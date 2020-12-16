Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 39.569,80 0,00 31,11 İş Bankası (C) 6,80 1,04 6,08 İş Bankası (Kur.) 333.000,00 58,57 İş Fin.Kir. 3,80 0,53 0,00 İş Girişim 19,49 -1,71 412,89 İş GMYO 2,17 0,00 23,30 İş Y. Men. Değ. 15,98 3,90 296,85 İş Yat. Ort. 3,40 0,29 111,01 İşbir Holding 2.892,70 -0,08 572,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 0,85 90,32 İttifak Holding 2,52 -1,18 93,27 İz Hayvancılık Tarım 17,94 9,99 585,65 İzmir Demir Çelik 11,40 -9,74 39,19 İzmir Fırça 5,29 -0,56 193,89 Jantsa Jant Sanayi 246,70 0,16 363,83 Kafein Yazılım 18,22 2,65 64,06 Kaplamin 27,50 1,10 395,50 Kardemir (A) 5,61 0,36 111,70 Kardemir (B) 5,24 2,75 98,48 Kardemir (D) 5,50 1,48 106,77 Karel Elektronik 20,30 0,50 39,71 Karsan Otomotiv 3,11 0,32 96,84 Karsu Tekstil 7,11 0,99 119,44 Kartonsan 3.459,00 5,95 795,33 Katmerciler Ekipman 3,15 0,32 106,06 Kent Gıda 408,20 1,74 1657,85 Kerevitaş Gıda 6,77 1,50 107,67 Kervan Gıda 15,11 1,55 Kervansaray Yat. Holding 1,41 8,46 156,36 Kiler GMYO 2,62 6,07 145,09 Klimasan Klima 17,87 -3,04 -15,76 Koç Holding 20,14 3,18 0,65 Konfrut Gıda 16,50 0,73 111,00 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,16 -1,89 Konya Çimento 1.124,00 0,99 314,30 Kordsa Teknik Tekstil 15,14 -0,79 19,06 Koza Altın 81,45 2,84 9,99 Koza Madencilik 14,26 1,86 42,17 Körfez GMYO 5,87 2,62 145,61 Kristal Kola 3,10 -0,32 105,30 Kron Telekomünikasyon 26,66 0,83 109,59 Kuştur Kuşadası Turizm 148,50 1,02 532,58 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 1,32 106,01 Kütahya Porselen 41,84 -0,38 532,02 Lider Faktoring 3,25 -0,91 77,11 Link Bilgisayar 56,70 -1,31 215,20 Logo Yazılım 122,90 1,99 102,14 Lokman Hekim Sağlık 11,06 -0,09 92,83 Lüks Kadife 26,66 -0,67 208,56 Makina Takım 2,88 0,00 53,19 Marka Yatırım Holding 5,91 1,72 400,85 Marmaris Altınyunus 99,65 -0,25 40,35 Marshall 304,50 -1,87 540,51 Martı GMYO 2,83 -0,70 180,20 Martı Otel 2,09 -2,79 129,67 Mavi Giyim 50,95 0,00 -12,00 Mazhar Zorlu Holding 23,90 -5,16 97,68 Mega Polietilen 10,52 -0,09 729,36 Menderes Tekstil 3,11 0,65 137,40 Merit Turizm 71,50 -9,95 267,80 Merko Gıda 11,27 6,82 973,33 Metemtur Otelcilik 14,00 -0,71 686,52 Metro Holding 2,20 0,00 59,42 Metro Petrol ve Tesisleri 3,07 0,33 56,63 Metro Yatırım Ortaklığı 2,43 0,83 -53,33 Migros Ticaret 41,14 0,19 69,86 Milpa 4,72 -1,87 115,53 Mistral GMYO 4,48 2,28 138,73 MLP Sağlık 19,06 -1,35 19,12 MMC San. ve Tic. Yat. 4,04 -7,55 254,39 Mondi Tire Kutsan 6,65 0,00 60,63 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,64 0,12 172,33 Net Holding 3,25 -0,91 25,00 Netaş Telekom. 20,90 1,46 60,03 Niğbaş Niğde Beton 84,00 -6,67 1254,84 Nuh Çimento 47,20 0,73 329,68 Nurol GMYO 7,99 -4,88 123,81 Odaş Elektrik 4,06 1,25 180,83 Olmuksan-IP 9,60 1,05 274,86 Orge Enerji Elektrik 7,38 -0,14 48,79 Orma Orman Mahsulleri 11,60 0,87 320,29 Osmanlı Menkul 24,30 0,91 482,55 Ostim Endüstriyel Yat 4,01 3,35 138,69 Otokar 241,90 0,21 64,51 Oyak Çimento 8,08 0,50 46,97 Oyak Yat. Ort. 6,54 2,67 183,28 Oylum Sınai Yatırımlar 4,95 1,85 60,26 Özak GMYO 5,29 -2,40 105,84 Özbal Çelik Boru 6,91 -0,72 328,70 Özderici GMYO 2,30 0,00 46,50 Özerden Plastik 7,64 -0,13 235,09 Pamukova Elektrik 26,00 5,78 1931,25 Panora GMYO 6,52 0,00 16,40 Papilon Savunma 20,34 0,79 163,94 Park Elek.Madencilik 5,10 0,20 67,21 Parsan 22,66 -0,09 33,77 Pegasus 64,60 2,30 -25,23 Peker GMYO 2,67 -1,11 195,24 Penguen Gıda 5,17 2,58 464,78 Pera GMYO 2,34 2,63 148,94 Pergamon Dış Ticaret 16,30 -0,24 110,66 Petkim 4,95 0,00 55,91 Petrokent Turizm 925,00 3,12 622,09 Pınar Et ve Un 23,56 0,17 159,20 Pınar Su 7,32 0,69 215,52 Pınar Süt 21,34 0,76 69,24 Plastikkart 11,95 -0,67 28,91 Polisan Holding 3,93 0,77 30,24 Politeknik Metal 312,00 -5,45 310,14 Prizma Press Matbaacılık 5,80 0,69 34,88 QNB Finans Fin. Kir. 125,90 -0,87 -2,48 QNB Finansbank 71,00 0,42 89,33 Ral Yatırım Holding 4,61 -0,43 75,65 Ray Sigorta 22,64 -9,94 561,99 Reysaş GMYO 5,31 -0,38 15,69 Reysaş Lojistik 8,92 -0,89 103,65 Rhea Girişim 4,25 0,47 257,14 Rodrigo Tekstil 14,60 2,89 706,63 Royal Halı 4,30 -3,59 213,87 RTA Laboratuvarları 35,34 6,70 1423,28 Sabancı Holding 10,61 0,47 16,34 Safkar Ege Soğutmacılık 12,20 -3,94 459,63 Sanel Mühendislik 3,55 -1,93 20,99 Sanifoam Sünger 13,69 -0,07 173,80 Sanko Pazarlama 9,13 -3,79 25,31 Saray Matbaacılık 7,75 -5,14 499,48 Sarkuysan 9,04 1,35 184,51 Sasa Polyester 19,45 0,26 151,62 Say Yenilenebilir Enerji 7,89 0,13 252,23 Sekuro Plastik 11,30 -0,53 110,82 Selçuk Ecza Deposu 15,43 -2,96 158,68 Selçuk Gıda 4,80 0,21 345,38 Senkron Güvenlik 9,24 10,00 238,46 Serve Film Prodüksiyon 14,20 0,00 793,08 Servet GMYO 66,95 1,44 687,65 Seyitler Kimya 28,14 2,10 314,43 Silverline Endüstri 8,13 -4,69 276,39 Sinpaş GMYO 3,92 0,26 237,93 Smartiks Yazılım 7,59 0,40 -22,63 Sodaş Sodyum Sanayii 26,18 0,00 580,67 Söktaş 5,32 1,72 212,85 Sönmez Filament 57,00 0,53 1068,03 Sönmez Pamuklu 22,30 -1,06 353,25 Sumaş Suni Tahta 36,60 0,27 272,98 Şeker Fin. Kir. 6,11 -0,65 27,82 Şekerbank 1,44 0,00 32,08 Şişe Cam 7,35 0,27 44,39 Şok Marketler 11,88 0,17 10,41 T. Halk Bankası 5,49 0,37 -7,11 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,68 -0,94 43,42 T.S.K.B. 1,79 0,00 47,93 T.Tuborg 18,87 1,51 58,57 Taç Tarım Ürünleri 10,39 0,00 233,01 Tat Gıda 10,66 0,38 75,22 TAV Havalimanları 20,04 1,67 -26,23 Taze Kuru Gıda 236,90 7,68 3172,10 Tek-Art Turizm 1,94 0,00 53,97 Tekfen Holding 16,42 0,43 -9,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,13 -4,34 188,81 Temapol Polimer Plastik 10,99 0,09 110,54 TGS Dış Ticaret 9,21 -0,54 97,22 Tofaş Oto. Fab. 33,00 0,98 41,62 Torunlar GMYO 4,09 0,00 48,73 Trabzon Liman 32,86 0,06 213,73 Trabzonspor Sportif 4,44 1,14 106,51 Trend GMYO 12,73 -3,34 478,64 TSKB GMYO 5,35 1,71 460,22 Tuğçelik 7,48 -0,13 89,37 Tukaş 11,08 1,19 -10,28 Turcas Petrol 5,19 0,00 94,38 Turkcell 15,80 1,80 17,24 Tümosan Motor ve Traktör 12,95 -0,99 102,03 Tüpraş 109,80 1,39 -13,41 Türk Hava Yolları 12,73 0,79 -11,96 Türk Prysmian Kablo 12,69 -1,48 391,77 Türk Telekom 8,12 -0,12 12,54 Türk Traktör 156,70 1,75 196,16 Türker Proje Gayrimenkul 87,25 0,29 107,74 Türkiye Sigorta 6,27 0,80 187,91 Ufuk Yatırım 13,87 -0,07 437,60 Ulaşlar Turizm Yat. 4,01 -0,74 330,32 Ulusoy Elektrik 50,80 -1,17 90,98 Ulusoy Un Sanayi 11,51 0,44 201,31 Umpaş Holding 1,78 9,88 187,10 Uşak Seramik 2,36 0,43 94,48 Utopya Turizm 31,12 -1,64 532,52 Uzertaş Boya 56,20 9,98 2431,53 Ülker Bisküvi 22,20 0,82 -0,72 Vakıf Fin. Kir. 3,97 -0,25 87,49 Vakıf GMYO 3,69 0,82 113,17 Vakıf Yat. Ort. 7,47 -0,13 310,18 Vakıflar Bankası 4,66 0,87 -15,43 Vakko Tekstil 6,31 0,16 38,99 Vanet Gıda 8,00 5,54 459,44 Verusa Holding 42,70 -0,65 130,18 Verusaturk Girisim 10,62 -3,63 101,95 Vestel 21,26 0,19 68,46 Vestel Beyaz Eşya 35,88 -0,44 70,06 Viking Kağıt 6,48 -1,82 246,52 Yapı Kredi Koray GMYO 4,39 2,09 81,40 Yapı ve Kredi Bank. 3,14 0,00 26,61 Yaprak Süt ve Besi Çift. 54,55 9,98 771,95 Yataş 13,50 0,75 83,92 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,84 -0,52 138,51 Yeni Gimat GMYO 12,50 -0,16 4,42 Yeşil GMYO 1,28 -0,78 100,00 Yeşil Yapı 1,59 0,00 140,91 Yeşil Yatırım Holding 80,40 0,50 615,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.399,00 8,71 490,80 Yonga Mobilya 28,98 -0,07 213,89 Yükselen Çelik 6,96 0,00 127,08 Yünsa 14,39 0,63 42,93 Zorlu Enerji 2,69 -0,37 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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