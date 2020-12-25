Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

25.12.2020 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.500,00

30,88
İş Bankası (C)6,710,454,68
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,820,530,53
İş Girişim19,90-0,60423,68
İş GMYO2,370,0034,66
İş Y. Men. Değ.16,943,36320,69
İş Yat. Ort.3,300,30104,80
İşbir Holding2.750,000,16539,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,0087,10
İttifak Holding2,33-1,6978,70
İz Hayvancılık Tarım18,011,41588,33
İzmir Demir Çelik10,97-1,5333,94
İzmir Fırça5,690,00216,11
Jantsa Jant Sanayi291,70-0,03448,43
Kafein Yazılım20,160,0081,52
Kaplamin27,04-8,96387,21
Kardemir (A)5,901,20122,64
Kardemir (B)5,230,3898,11
Kardemir (D)5,371,32101,88
Karel Elektronik21,721,1249,48
Karsan Otomotiv3,160,96100,00
Karsu Tekstil7,12-1,79119,75
Kartonsan94,0510,01543,56
Katmerciler Ekipman3,130,32104,75
Kent Gıda364,00-1,861467,51
Kerevitaş Gıda6,770,74107,67
Kervan Gıda13,241,22

Kervansaray Yat. Holding1,251,63127,27
Kiler GMYO2,600,00143,22
Klimasan Klima17,120,06-19,30
Koç Holding19,96-0,05-0,25
Konfrut Gıda17,684,00126,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,930,16

Konya Çimento1.132,304,36317,36
Kordsa Teknik Tekstil15,980,0625,67
Koza Altın93,552,3526,33
Koza Madencilik15,780,1357,33
Körfez GMYO6,030,50152,30
Kristal Kola3,531,73133,77
Kron Telekomünikasyon28,32-0,56122,64
Kuştur Kuşadası Turizm142,902,36508,73
Kuyumcukent Gayrimenkul2,37-1,25111,36
Kütahya Porselen48,520,04632,93
Lider Faktoring3,170,0072,75
Link Bilgisayar61,6010,00242,44
Logo Yazılım129,004,45112,17
Lokman Hekim Sağlık11,310,8997,19
Lüks Kadife26,92-3,65211,57
Makina Takım3,21-0,6270,74
Marka Yatırım Holding6,04-0,33411,86
Marmaris Altınyunus98,250,1038,38
Marshall317,300,09567,44
Martı GMYO2,810,36178,22
Martı Otel2,12-0,47132,97
Mavi Giyim52,900,67-8,64
Mazhar Zorlu Holding23,50-0,4294,38
Mega Polietilen7,51-0,27750,82
Menderes Tekstil3,080,00135,11
Merit Turizm78,003,17301,23
Merko Gıda7,35-5,28611,84
Metemtur Otelcilik16,502,48826,97
Metro Holding2,110,4852,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,92-0,3448,98
Metro Yatırım Ortaklığı2,370,00-54,49
Migros Ticaret42,040,3373,58
Milpa4,621,09110,96
Mistral GMYO3,950,51110,49
MLP Sağlık20,484,1728,00
MMC San. ve Tic. Yat.4,20-3,45268,42
Mondi Tire Kutsan7,020,7269,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,500,12171,23
Net Holding3,511,7435,00
Netaş Telekom.26,825,34105,36
Niğbaş Niğde Beton60,75-5,08879,84
Nuh Çimento48,201,82338,79
Nurol GMYO7,100,4298,88
Odaş Elektrik3,93-0,76171,84
Olmuksan-IP12,705,75395,91
Orge Enerji Elektrik7,500,4051,21
Orma Orman Mahsulleri11,984,17334,06
Osmanlı Menkul27,689,93563,58
Ostim Endüstriyel Yat3,96-0,25135,71
Otokar284,000,7193,14
Oyak Çimento8,622,8656,79
Oyak Yat. Ort.6,330,00174,19
Oylum Sınai Yatırımlar4,850,8357,02
Özak GMYO5,07-0,5997,28
Özbal Çelik Boru6,58-0,30308,22
Özderici GMYO2,250,0043,31
Özerden Plastik9,24-5,81305,26
Pamukova Elektrik18,800,971368,75
Panora GMYO6,200,0010,68
Papilon Savunma21,94-0,27184,70
Park Elek.Madencilik5,33-0,5674,75
Parsan23,620,6839,43
Pegasus72,20-0,14-16,44
Peker GMYO2,76-2,13205,19
Penguen Gıda5,02-0,40448,40
Pera GMYO2,22-0,89136,17
Pergamon Dış Ticaret17,15-2,67121,64
Petkim5,130,2061,57
Petrokent Turizm857,000,02569,01
Pınar Et ve Un24,042,04164,48
Pınar Su7,401,93218,97
Pınar Süt23,245,7384,30
Plastikkart13,002,3640,24
Polisan Holding4,131,4736,86
Politeknik Metal420,003,63452,11
Prizma Press Matbaacılık5,65-0,5331,40
QNB Finans Fin. Kir.125,60-0,32-2,71
QNB Finansbank69,950,9486,53
Ral Yatırım Holding4,540,4472,99
Ray Sigorta16,12-0,86371,35
Reysaş GMYO5,681,4323,75
Reysaş Lojistik9,54-3,64117,81
Rhea Girişim4,00-0,99236,13
Rodrigo Tekstil13,240,23631,49
Royal Halı3,52-9,97156,93
RTA Laboratuvarları32,10-2,961283,62
Sabancı Holding10,660,7616,89
Safkar Ege Soğutmacılık11,14-3,97411,01
Sanel Mühendislik3,48-1,9718,61
Sanifoam Sünger13,382,92167,60
Sanko Pazarlama9,88-1,1035,60
Saray Matbaacılık8,270,36539,71
Sarkuysan9,080,33185,76
Sasa Polyester19,711,08154,98
Say Yenilenebilir Enerji7,84-0,13250,00
Sekuro Plastik12,500,81133,21
Selçuk Ecza Deposu15,440,92158,85
Selçuk Gıda5,006,16363,94
Senkron Güvenlik17,969,98557,88
Serve Film Prodüksiyon15,100,00849,69
Servet GMYO77,551,24812,35
Seyitler Kimya29,00-1,29327,10
Silverline Endüstri7,57-0,26250,46
Sinpaş GMYO3,91-0,26237,07
Smartiks Yazılım8,83-1,12-9,99
Sodaş Sodyum Sanayii25,000,73549,99
Söktaş5,25-4,02208,73
Sönmez Filament60,550,081140,78
Sönmez Pamuklu26,007,71428,46
Sumaş Suni Tahta46,109,92369,79
Şeker Fin. Kir.6,30-0,9431,80
Şekerbank1,532,0040,33
Şişe Cam7,230,9842,03
Şok Marketler13,000,6220,82
T. Halk Bankası5,460,00-7,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,10-0,0632,43
T.S.K.B.1,871,0854,55
T.Tuborg18,000,6751,26
Taç Tarım Ürünleri11,020,00253,21
Tat Gıda11,350,8986,56
TAV Havalimanları20,900,19-23,06
Taze Kuru Gıda209,0010,002786,74
Tek-Art Turizm2,02-0,4960,32
Tekfen Holding16,250,49-10,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,50-1,29173,81
Temapol Polimer Plastik10,650,00104,02
TGS Dış Ticaret9,382,18100,86
Tofaş Oto. Fab.32,420,7539,13
Torunlar GMYO3,930,7742,91
Trabzon Liman32,66-0,97211,82
Trabzonspor Sportif4,35-2,90102,33
Trend GMYO12,926,16487,27
TSKB GMYO5,880,17515,72
Tuğçelik7,83-0,3898,23
Tukaş9,850,31-20,24
Turcas Petrol5,01-0,2087,64
Turkcell15,900,6317,99
Tümosan Motor ve Traktör13,931,75117,32
Tüpraş107,200,47-15,46
Türk Hava Yolları12,830,23-11,27
Türk Prysmian Kablo11,440,44343,32
Türk Telekom8,440,6016,97
Türk Traktör159,900,25202,21
Türker Proje Gayrimenkul113,707,26170,71
Türkiye Sigorta6,371,59192,50
Ufuk Yatırım13,400,00419,38
Ulaşlar Turizm Yat.4,24-2,53355,00
Ulusoy Elektrik51,202,0992,48
Ulusoy Un Sanayi11,651,30204,97
Umpaş Holding2,000,00222,58
Uşak Seramik2,320,4391,19
Utopya Turizm33,021,23571,14
Uzertaş Boya48,303,432075,68
Ülker Bisküvi22,80-0,181,97
Vakıf Fin. Kir.4,240,95100,24
Vakıf GMYO3,670,27112,02
Vakıf Yat. Ort.7,42-0,67307,43
Vakıflar Bankası4,640,00-15,79
Vakko Tekstil6,320,8039,21
Vanet Gıda7,101,28396,50
Verusa Holding45,142,03143,33
Verusaturk Girisim12,517,75137,89
Vestel20,940,7765,93
Vestel Beyaz Eşya36,920,1674,99
Viking Kağıt6,26-0,63234,76
Yapı Kredi Koray GMYO4,370,2380,58
Yapı ve Kredi Bank.3,040,3322,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.60,009,09859,07
Yataş13,120,3180,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,012,04149,07
Yeni Gimat GMYO12,25-0,162,33
Yeşil GMYO1,340,00109,38
Yeşil Yapı1,82-1,09175,76
Yeşil Yatırım Holding94,85-3,46744,61
Yibitaş İnşaat Malzeme13.900,000,00371,99
Yonga Mobilya28,50-0,07208,69
Yükselen Çelik6,940,14126,43
Yünsa14,21-0,1441,14
Zorlu Enerji2,681,1364,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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