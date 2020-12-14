Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.700,00
|34,86
|İş Bankası (C)
|6,70
|1,82
|4,52
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,90
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,75
|0,54
|-1,32
|İş Girişim
|18,25
|1,33
|380,26
|İş GMYO
|2,10
|0,00
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|14,66
|0,00
|264,06
|İş Yat. Ort.
|3,47
|1,17
|115,35
|İşbir Holding
|2.951,90
|-1,57
|586,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|0,00
|91,94
|İttifak Holding
|2,51
|-0,79
|92,51
|İz Hayvancılık Tarım
|14,15
|1,51
|440,80
|İzmir Demir Çelik
|14,24
|-8,07
|73,87
|İzmir Fırça
|5,40
|1,69
|200,00
|Jantsa Jant Sanayi
|248,40
|0,00
|367,02
|Kafein Yazılım
|17,81
|1,31
|60,36
|Kaplamin
|26,92
|2,75
|385,05
|Kardemir (A)
|5,29
|1,34
|99,62
|Kardemir (B)
|4,80
|0,84
|81,82
|Kardemir (D)
|5,36
|0,56
|101,50
|Karel Elektronik
|20,30
|1,40
|39,71
|Karsan Otomotiv
|3,13
|1,62
|98,10
|Karsu Tekstil
|6,94
|-1,70
|114,20
|Kartonsan
|2.848,80
|0,31
|637,38
|Katmerciler Ekipman
|3,18
|0,63
|108,02
|Kent Gıda
|390,10
|-4,27
|1579,91
|Kerevitaş Gıda
|6,71
|0,30
|105,83
|Kervan Gıda
|17,00
|6,85
|Kervansaray Yat. Holding
|1,16
|3,57
|110,91
|Kiler GMYO
|2,47
|0,00
|131,06
|Klimasan Klima
|19,25
|0,73
|-9,26
|Koç Holding
|19,33
|1,47
|-3,39
|Konfrut Gıda
|16,62
|-1,83
|112,53
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,88
|1,30
|Konya Çimento
|1.065,90
|-0,85
|292,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,30
|3,10
|20,32
|Koza Altın
|78,05
|0,52
|5,40
|Koza Madencilik
|13,66
|0,59
|36,19
|Körfez GMYO
|5,81
|0,35
|143,10
|Kristal Kola
|2,94
|0,00
|94,70
|Kron Telekomünikasyon
|27,04
|-0,95
|112,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|153,10
|1,86
|552,18
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|103,34
|Kütahya Porselen
|39,34
|0,67
|494,26
|Lider Faktoring
|3,29
|-0,90
|79,29
|Link Bilgisayar
|59,75
|5,47
|232,15
|Logo Yazılım
|113,70
|0,18
|87,01
|Lokman Hekim Sağlık
|11,19
|0,00
|95,10
|Lüks Kadife
|28,16
|0,28
|225,93
|Makina Takım
|2,93
|0,00
|55,85
|Marka Yatırım Holding
|6,30
|-4,55
|433,90
|Marmaris Altınyunus
|101,80
|0,99
|43,38
|Marshall
|318,20
|-0,25
|569,33
|Martı GMYO
|2,86
|-0,69
|183,17
|Martı Otel
|2,25
|-2,17
|147,25
|Mavi Giyim
|50,80
|2,05
|-12,26
|Mazhar Zorlu Holding
|22,92
|9,98
|89,58
|Mega Polietilen
|10,69
|-0,28
|742,76
|Menderes Tekstil
|3,13
|0,64
|138,93
|Merit Turizm
|79,75
|-0,19
|310,24
|Merko Gıda
|11,25
|-1,32
|971,43
|Metemtur Otelcilik
|13,99
|3,02
|685,96
|Metro Holding
|2,20
|0,46
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,10
|0,98
|58,16
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|-1,20
|-52,76
|Migros Ticaret
|40,68
|-0,05
|67,96
|Milpa
|4,58
|3,62
|109,13
|Mistral GMYO
|4,48
|-0,88
|138,73
|MLP Sağlık
|18,73
|0,48
|17,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|0,00
|338,60
|Mondi Tire Kutsan
|6,68
|0,15
|61,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,76
|-0,46
|173,27
|Net Holding
|3,34
|3,73
|28,46
|Netaş Telekom.
|20,56
|1,48
|57,43
|Niğbaş Niğde Beton
|87,50
|6,06
|1311,29
|Nuh Çimento
|47,60
|-1,24
|333,32
|Nurol GMYO
|8,73
|0,00
|144,54
|Odaş Elektrik
|3,75
|2,74
|159,39
|Olmuksan-IP
|9,55
|2,69
|272,91
|Orge Enerji Elektrik
|7,34
|0,41
|47,98
|Orma Orman Mahsulleri
|11,90
|0,00
|331,16
|Osmanlı Menkul
|23,46
|-0,26
|462,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,95
|0,77
|135,12
|Otokar
|234,50
|1,38
|59,48
|Oyak Çimento
|8,05
|0,63
|46,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|0,00
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,00
|1,21
|61,87
|Özak GMYO
|5,26
|4,99
|104,67
|Özbal Çelik Boru
|6,85
|1,48
|324,97
|Özderici GMYO
|2,23
|0,00
|42,04
|Özerden Plastik
|8,07
|0,00
|253,95
|Pamukova Elektrik
|22,38
|-9,98
|1648,44
|Panora GMYO
|6,43
|0,94
|14,79
|Papilon Savunma
|20,62
|1,08
|167,57
|Park Elek.Madencilik
|5,15
|0,98
|68,85
|Parsan
|23,00
|2,40
|35,77
|Pegasus
|64,50
|1,82
|-25,35
|Peker GMYO
|2,49
|0,81
|175,33
|Penguen Gıda
|5,04
|-1,18
|450,58
|Pera GMYO
|2,31
|-1,70
|145,74
|Pergamon Dış Ticaret
|16,00
|-0,62
|106,78
|Petkim
|4,90
|2,30
|54,33
|Petrokent Turizm
|931,10
|1,55
|626,85
|Pınar Et ve Un
|23,64
|0,17
|160,08
|Pınar Su
|7,33
|0,00
|215,95
|Pınar Süt
|21,52
|2,18
|70,66
|Plastikkart
|12,30
|-1,28
|32,69
|Polisan Holding
|3,89
|1,04
|28,91
|Politeknik Metal
|342,00
|9,40
|349,57
|Prizma Press Matbaacılık
|5,80
|-0,68
|34,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,20
|-0,46
|0,85
|QNB Finansbank
|71,80
|-0,28
|91,47
|Ral Yatırım Holding
|4,73
|0,42
|80,23
|Ray Sigorta
|22,76
|-0,61
|565,50
|Reysaş GMYO
|5,63
|2,55
|22,66
|Reysaş Lojistik
|9,29
|4,03
|112,10
|Rhea Girişim
|3,94
|-3,19
|231,09
|Rodrigo Tekstil
|13,50
|1,66
|645,86
|Royal Halı
|4,95
|2,06
|261,31
|RTA Laboratuvarları
|38,20
|-4,16
|1546,55
|Sabancı Holding
|10,60
|0,76
|16,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,90
|4,71
|491,74
|Sanel Mühendislik
|3,71
|-0,54
|26,45
|Sanifoam Sünger
|13,63
|1,94
|172,60
|Sanko Pazarlama
|8,41
|7,13
|15,43
|Saray Matbaacılık
|8,22
|0,12
|535,84
|Sarkuysan
|9,81
|-2,29
|208,74
|Sasa Polyester
|19,94
|-0,10
|157,96
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,95
|-0,87
|254,91
|Sekuro Plastik
|11,58
|-1,70
|116,04
|Selçuk Ecza Deposu
|14,42
|-6,06
|141,75
|Selçuk Gıda
|4,96
|9,98
|360,23
|Senkron Güvenlik
|7,64
|9,93
|179,85
|Serve Film Prodüksiyon
|14,70
|-1,34
|824,53
|Servet GMYO
|68,35
|-0,22
|704,12
|Seyitler Kimya
|25,08
|-9,98
|269,37
|Silverline Endüstri
|7,15
|-9,95
|231,02
|Sinpaş GMYO
|3,94
|0,51
|239,66
|Smartiks Yazılım
|7,69
|0,79
|-21,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,48
|2,09
|536,47
|Söktaş
|5,30
|1,34
|211,67
|Sönmez Filament
|57,00
|4,78
|1068,03
|Sönmez Pamuklu
|26,00
|-3,70
|428,46
|Sumaş Suni Tahta
|36,54
|0,00
|272,37
|Şeker Fin. Kir.
|6,33
|9,90
|32,43
|Şekerbank
|1,43
|0,00
|31,16
|Şişe Cam
|7,36
|1,80
|44,59
|Şok Marketler
|11,83
|0,00
|9,94
|T. Halk Bankası
|5,38
|0,94
|-8,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,34
|-3,05
|46,23
|T.S.K.B.
|1,81
|-0,55
|49,59
|T.Tuborg
|18,73
|1,30
|57,39
|Taç Tarım Ürünleri
|10,11
|-0,88
|224,04
|Tat Gıda
|10,73
|-0,65
|76,37
|TAV Havalimanları
|20,10
|1,36
|-26,01
|Taze Kuru Gıda
|247,00
|0,41
|3311,60
|Tek-Art Turizm
|1,95
|1,56
|54,76
|Tekfen Holding
|16,14
|1,96
|-10,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,83
|-2,06
|205,48
|Temapol Polimer Plastik
|10,91
|1,02
|109,00
|TGS Dış Ticaret
|9,30
|0,76
|99,14
|Tofaş Oto. Fab.
|31,70
|2,13
|36,04
|Torunlar GMYO
|3,78
|1,07
|37,45
|Trabzon Liman
|32,90
|0,24
|214,12
|Trabzonspor Sportif
|4,39
|-0,68
|104,19
|Trend GMYO
|13,68
|-0,87
|521,82
|TSKB GMYO
|5,34
|5,74
|459,17
|Tuğçelik
|7,72
|1,98
|95,44
|Tukaş
|11,10
|-0,36
|-10,12
|Turcas Petrol
|5,20
|0,78
|94,76
|Turkcell
|15,50
|0,98
|15,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,91
|9,96
|117,00
|Tüpraş
|105,70
|4,14
|-16,64
|Türk Hava Yolları
|12,69
|2,26
|-12,24
|Türk Prysmian Kablo
|13,11
|-0,38
|408,04
|Türk Telekom
|8,01
|0,88
|11,01
|Türk Traktör
|153,90
|0,92
|190,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,10
|-1,02
|107,38
|Türkiye Sigorta
|6,08
|1,00
|179,18
|Ufuk Yatırım
|13,72
|-1,44
|431,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,08
|-3,55
|337,83
|Ulusoy Elektrik
|51,95
|1,07
|95,30
|Ulusoy Un Sanayi
|11,58
|-0,60
|203,14
|Umpaş Holding
|1,22
|-9,63
|96,77
|Uşak Seramik
|2,28
|0,44
|87,89
|Utopya Turizm
|31,88
|1,92
|547,97
|Uzertaş Boya
|46,46
|9,99
|1992,79
|Ülker Bisküvi
|22,08
|0,64
|-1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|3,93
|0,00
|85,60
|Vakıf GMYO
|3,68
|0,00
|112,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,54
|0,67
|314,02
|Vakıflar Bankası
|4,63
|1,54
|-15,97
|Vakko Tekstil
|6,54
|5,65
|44,05
|Vanet Gıda
|7,92
|-3,41
|453,85
|Verusa Holding
|44,00
|1,15
|137,19
|Verusaturk Girisim
|10,67
|10,00
|102,90
|Vestel
|22,02
|0,55
|74,48
|Vestel Beyaz Eşya
|36,42
|2,53
|72,62
|Viking Kağıt
|6,46
|2,05
|245,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,40
|0,00
|81,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|3,00
|24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|43,00
|4,88
|587,33
|Yataş
|13,77
|0,29
|87,60
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,98
|1,27
|147,20
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|0,00
|4,75
|Yeşil GMYO
|1,27
|-3,05
|98,44
|Yeşil Yapı
|1,58
|-1,25
|139,39
|Yeşil Yatırım Holding
|82,90
|0,73
|638,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.710,30
|0,12
|467,41
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,00
|224,94
|Yükselen Çelik
|6,98
|0,00
|127,73
|Yünsa
|13,91
|1,53
|38,16
|Zorlu Enerji
|2,72
|1,12
|66,87
(Son)
- Kaynak: AA
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