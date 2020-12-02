Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.000,00 1,57 39,16 İş Bankası (C) 6,78 -0,15 5,77 İş Bankası (Kur.) 315.994,90 50,47 İş Fin.Kir. 3,75 0,00 -1,32 İş Girişim 16,88 3,56 344,21 İş GMYO 2,12 0,00 20,45 İş Y. Men. Değ. 13,03 -0,15 223,59 İş Yat. Ort. 3,32 0,91 106,04 İşbir Holding 2.950,00 0,00 586,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 0,00 90,32 İttifak Holding 2,30 0,44 76,40 İz Hayvancılık Tarım 14,90 -0,53 469,47 İzmir Demir Çelik 19,69 -3,20 140,42 İzmir Fırça 5,50 -0,90 205,56 Jantsa Jant Sanayi 261,70 7,17 392,03 Kafein Yazılım 18,29 0,49 64,69 Kaplamin 25,26 1,45 355,14 Kardemir (A) 5,15 0,19 94,34 Kardemir (B) 4,70 0,86 78,03 Kardemir (D) 5,04 2,02 89,47 Karel Elektronik 19,44 9,95 33,79 Karsan Otomotiv 3,07 2,33 94,30 Karsu Tekstil 6,54 -0,15 101,85 Kartonsan 2.988,70 5,50 673,60 Katmerciler Ekipman 3,12 0,65 104,10 Kent Gıda 500,00 2,04 2053,17 Kerevitaş Gıda 7,11 -0,70 118,10 Kervansaray Yat. Holding 1,03 -9,65 87,27 Kiler GMYO 2,51 0,40 134,80 Klimasan Klima 22,04 3,67 3,89 Koç Holding 18,48 0,82 -7,64 Konfrut Gıda 16,82 -0,65 115,09 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,98 -1,57 Konya Çimento 1.172,60 10,00 332,22 Kordsa Teknik Tekstil 14,83 -0,60 16,63 Koza Altın 77,35 1,78 4,46 Koza Madencilik 13,22 2,08 31,80 Körfez GMYO 6,07 0,17 153,97 Kristal Kola 3,26 4,82 115,89 Kron Telekomünikasyon 26,24 -0,08 106,29 Kuştur Kuşadası Turizm 178,50 8,84 660,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,00 109,58 Kütahya Porselen 37,30 -0,27 463,44 Lider Faktoring 3,07 -0,32 67,30 Link Bilgisayar 48,20 1,30 167,95 Logo Yazılım 113,50 0,80 86,68 Lokman Hekim Sağlık 11,48 -1,80 100,15 Lüks Kadife 28,18 -1,05 226,16 Makina Takım 2,75 1,10 46,28 Marka Yatırım Holding 6,72 0,15 469,49 Marmaris Altınyunus 96,20 -1,84 35,49 Marshall 336,50 0,36 607,82 Martı GMYO 2,99 0,00 196,04 Martı Otel 2,22 -1,33 143,96 Mavi Giyim 49,14 3,67 -15,13 Mazhar Zorlu Holding 18,21 0,50 50,62 Mega Polietilen 10,42 -1,04 721,47 Menderes Tekstil 3,18 -0,63 142,75 Merit Turizm 75,30 -2,02 287,35 Merko Gıda 11,99 -2,12 1041,90 Metemtur Otelcilik 12,68 0,96 612,36 Metro Holding 2,19 0,46 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,14 -0,32 60,20 Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 0,38 -50,68 Migros Ticaret 41,94 -1,32 73,16 Milpa 4,53 1,34 106,85 Mistral GMYO 4,38 2,10 133,40 MLP Sağlık 20,08 -0,50 25,50 MMC San. ve Tic. Yat. 5,83 -0,17 411,40 Mondi Tire Kutsan 6,53 0,31 57,73 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,22 0,23 176,89 Net Holding 3,17 0,00 21,92 Netaş Telekom. 20,54 2,19 57,27 Niğbaş Niğde Beton 75,90 7,36 1124,19 Nuh Çimento 47,94 8,56 336,42 Nurol GMYO 7,23 0,14 102,52 Odaş Elektrik 3,54 1,43 144,86 Olmuksan-IP 7,48 1,36 192,08 Orge Enerji Elektrik 7,37 0,55 48,59 Orma Orman Mahsulleri 12,90 2,30 367,39 Osmanlı Menkul 20,54 -0,96 392,41 Ostim Endüstriyel Yat 4,14 0,24 146,43 Otokar 252,40 5,83 71,65 Oyak Çimento 8,28 0,98 50,61 Oyak Yat. Ort. 6,32 0,00 173,75 Oylum Sınai Yatırımlar 5,28 0,57 70,94 Özak GMYO 4,29 0,47 66,93 Özbal Çelik Boru 7,06 1,88 338,00 Özderici GMYO 2,21 -0,45 40,76 Özerden Plastik 8,50 1,92 272,81 Pamukova Elektrik 23,50 -8,42 1735,94 Panora GMYO 6,62 0,00 18,18 Papilon Savunma 20,74 0,97 169,13 Park Elek.Madencilik 5,15 0,39 68,85 Parsan 23,14 -0,60 36,60 Pegasus 63,00 0,16 -27,08 Peker GMYO 2,35 2,62 159,85 Penguen Gıda 5,38 -1,10 487,73 Pera GMYO 2,37 -0,42 152,13 Pergamon Dış Ticaret 16,62 -0,18 114,79 Petkim 4,31 1,17 35,75 Petrokent Turizm 1.032,00 9,90 705,62 Pınar Et ve Un 24,22 -0,66 166,46 Pınar Su 7,60 -0,52 227,59 Pınar Süt 22,46 0,36 78,12 Plastikkart 12,82 6,57 38,30 Polisan Holding 3,86 -0,77 27,92 Politeknik Metal 340,00 3,82 346,94 Prizma Press Matbaacılık 5,68 -0,18 32,09 QNB Finans Fin. Kir. 144,90 1,54 12,24 QNB Finansbank 81,85 1,17 118,27 Ral Yatırım Holding 4,92 0,20 87,47 Ray Sigorta 22,94 -0,26 570,76 Reysaş GMYO 5,26 4,16 14,60 Reysaş Lojistik 10,11 -1,56 130,82 Rhea Girişim 3,43 0,00 188,24 Rodrigo Tekstil 15,50 -8,39 756,35 Royal Halı 4,00 1,01 191,97 RTA Laboratuvarları 42,08 -2,41 1713,79 Sabancı Holding 10,29 0,98 12,83 Safkar Ege Soğutmacılık 18,44 9,96 745,87 Sanel Mühendislik 3,96 7,32 34,97 Sanifoam Sünger 13,25 -0,38 165,00 Sanko Pazarlama 7,51 -0,66 3,07 Saray Matbaacılık 8,10 2,14 526,56 Sarkuysan 7,19 1,99 126,28 Sasa Polyester 17,24 -0,75 123,03 Say Yenilenebilir Enerji 8,52 3,27 280,36 Sekuro Plastik 11,63 4,12 116,98 Selçuk Ecza Deposu 14,94 8,34 150,47 Selçuk Gıda 4,09 0,25 279,50 Senkron Güvenlik 6,33 9,90 131,87 Serve Film Prodüksiyon 16,05 0,31 909,43 Servet GMYO 59,95 3,90 605,29 Seyitler Kimya 20,82 5,15 206,63 Silverline Endüstri 4,49 4,66 107,87 Sinpaş GMYO 3,81 0,00 228,45 Smartiks Yazılım 7,69 0,39 -21,61 Sodaş Sodyum Sanayii 25,16 -0,16 554,15 Söktaş 5,01 -0,79 194,62 Sönmez Filament 42,26 0,62 765,98 Sönmez Pamuklu 15,92 -0,87 223,58 Sumaş Suni Tahta 39,94 0,00 307,02 Şeker Fin. Kir. 4,38 -1,79 -8,37 Şekerbank 1,47 0,68 34,83 Şişe Cam 6,98 0,87 37,12 Şok Marketler 12,16 0,25 13,01 T. Halk Bankası 5,41 -0,18 -8,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,72 9,94 60,62 T.S.K.B. 2,28 -1,30 88,43 T.Tuborg 17,37 0,64 45,97 Taç Tarım Ürünleri 11,00 0,92 252,56 Tat Gıda 11,11 -0,89 82,62 TAV Havalimanları 20,06 -1,67 -26,15 Taze Kuru Gıda 261,90 0,00 3517,40 Tek-Art Turizm 1,95 -2,50 54,76 Tekfen Holding 15,23 1,13 -15,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,49 8,62 245,00 Temapol Polimer Plastik 10,43 -0,10 99,81 TGS Dış Ticaret 9,23 -0,32 97,64 Tofaş Oto. Fab. 29,68 1,71 27,37 Torunlar GMYO 3,68 0,00 33,82 Trabzon Liman 34,42 1,65 228,63 Trabzonspor Sportif 4,39 1,15 104,19 Trend GMYO 15,73 -1,93 615,00 TSKB GMYO 4,42 9,95 362,83 Tuğçelik 7,24 0,70 83,29 Tukaş 11,48 -1,46 -7,04 Turcas Petrol 5,16 2,38 93,26 Turkcell 15,34 0,33 13,83 Tümosan Motor ve Traktör 10,62 0,66 65,68 Tüpraş 94,00 0,97 -25,87 Türk Hava Yolları 12,29 -1,68 -15,01 Türk Prysmian Kablo 13,22 -0,68 412,30 Türk Telekom 7,78 0,13 7,82 Türk Traktör 141,80 1,43 168,00 Türker Proje Gayrimenkul 90,80 -0,38 116,19 Türkiye Sigorta 5,78 0,00 165,41 Ufuk Yatırım 14,80 9,96 473,64 Ulaşlar Turizm Yat. 3,73 -1,32 300,27 Ulusoy Elektrik 48,40 0,12 81,95 Ulusoy Un Sanayi 11,72 -1,26 206,81 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,34 0,00 92,84 Utopya Turizm 26,52 4,41 439,02 Uzertaş Boya 39,22 9,98 1666,67 Ülker Bisküvi 22,34 0,63 -0,09 Vakıf Fin. Kir. 3,91 1,56 84,65 Vakıf GMYO 3,76 0,27 117,22 Vakıf Yat. Ort. 7,72 -0,39 323,91 Vakıflar Bankası 4,70 0,00 -14,70 Vakko Tekstil 6,08 0,00 33,92 Vanet Gıda 8,94 5,05 525,17 Verusa Holding 44,08 0,87 137,62 Verusaturk Girisim 9,83 0,61 86,92 Vestel 20,20 0,00 60,06 Vestel Beyaz Eşya 35,16 0,17 66,65 Viking Kağıt 6,36 -0,47 240,11 Yapı Kredi Koray GMYO 4,66 -0,43 92,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,98 -0,33 20,16 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,00 -1,41 459,46 Yataş 11,77 -0,68 60,35 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,82 0,53 137,27 Yeni Gimat GMYO 12,60 0,08 5,25 Yeşil GMYO 1,21 0,83 89,06 Yeşil Yapı 1,37 0,74 107,58 Yeşil Yatırım Holding 71,80 -2,51 539,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.860,00 472,50 Yonga Mobilya 30,70 2,40 232,52 Yükselen Çelik 6,97 0,58 127,41 Yünsa 13,72 2,01 36,28 Zorlu Enerji 2,74 0,74 68,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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