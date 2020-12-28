Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 40.500,00 2,53 34,19 İş Bankası (C) 6,82 1,04 6,40 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,89 2,64 2,37 İş Girişim 19,90 -0,15 423,68 İş GMYO 2,37 2,60 34,66 İş Y. Men. Değ. 17,71 4,18 339,81 İş Yat. Ort. 3,31 0,00 105,42 İşbir Holding 2.796,50 1,00 550,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 0,00 87,10 İttifak Holding 2,32 -0,43 77,93 İz Hayvancılık Tarım 18,99 6,09 625,78 İzmir Demir Çelik 10,79 -1,01 31,75 İzmir Fırça 5,30 -2,75 194,44 Jantsa Jant Sanayi 291,70 0,93 448,43 Kafein Yazılım 21,28 4,62 91,61 Kaplamin 33,50 6,69 503,60 Kardemir (A) 5,85 0,34 120,75 Kardemir (B) 5,20 0,39 96,97 Kardemir (D) 5,44 0,93 104,51 Karel Elektronik 21,34 1,33 46,87 Karsan Otomotiv 3,15 0,64 99,37 Karsu Tekstil 6,93 -1,14 113,89 Kartonsan 103,40 9,94 607,54 Katmerciler Ekipman 3,11 0,32 103,44 Kent Gıda 360,10 -1,10 1450,72 Kerevitaş Gıda 6,71 0,60 105,83 Kervan Gıda 13,51 -0,30 Kervansaray Yat. Holding 1,33 3,10 141,82 Kiler GMYO 2,59 0,39 142,29 Klimasan Klima 17,45 1,45 -17,74 Koç Holding 19,97 0,35 -0,20 Konfrut Gıda 17,88 2,46 128,64 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 22,78 9,62 Konya Çimento 1.129,80 0,43 316,44 Kordsa Teknik Tekstil 15,90 0,70 25,04 Koza Altın 94,20 -0,53 27,21 Koza Madencilik 15,75 -0,25 57,03 Körfez GMYO 5,99 0,50 150,63 Kristal Kola 3,86 6,34 155,63 Kron Telekomünikasyon 27,94 -0,36 119,65 Kuştur Kuşadası Turizm 140,00 -1,34 496,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 0,43 108,69 Kütahya Porselen 48,82 1,62 637,46 Lider Faktoring 3,23 2,22 76,02 Link Bilgisayar 64,95 5,44 261,06 Logo Yazılım 133,50 2,77 119,57 Lokman Hekim Sağlık 11,21 0,00 95,45 Lüks Kadife 26,94 0,00 211,81 Makina Takım 3,58 0,85 90,43 Marka Yatırım Holding 6,42 4,39 444,07 Marmaris Altınyunus 99,25 -0,10 39,79 Marshall 315,00 0,16 562,60 Martı GMYO 2,85 1,42 182,18 Martı Otel 2,11 0,96 131,87 Mavi Giyim 52,50 1,16 -9,33 Mazhar Zorlu Holding 28,00 9,80 131,60 Mega Polietilen 7,60 1,20 761,02 Menderes Tekstil 3,09 0,65 135,88 Merit Turizm 77,80 0,39 300,21 Merko Gıda 7,79 7,30 654,46 Metemtur Otelcilik 18,98 7,17 966,29 Metro Holding 2,10 0,48 52,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,92 0,34 48,98 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 0,42 -54,29 Migros Ticaret 41,92 0,53 73,08 Milpa 4,72 1,94 115,53 Mistral GMYO 3,90 -0,26 107,82 MLP Sağlık 20,50 1,49 28,13 MMC San. ve Tic. Yat. 4,78 0,00 319,30 Mondi Tire Kutsan 7,60 4,83 83,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,18 -0,23 168,71 Net Holding 3,47 0,58 33,46 Netaş Telekom. 24,18 -1,87 85,15 Niğbaş Niğde Beton 63,00 -4,55 916,13 Nuh Çimento 48,68 2,05 343,16 Nurol GMYO 7,28 -1,62 103,92 Odaş Elektrik 3,93 1,03 171,84 Olmuksan-IP 13,00 0,00 407,62 Orge Enerji Elektrik 7,43 0,41 49,80 Orma Orman Mahsulleri 13,86 10,00 402,17 Osmanlı Menkul 29,92 8,09 617,28 Ostim Endüstriyel Yat 3,98 0,25 136,90 Otokar 282,40 1,22 92,05 Oyak Çimento 8,75 0,81 59,16 Oyak Yat. Ort. 6,30 -0,47 172,89 Oylum Sınai Yatırımlar 4,80 -0,41 55,40 Özak GMYO 5,07 0,00 97,28 Özbal Çelik Boru 6,54 0,62 305,74 Özderici GMYO 2,25 0,45 43,31 Özerden Plastik 8,99 -3,23 294,30 Pamukova Elektrik 22,52 9,96 1659,38 Panora GMYO 6,31 1,94 12,65 Papilon Savunma 22,32 1,36 189,63 Park Elek.Madencilik 5,41 2,27 77,38 Parsan 24,26 5,30 43,21 Pegasus 71,40 -0,70 -17,36 Peker GMYO 2,73 0,00 201,87 Penguen Gıda 5,00 -0,20 446,21 Pera GMYO 2,24 1,82 138,30 Pergamon Dış Ticaret 17,26 -0,12 123,06 Petkim 5,02 0,40 58,11 Petrokent Turizm 890,00 0,00 594,77 Pınar Et ve Un 24,36 1,92 168,00 Pınar Su 7,48 2,19 222,41 Pınar Süt 24,42 7,11 93,66 Plastikkart 13,34 2,30 43,91 Polisan Holding 4,13 1,47 36,86 Politeknik Metal 380,00 -4,40 399,53 Prizma Press Matbaacılık 5,66 0,18 31,63 QNB Finans Fin. Kir. 125,80 -0,16 -2,56 QNB Finansbank 70,30 1,37 87,47 Ral Yatırım Holding 4,51 0,00 71,84 Ray Sigorta 15,89 -0,69 364,62 Reysaş GMYO 5,62 0,90 22,44 Reysaş Lojistik 9,77 3,06 123,06 Rhea Girişim 4,06 1,50 241,18 Rodrigo Tekstil 13,67 -2,15 655,25 Royal Halı 3,70 -2,37 170,07 RTA Laboratuvarları 32,42 -1,82 1297,41 Sabancı Holding 10,68 1,42 17,11 Safkar Ege Soğutmacılık 12,14 4,66 456,88 Sanel Mühendislik 3,49 0,58 18,95 Sanifoam Sünger 13,49 1,20 169,80 Sanko Pazarlama 9,67 -5,57 32,72 Saray Matbaacılık 8,50 2,41 557,50 Sarkuysan 8,94 -0,22 181,36 Sasa Polyester 19,62 0,62 153,82 Say Yenilenebilir Enerji 8,89 9,89 296,88 Sekuro Plastik 13,85 7,53 158,40 Selçuk Ecza Deposu 15,04 -2,59 152,15 Selçuk Gıda 5,20 4,00 382,50 Senkron Güvenlik 19,75 9,97 623,44 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -0,53 843,40 Servet GMYO 79,20 1,02 831,76 Seyitler Kimya 29,50 0,00 334,46 Silverline Endüstri 7,40 -1,20 242,59 Sinpaş GMYO 4,21 3,95 262,93 Smartiks Yazılım 9,38 6,35 -4,38 Sodaş Sodyum Sanayii 25,00 0,81 549,99 Söktaş 5,18 -0,77 204,61 Sönmez Filament 65,20 4,49 1236,07 Sönmez Pamuklu 26,48 1,38 438,21 Sumaş Suni Tahta 50,00 8,41 409,53 Şeker Fin. Kir. 6,41 1,75 34,10 Şekerbank 1,55 2,65 42,17 Şişe Cam 7,30 1,53 43,41 Şok Marketler 13,00 0,78 20,82 T. Halk Bankası 5,44 -0,18 -7,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,16 -0,45 32,69 T.S.K.B. 1,84 0,55 52,07 T.Tuborg 18,14 0,83 52,44 Taç Tarım Ürünleri 10,20 -1,92 226,92 Tat Gıda 11,10 1,00 82,45 TAV Havalimanları 20,86 0,00 -23,21 Taze Kuru Gıda 229,90 10,00 3075,41 Tek-Art Turizm 2,00 1,52 58,73 Tekfen Holding 17,03 2,04 -5,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,26 -1,75 168,10 Temapol Polimer Plastik 10,98 2,04 110,34 TGS Dış Ticaret 9,43 0,96 101,93 Tofaş Oto. Fab. 32,30 1,06 38,61 Torunlar GMYO 4,01 2,04 45,82 Trabzon Liman 33,00 1,35 215,07 Trabzonspor Sportif 2,44 -3,45 89,96 Trend GMYO 12,92 -0,84 487,27 TSKB GMYO 5,86 -0,51 513,62 Tuğçelik 8,03 3,08 103,29 Tukaş 9,81 0,10 -20,57 Turcas Petrol 4,97 0,61 86,14 Turkcell 16,10 0,44 19,47 Tümosan Motor ve Traktör 13,87 0,65 116,38 Tüpraş 107,50 1,42 -15,22 Türk Hava Yolları 12,69 -0,39 -12,24 Türk Prysmian Kablo 12,19 5,72 372,39 Türk Telekom 8,42 0,48 16,69 Türk Traktör 158,50 -0,44 199,56 Türker Proje Gayrimenkul 128,20 9,95 205,24 Türkiye Sigorta 6,55 2,34 200,76 Ufuk Yatırım 15,00 7,14 481,40 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 -1,88 347,49 Ulusoy Elektrik 53,50 3,28 101,13 Ulusoy Un Sanayi 11,91 2,67 211,78 Umpaş Holding 1,98 10,00 219,35 Uşak Seramik 2,31 0,43 90,36 Utopya Turizm 33,20 0,79 574,80 Uzertaş Boya 49,00 4,26 2107,21 Ülker Bisküvi 22,90 0,97 2,42 Vakıf Fin. Kir. 4,24 0,47 100,24 Vakıf GMYO 3,69 0,54 113,17 Vakıf Yat. Ort. 7,41 0,14 306,89 Vakıflar Bankası 4,62 0,00 -16,15 Vakko Tekstil 6,57 4,12 44,71 Vanet Gıda 7,01 -0,85 390,21 Verusa Holding 46,90 4,27 152,82 Verusaturk Girisim 13,19 3,29 150,82 Vestel 21,62 2,95 71,32 Vestel Beyaz Eşya 40,58 9,97 92,34 Viking Kağıt 7,43 7,22 297,33 Yapı Kredi Koray GMYO 4,41 1,15 82,23 Yapı ve Kredi Bank. 3,02 0,00 21,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 66,55 10,00 963,77 Yataş 13,38 0,00 84,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,47 7,97 177,64 Yeni Gimat GMYO 12,29 0,16 2,66 Yeşil GMYO 1,38 0,73 115,62 Yeşil Yapı 1,85 -0,54 180,30 Yeşil Yatırım Holding 99,20 6,10 783,35 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.900,00 0,00 371,99 Yonga Mobilya 28,80 1,27 211,94 Yükselen Çelik 7,10 2,75 131,65 Yünsa 14,83 3,34 47,30 Zorlu Enerji 2,69 1,51 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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