Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

04.01.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,107,10İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,007,107,10
İş Bankası (B)40.500,000,000,00
İş Bankası (C)7,060,860,86
İş Bankası (Kur.)350.000,00

İş Fin.Kir.3,901,041,04
İş Girişim19,583,323,32
İş GMYO2,633,543,54
İş Y. Men. Değ.17,750,510,51
İş Yat. Ort.3,561,141,14
İşbir Holding2.735,90-0,15-0,15
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,140,000,00
İttifak Holding2,17-2,69-2,69
İz Hayvancılık Tarım17,99-0,06-0,06
İzmir Demir Çelik10,840,650,65
İzmir Fırça5,661,801,80
Jantsa Jant Sanayi350,505,675,67
Kafein Yazılım21,601,031,03
Kaplamin34,000,590,59
Kardemir (A)5,990,670,67
Kardemir (B)5,290,380,38
Kardemir (D)5,851,211,21
Karel Elektronik23,180,520,52
Karsan Otomotiv3,435,545,54
Karsu Tekstil8,14-4,80-4,80
Kartonsan91,10-4,66-4,66
Katmerciler Ekipman3,131,621,62
Kent Gıda355,600,000,00
Kerevitaş Gıda6,651,061,06
Kervan Gıda13,290,530,53
Kervansaray Yat. Holding1,260,000,00
Kiler GMYO2,551,591,59
Klimasan Klima17,181,241,24
Koç Holding21,120,000,00
Konfrut Gıda17,161,541,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji23,40-1,18-1,18
Konya Çimento1.121,50-0,75-0,75
Kordsa Teknik Tekstil15,640,580,58
Koza Altın103,607,147,14
Koza Madencilik16,174,394,39
Körfez GMYO5,881,381,38
Kristal Kola3,940,510,51
Kron Telekomünikasyon37,521,851,85
Kuştur Kuşadası Turizm173,009,989,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,320,870,87
Kütahya Porselen50,850,790,79
Lider Faktoring3,543,813,81
Link Bilgisayar63,00-1,18-1,18
Logo Yazılım125,900,320,32
Lokman Hekim Sağlık10,911,471,47
Lüks Kadife29,401,731,73
Makina Takım3,502,642,64
Marka Yatırım Holding6,511,241,24
Marmaris Altınyunus122,209,999,99
Marshall304,50-0,72-0,72
Martı GMYO2,832,912,91
Martı Otel2,130,000,00
Mavi Giyim52,851,251,25
Mazhar Zorlu Holding31,981,591,59
Mega Polietilen7,54-1,57-1,57
Menderes Tekstil3,110,650,65
Merit Turizm92,059,989,98
Merko Gıda8,21-4,98-4,98
Metemtur Otelcilik21,30-3,62-3,62
Metro Holding2,100,960,96
Metro Petrol ve Tesisleri2,941,731,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,371,721,72
Migros Ticaret43,401,401,40
Milpa4,671,521,52
Mistral GMYO4,822,342,34
MLP Sağlık20,040,860,86
MMC San. ve Tic. Yat.4,600,000,00
Mondi Tire Kutsan7,843,163,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,800,450,45
Net Holding3,481,461,46
Netaş Telekom.27,94-0,50-0,50
Niğbaş Niğde Beton57,2010,0010,00
Nuh Çimento51,153,883,88
Nurol GMYO7,340,690,69
Odaş Elektrik3,941,031,03
Olmuksan-IP12,031,521,52
Orge Enerji Elektrik7,521,901,90
Orma Orman Mahsulleri14,70-0,14-0,14
Osmanlı Menkul31,100,320,32
Ostim Endüstriyel Yat4,07-0,25-0,25
Otokar332,804,524,52
Oyak Çimento8,931,711,71
Oyak Yat. Ort.7,619,509,50
Oylum Sınai Yatırımlar4,730,420,42
Özak GMYO5,150,980,98
Özbal Çelik Boru6,692,142,14
Özderici GMYO2,230,450,45
Özerden Plastik8,91-1,00-1,00
Pamukova Elektrik22,003,193,19
Panora GMYO6,350,790,79
Papilon Savunma23,282,282,28
Park Elek.Madencilik5,390,370,37
Parsan25,504,944,94
Pegasus74,55-0,07-0,07
Peker GMYO2,630,770,77
Penguen Gıda5,050,000,00
Pera GMYO2,241,821,82
Pergamon Dış Ticaret21,689,999,99
Petkim5,020,800,80
Petrokent Turizm905,00-0,15-0,15
Pınar Et ve Un23,320,170,17
Pınar Su7,652,962,96
Pınar Süt23,602,252,25
Plastikkart14,480,210,21
Polisan Holding3,880,520,52
Politeknik Metal420,002,942,94
Prizma Press Matbaacılık5,45-0,55-0,55
QNB Finans Fin. Kir.126,000,560,56
QNB Finansbank70,500,210,21
Ral Yatırım Holding4,42-0,45-0,45
Ray Sigorta15,42-0,19-0,19
Reysaş GMYO5,511,101,10
Reysaş Lojistik9,21-0,32-0,32
Rhea Girişim3,66-1,61-1,61
Rodrigo Tekstil13,901,391,39
Royal Halı3,501,741,74
RTA Laboratuvarları28,80-4,89-4,89
Sabancı Holding11,692,012,01
Safkar Ege Soğutmacılık10,960,740,74
Sanel Mühendislik3,440,580,58
Sanifoam Sünger13,690,660,66
Sanko Pazarlama9,27-1,28-1,28
Saray Matbaacılık8,780,110,11
Sarkuysan8,991,701,70
Sasa Polyester20,481,291,29
Say Yenilenebilir Enerji8,611,181,18
Sekuro Plastik14,957,097,09
Selçuk Ecza Deposu13,41-1,76-1,76
Selçuk Gıda4,68-6,02-6,02
Senkron Güvenlik28,889,989,98
Serve Film Prodüksiyon16,000,000,00
Servet GMYO80,402,552,55
Seyitler Kimya34,981,391,39
Silverline Endüstri8,630,350,35
Sinpaş GMYO4,190,240,24
Smartiks Yazılım8,82-0,45-0,45
Sodaş Sodyum Sanayii27,080,000,00
Söktaş5,07-0,39-0,39
Sönmez Filament70,600,570,57
Sönmez Pamuklu24,361,501,50
Sumaş Suni Tahta55,007,327,32
Şeker Fin. Kir.7,009,379,37
Şekerbank1,552,652,65
Şişe Cam7,370,820,82
Şok Marketler12,650,240,24
T. Halk Bankası5,621,081,08
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,96-3,54-3,54
T.S.K.B.1,832,812,81
T.Tuborg18,080,060,06
Taç Tarım Ürünleri11,105,415,41
Tat Gıda12,344,054,05
TAV Havalimanları21,26-0,19-0,19
Taze Kuru Gıda237,909,999,99
Tek-Art Turizm2,093,473,47
Tekfen Holding16,791,211,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,68-0,78-0,78
Temapol Polimer Plastik11,570,610,61
TGS Dış Ticaret13,989,999,99
Tofaş Oto. Fab.34,080,470,47
Torunlar GMYO3,971,791,79
Trabzon Liman32,360,750,75
Trabzonspor Sportif2,512,872,87
Trend GMYO12,55-0,16-0,16
TSKB GMYO5,68-1,22-1,22
Tuğçelik8,100,250,25
Tukaş9,710,210,21
Turcas Petrol4,860,210,21
Turkcell16,341,491,49
Tümosan Motor ve Traktör14,211,001,00
Tüpraş109,801,671,67
Türk Hava Yolları12,930,150,15
Türk Prysmian Kablo12,392,402,40
Türk Telekom8,671,521,52
Türk Traktör189,003,453,45
Türker Proje Gayrimenkul116,403,103,10
Türkiye Sigorta6,762,422,42
Ufuk Yatırım14,7410,0010,00
Ulaşlar Turizm Yat.4,20-0,94-0,94
Ulusoy Elektrik50,85-0,97-0,97
Ulusoy Un Sanayi11,721,911,91
Umpaş Holding2,879,969,96
Uşak Seramik2,392,142,14
Utopya Turizm38,74-0,15-0,15
Uzertaş Boya60,006,016,01
Ülker Bisküvi23,702,422,42
Vakıf Fin. Kir.4,372,582,58
Vakıf GMYO3,671,381,38
Vakıf Yat. Ort.7,420,820,82
Vakıflar Bankası4,750,850,85
Vakko Tekstil6,591,071,07
Vanet Gıda7,45-3,62-3,62
Verusa Holding45,160,130,13
Verusaturk Girisim13,221,071,07
Vestel21,160,470,47
Vestel Beyaz Eşya40,20-1,66-1,66
Viking Kağıt8,52-5,33-5,33
Yapı Kredi Koray GMYO4,511,351,35
Yapı ve Kredi Bank.3,131,621,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,801,931,93
Yataş14,37-0,55-0,55
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,532,952,95
Yeni Gimat GMYO13,125,555,55
Yeşil GMYO1,390,720,72
Yeşil Yapı1,903,263,26
Yeşil Yatırım Holding99,454,304,30
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,200,000,00
Yonga Mobilya30,000,000,00
Yükselen Çelik7,742,522,52
Yünsa14,851,301,30
Zorlu Enerji2,842,532,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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