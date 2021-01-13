Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (C) 7,14 0,28 2,00 İş Fin.Kir. 3,90 0,52 1,04 İş Girişim 19,10 0,53 0,79 İş GMYO 2,51 0,40 -1,18 İş Y. Men. Değ. 17,52 0,11 -0,79 İş Yat. Ort. 3,59 1,70 1,99 İşbir Holding 3.950,00 7,05 44,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,21 0,00 6,14 İttifak Holding 2,27 0,44 1,79 İz Hayvancılık Tarım 19,10 4,14 6,11 İzmir Demir Çelik 10,88 0,00 1,02 İzmir Fırça 6,46 -0,46 16,19 Jantsa Jant Sanayi 521,20 8,07 57,13 Kafein Yazılım 21,04 0,10 -1,59 Kaplamin 34,20 -10,00 1,18 Kardemir (A) 6,43 -0,62 8,07 Kardemir (B) 5,99 1,87 13,66 Kardemir (D) 6,39 -0,31 10,55 Karel Elektronik 24,50 -1,13 6,24 Karsan Otomotiv 3,88 0,26 19,38 Karsu Tekstil 7,98 0,50 -6,67 Kartonsan 93,70 0,48 -1,94 Katmerciler Ekipman 3,25 -0,91 5,52 Kent Gıda 333,90 0,00 -6,10 Kerevitaş Gıda 6,68 0,45 1,52 Kervan Gıda 15,62 1,17 18,15 Kervansaray Yat. Holding 1,28 -2,29 1,59 Kiler GMYO 2,57 0,78 2,39 Klimasan Klima 20,46 3,91 20,57 Koç Holding 22,22 0,09 5,21 Konfrut Gıda 17,11 1,54 1,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 30,44 4,03 28,55 Konya Çimento 1.285,00 5,47 13,72 Kordsa Teknik Tekstil 17,30 5,62 11,25 Koza Altın 118,50 -0,42 22,54 Koza Madencilik 16,72 -3,41 7,94 Körfez GMYO 6,03 -0,99 3,97 Kristal Kola 3,36 -2,04 -14,29 Kron Telekomünikasyon 41,66 2,26 13,08 Kuştur Kuşadası Turizm 175,00 3,06 11,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,53 0,00 10,00 Kütahya Porselen 61,75 -9,99 22,40 Lider Faktoring 3,37 0,30 -1,17 Link Bilgisayar 30,78 0,13 -3,44 Logo Yazılım 132,90 0,61 5,90 Lokman Hekim Sağlık 12,77 0,55 18,77 Lüks Kadife 36,68 -5,95 26,92 Makina Takım 3,14 0,96 -7,92 Marka Yatırım Holding 6,37 0,63 -0,93 Marmaris Altınyunus 145,90 2,46 31,32 Marshall 315,30 -0,63 2,80 Martı GMYO 3,06 -1,61 11,27 Martı Otel 2,24 0,90 5,16 Mavi Giyim 54,80 1,11 4,98 Mazhar Zorlu Holding 33,98 -8,46 7,94 Mega Polietilen 8,42 1,57 9,92 Menderes Tekstil 3,11 0,00 0,65 Merit Turizm 98,25 4,08 17,38 Merko Gıda 8,70 0,00 0,69 Metemtur Otelcilik 24,86 1,97 12,49 Metro Holding 2,15 0,47 3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 3,12 -0,95 7,96 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -0,42 2,15 Migros Ticaret 44,14 -0,05 3,13 Milpa 5,10 -2,67 10,87 Mistral GMYO 5,36 -1,65 13,80 MLP Sağlık 22,64 0,53 13,94 MMC San. ve Tic. Yat. 5,00 5,49 8,70 Mondi Tire Kutsan 7,89 -1,25 3,82 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,96 -5,01 6,51 Net Holding 3,47 -0,57 1,17 Netaş Telekom. 28,84 0,98 2,71 Niğbaş Niğde Beton 43,04 0,09 -17,23 Nuh Çimento 48,40 0,04 -1,71 Nurol GMYO 8,25 1,48 13,17 Odaş Elektrik 3,94 0,00 1,03 Olmuksan-IP 8,30 -0,48 -29,96 Orge Enerji Elektrik 7,56 1,20 2,44 Orma Orman Mahsulleri 19,00 -0,52 29,08 Osmanlı Menkul 32,26 -1,35 4,06 Ostim Endüstriyel Yat 4,06 -0,98 -0,49 Otokar 430,60 5,05 35,24 Oyak Çimento 8,99 0,78 2,39 Oyak Yat. Ort. 9,62 6,06 38,42 Oylum Sınai Yatırımlar 4,95 1,64 5,10 Özak GMYO 5,08 -0,20 -0,39 Özbal Çelik Boru 6,76 2,58 3,21 Özderici GMYO 2,54 0,00 14,41 Özerden Plastik 8,77 0,80 -2,56 Pamukova Elektrik 21,00 -1,69 -1,50 Panora GMYO 6,39 -0,47 3,23 Papilon Savunma 23,56 1,55 3,51 Park Elek.Madencilik 5,41 0,56 0,74 Parsan 25,84 0,08 6,34 Pegasus 73,90 0,89 -0,94 Peker GMYO 2,54 0,79 -2,68 Penguen Gıda 5,41 -2,52 7,13 Pera GMYO 2,29 -0,43 4,09 Pergamon Dış Ticaret 31,24 10,00 58,50 Petkim 5,23 -1,13 5,02 Petrokent Turizm 909,90 -0,10 0,39 Pınar Et ve Un 22,98 0,26 -1,29 Pınar Su 8,30 -0,36 11,71 Pınar Süt 23,08 0,52 0,00 Plastikkart 16,99 0,06 17,58 Polisan Holding 4,00 0,25 3,63 Politeknik Metal 408,00 2,64 0,00 Prizma Press Matbaacılık 5,54 0,73 1,09 QNB Finans Fin. Kir. 121,10 0,00 -3,35 QNB Finansbank 67,90 -0,07 -3,48 Ral Yatırım Holding 4,50 1,12 1,35 Ray Sigorta 16,24 9,95 5,11 Reysaş GMYO 5,35 0,56 -1,83 Reysaş Lojistik 8,65 0,35 -6,39 Rhea Girişim 3,67 2,80 -1,34 Rodrigo Tekstil 16,76 -3,62 22,25 Royal Halı 3,22 -0,92 -6,40 RTA Laboratuvarları 30,08 0,13 -0,66 Sabancı Holding 11,73 0,43 2,36 Safkar Ege Soğutmacılık 12,24 9,97 12,50 Sanel Mühendislik 3,59 0,84 4,97 Sanifoam Sünger 16,20 0,00 19,12 Sanko Pazarlama 9,06 0,11 -3,51 Saray Matbaacılık 9,67 0,62 10,26 Sarkuysan 9,52 4,04 7,69 Sasa Polyester 23,80 -0,50 17,71 Say Yenilenebilir Enerji 8,34 -0,48 -2,00 Sekuro Plastik 16,43 -1,79 17,69 Selçuk Ecza Deposu 13,55 -1,67 -0,73 Selçuk Gıda 5,15 0,98 3,41 Senkron Güvenlik 30,00 7,07 14,24 Serve Film Prodüksiyon 15,09 -2,65 -5,69 Servet GMYO 105,90 -0,38 35,08 Seyitler Kimya 30,98 1,24 23,47 Silverline Endüstri 9,98 -3,29 16,05 Sinpaş GMYO 5,05 0,20 20,81 Smartiks Yazılım 8,74 2,34 -1,35 Sodaş Sodyum Sanayii 29,00 7,81 8,72 Söktaş 4,88 0,21 -4,13 Sönmez Filament 75,00 1,49 6,84 Sönmez Pamuklu 29,62 -1,27 23,42 Sumaş Suni Tahta 90,05 7,27 75,71 Şeker Fin. Kir. 6,91 -0,29 7,97 Şekerbank 1,61 0,00 6,62 Şişe Cam 7,76 1,57 6,16 Şok Marketler 14,19 1,21 12,44 T. Halk Bankası 5,69 0,18 2,34 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,12 -0,64 -9,47 T.S.K.B. 1,88 -1,05 5,62 T.Tuborg 18,27 0,00 1,11 Taç Tarım Ürünleri 13,92 0,29 32,19 Tat Gıda 11,24 1,35 -5,23 TAV Havalimanları 22,22 1,28 4,32 Taze Kuru Gıda 270,00 5,88 24,83 Tek-Art Turizm 2,30 0,00 13,86 Tekfen Holding 19,20 3,23 17,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,17 1,29 10,88 Temapol Polimer Plastik 12,48 9,96 8,52 TGS Dış Ticaret 23,86 9,95 87,73 Tofaş Oto. Fab. 38,52 -0,72 13,56 Torunlar GMYO 4,14 1,22 6,15 Trabzon Liman 40,24 -1,81 25,28 Trabzonspor Sportif 2,62 -0,38 7,38 Trend GMYO 10,07 -0,79 -19,89 TSKB GMYO 5,42 0,93 -5,74 Tuğçelik 7,99 0,88 -1,11 Tukaş 9,63 0,63 -0,62 Turcas Petrol 5,00 -0,60 3,09 Turkcell 17,06 2,22 5,96 Tümosan Motor ve Traktör 15,67 -3,27 11,37 Tüpraş 109,20 -0,18 1,11 Türk Hava Yolları 13,15 2,26 1,86 Türk Prysmian Kablo 13,24 -0,90 9,42 Türk Telekom 8,74 0,69 2,34 Türk Traktör 187,20 2,46 2,46 Türker Proje Gayrimenkul 146,70 -2,20 29,94 Türkiye Sigorta 7,14 0,14 8,18 Ufuk Yatırım 14,00 1,45 4,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 1,71 -1,65 Ulusoy Elektrik 50,40 -1,37 -1,85 Ulusoy Un Sanayi 11,96 0,67 4,00 Umpaş Holding 3,30 0,00 26,44 Uşak Seramik 2,40 0,84 2,56 Utopya Turizm 45,32 -2,24 16,80 Uzertaş Boya 96,35 9,43 70,23 Ülker Bisküvi 23,96 -0,99 3,54 Vakıf Fin. Kir. 4,60 -1,50 7,98 Vakıf GMYO 3,72 -0,53 2,76 Vakıf Yat. Ort. 7,64 0,26 3,80 Vakıflar Bankası 4,90 0,41 4,03 Vakko Tekstil 6,44 0,16 -1,23 Vanet Gıda 7,75 2,65 0,26 Verusa Holding 48,04 0,08 6,52 Verusaturk Girisim 12,77 -0,23 -2,37 Vestel 23,82 6,34 13,11 Vestel Beyaz Eşya 41,62 1,41 1,81 Viking Kağıt 8,69 8,22 -3,44 Yapı Kredi Koray GMYO 4,93 -1,40 10,79 Yapı ve Kredi Bank. 3,25 0,00 5,52 Yaprak Süt ve Besi Çift. 106,90 9,75 47,65 Yataş 15,32 0,79 6,02 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,39 -0,45 -0,23 Yeni Gimat GMYO 12,88 -0,16 3,62 Yeşil GMYO 1,55 0,00 12,32 Yeşil Yapı 2,13 1,43 15,76 Yeşil Yatırım Holding 157,10 -2,30 64,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.500,00 -2,03 5,77 Yonga Mobilya 29,90 2,33 -0,33 Yükselen Çelik 5,49 -1,08 4,93 Yünsa 15,08 1,21 2,86 Zorlu Enerji 2,99 1,01 7,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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