Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 39.500,00 30,88 İş Bankası (C) 6,71 0,45 4,68 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,82 0,53 0,53 İş Girişim 19,90 -0,60 423,68 İş GMYO 2,37 0,00 34,66 İş Y. Men. Değ. 16,94 3,36 320,69 İş Yat. Ort. 3,30 0,30 104,80 İşbir Holding 2.750,00 0,16 539,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 0,00 87,10 İttifak Holding 2,33 -1,69 78,70 İz Hayvancılık Tarım 18,01 1,41 588,33 İzmir Demir Çelik 10,97 -1,53 33,94 İzmir Fırça 5,69 0,00 216,11 Jantsa Jant Sanayi 291,70 -0,03 448,43 Kafein Yazılım 20,16 0,00 81,52 Kaplamin 27,04 -8,96 387,21 Kardemir (A) 5,90 1,20 122,64 Kardemir (B) 5,23 0,38 98,11 Kardemir (D) 5,37 1,32 101,88 Karel Elektronik 21,72 1,12 49,48 Karsan Otomotiv 3,16 0,96 100,00 Karsu Tekstil 7,12 -1,79 119,75 Kartonsan 94,05 10,01 543,56 Katmerciler Ekipman 3,13 0,32 104,75 Kent Gıda 364,00 -1,86 1467,51 Kerevitaş Gıda 6,77 0,74 107,67 Kervan Gıda 13,24 1,22 Kervansaray Yat. Holding 1,25 1,63 127,27 Kiler GMYO 2,60 0,00 143,22 Klimasan Klima 17,12 0,06 -19,30 Koç Holding 19,96 -0,05 -0,25 Konfrut Gıda 17,68 4,00 126,09 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,93 0,16 Konya Çimento 1.132,30 4,36 317,36 Kordsa Teknik Tekstil 15,98 0,06 25,67 Koza Altın 93,55 2,35 26,33 Koza Madencilik 15,78 0,13 57,33 Körfez GMYO 6,03 0,50 152,30 Kristal Kola 3,53 1,73 133,77 Kron Telekomünikasyon 28,32 -0,56 122,64 Kuştur Kuşadası Turizm 142,90 2,36 508,73 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 -1,25 111,36 Kütahya Porselen 48,52 0,04 632,93 Lider Faktoring 3,17 0,00 72,75 Link Bilgisayar 61,60 10,00 242,44 Logo Yazılım 129,00 4,45 112,17 Lokman Hekim Sağlık 11,31 0,89 97,19 Lüks Kadife 26,92 -3,65 211,57 Makina Takım 3,21 -0,62 70,74 Marka Yatırım Holding 6,04 -0,33 411,86 Marmaris Altınyunus 98,25 0,10 38,38 Marshall 317,30 0,09 567,44 Martı GMYO 2,81 0,36 178,22 Martı Otel 2,12 -0,47 132,97 Mavi Giyim 52,90 0,67 -8,64 Mazhar Zorlu Holding 23,50 -0,42 94,38 Mega Polietilen 7,51 -0,27 750,82 Menderes Tekstil 3,08 0,00 135,11 Merit Turizm 78,00 3,17 301,23 Merko Gıda 7,35 -5,28 611,84 Metemtur Otelcilik 16,50 2,48 826,97 Metro Holding 2,11 0,48 52,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,92 -0,34 48,98 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 0,00 -54,49 Migros Ticaret 42,04 0,33 73,58 Milpa 4,62 1,09 110,96 Mistral GMYO 3,95 0,51 110,49 MLP Sağlık 20,48 4,17 28,00 MMC San. ve Tic. Yat. 4,20 -3,45 268,42 Mondi Tire Kutsan 7,02 0,72 69,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,50 0,12 171,23 Net Holding 3,51 1,74 35,00 Netaş Telekom. 26,82 5,34 105,36 Niğbaş Niğde Beton 60,75 -5,08 879,84 Nuh Çimento 48,20 1,82 338,79 Nurol GMYO 7,10 0,42 98,88 Odaş Elektrik 3,93 -0,76 171,84 Olmuksan-IP 12,70 5,75 395,91 Orge Enerji Elektrik 7,50 0,40 51,21 Orma Orman Mahsulleri 11,98 4,17 334,06 Osmanlı Menkul 27,68 9,93 563,58 Ostim Endüstriyel Yat 3,96 -0,25 135,71 Otokar 284,00 0,71 93,14 Oyak Çimento 8,62 2,86 56,79 Oyak Yat. Ort. 6,33 0,00 174,19 Oylum Sınai Yatırımlar 4,85 0,83 57,02 Özak GMYO 5,07 -0,59 97,28 Özbal Çelik Boru 6,58 -0,30 308,22 Özderici GMYO 2,25 0,00 43,31 Özerden Plastik 9,24 -5,81 305,26 Pamukova Elektrik 18,80 0,97 1368,75 Panora GMYO 6,20 0,00 10,68 Papilon Savunma 21,94 -0,27 184,70 Park Elek.Madencilik 5,33 -0,56 74,75 Parsan 23,62 0,68 39,43 Pegasus 72,20 -0,14 -16,44 Peker GMYO 2,76 -2,13 205,19 Penguen Gıda 5,02 -0,40 448,40 Pera GMYO 2,22 -0,89 136,17 Pergamon Dış Ticaret 17,15 -2,67 121,64 Petkim 5,13 0,20 61,57 Petrokent Turizm 857,00 0,02 569,01 Pınar Et ve Un 24,04 2,04 164,48 Pınar Su 7,40 1,93 218,97 Pınar Süt 23,24 5,73 84,30 Plastikkart 13,00 2,36 40,24 Polisan Holding 4,13 1,47 36,86 Politeknik Metal 420,00 3,63 452,11 Prizma Press Matbaacılık 5,65 -0,53 31,40 QNB Finans Fin. Kir. 125,60 -0,32 -2,71 QNB Finansbank 69,95 0,94 86,53 Ral Yatırım Holding 4,54 0,44 72,99 Ray Sigorta 16,12 -0,86 371,35 Reysaş GMYO 5,68 1,43 23,75 Reysaş Lojistik 9,54 -3,64 117,81 Rhea Girişim 4,00 -0,99 236,13 Rodrigo Tekstil 13,24 0,23 631,49 Royal Halı 3,52 -9,97 156,93 RTA Laboratuvarları 32,10 -2,96 1283,62 Sabancı Holding 10,66 0,76 16,89 Safkar Ege Soğutmacılık 11,14 -3,97 411,01 Sanel Mühendislik 3,48 -1,97 18,61 Sanifoam Sünger 13,38 2,92 167,60 Sanko Pazarlama 9,88 -1,10 35,60 Saray Matbaacılık 8,27 0,36 539,71 Sarkuysan 9,08 0,33 185,76 Sasa Polyester 19,71 1,08 154,98 Say Yenilenebilir Enerji 7,84 -0,13 250,00 Sekuro Plastik 12,50 0,81 133,21 Selçuk Ecza Deposu 15,44 0,92 158,85 Selçuk Gıda 5,00 6,16 363,94 Senkron Güvenlik 17,96 9,98 557,88 Serve Film Prodüksiyon 15,10 0,00 849,69 Servet GMYO 77,55 1,24 812,35 Seyitler Kimya 29,00 -1,29 327,10 Silverline Endüstri 7,57 -0,26 250,46 Sinpaş GMYO 3,91 -0,26 237,07 Smartiks Yazılım 8,83 -1,12 -9,99 Sodaş Sodyum Sanayii 25,00 0,73 549,99 Söktaş 5,25 -4,02 208,73 Sönmez Filament 60,55 0,08 1140,78 Sönmez Pamuklu 26,00 7,71 428,46 Sumaş Suni Tahta 46,10 9,92 369,79 Şeker Fin. Kir. 6,30 -0,94 31,80 Şekerbank 1,53 2,00 40,33 Şişe Cam 7,23 0,98 42,03 Şok Marketler 13,00 0,62 20,82 T. Halk Bankası 5,46 0,00 -7,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,10 -0,06 32,43 T.S.K.B. 1,87 1,08 54,55 T.Tuborg 18,00 0,67 51,26 Taç Tarım Ürünleri 11,02 0,00 253,21 Tat Gıda 11,35 0,89 86,56 TAV Havalimanları 20,90 0,19 -23,06 Taze Kuru Gıda 209,00 10,00 2786,74 Tek-Art Turizm 2,02 -0,49 60,32 Tekfen Holding 16,25 0,49 -10,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,50 -1,29 173,81 Temapol Polimer Plastik 10,65 0,00 104,02 TGS Dış Ticaret 9,38 2,18 100,86 Tofaş Oto. Fab. 32,42 0,75 39,13 Torunlar GMYO 3,93 0,77 42,91 Trabzon Liman 32,66 -0,97 211,82 Trabzonspor Sportif 4,35 -2,90 102,33 Trend GMYO 12,92 6,16 487,27 TSKB GMYO 5,88 0,17 515,72 Tuğçelik 7,83 -0,38 98,23 Tukaş 9,85 0,31 -20,24 Turcas Petrol 5,01 -0,20 87,64 Turkcell 15,90 0,63 17,99 Tümosan Motor ve Traktör 13,93 1,75 117,32 Tüpraş 107,20 0,47 -15,46 Türk Hava Yolları 12,83 0,23 -11,27 Türk Prysmian Kablo 11,44 0,44 343,32 Türk Telekom 8,44 0,60 16,97 Türk Traktör 159,90 0,25 202,21 Türker Proje Gayrimenkul 113,70 7,26 170,71 Türkiye Sigorta 6,37 1,59 192,50 Ufuk Yatırım 13,40 0,00 419,38 Ulaşlar Turizm Yat. 4,24 -2,53 355,00 Ulusoy Elektrik 51,20 2,09 92,48 Ulusoy Un Sanayi 11,65 1,30 204,97 Umpaş Holding 2,00 0,00 222,58 Uşak Seramik 2,32 0,43 91,19 Utopya Turizm 33,02 1,23 571,14 Uzertaş Boya 48,30 3,43 2075,68 Ülker Bisküvi 22,80 -0,18 1,97 Vakıf Fin. Kir. 4,24 0,95 100,24 Vakıf GMYO 3,67 0,27 112,02 Vakıf Yat. Ort. 7,42 -0,67 307,43 Vakıflar Bankası 4,64 0,00 -15,79 Vakko Tekstil 6,32 0,80 39,21 Vanet Gıda 7,10 1,28 396,50 Verusa Holding 45,14 2,03 143,33 Verusaturk Girisim 12,51 7,75 137,89 Vestel 20,94 0,77 65,93 Vestel Beyaz Eşya 36,92 0,16 74,99 Viking Kağıt 6,26 -0,63 234,76 Yapı Kredi Koray GMYO 4,37 0,23 80,58 Yapı ve Kredi Bank. 3,04 0,33 22,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 60,00 9,09 859,07 Yataş 13,12 0,31 80,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,01 2,04 149,07 Yeni Gimat GMYO 12,25 -0,16 2,33 Yeşil GMYO 1,34 0,00 109,38 Yeşil Yapı 1,82 -1,09 175,76 Yeşil Yatırım Holding 94,85 -3,46 744,61 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.900,00 0,00 371,99 Yonga Mobilya 28,50 -0,07 208,69 Yükselen Çelik 6,94 0,14 126,43 Yünsa 14,21 -0,14 41,14 Zorlu Enerji 2,68 1,13 64,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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