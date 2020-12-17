Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 39.500,00 30,88 İş Bankası (C) 6,71 0,00 4,68 İş Bankası (Kur.) 333.000,00 58,57 İş Fin.Kir. 3,93 1,03 3,42 İş Girişim 20,24 -0,59 432,63 İş GMYO 2,38 0,00 35,23 İş Y. Men. Değ. 16,08 1,07 299,33 İş Yat. Ort. 3,40 0,89 111,01 İşbir Holding 2.650,00 -5,18 516,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,00 88,71 İttifak Holding 2,47 0,82 89,44 İz Hayvancılık Tarım 19,73 9,98 654,06 İzmir Demir Çelik 11,79 3,60 43,96 İzmir Fırça 5,24 -0,19 191,11 Jantsa Jant Sanayi 242,50 -0,04 355,93 Kafein Yazılım 18,66 2,02 68,02 Kaplamin 27,68 0,51 398,74 Kardemir (A) 5,63 0,72 112,45 Kardemir (B) 5,09 -0,39 92,80 Kardemir (D) 5,35 0,00 101,13 Karel Elektronik 19,87 0,10 36,75 Karsan Otomotiv 3,06 0,66 93,67 Karsu Tekstil 6,92 0,58 113,58 Kartonsan 3.381,90 1,25 775,37 Katmerciler Ekipman 3,11 0,65 103,44 Kent Gıda 392,30 -0,43 1589,38 Kerevitaş Gıda 6,64 0,76 103,68 Kervan Gıda 14,16 -2,41 Kervansaray Yat. Holding 1,25 -3,10 127,27 Kiler GMYO 2,80 3,32 161,93 Klimasan Klima 17,81 1,19 -16,05 Koç Holding 20,16 1,26 0,75 Konfrut Gıda 16,30 1,24 108,44 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,22 1,96 Konya Çimento 1.086,40 0,12 300,44 Kordsa Teknik Tekstil 15,32 1,79 20,48 Koza Altın 81,55 2,07 10,13 Koza Madencilik 14,38 2,49 43,37 Körfez GMYO 5,83 1,04 143,93 Kristal Kola 3,09 0,98 104,64 Kron Telekomünikasyon 27,06 1,12 112,74 Kuştur Kuşadası Turizm 130,20 -9,83 454,63 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,44 103,34 Kütahya Porselen 42,62 0,57 543,81 Lider Faktoring 3,20 0,31 74,39 Link Bilgisayar 54,00 -2,79 200,19 Logo Yazılım 121,80 2,70 100,33 Lokman Hekim Sağlık 10,86 -0,37 89,34 Lüks Kadife 25,82 -0,62 198,84 Makina Takım 2,87 1,06 52,66 Marka Yatırım Holding 5,79 0,17 390,68 Marmaris Altınyunus 99,70 1,17 40,42 Marshall 308,70 0,00 549,35 Martı GMYO 2,77 0,73 174,26 Martı Otel 2,13 2,90 134,07 Mavi Giyim 51,85 0,10 -10,45 Mazhar Zorlu Holding 24,00 5,73 98,51 Mega Polietilen 11,20 4,87 782,97 Menderes Tekstil 3,09 -0,32 135,88 Merit Turizm 77,00 6,94 296,09 Merko Gıda 10,78 0,84 926,67 Metemtur Otelcilik 14,21 1,65 698,31 Metro Holding 2,19 0,92 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,10 0,65 58,16 Metro Yatırım Ortaklığı 2,41 0,00 -53,72 Migros Ticaret 40,46 0,10 67,05 Milpa 4,64 -0,22 111,87 Mistral GMYO 4,43 0,68 136,07 MLP Sağlık 18,89 0,43 18,06 MMC San. ve Tic. Yat. 3,60 -8,63 215,79 Mondi Tire Kutsan 6,64 0,91 60,39 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,96 0,18 166,98 Net Holding 3,34 1,21 28,46 Netaş Telekom. 20,72 1,77 58,65 Niğbaş Niğde Beton 75,65 -9,99 1120,16 Nuh Çimento 46,50 0,22 323,31 Nurol GMYO 7,43 -1,72 108,12 Odaş Elektrik 4,04 -0,49 179,45 Olmuksan-IP 9,91 2,16 286,96 Orge Enerji Elektrik 7,32 0,14 47,58 Orma Orman Mahsulleri 12,20 6,09 342,03 Osmanlı Menkul 23,62 -0,34 466,25 Ostim Endüstriyel Yat 4,05 -0,74 141,07 Otokar 235,80 0,21 60,36 Oyak Çimento 8,04 0,75 46,24 Oyak Yat. Ort. 6,44 -0,46 178,95 Oylum Sınai Yatırımlar 4,84 0,83 56,69 Özak GMYO 5,16 -1,53 100,78 Özbal Çelik Boru 6,85 0,74 324,97 Özderici GMYO 2,27 0,89 44,59 Özerden Plastik 7,52 1,08 229,82 Pamukova Elektrik 25,00 0,00 1853,13 Panora GMYO 6,56 0,92 17,11 Papilon Savunma 20,92 1,45 171,46 Park Elek.Madencilik 5,05 0,00 65,57 Parsan 22,48 0,63 32,70 Pegasus 70,25 3,31 -18,69 Peker GMYO 2,63 1,54 190,81 Penguen Gıda 5,07 -0,59 453,86 Pera GMYO 2,32 0,43 146,81 Pergamon Dış Ticaret 16,20 0,75 109,36 Petkim 4,82 0,42 51,81 Petrokent Turizm 880,00 -1,68 586,96 Pınar Et ve Un 23,32 0,60 156,56 Pınar Su 7,18 0,98 209,48 Pınar Süt 21,08 1,05 67,17 Plastikkart 12,19 0,91 31,50 Polisan Holding 3,89 0,26 28,91 Politeknik Metal 325,00 -1,16 327,23 Prizma Press Matbaacılık 5,62 -0,71 30,70 QNB Finans Fin. Kir. 128,00 1,35 -0,85 QNB Finansbank 70,65 0,78 88,40 Ral Yatırım Holding 4,53 -0,44 72,61 Ray Sigorta 22,24 -9,96 550,29 Reysaş GMYO 5,47 2,43 19,17 Reysaş Lojistik 9,02 1,35 105,94 Rhea Girişim 4,09 0,99 243,70 Rodrigo Tekstil 14,75 0,00 714,92 Royal Halı 4,24 2,42 209,49 RTA Laboratuvarları 36,42 2,19 1469,83 Sabancı Holding 10,58 0,28 16,01 Safkar Ege Soğutmacılık 12,43 0,40 470,18 Sanel Mühendislik 3,50 -0,28 19,29 Sanifoam Sünger 13,50 0,00 170,00 Sanko Pazarlama 9,01 -0,33 23,66 Saray Matbaacılık 7,83 1,03 505,67 Sarkuysan 8,96 0,34 181,99 Sasa Polyester 19,37 1,52 150,58 Say Yenilenebilir Enerji 7,78 -1,27 247,32 Sekuro Plastik 11,37 2,90 112,13 Selçuk Ecza Deposu 15,02 -0,40 151,81 Selçuk Gıda 4,45 -5,32 312,91 Senkron Güvenlik 9,60 3,90 251,65 Serve Film Prodüksiyon 14,47 2,70 810,06 Servet GMYO 67,30 3,22 691,76 Seyitler Kimya 29,70 -0,74 337,41 Silverline Endüstri 7,77 0,65 259,72 Sinpaş GMYO 3,92 0,00 237,93 Smartiks Yazılım 7,54 0,13 -23,14 Sodaş Sodyum Sanayii 26,08 3,90 578,07 Söktaş 5,23 -0,19 207,55 Sönmez Filament 57,80 0,43 1084,43 Sönmez Pamuklu 21,68 3,24 340,65 Sumaş Suni Tahta 37,32 1,97 280,32 Şeker Fin. Kir. 6,16 2,67 28,87 Şekerbank 1,42 0,71 30,24 Şişe Cam 7,18 0,70 41,05 Şok Marketler 11,77 0,86 9,39 T. Halk Bankası 5,50 0,55 -6,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,62 0,84 43,17 T.S.K.B. 1,75 0,57 44,63 T.Tuborg 18,95 0,85 59,24 Taç Tarım Ürünleri 10,70 -1,11 242,95 Tat Gıda 10,61 1,14 74,40 TAV Havalimanları 20,16 1,10 -25,78 Taze Kuru Gıda 232,00 2,20 3104,42 Tek-Art Turizm 1,92 0,52 52,38 Tekfen Holding 16,38 0,12 -9,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,66 -1,27 177,62 Temapol Polimer Plastik 10,76 0,56 106,13 TGS Dış Ticaret 9,24 0,87 97,86 Tofaş Oto. Fab. 32,26 -0,62 38,44 Torunlar GMYO 4,20 0,48 52,73 Trabzon Liman 32,86 3,01 213,73 Trabzonspor Sportif 4,33 -0,46 101,40 Trend GMYO 13,53 7,13 515,00 TSKB GMYO 5,40 0,56 465,45 Tuğçelik 7,37 -0,41 86,58 Tukaş 11,04 0,64 -10,61 Turcas Petrol 5,15 0,98 92,88 Turkcell 15,97 0,82 18,51 Tümosan Motor ve Traktör 15,46 7,51 141,19 Tüpraş 109,20 0,37 -13,88 Türk Hava Yolları 12,90 1,65 -10,79 Türk Prysmian Kablo 12,41 0,08 380,91 Türk Telekom 8,32 2,34 15,31 Türk Traktör 163,70 -0,30 209,39 Türker Proje Gayrimenkul 86,00 0,53 104,76 Türkiye Sigorta 6,18 1,15 183,77 Ufuk Yatırım 13,84 0,36 436,43 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 0,00 329,25 Ulusoy Elektrik 50,40 -0,59 89,47 Ulusoy Un Sanayi 11,35 0,18 197,12 Umpaş Holding 1,95 9,55 214,52 Uşak Seramik 2,37 0,85 95,31 Utopya Turizm 31,12 1,70 532,52 Uzertaş Boya 48,02 -9,99 2063,06 Ülker Bisküvi 21,98 0,27 -1,70 Vakıf Fin. Kir. 3,93 0,26 85,60 Vakıf GMYO 3,68 0,82 112,60 Vakıf Yat. Ort. 7,34 -0,54 303,04 Vakıflar Bankası 4,62 0,87 -16,15 Vakko Tekstil 6,30 0,96 38,77 Vanet Gıda 7,55 -2,33 427,97 Verusa Holding 42,34 -0,38 128,24 Verusaturk Girisim 10,85 2,46 106,32 Vestel 20,92 0,00 65,77 Vestel Beyaz Eşya 35,72 0,79 69,30 Viking Kağıt 6,63 -0,90 254,55 Yapı Kredi Koray GMYO 4,33 -0,23 78,93 Yapı ve Kredi Bank. 3,07 0,33 23,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,64 0,00 613,55 Yataş 13,51 0,52 84,06 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,83 0,52 137,89 Yeni Gimat GMYO 12,49 0,32 4,33 Yeşil GMYO 1,27 0,79 98,44 Yeşil Yapı 1,56 0,00 136,36 Yeşil Yatırım Holding 80,05 0,13 612,82 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.689,90 3,81 466,72 Yonga Mobilya 28,40 0,35 207,61 Yükselen Çelik 6,93 0,43 126,10 Yünsa 13,95 -0,57 38,56 Zorlu Enerji 2,68 0,00 64,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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