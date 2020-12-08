Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.499,90 -1,07 37,51 İş Bankası (C) 6,42 0,00 0,16 İş Bankası (Kur.) 373.000,00 77,62 İş Fin.Kir. 3,70 0,82 -2,63 İş Girişim 17,32 0,58 355,79 İş GMYO 2,10 0,48 19,32 İş Y. Men. Değ. 13,38 0,90 232,28 İş Yat. Ort. 3,36 1,82 108,52 İşbir Holding 3.160,00 2,30 634,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,26 -1,56 103,23 İttifak Holding 2,66 2,31 104,01 İz Hayvancılık Tarım 14,70 0,00 461,82 İzmir Demir Çelik 17,56 -3,09 114,41 İzmir Fırça 5,85 0,69 225,00 Jantsa Jant Sanayi 252,10 -0,20 373,98 Kafein Yazılım 18,06 0,89 62,62 Kaplamin 26,00 3,17 368,47 Kardemir (A) 5,34 1,91 101,51 Kardemir (B) 4,87 1,25 84,47 Kardemir (D) 5,24 2,95 96,99 Karel Elektronik 19,82 1,75 36,41 Karsan Otomotiv 3,05 0,33 93,04 Karsu Tekstil 7,30 -0,68 125,31 Kartonsan 2.831,00 6,27 632,78 Katmerciler Ekipman 3,05 0,99 99,52 Kent Gıda 426,90 -2,09 1738,38 Kerevitaş Gıda 6,90 1,92 111,66 Kervan Gıda 11,97 9,92 Kervansaray Yat. Holding 1,03 -7,21 87,27 Kiler GMYO 2,48 -0,80 132,00 Klimasan Klima 20,08 -0,50 -5,35 Koç Holding 18,83 1,62 -5,89 Konfrut Gıda 16,37 0,99 109,34 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,48 2,38 Konya Çimento 1.096,90 1,00 304,31 Kordsa Teknik Tekstil 14,38 0,00 13,09 Koza Altın 79,50 0,95 7,36 Koza Madencilik 13,43 1,28 33,90 Körfez GMYO 5,86 0,34 145,19 Kristal Kola 3,04 0,33 101,32 Kron Telekomünikasyon 26,06 0,70 104,87 Kuştur Kuşadası Turizm 164,00 -0,30 598,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 0,44 105,12 Kütahya Porselen 37,94 1,17 473,11 Lider Faktoring 3,39 -4,51 84,74 Link Bilgisayar 47,26 -0,04 162,72 Logo Yazılım 107,50 -0,46 76,81 Lokman Hekim Sağlık 11,25 -0,35 96,14 Lüks Kadife 27,28 0,81 215,74 Makina Takım 2,92 0,69 55,32 Marka Yatırım Holding 6,59 0,00 458,47 Marmaris Altınyunus 96,65 -3,25 36,13 Marshall 328,50 0,12 591,00 Martı GMYO 2,91 0,34 188,12 Martı Otel 2,22 -0,89 143,96 Mavi Giyim 49,74 -0,92 -14,09 Mazhar Zorlu Holding 18,72 2,80 54,84 Mega Polietilen 10,47 0,67 725,41 Menderes Tekstil 3,24 0,62 147,33 Merit Turizm 82,00 1,23 321,81 Merko Gıda 12,03 0,33 1045,71 Metemtur Otelcilik 13,71 -1,01 670,22 Metro Holding 2,24 -0,44 62,32 Metro Petrol ve Tesisleri 3,18 0,00 62,24 Metro Yatırım Ortaklığı 2,69 -1,10 -49,56 Migros Ticaret 39,80 -0,25 64,33 Milpa 4,50 0,22 105,48 Mistral GMYO 4,35 -0,68 131,80 MLP Sağlık 19,36 -0,46 21,00 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 1,82 391,23 Mondi Tire Kutsan 6,73 1,97 62,56 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,98 1,64 182,86 Net Holding 3,13 0,97 20,38 Netaş Telekom. 20,68 0,58 58,35 Niğbaş Niğde Beton 73,35 -10,00 1083,06 Nuh Çimento 47,88 0,42 335,87 Nurol GMYO 8,05 3,07 125,49 Odaş Elektrik 3,53 0,86 144,17 Olmuksan-IP 8,00 3,76 212,38 Orge Enerji Elektrik 7,39 -0,67 48,99 Orma Orman Mahsulleri 12,57 0,00 355,43 Osmanlı Menkul 21,84 0,46 423,58 Ostim Endüstriyel Yat 4,05 0,50 141,07 Otokar 233,30 2,10 58,66 Oyak Çimento 8,13 0,62 47,88 Oyak Yat. Ort. 6,37 -0,16 175,92 Oylum Sınai Yatırımlar 5,18 0,19 67,70 Özak GMYO 4,47 -0,22 73,93 Özbal Çelik Boru 7,00 -0,14 334,28 Özderici GMYO 2,22 0,91 41,40 Özerden Plastik 8,38 -1,41 267,54 Pamukova Elektrik 28,30 1,43 2110,94 Panora GMYO 6,52 0,46 16,40 Papilon Savunma 19,91 0,05 158,36 Park Elek.Madencilik 5,11 0,59 67,54 Parsan 23,28 0,87 37,43 Pegasus 64,65 1,73 -25,17 Peker GMYO 2,30 0,88 154,32 Penguen Gıda 5,30 3,92 478,99 Pera GMYO 2,21 0,45 135,11 Pergamon Dış Ticaret 16,35 1,87 111,30 Petkim 4,95 -2,94 55,91 Petrokent Turizm 945,30 -5,19 637,94 Pınar Et ve Un 23,70 0,59 160,74 Pınar Su 7,44 0,27 220,69 Pınar Süt 21,50 0,37 70,51 Plastikkart 13,48 2,28 45,42 Polisan Holding 3,91 -0,51 29,57 Politeknik Metal 329,30 6,95 332,88 Prizma Press Matbaacılık 6,24 3,65 45,12 QNB Finans Fin. Kir. 137,00 5,38 6,12 QNB Finansbank 74,75 5,58 99,33 Ral Yatırım Holding 4,86 0,83 85,18 Ray Sigorta 22,58 -1,05 560,23 Reysaş GMYO 5,77 2,67 25,71 Reysaş Lojistik 9,33 2,98 113,01 Rhea Girişim 4,38 9,77 268,07 Rodrigo Tekstil 15,15 9,31 737,02 Royal Halı 5,25 9,83 283,21 RTA Laboratuvarları 40,10 -0,45 1628,45 Sabancı Holding 10,33 1,37 13,27 Safkar Ege Soğutmacılık 14,87 -9,99 582,11 Sanel Mühendislik 4,02 -0,25 37,01 Sanifoam Sünger 13,54 4,15 170,80 Sanko Pazarlama 8,00 -0,62 9,80 Saray Matbaacılık 8,34 0,00 545,12 Sarkuysan 8,04 -2,19 153,03 Sasa Polyester 19,73 -4,13 155,24 Say Yenilenebilir Enerji 7,98 -1,24 256,25 Sekuro Plastik 12,19 1,08 127,43 Selçuk Ecza Deposu 18,16 9,99 204,45 Selçuk Gıda 4,29 2,39 298,06 Senkron Güvenlik 7,79 9,87 185,35 Serve Film Prodüksiyon 15,35 0,00 865,41 Servet GMYO 58,55 -0,76 588,82 Seyitler Kimya 24,50 5,24 260,82 Silverline Endüstri 5,98 9,93 176,85 Sinpaş GMYO 3,72 0,27 220,69 Smartiks Yazılım 7,70 0,39 -21,51 Sodaş Sodyum Sanayii 23,60 -1,67 513,59 Söktaş 5,20 0,19 205,79 Sönmez Filament 46,70 0,30 856,97 Sönmez Pamuklu 21,02 9,99 327,24 Sumaş Suni Tahta 39,10 0,00 298,46 Şeker Fin. Kir. 5,60 7,90 17,15 Şekerbank 1,40 2,19 28,41 Şişe Cam 7,11 3,80 39,68 Şok Marketler 11,99 1,96 11,43 T. Halk Bankası 5,31 0,19 -10,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,98 1,43 44,70 T.S.K.B. 1,86 2,76 53,72 T.Tuborg 18,76 0,59 57,65 Taç Tarım Ürünleri 10,01 0,00 220,83 Tat Gıda 11,01 0,73 80,97 TAV Havalimanları 20,70 0,78 -23,80 Taze Kuru Gıda 267,00 0,00 3587,85 Tek-Art Turizm 2,01 0,50 59,52 Tekfen Holding 15,15 1,68 -16,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,60 -2,58 223,81 Temapol Polimer Plastik 10,26 0,69 96,55 TGS Dış Ticaret 9,24 0,11 97,86 Tofaş Oto. Fab. 30,08 1,08 29,09 Torunlar GMYO 3,74 0,81 36,00 Trabzon Liman 33,10 -0,24 216,03 Trabzonspor Sportif 4,59 -2,34 113,49 Trend GMYO 14,02 -2,57 537,27 TSKB GMYO 4,36 -1,36 356,55 Tuğçelik 7,71 -3,02 95,19 Tukaş 11,64 0,34 -5,75 Turcas Petrol 5,19 -1,70 94,38 Turkcell 15,65 1,76 16,13 Tümosan Motor ve Traktör 10,92 -1,36 70,36 Tüpraş 97,35 0,72 -23,23 Türk Hava Yolları 12,43 1,30 -14,04 Türk Prysmian Kablo 13,38 2,84 418,50 Türk Telekom 7,90 2,20 9,49 Türk Traktör 143,30 0,56 170,83 Türker Proje Gayrimenkul 92,45 0,93 120,12 Türkiye Sigorta 5,93 0,17 172,29 Ufuk Yatırım 13,00 -7,08 403,88 Ulaşlar Turizm Yat. 4,41 -1,12 373,24 Ulusoy Elektrik 46,62 -0,77 75,26 Ulusoy Un Sanayi 11,74 0,26 207,33 Umpaş Holding 1,02 9,68 64,52 Uşak Seramik 2,36 -0,42 94,48 Utopya Turizm 31,44 -0,51 539,02 Uzertaş Boya 39,02 0,00 1657,66 Ülker Bisküvi 21,70 1,21 -2,95 Vakıf Fin. Kir. 4,12 -1,44 94,57 Vakıf GMYO 3,70 0,27 113,75 Vakıf Yat. Ort. 7,67 -0,52 321,16 Vakıflar Bankası 4,47 0,22 -18,87 Vakko Tekstil 6,03 1,01 32,82 Vanet Gıda 8,24 3,00 476,22 Verusa Holding 44,86 0,22 141,83 Verusaturk Girisim 9,61 0,00 82,74 Vestel 20,18 0,30 59,90 Vestel Beyaz Eşya 34,70 0,64 64,47 Viking Kağıt 6,29 1,62 236,36 Yapı Kredi Koray GMYO 4,61 -0,65 90,50 Yapı ve Kredi Bank. 2,86 1,06 15,32 Yaprak Süt ve Besi Çift. 41,00 4,43 555,36 Yataş 13,06 -0,31 77,93 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,95 -1,74 145,34 Yeni Gimat GMYO 12,58 0,08 5,09 Yeşil GMYO 1,37 3,79 114,06 Yeşil Yapı 1,63 7,24 146,97 Yeşil Yatırım Holding 82,90 7,11 638,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.099,90 -1,15 480,64 Yonga Mobilya 30,66 0,00 232,09 Yükselen Çelik 7,02 1,30 129,04 Yünsa 13,93 0,22 38,36 Zorlu Enerji 2,71 -0,37 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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