17
|Verusa Holding
|44,08
|0,87
|137,62
|Verusaturk Girisim
|9,83
|0,61
|86,92
|Vestel
|20,20
|0,00
|60,06
|Vestel Beyaz Eşya
|35,16
|0,17
|66,65
|Viking Kağıt
|6,36
|-0,47
|240,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,66
|-0,43
|92,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,98
|-0,33
|20,16
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,00
|-1,41
|459,46
|Yataş
|11,77
|-0,68
|60,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,82
|0,53
|137,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|0,08
|5,25
|Yeşil GMYO
|1,21
|0,83
|89,06
|Yeşil Yapı
|1,37
|0,74
|107,58
|Yeşil Yatırım Holding
|71,80
|-2,51
|539,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.860,00
|472,50
|Yonga Mobilya
|30,70
|2,40
|232,52
|Yükselen Çelik
|6,97
|0,58
|127,41
|Yünsa
|13,72
|2,01
|36,28
|Zorlu Enerji
|2,74
|0,74
|68,10
(Son)
- Kaynak: AA
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