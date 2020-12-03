Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.000,10
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,62
|-1,63
|3,28
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,78
|0,27
|-0,53
|İş Girişim
|16,66
|1,34
|338,42
|İş GMYO
|2,16
|1,41
|22,73
|İş Y. Men. Değ.
|12,97
|0,54
|222,10
|İş Yat. Ort.
|3,35
|0,60
|107,90
|İşbir Holding
|3.000,00
|0,00
|597,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,22
|1,67
|96,77
|İttifak Holding
|2,35
|-0,84
|80,23
|İz Hayvancılık Tarım
|14,80
|5,34
|465,64
|İzmir Demir Çelik
|19,10
|-2,90
|133,21
|İzmir Fırça
|5,50
|0,00
|205,56
|Jantsa Jant Sanayi
|251,70
|-1,49
|373,23
|Kafein Yazılım
|17,91
|-0,89
|61,27
|Kaplamin
|25,00
|0,81
|350,45
|Kardemir (A)
|5,12
|-0,19
|93,21
|Kardemir (B)
|4,81
|0,63
|82,20
|Kardemir (D)
|5,07
|0,40
|90,60
|Karel Elektronik
|20,04
|3,09
|37,92
|Karsan Otomotiv
|3,02
|0,33
|91,14
|Karsu Tekstil
|6,64
|0,45
|104,94
|Kartonsan
|2.908,00
|-0,38
|652,71
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|-1,29
|100,17
|Kent Gıda
|480,00
|0,00
|1967,05
|Kerevitaş Gıda
|7,04
|-0,56
|115,95
|Kervansaray Yat. Holding
|1,14
|-8,80
|107,27
|Kiler GMYO
|2,47
|-0,80
|131,06
|Klimasan Klima
|20,56
|-6,46
|-3,08
|Koç Holding
|18,25
|-1,08
|-8,79
|Konfrut Gıda
|16,55
|-1,08
|111,64
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,16
|1,06
|Konya Çimento
|1.154,60
|0,18
|325,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,68
|0,55
|15,45
|Koza Altın
|78,20
|0,90
|5,60
|Koza Madencilik
|13,27
|0,38
|32,30
|Körfez GMYO
|5,95
|-0,67
|148,95
|Kristal Kola
|3,12
|-2,50
|106,62
|Kron Telekomünikasyon
|26,22
|-0,30
|106,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|164,00
|1,86
|598,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,43
|109,58
|Kütahya Porselen
|37,30
|0,81
|463,44
|Lider Faktoring
|3,08
|0,33
|67,85
|Link Bilgisayar
|46,84
|-2,13
|160,39
|Logo Yazılım
|109,50
|-1,62
|80,10
|Lokman Hekim Sağlık
|11,27
|-1,49
|96,49
|Lüks Kadife
|28,02
|0,07
|224,31
|Makina Takım
|2,81
|2,55
|49,47
|Marka Yatırım Holding
|6,45
|-0,46
|446,61
|Marmaris Altınyunus
|94,70
|-1,15
|33,38
|Marshall
|332,60
|0,48
|599,62
|Martı GMYO
|2,93
|-1,01
|190,10
|Martı Otel
|2,28
|-1,72
|150,55
|Mavi Giyim
|48,20
|-1,63
|-16,75
|Mazhar Zorlu Holding
|18,49
|1,48
|52,94
|Mega Polietilen
|10,30
|-0,29
|712,01
|Menderes Tekstil
|3,16
|-0,32
|141,22
|Merit Turizm
|83,85
|4,75
|331,33
|Merko Gıda
|13,23
|0,99
|1160,00
|Metemtur Otelcilik
|13,00
|2,36
|630,34
|Metro Holding
|2,19
|0,00
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|1,60
|61,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,61
|0,77
|-51,06
|Migros Ticaret
|41,72
|0,19
|72,25
|Milpa
|4,61
|-2,95
|110,50
|Mistral GMYO
|4,59
|4,56
|144,59
|MLP Sağlık
|19,53
|-1,41
|22,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-2,23
|400,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|6,04
|65,46
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,74
|-0,46
|173,11
|Net Holding
|3,13
|-0,32
|20,38
|Netaş Telekom.
|21,26
|-2,21
|62,79
|Niğbaş Niğde Beton
|81,00
|4,18
|1206,45
|Nuh Çimento
|52,05
|7,19
|373,83
|Nurol GMYO
|7,17
|0,99
|100,84
|Odaş Elektrik
|3,56
|0,56
|146,25
|Olmuksan-IP
|7,34
|-0,14
|186,61
|Orge Enerji Elektrik
|7,32
|-0,41
|47,58
|Orma Orman Mahsulleri
|12,91
|0,00
|367,75
|Osmanlı Menkul
|21,02
|1,35
|403,92
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,18
|1,21
|148,81
|Otokar
|241,10
|-2,23
|63,97
|Oyak Çimento
|8,20
|0,12
|49,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,16
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,18
|-0,77
|67,70
|Özak GMYO
|4,50
|2,27
|75,10
|Özbal Çelik Boru
|6,82
|-0,58
|323,11
|Özderici GMYO
|2,25
|1,81
|43,31
|Özerden Plastik
|8,53
|-1,84
|274,12
|Pamukova Elektrik
|21,50
|-6,93
|1579,69
|Panora GMYO
|6,57
|-0,30
|17,29
|Papilon Savunma
|21,00
|0,00
|172,50
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|-0,39
|66,23
|Parsan
|22,54
|-1,31
|33,06
|Pegasus
|64,80
|1,97
|-25,00
|Peker GMYO
|2,39
|-0,83
|164,28
|Penguen Gıda
|5,29
|-1,31
|477,89
|Pera GMYO
|2,38
|2,15
|153,19
|Pergamon Dış Ticaret
|16,67
|1,52
|115,44
|Petkim
|4,28
|1,18
|34,80
|Petrokent Turizm
|1.030,00
|1,98
|704,06
|Pınar Et ve Un
|24,20
|-0,41
|166,24
|Pınar Su
|7,52
|-0,53
|224,14
|Pınar Süt
|22,22
|0,63
|76,22
|Plastikkart
|12,64
|-0,32
|36,35
|Polisan Holding
|3,87
|0,78
|28,25
|Politeknik Metal
|345,20
|0,00
|353,78
|Prizma Press Matbaacılık
|5,83
|2,64
|35,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|139,10
|-1,07
|7,75
|QNB Finansbank
|77,80
|-1,58
|107,47
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|0,00
|85,94
|Ray Sigorta
|22,94
|-3,37
|570,76
|Reysaş GMYO
|6,10
|9,91
|32,90
|Reysaş Lojistik
|11,18
|3,71
|155,25
|Rhea Girişim
|3,77
|1,62
|216,81
|Rodrigo Tekstil
|14,22
|-6,63
|685,64
|Royal Halı
|4,03
|0,75
|194,16
|RTA Laboratuvarları
|42,52
|-0,14
|1732,76
|Sabancı Holding
|10,08
|-1,66
|10,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|19,00
|3,04
|771,56
|Sanel Mühendislik
|3,96
|-2,22
|34,97
|Sanifoam Sünger
|12,79
|-1,24
|155,80
|Sanko Pazarlama
|7,66
|-0,65
|5,13
|Saray Matbaacılık
|8,18
|0,62
|532,75
|Sarkuysan
|8,42
|8,65
|164,99
|Sasa Polyester
|17,03
|-0,87
|120,31
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,39
|-1,41
|274,55
|Sekuro Plastik
|11,23
|-1,32
|109,51
|Selçuk Ecza Deposu
|16,67
|9,96
|179,47
|Selçuk Gıda
|4,09
|0,25
|279,50
|Senkron Güvenlik
|6,34
|0,16
|132,23
|Serve Film Prodüksiyon
|15,94
|-0,06
|902,52
|Servet GMYO
|59,60
|0,17
|601,18
|Seyitler Kimya
|20,56
|0,10
|202,80
|Silverline Endüstri
|4,98
|5,73
|130,56
|Sinpaş GMYO
|3,73
|-1,58
|221,55
|Smartiks Yazılım
|7,94
|4,20
|-19,06
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,98
|0,00
|549,47
|Söktaş
|5,08
|0,20
|198,73
|Sönmez Filament
|42,90
|0,47
|779,10
|Sönmez Pamuklu
|15,94
|0,38
|223,98
|Sumaş Suni Tahta
|41,24
|-0,63
|320,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,42
|0,23
|-7,53
|Şekerbank
|1,42
|0,00
|30,24
|Şişe Cam
|6,86
|-0,44
|34,76
|Şok Marketler
|12,12
|0,58
|12,64
|T. Halk Bankası
|5,37
|-0,56
|-9,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,32
|-1,06
|58,92
|T.S.K.B.
|2,05
|-8,48
|69,42
|T.Tuborg
|19,37
|4,08
|62,77
|Taç Tarım Ürünleri
|10,70
|0,00
|242,95
|Tat Gıda
|11,01
|-0,72
|80,97
|TAV Havalimanları
|20,28
|1,40
|-25,34
|Taze Kuru Gıda
|255,00
|0,00
|3422,10
|Tek-Art Turizm
|1,99
|0,51
|57,94
|Tekfen Holding
|15,03
|-0,79
|-16,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,95
|8,73
|279,76
|Temapol Polimer Plastik
|10,22
|-0,78
|95,79
|TGS Dış Ticaret
|9,34
|-0,32
|100,00
|Tofaş Oto. Fab.
|29,18
|-1,02
|25,22
|Torunlar GMYO
|3,77
|0,53
|37,09
|Trabzon Liman
|34,12
|0,35
|225,76
|Trabzonspor Sportif
|5,07
|9,98
|135,81
|Trend GMYO
|14,74
|-3,28
|570,00
|TSKB GMYO
|4,19
|-4,34
|338,75
|Tuğçelik
|7,13
|0,00
|80,51
|Tukaş
|11,36
|-1,30
|-8,02
|Turcas Petrol
|5,16
|0,39
|93,26
|Turkcell
|15,10
|-0,33
|12,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,95
|0,92
|70,83
|Tüpraş
|91,50
|-1,35
|-27,84
|Türk Hava Yolları
|12,32
|0,57
|-14,80
|Türk Prysmian Kablo
|13,10
|-0,23
|407,65
|Türk Telekom
|7,60
|-1,17
|5,33
|Türk Traktör
|139,40
|-0,21
|163,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,35
|2,73
|119,88
|Türkiye Sigorta
|6,11
|1,66
|180,56
|Ufuk Yatırım
|16,28
|10,00
|531,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,11
|3,01
|341,05
|Ulusoy Elektrik
|47,38
|-0,04
|78,12
|Ulusoy Un Sanayi
|11,70
|-0,26
|206,28
|Umpaş Holding
|0,78
|9,86
|25,81
|Uşak Seramik
|2,34
|0,43
|92,84
|Utopya Turizm
|26,82
|-0,37
|445,12
|Uzertaş Boya
|33,70
|-9,12
|1418,02
|Ülker Bisküvi
|22,16
|0,00
|-0,89
|Vakıf Fin. Kir.
|3,94
|-0,76
|86,07
|Vakıf GMYO
|3,76
|1,90
|117,22
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|0,65
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,62
|-1,07
|-16,15
|Vakko Tekstil
|6,09
|0,00
|34,14
|Vanet Gıda
|8,72
|1,40
|509,79
|Verusa Holding
|44,78
|2,24
|141,39
|Verusaturk Girisim
|10,12
|3,05
|92,44
|Vestel
|20,28
|0,40
|60,70
|Vestel Beyaz Eşya
|34,70
|-0,69
|64,47
|Viking Kağıt
|6,38
|1,59
|241,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,63
|-0,43
|91,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,94
|-1,34
|18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,30
|1,40
|480,24
|Yataş
|11,76
|0,94
|60,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,77
|-0,79
|134,16
|Yeni Gimat GMYO
|12,55
|0,00
|4,83
|Yeşil GMYO
|1,22
|2,52
|90,62
|Yeşil Yapı
|1,40
|2,94
|112,12
|Yeşil Yatırım Holding
|73,30
|3,24
|552,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.560,50
|-2,90
|496,28
|Yonga Mobilya
|30,50
|0,00
|230,35
|Yükselen Çelik
|7,04
|1,44
|129,69
|Yünsa
|14,43
|4,49
|43,33
|Zorlu Enerji
|2,69
|-0,37
|65,03
(Son)
- Kaynak: AA
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