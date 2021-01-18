Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|38.439,90
|-1,03
|-5,09
|İş Bankası (C)
|6,90
|-3,11
|-1,43
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-2,60
|-2,85
|İş Girişim
|23,00
|9,91
|21,37
|İş GMYO
|2,46
|-1,19
|-3,15
|İş Y. Men. Değ.
|17,87
|2,00
|1,19
|İş Yat. Ort.
|3,54
|0,85
|0,57
|İşbir Holding
|4.000,00
|-7,97
|45,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-0,85
|1,75
|İttifak Holding
|2,16
|-1,36
|-3,14
|İz Hayvancılık Tarım
|19,00
|0,00
|5,56
|İzmir Demir Çelik
|11,15
|-0,47
|3,53
|İzmir Fırça
|6,22
|5,09
|11,87
|Jantsa Jant Sanayi
|574,00
|0,09
|73,05
|Kafein Yazılım
|20,52
|-1,94
|-4,02
|Kaplamin
|35,20
|-3,89
|4,14
|Kardemir (A)
|6,45
|-0,16
|8,40
|Kardemir (B)
|6,53
|2,68
|23,91
|Kardemir (D)
|6,95
|3,12
|20,24
|Karel Elektronik
|24,24
|-3,81
|5,12
|Karsan Otomotiv
|3,70
|-3,37
|13,85
|Karsu Tekstil
|9,74
|-0,99
|13,92
|Kartonsan
|86,90
|-3,09
|-9,05
|Katmerciler Ekipman
|3,18
|-2,16
|3,25
|Kent Gıda
|351,40
|-2,02
|-1,18
|Kerevitaş Gıda
|6,42
|-1,67
|-2,43
|Kervan Gıda
|15,76
|-2,46
|19,21
|Kervansaray Yat. Holding
|1,50
|9,60
|19,05
|Kiler GMYO
|2,52
|-0,40
|0,40
|Klimasan Klima
|18,60
|-1,35
|9,61
|Koç Holding
|21,38
|-3,16
|1,23
|Konfrut Gıda
|17,27
|-1,60
|2,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|33,20
|5,37
|40,20
|Konya Çimento
|1.524,60
|5,15
|34,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,08
|6,98
|29,13
|Koza Altın
|118,50
|5,07
|22,54
|Koza Madencilik
|16,46
|0,49
|6,26
|Körfez GMYO
|6,01
|-0,17
|3,62
|Kristal Kola
|3,59
|2,02
|-8,42
|Kron Telekomünikasyon
|57,05
|9,96
|54,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|219,00
|6,71
|39,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|1,66
|6,52
|Kütahya Porselen
|47,38
|-9,98
|-6,09
|Lider Faktoring
|3,20
|-1,22
|-6,16
|Link Bilgisayar
|28,66
|-2,74
|-10,09
|Logo Yazılım
|142,20
|0,36
|13,31
|Lokman Hekim Sağlık
|15,18
|6,12
|41,18
|Lüks Kadife
|37,74
|9,48
|30,59
|Makina Takım
|3,19
|-1,63
|-6,45
|Marka Yatırım Holding
|6,30
|0,32
|-2,02
|Marmaris Altınyunus
|201,60
|9,99
|81,46
|Marshall
|322,00
|-2,69
|4,99
|Martı GMYO
|3,05
|-2,30
|10,91
|Martı Otel
|2,50
|0,41
|17,37
|Mavi Giyim
|55,55
|3,08
|6,42
|Mazhar Zorlu Holding
|34,80
|-0,63
|10,55
|Mega Polietilen
|8,87
|4,43
|15,80
|Menderes Tekstil
|3,19
|1,28
|3,24
|Merit Turizm
|131,00
|9,97
|56,51
|Merko Gıda
|8,49
|-0,12
|-1,74
|Metemtur Otelcilik
|23,70
|0,00
|7,24
|Metro Holding
|2,10
|-0,47
|0,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,03
|0,99
|4,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,00
|0,43
|Migros Ticaret
|43,30
|-1,94
|1,17
|Milpa
|5,13
|4,16
|11,52
|Mistral GMYO
|5,54
|3,46
|17,62
|MLP Sağlık
|23,26
|1,33
|17,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|0,85
|8,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|1,33
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,34
|-2,37
|4,77
|Net Holding
|3,45
|-3,41
|0,58
|Netaş Telekom.
|28,40
|0,57
|1,14
|Niğbaş Niğde Beton
|43,48
|4,17
|-16,38
|Nuh Çimento
|48,40
|1,10
|-1,71
|Nurol GMYO
|8,50
|2,19
|16,60
|Odaş Elektrik
|3,75
|-1,57
|-3,85
|Olmuksan-IP
|7,85
|-2,80
|-33,76
|Orge Enerji Elektrik
|7,52
|-1,82
|1,90
|Orma Orman Mahsulleri
|21,68
|2,64
|47,28
|Osmanlı Menkul
|32,42
|1,46
|4,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,96
|-1,99
|-2,94
|Otokar
|411,30
|-2,04
|29,18
|Oyak Çimento
|8,62
|0,12
|-1,82
|Oyak Yat. Ort.
|11,18
|9,94
|60,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,77
|-1,43
|1,27
|Özak GMYO
|5,16
|0,60
|1,18
|Özbal Çelik Boru
|6,46
|0,62
|-1,37
|Özderici GMYO
|2,36
|-2,53
|6,31
|Özerden Plastik
|8,33
|-0,93
|-7,44
|Pamukova Elektrik
|22,08
|3,41
|3,56
|Panora GMYO
|6,17
|-0,32
|-0,32
|Papilon Savunma
|22,54
|4,22
|-0,97
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|-2,26
|-3,54
|Parsan
|24,50
|-1,44
|0,82
|Pegasus
|75,45
|-2,79
|1,14
|Peker GMYO
|2,50
|-0,81
|-4,21
|Penguen Gıda
|5,04
|-2,11
|-0,20
|Pera GMYO
|1,62
|-2,23
|-7,52
|Pergamon Dış Ticaret
|37,40
|2,97
|89,75
|Petkim
|5,08
|-0,20
|2,01
|Petrokent Turizm
|1.184,50
|10,00
|30,68
|Pınar Et ve Un
|24,32
|-1,27
|4,47
|Pınar Su
|9,02
|-3,79
|21,40
|Pınar Süt
|26,52
|-1,14
|14,90
|Plastikkart
|19,70
|9,99
|36,33
|Polisan Holding
|3,89
|-0,77
|0,78
|Politeknik Metal
|529,20
|9,99
|29,71
|Prizma Press Matbaacılık
|5,88
|-0,88
|7,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,90
|1,01
|-1,92
|QNB Finansbank
|67,10
|-1,62
|-4,62
|Ral Yatırım Holding
|4,51
|0,22
|1,58
|Ray Sigorta
|16,01
|-4,96
|3,62
|Reysaş GMYO
|5,36
|-2,01
|-1,65
|Reysaş Lojistik
|8,44
|-0,12
|-8,66
|Rhea Girişim
|3,66
|-1,10
|-1,61
|Rodrigo Tekstil
|16,19
|1,33
|18,09
|Royal Halı
|3,66
|8,90
|6,40
|RTA Laboratuvarları
|28,06
|-1,58
|-7,33
|Sabancı Holding
|11,05
|-1,91
|-3,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,62
|-3,86
|-2,39
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-0,28
|3,22
|Sanifoam Sünger
|17,20
|1,90
|26,47
|Sanko Pazarlama
|9,28
|0,45
|-1,17
|Saray Matbaacılık
|9,86
|1,55
|12,43
|Sarkuysan
|9,49
|1,71
|7,35
|Sasa Polyester
|24,26
|2,41
|19,98
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,41
|-1,17
|-1,18
|Sekuro Plastik
|16,00
|-3,84
|14,61
|Selçuk Ecza Deposu
|12,80
|-1,23
|-6,23
|Selçuk Gıda
|4,92
|-6,48
|-1,20
|Senkron Güvenlik
|29,42
|9,94
|12,03
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,81
|-6,25
|Servet GMYO
|108,10
|0,19
|37,88
|Seyitler Kimya
|34,90
|5,28
|39,09
|Silverline Endüstri
|9,85
|0,30
|14,53
|Sinpaş GMYO
|5,31
|0,19
|27,03
|Smartiks Yazılım
|8,56
|-1,38
|-3,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,72
|10,00
|45,16
|Söktaş
|4,71
|-2,31
|-7,47
|Sönmez Filament
|79,10
|1,48
|12,68
|Sönmez Pamuklu
|30,24
|0,91
|26,00
|Sumaş Suni Tahta
|75,25
|-9,99
|46,83
|Şeker Fin. Kir.
|6,88
|-1,06
|7,50
|Şekerbank
|1,58
|-3,05
|4,64
|Şişe Cam
|7,73
|1,16
|5,75
|Şok Marketler
|13,40
|-2,96
|6,18
|T. Halk Bankası
|5,54
|-2,28
|-0,36
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,00
|-0,74
|-13,07
|T.S.K.B.
|1,88
|0,53
|5,62
|T.Tuborg
|17,60
|-0,73
|-2,60
|Taç Tarım Ürünleri
|14,45
|-6,74
|37,23
|Tat Gıda
|10,95
|-2,68
|-7,67
|TAV Havalimanları
|22,00
|-1,50
|3,29
|Taze Kuru Gıda
|340,00
|9,75
|57,19
|Tek-Art Turizm
|2,22
|-0,45
|9,90
|Tekfen Holding
|17,95
|-3,21
|9,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,82
|-1,60
|8,14
|Temapol Polimer Plastik
|13,48
|2,48
|17,22
|TGS Dış Ticaret
|28,56
|2,28
|124,70
|Tofaş Oto. Fab.
|37,34
|-2,91
|10,08
|Torunlar GMYO
|4,08
|-3,37
|4,62
|Trabzon Liman
|37,20
|3,66
|15,82
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|0,77
|4,92
|Trend GMYO
|8,65
|-3,85
|-31,19
|TSKB GMYO
|5,12
|0,00
|-10,96
|Tuğçelik
|7,72
|0,00
|-4,46
|Tukaş
|9,42
|-1,37
|-2,79
|Turcas Petrol
|4,85
|-0,41
|0,00
|Turkcell
|16,57
|-1,60
|2,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,18
|2,03
|15,00
|Tüpraş
|105,70
|-3,36
|-2,13
|Türk Hava Yolları
|13,09
|-0,23
|1,39
|Türk Prysmian Kablo
|13,72
|1,94
|13,39
|Türk Telekom
|8,42
|-2,08
|-1,41
|Türk Traktör
|180,90
|-2,79
|-0,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|165,50
|9,96
|46,59
|Türkiye Sigorta
|6,92
|-1,45
|4,85
|Ufuk Yatırım
|16,20
|5,96
|20,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,14
|-2,80
|-2,36
|Ulusoy Elektrik
|48,66
|-1,41
|-5,24
|Ulusoy Un Sanayi
|12,86
|2,58
|11,83
|Umpaş Holding
|2,70
|-3,54
|3,45
|Uşak Seramik
|2,30
|-2,14
|-1,71
|Utopya Turizm
|45,22
|5,25
|16,55
|Uzertaş Boya
|95,40
|9,97
|68,55
|Ülker Bisküvi
|23,00
|-1,97
|-0,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,62
|-0,88
|8,45
|Vakıf GMYO
|3,59
|-1,37
|-0,83
|Vakıf Yat. Ort.
|7,51
|-1,06
|2,04
|Vakıflar Bankası
|4,70
|-2,67
|-0,21
|Vakko Tekstil
|6,21
|-0,64
|-4,75
|Vanet Gıda
|7,43
|-1,56
|-3,88
|Verusa Holding
|47,76
|-0,25
|5,90
|Verusaturk Girisim
|16,03
|4,94
|22,55
|Vestel
|24,48
|-2,70
|16,24
|Vestel Beyaz Eşya
|40,06
|-2,07
|-2,01
|Viking Kağıt
|8,32
|-1,83
|-7,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,65
|-3,18
|4,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,19
|-2,48
|3,57
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|122,90
|-2,12
|69,75
|Yataş
|14,90
|-1,96
|3,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,27
|0,72
|-2,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,84
|0,08
|3,30
|Yeşil GMYO
|1,98
|9,76
|43,48
|Yeşil Yapı
|2,56
|4,95
|39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|202,60
|9,97
|112,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.600,00
|0,67
|6,41
|Yonga Mobilya
|35,00
|-2,02
|16,67
|Yükselen Çelik
|5,14
|0,78
|-1,76
|Yünsa
|14,67
|-2,67
|0,07
|Zorlu Enerji
|3,08
|0,67
|11,19
(Son)
Kaynak: AA
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