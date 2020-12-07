Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

07.12.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)42.840,003,2041,95
İş Bankası (C)6,51-1,511,56
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,70-1,07-2,63
İş Girişim17,30-0,57355,26
İş GMYO2,10-0,9419,32
İş Y. Men. Değ.13,050,46224,08
İş Yat. Ort.3,321,53106,04
İşbir Holding3.080,701,08616,44
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,230,0098,39
İttifak Holding2,532,8594,04
İz Hayvancılık Tarım14,90-3,87469,47
İzmir Demir Çelik18,30-2,66123,44
İzmir Fırça5,892,61227,22
Jantsa Jant Sanayi253,300,04376,24
Kafein Yazılım17,87-1,0060,91
Kaplamin24,00-2,44332,43
Kardemir (A)5,190,7895,85
Kardemir (B)4,730,6479,17
Kardemir (D)4,85-1,2282,33
Karel Elektronik19,73-2,6235,79
Karsan Otomotiv3,050,3393,04
Karsu Tekstil7,136,58120,06
Kartonsan2.745,60-3,20610,67
Katmerciler Ekipman3,050,0099,52
Kent Gıda445,00-4,471816,33
Kerevitaş Gıda6,85-1,58110,12
Kervan Gıda10,8910,00

Kervansaray Yat. Holding1,15-2,54109,09
Kiler GMYO2,44-0,81128,26
Klimasan Klima18,71-2,04-11,80
Koç Holding18,40-0,49-8,04
Konfrut Gıda16,43-2,38110,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,450,58

Konya Çimento1.108,50-2,62308,59
Kordsa Teknik Tekstil14,26-0,2812,14
Koza Altın77,30-0,514,39
Koza Madencilik13,11-0,1530,71
Körfez GMYO5,84-0,68144,35
Kristal Kola3,100,32105,30
Kron Telekomünikasyon25,92-0,15103,77
Kuştur Kuşadası Turizm166,600,00609,69
Kuyumcukent Gayrimenkul2,30-1,29105,12
Kütahya Porselen36,78-0,59455,59
Lider Faktoring3,322,4780,93
Link Bilgisayar47,100,56161,83
Logo Yazılım107,80-1,2877,30
Lokman Hekim Sağlık11,550,26101,37
Lüks Kadife27,06-2,24213,19
Makina Takım2,871,4152,66
Marka Yatırım Holding7,007,69493,22
Marmaris Altınyunus99,455,6340,07
Marshall328,20-1,50590,37
Martı GMYO2,81-2,43178,22
Martı Otel2,24-0,44146,15
Mavi Giyim50,552,12-12,69
Mazhar Zorlu Holding18,00-1,8048,88
Mega Polietilen10,53-1,59730,14
Menderes Tekstil3,251,56148,09
Merit Turizm81,05-0,25316,92
Merko Gıda12,34-3,591075,24
Metemtur Otelcilik13,40-1,18652,81
Metro Holding2,19-0,4558,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,180,3262,24
Metro Yatırım Ortaklığı2,723,42-48,99
Migros Ticaret40,50-1,0367,22
Milpa4,52-1,74106,39
Mistral GMYO4,43-0,67136,07
MLP Sağlık20,000,6525,00
MMC San. ve Tic. Yat.5,600,00391,23
Mondi Tire Kutsan6,72-0,7462,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,02-1,13175,31
Net Holding3,08-0,6518,46
Netaş Telekom.20,68-1,1558,35
Niğbaş Niğde Beton85,95-4,761286,29
Nuh Çimento48,343,91340,06
Nurol GMYO7,602,84112,89
Odaş Elektrik3,511,15142,79
Olmuksan-IP7,480,94192,08
Orge Enerji Elektrik7,590,8053,02
Orma Orman Mahsulleri12,965,28369,57
Osmanlı Menkul21,60-0,83417,82
Ostim Endüstriyel Yat4,090,49143,45
Otokar234,00-0,4759,14
Oyak Çimento8,07-0,1246,79
Oyak Yat. Ort.6,400,95177,22
Oylum Sınai Yatırımlar5,170,1967,38
Özak GMYO4,62-0,8679,77
Özbal Çelik Boru7,163,92344,21
Özderici GMYO2,21-0,4540,76
Özerden Plastik8,66-1,37279,82
Pamukova Elektrik26,140,001942,19
Panora GMYO6,57-0,4517,29
Papilon Savunma20,08-1,67160,56
Park Elek.Madencilik5,08-0,5966,56
Parsan23,344,2937,78
Pegasus63,600,55-26,39
Peker GMYO2,29-1,29153,22
Penguen Gıda5,23-1,32471,34
Pera GMYO2,23-3,04137,23
Pergamon Dış Ticaret16,14-0,98108,59
Petkim4,936,2555,28
Petrokent Turizm1.032,00-2,64705,62
Pınar Et ve Un23,94-1,07163,38
Pınar Su7,46-1,06221,55
Pınar Süt21,88-1,0873,52
Plastikkart12,26-2,0032,25
Polisan Holding3,97-2,2231,56
Politeknik Metal311,40-2,17309,35
Prizma Press Matbaacılık5,891,0336,98
QNB Finans Fin. Kir.131,80-1,572,09
QNB Finansbank71,70-3,1191,20
Ral Yatırım Holding4,83-0,4184,04
Ray Sigorta22,88-2,80569,01
Reysaş GMYO5,82-3,1626,80
Reysaş Lojistik9,81-2,49123,97
Rhea Girişim3,773,86216,81
Rodrigo Tekstil12,600,00596,13
Royal Halı4,789,89248,91
RTA Laboratuvarları41,00-2,051667,24
Sabancı Holding10,08-1,1810,53
Safkar Ege Soğutmacılık13,60-9,45523,85
Sanel Mühendislik3,86-2,0331,56
Sanifoam Sünger12,000,42140,00
Sanko Pazarlama7,995,279,66
Saray Matbaacılık8,250,36538,16
Sarkuysan8,534,92168,45
Sasa Polyester19,896,31157,31
Say Yenilenebilir Enerji8,23-0,96267,41
Sekuro Plastik12,052,12124,81
Selçuk Ecza Deposu16,187,79171,26
Selçuk Gıda4,202,94289,71
Senkron Güvenlik7,008,53156,41
Serve Film Prodüksiyon14,30-7,74799,37
Servet GMYO58,70-0,93590,59
Seyitler Kimya21,481,42216,35
Silverline Endüstri5,449,90151,85
Sinpaş GMYO3,750,81223,28
Smartiks Yazılım7,72-1,91-21,30
Sodaş Sodyum Sanayii24,80-0,80544,79
Söktaş5,17-0,19204,03
Sönmez Filament46,401,13850,82
Sönmez Pamuklu19,119,95288,41
Sumaş Suni Tahta39,74-0,25304,98
Şeker Fin. Kir.5,199,968,58
Şekerbank1,38-2,1326,58
Şişe Cam6,94-0,8636,34
Şok Marketler11,83-1,009,94
T. Halk Bankası5,35-0,56-9,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,80-2,4843,93
T.S.K.B.1,89-2,0756,20
T.Tuborg18,55-2,8855,88
Taç Tarım Ürünleri10,45-0,38234,94
Tat Gıda11,07-1,0781,96
TAV Havalimanları20,723,19-23,72
Taze Kuru Gıda278,004,473739,78
Tek-Art Turizm1,97-1,0156,35
Tekfen Holding15,02-0,13-16,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,09-2,96235,48
Temapol Polimer Plastik10,220,7995,79
TGS Dış Ticaret9,32-0,8599,57
Tofaş Oto. Fab.29,820,8127,97
Torunlar GMYO3,790,5337,82
Trabzon Liman33,14-1,54216,41
Trabzonspor Sportif4,78-1,24122,33
Trend GMYO14,25-4,36547,73
TSKB GMYO4,481,82369,12
Tuğçelik8,066,75104,05
Tukaş11,69-0,93-5,34
Turcas Petrol5,450,93104,12
Turkcell15,48-1,0914,87
Tümosan Motor ve Traktör11,165,4874,10
Tüpraş94,751,23-25,28
Türk Hava Yolları12,280,90-15,08
Türk Prysmian Kablo13,060,00406,10
Türk Telekom7,72-2,036,99
Türk Traktör144,40-0,76172,91
Türker Proje Gayrimenkul92,45-0,16120,12
Türkiye Sigorta5,94-1,00172,75
Ufuk Yatırım14,660,00468,22
Ulaşlar Turizm Yat.4,420,45374,32
Ulusoy Elektrik46,98-1,0976,62
Ulusoy Un Sanayi11,900,17211,52
Umpaş Holding0,939,4150,00
Uşak Seramik2,30-0,8689,54
Utopya Turizm29,50-2,96499,59
Uzertaş Boya38,501,911634,23
Ülker Bisküvi21,74-1,18-2,77
Vakıf Fin. Kir.3,97-0,5087,49
Vakıf GMYO3,68-0,27112,60
Vakıf Yat. Ort.7,68-0,90321,71
Vakıflar Bankası4,57-1,08-17,06
Vakko Tekstil6,03-0,6632,82
Vanet Gıda8,450,00490,91
Verusa Holding44,88-1,15141,93
Verusaturk Girisim9,59-2,0482,36
Vestel20,28-0,2960,70
Vestel Beyaz Eşya34,740,9364,66
Viking Kağıt6,330,16238,50
Yapı Kredi Koray GMYO4,67-0,4392,98
Yapı ve Kredi Bank.2,90-0,3416,94
Yaprak Süt ve Besi Çift.39,269,97527,55
Yataş13,103,0778,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,032,81150,31
Yeni Gimat GMYO12,60-0,245,25
Yeşil GMYO1,307,44103,13
Yeşil Yapı1,518,63128,79
Yeşil Yatırım Holding72,402,26544,70
Yibitaş İnşaat Malzeme17.650,000,00499,32
Yonga Mobilya31,000,00235,77
Yükselen Çelik6,990,14128,06
Yünsa14,01-1,7539,16
Zorlu Enerji2,741,1168,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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