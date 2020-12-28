Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

28.12.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)40.500,002,5334,19
İş Bankası (C)6,821,046,40
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,892,642,37
İş Girişim19,90-0,15423,68
İş GMYO2,372,6034,66
İş Y. Men. Değ.17,714,18339,81
İş Yat. Ort.3,310,00105,42
İşbir Holding2.796,501,00550,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,0087,10
İttifak Holding2,32-0,4377,93
İz Hayvancılık Tarım18,996,09625,78
İzmir Demir Çelik10,79-1,0131,75
İzmir Fırça5,30-2,75194,44
Jantsa Jant Sanayi291,700,93448,43
Kafein Yazılım21,284,6291,61
Kaplamin33,506,69503,60
Kardemir (A)5,850,34120,75
Kardemir (B)5,200,3996,97
Kardemir (D)5,440,93104,51
Karel Elektronik21,341,3346,87
Karsan Otomotiv3,150,6499,37
Karsu Tekstil6,93-1,14113,89
Kartonsan103,409,94607,54
Katmerciler Ekipman3,110,32103,44
Kent Gıda360,10-1,101450,72
Kerevitaş Gıda6,710,60105,83
Kervan Gıda13,51-0,30

Kervansaray Yat. Holding1,333,10141,82
Kiler GMYO2,590,39142,29
Klimasan Klima17,451,45-17,74
Koç Holding19,970,35-0,20
Konfrut Gıda17,882,46128,64
Kontrolmatik Teknoloji Enerji22,789,62

Konya Çimento1.129,800,43316,44
Kordsa Teknik Tekstil15,900,7025,04
Koza Altın94,20-0,5327,21
Koza Madencilik15,75-0,2557,03
Körfez GMYO5,990,50150,63
Kristal Kola3,866,34155,63
Kron Telekomünikasyon27,94-0,36119,65
Kuştur Kuşadası Turizm140,00-1,34496,38
Kuyumcukent Gayrimenkul2,340,43108,69
Kütahya Porselen48,821,62637,46
Lider Faktoring3,232,2276,02
Link Bilgisayar64,955,44261,06
Logo Yazılım133,502,77119,57
Lokman Hekim Sağlık11,210,0095,45
Lüks Kadife26,940,00211,81
Makina Takım3,580,8590,43
Marka Yatırım Holding6,424,39444,07
Marmaris Altınyunus99,25-0,1039,79
Marshall315,000,16562,60
Martı GMYO2,851,42182,18
Martı Otel2,110,96131,87
Mavi Giyim52,501,16-9,33
Mazhar Zorlu Holding28,009,80131,60
Mega Polietilen7,601,20761,02
Menderes Tekstil3,090,65135,88
Merit Turizm77,800,39300,21
Merko Gıda7,797,30654,46
Metemtur Otelcilik18,987,17966,29
Metro Holding2,100,4852,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,920,3448,98
Metro Yatırım Ortaklığı2,380,42-54,29
Migros Ticaret41,920,5373,08
Milpa4,721,94115,53
Mistral GMYO3,90-0,26107,82
MLP Sağlık20,501,4928,13
MMC San. ve Tic. Yat.4,780,00319,30
Mondi Tire Kutsan7,604,8383,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,18-0,23168,71
Net Holding3,470,5833,46
Netaş Telekom.24,18-1,8785,15
Niğbaş Niğde Beton63,00-4,55916,13
Nuh Çimento48,682,05343,16
Nurol GMYO7,28-1,62103,92
Odaş Elektrik3,931,03171,84
Olmuksan-IP13,000,00407,62
Orge Enerji Elektrik7,430,4149,80
Orma Orman Mahsulleri13,8610,00402,17
Osmanlı Menkul29,928,09617,28
Ostim Endüstriyel Yat3,980,25136,90
Otokar282,401,2292,05
Oyak Çimento8,750,8159,16
Oyak Yat. Ort.6,30-0,47172,89
Oylum Sınai Yatırımlar4,80-0,4155,40
Özak GMYO5,070,0097,28
Özbal Çelik Boru6,540,62305,74
Özderici GMYO2,250,4543,31
Özerden Plastik8,99-3,23294,30
Pamukova Elektrik22,529,961659,38
Panora GMYO6,311,9412,65
Papilon Savunma22,321,36189,63
Park Elek.Madencilik5,412,2777,38
Parsan24,265,3043,21
Pegasus71,40-0,70-17,36
Peker GMYO2,730,00201,87
Penguen Gıda5,00-0,20446,21
Pera GMYO2,241,82138,30
Pergamon Dış Ticaret17,26-0,12123,06
Petkim5,020,4058,11
Petrokent Turizm890,000,00594,77
Pınar Et ve Un24,361,92168,00
Pınar Su7,482,19222,41
Pınar Süt24,427,1193,66
Plastikkart13,342,3043,91
Polisan Holding4,131,4736,86
Politeknik Metal380,00-4,40399,53
Prizma Press Matbaacılık5,660,1831,63
QNB Finans Fin. Kir.125,80-0,16-2,56
QNB Finansbank70,301,3787,47
Ral Yatırım Holding4,510,0071,84
Ray Sigorta15,89-0,69364,62
Reysaş GMYO5,620,9022,44
Reysaş Lojistik9,773,06123,06
Rhea Girişim4,061,50241,18
Rodrigo Tekstil13,67-2,15655,25
Royal Halı3,70-2,37170,07
RTA Laboratuvarları32,42-1,821297,41
Sabancı Holding10,681,4217,11
Safkar Ege Soğutmacılık12,144,66456,88
Sanel Mühendislik3,490,5818,95
Sanifoam Sünger13,491,20169,80
Sanko Pazarlama9,67-5,5732,72
Saray Matbaacılık8,502,41557,50
Sarkuysan8,94-0,22181,36
Sasa Polyester19,620,62153,82
Say Yenilenebilir Enerji8,899,89296,88
Sekuro Plastik13,857,53158,40
Selçuk Ecza Deposu15,04-2,59152,15
Selçuk Gıda5,204,00382,50
Senkron Güvenlik19,759,97623,44
Serve Film Prodüksiyon15,00-0,53843,40
Servet GMYO79,201,02831,76
Seyitler Kimya29,500,00334,46
Silverline Endüstri7,40-1,20242,59
Sinpaş GMYO4,213,95262,93
Smartiks Yazılım9,386,35-4,38
Sodaş Sodyum Sanayii25,000,81549,99
Söktaş5,18-0,77204,61
Sönmez Filament65,204,491236,07
Sönmez Pamuklu26,481,38438,21
Sumaş Suni Tahta50,008,41409,53
Şeker Fin. Kir.6,411,7534,10
Şekerbank1,552,6542,17
Şişe Cam7,301,5343,41
Şok Marketler13,000,7820,82
T. Halk Bankası5,44-0,18-7,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,16-0,4532,69
T.S.K.B.1,840,5552,07
T.Tuborg18,140,8352,44
Taç Tarım Ürünleri10,20-1,92226,92
Tat Gıda11,101,0082,45
TAV Havalimanları20,860,00-23,21
Taze Kuru Gıda229,9010,003075,41
Tek-Art Turizm2,001,5258,73
Tekfen Holding17,032,04-5,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,26-1,75168,10
Temapol Polimer Plastik10,982,04110,34
TGS Dış Ticaret9,430,96101,93
Tofaş Oto. Fab.32,301,0638,61
Torunlar GMYO4,012,0445,82
Trabzon Liman33,001,35215,07
Trabzonspor Sportif2,44-3,4589,96
Trend GMYO12,92-0,84487,27
TSKB GMYO5,86-0,51513,62
Tuğçelik8,033,08103,29
Tukaş9,810,10-20,57
Turcas Petrol4,970,6186,14
Turkcell16,100,4419,47
Tümosan Motor ve Traktör13,870,65116,38
Tüpraş107,501,42-15,22
Türk Hava Yolları12,69-0,39-12,24
Türk Prysmian Kablo12,195,72372,39
Türk Telekom8,420,4816,69
Türk Traktör158,50-0,44199,56
Türker Proje Gayrimenkul128,209,95205,24
Türkiye Sigorta6,552,34200,76
Ufuk Yatırım15,007,14481,40
Ulaşlar Turizm Yat.4,17-1,88347,49
Ulusoy Elektrik53,503,28101,13
Ulusoy Un Sanayi11,912,67211,78
Umpaş Holding1,9810,00219,35
Uşak Seramik2,310,4390,36
Utopya Turizm33,200,79574,80
Uzertaş Boya49,004,262107,21
Ülker Bisküvi22,900,972,42
Vakıf Fin. Kir.4,240,47100,24
Vakıf GMYO3,690,54113,17
Vakıf Yat. Ort.7,410,14306,89
Vakıflar Bankası4,620,00-16,15
Vakko Tekstil6,574,1244,71
Vanet Gıda7,01-0,85390,21
Verusa Holding46,904,27152,82
Verusaturk Girisim13,193,29150,82
Vestel21,622,9571,32
Vestel Beyaz Eşya40,589,9792,34
Viking Kağıt7,437,22297,33
Yapı Kredi Koray GMYO4,411,1582,23
Yapı ve Kredi Bank.3,020,0021,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.66,5510,00963,77
Yataş13,380,0084,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,477,97177,64
Yeni Gimat GMYO12,290,162,66
Yeşil GMYO1,380,73115,62
Yeşil Yapı1,85-0,54180,30
Yeşil Yatırım Holding99,206,10783,35
Yibitaş İnşaat Malzeme13.900,000,00371,99
Yonga Mobilya28,801,27211,94
Yükselen Çelik7,102,75131,65
Yünsa14,833,3447,30
Zorlu Enerji2,691,5165,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu Azerbaycan askerini şehit eden 6 Ermeni öldürüldü İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi
Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı         
13:25
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
"ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu         
11:28
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı Sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı         
10:27
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı         
09:51
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 13:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei