Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

03.12.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)42.000,10

39,16
İş Bankası (C)6,62-1,633,28
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,780,27-0,53
İş Girişim16,661,34338,42
İş GMYO2,161,4122,73
İş Y. Men. Değ.12,970,54222,10
İş Yat. Ort.3,350,60107,90
İşbir Holding3.000,000,00597,67
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,221,6796,77
İttifak Holding2,35-0,8480,23
İz Hayvancılık Tarım14,805,34465,64
İzmir Demir Çelik19,10-2,90133,21
İzmir Fırça5,500,00205,56
Jantsa Jant Sanayi251,70-1,49373,23
Kafein Yazılım17,91-0,8961,27
Kaplamin25,000,81350,45
Kardemir (A)5,12-0,1993,21
Kardemir (B)4,810,6382,20
Kardemir (D)5,070,4090,60
Karel Elektronik20,043,0937,92
Karsan Otomotiv3,020,3391,14
Karsu Tekstil6,640,45104,94
Kartonsan2.908,00-0,38652,71
Katmerciler Ekipman3,06-1,29100,17
Kent Gıda480,000,001967,05
Kerevitaş Gıda7,04-0,56115,95
Kervansaray Yat. Holding1,14-8,80107,27
Kiler GMYO2,47-0,80131,06
Klimasan Klima20,56-6,46-3,08
Koç Holding18,25-1,08-8,79
Konfrut Gıda16,55-1,08111,64
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,161,06

Konya Çimento1.154,600,18325,58
Kordsa Teknik Tekstil14,680,5515,45
Koza Altın78,200,905,60
Koza Madencilik13,270,3832,30
Körfez GMYO5,95-0,67148,95
Kristal Kola3,12-2,50106,62
Kron Telekomünikasyon26,22-0,30106,13
Kuştur Kuşadası Turizm164,001,86598,61
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,43109,58
Kütahya Porselen37,300,81463,44
Lider Faktoring3,080,3367,85
Link Bilgisayar46,84-2,13160,39
Logo Yazılım109,50-1,6280,10
Lokman Hekim Sağlık11,27-1,4996,49
Lüks Kadife28,020,07224,31
Makina Takım2,812,5549,47
Marka Yatırım Holding6,45-0,46446,61
Marmaris Altınyunus94,70-1,1533,38
Marshall332,600,48599,62
Martı GMYO2,93-1,01190,10
Martı Otel2,28-1,72150,55
Mavi Giyim48,20-1,63-16,75
Mazhar Zorlu Holding18,491,4852,94
Mega Polietilen10,30-0,29712,01
Menderes Tekstil3,16-0,32141,22
Merit Turizm83,854,75331,33
Merko Gıda13,230,991160,00
Metemtur Otelcilik13,002,36630,34
Metro Holding2,190,0058,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,171,6061,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,610,77-51,06
Migros Ticaret41,720,1972,25
Milpa4,61-2,95110,50
Mistral GMYO4,594,56144,59
MLP Sağlık19,53-1,4122,06
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-2,23400,00
Mondi Tire Kutsan6,856,0465,46
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,74-0,46173,11
Net Holding3,13-0,3220,38
Netaş Telekom.21,26-2,2162,79
Niğbaş Niğde Beton81,004,181206,45
Nuh Çimento52,057,19373,83
Nurol GMYO7,170,99100,84
Odaş Elektrik3,560,56146,25
Olmuksan-IP7,34-0,14186,61
Orge Enerji Elektrik7,32-0,4147,58
Orma Orman Mahsulleri12,910,00367,75
Osmanlı Menkul21,021,35403,92
Ostim Endüstriyel Yat4,181,21148,81
Otokar241,10-2,2363,97
Oyak Çimento8,200,1249,15
Oyak Yat. Ort.6,29-0,16172,45
Oylum Sınai Yatırımlar5,18-0,7767,70
Özak GMYO4,502,2775,10
Özbal Çelik Boru6,82-0,58323,11
Özderici GMYO2,251,8143,31
Özerden Plastik8,53-1,84274,12
Pamukova Elektrik21,50-6,931579,69
Panora GMYO6,57-0,3017,29
Papilon Savunma21,000,00172,50
Park Elek.Madencilik5,07-0,3966,23
Parsan22,54-1,3133,06
Pegasus64,801,97-25,00
Peker GMYO2,39-0,83164,28
Penguen Gıda5,29-1,31477,89
Pera GMYO2,382,15153,19
Pergamon Dış Ticaret16,671,52115,44
Petkim4,281,1834,80
Petrokent Turizm1.030,001,98704,06
Pınar Et ve Un24,20-0,41166,24
Pınar Su7,52-0,53224,14
Pınar Süt22,220,6376,22
Plastikkart12,64-0,3236,35
Polisan Holding3,870,7828,25
Politeknik Metal345,200,00353,78
Prizma Press Matbaacılık5,832,6435,58
QNB Finans Fin. Kir.139,10-1,077,75
QNB Finansbank77,80-1,58107,47
Ral Yatırım Holding4,880,0085,94
Ray Sigorta22,94-3,37570,76
Reysaş GMYO6,109,9132,90
Reysaş Lojistik11,183,71155,25
Rhea Girişim3,771,62216,81
Rodrigo Tekstil14,22-6,63685,64
Royal Halı4,030,75194,16
RTA Laboratuvarları42,52-0,141732,76
Sabancı Holding10,08-1,6610,53
Safkar Ege Soğutmacılık19,003,04771,56
Sanel Mühendislik3,96-2,2234,97
Sanifoam Sünger12,79-1,24155,80
Sanko Pazarlama7,66-0,655,13
Saray Matbaacılık8,180,62532,75
Sarkuysan8,428,65164,99
Sasa Polyester17,03-0,87120,31
Say Yenilenebilir Enerji8,39-1,41274,55
Sekuro Plastik11,23-1,32109,51
Selçuk Ecza Deposu16,679,96179,47
Selçuk Gıda4,090,25279,50
Senkron Güvenlik6,340,16132,23
Serve Film Prodüksiyon15,94-0,06902,52
Servet GMYO59,600,17601,18
Seyitler Kimya20,560,10202,80
Silverline Endüstri4,985,73130,56
Sinpaş GMYO3,73-1,58221,55
Smartiks Yazılım7,944,20-19,06
Sodaş Sodyum Sanayii24,980,00549,47
Söktaş5,080,20198,73
Sönmez Filament42,900,47779,10
Sönmez Pamuklu15,940,38223,98
Sumaş Suni Tahta41,24-0,63320,26
Şeker Fin. Kir.4,420,23-7,53
Şekerbank1,420,0030,24
Şişe Cam6,86-0,4434,76
Şok Marketler12,120,5812,64
T. Halk Bankası5,37-0,56-9,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası37,32-1,0658,92
T.S.K.B.2,05-8,4869,42
T.Tuborg19,374,0862,77
Taç Tarım Ürünleri10,700,00242,95
Tat Gıda11,01-0,7280,97
TAV Havalimanları20,281,40-25,34
Taze Kuru Gıda255,000,003422,10
Tek-Art Turizm1,990,5157,94
Tekfen Holding15,03-0,79-16,92
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,958,73279,76
Temapol Polimer Plastik10,22-0,7895,79
TGS Dış Ticaret9,34-0,32100,00
Tofaş Oto. Fab.29,18-1,0225,22
Torunlar GMYO3,770,5337,09
Trabzon Liman34,120,35225,76
Trabzonspor Sportif5,079,98135,81
Trend GMYO14,74-3,28570,00
TSKB GMYO4,19-4,34338,75
Tuğçelik7,130,0080,51
Tukaş11,36-1,30-8,02
Turcas Petrol5,160,3993,26
Turkcell15,10-0,3312,05
Tümosan Motor ve Traktör10,950,9270,83
Tüpraş91,50-1,35-27,84
Türk Hava Yolları12,320,57-14,80
Türk Prysmian Kablo13,10-0,23407,65
Türk Telekom7,60-1,175,33
Türk Traktör139,40-0,21163,46
Türker Proje Gayrimenkul92,352,73119,88
Türkiye Sigorta6,111,66180,56
Ufuk Yatırım16,2810,00531,01
Ulaşlar Turizm Yat.4,113,01341,05
Ulusoy Elektrik47,38-0,0478,12
Ulusoy Un Sanayi11,70-0,26206,28
Umpaş Holding0,789,8625,81
Uşak Seramik2,340,4392,84
Utopya Turizm26,82-0,37445,12
Uzertaş Boya33,70-9,121418,02
Ülker Bisküvi22,160,00-0,89
Vakıf Fin. Kir.3,94-0,7686,07
Vakıf GMYO3,761,90117,22
Vakıf Yat. Ort.7,750,65325,56
Vakıflar Bankası4,62-1,07-16,15
Vakko Tekstil6,090,0034,14
Vanet Gıda8,721,40509,79
Verusa Holding44,782,24141,39
Verusaturk Girisim10,123,0592,44
Vestel20,280,4060,70
Vestel Beyaz Eşya34,70-0,6964,47
Viking Kağıt6,381,59241,18
Yapı Kredi Koray GMYO4,63-0,4391,32
Yapı ve Kredi Bank.2,94-1,3418,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,301,40480,24
Yataş11,760,9460,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,77-0,79134,16
Yeni Gimat GMYO12,550,004,83
Yeşil GMYO1,222,5290,62
Yeşil Yapı1,402,94112,12
Yeşil Yatırım Holding73,303,24552,72
Yibitaş İnşaat Malzeme17.560,50-2,90496,28
Yonga Mobilya30,500,00230,35
Yükselen Çelik7,041,44129,69
Yünsa14,434,4943,33
Zorlu Enerji2,69-0,3765,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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