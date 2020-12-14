Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 40.700,00 34,86 İş Bankası (C) 6,70 1,82 4,52 İş Bankası (Kur.) 369.999,90 76,19 İş Fin.Kir. 3,75 0,54 -1,32 İş Girişim 18,25 1,33 380,26 İş GMYO 2,10 0,00 19,32 İş Y. Men. Değ. 14,66 0,00 264,06 İş Yat. Ort. 3,47 1,17 115,35 İşbir Holding 2.951,90 -1,57 586,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 0,00 91,94 İttifak Holding 2,51 -0,79 92,51 İz Hayvancılık Tarım 14,15 1,51 440,80 İzmir Demir Çelik 14,24 -8,07 73,87 İzmir Fırça 5,40 1,69 200,00 Jantsa Jant Sanayi 248,40 0,00 367,02 Kafein Yazılım 17,81 1,31 60,36 Kaplamin 26,92 2,75 385,05 Kardemir (A) 5,29 1,34 99,62 Kardemir (B) 4,80 0,84 81,82 Kardemir (D) 5,36 0,56 101,50 Karel Elektronik 20,30 1,40 39,71 Karsan Otomotiv 3,13 1,62 98,10 Karsu Tekstil 6,94 -1,70 114,20 Kartonsan 2.848,80 0,31 637,38 Katmerciler Ekipman 3,18 0,63 108,02 Kent Gıda 390,10 -4,27 1579,91 Kerevitaş Gıda 6,71 0,30 105,83 Kervan Gıda 17,00 6,85 Kervansaray Yat. Holding 1,16 3,57 110,91 Kiler GMYO 2,47 0,00 131,06 Klimasan Klima 19,25 0,73 -9,26 Koç Holding 19,33 1,47 -3,39 Konfrut Gıda 16,62 -1,83 112,53 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,88 1,30 Konya Çimento 1.065,90 -0,85 292,89 Kordsa Teknik Tekstil 15,30 3,10 20,32 Koza Altın 78,05 0,52 5,40 Koza Madencilik 13,66 0,59 36,19 Körfez GMYO 5,81 0,35 143,10 Kristal Kola 2,94 0,00 94,70 Kron Telekomünikasyon 27,04 -0,95 112,58 Kuştur Kuşadası Turizm 153,10 1,86 552,18 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,44 103,34 Kütahya Porselen 39,34 0,67 494,26 Lider Faktoring 3,29 -0,90 79,29 Link Bilgisayar 59,75 5,47 232,15 Logo Yazılım 113,70 0,18 87,01 Lokman Hekim Sağlık 11,19 0,00 95,10 Lüks Kadife 28,16 0,28 225,93 Makina Takım 2,93 0,00 55,85 Marka Yatırım Holding 6,30 -4,55 433,90 Marmaris Altınyunus 101,80 0,99 43,38 Marshall 318,20 -0,25 569,33 Martı GMYO 2,86 -0,69 183,17 Martı Otel 2,25 -2,17 147,25 Mavi Giyim 50,80 2,05 -12,26 Mazhar Zorlu Holding 22,92 9,98 89,58 Mega Polietilen 10,69 -0,28 742,76 Menderes Tekstil 3,13 0,64 138,93 Merit Turizm 79,75 -0,19 310,24 Merko Gıda 11,25 -1,32 971,43 Metemtur Otelcilik 13,99 3,02 685,96 Metro Holding 2,20 0,46 59,42 Metro Petrol ve Tesisleri 3,10 0,98 58,16 Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -1,20 -52,76 Migros Ticaret 40,68 -0,05 67,96 Milpa 4,58 3,62 109,13 Mistral GMYO 4,48 -0,88 138,73 MLP Sağlık 18,73 0,48 17,06 MMC San. ve Tic. Yat. 5,00 0,00 338,60 Mondi Tire Kutsan 6,68 0,15 61,35 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,76 -0,46 173,27 Net Holding 3,34 3,73 28,46 Netaş Telekom. 20,56 1,48 57,43 Niğbaş Niğde Beton 87,50 6,06 1311,29 Nuh Çimento 47,60 -1,24 333,32 Nurol GMYO 8,73 0,00 144,54 Odaş Elektrik 3,75 2,74 159,39 Olmuksan-IP 9,55 2,69 272,91 Orge Enerji Elektrik 7,34 0,41 47,98 Orma Orman Mahsulleri 11,90 0,00 331,16 Osmanlı Menkul 23,46 -0,26 462,41 Ostim Endüstriyel Yat 3,95 0,77 135,12 Otokar 234,50 1,38 59,48 Oyak Çimento 8,05 0,63 46,43 Oyak Yat. Ort. 6,32 0,00 173,75 Oylum Sınai Yatırımlar 5,00 1,21 61,87 Özak GMYO 5,26 4,99 104,67 Özbal Çelik Boru 6,85 1,48 324,97 Özderici GMYO 2,23 0,00 42,04 Özerden Plastik 8,07 0,00 253,95 Pamukova Elektrik 22,38 -9,98 1648,44 Panora GMYO 6,43 0,94 14,79 Papilon Savunma 20,62 1,08 167,57 Park Elek.Madencilik 5,15 0,98 68,85 Parsan 23,00 2,40 35,77 Pegasus 64,50 1,82 -25,35 Peker GMYO 2,49 0,81 175,33 Penguen Gıda 5,04 -1,18 450,58 Pera GMYO 2,31 -1,70 145,74 Pergamon Dış Ticaret 16,00 -0,62 106,78 Petkim 4,90 2,30 54,33 Petrokent Turizm 931,10 1,55 626,85 Pınar Et ve Un 23,64 0,17 160,08 Pınar Su 7,33 0,00 215,95 Pınar Süt 21,52 2,18 70,66 Plastikkart 12,30 -1,28 32,69 Polisan Holding 3,89 1,04 28,91 Politeknik Metal 342,00 9,40 349,57 Prizma Press Matbaacılık 5,80 -0,68 34,88 QNB Finans Fin. Kir. 130,20 -0,46 0,85 QNB Finansbank 71,80 -0,28 91,47 Ral Yatırım Holding 4,73 0,42 80,23 Ray Sigorta 22,76 -0,61 565,50 Reysaş GMYO 5,63 2,55 22,66 Reysaş Lojistik 9,29 4,03 112,10 Rhea Girişim 3,94 -3,19 231,09 Rodrigo Tekstil 13,50 1,66 645,86 Royal Halı 4,95 2,06 261,31 RTA Laboratuvarları 38,20 -4,16 1546,55 Sabancı Holding 10,60 0,76 16,23 Safkar Ege Soğutmacılık 12,90 4,71 491,74 Sanel Mühendislik 3,71 -0,54 26,45 Sanifoam Sünger 13,63 1,94 172,60 Sanko Pazarlama 8,41 7,13 15,43 Saray Matbaacılık 8,22 0,12 535,84 Sarkuysan 9,81 -2,29 208,74 Sasa Polyester 19,94 -0,10 157,96 Say Yenilenebilir Enerji 7,95 -0,87 254,91 Sekuro Plastik 11,58 -1,70 116,04 Selçuk Ecza Deposu 14,42 -6,06 141,75 Selçuk Gıda 4,96 9,98 360,23 Senkron Güvenlik 7,64 9,93 179,85 Serve Film Prodüksiyon 14,70 -1,34 824,53 Servet GMYO 68,35 -0,22 704,12 Seyitler Kimya 25,08 -9,98 269,37 Silverline Endüstri 7,15 -9,95 231,02 Sinpaş GMYO 3,94 0,51 239,66 Smartiks Yazılım 7,69 0,79 -21,61 Sodaş Sodyum Sanayii 24,48 2,09 536,47 Söktaş 5,30 1,34 211,67 Sönmez Filament 57,00 4,78 1068,03 Sönmez Pamuklu 26,00 -3,70 428,46 Sumaş Suni Tahta 36,54 0,00 272,37 Şeker Fin. Kir. 6,33 9,90 32,43 Şekerbank 1,43 0,00 31,16 Şişe Cam 7,36 1,80 44,59 Şok Marketler 11,83 0,00 9,94 T. Halk Bankası 5,38 0,94 -8,97 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,34 -3,05 46,23 T.S.K.B. 1,81 -0,55 49,59 T.Tuborg 18,73 1,30 57,39 Taç Tarım Ürünleri 10,11 -0,88 224,04 Tat Gıda 10,73 -0,65 76,37 TAV Havalimanları 20,10 1,36 -26,01 Taze Kuru Gıda 247,00 0,41 3311,60 Tek-Art Turizm 1,95 1,56 54,76 Tekfen Holding 16,14 1,96 -10,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,83 -2,06 205,48 Temapol Polimer Plastik 10,91 1,02 109,00 TGS Dış Ticaret 9,30 0,76 99,14 Tofaş Oto. Fab. 31,70 2,13 36,04 Torunlar GMYO 3,78 1,07 37,45 Trabzon Liman 32,90 0,24 214,12 Trabzonspor Sportif 4,39 -0,68 104,19 Trend GMYO 13,68 -0,87 521,82 TSKB GMYO 5,34 5,74 459,17 Tuğçelik 7,72 1,98 95,44 Tukaş 11,10 -0,36 -10,12 Turcas Petrol 5,20 0,78 94,76 Turkcell 15,50 0,98 15,02 Tümosan Motor ve Traktör 13,91 9,96 117,00 Tüpraş 105,70 4,14 -16,64 Türk Hava Yolları 12,69 2,26 -12,24 Türk Prysmian Kablo 13,11 -0,38 408,04 Türk Telekom 8,01 0,88 11,01 Türk Traktör 153,90 0,92 190,87 Türker Proje Gayrimenkul 87,10 -1,02 107,38 Türkiye Sigorta 6,08 1,00 179,18 Ufuk Yatırım 13,72 -1,44 431,78 Ulaşlar Turizm Yat. 4,08 -3,55 337,83 Ulusoy Elektrik 51,95 1,07 95,30 Ulusoy Un Sanayi 11,58 -0,60 203,14 Umpaş Holding 1,22 -9,63 96,77 Uşak Seramik 2,28 0,44 87,89 Utopya Turizm 31,88 1,92 547,97 Uzertaş Boya 46,46 9,99 1992,79 Ülker Bisküvi 22,08 0,64 -1,25 Vakıf Fin. Kir. 3,93 0,00 85,60 Vakıf GMYO 3,68 0,00 112,60 Vakıf Yat. Ort. 7,54 0,67 314,02 Vakıflar Bankası 4,63 1,54 -15,97 Vakko Tekstil 6,54 5,65 44,05 Vanet Gıda 7,92 -3,41 453,85 Verusa Holding 44,00 1,15 137,19 Verusaturk Girisim 10,67 10,00 102,90 Vestel 22,02 0,55 74,48 Vestel Beyaz Eşya 36,42 2,53 72,62 Viking Kağıt 6,46 2,05 245,45 Yapı Kredi Koray GMYO 4,40 0,00 81,82 Yapı ve Kredi Bank. 3,09 3,00 24,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 43,00 4,88 587,33 Yataş 13,77 0,29 87,60 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,98 1,27 147,20 Yeni Gimat GMYO 12,54 0,00 4,75 Yeşil GMYO 1,27 -3,05 98,44 Yeşil Yapı 1,58 -1,25 139,39 Yeşil Yatırım Holding 82,90 0,73 638,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.710,30 0,12 467,41 Yonga Mobilya 30,00 0,00 224,94 Yükselen Çelik 6,98 0,00 127,73 Yünsa 13,91 1,53 38,16 Zorlu Enerji 2,72 1,12 66,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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