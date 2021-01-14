Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 39.221,90 -3,16 İş Bankası (C) 7,14 -0,42 2,00 İş Fin.Kir. 3,90 -0,26 1,04 İş Girişim 19,15 0,68 1,06 İş GMYO 2,56 -0,80 0,79 İş Y. Men. Değ. 17,82 -0,80 0,91 İş Yat. Ort. 3,58 0,85 1,70 İşbir Holding 4.250,00 10,00 55,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 -1,65 3,51 İttifak Holding 2,22 -0,88 -0,45 İz Hayvancılık Tarım 19,00 2,84 5,56 İzmir Demir Çelik 10,85 -1,29 0,74 İzmir Fırça 6,08 -3,24 9,35 Jantsa Jant Sanayi 574,00 9,99 73,05 Kafein Yazılım 20,88 -0,57 -2,34 Kaplamin 36,90 -10,00 9,17 Kardemir (A) 6,31 -2,94 6,05 Kardemir (B) 5,99 2,04 13,66 Kardemir (D) 6,44 -0,78 11,42 Karel Elektronik 24,62 -2,02 6,76 Karsan Otomotiv 3,77 -2,84 16,00 Karsu Tekstil 9,00 4,66 5,26 Kartonsan 93,20 2,95 -2,46 Katmerciler Ekipman 3,23 -1,22 4,87 Kent Gıda 360,00 1,65 1,24 Kerevitaş Gıda 6,65 0,00 1,06 Kervan Gıda 15,73 1,81 18,99 Kervansaray Yat. Holding 1,25 -4,58 -0,79 Kiler GMYO 2,54 -0,39 1,20 Klimasan Klima 18,93 1,02 11,55 Koç Holding 22,10 -0,90 4,64 Konfrut Gıda 17,16 0,77 1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 29,68 2,53 25,34 Konya Çimento 1.275,30 6,10 12,86 Kordsa Teknik Tekstil 18,25 6,90 17,36 Koza Altın 112,80 -4,03 16,65 Koza Madencilik 16,32 -4,51 5,36 Körfez GMYO 6,02 -0,66 3,79 Kristal Kola 3,55 5,54 -9,44 Kron Telekomünikasyon 46,20 9,97 25,41 Kuştur Kuşadası Turizm 189,30 1,35 20,34 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,49 -0,79 8,26 Kütahya Porselen 55,60 -9,99 10,21 Lider Faktoring 3,32 -0,60 -2,64 Link Bilgisayar 30,00 0,46 -5,88 Logo Yazılım 139,20 3,03 10,92 Lokman Hekim Sağlık 13,47 1,26 25,28 Lüks Kadife 33,96 -10,00 17,51 Makina Takım 3,10 0,64 -9,09 Marka Yatırım Holding 6,39 -1,11 -0,62 Marmaris Altınyunus 172,20 9,97 55,00 Marshall 333,10 -0,72 8,61 Martı GMYO 3,05 -2,57 10,91 Martı Otel 2,43 3,15 14,08 Mavi Giyim 54,10 -0,65 3,64 Mazhar Zorlu Holding 34,20 -1,67 8,64 Mega Polietilen 8,38 0,48 9,40 Menderes Tekstil 3,16 0,00 2,27 Merit Turizm 104,00 4,34 24,25 Merko Gıda 8,70 1,03 0,69 Metemtur Otelcilik 23,54 -1,72 6,52 Metro Holding 2,15 0,47 3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 3,05 -2,86 5,54 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 -0,42 1,72 Migros Ticaret 45,44 1,45 6,17 Milpa 4,89 -5,92 6,30 Mistral GMYO 5,37 -2,39 14,01 MLP Sağlık 22,92 0,89 15,35 MMC San. ve Tic. Yat. 4,75 2,95 3,26 Mondi Tire Kutsan 7,72 -2,75 1,58 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,20 -5,16 4,38 Net Holding 3,49 -2,01 1,75 Netaş Telekom. 28,76 0,14 2,42 Niğbaş Niğde Beton 43,02 0,00 -17,27 Nuh Çimento 47,92 -0,12 -2,68 Nurol GMYO 8,34 3,57 14,40 Odaş Elektrik 3,93 0,25 0,77 Olmuksan-IP 8,33 -0,84 -29,70 Orge Enerji Elektrik 7,68 0,67 4,07 Orma Orman Mahsulleri 19,23 -2,57 30,64 Osmanlı Menkul 31,10 -1,90 0,32 Ostim Endüstriyel Yat 4,05 -0,73 -0,74 Otokar 441,80 6,86 38,76 Oyak Çimento 8,83 -0,45 0,57 Oyak Yat. Ort. 9,74 8,05 40,14 Oylum Sınai Yatırımlar 4,97 5,34 5,52 Özak GMYO 5,07 -0,98 -0,59 Özbal Çelik Boru 6,62 1,82 1,07 Özderici GMYO 2,43 -2,36 9,46 Özerden Plastik 8,53 -0,11 -5,22 Pamukova Elektrik 20,00 -6,37 -6,19 Panora GMYO 6,35 -1,09 2,58 Papilon Savunma 22,08 -2,84 -2,99 Park Elek.Madencilik 5,36 0,19 -0,19 Parsan 25,50 -0,62 4,94 Pegasus 77,30 4,04 3,62 Peker GMYO 2,52 -0,40 -3,45 Penguen Gıda 5,38 -3,60 6,53 Pera GMYO 2,30 1,30 4,55 Pergamon Dış Ticaret 33,52 10,00 70,07 Petkim 5,19 -2,08 4,22 Petrokent Turizm 919,50 -2,28 1,45 Pınar Et ve Un 23,60 0,87 1,37 Pınar Su 8,69 1,20 16,96 Pınar Süt 24,26 2,09 5,11 Plastikkart 17,04 -0,18 17,92 Polisan Holding 3,98 -0,25 3,11 Politeknik Metal 437,40 0,05 7,21 Prizma Press Matbaacılık 5,77 4,00 5,29 QNB Finans Fin. Kir. 122,00 -2,97 -2,63 QNB Finansbank 67,70 -0,22 -3,77 Ral Yatırım Holding 4,51 2,70 1,58 Ray Sigorta 16,10 9,95 4,21 Reysaş GMYO 5,47 0,75 0,37 Reysaş Lojistik 8,69 -0,81 -5,95 Rhea Girişim 3,76 7,56 1,08 Rodrigo Tekstil 14,82 -9,95 8,10 Royal Halı 3,20 -1,54 -6,98 RTA Laboratuvarları 29,34 -0,40 -3,10 Sabancı Holding 11,66 -0,17 1,75 Safkar Ege Soğutmacılık 11,64 9,97 6,99 Sanel Mühendislik 3,58 0,28 4,68 Sanifoam Sünger 16,50 0,62 21,32 Sanko Pazarlama 9,17 0,99 -2,34 Saray Matbaacılık 9,73 0,83 10,95 Sarkuysan 9,59 7,32 8,48 Sasa Polyester 23,82 -1,92 17,80 Say Yenilenebilir Enerji 8,47 0,60 -0,47 Sekuro Plastik 16,23 -1,97 16,26 Selçuk Ecza Deposu 13,26 -2,76 -2,86 Selçuk Gıda 5,30 2,16 6,43 Senkron Güvenlik 25,06 -3,50 -4,57 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -3,23 -6,25 Servet GMYO 107,20 0,66 36,73 Seyitler Kimya 31,48 -0,33 25,46 Silverline Endüstri 10,13 2,03 17,79 Sinpaş GMYO 5,29 2,38 26,56 Smartiks Yazılım 8,71 2,22 -1,69 Sodaş Sodyum Sanayii 32,00 8,18 19,97 Söktaş 4,84 -0,82 -4,91 Sönmez Filament 76,50 2,64 8,97 Sönmez Pamuklu 29,58 -2,53 23,25 Sumaş Suni Tahta 83,70 0,60 63,32 Şeker Fin. Kir. 6,65 -1,88 3,91 Şekerbank 1,65 -0,62 9,27 Şişe Cam 7,82 4,45 6,98 Şok Marketler 14,09 0,57 11,65 T. Halk Bankası 5,76 0,18 3,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,70 -1,41 -10,82 T.S.K.B. 1,90 0,00 6,74 T.Tuborg 18,10 -0,44 0,17 Tat Gıda 11,34 2,25 -4,38 TAV Havalimanları 22,50 1,09 5,63 Taze Kuru Gıda 290,00 7,84 34,07 Tek-Art Turizm 2,28 -1,30 12,87 Tekfen Holding 18,98 1,51 15,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,00 0,43 9,55 Temapol Polimer Plastik 12,46 9,96 8,35 TGS Dış Ticaret 25,60 9,95 101,42 Tofaş Oto. Fab. 37,68 -2,06 11,08 Torunlar GMYO 4,09 -0,73 4,87 Trabzon Liman 36,36 -8,69 13,20 Trabzonspor Sportif 2,61 -1,90 6,97 Trend GMYO 10,23 -4,24 -18,62 TSKB GMYO 5,19 -2,23 -9,74 Tuğçelik 7,86 -0,63 -2,72 Tukaş 9,59 0,42 -1,03 Turcas Petrol 4,94 -1,59 1,86 Turkcell 17,12 2,76 6,34 Tümosan Motor ve Traktör 15,37 -3,09 9,24 Tüpraş 110,30 -0,73 2,13 Türk Hava Yolları 13,38 3,27 3,64 Türk Prysmian Kablo 12,97 -1,95 7,19 Türk Telekom 8,84 1,15 3,51 Türk Traktör 187,00 4,00 2,35 Türker Proje Gayrimenkul 143,60 -3,33 27,19 Türkiye Sigorta 7,02 -1,96 6,36 Ufuk Yatırım 13,90 0,58 3,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,36 1,22 2,83 Ulusoy Elektrik 50,00 -2,47 -2,63 Ulusoy Un Sanayi 12,13 2,36 5,48 Umpaş Holding 3,45 4,55 32,18 Uşak Seramik 2,36 0,00 0,85 Utopya Turizm 43,96 -2,93 13,30 Uzertaş Boya 86,75 9,43 53,27 Ülker Bisküvi 23,80 -1,90 2,85 Vakıf Fin. Kir. 4,66 -1,71 9,39 Vakıf GMYO 3,68 -1,34 1,66 Vakıf Yat. Ort. 7,58 -0,13 2,99 Vakıflar Bankası 4,92 0,41 4,46 Vakko Tekstil 6,36 -0,62 -2,45 Vanet Gıda 7,81 1,32 1,03 Verusa Holding 48,06 -0,75 6,56 Verusaturk Girisim 14,37 2,11 9,86 Vestel 25,76 8,04 22,32 Vestel Beyaz Eşya 41,62 1,12 1,81 Viking Kağıt 8,49 9,96 -5,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,83 -5,20 8,54 Yapı ve Kredi Bank. 3,26 0,00 5,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 117,80 9,96 62,71 Yataş 15,66 0,66 8,37 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,23 -2,95 -3,86 Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,47 3,14 Yeşil GMYO 1,61 -1,94 16,67 Yeşil Yapı 2,22 0,95 20,65 Yeşil Yatırım Holding 165,50 -5,29 73,57 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.299,80 -3,21 4,48 Yonga Mobilya 34,64 7,80 15,47 Yükselen Çelik 5,26 -2,52 0,54 Yünsa 14,88 0,13 1,50 Zorlu Enerji 3,07 3,04 10,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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