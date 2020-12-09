Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

09.12.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.000,00-3,6132,54
İş Bankası (C)6,440,630,47
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,751,08-1,32
İş Girişim17,210,58352,89
İş GMYO2,120,0020,45
İş Y. Men. Değ.13,440,45233,77
İş Yat. Ort.3,391,50110,38
İşbir Holding3.103,000,75621,63
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,22-2,4096,77
İttifak Holding2,71-1,09107,84
İz Hayvancılık Tarım14,946,11470,99
İzmir Demir Çelik17,77-5,98116,97
İzmir Fırça5,701,60216,67
Jantsa Jant Sanayi243,00-2,41356,87
Kafein Yazılım17,85-0,1760,73
Kaplamin26,161,40371,35
Kardemir (A)5,21-0,9596,60
Kardemir (B)4,76-1,6580,30
Kardemir (D)5,18-0,9694,74
Karel Elektronik20,223,2739,16
Karsan Otomotiv3,160,64100,00
Karsu Tekstil7,08-1,67118,52
Kartonsan2.690,00-1,89596,28
Katmerciler Ekipman3,252,85112,60
Kent Gıda434,404,671770,68
Kerevitaş Gıda6,76-0,15107,36
Kervan Gıda13,169,94

Kervansaray Yat. Holding1,05-9,4890,91
Kiler GMYO2,490,40132,93
Klimasan Klima18,92-0,68-10,81
Koç Holding18,770,81-6,19
Konfrut Gıda16,17-0,49106,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,16-1,04

Konya Çimento1.051,20-2,73287,47
Kordsa Teknik Tekstil14,40-0,1413,24
Koza Altın78,45-0,385,94
Koza Madencilik13,27-0,6032,30
Körfez GMYO5,920,00147,70
Kristal Kola3,053,04101,99
Kron Telekomünikasyon26,86-0,81111,16
Kuştur Kuşadası Turizm150,50-5,94541,10
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,44104,23
Kütahya Porselen38,420,10480,36
Lider Faktoring3,25-2,6977,11
Link Bilgisayar47,10-0,13161,83
Logo Yazılım105,70-1,0373,85
Lokman Hekim Sağlık11,300,1897,02
Lüks Kadife27,02-0,81212,73
Makina Takım2,850,3551,60
Marka Yatırım Holding6,310,16434,75
Marmaris Altınyunus103,603,6045,92
Marshall325,20-0,76584,06
Martı GMYO2,910,69188,12
Martı Otel2,251,81147,25
Mavi Giyim49,201,28-15,03
Mazhar Zorlu Holding18,392,1752,11
Mega Polietilen10,440,10723,05
Menderes Tekstil3,220,94145,80
Merit Turizm83,001,22326,95
Merko Gıda11,46-2,55991,43
Metemtur Otelcilik13,510,07658,99
Metro Holding2,230,0061,59
Metro Petrol ve Tesisleri3,160,0061,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,74-0,72-48,62
Migros Ticaret40,021,0165,24
Milpa4,530,22106,85
Mistral GMYO4,482,28138,73
MLP Sağlık19,090,0519,31
MMC San. ve Tic. Yat.5,540,91385,96
Mondi Tire Kutsan6,580,3058,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,16-0,62176,42
Net Holding3,220,9423,85
Netaş Telekom.20,501,8956,97
Niğbaş Niğde Beton72,35-1,361066,94
Nuh Çimento45,86-3,29317,48
Nurol GMYO8,090,00126,61
Odaş Elektrik3,621,97150,40
Olmuksan-IP9,006,51251,43
Orge Enerji Elektrik7,370,6848,59
Orma Orman Mahsulleri12,360,16347,83
Osmanlı Menkul24,509,96487,35
Ostim Endüstriyel Yat3,96-0,50135,71
Otokar230,900,3957,03
Oyak Çimento8,090,5047,15
Oyak Yat. Ort.6,34-0,63174,62
Oylum Sınai Yatırımlar5,06-0,5963,82
Özak GMYO5,093,4698,05
Özbal Çelik Boru6,90-0,29328,08
Özderici GMYO2,240,4542,68
Özerden Plastik8,34-0,71265,79
Pamukova Elektrik27,08-2,942015,62
Panora GMYO6,572,0217,29
Papilon Savunma19,821,12157,19
Park Elek.Madencilik5,090,5966,89
Parsan23,601,5539,32
Pegasus63,850,31-26,10
Peker GMYO2,34-1,27158,75
Penguen Gıda5,11-0,58458,23
Pera GMYO2,358,29150,00
Pergamon Dış Ticaret16,501,29113,24
Petkim4,890,0054,02
Petrokent Turizm932,002,31627,56
Pınar Et ve Un23,420,09157,66
Pınar Su7,370,00217,67
Pınar Süt21,140,8667,65
Plastikkart12,86-2,2838,73
Polisan Holding3,92-0,2529,91
Politeknik Metal340,002,41346,94
Prizma Press Matbaacılık6,09-3,3341,63
QNB Finans Fin. Kir.131,00-0,761,47
QNB Finansbank71,65-1,7891,07
Ral Yatırım Holding4,830,0084,04
Ray Sigorta22,64-1,48561,99
Reysaş GMYO5,73-1,5524,84
Reysaş Lojistik9,09-2,57107,53
Rhea Girişim4,609,79286,55
Rodrigo Tekstil13,100,92623,76
Royal Halı5,250,00283,21
RTA Laboratuvarları40,44-0,341643,10
Sabancı Holding10,521,0615,35
Safkar Ege Soğutmacılık14,870,00582,11
Sanel Mühendislik3,880,0032,24
Sanifoam Sünger14,000,00180,00
Sanko Pazarlama7,91-0,508,56
Saray Matbaacılık8,15-0,73530,43
Sarkuysan7,96-1,12150,52
Sasa Polyester20,682,27167,53
Say Yenilenebilir Enerji8,01-0,50257,59
Sekuro Plastik12,010,50124,07
Selçuk Ecza Deposu18,873,91216,36
Selçuk Gıda4,10-2,38280,43
Senkron Güvenlik7,02-9,88157,14
Serve Film Prodüksiyon15,600,78881,13
Servet GMYO59,101,29595,29
Seyitler Kimya23,52-0,84246,39
Silverline Endüstri6,549,36202,78
Sinpaş GMYO3,820,00229,31
Smartiks Yazılım7,66-0,26-21,92
Sodaş Sodyum Sanayii23,720,00516,71
Söktaş5,20-0,38205,79
Sönmez Filament47,500,64873,36
Sönmez Pamuklu21,442,00335,77
Sumaş Suni Tahta36,403,41270,94
Şeker Fin. Kir.5,811,9321,55
Şekerbank1,380,0026,58
Şişe Cam7,130,0040,07
Şok Marketler11,951,0111,06
T. Halk Bankası5,340,56-9,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,02-0,8440,61
T.S.K.B.1,860,0053,72
T.Tuborg18,58-0,3856,13
Taç Tarım Ürünleri10,40-0,57233,33
Tat Gıda10,960,1880,15
TAV Havalimanları20,580,98-24,24
Taze Kuru Gıda257,00-1,153449,72
Tek-Art Turizm1,990,0057,94
Tekfen Holding15,370,52-15,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,233,12215,00
Temapol Polimer Plastik11,033,08111,30
TGS Dış Ticaret9,210,1197,22
Tofaş Oto. Fab.31,401,7534,75
Torunlar GMYO3,810,0038,55
Trabzon Liman33,200,36216,98
Trabzonspor Sportif4,50-0,22109,30
Trend GMYO14,383,60553,64
TSKB GMYO4,461,36367,02
Tuğçelik7,781,0496,96
Tukaş11,43-0,61-7,45
Turcas Petrol5,08-0,3990,26
Turkcell15,45-0,1914,65
Tümosan Motor ve Traktör11,001,2971,61
Tüpraş95,600,47-24,61
Türk Hava Yolları12,310,82-14,87
Türk Prysmian Kablo13,43-0,22420,44
Türk Telekom7,94-1,0010,04
Türk Traktör143,401,13171,02
Türker Proje Gayrimenkul91,900,99118,81
Türkiye Sigorta5,911,03171,37
Ufuk Yatırım14,00-3,31442,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,40-0,45372,17
Ulusoy Elektrik48,082,7480,75
Ulusoy Un Sanayi11,610,09203,93
Umpaş Holding1,129,8080,65
Uşak Seramik2,340,0092,84
Utopya Turizm29,98-3,35509,35
Uzertaş Boya36,020,001522,52
Ülker Bisküvi21,821,21-2,42
Vakıf Fin. Kir.4,120,4994,57
Vakıf GMYO3,741,08116,06
Vakıf Yat. Ort.7,66-0,52320,61
Vakıflar Bankası4,450,23-19,24
Vakko Tekstil6,081,8433,92
Vanet Gıda8,150,00469,93
Verusa Holding43,980,18137,08
Verusaturk Girisim9,780,0085,97
Vestel20,481,5962,28
Vestel Beyaz Eşya34,800,8764,94
Viking Kağıt6,230,48233,16
Yapı Kredi Koray GMYO4,600,2290,08
Yapı ve Kredi Bank.2,891,4016,53
Yaprak Süt ve Besi Çift.40,00-2,39539,38
Yataş13,201,2379,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,88-1,27140,99
Yeni Gimat GMYO12,510,404,50
Yeşil GMYO1,37-3,52114,06
Yeşil Yapı1,670,00153,03
Yeşil Yatırım Holding83,003,75639,09
Yibitaş İnşaat Malzeme16.000,00-3,03443,29
Yonga Mobilya30,000,81224,94
Yükselen Çelik7,06-0,70130,34
Yünsa14,313,7042,14
Zorlu Enerji2,690,0065,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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