Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (C)
|7,14
|0,28
|2,00
|İş Fin.Kir.
|3,90
|0,52
|1,04
|İş Girişim
|19,10
|0,53
|0,79
|İş GMYO
|2,51
|0,40
|-1,18
|İş Y. Men. Değ.
|17,52
|0,11
|-0,79
|İş Yat. Ort.
|3,59
|1,70
|1,99
|İşbir Holding
|3.950,00
|7,05
|44,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,21
|0,00
|6,14
|İttifak Holding
|2,27
|0,44
|1,79
|İz Hayvancılık Tarım
|19,10
|4,14
|6,11
|İzmir Demir Çelik
|10,88
|0,00
|1,02
|İzmir Fırça
|6,46
|-0,46
|16,19
|Jantsa Jant Sanayi
|521,20
|8,07
|57,13
|Kafein Yazılım
|21,04
|0,10
|-1,59
|Kaplamin
|34,20
|-10,00
|1,18
|Kardemir (A)
|6,43
|-0,62
|8,07
|Kardemir (B)
|5,99
|1,87
|13,66
|Kardemir (D)
|6,39
|-0,31
|10,55
|Karel Elektronik
|24,50
|-1,13
|6,24
|Karsan Otomotiv
|3,88
|0,26
|19,38
|Karsu Tekstil
|7,98
|0,50
|-6,67
|Kartonsan
|93,70
|0,48
|-1,94
|Katmerciler Ekipman
|3,25
|-0,91
|5,52
|Kent Gıda
|333,90
|0,00
|-6,10
|Kerevitaş Gıda
|6,68
|0,45
|1,52
|Kervan Gıda
|15,62
|1,17
|18,15
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|-2,29
|1,59
|Kiler GMYO
|2,57
|0,78
|2,39
|Klimasan Klima
|20,46
|3,91
|20,57
|Koç Holding
|22,22
|0,09
|5,21
|Konfrut Gıda
|17,11
|1,54
|1,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|30,44
|4,03
|28,55
|Konya Çimento
|1.285,00
|5,47
|13,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|17,30
|5,62
|11,25
|Koza Altın
|118,50
|-0,42
|22,54
|Koza Madencilik
|16,72
|-3,41
|7,94
|Körfez GMYO
|6,03
|-0,99
|3,97
|Kristal Kola
|3,36
|-2,04
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|41,66
|2,26
|13,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|175,00
|3,06
|11,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,53
|0,00
|10,00
|Kütahya Porselen
|61,75
|-9,99
|22,40
|Lider Faktoring
|3,37
|0,30
|-1,17
|Link Bilgisayar
|30,78
|0,13
|-3,44
|Logo Yazılım
|132,90
|0,61
|5,90
|Lokman Hekim Sağlık
|12,77
|0,55
|18,77
|Lüks Kadife
|36,68
|-5,95
|26,92
|Makina Takım
|3,14
|0,96
|-7,92
|Marka Yatırım Holding
|6,37
|0,63
|-0,93
|Marmaris Altınyunus
|145,90
|2,46
|31,32
|Marshall
|315,30
|-0,63
|2,80
|Martı GMYO
|3,06
|-1,61
|11,27
|Martı Otel
|2,24
|0,90
|5,16
|Mavi Giyim
|54,80
|1,11
|4,98
|Mazhar Zorlu Holding
|33,98
|-8,46
|7,94
|Mega Polietilen
|8,42
|1,57
|9,92
|Menderes Tekstil
|3,11
|0,00
|0,65
|Merit Turizm
|98,25
|4,08
|17,38
|Merko Gıda
|8,70
|0,00
|0,69
|Metemtur Otelcilik
|24,86
|1,97
|12,49
|Metro Holding
|2,15
|0,47
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,12
|-0,95
|7,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|-0,42
|2,15
|Migros Ticaret
|44,14
|-0,05
|3,13
|Milpa
|5,10
|-2,67
|10,87
|Mistral GMYO
|5,36
|-1,65
|13,80
|MLP Sağlık
|22,64
|0,53
|13,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|5,49
|8,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,89
|-1,25
|3,82
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,96
|-5,01
|6,51
|Net Holding
|3,47
|-0,57
|1,17
|Netaş Telekom.
|28,84
|0,98
|2,71
|Niğbaş Niğde Beton
|43,04
|0,09
|-17,23
|Nuh Çimento
|48,40
|0,04
|-1,71
|Nurol GMYO
|8,25
|1,48
|13,17
|Odaş Elektrik
|3,94
|0,00
|1,03
|Olmuksan-IP
|8,30
|-0,48
|-29,96
|Orge Enerji Elektrik
|7,56
|1,20
|2,44
|Orma Orman Mahsulleri
|19,00
|-0,52
|29,08
|Osmanlı Menkul
|32,26
|-1,35
|4,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,06
|-0,98
|-0,49
|Otokar
|430,60
|5,05
|35,24
|Oyak Çimento
|8,99
|0,78
|2,39
|Oyak Yat. Ort.
|9,62
|6,06
|38,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,95
|1,64
|5,10
|Özak GMYO
|5,08
|-0,20
|-0,39
|Özbal Çelik Boru
|6,76
|2,58
|3,21
|Özderici GMYO
|2,54
|0,00
|14,41
|Özerden Plastik
|8,77
|0,80
|-2,56
|Pamukova Elektrik
|21,00
|-1,69
|-1,50
|Panora GMYO
|6,39
|-0,47
|3,23
|Papilon Savunma
|23,56
|1,55
|3,51
|Park Elek.Madencilik
|5,41
|0,56
|0,74
|Parsan
|25,84
|0,08
|6,34
|Pegasus
|73,90
|0,89
|-0,94
|Peker GMYO
|2,54
|0,79
|-2,68
|Penguen Gıda
|5,41
|-2,52
|7,13
|Pera GMYO
|2,29
|-0,43
|4,09
|Pergamon Dış Ticaret
|31,24
|10,00
|58,50
|Petkim
|5,23
|-1,13
|5,02
|Petrokent Turizm
|909,90
|-0,10
|0,39
|Pınar Et ve Un
|22,98
|0,26
|-1,29
|Pınar Su
|8,30
|-0,36
|11,71
|Pınar Süt
|23,08
|0,52
|0,00
|Plastikkart
|16,99
|0,06
|17,58
|Polisan Holding
|4,00
|0,25
|3,63
|Politeknik Metal
|408,00
|2,64
|0,00
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|0,73
|1,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,10
|0,00
|-3,35
|QNB Finansbank
|67,90
|-0,07
|-3,48
|Ral Yatırım Holding
|4,50
|1,12
|1,35
|Ray Sigorta
|16,24
|9,95
|5,11
|Reysaş GMYO
|5,35
|0,56
|-1,83
|Reysaş Lojistik
|8,65
|0,35
|-6,39
|Rhea Girişim
|3,67
|2,80
|-1,34
|Rodrigo Tekstil
|16,76
|-3,62
|22,25
|Royal Halı
|3,22
|-0,92
|-6,40
|RTA Laboratuvarları
|30,08
|0,13
|-0,66
|Sabancı Holding
|11,73
|0,43
|2,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,24
|9,97
|12,50
|Sanel Mühendislik
|3,59
|0,84
|4,97
|Sanifoam Sünger
|16,20
|0,00
|19,12
|Sanko Pazarlama
|9,06
|0,11
|-3,51
|Saray Matbaacılık
|9,67
|0,62
|10,26
|Sarkuysan
|9,52
|4,04
|7,69
|Sasa Polyester
|23,80
|-0,50
|17,71
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,34
|-0,48
|-2,00
|Sekuro Plastik
|16,43
|-1,79
|17,69
|Selçuk Ecza Deposu
|13,55
|-1,67
|-0,73
|Selçuk Gıda
|5,15
|0,98
|3,41
|Senkron Güvenlik
|30,00
|7,07
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|15,09
|-2,65
|-5,69
|Servet GMYO
|105,90
|-0,38
|35,08
|Seyitler Kimya
|30,98
|1,24
|23,47
|Silverline Endüstri
|9,98
|-3,29
|16,05
|Sinpaş GMYO
|5,05
|0,20
|20,81
|Smartiks Yazılım
|8,74
|2,34
|-1,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,00
|7,81
|8,72
|Söktaş
|4,88
|0,21
|-4,13
|Sönmez Filament
|75,00
|1,49
|6,84
|Sönmez Pamuklu
|29,62
|-1,27
|23,42
|Sumaş Suni Tahta
|90,05
|7,27
|75,71
|Şeker Fin. Kir.
|6,91
|-0,29
|7,97
|Şekerbank
|1,61
|0,00
|6,62
|Şişe Cam
|7,76
|1,57
|6,16
|Şok Marketler
|14,19
|1,21
|12,44
|T. Halk Bankası
|5,69
|0,18
|2,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,12
|-0,64
|-9,47
|T.S.K.B.
|1,88
|-1,05
|5,62
|T.Tuborg
|18,27
|0,00
|1,11
|Taç Tarım Ürünleri
|13,92
|0,29
|32,19
|Tat Gıda
|11,24
|1,35
|-5,23
|TAV Havalimanları
|22,22
|1,28
|4,32
|Taze Kuru Gıda
|270,00
|5,88
|24,83
|Tek-Art Turizm
|2,30
|0,00
|13,86
|Tekfen Holding
|19,20
|3,23
|17,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,17
|1,29
|10,88
|Temapol Polimer Plastik
|12,48
|9,96
|8,52
|TGS Dış Ticaret
|23,86
|9,95
|87,73
|Tofaş Oto. Fab.
|38,52
|-0,72
|13,56
|Torunlar GMYO
|4,14
|1,22
|6,15
|Trabzon Liman
|40,24
|-1,81
|25,28
|Trabzonspor Sportif
|2,62
|-0,38
|7,38
|Trend GMYO
|10,07
|-0,79
|-19,89
|TSKB GMYO
|5,42
|0,93
|-5,74
|Tuğçelik
|7,99
|0,88
|-1,11
|Tukaş
|9,63
|0,63
|-0,62
|Turcas Petrol
|5,00
|-0,60
|3,09
|Turkcell
|17,06
|2,22
|5,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,67
|-3,27
|11,37
|Tüpraş
|109,20
|-0,18
|1,11
|Türk Hava Yolları
|13,15
|2,26
|1,86
|Türk Prysmian Kablo
|13,24
|-0,90
|9,42
|Türk Telekom
|8,74
|0,69
|2,34
|Türk Traktör
|187,20
|2,46
|2,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,70
|-2,20
|29,94
|Türkiye Sigorta
|7,14
|0,14
|8,18
|Ufuk Yatırım
|14,00
|1,45
|4,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|1,71
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|50,40
|-1,37
|-1,85
|Ulusoy Un Sanayi
|11,96
|0,67
|4,00
|Umpaş Holding
|3,30
|0,00
|26,44
|Uşak Seramik
|2,40
|0,84
|2,56
|Utopya Turizm
|45,32
|-2,24
|16,80
|Uzertaş Boya
|96,35
|9,43
|70,23
|Ülker Bisküvi
|23,96
|-0,99
|3,54
|Vakıf Fin. Kir.
|4,60
|-1,50
|7,98
|Vakıf GMYO
|3,72
|-0,53
|2,76
|Vakıf Yat. Ort.
|7,64
|0,26
|3,80
|Vakıflar Bankası
|4,90
|0,41
|4,03
|Vakko Tekstil
|6,44
|0,16
|-1,23
|Vanet Gıda
|7,75
|2,65
|0,26
|Verusa Holding
|48,04
|0,08
|6,52
|Verusaturk Girisim
|12,77
|-0,23
|-2,37
|Vestel
|23,82
|6,34
|13,11
|Vestel Beyaz Eşya
|41,62
|1,41
|1,81
|Viking Kağıt
|8,69
|8,22
|-3,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,93
|-1,40
|10,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,25
|0,00
|5,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|106,90
|9,75
|47,65
|Yataş
|15,32
|0,79
|6,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,39
|-0,45
|-0,23
|Yeni Gimat GMYO
|12,88
|-0,16
|3,62
|Yeşil GMYO
|1,55
|0,00
|12,32
|Yeşil Yapı
|2,13
|1,43
|15,76
|Yeşil Yatırım Holding
|157,10
|-2,30
|64,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.500,00
|-2,03
|5,77
|Yonga Mobilya
|29,90
|2,33
|-0,33
|Yükselen Çelik
|5,49
|-1,08
|4,93
|Yünsa
|15,08
|1,21
|2,86
|Zorlu Enerji
|2,99
|1,01
|7,94
(Son)
Kaynak: AA
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