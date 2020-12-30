Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 225.900,00 36,22 İş Bankası (B) 39.694,80 -0,14 31,53 İş Bankası (C) 6,99 1,30 9,05 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,83 0,52 0,79 İş Girişim 19,60 -1,46 415,79 İş GMYO 2,32 0,00 31,82 İş Y. Men. Değ. 17,56 1,68 336,08 İş Yat. Ort. 3,23 -0,31 100,46 İşbir Holding 2.749,90 1,62 539,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 0,00 83,87 İttifak Holding 2,25 -0,44 72,56 İz Hayvancılık Tarım 16,10 -9,96 515,33 İzmir Demir Çelik 10,68 0,38 30,40 İzmir Fırça 5,50 1,85 205,56 Jantsa Jant Sanayi 332,00 0,61 524,20 Kafein Yazılım 20,76 -0,29 86,93 Kaplamin 34,20 1,18 516,22 Kardemir (A) 5,89 -0,17 122,26 Kardemir (B) 5,24 0,77 98,48 Kardemir (D) 5,73 1,42 115,41 Karel Elektronik 22,30 0,36 53,48 Karsan Otomotiv 3,22 -0,92 103,80 Karsu Tekstil 8,21 5,94 153,40 Kartonsan 103,20 -1,43 606,17 Katmerciler Ekipman 3,12 1,30 104,10 Kent Gıda 350,00 -1,13 1407,22 Kerevitaş Gıda 6,60 0,00 102,45 Kervan Gıda 13,34 0,08 Kervansaray Yat. Holding 1,28 0,00 132,73 Kiler GMYO 2,50 -0,79 133,87 Klimasan Klima 17,29 -0,23 -18,50 Koç Holding 20,78 0,78 3,85 Konfrut Gıda 16,88 -0,47 115,86 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 22,26 -1,33 Konya Çimento 1.125,50 -1,07 314,85 Kordsa Teknik Tekstil 15,86 0,38 24,73 Koza Altın 95,60 0,37 29,10 Koza Madencilik 15,62 0,39 55,73 Körfez GMYO 5,87 0,17 145,61 Kristal Kola 3,72 -1,06 146,36 Kron Telekomünikasyon 33,50 9,98 163,36 Kuştur Kuşadası Turizm 133,00 2,31 466,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 0,88 105,12 Kütahya Porselen 50,20 2,03 658,31 Lider Faktoring 3,25 -1,22 77,11 Link Bilgisayar 59,00 -2,72 227,98 Logo Yazılım 126,60 -0,94 108,22 Lokman Hekim Sağlık 11,11 -0,27 93,70 Lüks Kadife 29,66 1,58 243,29 Makina Takım 3,47 -2,53 84,57 Marka Yatırım Holding 6,29 -0,79 433,05 Marmaris Altınyunus 101,30 2,53 42,68 Marshall 310,00 1,17 552,08 Martı GMYO 2,82 -0,70 179,21 Martı Otel 2,12 -0,93 132,97 Mavi Giyim 52,05 0,77 -10,10 Mazhar Zorlu Holding 27,52 1,85 127,63 Mega Polietilen 7,32 -0,81 729,30 Menderes Tekstil 3,17 0,63 141,98 Merit Turizm 79,00 0,00 306,38 Merko Gıda 8,94 1,94 765,83 Metemtur Otelcilik 19,20 2,67 978,65 Metro Holding 2,10 -0,47 52,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,91 -0,34 48,47 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 0,00 -54,87 Migros Ticaret 42,22 -0,14 74,32 Milpa 4,63 -0,43 111,42 Mistral GMYO 3,90 -1,02 107,82 MLP Sağlık 19,95 0,05 24,69 MMC San. ve Tic. Yat. 4,70 0,00 312,28 Mondi Tire Kutsan 7,41 -1,59 78,99 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 33,84 0,12 166,04 Net Holding 3,44 -0,29 32,31 Netaş Telekom. 26,40 -0,60 102,14 Niğbaş Niğde Beton 54,65 -6,98 781,45 Nuh Çimento 47,72 0,25 334,42 Nurol GMYO 7,17 -2,18 100,84 Odaş Elektrik 4,00 3,90 176,68 Olmuksan-IP 11,20 -0,27 337,34 Orge Enerji Elektrik 7,37 0,68 48,59 Orma Orman Mahsulleri 16,75 9,91 506,88 Osmanlı Menkul 33,46 -0,06 702,15 Ostim Endüstriyel Yat 4,15 -2,35 147,02 Otokar 328,50 1,77 123,41 Oyak Çimento 8,55 0,94 55,52 Oyak Yat. Ort. 6,30 0,64 172,89 Oylum Sınai Yatırımlar 4,71 -0,63 52,49 Özak GMYO 5,09 0,00 98,05 Özbal Çelik Boru 6,31 -0,47 291,47 Özderici GMYO 2,24 0,00 42,68 Özerden Plastik 9,01 3,44 295,18 Pamukova Elektrik 22,00 -4,35 1618,75 Panora GMYO 6,26 0,16 11,75 Papilon Savunma 21,82 0,28 183,14 Park Elek.Madencilik 5,48 -1,26 79,67 Parsan 24,10 -0,41 42,27 Pegasus 74,15 1,23 -14,18 Peker GMYO 2,70 -0,37 198,55 Penguen Gıda 4,90 0,41 435,29 Pera GMYO 2,21 -0,45 135,11 Pergamon Dış Ticaret 17,97 -0,83 132,24 Petkim 5,08 0,40 60,00 Petrokent Turizm 895,80 1,29 599,30 Pınar Et ve Un 23,98 0,42 163,82 Pınar Su 7,53 -0,26 224,57 Pınar Süt 24,10 1,95 91,12 Plastikkart 14,49 -1,43 56,31 Polisan Holding 4,06 -0,49 34,54 Politeknik Metal 415,00 0,00 445,53 Prizma Press Matbaacılık 5,57 -0,89 29,53 QNB Finans Fin. Kir. 124,10 0,24 -3,87 QNB Finansbank 69,35 0,07 84,93 Ral Yatırım Holding 4,44 -0,22 69,18 Ray Sigorta 15,75 -3,37 360,53 Reysaş GMYO 5,49 0,00 19,61 Reysaş Lojistik 9,62 0,10 119,63 Rhea Girişim 3,76 -1,05 215,97 Rodrigo Tekstil 14,19 2,83 683,98 Royal Halı 3,52 0,00 156,93 RTA Laboratuvarları 31,76 0,44 1268,97 Sabancı Holding 11,36 -0,61 24,57 Safkar Ege Soğutmacılık 11,20 -0,97 413,76 Sanel Mühendislik 3,46 0,00 17,93 Sanifoam Sünger 13,67 0,74 173,40 Sanko Pazarlama 9,27 0,11 27,23 Saray Matbaacılık 8,39 0,00 548,99 Sarkuysan 8,81 -0,11 177,27 Sasa Polyester 19,95 -0,75 158,09 Say Yenilenebilir Enerji 8,65 0,12 286,16 Sekuro Plastik 14,28 -0,83 166,42 Selçuk Ecza Deposu 14,38 1,99 141,08 Selçuk Gıda 4,62 -9,41 328,68 Senkron Güvenlik 23,88 9,94 774,73 Serve Film Prodüksiyon 13,97 0,00 778,62 Servet GMYO 78,45 0,58 822,94 Seyitler Kimya 32,00 1,91 371,28 Silverline Endüstri 8,71 9,97 303,24 Sinpaş GMYO 4,13 2,23 256,03 Smartiks Yazılım 8,83 -1,01 -9,99 Sodaş Sodyum Sanayii 29,00 7,17 653,99 Söktaş 4,99 0,20 193,44 Sönmez Filament 65,90 0,92 1250,41 Sönmez Pamuklu 23,50 1,29 377,64 Sumaş Suni Tahta 47,90 0,00 388,13 Şeker Fin. Kir. 6,08 -1,14 27,20 Şekerbank 1,54 0,65 41,25 Şişe Cam 7,27 0,55 42,82 Şok Marketler 12,74 0,31 18,40 T. Halk Bankası 5,73 5,72 -3,05 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,50 -0,87 25,62 T.S.K.B. 1,82 1,11 50,41 T.Tuborg 17,91 -0,28 50,50 Taç Tarım Ürünleri 10,40 0,97 233,33 Tat Gıda 11,39 2,80 87,22 TAV Havalimanları 21,08 0,57 -22,40 Taze Kuru Gıda 225,00 0,00 3007,73 Tek-Art Turizm 2,01 -1,47 59,52 Tekfen Holding 16,62 0,42 -8,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,26 6,53 168,10 Temapol Polimer Plastik 11,21 0,09 114,75 TGS Dış Ticaret 11,51 9,51 146,47 Tofaş Oto. Fab. 33,74 -0,65 44,79 Torunlar GMYO 3,93 -0,25 42,91 Trabzon Liman 32,26 -0,31 208,01 Trabzonspor Sportif 2,35 0,00 82,96 Trend GMYO 12,37 -0,48 462,27 TSKB GMYO 5,56 -2,28 482,21 Tuğçelik 8,19 -1,56 107,34 Tukaş 9,69 1,79 -21,54 Turcas Petrol 4,78 -0,42 79,03 Turkcell 16,10 0,81 19,47 Tümosan Motor ve Traktör 14,53 -0,14 126,68 Tüpraş 108,80 -0,55 -14,20 Türk Hava Yolları 12,96 0,39 -10,37 Türk Prysmian Kablo 12,18 -1,85 372,00 Türk Telekom 8,58 0,23 18,91 Türk Traktör 164,40 -0,72 210,71 Türker Proje Gayrimenkul 110,40 -0,54 162,86 Türkiye Sigorta 6,59 0,92 202,60 Ufuk Yatırım 13,60 -1,66 427,13 Ulaşlar Turizm Yat. 4,20 2,44 350,71 Ulusoy Elektrik 51,65 -2,64 94,17 Ulusoy Un Sanayi 11,53 -0,26 201,83 Umpaş Holding 2,38 9,68 283,87 Uşak Seramik 2,29 0,44 88,72 Utopya Turizm 36,42 9,96 640,24 Uzertaş Boya 51,80 3,60 2233,33 Ülker Bisküvi 22,94 -0,17 2,59 Vakıf Fin. Kir. 4,29 0,47 102,60 Vakıf GMYO 3,63 -0,55 109,71 Vakıf Yat. Ort. 7,41 -0,40 306,89 Vakıflar Bankası 4,78 2,80 -13,25 Vakko Tekstil 6,61 -2,36 45,59 Vanet Gıda 8,07 9,95 464,34 Verusa Holding 45,14 0,00 143,33 Verusaturk Girisim 12,93 -0,61 145,87 Vestel 21,06 0,77 66,88 Vestel Beyaz Eşya 39,80 0,00 88,64 Viking Kağıt 8,99 7,28 380,75 Yapı Kredi Koray GMYO 4,46 0,68 84,30 Yapı ve Kredi Bank. 3,09 0,98 24,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 78,00 6,56 1146,79 Yataş 13,62 1,19 87,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 5,12 4,07 218,01 Yeni Gimat GMYO 12,32 0,16 2,91 Yeşil GMYO 1,38 1,47 115,62 Yeşil Yapı 1,85 0,54 180,30 Yeşil Yatırım Holding 94,00 0,64 737,04 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.699,00 3,88 399,12 Yonga Mobilya 29,96 4,46 224,50 Yükselen Çelik 7,35 -1,08 139,80 Yünsa 15,09 -0,53 49,88 Zorlu Enerji 2,71 0,37 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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