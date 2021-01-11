Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

11.01.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.999,90

-1,23
İş Bankası (C)7,27-1,493,86
İş Bankası (Kur.)351.000,00

-7,63
İş Fin.Kir.3,970,002,85
İş Girişim19,34-0,922,06
İş GMYO2,600,782,36
İş Y. Men. Değ.17,77-0,670,62
İş Yat. Ort.3,60-0,552,27
İşbir Holding4.100,306,9049,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,862,63
İttifak Holding2,24-0,440,45
İz Hayvancılık Tarım19,238,526,83
İzmir Demir Çelik10,66-0,84-1,02
İzmir Fırça5,906,316,12
Jantsa Jant Sanayi478,201,7444,17
Kafein Yazılım21,480,000,47
Kaplamin40,003,0418,34
Kardemir (A)6,180,003,87
Kardemir (B)5,680,007,78
Kardemir (D)6,241,467,96
Karel Elektronik24,280,005,29
Karsan Otomotiv3,620,8411,38
Karsu Tekstil8,02-1,11-6,20
Kartonsan89,150,17-6,70
Katmerciler Ekipman3,290,006,82
Kent Gıda343,500,03-3,40
Kerevitaş Gıda6,80-0,873,34
Kervan Gıda14,903,1912,71
Kervansaray Yat. Holding1,42-0,7012,70
Kiler GMYO2,540,001,20
Klimasan Klima17,923,295,60
Koç Holding21,640,562,46
Konfrut Gıda17,000,650,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji31,700,6333,87
Konya Çimento1.324,4010,0017,20
Kordsa Teknik Tekstil15,941,402,51
Koza Altın119,200,1723,27
Koza Madencilik16,470,556,33
Körfez GMYO6,110,665,34
Kristal Kola3,58-2,19-8,67
Kron Telekomünikasyon42,740,3316,02
Kuştur Kuşadası Turizm171,603,509,09
Kuyumcukent Gayrimenkul2,522,449,57
Kütahya Porselen59,955,6418,83
Lider Faktoring3,381,50-0,88
Link Bilgisayar31,20-2,19-2,12
Logo Yazılım135,802,038,21
Lokman Hekim Sağlık12,961,0120,53
Lüks Kadife38,488,7633,15
Makina Takım3,15-0,32-7,62
Marka Yatırım Holding6,33-1,56-1,56
Marmaris Altınyunus144,709,9530,24
Marshall327,00-3,686,62
Martı GMYO3,166,4014,91
Martı Otel2,262,266,10
Mavi Giyim55,050,735,46
Mazhar Zorlu Holding37,540,1119,25
Mega Polietilen8,21-0,247,18
Menderes Tekstil3,140,321,62
Merit Turizm96,950,0015,83
Merko Gıda8,840,452,31
Metemtur Otelcilik23,000,004,07
Metro Holding2,140,002,88
Metro Petrol ve Tesisleri3,203,5610,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,451,245,15
Migros Ticaret44,620,274,25
Milpa5,052,439,78
Mistral GMYO5,561,0918,05
MLP Sağlık22,20-0,4511,73
MMC San. ve Tic. Yat.4,750,003,26
Mondi Tire Kutsan8,02-0,255,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,240,17-1,12
Net Holding3,410,00-0,58
Netaş Telekom.30,603,738,97
Niğbaş Niğde Beton45,882,14-11,77
Nuh Çimento49,74-0,401,02
Nurol GMYO7,540,533,43
Odaş Elektrik3,970,001,79
Olmuksan-IP9,30-0,43-21,52
Orge Enerji Elektrik7,620,663,25
Orma Orman Mahsulleri19,400,4131,79
Osmanlı Menkul32,002,243,23
Ostim Endüstriyel Yat4,300,235,39
Otokar426,101,2133,83
Oyak Çimento9,100,443,64
Oyak Yat. Ort.8,331,2219,86
Oylum Sınai Yatırımlar4,870,003,40
Özak GMYO5,070,00-0,59
Özbal Çelik Boru6,45-0,62-1,53
Özderici GMYO2,768,6624,32
Özerden Plastik8,48-0,47-5,78
Pamukova Elektrik23,00-2,547,88
Panora GMYO6,593,456,46
Papilon Savunma22,12-0,54-2,81
Park Elek.Madencilik5,390,370,37
Parsan25,52-1,095,02
Pegasus72,750,00-2,48
Peker GMYO2,61-1,510,00
Penguen Gıda5,541,849,70
Pera GMYO2,331,305,91
Pergamon Dış Ticaret26,080,3832,32
Petkim5,321,146,83
Petrokent Turizm900,00-0,22-0,71
Pınar Et ve Un22,980,26-1,29
Pınar Su7,92-0,636,59
Pınar Süt23,020,70-0,26
Plastikkart17,400,5820,42
Polisan Holding4,062,275,18
Politeknik Metal430,002,415,39
Prizma Press Matbaacılık5,601,822,19
QNB Finans Fin. Kir.126,102,600,64
QNB Finansbank69,902,04-0,64
Ral Yatırım Holding4,48-1,540,90
Ray Sigorta14,74-0,74-4,60
Reysaş GMYO5,34-0,56-2,02
Reysaş Lojistik8,65-2,26-6,39
Rhea Girişim3,680,82-1,08
Rodrigo Tekstil15,699,1114,44
Royal Halı3,310,00-3,78
RTA Laboratuvarları30,460,530,59
Sabancı Holding11,66-0,261,75
Safkar Ege Soğutmacılık9,91-1,49-8,92
Sanel Mühendislik3,53-0,843,22
Sanifoam Sünger15,02-7,9110,44
Sanko Pazarlama9,140,77-2,66
Saray Matbaacılık9,610,109,58
Sarkuysan9,130,553,28
Sasa Polyester23,904,3718,20
Say Yenilenebilir Enerji8,38-1,99-1,53
Sekuro Plastik17,030,1821,99
Selçuk Ecza Deposu13,510,82-1,03
Selçuk Gıda4,98-2,350,00
Senkron Güvenlik25,48-9,96-2,97
Serve Film Prodüksiyon15,000,00-6,25
Servet GMYO101,101,8128,95
Seyitler Kimya29,000,9015,58
Silverline Endüstri9,157,146,40
Sinpaş GMYO4,883,1716,75
Smartiks Yazılım8,861,260,00
Sodaş Sodyum Sanayii28,020,945,04
Söktaş4,96-1,00-2,55
Sönmez Filament73,000,143,99
Sönmez Pamuklu29,32-3,8722,17
Sumaş Suni Tahta76,4510,0049,17
Şeker Fin. Kir.6,72-1,475,00
Şekerbank1,641,868,61
Şişe Cam7,420,001,50
Şok Marketler13,99-0,0710,86
T. Halk Bankası5,78-0,173,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,480,00-8,31
T.S.K.B.1,850,543,93
T.Tuborg17,710,34-1,99
Taç Tarım Ürünleri12,629,9319,85
Tat Gıda11,26-0,44-5,06
TAV Havalimanları21,521,031,03
Taze Kuru Gıda235,004,448,65
Tek-Art Turizm2,28-2,1512,87
Tekfen Holding18,561,9813,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,353,3112,28
Temapol Polimer Plastik11,571,400,61
TGS Dış Ticaret20,244,6059,24
Tofaş Oto. Fab.36,261,176,90
Torunlar GMYO4,050,003,85
Trabzon Liman41,189,9928,21
Trabzonspor Sportif2,681,139,84
Trend GMYO10,93-5,61-13,05
TSKB GMYO5,29-1,31-8,00
Tuğçelik7,89-0,13-2,35
Tukaş9,69-0,310,00
Turcas Petrol5,071,814,54
Turkcell17,222,206,96
Tümosan Motor ve Traktör16,049,9414,00
Tüpraş112,10-0,093,80
Türk Hava Yolları12,79-0,23-0,93
Türk Prysmian Kablo13,234,179,34
Türk Telekom8,840,453,51
Türk Traktör185,100,601,31
Türker Proje Gayrimenkul146,3010,0029,58
Türkiye Sigorta7,200,569,09
Ufuk Yatırım14,003,704,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,12-0,72-2,83
Ulusoy Elektrik51,601,570,49
Ulusoy Un Sanayi12,08-0,825,04
Umpaş Holding3,08-7,5118,01
Uşak Seramik2,460,415,13
Utopya Turizm43,860,1413,04
Uzertaş Boya76,004,4034,28
Ülker Bisküvi23,120,52-0,09
Vakıf Fin. Kir.4,470,684,93
Vakıf GMYO3,771,344,14
Vakıf Yat. Ort.7,49-0,271,77
Vakıflar Bankası4,96-0,205,31
Vakko Tekstil6,540,150,31
Vanet Gıda7,07-0,42-8,54
Verusa Holding47,444,315,19
Verusaturk Girisim12,65-1,02-3,29
Vestel22,020,734,56
Vestel Beyaz Eşya40,30-0,44-1,42
Viking Kağıt8,057,19-10,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,560,442,47
Yapı ve Kredi Bank.3,29-0,906,82
Yaprak Süt ve Besi Çift.88,5510,0022,31
Yataş14,350,07-0,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,600,664,55
Yeni Gimat GMYO12,920,233,94
Yeşil GMYO1,76-4,8627,54
Yeşil Yapı2,38-4,0329,35
Yeşil Yatırım Holding166,909,9575,04
Yibitaş İnşaat Malzeme15.964,304,272,33
Yonga Mobilya29,300,00-2,33
Yükselen Çelik8,240,989,14
Yünsa14,810,411,02
Zorlu Enerji2,930,695,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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