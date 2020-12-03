Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.000,10 39,16 İş Bankası (C) 6,62 -1,63 3,28 İş Bankası (Kur.) 373.000,00 77,62 İş Fin.Kir. 3,78 0,27 -0,53 İş Girişim 16,66 1,34 338,42 İş GMYO 2,16 1,41 22,73 İş Y. Men. Değ. 12,97 0,54 222,10 İş Yat. Ort. 3,35 0,60 107,90 İşbir Holding 3.000,00 0,00 597,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,22 1,67 96,77 İttifak Holding 2,35 -0,84 80,23 İz Hayvancılık Tarım 14,80 5,34 465,64 İzmir Demir Çelik 19,10 -2,90 133,21 İzmir Fırça 5,50 0,00 205,56 Jantsa Jant Sanayi 251,70 -1,49 373,23 Kafein Yazılım 17,91 -0,89 61,27 Kaplamin 25,00 0,81 350,45 Kardemir (A) 5,12 -0,19 93,21 Kardemir (B) 4,81 0,63 82,20 Kardemir (D) 5,07 0,40 90,60 Karel Elektronik 20,04 3,09 37,92 Karsan Otomotiv 3,02 0,33 91,14 Karsu Tekstil 6,64 0,45 104,94 Kartonsan 2.908,00 -0,38 652,71 Katmerciler Ekipman 3,06 -1,29 100,17 Kent Gıda 480,00 0,00 1967,05 Kerevitaş Gıda 7,04 -0,56 115,95 Kervansaray Yat. Holding 1,14 -8,80 107,27 Kiler GMYO 2,47 -0,80 131,06 Klimasan Klima 20,56 -6,46 -3,08 Koç Holding 18,25 -1,08 -8,79 Konfrut Gıda 16,55 -1,08 111,64 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,16 1,06 Konya Çimento 1.154,60 0,18 325,58 Kordsa Teknik Tekstil 14,68 0,55 15,45 Koza Altın 78,20 0,90 5,60 Koza Madencilik 13,27 0,38 32,30 Körfez GMYO 5,95 -0,67 148,95 Kristal Kola 3,12 -2,50 106,62 Kron Telekomünikasyon 26,22 -0,30 106,13 Kuştur Kuşadası Turizm 164,00 1,86 598,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,43 109,58 Kütahya Porselen 37,30 0,81 463,44 Lider Faktoring 3,08 0,33 67,85 Link Bilgisayar 46,84 -2,13 160,39 Logo Yazılım 109,50 -1,62 80,10 Lokman Hekim Sağlık 11,27 -1,49 96,49 Lüks Kadife 28,02 0,07 224,31 Makina Takım 2,81 2,55 49,47 Marka Yatırım Holding 6,45 -0,46 446,61 Marmaris Altınyunus 94,70 -1,15 33,38 Marshall 332,60 0,48 599,62 Martı GMYO 2,93 -1,01 190,10 Martı Otel 2,28 -1,72 150,55 Mavi Giyim 48,20 -1,63 -16,75 Mazhar Zorlu Holding 18,49 1,48 52,94 Mega Polietilen 10,30 -0,29 712,01 Menderes Tekstil 3,16 -0,32 141,22 Merit Turizm 83,85 4,75 331,33 Merko Gıda 13,23 0,99 1160,00 Metemtur Otelcilik 13,00 2,36 630,34 Metro Holding 2,19 0,00 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 1,60 61,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,61 0,77 -51,06 Migros Ticaret 41,72 0,19 72,25 Milpa 4,61 -2,95 110,50 Mistral GMYO 4,59 4,56 144,59 MLP Sağlık 19,53 -1,41 22,06 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -2,23 400,00 Mondi Tire Kutsan 6,85 6,04 65,46 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,74 -0,46 173,11 Net Holding 3,13 -0,32 20,38 Netaş Telekom. 21,26 -2,21 62,79 Niğbaş Niğde Beton 81,00 4,18 1206,45 Nuh Çimento 52,05 7,19 373,83 Nurol GMYO 7,17 0,99 100,84 Odaş Elektrik 3,56 0,56 146,25 Olmuksan-IP 7,34 -0,14 186,61 Orge Enerji Elektrik 7,32 -0,41 47,58 Orma Orman Mahsulleri 12,91 0,00 367,75 Osmanlı Menkul 21,02 1,35 403,92 Ostim Endüstriyel Yat 4,18 1,21 148,81 Otokar 241,10 -2,23 63,97 Oyak Çimento 8,20 0,12 49,15 Oyak Yat. Ort. 6,29 -0,16 172,45 Oylum Sınai Yatırımlar 5,18 -0,77 67,70 Özak GMYO 4,50 2,27 75,10 Özbal Çelik Boru 6,82 -0,58 323,11 Özderici GMYO 2,25 1,81 43,31 Özerden Plastik 8,53 -1,84 274,12 Pamukova Elektrik 21,50 -6,93 1579,69 Panora GMYO 6,57 -0,30 17,29 Papilon Savunma 21,00 0,00 172,50 Park Elek.Madencilik 5,07 -0,39 66,23 Parsan 22,54 -1,31 33,06 Pegasus 64,80 1,97 -25,00 Peker GMYO 2,39 -0,83 164,28 Penguen Gıda 5,29 -1,31 477,89 Pera GMYO 2,38 2,15 153,19 Pergamon Dış Ticaret 16,67 1,52 115,44 Petkim 4,28 1,18 34,80 Petrokent Turizm 1.030,00 1,98 704,06 Pınar Et ve Un 24,20 -0,41 166,24 Pınar Su 7,52 -0,53 224,14 Pınar Süt 22,22 0,63 76,22 Plastikkart 12,64 -0,32 36,35 Polisan Holding 3,87 0,78 28,25 Politeknik Metal 345,20 0,00 353,78 Prizma Press Matbaacılık 5,83 2,64 35,58 QNB Finans Fin. Kir. 139,10 -1,07 7,75 QNB Finansbank 77,80 -1,58 107,47 Ral Yatırım Holding 4,88 0,00 85,94 Ray Sigorta 22,94 -3,37 570,76 Reysaş GMYO 6,10 9,91 32,90 Reysaş Lojistik 11,18 3,71 155,25 Rhea Girişim 3,77 1,62 216,81 Rodrigo Tekstil 14,22 -6,63 685,64 Royal Halı 4,03 0,75 194,16 RTA Laboratuvarları 42,52 -0,14 1732,76 Sabancı Holding 10,08 -1,66 10,53 Safkar Ege Soğutmacılık 19,00 3,04 771,56 Sanel Mühendislik 3,96 -2,22 34,97 Sanifoam Sünger 12,79 -1,24 155,80 Sanko Pazarlama 7,66 -0,65 5,13 Saray Matbaacılık 8,18 0,62 532,75 Sarkuysan 8,42 8,65 164,99 Sasa Polyester 17,03 -0,87 120,31 Say Yenilenebilir Enerji 8,39 -1,41 274,55 Sekuro Plastik 11,23 -1,32 109,51 Selçuk Ecza Deposu 16,67 9,96 179,47 Selçuk Gıda 4,09 0,25 279,50 Senkron Güvenlik 6,34 0,16 132,23 Serve Film Prodüksiyon 15,94 -0,06 902,52 Servet GMYO 59,60 0,17 601,18 Seyitler Kimya 20,56 0,10 202,80 Silverline Endüstri 4,98 5,73 130,56 Sinpaş GMYO 3,73 -1,58 221,55 Smartiks Yazılım 7,94 4,20 -19,06 Sodaş Sodyum Sanayii 24,98 0,00 549,47 Söktaş 5,08 0,20 198,73 Sönmez Filament 42,90 0,47 779,10 Sönmez Pamuklu 15,94 0,38 223,98 Sumaş Suni Tahta 41,24 -0,63 320,26 Şeker Fin. Kir. 4,42 0,23 -7,53 Şekerbank 1,42 0,00 30,24 Şişe Cam 6,86 -0,44 34,76 Şok Marketler 12,12 0,58 12,64 T. Halk Bankası 5,37 -0,56 -9,14 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,32 -1,06 58,92 T.S.K.B. 2,05 -8,48 69,42 T.Tuborg 19,37 4,08 62,77 Taç Tarım Ürünleri 10,70 0,00 242,95 Tat Gıda 11,01 -0,72 80,97 TAV Havalimanları 20,28 1,40 -25,34 Taze Kuru Gıda 255,00 0,00 3422,10 Tek-Art Turizm 1,99 0,51 57,94 Tekfen Holding 15,03 -0,79 -16,92 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,95 8,73 279,76 Temapol Polimer Plastik 10,22 -0,78 95,79 TGS Dış Ticaret 9,34 -0,32 100,00 Tofaş Oto. Fab. 29,18 -1,02 25,22 Torunlar GMYO 3,77 0,53 37,09 Trabzon Liman 34,12 0,35 225,76 Trabzonspor Sportif 5,07 9,98 135,81 Trend GMYO 14,74 -3,28 570,00 TSKB GMYO 4,19 -4,34 338,75 Tuğçelik 7,13 0,00 80,51 Tukaş 11,36 -1,30 -8,02 Turcas Petrol 5,16 0,39 93,26 Turkcell 15,10 -0,33 12,05 Tümosan Motor ve Traktör 10,95 0,92 70,83 Tüpraş 91,50 -1,35 -27,84 Türk Hava Yolları 12,32 0,57 -14,80 Türk Prysmian Kablo 13,10 -0,23 407,65 Türk Telekom 7,60 -1,17 5,33 Türk Traktör 139,40 -0,21 163,46 Türker Proje Gayrimenkul 92,35 2,73 119,88 Türkiye Sigorta 6,11 1,66 180,56 Ufuk Yatırım 16,28 10,00 531,01 Ulaşlar Turizm Yat. 4,11 3,01 341,05 Ulusoy Elektrik 47,38 -0,04 78,12 Ulusoy Un Sanayi 11,70 -0,26 206,28 Umpaş Holding 0,78 9,86 25,81 Uşak Seramik 2,34 0,43 92,84 Utopya Turizm 26,82 -0,37 445,12 Uzertaş Boya 33,70 -9,12 1418,02 Ülker Bisküvi 22,16 0,00 -0,89 Vakıf Fin. Kir. 3,94 -0,76 86,07 Vakıf GMYO 3,76 1,90 117,22 Vakıf Yat. Ort. 7,75 0,65 325,56 Vakıflar Bankası 4,62 -1,07 -16,15 Vakko Tekstil 6,09 0,00 34,14 Vanet Gıda 8,72 1,40 509,79 Verusa Holding 44,78 2,24 141,39 Verusaturk Girisim 10,12 3,05 92,44 Vestel 20,28 0,40 60,70 Vestel Beyaz Eşya 34,70 -0,69 64,47 Viking Kağıt 6,38 1,59 241,18 Yapı Kredi Koray GMYO 4,63 -0,43 91,32 Yapı ve Kredi Bank. 2,94 -1,34 18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,30 1,40 480,24 Yataş 11,76 0,94 60,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,77 -0,79 134,16 Yeni Gimat GMYO 12,55 0,00 4,83 Yeşil GMYO 1,22 2,52 90,62 Yeşil Yapı 1,40 2,94 112,12 Yeşil Yatırım Holding 73,30 3,24 552,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.560,50 -2,90 496,28 Yonga Mobilya 30,50 0,00 230,35 Yükselen Çelik 7,04 1,44 129,69 Yünsa 14,43 4,49 43,33 Zorlu Enerji 2,69 -0,37 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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