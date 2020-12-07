Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.840,00 3,20 41,95 İş Bankası (C) 6,51 -1,51 1,56 İş Bankası (Kur.) 373.000,00 77,62 İş Fin.Kir. 3,70 -1,07 -2,63 İş Girişim 17,30 -0,57 355,26 İş GMYO 2,10 -0,94 19,32 İş Y. Men. Değ. 13,05 0,46 224,08 İş Yat. Ort. 3,32 1,53 106,04 İşbir Holding 3.080,70 1,08 616,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,23 0,00 98,39 İttifak Holding 2,53 2,85 94,04 İz Hayvancılık Tarım 14,90 -3,87 469,47 İzmir Demir Çelik 18,30 -2,66 123,44 İzmir Fırça 5,89 2,61 227,22 Jantsa Jant Sanayi 253,30 0,04 376,24 Kafein Yazılım 17,87 -1,00 60,91 Kaplamin 24,00 -2,44 332,43 Kardemir (A) 5,19 0,78 95,85 Kardemir (B) 4,73 0,64 79,17 Kardemir (D) 4,85 -1,22 82,33 Karel Elektronik 19,73 -2,62 35,79 Karsan Otomotiv 3,05 0,33 93,04 Karsu Tekstil 7,13 6,58 120,06 Kartonsan 2.745,60 -3,20 610,67 Katmerciler Ekipman 3,05 0,00 99,52 Kent Gıda 445,00 -4,47 1816,33 Kerevitaş Gıda 6,85 -1,58 110,12 Kervan Gıda 10,89 10,00 Kervansaray Yat. Holding 1,15 -2,54 109,09 Kiler GMYO 2,44 -0,81 128,26 Klimasan Klima 18,71 -2,04 -11,80 Koç Holding 18,40 -0,49 -8,04 Konfrut Gıda 16,43 -2,38 110,10 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,45 0,58 Konya Çimento 1.108,50 -2,62 308,59 Kordsa Teknik Tekstil 14,26 -0,28 12,14 Koza Altın 77,30 -0,51 4,39 Koza Madencilik 13,11 -0,15 30,71 Körfez GMYO 5,84 -0,68 144,35 Kristal Kola 3,10 0,32 105,30 Kron Telekomünikasyon 25,92 -0,15 103,77 Kuştur Kuşadası Turizm 166,60 0,00 609,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -1,29 105,12 Kütahya Porselen 36,78 -0,59 455,59 Lider Faktoring 3,32 2,47 80,93 Link Bilgisayar 47,10 0,56 161,83 Logo Yazılım 107,80 -1,28 77,30 Lokman Hekim Sağlık 11,55 0,26 101,37 Lüks Kadife 27,06 -2,24 213,19 Makina Takım 2,87 1,41 52,66 Marka Yatırım Holding 7,00 7,69 493,22 Marmaris Altınyunus 99,45 5,63 40,07 Marshall 328,20 -1,50 590,37 Martı GMYO 2,81 -2,43 178,22 Martı Otel 2,24 -0,44 146,15 Mavi Giyim 50,55 2,12 -12,69 Mazhar Zorlu Holding 18,00 -1,80 48,88 Mega Polietilen 10,53 -1,59 730,14 Menderes Tekstil 3,25 1,56 148,09 Merit Turizm 81,05 -0,25 316,92 Merko Gıda 12,34 -3,59 1075,24 Metemtur Otelcilik 13,40 -1,18 652,81 Metro Holding 2,19 -0,45 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,18 0,32 62,24 Metro Yatırım Ortaklığı 2,72 3,42 -48,99 Migros Ticaret 40,50 -1,03 67,22 Milpa 4,52 -1,74 106,39 Mistral GMYO 4,43 -0,67 136,07 MLP Sağlık 20,00 0,65 25,00 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 0,00 391,23 Mondi Tire Kutsan 6,72 -0,74 62,32 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,02 -1,13 175,31 Net Holding 3,08 -0,65 18,46 Netaş Telekom. 20,68 -1,15 58,35 Niğbaş Niğde Beton 85,95 -4,76 1286,29 Nuh Çimento 48,34 3,91 340,06 Nurol GMYO 7,60 2,84 112,89 Odaş Elektrik 3,51 1,15 142,79 Olmuksan-IP 7,48 0,94 192,08 Orge Enerji Elektrik 7,59 0,80 53,02 Orma Orman Mahsulleri 12,96 5,28 369,57 Osmanlı Menkul 21,60 -0,83 417,82 Ostim Endüstriyel Yat 4,09 0,49 143,45 Otokar 234,00 -0,47 59,14 Oyak Çimento 8,07 -0,12 46,79 Oyak Yat. Ort. 6,40 0,95 177,22 Oylum Sınai Yatırımlar 5,17 0,19 67,38 Özak GMYO 4,62 -0,86 79,77 Özbal Çelik Boru 7,16 3,92 344,21 Özderici GMYO 2,21 -0,45 40,76 Özerden Plastik 8,66 -1,37 279,82 Pamukova Elektrik 26,14 0,00 1942,19 Panora GMYO 6,57 -0,45 17,29 Papilon Savunma 20,08 -1,67 160,56 Park Elek.Madencilik 5,08 -0,59 66,56 Parsan 23,34 4,29 37,78 Pegasus 63,60 0,55 -26,39 Peker GMYO 2,29 -1,29 153,22 Penguen Gıda 5,23 -1,32 471,34 Pera GMYO 2,23 -3,04 137,23 Pergamon Dış Ticaret 16,14 -0,98 108,59 Petkim 4,93 6,25 55,28 Petrokent Turizm 1.032,00 -2,64 705,62 Pınar Et ve Un 23,94 -1,07 163,38 Pınar Su 7,46 -1,06 221,55 Pınar Süt 21,88 -1,08 73,52 Plastikkart 12,26 -2,00 32,25 Polisan Holding 3,97 -2,22 31,56 Politeknik Metal 311,40 -2,17 309,35 Prizma Press Matbaacılık 5,89 1,03 36,98 QNB Finans Fin. Kir. 131,80 -1,57 2,09 QNB Finansbank 71,70 -3,11 91,20 Ral Yatırım Holding 4,83 -0,41 84,04 Ray Sigorta 22,88 -2,80 569,01 Reysaş GMYO 5,82 -3,16 26,80 Reysaş Lojistik 9,81 -2,49 123,97 Rhea Girişim 3,77 3,86 216,81 Rodrigo Tekstil 12,60 0,00 596,13 Royal Halı 4,78 9,89 248,91 RTA Laboratuvarları 41,00 -2,05 1667,24 Sabancı Holding 10,08 -1,18 10,53 Safkar Ege Soğutmacılık 13,60 -9,45 523,85 Sanel Mühendislik 3,86 -2,03 31,56 Sanifoam Sünger 12,00 0,42 140,00 Sanko Pazarlama 7,99 5,27 9,66 Saray Matbaacılık 8,25 0,36 538,16 Sarkuysan 8,53 4,92 168,45 Sasa Polyester 19,89 6,31 157,31 Say Yenilenebilir Enerji 8,23 -0,96 267,41 Sekuro Plastik 12,05 2,12 124,81 Selçuk Ecza Deposu 16,18 7,79 171,26 Selçuk Gıda 4,20 2,94 289,71 Senkron Güvenlik 7,00 8,53 156,41 Serve Film Prodüksiyon 14,30 -7,74 799,37 Servet GMYO 58,70 -0,93 590,59 Seyitler Kimya 21,48 1,42 216,35 Silverline Endüstri 5,44 9,90 151,85 Sinpaş GMYO 3,75 0,81 223,28 Smartiks Yazılım 7,72 -1,91 -21,30 Sodaş Sodyum Sanayii 24,80 -0,80 544,79 Söktaş 5,17 -0,19 204,03 Sönmez Filament 46,40 1,13 850,82 Sönmez Pamuklu 19,11 9,95 288,41 Sumaş Suni Tahta 39,74 -0,25 304,98 Şeker Fin. Kir. 5,19 9,96 8,58 Şekerbank 1,38 -2,13 26,58 Şişe Cam 6,94 -0,86 36,34 Şok Marketler 11,83 -1,00 9,94 T. Halk Bankası 5,35 -0,56 -9,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,80 -2,48 43,93 T.S.K.B. 1,89 -2,07 56,20 T.Tuborg 18,55 -2,88 55,88 Taç Tarım Ürünleri 10,45 -0,38 234,94 Tat Gıda 11,07 -1,07 81,96 TAV Havalimanları 20,72 3,19 -23,72 Taze Kuru Gıda 278,00 4,47 3739,78 Tek-Art Turizm 1,97 -1,01 56,35 Tekfen Holding 15,02 -0,13 -16,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,09 -2,96 235,48 Temapol Polimer Plastik 10,22 0,79 95,79 TGS Dış Ticaret 9,32 -0,85 99,57 Tofaş Oto. Fab. 29,82 0,81 27,97 Torunlar GMYO 3,79 0,53 37,82 Trabzon Liman 33,14 -1,54 216,41 Trabzonspor Sportif 4,78 -1,24 122,33 Trend GMYO 14,25 -4,36 547,73 TSKB GMYO 4,48 1,82 369,12 Tuğçelik 8,06 6,75 104,05 Tukaş 11,69 -0,93 -5,34 Turcas Petrol 5,45 0,93 104,12 Turkcell 15,48 -1,09 14,87 Tümosan Motor ve Traktör 11,16 5,48 74,10 Tüpraş 94,75 1,23 -25,28 Türk Hava Yolları 12,28 0,90 -15,08 Türk Prysmian Kablo 13,06 0,00 406,10 Türk Telekom 7,72 -2,03 6,99 Türk Traktör 144,40 -0,76 172,91 Türker Proje Gayrimenkul 92,45 -0,16 120,12 Türkiye Sigorta 5,94 -1,00 172,75 Ufuk Yatırım 14,66 0,00 468,22 Ulaşlar Turizm Yat. 4,42 0,45 374,32 Ulusoy Elektrik 46,98 -1,09 76,62 Ulusoy Un Sanayi 11,90 0,17 211,52 Umpaş Holding 0,93 9,41 50,00 Uşak Seramik 2,30 -0,86 89,54 Utopya Turizm 29,50 -2,96 499,59 Uzertaş Boya 38,50 1,91 1634,23 Ülker Bisküvi 21,74 -1,18 -2,77 Vakıf Fin. Kir. 3,97 -0,50 87,49 Vakıf GMYO 3,68 -0,27 112,60 Vakıf Yat. Ort. 7,68 -0,90 321,71 Vakıflar Bankası 4,57 -1,08 -17,06 Vakko Tekstil 6,03 -0,66 32,82 Vanet Gıda 8,45 0,00 490,91 Verusa Holding 44,88 -1,15 141,93 Verusaturk Girisim 9,59 -2,04 82,36 Vestel 20,28 -0,29 60,70 Vestel Beyaz Eşya 34,74 0,93 64,66 Viking Kağıt 6,33 0,16 238,50 Yapı Kredi Koray GMYO 4,67 -0,43 92,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,90 -0,34 16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 39,26 9,97 527,55 Yataş 13,10 3,07 78,47 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,03 2,81 150,31 Yeni Gimat GMYO 12,60 -0,24 5,25 Yeşil GMYO 1,30 7,44 103,13 Yeşil Yapı 1,51 8,63 128,79 Yeşil Yatırım Holding 72,40 2,26 544,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.650,00 0,00 499,32 Yonga Mobilya 31,00 0,00 235,77 Yükselen Çelik 6,99 0,14 128,06 Yünsa 14,01 -1,75 39,16 Zorlu Enerji 2,74 1,11 68,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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