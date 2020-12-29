Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 225.900,00 -10,00 36,22 İş Bankası (B) 40.850,10 35,35 İş Bankası (C) 6,82 0,00 6,40 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,83 -0,52 0,79 İş Girişim 20,00 0,30 426,32 İş GMYO 2,33 -1,27 32,39 İş Y. Men. Değ. 17,42 -2,41 332,61 İş Yat. Ort. 3,25 -0,61 101,70 İşbir Holding 2.750,00 -0,54 539,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,15 0,00 85,48 İttifak Holding 2,30 -0,43 76,40 İz Hayvancılık Tarım 18,10 -3,10 591,77 İzmir Demir Çelik 10,78 1,70 31,62 İzmir Fırça 5,18 0,00 187,78 Jantsa Jant Sanayi 332,50 4,59 525,14 Kafein Yazılım 20,90 -1,32 88,19 Kaplamin 32,00 1,91 476,58 Kardemir (A) 5,92 -0,34 123,40 Kardemir (B) 5,20 -0,38 96,97 Kardemir (D) 5,58 -0,53 109,77 Karel Elektronik 21,74 -0,46 49,62 Karsan Otomotiv 3,30 5,10 108,86 Karsu Tekstil 7,23 0,56 123,15 Kartonsan 105,50 2,03 621,91 Katmerciler Ekipman 3,10 0,32 102,79 Kent Gıda 355,00 -0,59 1428,75 Kerevitaş Gıda 6,64 -0,45 103,68 Kervan Gıda 13,33 0,23 Kervansaray Yat. Holding 1,35 1,50 145,45 Kiler GMYO 2,54 -1,17 137,61 Klimasan Klima 17,34 -0,23 -18,26 Koç Holding 20,14 0,70 0,65 Konfrut Gıda 17,06 -3,12 118,16 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 21,66 -5,17 Konya Çimento 1.141,00 -3,37 320,57 Kordsa Teknik Tekstil 16,02 1,78 25,98 Koza Altın 94,20 -1,05 27,21 Koza Madencilik 15,53 -0,26 54,84 Körfez GMYO 6,00 1,18 151,05 Kristal Kola 3,73 -3,87 147,02 Kron Telekomünikasyon 29,02 4,77 128,14 Kuştur Kuşadası Turizm 130,00 -3,70 453,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 0,00 106,01 Kütahya Porselen 49,36 1,15 645,62 Lider Faktoring 3,29 -0,30 79,29 Link Bilgisayar 60,40 -5,55 235,77 Logo Yazılım 130,10 -1,59 113,98 Lokman Hekim Sağlık 11,17 -0,62 94,75 Lüks Kadife 29,02 0,28 235,88 Makina Takım 3,55 2,60 88,83 Marka Yatırım Holding 6,47 -0,46 448,31 Marmaris Altınyunus 99,40 -0,10 40,00 Marshall 311,60 0,52 555,45 Martı GMYO 2,87 0,00 184,16 Martı Otel 2,13 -1,84 134,07 Mavi Giyim 51,75 -0,96 -10,62 Mazhar Zorlu Holding 28,18 1,59 133,09 Mega Polietilen 7,40 -0,13 738,36 Menderes Tekstil 3,14 1,29 139,69 Merit Turizm 82,00 5,67 321,81 Merko Gıda 8,55 7,14 728,06 Metemtur Otelcilik 19,00 -1,30 967,42 Metro Holding 2,12 0,00 53,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,93 -0,34 49,49 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 -0,42 -54,87 Migros Ticaret 41,08 -0,82 69,61 Milpa 4,69 -1,26 114,16 Mistral GMYO 4,02 4,42 114,22 MLP Sağlık 20,26 -1,94 26,63 MMC San. ve Tic. Yat. 5,16 0,00 352,63 Mondi Tire Kutsan 7,62 -4,39 84,06 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,74 -0,76 165,25 Net Holding 3,44 0,58 32,31 Netaş Telekom. 26,10 3,98 99,85 Niğbaş Niğde Beton 58,50 -5,34 843,55 Nuh Çimento 47,76 -1,36 334,78 Nurol GMYO 7,25 0,00 103,08 Odaş Elektrik 3,86 0,78 167,00 Olmuksan-IP 11,72 0,00 357,64 Orge Enerji Elektrik 7,38 0,00 48,79 Orma Orman Mahsulleri 15,24 9,96 452,17 Osmanlı Menkul 30,00 -1,45 619,20 Ostim Endüstriyel Yat 4,13 1,98 145,83 Otokar 318,00 3,62 116,27 Oyak Çimento 8,55 -1,16 55,52 Oyak Yat. Ort. 6,26 -0,63 171,15 Oylum Sınai Yatırımlar 4,78 0,00 54,75 Özak GMYO 5,09 -0,97 98,05 Özbal Çelik Boru 6,42 0,16 298,30 Özderici GMYO 2,24 0,00 42,68 Özerden Plastik 8,81 -2,11 286,40 Pamukova Elektrik 22,00 0,92 1618,75 Panora GMYO 6,27 0,16 11,93 Papilon Savunma 21,72 -1,18 181,84 Park Elek.Madencilik 5,61 0,54 83,93 Parsan 24,24 -1,94 43,09 Pegasus 73,85 3,79 -14,53 Peker GMYO 2,72 -0,37 200,77 Penguen Gıda 4,88 -1,81 433,10 Pera GMYO 2,24 -0,88 138,30 Pergamon Dış Ticaret 18,14 3,66 134,44 Petkim 4,98 0,40 56,85 Petrokent Turizm 889,90 0,00 594,69 Pınar Et ve Un 24,02 -0,25 164,26 Pınar Su 7,69 1,72 231,47 Pınar Süt 23,72 -2,39 88,11 Plastikkart 14,16 2,24 52,75 Polisan Holding 4,11 0,24 36,20 Politeknik Metal 377,90 0,00 396,77 Prizma Press Matbaacılık 5,63 -0,35 30,93 QNB Finans Fin. Kir. 124,10 -0,32 -3,87 QNB Finansbank 69,10 0,00 84,27 Ral Yatırım Holding 4,50 0,22 71,46 Ray Sigorta 15,46 1,71 352,05 Reysaş GMYO 5,53 -0,90 20,48 Reysaş Lojistik 9,57 -1,64 118,49 Rhea Girişim 3,82 -2,30 221,01 Rodrigo Tekstil 14,70 3,52 712,15 Royal Halı 3,56 0,28 159,85 RTA Laboratuvarları 31,96 -0,12 1277,59 Sabancı Holding 10,92 0,46 19,74 Safkar Ege Soğutmacılık 11,28 -3,75 417,43 Sanel Mühendislik 3,47 0,29 18,27 Sanifoam Sünger 13,66 1,56 173,20 Sanko Pazarlama 9,28 -3,23 27,37 Saray Matbaacılık 8,29 -0,48 541,25 Sarkuysan 8,69 -1,92 173,49 Sasa Polyester 20,78 6,67 168,82 Say Yenilenebilir Enerji 8,87 -0,22 295,98 Sekuro Plastik 14,10 -0,28 163,06 Selçuk Ecza Deposu 14,25 -3,85 138,90 Selçuk Gıda 5,10 0,00 373,22 Senkron Güvenlik 21,72 9,97 695,60 Serve Film Prodüksiyon 14,88 0,00 835,85 Servet GMYO 77,50 -1,84 811,76 Seyitler Kimya 30,24 0,67 345,36 Silverline Endüstri 7,75 7,64 258,80 Sinpaş GMYO 4,07 -2,86 250,86 Smartiks Yazılım 9,15 -2,45 -6,73 Sodaş Sodyum Sanayii 25,04 0,08 551,03 Söktaş 5,03 -1,18 195,79 Sönmez Filament 65,30 0,15 1238,11 Sönmez Pamuklu 23,70 -7,78 381,71 Sumaş Suni Tahta 50,00 0,00 409,53 Şeker Fin. Kir. 6,23 1,47 30,33 Şekerbank 1,54 -1,91 41,25 Şişe Cam 7,24 -0,14 42,23 Şok Marketler 12,76 -0,39 18,59 T. Halk Bankası 5,41 0,00 -8,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,06 -1,44 28,01 T.S.K.B. 1,81 -1,09 49,59 T.Tuborg 18,16 -1,04 52,61 Taç Tarım Ürünleri 10,60 1,92 239,74 Tat Gıda 10,90 -0,37 79,17 TAV Havalimanları 21,16 2,32 -22,10 Taze Kuru Gıda 229,90 3075,41 Tek-Art Turizm 2,06 -1,90 63,49 Tekfen Holding 16,65 -1,25 -7,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,74 -3,16 155,71 Temapol Polimer Plastik 11,24 -2,85 115,33 TGS Dış Ticaret 10,19 6,48 118,20 Tofaş Oto. Fab. 33,34 1,28 43,08 Torunlar GMYO 3,96 -0,50 44,00 Trabzon Liman 32,54 -0,61 210,68 Trabzonspor Sportif 2,37 -3,27 84,51 Trend GMYO 12,61 -2,25 473,18 TSKB GMYO 5,71 3,44 497,91 Tuğçelik 8,12 2,53 105,57 Tukaş 9,59 -1,13 -22,35 Turcas Petrol 4,85 -1,02 81,65 Turkcell 16,01 -0,19 18,80 Tümosan Motor ve Traktör 14,83 5,25 131,36 Tüpraş 109,40 1,39 -13,72 Türk Hava Yolları 13,02 3,17 -9,96 Türk Prysmian Kablo 12,60 -0,63 388,28 Türk Telekom 8,43 -0,35 16,83 Türk Traktör 167,50 3,59 216,57 Türker Proje Gayrimenkul 114,20 -0,26 171,90 Türkiye Sigorta 6,56 -1,50 201,22 Ufuk Yatırım 14,97 0,00 480,23 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -1,20 339,98 Ulusoy Elektrik 53,95 -1,01 102,82 Ulusoy Un Sanayi 11,65 -1,02 204,97 Umpaş Holding 2,17 9,60 250,00 Uşak Seramik 2,29 0,00 88,72 Utopya Turizm 33,78 0,84 586,59 Uzertaş Boya 56,00 8,32 2422,52 Ülker Bisküvi 22,88 0,44 2,33 Vakıf Fin. Kir. 4,19 -0,24 97,87 Vakıf GMYO 3,65 -0,54 110,86 Vakıf Yat. Ort. 7,37 -0,67 304,69 Vakıflar Bankası 4,63 0,00 -15,97 Vakko Tekstil 6,49 -1,07 42,95 Vanet Gıda 6,83 -1,59 377,62 Verusa Holding 45,56 -1,60 145,60 Verusaturk Girisim 12,43 -1,89 136,37 Vestel 21,18 -1,03 67,83 Vestel Beyaz Eşya 39,92 -1,63 89,21 Viking Kağıt 7,89 3,54 321,93 Yapı Kredi Koray GMYO 4,41 0,68 82,23 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 0,66 22,18 Yaprak Süt ve Besi Çift. 73,20 9,99 1070,06 Yataş 13,40 -0,59 84,55 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,68 2,86 190,68 Yeni Gimat GMYO 12,31 -0,49 2,83 Yeşil GMYO 1,36 -0,73 112,50 Yeşil Yapı 1,87 0,00 183,33 Yeşil Yatırım Holding 93,60 -1,47 733,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.893,80 0,00 371,78 Yonga Mobilya 28,68 0,28 210,64 Yükselen Çelik 7,48 2,89 144,05 Yünsa 14,96 -2,22 48,59 Zorlu Enerji 2,69 0,37 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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