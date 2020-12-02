Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.12.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)42.000,001,5739,16
İş Bankası (C)6,78-0,155,77
İş Bankası (Kur.)315.994,90

50,47
İş Fin.Kir.3,750,00-1,32
İş Girişim16,883,56344,21
İş GMYO2,120,0020,45
İş Y. Men. Değ.13,03-0,15223,59
İş Yat. Ort.3,320,91106,04
İşbir Holding2.950,000,00586,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,180,0090,32
İttifak Holding2,300,4476,40
İz Hayvancılık Tarım14,90-0,53469,47
İzmir Demir Çelik19,69-3,20140,42
İzmir Fırça5,50-0,90205,56
Jantsa Jant Sanayi261,707,17392,03
Kafein Yazılım18,290,4964,69
Kaplamin25,261,45355,14
Kardemir (A)5,150,1994,34
Kardemir (B)4,700,8678,03
Kardemir (D)5,042,0289,47
Karel Elektronik19,449,9533,79
Karsan Otomotiv3,072,3394,30
Karsu Tekstil6,54-0,15101,85
Kartonsan2.988,705,50673,60
Katmerciler Ekipman3,120,65104,10
Kent Gıda500,002,042053,17
Kerevitaş Gıda7,11-0,70118,10
Kervansaray Yat. Holding1,03-9,6587,27
Kiler GMYO2,510,40134,80
Klimasan Klima22,043,673,89
Koç Holding18,480,82-7,64
Konfrut Gıda16,82-0,65115,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,98-1,57

Konya Çimento1.172,6010,00332,22
Kordsa Teknik Tekstil14,83-0,6016,63
Koza Altın77,351,784,46
Koza Madencilik13,222,0831,80
Körfez GMYO6,070,17153,97
Kristal Kola3,264,82115,89
Kron Telekomünikasyon26,24-0,08106,29
Kuştur Kuşadası Turizm178,508,84660,38
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,00109,58
Kütahya Porselen37,30-0,27463,44
Lider Faktoring3,07-0,3267,30
Link Bilgisayar48,201,30167,95
Logo Yazılım113,500,8086,68
Lokman Hekim Sağlık11,48-1,80100,15
Lüks Kadife28,18-1,05226,16
Makina Takım2,751,1046,28
Marka Yatırım Holding6,720,15469,49
Marmaris Altınyunus96,20-1,8435,49
Marshall336,500,36607,82
Martı GMYO2,990,00196,04
Martı Otel2,22-1,33143,96
Mavi Giyim49,143,67-15,13
Mazhar Zorlu Holding18,210,5050,62
Mega Polietilen10,42-1,04721,47
Menderes Tekstil3,18-0,63142,75
Merit Turizm75,30-2,02287,35
Merko Gıda11,99-2,121041,90
Metemtur Otelcilik12,680,96612,36
Metro Holding2,190,4658,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,14-0,3260,20
Metro Yatırım Ortaklığı2,630,38-50,68
Migros Ticaret41,94-1,3273,16
Milpa4,531,34106,85
Mistral GMYO4,382,10133,40
MLP Sağlık20,08-0,5025,50
MMC San. ve Tic. Yat.5,83-0,17411,40
Mondi Tire Kutsan6,530,3157,73
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,220,23176,89
Net Holding3,170,0021,92
Netaş Telekom.20,542,1957,27
Niğbaş Niğde Beton75,907,361124,19
Nuh Çimento47,948,56336,42
Nurol GMYO7,230,14102,52
Odaş Elektrik3,541,43144,86
Olmuksan-IP7,481,36192,08
Orge Enerji Elektrik7,370,5548,59
Orma Orman Mahsulleri12,902,30367,39
Osmanlı Menkul20,54-0,96392,41
Ostim Endüstriyel Yat4,140,24146,43
Otokar252,405,8371,65
Oyak Çimento8,280,9850,61
Oyak Yat. Ort.6,320,00173,75
Oylum Sınai Yatırımlar5,280,5770,94
Özak GMYO4,290,4766,93
Özbal Çelik Boru7,061,88338,00
Özderici GMYO2,21-0,4540,76
Özerden Plastik8,501,92272,81
Pamukova Elektrik23,50-8,421735,94
Panora GMYO6,620,0018,18
Papilon Savunma20,740,97169,13
Park Elek.Madencilik5,150,3968,85
Parsan23,14-0,6036,60
Pegasus63,000,16-27,08
Peker GMYO2,352,62159,85
Penguen Gıda5,38-1,10487,73
Pera GMYO2,37-0,42152,13
Pergamon Dış Ticaret16,62-0,18114,79
Petkim4,311,1735,75
Petrokent Turizm1.032,009,90705,62
Pınar Et ve Un24,22-0,66166,46
Pınar Su7,60-0,52227,59
Pınar Süt22,460,3678,12
Plastikkart12,826,5738,30
Polisan Holding3,86-0,7727,92
Politeknik Metal340,003,82346,94
Prizma Press Matbaacılık5,68-0,1832,09
QNB Finans Fin. Kir.144,901,5412,24
QNB Finansbank81,851,17118,27
Ral Yatırım Holding4,920,2087,47
Ray Sigorta22,94-0,26570,76
Reysaş GMYO5,264,1614,60
Reysaş Lojistik10,11-1,56130,82
Rhea Girişim3,430,00188,24
Rodrigo Tekstil15,50-8,39756,35
Royal Halı4,001,01191,97
RTA Laboratuvarları42,08-2,411713,79
Sabancı Holding10,290,9812,83
Safkar Ege Soğutmacılık18,449,96745,87
Sanel Mühendislik3,967,3234,97
Sanifoam Sünger13,25-0,38165,00
Sanko Pazarlama7,51-0,663,07
Saray Matbaacılık8,102,14526,56
Sarkuysan7,191,99126,28
Sasa Polyester17,24-0,75123,03
Say Yenilenebilir Enerji8,523,27280,36
Sekuro Plastik11,634,12116,98
Selçuk Ecza Deposu14,948,34150,47
Selçuk Gıda4,090,25279,50
Senkron Güvenlik6,339,90131,87
Serve Film Prodüksiyon16,050,31909,43
Servet GMYO59,953,90605,29
Seyitler Kimya20,825,15206,63
Silverline Endüstri4,494,66107,87
Sinpaş GMYO3,810,00228,45
Smartiks Yazılım7,690,39-21,61
Sodaş Sodyum Sanayii25,16-0,16554,15
Söktaş5,01-0,79194,62
Sönmez Filament42,260,62765,98
Sönmez Pamuklu15,92-0,87223,58
Sumaş Suni Tahta39,940,00307,02
Şeker Fin. Kir.4,38-1,79-8,37
Şekerbank1,470,6834,83
Şişe Cam6,980,8737,12
Şok Marketler12,160,2513,01
T. Halk Bankası5,41-0,18-8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası37,729,9460,62
T.S.K.B.2,28-1,3088,43
T.Tuborg17,370,6445,97
Taç Tarım Ürünleri11,000,92252,56
Tat Gıda11,11-0,8982,62
TAV Havalimanları20,06-1,67-26,15
Taze Kuru Gıda261,900,003517,40
Tek-Art Turizm1,95-2,5054,76
Tekfen Holding15,231,13-15,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,498,62245,00
Temapol Polimer Plastik10,43-0,1099,81
TGS Dış Ticaret9,23-0,3297,64
Tofaş Oto. Fab.29,681,7127,37
Torunlar GMYO3,680,0033,82
Trabzon Liman34,421,65228,63
Trabzonspor Sportif4,391,15104,19
Trend GMYO15,73-1,93615,00
TSKB GMYO4,429,95362,83
Tuğçelik7,240,7083,29
Tukaş11,48-1,46-7,04
Turcas Petrol5,162,3893,26
Turkcell15,340,3313,83
Tümosan Motor ve Traktör10,620,6665,68
Tüpraş94,000,97-25,87
Türk Hava Yolları12,29-1,68-15,01
Türk Prysmian Kablo13,22-0,68412,30
Türk Telekom7,780,137,82
Türk Traktör141,801,43168,00
Türker Proje Gayrimenkul90,80-0,38116,19
Türkiye Sigorta5,780,00165,41
Ufuk Yatırım14,809,96473,64
Ulaşlar Turizm Yat.3,73-1,32300,27
Ulusoy Elektrik48,400,1281,95
Ulusoy Un Sanayi11,72-1,26206,81
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,340,0092,84
Utopya Turizm26,524,41439,02
Uzertaş Boya39,229,981666,67
Ülker Bisküvi22,340,63-0,09
Vakıf Fin. Kir.3,911,5684,65
Vakıf GMYO3,760,27117,22
Vakıf Yat. Ort.7,72-0,39323,91
Vakıflar Bankası4,700,00-14,70
Vakko Tekstil6,080,0033,92
Vanet Gıda8,945,05525,17
Verusa Holding44,080,87137,62
Verusaturk Girisim9,830,6186,92
Vestel20,200,0060,06
Vestel Beyaz Eşya35,160,1766,65
Viking Kağıt6,36-0,47240,11
Yapı Kredi Koray GMYO4,66-0,4392,56
Yapı ve Kredi Bank.2,98-0,3320,16
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,00-1,41459,46
Yataş11,77-0,6860,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,820,53137,27
Yeni Gimat GMYO12,600,085,25
Yeşil GMYO1,210,8389,06
Yeşil Yapı1,370,74107,58
Yeşil Yatırım Holding71,80-2,51539,36
Yibitaş İnşaat Malzeme16.860,00

472,50
Yonga Mobilya30,702,40232,52
Yükselen Çelik6,970,58127,41
Yünsa13,722,0136,28
Zorlu Enerji2,740,7468,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 6 gün önce kaybolan adamın kayıp battaniyesi cinayet şüphesine neden oldu Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek         
13:32
Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi         
13:05
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar         
10:31
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 14:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei