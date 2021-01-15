Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 38.500,00 -1,53 -3,95 İş Bankası (C) 6,99 -0,28 1,00 İş Fin.Kir. 3,83 -0,52 -0,26 İş Girişim 19,48 0,26 1,21 İş GMYO 2,53 1,61 -0,79 İş Y. Men. Değ. 17,86 0,81 -0,91 İş Yat. Ort. 3,57 -0,56 0,57 İşbir Holding 4.455,00 9,75 62,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -1,68 2,63 İttifak Holding 2,21 -1,34 -0,90 İz Hayvancılık Tarım 19,00 0,69 5,50 İzmir Demir Çelik 10,73 -0,37 -0,65 İzmir Fırça 6,28 -3,03 9,53 Jantsa Jant Sanayi 570,80 6,41 70,18 Kafein Yazılım 20,24 -1,44 -3,65 Kaplamin 35,30 5,26 6,51 Kardemir (A) 6,35 0,32 5,88 Kardemir (B) 6,08 -0,50 13,28 Kardemir (D) 6,61 0,79 10,90 Karel Elektronik 24,42 1,48 6,85 Karsan Otomotiv 3,83 2,66 18,77 Karsu Tekstil 9,01 9,27 6,20 Kartonsan 90,80 -4,06 -3,61 Katmerciler Ekipman 3,22 0,00 5,19 Kent Gıda 366,00 6,66 1,80 Kerevitaş Gıda 6,54 -1,05 0,00 Kervan Gıda 15,82 0,70 19,74 Kervansaray Yat. Holding 1,33 0,00 -0,79 Kiler GMYO 2,53 -0,79 0,40 Klimasan Klima 18,53 -6,99 9,02 Koç Holding 21,78 0,55 4,73 Konfrut Gıda 17,54 3,06 3,55 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 29,10 -3,20 22,64 Konya Çimento 1.520,00 10,00 25,82 Kordsa Teknik Tekstil 19,25 3,08 16,08 Koza Altın 111,60 -3,24 14,27 Koza Madencilik 16,22 -1,57 5,04 Körfez GMYO 5,95 -1,16 3,10 Kristal Kola 3,59 -4,14 -11,48 Kron Telekomünikasyon 51,90 5,36 28,12 Kuştur Kuşadası Turizm 208,20 9,99 20,34 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,46 -3,98 4,78 Kütahya Porselen 50,05 -9,96 10,21 Lider Faktoring 3,24 -2,10 -4,11 Link Bilgisayar 29,76 -3,17 -6,20 Logo Yazılım 138,40 0,66 9,16 Lokman Hekim Sağlık 13,80 6,77 27,69 Lüks Kadife 34,14 -3,82 16,82 Makina Takım 3,05 -1,92 -9,97 Marka Yatırım Holding 6,27 0,32 -2,33 Marmaris Altınyunus 183,80 9,96 55,00 Marshall 324,00 6,35 9,23 Martı GMYO 3,04 0,66 10,91 Martı Otel 2,52 6,55 14,55 Mavi Giyim 55,05 -0,65 2,49 Mazhar Zorlu Holding 35,00 -4,05 11,25 Mega Polietilen 8,69 0,36 9,14 Menderes Tekstil 3,16 0,32 0,97 Merit Turizm 119,10 9,95 29,39 Merko Gıda 8,64 -1,59 0,12 Metemtur Otelcilik 23,44 -4,01 4,07 Metro Holding 2,12 -1,40 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 3,02 -0,98 4,84 Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -1,26 0,86 Migros Ticaret 44,14 -1,12 3,50 Milpa 4,90 -2,43 4,57 Mistral GMYO 5,50 3,20 16,56 MLP Sağlık 22,86 -0,53 13,74 MMC San. ve Tic. Yat. 4,63 -3,48 2,39 Mondi Tire Kutsan 7,62 -3,22 -1,05 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,70 -2,22 3,98 Net Holding 3,48 2,92 2,62 Netaş Telekom. 27,48 -2,66 -0,85 Niğbaş Niğde Beton 44,20 0,47 -16,92 Nuh Çimento 48,72 -2,15 -3,98 Nurol GMYO 8,35 -2,38 12,76 Odaş Elektrik 3,80 -3,29 -2,05 Olmuksan-IP 8,13 -0,60 -30,63 Orge Enerji Elektrik 7,60 2,13 4,07 Orma Orman Mahsulleri 20,38 9,94 38,99 Osmanlı Menkul 31,60 -2,06 1,35 Ostim Endüstriyel Yat 3,99 -0,98 -1,23 Otokar 416,40 -6,19 29,05 Oyak Çimento 8,71 -2,93 -1,82 Oyak Yat. Ort. 9,60 -1,43 38,99 Oylum Sınai Yatırımlar 4,83 -4,87 3,61 Özak GMYO 5,08 0,00 -1,18 Özbal Çelik Boru 6,52 -4,32 -1,98 Özderici GMYO 2,35 -4,44 6,76 Özerden Plastik 8,42 -1,04 -4,44 Pamukova Elektrik 21,00 2,50 -3,85 Panora GMYO 6,28 -1,10 1,45 Papilon Savunma 21,78 -3,19 -4,13 Park Elek.Madencilik 5,26 -1,67 -1,30 Parsan 24,70 -2,81 2,63 Pegasus 77,25 6,12 5,70 Peker GMYO 2,44 -1,99 -5,75 Penguen Gıda 5,18 -2,43 3,37 Pera GMYO 2,22 -3,86 1,82 Pergamon Dış Ticaret 33,74 5,70 67,53 Petkim 5,11 -1,93 2,01 Petrokent Turizm 1.076,90 10,00 8,01 Pınar Et ve Un 23,74 2,51 1,80 Pınar Su 8,88 9,61 24,36 Pınar Süt 24,84 5,20 6,85 Plastikkart 17,35 0,41 17,79 Polisan Holding 3,91 -1,51 1,55 Politeknik Metal 481,10 9,98 7,21 Prizma Press Matbaacılık 5,69 -1,22 3,10 QNB Finans Fin. Kir. 120,00 1,11 -5,19 QNB Finansbank 66,25 -0,15 -3,77 Ral Yatırım Holding 4,48 -2,19 0,68 Ray Sigorta 16,56 4,19 9,51 Reysaş GMYO 5,47 2,24 0,55 Reysaş Lojistik 8,52 -0,35 -7,79 Rhea Girişim 3,61 -4,95 -1,88 Rodrigo Tekstil 14,58 -4,28 9,34 Royal Halı 3,36 1,87 -5,23 RTA Laboratuvarları 29,26 -2,54 -3,70 Sabancı Holding 11,29 -1,29 0,44 Safkar Ege Soğutmacılık 11,17 -6,78 4,87 Sanel Mühendislik 3,51 -0,84 3,51 Sanifoam Sünger 17,01 3,07 23,53 Sanko Pazarlama 8,98 -2,52 -5,11 Saray Matbaacılık 9,77 0,10 10,60 Sarkuysan 9,39 -4,68 5,88 Sasa Polyester 23,50 -0,94 14,94 Say Yenilenebilir Enerji 8,89 1,54 0,59 Sekuro Plastik 15,44 -3,05 13,90 Selçuk Ecza Deposu 12,95 -2,54 -4,32 Selçuk Gıda 5,28 0,77 5,42 Senkron Güvenlik 26,76 -9,99 -7,31 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -0,80 -7,00 Servet GMYO 107,10 0,47 37,12 Seyitler Kimya 31,66 3,02 25,22 Silverline Endüstri 10,15 -4,65 16,74 Sinpaş GMYO 5,26 1,94 25,84 Smartiks Yazılım 8,71 -0,11 -1,58 Sodaş Sodyum Sanayii 35,20 9,97 19,97 Söktaş 4,70 -1,45 -6,48 Sönmez Filament 78,10 2,11 10,33 Sönmez Pamuklu 28,48 -2,46 18,83 Sumaş Suni Tahta 68,45 -9,95 48,39 Şeker Fin. Kir. 6,59 -2,65 3,44 Şekerbank 1,62 2,50 8,61 Şişe Cam 7,97 -3,13 5,75 Şok Marketler 13,71 -1,63 9,90 T. Halk Bankası 5,64 0,18 2,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,10 -2,51 -12,43 T.S.K.B. 1,88 -1,58 5,06 T.Tuborg 17,81 -2,09 -1,44 Taç Tarım Ürünleri 13,15 -0,42 33,81 Tat Gıda 11,13 -1,15 -5,48 TAV Havalimanları 22,46 2,52 6,76 Taze Kuru Gıda 332,70 10,00 39,85 Tek-Art Turizm 2,24 -2,20 9,90 Tekfen Holding 18,35 -1,06 13,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,73 -2,21 7,51 Temapol Polimer Plastik 12,32 -3,21 5,04 TGS Dış Ticaret 25,06 6,45 99,84 Tofaş Oto. Fab. 37,64 -0,47 11,50 Torunlar GMYO 4,12 2,22 6,41 Trabzon Liman 36,88 -5,08 10,59 Trabzonspor Sportif 2,58 0,39 6,15 Trend GMYO 9,60 1,54 -21,48 TSKB GMYO 5,19 -2,29 -10,78 Tuğçelik 7,73 -1,65 -4,21 Tukaş 9,45 -1,04 -1,86 Turcas Petrol 4,86 -2,02 0,00 Turkcell 16,89 -1,75 4,66 Tümosan Motor ve Traktör 16,10 0,64 12,30 Tüpraş 108,90 1,29 1,85 Türk Hava Yolları 13,23 -0,15 2,71 Türk Prysmian Kablo 12,98 -1,53 6,61 Türk Telekom 8,60 -1,48 1,29 Türk Traktör 184,70 -3,68 0,16 Türker Proje Gayrimenkul 144,40 -2,34 25,42 Türkiye Sigorta 6,93 -1,14 4,70 Ufuk Yatırım 14,70 2,67 6,34 Ulaşlar Turizm Yat. 4,32 3,37 1,18 Ulusoy Elektrik 49,50 -0,08 -3,02 Ulusoy Un Sanayi 12,01 -1,15 4,52 Umpaş Holding 3,01 -9,86 19,16 Uşak Seramik 2,35 -1,68 0,00 Utopya Turizm 42,90 -1,82 13,87 Uzertaş Boya 78,10 -9,96 53,27 Ülker Bisküvi 23,26 -1,52 1,04 Vakıf Fin. Kir. 4,57 -0,65 7,04 Vakıf GMYO 3,67 -1,08 0,83 Vakıf Yat. Ort. 7,50 -0,92 2,45 Vakıflar Bankası 4,81 -0,82 3,18 Vakko Tekstil 6,29 -1,72 -3,68 Vanet Gıda 7,60 0,39 -0,65 Verusa Holding 47,14 0,34 5,99 Verusaturk Girisim 15,16 9,95 9,86 Vestel 24,58 3,97 19,47 Vestel Beyaz Eşya 40,64 -2,31 -0,83 Viking Kağıt 8,20 -7,25 -9,00 Yapı Kredi Koray GMYO 4,66 -0,63 5,84 Yapı ve Kredi Bank. 3,18 -0,92 4,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 112,00 9,99 62,71 Yataş 15,21 -0,20 5,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,16 -2,10 -4,77 Yeni Gimat GMYO 12,80 -0,62 2,65 Yeşil GMYO 1,73 7,89 18,84 Yeşil Yapı 2,27 4,72 20,65 Yeşil Yatırım Holding 182,90 9,98 75,67 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.108,50 -1,83 2,57 Yonga Mobilya 33,54 9,97 15,47 Yükselen Çelik 5,21 -4,81 -1,56 Yünsa 14,92 0,54 2,32 Zorlu Enerji 3,00 -1,64 8,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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