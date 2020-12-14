Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

14.12.2020 13:21
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)40.700,00

34,86
İş Bankası (C)6,701,824,52
İş Bankası (Kur.)369.999,90

76,19
İş Fin.Kir.3,750,54-1,32
İş Girişim18,251,33380,26
İş GMYO2,100,0019,32
İş Y. Men. Değ.14,660,00264,06
İş Yat. Ort.3,471,17115,35
İşbir Holding2.951,90-1,57586,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,190,0091,94
İttifak Holding2,51-0,7992,51
İz Hayvancılık Tarım14,151,51440,80
İzmir Demir Çelik14,24-8,0773,87
İzmir Fırça5,401,69200,00
Jantsa Jant Sanayi248,400,00367,02
Kafein Yazılım17,811,3160,36
Kaplamin26,922,75385,05
Kardemir (A)5,291,3499,62
Kardemir (B)4,800,8481,82
Kardemir (D)5,360,56101,50
Karel Elektronik20,301,4039,71
Karsan Otomotiv3,131,6298,10
Karsu Tekstil6,94-1,70114,20
Kartonsan2.848,800,31637,38
Katmerciler Ekipman3,180,63108,02
Kent Gıda390,10-4,271579,91
Kerevitaş Gıda6,710,30105,83
Kervan Gıda17,006,85

Kervansaray Yat. Holding1,163,57110,91
Kiler GMYO2,470,00131,06
Klimasan Klima19,250,73-9,26
Koç Holding19,331,47-3,39
Konfrut Gıda16,62-1,83112,53
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,881,30

Konya Çimento1.065,90-0,85292,89
Kordsa Teknik Tekstil15,303,1020,32
Koza Altın78,050,525,40
Koza Madencilik13,660,5936,19
Körfez GMYO5,810,35143,10
Kristal Kola2,940,0094,70
Kron Telekomünikasyon27,04-0,95112,58
Kuştur Kuşadası Turizm153,101,86552,18
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,44103,34
Kütahya Porselen39,340,67494,26
Lider Faktoring3,29-0,9079,29
Link Bilgisayar59,755,47232,15
Logo Yazılım113,700,1887,01
Lokman Hekim Sağlık11,190,0095,10
Lüks Kadife28,160,28225,93
Makina Takım2,930,0055,85
Marka Yatırım Holding6,30-4,55433,90
Marmaris Altınyunus101,800,9943,38
Marshall318,20-0,25569,33
Martı GMYO2,86-0,69183,17
Martı Otel2,25-2,17147,25
Mavi Giyim50,802,05-12,26
Mazhar Zorlu Holding22,929,9889,58
Mega Polietilen10,69-0,28742,76
Menderes Tekstil3,130,64138,93
Merit Turizm79,75-0,19310,24
Merko Gıda11,25-1,32971,43
Metemtur Otelcilik13,993,02685,96
Metro Holding2,200,4659,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,100,9858,16
Metro Yatırım Ortaklığı2,46-1,20-52,76
Migros Ticaret40,68-0,0567,96
Milpa4,583,62109,13
Mistral GMYO4,48-0,88138,73
MLP Sağlık18,730,4817,06
MMC San. ve Tic. Yat.5,000,00338,60
Mondi Tire Kutsan6,680,1561,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,76-0,46173,27
Net Holding3,343,7328,46
Netaş Telekom.20,561,4857,43
Niğbaş Niğde Beton87,506,061311,29
Nuh Çimento47,60-1,24333,32
Nurol GMYO8,730,00144,54
Odaş Elektrik3,752,74159,39
Olmuksan-IP9,552,69272,91
Orge Enerji Elektrik7,340,4147,98
Orma Orman Mahsulleri11,900,00331,16
Osmanlı Menkul23,46-0,26462,41
Ostim Endüstriyel Yat3,950,77135,12
Otokar234,501,3859,48
Oyak Çimento8,050,6346,43
Oyak Yat. Ort.6,320,00173,75
Oylum Sınai Yatırımlar5,001,2161,87
Özak GMYO5,264,99104,67
Özbal Çelik Boru6,851,48324,97
Özderici GMYO2,230,0042,04
Özerden Plastik8,070,00253,95
Pamukova Elektrik22,38-9,981648,44
Panora GMYO6,430,9414,79
Papilon Savunma20,621,08167,57
Park Elek.Madencilik5,150,9868,85
Parsan23,002,4035,77
Pegasus64,501,82-25,35
Peker GMYO2,490,81175,33
Penguen Gıda5,04-1,18450,58
Pera GMYO2,31-1,70145,74
Pergamon Dış Ticaret16,00-0,62106,78
Petkim4,902,3054,33
Petrokent Turizm931,101,55626,85
Pınar Et ve Un23,640,17160,08
Pınar Su7,330,00215,95
Pınar Süt21,522,1870,66
Plastikkart12,30-1,2832,69
Polisan Holding3,891,0428,91
Politeknik Metal342,009,40349,57
Prizma Press Matbaacılık5,80-0,6834,88
QNB Finans Fin. Kir.130,20-0,460,85
QNB Finansbank71,80-0,2891,47
Ral Yatırım Holding4,730,4280,23
Ray Sigorta22,76-0,61565,50
Reysaş GMYO5,632,5522,66
Reysaş Lojistik9,294,03112,10
Rhea Girişim3,94-3,19231,09
Rodrigo Tekstil13,501,66645,86
Royal Halı4,952,06261,31
RTA Laboratuvarları38,20-4,161546,55
Sabancı Holding10,600,7616,23
Safkar Ege Soğutmacılık12,904,71491,74
Sanel Mühendislik3,71-0,5426,45
Sanifoam Sünger13,631,94172,60
Sanko Pazarlama8,417,1315,43
Saray Matbaacılık8,220,12535,84
Sarkuysan9,81-2,29208,74
Sasa Polyester19,94-0,10157,96
Say Yenilenebilir Enerji7,95-0,87254,91
Sekuro Plastik11,58-1,70116,04
Selçuk Ecza Deposu14,42-6,06141,75
Selçuk Gıda4,969,98360,23
Senkron Güvenlik7,649,93179,85
Serve Film Prodüksiyon14,70-1,34824,53
Servet GMYO68,35-0,22704,12
Seyitler Kimya25,08-9,98269,37
Silverline Endüstri7,15-9,95231,02
Sinpaş GMYO3,940,51239,66
Smartiks Yazılım7,690,79-21,61
Sodaş Sodyum Sanayii24,482,09536,47
Söktaş5,301,34211,67
Sönmez Filament57,004,781068,03
Sönmez Pamuklu26,00-3,70428,46
Sumaş Suni Tahta36,540,00272,37
Şeker Fin. Kir.6,339,9032,43
Şekerbank1,430,0031,16
Şişe Cam7,361,8044,59
Şok Marketler11,830,009,94
T. Halk Bankası5,380,94-8,97
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası34,34-3,0546,23
T.S.K.B.1,81-0,5549,59
T.Tuborg18,731,3057,39
Taç Tarım Ürünleri10,11-0,88224,04
Tat Gıda10,73-0,6576,37
TAV Havalimanları20,101,36-26,01
Taze Kuru Gıda247,000,413311,60
Tek-Art Turizm1,951,5654,76
Tekfen Holding16,141,96-10,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,83-2,06205,48
Temapol Polimer Plastik10,911,02109,00
TGS Dış Ticaret9,300,7699,14
Tofaş Oto. Fab.31,702,1336,04
Torunlar GMYO3,781,0737,45
Trabzon Liman32,900,24214,12
Trabzonspor Sportif4,39-0,68104,19
Trend GMYO13,68-0,87521,82
TSKB GMYO5,345,74459,17
Tuğçelik7,721,9895,44
Tukaş11,10-0,36-10,12
Turcas Petrol5,200,7894,76
Turkcell15,500,9815,02
Tümosan Motor ve Traktör13,919,96117,00
Tüpraş105,704,14-16,64
Türk Hava Yolları12,692,26-12,24
Türk Prysmian Kablo13,11-0,38408,04
Türk Telekom8,010,8811,01
Türk Traktör153,900,92190,87
Türker Proje Gayrimenkul87,10-1,02107,38
Türkiye Sigorta6,081,00179,18
Ufuk Yatırım13,72-1,44431,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,08-3,55337,83
Ulusoy Elektrik51,951,0795,30
Ulusoy Un Sanayi11,58-0,60203,14
Umpaş Holding1,22-9,6396,77
Uşak Seramik2,280,4487,89
Utopya Turizm31,881,92547,97
Uzertaş Boya46,469,991992,79
Ülker Bisküvi22,080,64-1,25
Vakıf Fin. Kir.3,930,0085,60
Vakıf GMYO3,680,00112,60
Vakıf Yat. Ort.7,540,67314,02
Vakıflar Bankası4,631,54-15,97
Vakko Tekstil6,545,6544,05
Vanet Gıda7,92-3,41453,85
Verusa Holding44,001,15137,19
Verusaturk Girisim10,6710,00102,90
Vestel22,020,5574,48
Vestel Beyaz Eşya36,422,5372,62
Viking Kağıt6,462,05245,45
Yapı Kredi Koray GMYO4,400,0081,82
Yapı ve Kredi Bank.3,093,0024,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.43,004,88587,33
Yataş13,770,2987,60
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,981,27147,20
Yeni Gimat GMYO12,540,004,75
Yeşil GMYO1,27-3,0598,44
Yeşil Yapı1,58-1,25139,39
Yeşil Yatırım Holding82,900,73638,20
Yibitaş İnşaat Malzeme16.710,300,12467,41
Yonga Mobilya30,000,00224,94
Yükselen Çelik6,980,00127,73
Yünsa13,911,5338,16
Zorlu Enerji2,721,1266,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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