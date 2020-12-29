Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|225.900,00
|-10,00
|36,22
|İş Bankası (B)
|40.850,10
|35,35
|İş Bankası (C)
|6,82
|0,00
|6,40
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,83
|-0,52
|0,79
|İş Girişim
|20,00
|0,30
|426,32
|İş GMYO
|2,33
|-1,27
|32,39
|İş Y. Men. Değ.
|17,42
|-2,41
|332,61
|İş Yat. Ort.
|3,25
|-0,61
|101,70
|İşbir Holding
|2.750,00
|-0,54
|539,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|0,00
|85,48
|İttifak Holding
|2,30
|-0,43
|76,40
|İz Hayvancılık Tarım
|18,10
|-3,10
|591,77
|İzmir Demir Çelik
|10,78
|1,70
|31,62
|İzmir Fırça
|5,18
|0,00
|187,78
|Jantsa Jant Sanayi
|332,50
|4,59
|525,14
|Kafein Yazılım
|20,90
|-1,32
|88,19
|Kaplamin
|32,00
|1,91
|476,58
|Kardemir (A)
|5,92
|-0,34
|123,40
|Kardemir (B)
|5,20
|-0,38
|96,97
|Kardemir (D)
|5,58
|-0,53
|109,77
|Karel Elektronik
|21,74
|-0,46
|49,62
|Karsan Otomotiv
|3,30
|5,10
|108,86
|Karsu Tekstil
|7,23
|0,56
|123,15
|Kartonsan
|105,50
|2,03
|621,91
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|0,32
|102,79
|Kent Gıda
|355,00
|-0,59
|1428,75
|Kerevitaş Gıda
|6,64
|-0,45
|103,68
|Kervan Gıda
|13,33
|0,23
|Kervansaray Yat. Holding
|1,35
|1,50
|145,45
|Kiler GMYO
|2,54
|-1,17
|137,61
|Klimasan Klima
|17,34
|-0,23
|-18,26
|Koç Holding
|20,14
|0,70
|0,65
|Konfrut Gıda
|17,06
|-3,12
|118,16
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|21,66
|-5,17
|Konya Çimento
|1.141,00
|-3,37
|320,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|16,02
|1,78
|25,98
|Koza Altın
|94,20
|-1,05
|27,21
|Koza Madencilik
|15,53
|-0,26
|54,84
|Körfez GMYO
|6,00
|1,18
|151,05
|Kristal Kola
|3,73
|-3,87
|147,02
|Kron Telekomünikasyon
|29,02
|4,77
|128,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|130,00
|-3,70
|453,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|0,00
|106,01
|Kütahya Porselen
|49,36
|1,15
|645,62
|Lider Faktoring
|3,29
|-0,30
|79,29
|Link Bilgisayar
|60,40
|-5,55
|235,77
|Logo Yazılım
|130,10
|-1,59
|113,98
|Lokman Hekim Sağlık
|11,17
|-0,62
|94,75
|Lüks Kadife
|29,02
|0,28
|235,88
|Makina Takım
|3,55
|2,60
|88,83
|Marka Yatırım Holding
|6,47
|-0,46
|448,31
|Marmaris Altınyunus
|99,40
|-0,10
|40,00
|Marshall
|311,60
|0,52
|555,45
|Martı GMYO
|2,87
|0,00
|184,16
|Martı Otel
|2,13
|-1,84
|134,07
|Mavi Giyim
|51,75
|-0,96
|-10,62
|Mazhar Zorlu Holding
|28,18
|1,59
|133,09
|Mega Polietilen
|7,40
|-0,13
|738,36
|Menderes Tekstil
|3,14
|1,29
|139,69
|Merit Turizm
|82,00
|5,67
|321,81
|Merko Gıda
|8,55
|7,14
|728,06
|Metemtur Otelcilik
|19,00
|-1,30
|967,42
|Metro Holding
|2,12
|0,00
|53,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,93
|-0,34
|49,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-0,42
|-54,87
|Migros Ticaret
|41,08
|-0,82
|69,61
|Milpa
|4,69
|-1,26
|114,16
|Mistral GMYO
|4,02
|4,42
|114,22
|MLP Sağlık
|20,26
|-1,94
|26,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,16
|0,00
|352,63
|Mondi Tire Kutsan
|7,62
|-4,39
|84,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,74
|-0,76
|165,25
|Net Holding
|3,44
|0,58
|32,31
|Netaş Telekom.
|26,10
|3,98
|99,85
|Niğbaş Niğde Beton
|58,50
|-5,34
|843,55
|Nuh Çimento
|47,76
|-1,36
|334,78
|Nurol GMYO
|7,25
|0,00
|103,08
|Odaş Elektrik
|3,86
|0,78
|167,00
|Olmuksan-IP
|11,72
|0,00
|357,64
|Orge Enerji Elektrik
|7,38
|0,00
|48,79
|Orma Orman Mahsulleri
|15,24
|9,96
|452,17
|Osmanlı Menkul
|30,00
|-1,45
|619,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,13
|1,98
|145,83
|Otokar
|318,00
|3,62
|116,27
|Oyak Çimento
|8,55
|-1,16
|55,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,26
|-0,63
|171,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,78
|0,00
|54,75
|Özak GMYO
|5,09
|-0,97
|98,05
|Özbal Çelik Boru
|6,42
|0,16
|298,30
|Özderici GMYO
|2,24
|0,00
|42,68
|Özerden Plastik
|8,81
|-2,11
|286,40
|Pamukova Elektrik
|22,00
|0,92
|1618,75
|Panora GMYO
|6,27
|0,16
|11,93
|Papilon Savunma
|21,72
|-1,18
|181,84
|Park Elek.Madencilik
|5,61
|0,54
|83,93
|Parsan
|24,24
|-1,94
|43,09
|Pegasus
|73,85
|3,79
|-14,53
|Peker GMYO
|2,72
|-0,37
|200,77
|Penguen Gıda
|4,88
|-1,81
|433,10
|Pera GMYO
|2,24
|-0,88
|138,30
|Pergamon Dış Ticaret
|18,14
|3,66
|134,44
|Petkim
|4,98
|0,40
|56,85
|Petrokent Turizm
|889,90
|0,00
|594,69
|Pınar Et ve Un
|24,02
|-0,25
|164,26
|Pınar Su
|7,69
|1,72
|231,47
|Pınar Süt
|23,72
|-2,39
|88,11
|Plastikkart
|14,16
|2,24
|52,75
|Polisan Holding
|4,11
|0,24
|36,20
|Politeknik Metal
|377,90
|0,00
|396,77
|Prizma Press Matbaacılık
|5,63
|-0,35
|30,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,10
|-0,32
|-3,87
|QNB Finansbank
|69,10
|0,00
|84,27
|Ral Yatırım Holding
|4,50
|0,22
|71,46
|Ray Sigorta
|15,46
|1,71
|352,05
|Reysaş GMYO
|5,53
|-0,90
|20,48
|Reysaş Lojistik
|9,57
|-1,64
|118,49
|Rhea Girişim
|3,82
|-2,30
|221,01
|Rodrigo Tekstil
|14,70
|3,52
|712,15
|Royal Halı
|3,56
|0,28
|159,85
|RTA Laboratuvarları
|31,96
|-0,12
|1277,59
|Sabancı Holding
|10,92
|0,46
|19,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,28
|-3,75
|417,43
|Sanel Mühendislik
|3,47
|0,29
|18,27
|Sanifoam Sünger
|13,66
|1,56
|173,20
|Sanko Pazarlama
|9,28
|-3,23
|27,37
|Saray Matbaacılık
|8,29
|-0,48
|541,25
|Sarkuysan
|8,69
|-1,92
|173,49
|Sasa Polyester
|20,78
|6,67
|168,82
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,87
|-0,22
|295,98
|Sekuro Plastik
|14,10
|-0,28
|163,06
|Selçuk Ecza Deposu
|14,25
|-3,85
|138,90
|Selçuk Gıda
|5,10
|0,00
|373,22
|Senkron Güvenlik
|21,72
|9,97
|695,60
|Serve Film Prodüksiyon
|14,88
|0,00
|835,85
|Servet GMYO
|77,50
|-1,84
|811,76
|Seyitler Kimya
|30,24
|0,67
|345,36
|Silverline Endüstri
|7,75
|7,64
|258,80
|Sinpaş GMYO
|4,07
|-2,86
|250,86
|Smartiks Yazılım
|9,15
|-2,45
|-6,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,04
|0,08
|551,03
|Söktaş
|5,03
|-1,18
|195,79
|Sönmez Filament
|65,30
|0,15
|1238,11
|Sönmez Pamuklu
|23,70
|-7,78
|381,71
|Sumaş Suni Tahta
|50,00
|0,00
|409,53
|Şeker Fin. Kir.
|6,23
|1,47
|30,33
|Şekerbank
|1,54
|-1,91
|41,25
|Şişe Cam
|7,24
|-0,14
|42,23
|Şok Marketler
|12,76
|-0,39
|18,59
|T. Halk Bankası
|5,41
|0,00
|-8,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,06
|-1,44
|28,01
|T.S.K.B.
|1,81
|-1,09
|49,59
|T.Tuborg
|18,16
|-1,04
|52,61
|Taç Tarım Ürünleri
|10,60
|1,92
|239,74
|Tat Gıda
|10,90
|-0,37
|79,17
|TAV Havalimanları
|21,16
|2,32
|-22,10
|Taze Kuru Gıda
|229,90
|3075,41
|Tek-Art Turizm
|2,06
|-1,90
|63,49
|Tekfen Holding
|16,65
|-1,25
|-7,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,74
|-3,16
|155,71
|Temapol Polimer Plastik
|11,24
|-2,85
|115,33
|TGS Dış Ticaret
|10,19
|6,48
|118,20
|Tofaş Oto. Fab.
|33,34
|1,28
|43,08
|Torunlar GMYO
|3,96
|-0,50
|44,00
|Trabzon Liman
|32,54
|-0,61
|210,68
|Trabzonspor Sportif
|2,37
|-3,27
|84,51
|Trend GMYO
|12,61
|-2,25
|473,18
|TSKB GMYO
|5,71
|3,44
|497,91
|Tuğçelik
|8,12
|2,53
|105,57
|Tukaş
|9,59
|-1,13
|-22,35
|Turcas Petrol
|4,85
|-1,02
|81,65
|Turkcell
|16,01
|-0,19
|18,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,83
|5,25
|131,36
|Tüpraş
|109,40
|1,39
|-13,72
|Türk Hava Yolları
|13,02
|3,17
|-9,96
|Türk Prysmian Kablo
|12,60
|-0,63
|388,28
|Türk Telekom
|8,43
|-0,35
|16,83
|Türk Traktör
|167,50
|3,59
|216,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|114,20
|-0,26
|171,90
|Türkiye Sigorta
|6,56
|-1,50
|201,22
|Ufuk Yatırım
|14,97
|0,00
|480,23
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-1,20
|339,98
|Ulusoy Elektrik
|53,95
|-1,01
|102,82
|Ulusoy Un Sanayi
|11,65
|-1,02
|204,97
|Umpaş Holding
|2,17
|9,60
|250,00
|Uşak Seramik
|2,29
|0,00
|88,72
|Utopya Turizm
|33,78
|0,84
|586,59
|Uzertaş Boya
|56,00
|8,32
|2422,52
|Ülker Bisküvi
|22,88
|0,44
|2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|4,19
|-0,24
|97,87
|Vakıf GMYO
|3,65
|-0,54
|110,86
|Vakıf Yat. Ort.
|7,37
|-0,67
|304,69
|Vakıflar Bankası
|4,63
|0,00
|-15,97
|Vakko Tekstil
|6,49
|-1,07
|42,95
|Vanet Gıda
|6,83
|-1,59
|377,62
|Verusa Holding
|45,56
|-1,60
|145,60
|Verusaturk Girisim
|12,43
|-1,89
|136,37
|Vestel
|21,18
|-1,03
|67,83
|Vestel Beyaz Eşya
|39,92
|-1,63
|89,21
|Viking Kağıt
|7,89
|3,54
|321,93
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|0,68
|82,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|0,66
|22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,20
|9,99
|1070,06
|Yataş
|13,40
|-0,59
|84,55
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,68
|2,86
|190,68
|Yeni Gimat GMYO
|12,31
|-0,49
|2,83
|Yeşil GMYO
|1,36
|-0,73
|112,50
|Yeşil Yapı
|1,87
|0,00
|183,33
|Yeşil Yatırım Holding
|93,60
|-1,47
|733,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.893,80
|0,00
|371,78
|Yonga Mobilya
|28,68
|0,28
|210,64
|Yükselen Çelik
|7,48
|2,89
|144,05
|Yünsa
|14,96
|-2,22
|48,59
|Zorlu Enerji
|2,69
|0,37
|65,03
(Son)
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