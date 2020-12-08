Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.499,90
|-1,07
|37,51
|İş Bankası (C)
|6,42
|0,00
|0,16
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,70
|0,82
|-2,63
|İş Girişim
|17,32
|0,58
|355,79
|İş GMYO
|2,10
|0,48
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|13,38
|0,90
|232,28
|İş Yat. Ort.
|3,36
|1,82
|108,52
|İşbir Holding
|3.160,00
|2,30
|634,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,26
|-1,56
|103,23
|İttifak Holding
|2,66
|2,31
|104,01
|İz Hayvancılık Tarım
|14,70
|0,00
|461,82
|İzmir Demir Çelik
|17,56
|-3,09
|114,41
|İzmir Fırça
|5,85
|0,69
|225,00
|Jantsa Jant Sanayi
|252,10
|-0,20
|373,98
|Kafein Yazılım
|18,06
|0,89
|62,62
|Kaplamin
|26,00
|3,17
|368,47
|Kardemir (A)
|5,34
|1,91
|101,51
|Kardemir (B)
|4,87
|1,25
|84,47
|Kardemir (D)
|5,24
|2,95
|96,99
|Karel Elektronik
|19,82
|1,75
|36,41
|Karsan Otomotiv
|3,05
|0,33
|93,04
|Karsu Tekstil
|7,30
|-0,68
|125,31
|Kartonsan
|2.831,00
|6,27
|632,78
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|0,99
|99,52
|Kent Gıda
|426,90
|-2,09
|1738,38
|Kerevitaş Gıda
|6,90
|1,92
|111,66
|Kervan Gıda
|11,97
|9,92
|Kervansaray Yat. Holding
|1,03
|-7,21
|87,27
|Kiler GMYO
|2,48
|-0,80
|132,00
|Klimasan Klima
|20,08
|-0,50
|-5,35
|Koç Holding
|18,83
|1,62
|-5,89
|Konfrut Gıda
|16,37
|0,99
|109,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,48
|2,38
|Konya Çimento
|1.096,90
|1,00
|304,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,38
|0,00
|13,09
|Koza Altın
|79,50
|0,95
|7,36
|Koza Madencilik
|13,43
|1,28
|33,90
|Körfez GMYO
|5,86
|0,34
|145,19
|Kristal Kola
|3,04
|0,33
|101,32
|Kron Telekomünikasyon
|26,06
|0,70
|104,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|164,00
|-0,30
|598,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|0,44
|105,12
|Kütahya Porselen
|37,94
|1,17
|473,11
|Lider Faktoring
|3,39
|-4,51
|84,74
|Link Bilgisayar
|47,26
|-0,04
|162,72
|Logo Yazılım
|107,50
|-0,46
|76,81
|Lokman Hekim Sağlık
|11,25
|-0,35
|96,14
|Lüks Kadife
|27,28
|0,81
|215,74
|Makina Takım
|2,92
|0,69
|55,32
|Marka Yatırım Holding
|6,59
|0,00
|458,47
|Marmaris Altınyunus
|96,65
|-3,25
|36,13
|Marshall
|328,50
|0,12
|591,00
|Martı GMYO
|2,91
|0,34
|188,12
|Martı Otel
|2,22
|-0,89
|143,96
|Mavi Giyim
|49,74
|-0,92
|-14,09
|Mazhar Zorlu Holding
|18,72
|2,80
|54,84
|Mega Polietilen
|10,47
|0,67
|725,41
|Menderes Tekstil
|3,24
|0,62
|147,33
|Merit Turizm
|82,00
|1,23
|321,81
|Merko Gıda
|12,03
|0,33
|1045,71
|Metemtur Otelcilik
|13,71
|-1,01
|670,22
|Metro Holding
|2,24
|-0,44
|62,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,18
|0,00
|62,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,69
|-1,10
|-49,56
|Migros Ticaret
|39,80
|-0,25
|64,33
|Milpa
|4,50
|0,22
|105,48
|Mistral GMYO
|4,35
|-0,68
|131,80
|MLP Sağlık
|19,36
|-0,46
|21,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|1,82
|391,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|1,97
|62,56
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,98
|1,64
|182,86
|Net Holding
|3,13
|0,97
|20,38
|Netaş Telekom.
|20,68
|0,58
|58,35
|Niğbaş Niğde Beton
|73,35
|-10,00
|1083,06
|Nuh Çimento
|47,88
|0,42
|335,87
|Nurol GMYO
|8,05
|3,07
|125,49
|Odaş Elektrik
|3,53
|0,86
|144,17
|Olmuksan-IP
|8,00
|3,76
|212,38
|Orge Enerji Elektrik
|7,39
|-0,67
|48,99
|Orma Orman Mahsulleri
|12,57
|0,00
|355,43
|Osmanlı Menkul
|21,84
|0,46
|423,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,05
|0,50
|141,07
|Otokar
|233,30
|2,10
|58,66
|Oyak Çimento
|8,13
|0,62
|47,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,37
|-0,16
|175,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,18
|0,19
|67,70
|Özak GMYO
|4,47
|-0,22
|73,93
|Özbal Çelik Boru
|7,00
|-0,14
|334,28
|Özderici GMYO
|2,22
|0,91
|41,40
|Özerden Plastik
|8,38
|-1,41
|267,54
|Pamukova Elektrik
|28,30
|1,43
|2110,94
|Panora GMYO
|6,52
|0,46
|16,40
|Papilon Savunma
|19,91
|0,05
|158,36
|Park Elek.Madencilik
|5,11
|0,59
|67,54
|Parsan
|23,28
|0,87
|37,43
|Pegasus
|64,65
|1,73
|-25,17
|Peker GMYO
|2,30
|0,88
|154,32
|Penguen Gıda
|5,30
|3,92
|478,99
|Pera GMYO
|2,21
|0,45
|135,11
|Pergamon Dış Ticaret
|16,35
|1,87
|111,30
|Petkim
|4,95
|-2,94
|55,91
|Petrokent Turizm
|945,30
|-5,19
|637,94
|Pınar Et ve Un
|23,70
|0,59
|160,74
|Pınar Su
|7,44
|0,27
|220,69
|Pınar Süt
|21,50
|0,37
|70,51
|Plastikkart
|13,48
|2,28
|45,42
|Polisan Holding
|3,91
|-0,51
|29,57
|Politeknik Metal
|329,30
|6,95
|332,88
|Prizma Press Matbaacılık
|6,24
|3,65
|45,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|137,00
|5,38
|6,12
|QNB Finansbank
|74,75
|5,58
|99,33
|Ral Yatırım Holding
|4,86
|0,83
|85,18
|Ray Sigorta
|22,58
|-1,05
|560,23
|Reysaş GMYO
|5,77
|2,67
|25,71
|Reysaş Lojistik
|9,33
|2,98
|113,01
|Rhea Girişim
|4,38
|9,77
|268,07
|Rodrigo Tekstil
|15,15
|9,31
|737,02
|Royal Halı
|5,25
|9,83
|283,21
|RTA Laboratuvarları
|40,10
|-0,45
|1628,45
|Sabancı Holding
|10,33
|1,37
|13,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|14,87
|-9,99
|582,11
|Sanel Mühendislik
|4,02
|-0,25
|37,01
|Sanifoam Sünger
|13,54
|4,15
|170,80
|Sanko Pazarlama
|8,00
|-0,62
|9,80
|Saray Matbaacılık
|8,34
|0,00
|545,12
|Sarkuysan
|8,04
|-2,19
|153,03
|Sasa Polyester
|19,73
|-4,13
|155,24
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,98
|-1,24
|256,25
|Sekuro Plastik
|12,19
|1,08
|127,43
|Selçuk Ecza Deposu
|18,16
|9,99
|204,45
|Selçuk Gıda
|4,29
|2,39
|298,06
|Senkron Güvenlik
|7,79
|9,87
|185,35
|Serve Film Prodüksiyon
|15,35
|0,00
|865,41
|Servet GMYO
|58,55
|-0,76
|588,82
|Seyitler Kimya
|24,50
|5,24
|260,82
|Silverline Endüstri
|5,98
|9,93
|176,85
|Sinpaş GMYO
|3,72
|0,27
|220,69
|Smartiks Yazılım
|7,70
|0,39
|-21,51
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,60
|-1,67
|513,59
|Söktaş
|5,20
|0,19
|205,79
|Sönmez Filament
|46,70
|0,30
|856,97
|Sönmez Pamuklu
|21,02
|9,99
|327,24
|Sumaş Suni Tahta
|39,10
|0,00
|298,46
|Şeker Fin. Kir.
|5,60
|7,90
|17,15
|Şekerbank
|1,40
|2,19
|28,41
|Şişe Cam
|7,11
|3,80
|39,68
|Şok Marketler
|11,99
|1,96
|11,43
|T. Halk Bankası
|5,31
|0,19
|-10,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,98
|1,43
|44,70
|T.S.K.B.
|1,86
|2,76
|53,72
|T.Tuborg
|18,76
|0,59
|57,65
|Taç Tarım Ürünleri
|10,01
|0,00
|220,83
|Tat Gıda
|11,01
|0,73
|80,97
|TAV Havalimanları
|20,70
|0,78
|-23,80
|Taze Kuru Gıda
|267,00
|0,00
|3587,85
|Tek-Art Turizm
|2,01
|0,50
|59,52
|Tekfen Holding
|15,15
|1,68
|-16,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,60
|-2,58
|223,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,26
|0,69
|96,55
|TGS Dış Ticaret
|9,24
|0,11
|97,86
|Tofaş Oto. Fab.
|30,08
|1,08
|29,09
|Torunlar GMYO
|3,74
|0,81
|36,00
|Trabzon Liman
|33,10
|-0,24
|216,03
|Trabzonspor Sportif
|4,59
|-2,34
|113,49
|Trend GMYO
|14,02
|-2,57
|537,27
|TSKB GMYO
|4,36
|-1,36
|356,55
|Tuğçelik
|7,71
|-3,02
|95,19
|Tukaş
|11,64
|0,34
|-5,75
|Turcas Petrol
|5,19
|-1,70
|94,38
|Turkcell
|15,65
|1,76
|16,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,92
|-1,36
|70,36
|Tüpraş
|97,35
|0,72
|-23,23
|Türk Hava Yolları
|12,43
|1,30
|-14,04
|Türk Prysmian Kablo
|13,38
|2,84
|418,50
|Türk Telekom
|7,90
|2,20
|9,49
|Türk Traktör
|143,30
|0,56
|170,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,45
|0,93
|120,12
|Türkiye Sigorta
|5,93
|0,17
|172,29
|Ufuk Yatırım
|13,00
|-7,08
|403,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,41
|-1,12
|373,24
|Ulusoy Elektrik
|46,62
|-0,77
|75,26
|Ulusoy Un Sanayi
|11,74
|0,26
|207,33
|Umpaş Holding
|1,02
|9,68
|64,52
|Uşak Seramik
|2,36
|-0,42
|94,48
|Utopya Turizm
|31,44
|-0,51
|539,02
|Uzertaş Boya
|39,02
|0,00
|1657,66
|Ülker Bisküvi
|21,70
|1,21
|-2,95
|Vakıf Fin. Kir.
|4,12
|-1,44
|94,57
|Vakıf GMYO
|3,70
|0,27
|113,75
|Vakıf Yat. Ort.
|7,67
|-0,52
|321,16
|Vakıflar Bankası
|4,47
|0,22
|-18,87
|Vakko Tekstil
|6,03
|1,01
|32,82
|Vanet Gıda
|8,24
|3,00
|476,22
|Verusa Holding
|44,86
|0,22
|141,83
|Verusaturk Girisim
|9,61
|0,00
|82,74
|Vestel
|20,18
|0,30
|59,90
|Vestel Beyaz Eşya
|34,70
|0,64
|64,47
|Viking Kağıt
|6,29
|1,62
|236,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,61
|-0,65
|90,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,86
|1,06
|15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|41,00
|4,43
|555,36
|Yataş
|13,06
|-0,31
|77,93
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,95
|-1,74
|145,34
|Yeni Gimat GMYO
|12,58
|0,08
|5,09
|Yeşil GMYO
|1,37
|3,79
|114,06
|Yeşil Yapı
|1,63
|7,24
|146,97
|Yeşil Yatırım Holding
|82,90
|7,11
|638,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.099,90
|-1,15
|480,64
|Yonga Mobilya
|30,66
|0,00
|232,09
|Yükselen Çelik
|7,02
|1,30
|129,04
|Yünsa
|13,93
|0,22
|38,36
|Zorlu Enerji
|2,71
|-0,37
|66,26
(Son)
- Kaynak: AA
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