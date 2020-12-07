Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.840,00
|3,20
|41,95
|İş Bankası (C)
|6,51
|-1,51
|1,56
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,70
|-1,07
|-2,63
|İş Girişim
|17,30
|-0,57
|355,26
|İş GMYO
|2,10
|-0,94
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|13,05
|0,46
|224,08
|İş Yat. Ort.
|3,32
|1,53
|106,04
|İşbir Holding
|3.080,70
|1,08
|616,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,23
|0,00
|98,39
|İttifak Holding
|2,53
|2,85
|94,04
|İz Hayvancılık Tarım
|14,90
|-3,87
|469,47
|İzmir Demir Çelik
|18,30
|-2,66
|123,44
|İzmir Fırça
|5,89
|2,61
|227,22
|Jantsa Jant Sanayi
|253,30
|0,04
|376,24
|Kafein Yazılım
|17,87
|-1,00
|60,91
|Kaplamin
|24,00
|-2,44
|332,43
|Kardemir (A)
|5,19
|0,78
|95,85
|Kardemir (B)
|4,73
|0,64
|79,17
|Kardemir (D)
|4,85
|-1,22
|82,33
|Karel Elektronik
|19,73
|-2,62
|35,79
|Karsan Otomotiv
|3,05
|0,33
|93,04
|Karsu Tekstil
|7,13
|6,58
|120,06
|Kartonsan
|2.745,60
|-3,20
|610,67
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|0,00
|99,52
|Kent Gıda
|445,00
|-4,47
|1816,33
|Kerevitaş Gıda
|6,85
|-1,58
|110,12
|Kervan Gıda
|10,89
|10,00
|Kervansaray Yat. Holding
|1,15
|-2,54
|109,09
|Kiler GMYO
|2,44
|-0,81
|128,26
|Klimasan Klima
|18,71
|-2,04
|-11,80
|Koç Holding
|18,40
|-0,49
|-8,04
|Konfrut Gıda
|16,43
|-2,38
|110,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,45
|0,58
|Konya Çimento
|1.108,50
|-2,62
|308,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,26
|-0,28
|12,14
|Koza Altın
|77,30
|-0,51
|4,39
|Koza Madencilik
|13,11
|-0,15
|30,71
|Körfez GMYO
|5,84
|-0,68
|144,35
|Kristal Kola
|3,10
|0,32
|105,30
|Kron Telekomünikasyon
|25,92
|-0,15
|103,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|166,60
|0,00
|609,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|-1,29
|105,12
|Kütahya Porselen
|36,78
|-0,59
|455,59
|Lider Faktoring
|3,32
|2,47
|80,93
|Link Bilgisayar
|47,10
|0,56
|161,83
|Logo Yazılım
|107,80
|-1,28
|77,30
|Lokman Hekim Sağlık
|11,55
|0,26
|101,37
|Lüks Kadife
|27,06
|-2,24
|213,19
|Makina Takım
|2,87
|1,41
|52,66
|Marka Yatırım Holding
|7,00
|7,69
|493,22
|Marmaris Altınyunus
|99,45
|5,63
|40,07
|Marshall
|328,20
|-1,50
|590,37
|Martı GMYO
|2,81
|-2,43
|178,22
|Martı Otel
|2,24
|-0,44
|146,15
|Mavi Giyim
|50,55
|2,12
|-12,69
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|-1,80
|48,88
|Mega Polietilen
|10,53
|-1,59
|730,14
|Menderes Tekstil
|3,25
|1,56
|148,09
|Merit Turizm
|81,05
|-0,25
|316,92
|Merko Gıda
|12,34
|-3,59
|1075,24
|Metemtur Otelcilik
|13,40
|-1,18
|652,81
|Metro Holding
|2,19
|-0,45
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,18
|0,32
|62,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,72
|3,42
|-48,99
|Migros Ticaret
|40,50
|-1,03
|67,22
|Milpa
|4,52
|-1,74
|106,39
|Mistral GMYO
|4,43
|-0,67
|136,07
|MLP Sağlık
|20,00
|0,65
|25,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|0,00
|391,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,72
|-0,74
|62,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,02
|-1,13
|175,31
|Net Holding
|3,08
|-0,65
|18,46
|Netaş Telekom.
|20,68
|-1,15
|58,35
|Niğbaş Niğde Beton
|85,95
|-4,76
|1286,29
|Nuh Çimento
|48,34
|3,91
|340,06
|Nurol GMYO
|7,60
|2,84
|112,89
|Odaş Elektrik
|3,51
|1,15
|142,79
|Olmuksan-IP
|7,48
|0,94
|192,08
|Orge Enerji Elektrik
|7,59
|0,80
|53,02
|Orma Orman Mahsulleri
|12,96
|5,28
|369,57
|Osmanlı Menkul
|21,60
|-0,83
|417,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,09
|0,49
|143,45
|Otokar
|234,00
|-0,47
|59,14
|Oyak Çimento
|8,07
|-0,12
|46,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,40
|0,95
|177,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,17
|0,19
|67,38
|Özak GMYO
|4,62
|-0,86
|79,77
|Özbal Çelik Boru
|7,16
|3,92
|344,21
|Özderici GMYO
|2,21
|-0,45
|40,76
|Özerden Plastik
|8,66
|-1,37
|279,82
|Pamukova Elektrik
|26,14
|0,00
|1942,19
|Panora GMYO
|6,57
|-0,45
|17,29
|Papilon Savunma
|20,08
|-1,67
|160,56
|Park Elek.Madencilik
|5,08
|-0,59
|66,56
|Parsan
|23,34
|4,29
|37,78
|Pegasus
|63,60
|0,55
|-26,39
|Peker GMYO
|2,29
|-1,29
|153,22
|Penguen Gıda
|5,23
|-1,32
|471,34
|Pera GMYO
|2,23
|-3,04
|137,23
|Pergamon Dış Ticaret
|16,14
|-0,98
|108,59
|Petkim
|4,93
|6,25
|55,28
|Petrokent Turizm
|1.032,00
|-2,64
|705,62
|Pınar Et ve Un
|23,94
|-1,07
|163,38
|Pınar Su
|7,46
|-1,06
|221,55
|Pınar Süt
|21,88
|-1,08
|73,52
|Plastikkart
|12,26
|-2,00
|32,25
|Polisan Holding
|3,97
|-2,22
|31,56
|Politeknik Metal
|311,40
|-2,17
|309,35
|Prizma Press Matbaacılık
|5,89
|1,03
|36,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,80
|-1,57
|2,09
|QNB Finansbank
|71,70
|-3,11
|91,20
|Ral Yatırım Holding
|4,83
|-0,41
|84,04
|Ray Sigorta
|22,88
|-2,80
|569,01
|Reysaş GMYO
|5,82
|-3,16
|26,80
|Reysaş Lojistik
|9,81
|-2,49
|123,97
|Rhea Girişim
|3,77
|3,86
|216,81
|Rodrigo Tekstil
|12,60
|0,00
|596,13
|Royal Halı
|4,78
|9,89
|248,91
|RTA Laboratuvarları
|41,00
|-2,05
|1667,24
|Sabancı Holding
|10,08
|-1,18
|10,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,60
|-9,45
|523,85
|Sanel Mühendislik
|3,86
|-2,03
|31,56
|Sanifoam Sünger
|12,00
|0,42
|140,00
|Sanko Pazarlama
|7,99
|5,27
|9,66
|Saray Matbaacılık
|8,25
|0,36
|538,16
|Sarkuysan
|8,53
|4,92
|168,45
|Sasa Polyester
|19,89
|6,31
|157,31
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,23
|-0,96
|267,41
|Sekuro Plastik
|12,05
|2,12
|124,81
|Selçuk Ecza Deposu
|16,18
|7,79
|171,26
|Selçuk Gıda
|4,20
|2,94
|289,71
|Senkron Güvenlik
|7,00
|8,53
|156,41
|Serve Film Prodüksiyon
|14,30
|-7,74
|799,37
|Servet GMYO
|58,70
|-0,93
|590,59
|Seyitler Kimya
|21,48
|1,42
|216,35
|Silverline Endüstri
|5,44
|9,90
|151,85
|Sinpaş GMYO
|3,75
|0,81
|223,28
|Smartiks Yazılım
|7,72
|-1,91
|-21,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,80
|-0,80
|544,79
|Söktaş
|5,17
|-0,19
|204,03
|Sönmez Filament
|46,40
|1,13
|850,82
|Sönmez Pamuklu
|19,11
|9,95
|288,41
|Sumaş Suni Tahta
|39,74
|-0,25
|304,98
|Şeker Fin. Kir.
|5,19
|9,96
|8,58
|Şekerbank
|1,38
|-2,13
|26,58
|Şişe Cam
|6,94
|-0,86
|36,34
|Şok Marketler
|11,83
|-1,00
|9,94
|T. Halk Bankası
|5,35
|-0,56
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,80
|-2,48
|43,93
|T.S.K.B.
|1,89
|-2,07
|56,20
|T.Tuborg
|18,55
|-2,88
|55,88
|Taç Tarım Ürünleri
|10,45
|-0,38
|234,94
|Tat Gıda
|11,07
|-1,07
|81,96
|TAV Havalimanları
|20,72
|3,19
|-23,72
|Taze Kuru Gıda
|278,00
|4,47
|3739,78
|Tek-Art Turizm
|1,97
|-1,01
|56,35
|Tekfen Holding
|15,02
|-0,13
|-16,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,09
|-2,96
|235,48
|Temapol Polimer Plastik
|10,22
|0,79
|95,79
|TGS Dış Ticaret
|9,32
|-0,85
|99,57
|Tofaş Oto. Fab.
|29,82
|0,81
|27,97
|Torunlar GMYO
|3,79
|0,53
|37,82
|Trabzon Liman
|33,14
|-1,54
|216,41
|Trabzonspor Sportif
|4,78
|-1,24
|122,33
|Trend GMYO
|14,25
|-4,36
|547,73
|TSKB GMYO
|4,48
|1,82
|369,12
|Tuğçelik
|8,06
|6,75
|104,05
|Tukaş
|11,69
|-0,93
|-5,34
|Turcas Petrol
|5,45
|0,93
|104,12
|Turkcell
|15,48
|-1,09
|14,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,16
|5,48
|74,10
|Tüpraş
|94,75
|1,23
|-25,28
|Türk Hava Yolları
|12,28
|0,90
|-15,08
|Türk Prysmian Kablo
|13,06
|0,00
|406,10
|Türk Telekom
|7,72
|-2,03
|6,99
|Türk Traktör
|144,40
|-0,76
|172,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,45
|-0,16
|120,12
|Türkiye Sigorta
|5,94
|-1,00
|172,75
|Ufuk Yatırım
|14,66
|0,00
|468,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,42
|0,45
|374,32
|Ulusoy Elektrik
|46,98
|-1,09
|76,62
|Ulusoy Un Sanayi
|11,90
|0,17
|211,52
|Umpaş Holding
|0,93
|9,41
|50,00
|Uşak Seramik
|2,30
|-0,86
|89,54
|Utopya Turizm
|29,50
|-2,96
|499,59
|Uzertaş Boya
|38,50
|1,91
|1634,23
|Ülker Bisküvi
|21,74
|-1,18
|-2,77
|Vakıf Fin. Kir.
|3,97
|-0,50
|87,49
|Vakıf GMYO
|3,68
|-0,27
|112,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,68
|-0,90
|321,71
|Vakıflar Bankası
|4,57
|-1,08
|-17,06
|Vakko Tekstil
|6,03
|-0,66
|32,82
|Vanet Gıda
|8,45
|0,00
|490,91
|Verusa Holding
|44,88
|-1,15
|141,93
|Verusaturk Girisim
|9,59
|-2,04
|82,36
|Vestel
|20,28
|-0,29
|60,70
|Vestel Beyaz Eşya
|34,74
|0,93
|64,66
|Viking Kağıt
|6,33
|0,16
|238,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,67
|-0,43
|92,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|-0,34
|16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,26
|9,97
|527,55
|Yataş
|13,10
|3,07
|78,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,03
|2,81
|150,31
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-0,24
|5,25
|Yeşil GMYO
|1,30
|7,44
|103,13
|Yeşil Yapı
|1,51
|8,63
|128,79
|Yeşil Yatırım Holding
|72,40
|2,26
|544,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.650,00
|0,00
|499,32
|Yonga Mobilya
|31,00
|0,00
|235,77
|Yükselen Çelik
|6,99
|0,14
|128,06
|Yünsa
|14,01
|-1,75
|39,16
|Zorlu Enerji
|2,74
|1,11
|68,10
(Son)
- Kaynak: AA
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