Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 7,10 İş Bankası (B) 40.500,00 0,00 0,00 İş Bankası (C) 7,06 0,86 0,86 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 İş Fin.Kir. 3,90 1,04 1,04 İş Girişim 19,58 3,32 3,32 İş GMYO 2,63 3,54 3,54 İş Y. Men. Değ. 17,75 0,51 0,51 İş Yat. Ort. 3,56 1,14 1,14 İşbir Holding 2.735,90 -0,15 -0,15 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 0,00 0,00 İttifak Holding 2,17 -2,69 -2,69 İz Hayvancılık Tarım 17,99 -0,06 -0,06 İzmir Demir Çelik 10,84 0,65 0,65 İzmir Fırça 5,66 1,80 1,80 Jantsa Jant Sanayi 350,50 5,67 5,67 Kafein Yazılım 21,60 1,03 1,03 Kaplamin 34,00 0,59 0,59 Kardemir (A) 5,99 0,67 0,67 Kardemir (B) 5,29 0,38 0,38 Kardemir (D) 5,85 1,21 1,21 Karel Elektronik 23,18 0,52 0,52 Karsan Otomotiv 3,43 5,54 5,54 Karsu Tekstil 8,14 -4,80 -4,80 Kartonsan 91,10 -4,66 -4,66 Katmerciler Ekipman 3,13 1,62 1,62 Kent Gıda 355,60 0,00 0,00 Kerevitaş Gıda 6,65 1,06 1,06 Kervan Gıda 13,29 0,53 0,53 Kervansaray Yat. Holding 1,26 0,00 0,00 Kiler GMYO 2,55 1,59 1,59 Klimasan Klima 17,18 1,24 1,24 Koç Holding 21,12 0,00 0,00 Konfrut Gıda 17,16 1,54 1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 23,40 -1,18 -1,18 Konya Çimento 1.121,50 -0,75 -0,75 Kordsa Teknik Tekstil 15,64 0,58 0,58 Koza Altın 103,60 7,14 7,14 Koza Madencilik 16,17 4,39 4,39 Körfez GMYO 5,88 1,38 1,38 Kristal Kola 3,94 0,51 0,51 Kron Telekomünikasyon 37,52 1,85 1,85 Kuştur Kuşadası Turizm 173,00 9,98 9,98 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 0,87 0,87 Kütahya Porselen 50,85 0,79 0,79 Lider Faktoring 3,54 3,81 3,81 Link Bilgisayar 63,00 -1,18 -1,18 Logo Yazılım 125,90 0,32 0,32 Lokman Hekim Sağlık 10,91 1,47 1,47 Lüks Kadife 29,40 1,73 1,73 Makina Takım 3,50 2,64 2,64 Marka Yatırım Holding 6,51 1,24 1,24 Marmaris Altınyunus 122,20 9,99 9,99 Marshall 304,50 -0,72 -0,72 Martı GMYO 2,83 2,91 2,91 Martı Otel 2,13 0,00 0,00 Mavi Giyim 52,85 1,25 1,25 Mazhar Zorlu Holding 31,98 1,59 1,59 Mega Polietilen 7,54 -1,57 -1,57 Menderes Tekstil 3,11 0,65 0,65 Merit Turizm 92,05 9,98 9,98 Merko Gıda 8,21 -4,98 -4,98 Metemtur Otelcilik 21,30 -3,62 -3,62 Metro Holding 2,10 0,96 0,96 Metro Petrol ve Tesisleri 2,94 1,73 1,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 1,72 1,72 Migros Ticaret 43,40 1,40 1,40 Milpa 4,67 1,52 1,52 Mistral GMYO 4,82 2,34 2,34 MLP Sağlık 20,04 0,86 0,86 MMC San. ve Tic. Yat. 4,60 0,00 0,00 Mondi Tire Kutsan 7,84 3,16 3,16 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,80 0,45 0,45 Net Holding 3,48 1,46 1,46 Netaş Telekom. 27,94 -0,50 -0,50 Niğbaş Niğde Beton 57,20 10,00 10,00 Nuh Çimento 51,15 3,88 3,88 Nurol GMYO 7,34 0,69 0,69 Odaş Elektrik 3,94 1,03 1,03 Olmuksan-IP 12,03 1,52 1,52 Orge Enerji Elektrik 7,52 1,90 1,90 Orma Orman Mahsulleri 14,70 -0,14 -0,14 Osmanlı Menkul 31,10 0,32 0,32 Ostim Endüstriyel Yat 4,07 -0,25 -0,25 Otokar 332,80 4,52 4,52 Oyak Çimento 8,93 1,71 1,71 Oyak Yat. Ort. 7,61 9,50 9,50 Oylum Sınai Yatırımlar 4,73 0,42 0,42 Özak GMYO 5,15 0,98 0,98 Özbal Çelik Boru 6,69 2,14 2,14 Özderici GMYO 2,23 0,45 0,45 Özerden Plastik 8,91 -1,00 -1,00 Pamukova Elektrik 22,00 3,19 3,19 Panora GMYO 6,35 0,79 0,79 Papilon Savunma 23,28 2,28 2,28 Park Elek.Madencilik 5,39 0,37 0,37 Parsan 25,50 4,94 4,94 Pegasus 74,55 -0,07 -0,07 Peker GMYO 2,63 0,77 0,77 Penguen Gıda 5,05 0,00 0,00 Pera GMYO 2,24 1,82 1,82 Pergamon Dış Ticaret 21,68 9,99 9,99 Petkim 5,02 0,80 0,80 Petrokent Turizm 905,00 -0,15 -0,15 Pınar Et ve Un 23,32 0,17 0,17 Pınar Su 7,65 2,96 2,96 Pınar Süt 23,60 2,25 2,25 Plastikkart 14,48 0,21 0,21 Polisan Holding 3,88 0,52 0,52 Politeknik Metal 420,00 2,94 2,94 Prizma Press Matbaacılık 5,45 -0,55 -0,55 QNB Finans Fin. Kir. 126,00 0,56 0,56 QNB Finansbank 70,50 0,21 0,21 Ral Yatırım Holding 4,42 -0,45 -0,45 Ray Sigorta 15,42 -0,19 -0,19 Reysaş GMYO 5,51 1,10 1,10 Reysaş Lojistik 9,21 -0,32 -0,32 Rhea Girişim 3,66 -1,61 -1,61 Rodrigo Tekstil 13,90 1,39 1,39 Royal Halı 3,50 1,74 1,74 RTA Laboratuvarları 28,80 -4,89 -4,89 Sabancı Holding 11,69 2,01 2,01 Safkar Ege Soğutmacılık 10,96 0,74 0,74 Sanel Mühendislik 3,44 0,58 0,58 Sanifoam Sünger 13,69 0,66 0,66 Sanko Pazarlama 9,27 -1,28 -1,28 Saray Matbaacılık 8,78 0,11 0,11 Sarkuysan 8,99 1,70 1,70 Sasa Polyester 20,48 1,29 1,29 Say Yenilenebilir Enerji 8,61 1,18 1,18 Sekuro Plastik 14,95 7,09 7,09 Selçuk Ecza Deposu 13,41 -1,76 -1,76 Selçuk Gıda 4,68 -6,02 -6,02 Senkron Güvenlik 28,88 9,98 9,98 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,00 0,00 Servet GMYO 80,40 2,55 2,55 Seyitler Kimya 34,98 1,39 1,39 Silverline Endüstri 8,63 0,35 0,35 Sinpaş GMYO 4,19 0,24 0,24 Smartiks Yazılım 8,82 -0,45 -0,45 Sodaş Sodyum Sanayii 27,08 0,00 0,00 Söktaş 5,07 -0,39 -0,39 Sönmez Filament 70,60 0,57 0,57 Sönmez Pamuklu 24,36 1,50 1,50 Sumaş Suni Tahta 55,00 7,32 7,32 Şeker Fin. Kir. 7,00 9,37 9,37 Şekerbank 1,55 2,65 2,65 Şişe Cam 7,37 0,82 0,82 Şok Marketler 12,65 0,24 0,24 T. Halk Bankası 5,62 1,08 1,08 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,96 -3,54 -3,54 T.S.K.B. 1,83 2,81 2,81 T.Tuborg 18,08 0,06 0,06 Taç Tarım Ürünleri 11,10 5,41 5,41 Tat Gıda 12,34 4,05 4,05 TAV Havalimanları 21,26 -0,19 -0,19 Taze Kuru Gıda 237,90 9,99 9,99 Tek-Art Turizm 2,09 3,47 3,47 Tekfen Holding 16,79 1,21 1,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,68 -0,78 -0,78 Temapol Polimer Plastik 11,57 0,61 0,61 TGS Dış Ticaret 13,98 9,99 9,99 Tofaş Oto. Fab. 34,08 0,47 0,47 Torunlar GMYO 3,97 1,79 1,79 Trabzon Liman 32,36 0,75 0,75 Trabzonspor Sportif 2,51 2,87 2,87 Trend GMYO 12,55 -0,16 -0,16 TSKB GMYO 5,68 -1,22 -1,22 Tuğçelik 8,10 0,25 0,25 Tukaş 9,71 0,21 0,21 Turcas Petrol 4,86 0,21 0,21 Turkcell 16,34 1,49 1,49 Tümosan Motor ve Traktör 14,21 1,00 1,00 Tüpraş 109,80 1,67 1,67 Türk Hava Yolları 12,93 0,15 0,15 Türk Prysmian Kablo 12,39 2,40 2,40 Türk Telekom 8,67 1,52 1,52 Türk Traktör 189,00 3,45 3,45 Türker Proje Gayrimenkul 116,40 3,10 3,10 Türkiye Sigorta 6,76 2,42 2,42 Ufuk Yatırım 14,74 10,00 10,00 Ulaşlar Turizm Yat. 4,20 -0,94 -0,94 Ulusoy Elektrik 50,85 -0,97 -0,97 Ulusoy Un Sanayi 11,72 1,91 1,91 Umpaş Holding 2,87 9,96 9,96 Uşak Seramik 2,39 2,14 2,14 Utopya Turizm 38,74 -0,15 -0,15 Uzertaş Boya 60,00 6,01 6,01 Ülker Bisküvi 23,70 2,42 2,42 Vakıf Fin. Kir. 4,37 2,58 2,58 Vakıf GMYO 3,67 1,38 1,38 Vakıf Yat. Ort. 7,42 0,82 0,82 Vakıflar Bankası 4,75 0,85 0,85 Vakko Tekstil 6,59 1,07 1,07 Vanet Gıda 7,45 -3,62 -3,62 Verusa Holding 45,16 0,13 0,13 Verusaturk Girisim 13,22 1,07 1,07 Vestel 21,16 0,47 0,47 Vestel Beyaz Eşya 40,20 -1,66 -1,66 Viking Kağıt 8,52 -5,33 -5,33 Yapı Kredi Koray GMYO 4,51 1,35 1,35 Yapı ve Kredi Bank. 3,13 1,62 1,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 73,80 1,93 1,93 Yataş 14,37 -0,55 -0,55 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,53 2,95 2,95 Yeni Gimat GMYO 13,12 5,55 5,55 Yeşil GMYO 1,39 0,72 0,72 Yeşil Yapı 1,90 3,26 3,26 Yeşil Yatırım Holding 99,45 4,30 4,30 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.600,20 0,00 0,00 Yonga Mobilya 30,00 0,00 0,00 Yükselen Çelik 7,74 2,52 2,52 Yünsa 14,85 1,30 1,30 Zorlu Enerji 2,84 2,53 2,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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