Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

14.01.2021 14:09
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)39.221,90

-3,16
İş Bankası (C)7,14-0,422,00
İş Fin.Kir.3,90-0,261,04
İş Girişim19,150,681,06
İş GMYO2,56-0,800,79
İş Y. Men. Değ.17,82-0,800,91
İş Yat. Ort.3,580,851,70
İşbir Holding4.250,0010,0055,11
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,18-1,653,51
İttifak Holding2,22-0,88-0,45
İz Hayvancılık Tarım19,002,845,56
İzmir Demir Çelik10,85-1,290,74
İzmir Fırça6,08-3,249,35
Jantsa Jant Sanayi574,009,9973,05
Kafein Yazılım20,88-0,57-2,34
Kaplamin36,90-10,009,17
Kardemir (A)6,31-2,946,05
Kardemir (B)5,992,0413,66
Kardemir (D)6,44-0,7811,42
Karel Elektronik24,62-2,026,76
Karsan Otomotiv3,77-2,8416,00
Karsu Tekstil9,004,665,26
Kartonsan93,202,95-2,46
Katmerciler Ekipman3,23-1,224,87
Kent Gıda360,001,651,24
Kerevitaş Gıda6,650,001,06
Kervan Gıda15,731,8118,99
Kervansaray Yat. Holding1,25-4,58-0,79
Kiler GMYO2,54-0,391,20
Klimasan Klima18,931,0211,55
Koç Holding22,10-0,904,64
Konfrut Gıda17,160,771,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji29,682,5325,34
Konya Çimento1.275,306,1012,86
Kordsa Teknik Tekstil18,256,9017,36
Koza Altın112,80-4,0316,65
Koza Madencilik16,32-4,515,36
Körfez GMYO6,02-0,663,79
Kristal Kola3,555,54-9,44
Kron Telekomünikasyon46,209,9725,41
Kuştur Kuşadası Turizm189,301,3520,34
Kuyumcukent Gayrimenkul2,49-0,798,26
Kütahya Porselen55,60-9,9910,21
Lider Faktoring3,32-0,60-2,64
Link Bilgisayar30,000,46-5,88
Logo Yazılım139,203,0310,92
Lokman Hekim Sağlık13,471,2625,28
Lüks Kadife33,96-10,0017,51
Makina Takım3,100,64-9,09
Marka Yatırım Holding6,39-1,11-0,62
Marmaris Altınyunus172,209,9755,00
Marshall333,10-0,728,61
Martı GMYO3,05-2,5710,91
Martı Otel2,433,1514,08
Mavi Giyim54,10-0,653,64
Mazhar Zorlu Holding34,20-1,678,64
Mega Polietilen8,380,489,40
Menderes Tekstil3,160,002,27
Merit Turizm104,004,3424,25
Merko Gıda8,701,030,69
Metemtur Otelcilik23,54-1,726,52
Metro Holding2,150,473,37
Metro Petrol ve Tesisleri3,05-2,865,54
Metro Yatırım Ortaklığı2,37-0,421,72
Migros Ticaret45,441,456,17
Milpa4,89-5,926,30
Mistral GMYO5,37-2,3914,01
MLP Sağlık22,920,8915,35
MMC San. ve Tic. Yat.4,752,953,26
Mondi Tire Kutsan7,72-2,751,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,20-5,164,38
Net Holding3,49-2,011,75
Netaş Telekom.28,760,142,42
Niğbaş Niğde Beton43,020,00-17,27
Nuh Çimento47,92-0,12-2,68
Nurol GMYO8,343,5714,40
Odaş Elektrik3,930,250,77
Olmuksan-IP8,33-0,84-29,70
Orge Enerji Elektrik7,680,674,07
Orma Orman Mahsulleri19,23-2,5730,64
Osmanlı Menkul31,10-1,900,32
Ostim Endüstriyel Yat4,05-0,73-0,74
Otokar441,806,8638,76
Oyak Çimento8,83-0,450,57
Oyak Yat. Ort.9,748,0540,14
Oylum Sınai Yatırımlar4,975,345,52
Özak GMYO5,07-0,98-0,59
Özbal Çelik Boru6,621,821,07
Özderici GMYO2,43-2,369,46
Özerden Plastik8,53-0,11-5,22
Pamukova Elektrik20,00-6,37-6,19
Panora GMYO6,35-1,092,58
Papilon Savunma22,08-2,84-2,99
Park Elek.Madencilik5,360,19-0,19
Parsan25,50-0,624,94
Pegasus77,304,043,62
Peker GMYO2,52-0,40-3,45
Penguen Gıda5,38-3,606,53
Pera GMYO2,301,304,55
Pergamon Dış Ticaret33,5210,0070,07
Petkim5,19-2,084,22
Petrokent Turizm919,50-2,281,45
Pınar Et ve Un23,600,871,37
Pınar Su8,691,2016,96
Pınar Süt24,262,095,11
Plastikkart17,04-0,1817,92
Polisan Holding3,98-0,253,11
Politeknik Metal437,400,057,21
Prizma Press Matbaacılık5,774,005,29
QNB Finans Fin. Kir.122,00-2,97-2,63
QNB Finansbank67,70-0,22-3,77
Ral Yatırım Holding4,512,701,58
Ray Sigorta16,109,954,21
Reysaş GMYO5,470,750,37
Reysaş Lojistik8,69-0,81-5,95
Rhea Girişim3,767,561,08
Rodrigo Tekstil14,82-9,958,10
Royal Halı3,20-1,54-6,98
RTA Laboratuvarları29,34-0,40-3,10
Sabancı Holding11,66-0,171,75
Safkar Ege Soğutmacılık11,649,976,99
Sanel Mühendislik3,580,284,68
Sanifoam Sünger16,500,6221,32
Sanko Pazarlama9,170,99-2,34
Saray Matbaacılık9,730,8310,95
Sarkuysan9,597,328,48
Sasa Polyester23,82-1,9217,80
Say Yenilenebilir Enerji8,470,60-0,47
Sekuro Plastik16,23-1,9716,26
Selçuk Ecza Deposu13,26-2,76-2,86
Selçuk Gıda5,302,166,43
Senkron Güvenlik25,06-3,50-4,57
Serve Film Prodüksiyon15,00-3,23-6,25
Servet GMYO107,200,6636,73
Seyitler Kimya31,48-0,3325,46
Silverline Endüstri10,132,0317,79
Sinpaş GMYO5,292,3826,56
Smartiks Yazılım8,712,22-1,69
Sodaş Sodyum Sanayii32,008,1819,97
Söktaş4,84-0,82-4,91
Sönmez Filament76,502,648,97
Sönmez Pamuklu29,58-2,5323,25
Sumaş Suni Tahta83,700,6063,32
Şeker Fin. Kir.6,65-1,883,91
Şekerbank1,65-0,629,27
Şişe Cam7,824,456,98
Şok Marketler14,090,5711,65
T. Halk Bankası5,760,183,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,70-1,41-10,82
T.S.K.B.1,900,006,74
T.Tuborg18,10-0,440,17
Tat Gıda11,342,25-4,38
TAV Havalimanları22,501,095,63
Taze Kuru Gıda290,007,8434,07
Tek-Art Turizm2,28-1,3012,87
Tekfen Holding18,981,5115,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,000,439,55
Temapol Polimer Plastik12,469,968,35
TGS Dış Ticaret25,609,95101,42
Tofaş Oto. Fab.37,68-2,0611,08
Torunlar GMYO4,09-0,734,87
Trabzon Liman36,36-8,6913,20
Trabzonspor Sportif2,61-1,906,97
Trend GMYO10,23-4,24-18,62
TSKB GMYO5,19-2,23-9,74
Tuğçelik7,86-0,63-2,72
Tukaş9,590,42-1,03
Turcas Petrol4,94-1,591,86
Turkcell17,122,766,34
Tümosan Motor ve Traktör15,37-3,099,24
Tüpraş110,30-0,732,13
Türk Hava Yolları13,383,273,64
Türk Prysmian Kablo12,97-1,957,19
Türk Telekom8,841,153,51
Türk Traktör187,004,002,35
Türker Proje Gayrimenkul143,60-3,3327,19
Türkiye Sigorta7,02-1,966,36
Ufuk Yatırım13,900,583,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,361,222,83
Ulusoy Elektrik50,00-2,47-2,63
Ulusoy Un Sanayi12,132,365,48
Umpaş Holding3,454,5532,18
Uşak Seramik2,360,000,85
Utopya Turizm43,96-2,9313,30
Uzertaş Boya86,759,4353,27
Ülker Bisküvi23,80-1,902,85
Vakıf Fin. Kir.4,66-1,719,39
Vakıf GMYO3,68-1,341,66
Vakıf Yat. Ort.7,58-0,132,99
Vakıflar Bankası4,920,414,46
Vakko Tekstil6,36-0,62-2,45
Vanet Gıda7,811,321,03
Verusa Holding48,06-0,756,56
Verusaturk Girisim14,372,119,86
Vestel25,768,0422,32
Vestel Beyaz Eşya41,621,121,81
Viking Kağıt8,499,96-5,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,83-5,208,54
Yapı ve Kredi Bank.3,260,005,84
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,809,9662,71
Yataş15,660,668,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,23-2,95-3,86
Yeni Gimat GMYO12,82-0,473,14
Yeşil GMYO1,61-1,9416,67
Yeşil Yapı2,220,9520,65
Yeşil Yatırım Holding165,50-5,2973,57
Yibitaş İnşaat Malzeme16.299,80-3,214,48
Yonga Mobilya34,647,8015,47
Yükselen Çelik5,26-2,520,54
Yünsa14,880,131,50
Zorlu Enerji3,073,0410,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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