Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 39.999,90 -1,23 İş Bankası (C) 7,27 -1,49 3,86 İş Bankası (Kur.) 351.000,00 -7,63 İş Fin.Kir. 3,97 0,00 2,85 İş Girişim 19,34 -0,92 2,06 İş GMYO 2,60 0,78 2,36 İş Y. Men. Değ. 17,77 -0,67 0,62 İş Yat. Ort. 3,60 -0,55 2,27 İşbir Holding 4.100,30 6,90 49,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,86 2,63 İttifak Holding 2,24 -0,44 0,45 İz Hayvancılık Tarım 19,23 8,52 6,83 İzmir Demir Çelik 10,66 -0,84 -1,02 İzmir Fırça 5,90 6,31 6,12 Jantsa Jant Sanayi 478,20 1,74 44,17 Kafein Yazılım 21,48 0,00 0,47 Kaplamin 40,00 3,04 18,34 Kardemir (A) 6,18 0,00 3,87 Kardemir (B) 5,68 0,00 7,78 Kardemir (D) 6,24 1,46 7,96 Karel Elektronik 24,28 0,00 5,29 Karsan Otomotiv 3,62 0,84 11,38 Karsu Tekstil 8,02 -1,11 -6,20 Kartonsan 89,15 0,17 -6,70 Katmerciler Ekipman 3,29 0,00 6,82 Kent Gıda 343,50 0,03 -3,40 Kerevitaş Gıda 6,80 -0,87 3,34 Kervan Gıda 14,90 3,19 12,71 Kervansaray Yat. Holding 1,42 -0,70 12,70 Kiler GMYO 2,54 0,00 1,20 Klimasan Klima 17,92 3,29 5,60 Koç Holding 21,64 0,56 2,46 Konfrut Gıda 17,00 0,65 0,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 31,70 0,63 33,87 Konya Çimento 1.324,40 10,00 17,20 Kordsa Teknik Tekstil 15,94 1,40 2,51 Koza Altın 119,20 0,17 23,27 Koza Madencilik 16,47 0,55 6,33 Körfez GMYO 6,11 0,66 5,34 Kristal Kola 3,58 -2,19 -8,67 Kron Telekomünikasyon 42,74 0,33 16,02 Kuştur Kuşadası Turizm 171,60 3,50 9,09 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,52 2,44 9,57 Kütahya Porselen 59,95 5,64 18,83 Lider Faktoring 3,38 1,50 -0,88 Link Bilgisayar 31,20 -2,19 -2,12 Logo Yazılım 135,80 2,03 8,21 Lokman Hekim Sağlık 12,96 1,01 20,53 Lüks Kadife 38,48 8,76 33,15 Makina Takım 3,15 -0,32 -7,62 Marka Yatırım Holding 6,33 -1,56 -1,56 Marmaris Altınyunus 144,70 9,95 30,24 Marshall 327,00 -3,68 6,62 Martı GMYO 3,16 6,40 14,91 Martı Otel 2,26 2,26 6,10 Mavi Giyim 55,05 0,73 5,46 Mazhar Zorlu Holding 37,54 0,11 19,25 Mega Polietilen 8,21 -0,24 7,18 Menderes Tekstil 3,14 0,32 1,62 Merit Turizm 96,95 0,00 15,83 Merko Gıda 8,84 0,45 2,31 Metemtur Otelcilik 23,00 0,00 4,07 Metro Holding 2,14 0,00 2,88 Metro Petrol ve Tesisleri 3,20 3,56 10,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 1,24 5,15 Migros Ticaret 44,62 0,27 4,25 Milpa 5,05 2,43 9,78 Mistral GMYO 5,56 1,09 18,05 MLP Sağlık 22,20 -0,45 11,73 MMC San. ve Tic. Yat. 4,75 0,00 3,26 Mondi Tire Kutsan 8,02 -0,25 5,53 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,24 0,17 -1,12 Net Holding 3,41 0,00 -0,58 Netaş Telekom. 30,60 3,73 8,97 Niğbaş Niğde Beton 45,88 2,14 -11,77 Nuh Çimento 49,74 -0,40 1,02 Nurol GMYO 7,54 0,53 3,43 Odaş Elektrik 3,97 0,00 1,79 Olmuksan-IP 9,30 -0,43 -21,52 Orge Enerji Elektrik 7,62 0,66 3,25 Orma Orman Mahsulleri 19,40 0,41 31,79 Osmanlı Menkul 32,00 2,24 3,23 Ostim Endüstriyel Yat 4,30 0,23 5,39 Otokar 426,10 1,21 33,83 Oyak Çimento 9,10 0,44 3,64 Oyak Yat. Ort. 8,33 1,22 19,86 Oylum Sınai Yatırımlar 4,87 0,00 3,40 Özak GMYO 5,07 0,00 -0,59 Özbal Çelik Boru 6,45 -0,62 -1,53 Özderici GMYO 2,76 8,66 24,32 Özerden Plastik 8,48 -0,47 -5,78 Pamukova Elektrik 23,00 -2,54 7,88 Panora GMYO 6,59 3,45 6,46 Papilon Savunma 22,12 -0,54 -2,81 Park Elek.Madencilik 5,39 0,37 0,37 Parsan 25,52 -1,09 5,02 Pegasus 72,75 0,00 -2,48 Peker GMYO 2,61 -1,51 0,00 Penguen Gıda 5,54 1,84 9,70 Pera GMYO 2,33 1,30 5,91 Pergamon Dış Ticaret 26,08 0,38 32,32 Petkim 5,32 1,14 6,83 Petrokent Turizm 900,00 -0,22 -0,71 Pınar Et ve Un 22,98 0,26 -1,29 Pınar Su 7,92 -0,63 6,59 Pınar Süt 23,02 0,70 -0,26 Plastikkart 17,40 0,58 20,42 Polisan Holding 4,06 2,27 5,18 Politeknik Metal 430,00 2,41 5,39 Prizma Press Matbaacılık 5,60 1,82 2,19 QNB Finans Fin. Kir. 126,10 2,60 0,64 QNB Finansbank 69,90 2,04 -0,64 Ral Yatırım Holding 4,48 -1,54 0,90 Ray Sigorta 14,74 -0,74 -4,60 Reysaş GMYO 5,34 -0,56 -2,02 Reysaş Lojistik 8,65 -2,26 -6,39 Rhea Girişim 3,68 0,82 -1,08 Rodrigo Tekstil 15,69 9,11 14,44 Royal Halı 3,31 0,00 -3,78 RTA Laboratuvarları 30,46 0,53 0,59 Sabancı Holding 11,66 -0,26 1,75 Safkar Ege Soğutmacılık 9,91 -1,49 -8,92 Sanel Mühendislik 3,53 -0,84 3,22 Sanifoam Sünger 15,02 -7,91 10,44 Sanko Pazarlama 9,14 0,77 -2,66 Saray Matbaacılık 9,61 0,10 9,58 Sarkuysan 9,13 0,55 3,28 Sasa Polyester 23,90 4,37 18,20 Say Yenilenebilir Enerji 8,38 -1,99 -1,53 Sekuro Plastik 17,03 0,18 21,99 Selçuk Ecza Deposu 13,51 0,82 -1,03 Selçuk Gıda 4,98 -2,35 0,00 Senkron Güvenlik 25,48 -9,96 -2,97 Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,00 -6,25 Servet GMYO 101,10 1,81 28,95 Seyitler Kimya 29,00 0,90 15,58 Silverline Endüstri 9,15 7,14 6,40 Sinpaş GMYO 4,88 3,17 16,75 Smartiks Yazılım 8,86 1,26 0,00 Sodaş Sodyum Sanayii 28,02 0,94 5,04 Söktaş 4,96 -1,00 -2,55 Sönmez Filament 73,00 0,14 3,99 Sönmez Pamuklu 29,32 -3,87 22,17 Sumaş Suni Tahta 76,45 10,00 49,17 Şeker Fin. Kir. 6,72 -1,47 5,00 Şekerbank 1,64 1,86 8,61 Şişe Cam 7,42 0,00 1,50 Şok Marketler 13,99 -0,07 10,86 T. Halk Bankası 5,78 -0,17 3,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,48 0,00 -8,31 T.S.K.B. 1,85 0,54 3,93 T.Tuborg 17,71 0,34 -1,99 Taç Tarım Ürünleri 12,62 9,93 19,85 Tat Gıda 11,26 -0,44 -5,06 TAV Havalimanları 21,52 1,03 1,03 Taze Kuru Gıda 235,00 4,44 8,65 Tek-Art Turizm 2,28 -2,15 12,87 Tekfen Holding 18,56 1,98 13,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,35 3,31 12,28 Temapol Polimer Plastik 11,57 1,40 0,61 TGS Dış Ticaret 20,24 4,60 59,24 Tofaş Oto. Fab. 36,26 1,17 6,90 Torunlar GMYO 4,05 0,00 3,85 Trabzon Liman 41,18 9,99 28,21 Trabzonspor Sportif 2,68 1,13 9,84 Trend GMYO 10,93 -5,61 -13,05 TSKB GMYO 5,29 -1,31 -8,00 Tuğçelik 7,89 -0,13 -2,35 Tukaş 9,69 -0,31 0,00 Turcas Petrol 5,07 1,81 4,54 Turkcell 17,22 2,20 6,96 Tümosan Motor ve Traktör 16,04 9,94 14,00 Tüpraş 112,10 -0,09 3,80 Türk Hava Yolları 12,79 -0,23 -0,93 Türk Prysmian Kablo 13,23 4,17 9,34 Türk Telekom 8,84 0,45 3,51 Türk Traktör 185,10 0,60 1,31 Türker Proje Gayrimenkul 146,30 10,00 29,58 Türkiye Sigorta 7,20 0,56 9,09 Ufuk Yatırım 14,00 3,70 4,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,12 -0,72 -2,83 Ulusoy Elektrik 51,60 1,57 0,49 Ulusoy Un Sanayi 12,08 -0,82 5,04 Umpaş Holding 3,08 -7,51 18,01 Uşak Seramik 2,46 0,41 5,13 Utopya Turizm 43,86 0,14 13,04 Uzertaş Boya 76,00 4,40 34,28 Ülker Bisküvi 23,12 0,52 -0,09 Vakıf Fin. Kir. 4,47 0,68 4,93 Vakıf GMYO 3,77 1,34 4,14 Vakıf Yat. Ort. 7,49 -0,27 1,77 Vakıflar Bankası 4,96 -0,20 5,31 Vakko Tekstil 6,54 0,15 0,31 Vanet Gıda 7,07 -0,42 -8,54 Verusa Holding 47,44 4,31 5,19 Verusaturk Girisim 12,65 -1,02 -3,29 Vestel 22,02 0,73 4,56 Vestel Beyaz Eşya 40,30 -0,44 -1,42 Viking Kağıt 8,05 7,19 -10,56 Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 0,44 2,47 Yapı ve Kredi Bank. 3,29 -0,90 6,82 Yaprak Süt ve Besi Çift. 88,55 10,00 22,31 Yataş 14,35 0,07 -0,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,60 0,66 4,55 Yeni Gimat GMYO 12,92 0,23 3,94 Yeşil GMYO 1,76 -4,86 27,54 Yeşil Yapı 2,38 -4,03 29,35 Yeşil Yatırım Holding 166,90 9,95 75,04 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.964,30 4,27 2,33 Yonga Mobilya 29,30 0,00 -2,33 Yükselen Çelik 8,24 0,98 9,14 Yünsa 14,81 0,41 1,02 Zorlu Enerji 2,93 0,69 5,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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