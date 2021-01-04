Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|7,10
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|0,00
|0,00
|İş Bankası (C)
|7,06
|0,86
|0,86
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|İş Fin.Kir.
|3,90
|1,04
|1,04
|İş Girişim
|19,58
|3,32
|3,32
|İş GMYO
|2,63
|3,54
|3,54
|İş Y. Men. Değ.
|17,75
|0,51
|0,51
|İş Yat. Ort.
|3,56
|1,14
|1,14
|İşbir Holding
|2.735,90
|-0,15
|-0,15
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|0,00
|0,00
|İttifak Holding
|2,17
|-2,69
|-2,69
|İz Hayvancılık Tarım
|17,99
|-0,06
|-0,06
|İzmir Demir Çelik
|10,84
|0,65
|0,65
|İzmir Fırça
|5,66
|1,80
|1,80
|Jantsa Jant Sanayi
|350,50
|5,67
|5,67
|Kafein Yazılım
|21,60
|1,03
|1,03
|Kaplamin
|34,00
|0,59
|0,59
|Kardemir (A)
|5,99
|0,67
|0,67
|Kardemir (B)
|5,29
|0,38
|0,38
|Kardemir (D)
|5,85
|1,21
|1,21
|Karel Elektronik
|23,18
|0,52
|0,52
|Karsan Otomotiv
|3,43
|5,54
|5,54
|Karsu Tekstil
|8,14
|-4,80
|-4,80
|Kartonsan
|91,10
|-4,66
|-4,66
|Katmerciler Ekipman
|3,13
|1,62
|1,62
|Kent Gıda
|355,60
|0,00
|0,00
|Kerevitaş Gıda
|6,65
|1,06
|1,06
|Kervan Gıda
|13,29
|0,53
|0,53
|Kervansaray Yat. Holding
|1,26
|0,00
|0,00
|Kiler GMYO
|2,55
|1,59
|1,59
|Klimasan Klima
|17,18
|1,24
|1,24
|Koç Holding
|21,12
|0,00
|0,00
|Konfrut Gıda
|17,16
|1,54
|1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|23,40
|-1,18
|-1,18
|Konya Çimento
|1.121,50
|-0,75
|-0,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,64
|0,58
|0,58
|Koza Altın
|103,60
|7,14
|7,14
|Koza Madencilik
|16,17
|4,39
|4,39
|Körfez GMYO
|5,88
|1,38
|1,38
|Kristal Kola
|3,94
|0,51
|0,51
|Kron Telekomünikasyon
|37,52
|1,85
|1,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|173,00
|9,98
|9,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,87
|0,87
|Kütahya Porselen
|50,85
|0,79
|0,79
|Lider Faktoring
|3,54
|3,81
|3,81
|Link Bilgisayar
|63,00
|-1,18
|-1,18
|Logo Yazılım
|125,90
|0,32
|0,32
|Lokman Hekim Sağlık
|10,91
|1,47
|1,47
|Lüks Kadife
|29,40
|1,73
|1,73
|Makina Takım
|3,50
|2,64
|2,64
|Marka Yatırım Holding
|6,51
|1,24
|1,24
|Marmaris Altınyunus
|122,20
|9,99
|9,99
|Marshall
|304,50
|-0,72
|-0,72
|Martı GMYO
|2,83
|2,91
|2,91
|Martı Otel
|2,13
|0,00
|0,00
|Mavi Giyim
|52,85
|1,25
|1,25
|Mazhar Zorlu Holding
|31,98
|1,59
|1,59
|Mega Polietilen
|7,54
|-1,57
|-1,57
|Menderes Tekstil
|3,11
|0,65
|0,65
|Merit Turizm
|92,05
|9,98
|9,98
|Merko Gıda
|8,21
|-4,98
|-4,98
|Metemtur Otelcilik
|21,30
|-3,62
|-3,62
|Metro Holding
|2,10
|0,96
|0,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|1,73
|1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|1,72
|1,72
|Migros Ticaret
|43,40
|1,40
|1,40
|Milpa
|4,67
|1,52
|1,52
|Mistral GMYO
|4,82
|2,34
|2,34
|MLP Sağlık
|20,04
|0,86
|0,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,60
|0,00
|0,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,84
|3,16
|3,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,80
|0,45
|0,45
|Net Holding
|3,48
|1,46
|1,46
|Netaş Telekom.
|27,94
|-0,50
|-0,50
|Niğbaş Niğde Beton
|57,20
|10,00
|10,00
|Nuh Çimento
|51,15
|3,88
|3,88
|Nurol GMYO
|7,34
|0,69
|0,69
|Odaş Elektrik
|3,94
|1,03
|1,03
|Olmuksan-IP
|12,03
|1,52
|1,52
|Orge Enerji Elektrik
|7,52
|1,90
|1,90
|Orma Orman Mahsulleri
|14,70
|-0,14
|-0,14
|Osmanlı Menkul
|31,10
|0,32
|0,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|-0,25
|-0,25
|Otokar
|332,80
|4,52
|4,52
|Oyak Çimento
|8,93
|1,71
|1,71
|Oyak Yat. Ort.
|7,61
|9,50
|9,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,73
|0,42
|0,42
|Özak GMYO
|5,15
|0,98
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|6,69
|2,14
|2,14
|Özderici GMYO
|2,23
|0,45
|0,45
|Özerden Plastik
|8,91
|-1,00
|-1,00
|Pamukova Elektrik
|22,00
|3,19
|3,19
|Panora GMYO
|6,35
|0,79
|0,79
|Papilon Savunma
|23,28
|2,28
|2,28
|Park Elek.Madencilik
|5,39
|0,37
|0,37
|Parsan
|25,50
|4,94
|4,94
|Pegasus
|74,55
|-0,07
|-0,07
|Peker GMYO
|2,63
|0,77
|0,77
|Penguen Gıda
|5,05
|0,00
|0,00
|Pera GMYO
|2,24
|1,82
|1,82
|Pergamon Dış Ticaret
|21,68
|9,99
|9,99
|Petkim
|5,02
|0,80
|0,80
|Petrokent Turizm
|905,00
|-0,15
|-0,15
|Pınar Et ve Un
|23,32
|0,17
|0,17
|Pınar Su
|7,65
|2,96
|2,96
|Pınar Süt
|23,60
|2,25
|2,25
|Plastikkart
|14,48
|0,21
|0,21
|Polisan Holding
|3,88
|0,52
|0,52
|Politeknik Metal
|420,00
|2,94
|2,94
|Prizma Press Matbaacılık
|5,45
|-0,55
|-0,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,00
|0,56
|0,56
|QNB Finansbank
|70,50
|0,21
|0,21
|Ral Yatırım Holding
|4,42
|-0,45
|-0,45
|Ray Sigorta
|15,42
|-0,19
|-0,19
|Reysaş GMYO
|5,51
|1,10
|1,10
|Reysaş Lojistik
|9,21
|-0,32
|-0,32
|Rhea Girişim
|3,66
|-1,61
|-1,61
|Rodrigo Tekstil
|13,90
|1,39
|1,39
|Royal Halı
|3,50
|1,74
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|28,80
|-4,89
|-4,89
|Sabancı Holding
|11,69
|2,01
|2,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,96
|0,74
|0,74
|Sanel Mühendislik
|3,44
|0,58
|0,58
|Sanifoam Sünger
|13,69
|0,66
|0,66
|Sanko Pazarlama
|9,27
|-1,28
|-1,28
|Saray Matbaacılık
|8,78
|0,11
|0,11
|Sarkuysan
|8,99
|1,70
|1,70
|Sasa Polyester
|20,48
|1,29
|1,29
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,61
|1,18
|1,18
|Sekuro Plastik
|14,95
|7,09
|7,09
|Selçuk Ecza Deposu
|13,41
|-1,76
|-1,76
|Selçuk Gıda
|4,68
|-6,02
|-6,02
|Senkron Güvenlik
|28,88
|9,98
|9,98
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,00
|0,00
|Servet GMYO
|80,40
|2,55
|2,55
|Seyitler Kimya
|34,98
|1,39
|1,39
|Silverline Endüstri
|8,63
|0,35
|0,35
|Sinpaş GMYO
|4,19
|0,24
|0,24
|Smartiks Yazılım
|8,82
|-0,45
|-0,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,08
|0,00
|0,00
|Söktaş
|5,07
|-0,39
|-0,39
|Sönmez Filament
|70,60
|0,57
|0,57
|Sönmez Pamuklu
|24,36
|1,50
|1,50
|Sumaş Suni Tahta
|55,00
|7,32
|7,32
|Şeker Fin. Kir.
|7,00
|9,37
|9,37
|Şekerbank
|1,55
|2,65
|2,65
|Şişe Cam
|7,37
|0,82
|0,82
|Şok Marketler
|12,65
|0,24
|0,24
|T. Halk Bankası
|5,62
|1,08
|1,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,96
|-3,54
|-3,54
|T.S.K.B.
|1,83
|2,81
|2,81
|T.Tuborg
|18,08
|0,06
|0,06
|Taç Tarım Ürünleri
|11,10
|5,41
|5,41
|Tat Gıda
|12,34
|4,05
|4,05
|TAV Havalimanları
|21,26
|-0,19
|-0,19
|Taze Kuru Gıda
|237,90
|9,99
|9,99
|Tek-Art Turizm
|2,09
|3,47
|3,47
|Tekfen Holding
|16,79
|1,21
|1,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,68
|-0,78
|-0,78
|Temapol Polimer Plastik
|11,57
|0,61
|0,61
|TGS Dış Ticaret
|13,98
|9,99
|9,99
|Tofaş Oto. Fab.
|34,08
|0,47
|0,47
|Torunlar GMYO
|3,97
|1,79
|1,79
|Trabzon Liman
|32,36
|0,75
|0,75
|Trabzonspor Sportif
|2,51
|2,87
|2,87
|Trend GMYO
|12,55
|-0,16
|-0,16
|TSKB GMYO
|5,68
|-1,22
|-1,22
|Tuğçelik
|8,10
|0,25
|0,25
|Tukaş
|9,71
|0,21
|0,21
|Turcas Petrol
|4,86
|0,21
|0,21
|Turkcell
|16,34
|1,49
|1,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,21
|1,00
|1,00
|Tüpraş
|109,80
|1,67
|1,67
|Türk Hava Yolları
|12,93
|0,15
|0,15
|Türk Prysmian Kablo
|12,39
|2,40
|2,40
|Türk Telekom
|8,67
|1,52
|1,52
|Türk Traktör
|189,00
|3,45
|3,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|116,40
|3,10
|3,10
|Türkiye Sigorta
|6,76
|2,42
|2,42
|Ufuk Yatırım
|14,74
|10,00
|10,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|-0,94
|-0,94
|Ulusoy Elektrik
|50,85
|-0,97
|-0,97
|Ulusoy Un Sanayi
|11,72
|1,91
|1,91
|Umpaş Holding
|2,87
|9,96
|9,96
|Uşak Seramik
|2,39
|2,14
|2,14
|Utopya Turizm
|38,74
|-0,15
|-0,15
|Uzertaş Boya
|60,00
|6,01
|6,01
|Ülker Bisküvi
|23,70
|2,42
|2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|4,37
|2,58
|2,58
|Vakıf GMYO
|3,67
|1,38
|1,38
|Vakıf Yat. Ort.
|7,42
|0,82
|0,82
|Vakıflar Bankası
|4,75
|0,85
|0,85
|Vakko Tekstil
|6,59
|1,07
|1,07
|Vanet Gıda
|7,45
|-3,62
|-3,62
|Verusa Holding
|45,16
|0,13
|0,13
|Verusaturk Girisim
|13,22
|1,07
|1,07
|Vestel
|21,16
|0,47
|0,47
|Vestel Beyaz Eşya
|40,20
|-1,66
|-1,66
|Viking Kağıt
|8,52
|-5,33
|-5,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,51
|1,35
|1,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,13
|1,62
|1,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,80
|1,93
|1,93
|Yataş
|14,37
|-0,55
|-0,55
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,53
|2,95
|2,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,12
|5,55
|5,55
|Yeşil GMYO
|1,39
|0,72
|0,72
|Yeşil Yapı
|1,90
|3,26
|3,26
|Yeşil Yatırım Holding
|99,45
|4,30
|4,30
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.600,20
|0,00
|0,00
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,00
|0,00
|Yükselen Çelik
|7,74
|2,52
|2,52
|Yünsa
|14,85
|1,30
|1,30
|Zorlu Enerji
|2,84
|2,53
|2,53
(Son)
Kaynak: AA
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