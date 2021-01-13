Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

13.01.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (C)7,140,282,00İş Fin.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (C)7,140,282,00
İş Fin.Kir.3,900,521,04
İş Girişim19,100,530,79
İş GMYO2,510,40-1,18
İş Y. Men. Değ.17,520,11-0,79
İş Yat. Ort.3,591,701,99
İşbir Holding3.950,007,0544,16
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,210,006,14
İttifak Holding2,270,441,79
İz Hayvancılık Tarım19,104,146,11
İzmir Demir Çelik10,880,001,02
İzmir Fırça6,46-0,4616,19
Jantsa Jant Sanayi521,208,0757,13
Kafein Yazılım21,040,10-1,59
Kaplamin34,20-10,001,18
Kardemir (A)6,43-0,628,07
Kardemir (B)5,991,8713,66
Kardemir (D)6,39-0,3110,55
Karel Elektronik24,50-1,136,24
Karsan Otomotiv3,880,2619,38
Karsu Tekstil7,980,50-6,67
Kartonsan93,700,48-1,94
Katmerciler Ekipman3,25-0,915,52
Kent Gıda333,900,00-6,10
Kerevitaş Gıda6,680,451,52
Kervan Gıda15,621,1718,15
Kervansaray Yat. Holding1,28-2,291,59
Kiler GMYO2,570,782,39
Klimasan Klima20,463,9120,57
Koç Holding22,220,095,21
Konfrut Gıda17,111,541,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji30,444,0328,55
Konya Çimento1.285,005,4713,72
Kordsa Teknik Tekstil17,305,6211,25
Koza Altın118,50-0,4222,54
Koza Madencilik16,72-3,417,94
Körfez GMYO6,03-0,993,97
Kristal Kola3,36-2,04-14,29
Kron Telekomünikasyon41,662,2613,08
Kuştur Kuşadası Turizm175,003,0611,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,530,0010,00
Kütahya Porselen61,75-9,9922,40
Lider Faktoring3,370,30-1,17
Link Bilgisayar30,780,13-3,44
Logo Yazılım132,900,615,90
Lokman Hekim Sağlık12,770,5518,77
Lüks Kadife36,68-5,9526,92
Makina Takım3,140,96-7,92
Marka Yatırım Holding6,370,63-0,93
Marmaris Altınyunus145,902,4631,32
Marshall315,30-0,632,80
Martı GMYO3,06-1,6111,27
Martı Otel2,240,905,16
Mavi Giyim54,801,114,98
Mazhar Zorlu Holding33,98-8,467,94
Mega Polietilen8,421,579,92
Menderes Tekstil3,110,000,65
Merit Turizm98,254,0817,38
Merko Gıda8,700,000,69
Metemtur Otelcilik24,861,9712,49
Metro Holding2,150,473,37
Metro Petrol ve Tesisleri3,12-0,957,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,38-0,422,15
Migros Ticaret44,14-0,053,13
Milpa5,10-2,6710,87
Mistral GMYO5,36-1,6513,80
MLP Sağlık22,640,5313,94
MMC San. ve Tic. Yat.5,005,498,70
Mondi Tire Kutsan7,89-1,253,82
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,96-5,016,51
Net Holding3,47-0,571,17
Netaş Telekom.28,840,982,71
Niğbaş Niğde Beton43,040,09-17,23
Nuh Çimento48,400,04-1,71
Nurol GMYO8,251,4813,17
Odaş Elektrik3,940,001,03
Olmuksan-IP8,30-0,48-29,96
Orge Enerji Elektrik7,561,202,44
Orma Orman Mahsulleri19,00-0,5229,08
Osmanlı Menkul32,26-1,354,06
Ostim Endüstriyel Yat4,06-0,98-0,49
Otokar430,605,0535,24
Oyak Çimento8,990,782,39
Oyak Yat. Ort.9,626,0638,42
Oylum Sınai Yatırımlar4,951,645,10
Özak GMYO5,08-0,20-0,39
Özbal Çelik Boru6,762,583,21
Özderici GMYO2,540,0014,41
Özerden Plastik8,770,80-2,56
Pamukova Elektrik21,00-1,69-1,50
Panora GMYO6,39-0,473,23
Papilon Savunma23,561,553,51
Park Elek.Madencilik5,410,560,74
Parsan25,840,086,34
Pegasus73,900,89-0,94
Peker GMYO2,540,79-2,68
Penguen Gıda5,41-2,527,13
Pera GMYO2,29-0,434,09
Pergamon Dış Ticaret31,2410,0058,50
Petkim5,23-1,135,02
Petrokent Turizm909,90-0,100,39
Pınar Et ve Un22,980,26-1,29
Pınar Su8,30-0,3611,71
Pınar Süt23,080,520,00
Plastikkart16,990,0617,58
Polisan Holding4,000,253,63
Politeknik Metal408,002,640,00
Prizma Press Matbaacılık5,540,731,09
QNB Finans Fin. Kir.121,100,00-3,35
QNB Finansbank67,90-0,07-3,48
Ral Yatırım Holding4,501,121,35
Ray Sigorta16,249,955,11
Reysaş GMYO5,350,56-1,83
Reysaş Lojistik8,650,35-6,39
Rhea Girişim3,672,80-1,34
Rodrigo Tekstil16,76-3,6222,25
Royal Halı3,22-0,92-6,40
RTA Laboratuvarları30,080,13-0,66
Sabancı Holding11,730,432,36
Safkar Ege Soğutmacılık12,249,9712,50
Sanel Mühendislik3,590,844,97
Sanifoam Sünger16,200,0019,12
Sanko Pazarlama9,060,11-3,51
Saray Matbaacılık9,670,6210,26
Sarkuysan9,524,047,69
Sasa Polyester23,80-0,5017,71
Say Yenilenebilir Enerji8,34-0,48-2,00
Sekuro Plastik16,43-1,7917,69
Selçuk Ecza Deposu13,55-1,67-0,73
Selçuk Gıda5,150,983,41
Senkron Güvenlik30,007,0714,24
Serve Film Prodüksiyon15,09-2,65-5,69
Servet GMYO105,90-0,3835,08
Seyitler Kimya30,981,2423,47
Silverline Endüstri9,98-3,2916,05
Sinpaş GMYO5,050,2020,81
Smartiks Yazılım8,742,34-1,35
Sodaş Sodyum Sanayii29,007,818,72
Söktaş4,880,21-4,13
Sönmez Filament75,001,496,84
Sönmez Pamuklu29,62-1,2723,42
Sumaş Suni Tahta90,057,2775,71
Şeker Fin. Kir.6,91-0,297,97
Şekerbank1,610,006,62
Şişe Cam7,761,576,16
Şok Marketler14,191,2112,44
T. Halk Bankası5,690,182,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,12-0,64-9,47
T.S.K.B.1,88-1,055,62
T.Tuborg18,270,001,11
Taç Tarım Ürünleri13,920,2932,19
Tat Gıda11,241,35-5,23
TAV Havalimanları22,221,284,32
Taze Kuru Gıda270,005,8824,83
Tek-Art Turizm2,300,0013,86
Tekfen Holding19,203,2317,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,171,2910,88
Temapol Polimer Plastik12,489,968,52
TGS Dış Ticaret23,869,9587,73
Tofaş Oto. Fab.38,52-0,7213,56
Torunlar GMYO4,141,226,15
Trabzon Liman40,24-1,8125,28
Trabzonspor Sportif2,62-0,387,38
Trend GMYO10,07-0,79-19,89
TSKB GMYO5,420,93-5,74
Tuğçelik7,990,88-1,11
Tukaş9,630,63-0,62
Turcas Petrol5,00-0,603,09
Turkcell17,062,225,96
Tümosan Motor ve Traktör15,67-3,2711,37
Tüpraş109,20-0,181,11
Türk Hava Yolları13,152,261,86
Türk Prysmian Kablo13,24-0,909,42
Türk Telekom8,740,692,34
Türk Traktör187,202,462,46
Türker Proje Gayrimenkul146,70-2,2029,94
Türkiye Sigorta7,140,148,18
Ufuk Yatırım14,001,454,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,171,71-1,65
Ulusoy Elektrik50,40-1,37-1,85
Ulusoy Un Sanayi11,960,674,00
Umpaş Holding3,300,0026,44
Uşak Seramik2,400,842,56
Utopya Turizm45,32-2,2416,80
Uzertaş Boya96,359,4370,23
Ülker Bisküvi23,96-0,993,54
Vakıf Fin. Kir.4,60-1,507,98
Vakıf GMYO3,72-0,532,76
Vakıf Yat. Ort.7,640,263,80
Vakıflar Bankası4,900,414,03
Vakko Tekstil6,440,16-1,23
Vanet Gıda7,752,650,26
Verusa Holding48,040,086,52
Verusaturk Girisim12,77-0,23-2,37
Vestel23,826,3413,11
Vestel Beyaz Eşya41,621,411,81
Viking Kağıt8,698,22-3,44
Yapı Kredi Koray GMYO4,93-1,4010,79
Yapı ve Kredi Bank.3,250,005,52
Yaprak Süt ve Besi Çift.106,909,7547,65
Yataş15,320,796,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,39-0,45-0,23
Yeni Gimat GMYO12,88-0,163,62
Yeşil GMYO1,550,0012,32
Yeşil Yapı2,131,4315,76
Yeşil Yatırım Holding157,10-2,3064,76
Yibitaş İnşaat Malzeme16.500,00-2,035,77
Yonga Mobilya29,902,33-0,33
Yükselen Çelik5,49-1,084,93
Yünsa15,081,212,86
Zorlu Enerji2,991,017,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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