Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

17.12.2020 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.500,00

30,88
İş Bankası (C)6,710,004,68
İş Bankası (Kur.)333.000,00

58,57
İş Fin.Kir.3,931,033,42
İş Girişim20,24-0,59432,63
İş GMYO2,380,0035,23
İş Y. Men. Değ.16,081,07299,33
İş Yat. Ort.3,400,89111,01
İşbir Holding2.650,00-5,18516,28
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,0088,71
İttifak Holding2,470,8289,44
İz Hayvancılık Tarım19,739,98654,06
İzmir Demir Çelik11,793,6043,96
İzmir Fırça5,24-0,19191,11
Jantsa Jant Sanayi242,50-0,04355,93
Kafein Yazılım18,662,0268,02
Kaplamin27,680,51398,74
Kardemir (A)5,630,72112,45
Kardemir (B)5,09-0,3992,80
Kardemir (D)5,350,00101,13
Karel Elektronik19,870,1036,75
Karsan Otomotiv3,060,6693,67
Karsu Tekstil6,920,58113,58
Kartonsan3.381,901,25775,37
Katmerciler Ekipman3,110,65103,44
Kent Gıda392,30-0,431589,38
Kerevitaş Gıda6,640,76103,68
Kervan Gıda14,16-2,41

Kervansaray Yat. Holding1,25-3,10127,27
Kiler GMYO2,803,32161,93
Klimasan Klima17,811,19-16,05
Koç Holding20,161,260,75
Konfrut Gıda16,301,24108,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,221,96

Konya Çimento1.086,400,12300,44
Kordsa Teknik Tekstil15,321,7920,48
Koza Altın81,552,0710,13
Koza Madencilik14,382,4943,37
Körfez GMYO5,831,04143,93
Kristal Kola3,090,98104,64
Kron Telekomünikasyon27,061,12112,74
Kuştur Kuşadası Turizm130,20-9,83454,63
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,44103,34
Kütahya Porselen42,620,57543,81
Lider Faktoring3,200,3174,39
Link Bilgisayar54,00-2,79200,19
Logo Yazılım121,802,70100,33
Lokman Hekim Sağlık10,86-0,3789,34
Lüks Kadife25,82-0,62198,84
Makina Takım2,871,0652,66
Marka Yatırım Holding5,790,17390,68
Marmaris Altınyunus99,701,1740,42
Marshall308,700,00549,35
Martı GMYO2,770,73174,26
Martı Otel2,132,90134,07
Mavi Giyim51,850,10-10,45
Mazhar Zorlu Holding24,005,7398,51
Mega Polietilen11,204,87782,97
Menderes Tekstil3,09-0,32135,88
Merit Turizm77,006,94296,09
Merko Gıda10,780,84926,67
Metemtur Otelcilik14,211,65698,31
Metro Holding2,190,9258,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,100,6558,16
Metro Yatırım Ortaklığı2,410,00-53,72
Migros Ticaret40,460,1067,05
Milpa4,64-0,22111,87
Mistral GMYO4,430,68136,07
MLP Sağlık18,890,4318,06
MMC San. ve Tic. Yat.3,60-8,63215,79
Mondi Tire Kutsan6,640,9160,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,960,18166,98
Net Holding3,341,2128,46
Netaş Telekom.20,721,7758,65
Niğbaş Niğde Beton75,65-9,991120,16
Nuh Çimento46,500,22323,31
Nurol GMYO7,43-1,72108,12
Odaş Elektrik4,04-0,49179,45
Olmuksan-IP9,912,16286,96
Orge Enerji Elektrik7,320,1447,58
Orma Orman Mahsulleri12,206,09342,03
Osmanlı Menkul23,62-0,34466,25
Ostim Endüstriyel Yat4,05-0,74141,07
Otokar235,800,2160,36
Oyak Çimento8,040,7546,24
Oyak Yat. Ort.6,44-0,46178,95
Oylum Sınai Yatırımlar4,840,8356,69
Özak GMYO5,16-1,53100,78
Özbal Çelik Boru6,850,74324,97
Özderici GMYO2,270,8944,59
Özerden Plastik7,521,08229,82
Pamukova Elektrik25,000,001853,13
Panora GMYO6,560,9217,11
Papilon Savunma20,921,45171,46
Park Elek.Madencilik5,050,0065,57
Parsan22,480,6332,70
Pegasus70,253,31-18,69
Peker GMYO2,631,54190,81
Penguen Gıda5,07-0,59453,86
Pera GMYO2,320,43146,81
Pergamon Dış Ticaret16,200,75109,36
Petkim4,820,4251,81
Petrokent Turizm880,00-1,68586,96
Pınar Et ve Un23,320,60156,56
Pınar Su7,180,98209,48
Pınar Süt21,081,0567,17
Plastikkart12,190,9131,50
Polisan Holding3,890,2628,91
Politeknik Metal325,00-1,16327,23
Prizma Press Matbaacılık5,62-0,7130,70
QNB Finans Fin. Kir.128,001,35-0,85
QNB Finansbank70,650,7888,40
Ral Yatırım Holding4,53-0,4472,61
Ray Sigorta22,24-9,96550,29
Reysaş GMYO5,472,4319,17
Reysaş Lojistik9,021,35105,94
Rhea Girişim4,090,99243,70
Rodrigo Tekstil14,750,00714,92
Royal Halı4,242,42209,49
RTA Laboratuvarları36,422,191469,83
Sabancı Holding10,580,2816,01
Safkar Ege Soğutmacılık12,430,40470,18
Sanel Mühendislik3,50-0,2819,29
Sanifoam Sünger13,500,00170,00
Sanko Pazarlama9,01-0,3323,66
Saray Matbaacılık7,831,03505,67
Sarkuysan8,960,34181,99
Sasa Polyester19,371,52150,58
Say Yenilenebilir Enerji7,78-1,27247,32
Sekuro Plastik11,372,90112,13
Selçuk Ecza Deposu15,02-0,40151,81
Selçuk Gıda4,45-5,32312,91
Senkron Güvenlik9,603,90251,65
Serve Film Prodüksiyon14,472,70810,06
Servet GMYO67,303,22691,76
Seyitler Kimya29,70-0,74337,41
Silverline Endüstri7,770,65259,72
Sinpaş GMYO3,920,00237,93
Smartiks Yazılım7,540,13-23,14
Sodaş Sodyum Sanayii26,083,90578,07
Söktaş5,23-0,19207,55
Sönmez Filament57,800,431084,43
Sönmez Pamuklu21,683,24340,65
Sumaş Suni Tahta37,321,97280,32
Şeker Fin. Kir.6,162,6728,87
Şekerbank1,420,7130,24
Şişe Cam7,180,7041,05
Şok Marketler11,770,869,39
T. Halk Bankası5,500,55-6,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,620,8443,17
T.S.K.B.1,750,5744,63
T.Tuborg18,950,8559,24
Taç Tarım Ürünleri10,70-1,11242,95
Tat Gıda10,611,1474,40
TAV Havalimanları20,161,10-25,78
Taze Kuru Gıda232,002,203104,42
Tek-Art Turizm1,920,5252,38
Tekfen Holding16,380,12-9,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,66-1,27177,62
Temapol Polimer Plastik10,760,56106,13
TGS Dış Ticaret9,240,8797,86
Tofaş Oto. Fab.32,26-0,6238,44
Torunlar GMYO4,200,4852,73
Trabzon Liman32,863,01213,73
Trabzonspor Sportif4,33-0,46101,40
Trend GMYO13,537,13515,00
TSKB GMYO5,400,56465,45
Tuğçelik7,37-0,4186,58
Tukaş11,040,64-10,61
Turcas Petrol5,150,9892,88
Turkcell15,970,8218,51
Tümosan Motor ve Traktör15,467,51141,19
Tüpraş109,200,37-13,88
Türk Hava Yolları12,901,65-10,79
Türk Prysmian Kablo12,410,08380,91
Türk Telekom8,322,3415,31
Türk Traktör163,70-0,30209,39
Türker Proje Gayrimenkul86,000,53104,76
Türkiye Sigorta6,181,15183,77
Ufuk Yatırım13,840,36436,43
Ulaşlar Turizm Yat.4,000,00329,25
Ulusoy Elektrik50,40-0,5989,47
Ulusoy Un Sanayi11,350,18197,12
Umpaş Holding1,959,55214,52
Uşak Seramik2,370,8595,31
Utopya Turizm31,121,70532,52
Uzertaş Boya48,02-9,992063,06
Ülker Bisküvi21,980,27-1,70
Vakıf Fin. Kir.3,930,2685,60
Vakıf GMYO3,680,82112,60
Vakıf Yat. Ort.7,34-0,54303,04
Vakıflar Bankası4,620,87-16,15
Vakko Tekstil6,300,9638,77
Vanet Gıda7,55-2,33427,97
Verusa Holding42,34-0,38128,24
Verusaturk Girisim10,852,46106,32
Vestel20,920,0065,77
Vestel Beyaz Eşya35,720,7969,30
Viking Kağıt6,63-0,90254,55
Yapı Kredi Koray GMYO4,33-0,2378,93
Yapı ve Kredi Bank.3,070,3323,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.44,640,00613,55
Yataş13,510,5284,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,830,52137,89
Yeni Gimat GMYO12,490,324,33
Yeşil GMYO1,270,7998,44
Yeşil Yapı1,560,00136,36
Yeşil Yatırım Holding80,050,13612,82
Yibitaş İnşaat Malzeme16.689,903,81466,72
Yonga Mobilya28,400,35207,61
Yükselen Çelik6,930,43126,10
Yünsa13,95-0,5738,56
Zorlu Enerji2,680,0064,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın         
11:42
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi         
11:11
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 13:44:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei