Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|2,53
|34,19
|İş Bankası (C)
|6,82
|1,04
|6,40
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,89
|2,64
|2,37
|İş Girişim
|19,90
|-0,15
|423,68
|İş GMYO
|2,37
|2,60
|34,66
|İş Y. Men. Değ.
|17,71
|4,18
|339,81
|İş Yat. Ort.
|3,31
|0,00
|105,42
|İşbir Holding
|2.796,50
|1,00
|550,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|87,10
|İttifak Holding
|2,32
|-0,43
|77,93
|İz Hayvancılık Tarım
|18,99
|6,09
|625,78
|İzmir Demir Çelik
|10,79
|-1,01
|31,75
|İzmir Fırça
|5,30
|-2,75
|194,44
|Jantsa Jant Sanayi
|291,70
|0,93
|448,43
|Kafein Yazılım
|21,28
|4,62
|91,61
|Kaplamin
|33,50
|6,69
|503,60
|Kardemir (A)
|5,85
|0,34
|120,75
|Kardemir (B)
|5,20
|0,39
|96,97
|Kardemir (D)
|5,44
|0,93
|104,51
|Karel Elektronik
|21,34
|1,33
|46,87
|Karsan Otomotiv
|3,15
|0,64
|99,37
|Karsu Tekstil
|6,93
|-1,14
|113,89
|Kartonsan
|103,40
|9,94
|607,54
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|0,32
|103,44
|Kent Gıda
|360,10
|-1,10
|1450,72
|Kerevitaş Gıda
|6,71
|0,60
|105,83
|Kervan Gıda
|13,51
|-0,30
|Kervansaray Yat. Holding
|1,33
|3,10
|141,82
|Kiler GMYO
|2,59
|0,39
|142,29
|Klimasan Klima
|17,45
|1,45
|-17,74
|Koç Holding
|19,97
|0,35
|-0,20
|Konfrut Gıda
|17,88
|2,46
|128,64
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|22,78
|9,62
|Konya Çimento
|1.129,80
|0,43
|316,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,90
|0,70
|25,04
|Koza Altın
|94,20
|-0,53
|27,21
|Koza Madencilik
|15,75
|-0,25
|57,03
|Körfez GMYO
|5,99
|0,50
|150,63
|Kristal Kola
|3,86
|6,34
|155,63
|Kron Telekomünikasyon
|27,94
|-0,36
|119,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|140,00
|-1,34
|496,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|0,43
|108,69
|Kütahya Porselen
|48,82
|1,62
|637,46
|Lider Faktoring
|3,23
|2,22
|76,02
|Link Bilgisayar
|64,95
|5,44
|261,06
|Logo Yazılım
|133,50
|2,77
|119,57
|Lokman Hekim Sağlık
|11,21
|0,00
|95,45
|Lüks Kadife
|26,94
|0,00
|211,81
|Makina Takım
|3,58
|0,85
|90,43
|Marka Yatırım Holding
|6,42
|4,39
|444,07
|Marmaris Altınyunus
|99,25
|-0,10
|39,79
|Marshall
|315,00
|0,16
|562,60
|Martı GMYO
|2,85
|1,42
|182,18
|Martı Otel
|2,11
|0,96
|131,87
|Mavi Giyim
|52,50
|1,16
|-9,33
|Mazhar Zorlu Holding
|28,00
|9,80
|131,60
|Mega Polietilen
|7,60
|1,20
|761,02
|Menderes Tekstil
|3,09
|0,65
|135,88
|Merit Turizm
|77,80
|0,39
|300,21
|Merko Gıda
|7,79
|7,30
|654,46
|Metemtur Otelcilik
|18,98
|7,17
|966,29
|Metro Holding
|2,10
|0,48
|52,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,92
|0,34
|48,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|0,42
|-54,29
|Migros Ticaret
|41,92
|0,53
|73,08
|Milpa
|4,72
|1,94
|115,53
|Mistral GMYO
|3,90
|-0,26
|107,82
|MLP Sağlık
|20,50
|1,49
|28,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,78
|0,00
|319,30
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|4,83
|83,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,18
|-0,23
|168,71
|Net Holding
|3,47
|0,58
|33,46
|Netaş Telekom.
|24,18
|-1,87
|85,15
|Niğbaş Niğde Beton
|63,00
|-4,55
|916,13
|Nuh Çimento
|48,68
|2,05
|343,16
|Nurol GMYO
|7,28
|-1,62
|103,92
|Odaş Elektrik
|3,93
|1,03
|171,84
|Olmuksan-IP
|13,00
|0,00
|407,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,43
|0,41
|49,80
|Orma Orman Mahsulleri
|13,86
|10,00
|402,17
|Osmanlı Menkul
|29,92
|8,09
|617,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,98
|0,25
|136,90
|Otokar
|282,40
|1,22
|92,05
|Oyak Çimento
|8,75
|0,81
|59,16
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|-0,47
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,80
|-0,41
|55,40
|Özak GMYO
|5,07
|0,00
|97,28
|Özbal Çelik Boru
|6,54
|0,62
|305,74
|Özderici GMYO
|2,25
|0,45
|43,31
|Özerden Plastik
|8,99
|-3,23
|294,30
|Pamukova Elektrik
|22,52
|9,96
|1659,38
|Panora GMYO
|6,31
|1,94
|12,65
|Papilon Savunma
|22,32
|1,36
|189,63
|Park Elek.Madencilik
|5,41
|2,27
|77,38
|Parsan
|24,26
|5,30
|43,21
|Pegasus
|71,40
|-0,70
|-17,36
|Peker GMYO
|2,73
|0,00
|201,87
|Penguen Gıda
|5,00
|-0,20
|446,21
|Pera GMYO
|2,24
|1,82
|138,30
|Pergamon Dış Ticaret
|17,26
|-0,12
|123,06
|Petkim
|5,02
|0,40
|58,11
|Petrokent Turizm
|890,00
|0,00
|594,77
|Pınar Et ve Un
|24,36
|1,92
|168,00
|Pınar Su
|7,48
|2,19
|222,41
|Pınar Süt
|24,42
|7,11
|93,66
|Plastikkart
|13,34
|2,30
|43,91
|Polisan Holding
|4,13
|1,47
|36,86
|Politeknik Metal
|380,00
|-4,40
|399,53
|Prizma Press Matbaacılık
|5,66
|0,18
|31,63
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,80
|-0,16
|-2,56
|QNB Finansbank
|70,30
|1,37
|87,47
|Ral Yatırım Holding
|4,51
|0,00
|71,84
|Ray Sigorta
|15,89
|-0,69
|364,62
|Reysaş GMYO
|5,62
|0,90
|22,44
|Reysaş Lojistik
|9,77
|3,06
|123,06
|Rhea Girişim
|4,06
|1,50
|241,18
|Rodrigo Tekstil
|13,67
|-2,15
|655,25
|Royal Halı
|3,70
|-2,37
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|32,42
|-1,82
|1297,41
|Sabancı Holding
|10,68
|1,42
|17,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,14
|4,66
|456,88
|Sanel Mühendislik
|3,49
|0,58
|18,95
|Sanifoam Sünger
|13,49
|1,20
|169,80
|Sanko Pazarlama
|9,67
|-5,57
|32,72
|Saray Matbaacılık
|8,50
|2,41
|557,50
|Sarkuysan
|8,94
|-0,22
|181,36
|Sasa Polyester
|19,62
|0,62
|153,82
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,89
|9,89
|296,88
|Sekuro Plastik
|13,85
|7,53
|158,40
|Selçuk Ecza Deposu
|15,04
|-2,59
|152,15
|Selçuk Gıda
|5,20
|4,00
|382,50
|Senkron Güvenlik
|19,75
|9,97
|623,44
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-0,53
|843,40
|Servet GMYO
|79,20
|1,02
|831,76
|Seyitler Kimya
|29,50
|0,00
|334,46
|Silverline Endüstri
|7,40
|-1,20
|242,59
|Sinpaş GMYO
|4,21
|3,95
|262,93
|Smartiks Yazılım
|9,38
|6,35
|-4,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|0,81
|549,99
|Söktaş
|5,18
|-0,77
|204,61
|Sönmez Filament
|65,20
|4,49
|1236,07
|Sönmez Pamuklu
|26,48
|1,38
|438,21
|Sumaş Suni Tahta
|50,00
|8,41
|409,53
|Şeker Fin. Kir.
|6,41
|1,75
|34,10
|Şekerbank
|1,55
|2,65
|42,17
|Şişe Cam
|7,30
|1,53
|43,41
|Şok Marketler
|13,00
|0,78
|20,82
|T. Halk Bankası
|5,44
|-0,18
|-7,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,16
|-0,45
|32,69
|T.S.K.B.
|1,84
|0,55
|52,07
|T.Tuborg
|18,14
|0,83
|52,44
|Taç Tarım Ürünleri
|10,20
|-1,92
|226,92
|Tat Gıda
|11,10
|1,00
|82,45
|TAV Havalimanları
|20,86
|0,00
|-23,21
|Taze Kuru Gıda
|229,90
|10,00
|3075,41
|Tek-Art Turizm
|2,00
|1,52
|58,73
|Tekfen Holding
|17,03
|2,04
|-5,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,26
|-1,75
|168,10
|Temapol Polimer Plastik
|10,98
|2,04
|110,34
|TGS Dış Ticaret
|9,43
|0,96
|101,93
|Tofaş Oto. Fab.
|32,30
|1,06
|38,61
|Torunlar GMYO
|4,01
|2,04
|45,82
|Trabzon Liman
|33,00
|1,35
|215,07
|Trabzonspor Sportif
|2,44
|-3,45
|89,96
|Trend GMYO
|12,92
|-0,84
|487,27
|TSKB GMYO
|5,86
|-0,51
|513,62
|Tuğçelik
|8,03
|3,08
|103,29
|Tukaş
|9,81
|0,10
|-20,57
|Turcas Petrol
|4,97
|0,61
|86,14
|Turkcell
|16,10
|0,44
|19,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,87
|0,65
|116,38
|Tüpraş
|107,50
|1,42
|-15,22
|Türk Hava Yolları
|12,69
|-0,39
|-12,24
|Türk Prysmian Kablo
|12,19
|5,72
|372,39
|Türk Telekom
|8,42
|0,48
|16,69
|Türk Traktör
|158,50
|-0,44
|199,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,20
|9,95
|205,24
|Türkiye Sigorta
|6,55
|2,34
|200,76
|Ufuk Yatırım
|15,00
|7,14
|481,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|-1,88
|347,49
|Ulusoy Elektrik
|53,50
|3,28
|101,13
|Ulusoy Un Sanayi
|11,91
|2,67
|211,78
|Umpaş Holding
|1,98
|10,00
|219,35
|Uşak Seramik
|2,31
|0,43
|90,36
|Utopya Turizm
|33,20
|0,79
|574,80
|Uzertaş Boya
|49,00
|4,26
|2107,21
|Ülker Bisküvi
|22,90
|0,97
|2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|4,24
|0,47
|100,24
|Vakıf GMYO
|3,69
|0,54
|113,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,41
|0,14
|306,89
|Vakıflar Bankası
|4,62
|0,00
|-16,15
|Vakko Tekstil
|6,57
|4,12
|44,71
|Vanet Gıda
|7,01
|-0,85
|390,21
|Verusa Holding
|46,90
|4,27
|152,82
|Verusaturk Girisim
|13,19
|3,29
|150,82
|Vestel
|21,62
|2,95
|71,32
|Vestel Beyaz Eşya
|40,58
|9,97
|92,34
|Viking Kağıt
|7,43
|7,22
|297,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|1,15
|82,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|0,00
|21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|66,55
|10,00
|963,77
|Yataş
|13,38
|0,00
|84,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,47
|7,97
|177,64
|Yeni Gimat GMYO
|12,29
|0,16
|2,66
|Yeşil GMYO
|1,38
|0,73
|115,62
|Yeşil Yapı
|1,85
|-0,54
|180,30
|Yeşil Yatırım Holding
|99,20
|6,10
|783,35
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.900,00
|0,00
|371,99
|Yonga Mobilya
|28,80
|1,27
|211,94
|Yükselen Çelik
|7,10
|2,75
|131,65
|Yünsa
|14,83
|3,34
|47,30
|Zorlu Enerji
|2,69
|1,51
|65,03
(Son)
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