Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|0,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.000,00
|-2,57
|-7,38
|İş Bankası (C)
|6,99
|0,73
|-1,43
|İş Bankası (Kur.)
|0,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,81
|0,53
|-1,30
|İş Girişim
|24,50
|5,88
|29,29
|İş GMYO
|2,62
|0,77
|3,15
|İş Y. Men. Değ.
|18,53
|3,23
|4,93
|İş Yat. Ort.
|3,56
|0,28
|1,14
|İşbir Holding
|4.100,00
|-0,73
|49,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,86
|2,63
|İttifak Holding
|2,18
|0,00
|-2,24
|İz Hayvancılık Tarım
|22,44
|8,93
|24,67
|İzmir Demir Çelik
|11,00
|-1,79
|2,14
|İzmir Fırça
|6,61
|-0,60
|18,88
|Jantsa Jant Sanayi
|545,50
|-1,71
|64,46
|Kafein Yazılım
|21,26
|1,53
|-0,56
|Kaplamin
|35,70
|0,85
|5,62
|Kardemir (A)
|6,51
|-0,31
|9,41
|Kardemir (B)
|6,51
|-0,61
|23,53
|Kardemir (D)
|7,23
|-0,55
|25,09
|Karel Elektronik
|24,98
|-1,34
|8,33
|Karsan Otomotiv
|3,88
|3,47
|19,38
|Karsu Tekstil
|10,77
|9,01
|25,96
|Kartonsan
|85,85
|-0,23
|-10,15
|Katmerciler Ekipman
|3,25
|0,93
|5,52
|Kent Gıda
|345,00
|0,00
|-2,98
|Kerevitaş Gıda
|6,60
|-0,75
|0,30
|Kervan Gıda
|15,58
|-2,93
|17,85
|Kervansaray Yat. Holding
|1,65
|10,00
|30,95
|Kiler GMYO
|2,56
|1,59
|1,99
|Klimasan Klima
|19,24
|2,89
|13,38
|Koç Holding
|22,28
|0,27
|5,49
|Konfrut Gıda
|17,58
|0,92
|4,02
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|35,68
|6,00
|50,68
|Konya Çimento
|1.465,90
|-0,28
|29,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,57
|-2,00
|25,85
|Koza Altın
|118,80
|0,51
|22,85
|Koza Madencilik
|16,58
|1,04
|7,04
|Körfez GMYO
|6,05
|0,33
|4,31
|Kristal Kola
|3,81
|4,38
|-2,81
|Kron Telekomünikasyon
|58,60
|2,72
|59,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|3,51
|46,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|1,63
|8,26
|Kütahya Porselen
|48,60
|-1,82
|-3,67
|Lider Faktoring
|3,24
|0,00
|-4,99
|Link Bilgisayar
|30,16
|1,21
|-5,38
|Logo Yazılım
|149,50
|2,40
|19,12
|Lokman Hekim Sağlık
|15,44
|-1,34
|43,60
|Lüks Kadife
|36,30
|-1,89
|25,61
|Makina Takım
|3,16
|0,96
|-7,33
|Marka Yatırım Holding
|6,34
|0,63
|-1,40
|Marmaris Altınyunus
|186,70
|-2,76
|68,05
|Marshall
|331,10
|3,47
|7,96
|Martı GMYO
|3,00
|0,00
|9,09
|Martı Otel
|2,40
|-1,64
|12,68
|Mavi Giyim
|57,45
|2,86
|10,06
|Mazhar Zorlu Holding
|38,00
|0,00
|20,71
|Mega Polietilen
|9,27
|3,92
|21,02
|Menderes Tekstil
|3,20
|0,00
|3,56
|Merit Turizm
|144,10
|10,00
|72,16
|Merko Gıda
|8,16
|-3,66
|-5,56
|Metemtur Otelcilik
|27,30
|7,91
|23,53
|Metro Holding
|2,15
|1,90
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,09
|1,64
|6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,00
|0,43
|Migros Ticaret
|44,46
|1,05
|3,88
|Milpa
|5,22
|1,16
|13,48
|Mistral GMYO
|5,57
|0,91
|18,26
|MLP Sağlık
|24,30
|4,38
|22,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,90
|2,30
|6,52
|Mondi Tire Kutsan
|7,75
|1,57
|1,97
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,86
|-0,99
|6,23
|Net Holding
|3,58
|3,47
|4,37
|Netaş Telekom.
|29,70
|2,56
|5,77
|Niğbaş Niğde Beton
|42,10
|-3,71
|-19,04
|Nuh Çimento
|49,60
|3,33
|0,73
|Nurol GMYO
|8,71
|1,28
|19,48
|Odaş Elektrik
|3,84
|0,52
|-1,54
|Olmuksan-IP
|8,10
|-1,82
|-31,65
|Orge Enerji Elektrik
|7,80
|2,90
|5,69
|Orma Orman Mahsulleri
|22,30
|1,46
|51,49
|Osmanlı Menkul
|35,60
|8,01
|14,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,02
|1,01
|-1,47
|Otokar
|409,20
|1,39
|28,52
|Oyak Çimento
|8,80
|1,73
|0,23
|Oyak Yat. Ort.
|12,79
|9,50
|84,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,83
|0,42
|2,55
|Özak GMYO
|5,47
|0,92
|7,25
|Özbal Çelik Boru
|7,06
|3,82
|7,79
|Özderici GMYO
|2,37
|-0,84
|6,76
|Özerden Plastik
|9,68
|10,00
|7,56
|Pamukova Elektrik
|21,90
|-0,54
|2,72
|Panora GMYO
|6,28
|2,95
|1,45
|Papilon Savunma
|23,12
|0,61
|1,58
|Park Elek.Madencilik
|5,30
|0,38
|-1,30
|Parsan
|26,26
|3,71
|8,07
|Pegasus
|79,55
|3,38
|6,64
|Peker GMYO
|2,50
|-0,40
|-4,21
|Penguen Gıda
|5,02
|-0,20
|-0,59
|Pera GMYO
|1,67
|2,45
|-4,66
|Pergamon Dış Ticaret
|40,38
|7,97
|104,87
|Petkim
|5,23
|1,75
|5,02
|Petrokent Turizm
|1.302,90
|10,00
|43,74
|Pınar Et ve Un
|24,00
|-1,64
|3,09
|Pınar Su
|8,33
|-2,12
|12,11
|Pınar Süt
|26,42
|-1,42
|14,47
|Plastikkart
|18,16
|0,89
|25,67
|Polisan Holding
|3,93
|0,26
|1,81
|Politeknik Metal
|558,00
|5,44
|36,76
|Prizma Press Matbaacılık
|5,97
|-0,50
|8,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,10
|0,98
|-0,96
|QNB Finansbank
|67,10
|0,00
|-4,62
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|0,00
|0,68
|Ray Sigorta
|16,05
|2,23
|3,88
|Reysaş GMYO
|5,55
|2,40
|1,83
|Reysaş Lojistik
|8,53
|0,71
|-7,68
|Rhea Girişim
|3,63
|0,83
|-2,42
|Rodrigo Tekstil
|15,60
|-2,19
|13,79
|Royal Halı
|3,63
|-1,36
|5,52
|RTA Laboratuvarları
|28,56
|1,71
|-5,68
|Sabancı Holding
|11,36
|0,44
|-0,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,77
|1,80
|-1,01
|Sanel Mühendislik
|3,51
|0,29
|2,63
|Sanifoam Sünger
|17,71
|1,96
|30,22
|Sanko Pazarlama
|9,90
|2,06
|5,43
|Saray Matbaacılık
|9,94
|0,71
|13,34
|Sarkuysan
|9,76
|1,77
|10,41
|Sasa Polyester
|24,28
|-0,16
|20,08
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,57
|0,82
|0,71
|Sekuro Plastik
|18,39
|9,99
|31,73
|Selçuk Ecza Deposu
|12,91
|0,70
|-5,42
|Selçuk Gıda
|4,90
|-0,41
|-1,61
|Senkron Güvenlik
|32,36
|9,99
|23,23
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|3,96
|-3,13
|Servet GMYO
|108,40
|-0,82
|38,27
|Seyitler Kimya
|36,88
|2,22
|46,99
|Silverline Endüstri
|9,58
|1,70
|11,40
|Sinpaş GMYO
|5,32
|0,76
|27,27
|Smartiks Yazılım
|8,66
|1,05
|-2,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,58
|9,97
|59,63
|Söktaş
|4,88
|3,61
|-4,13
|Sönmez Filament
|80,10
|0,75
|14,10
|Sönmez Pamuklu
|29,40
|-0,88
|22,50
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|3,65
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|7,17
|3,91
|12,03
|Şekerbank
|1,61
|0,63
|6,62
|Şişe Cam
|8,15
|4,49
|11,49
|Şok Marketler
|13,75
|0,44
|8,95
|T. Halk Bankası
|5,65
|1,07
|1,62
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,66
|9,97
|5,15
|T.S.K.B.
|1,89
|0,00
|6,18
|T.Tuborg
|18,18
|2,13
|0,61
|Taç Tarım Ürünleri
|15,89
|9,97
|50,90
|Tat Gıda
|11,06
|0,82
|-6,75
|TAV Havalimanları
|24,62
|5,21
|15,59
|Taze Kuru Gıda
|297,00
|-10,00
|37,31
|Tek-Art Turizm
|2,23
|0,45
|10,40
|Tekfen Holding
|18,78
|2,62
|14,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,00
|0,94
|9,55
|Temapol Polimer Plastik
|14,97
|9,99
|30,17
|TGS Dış Ticaret
|31,40
|9,94
|147,05
|Tofaş Oto. Fab.
|38,90
|0,26
|14,68
|Torunlar GMYO
|4,14
|-0,48
|6,15
|Trabzon Liman
|39,96
|2,20
|24,41
|Trabzonspor Sportif
|2,57
|0,39
|5,33
|Trend GMYO
|8,97
|2,05
|-28,64
|TSKB GMYO
|5,18
|1,77
|-9,91
|Tuğçelik
|8,18
|4,20
|1,24
|Tukaş
|9,43
|-0,11
|-2,68
|Turcas Petrol
|4,92
|1,03
|1,44
|Turkcell
|16,94
|1,01
|5,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,73
|5,64
|33,12
|Tüpraş
|109,90
|1,67
|1,76
|Türk Hava Yolları
|13,53
|2,27
|4,80
|Türk Prysmian Kablo
|13,42
|-1,32
|10,91
|Türk Telekom
|8,74
|2,10
|2,34
|Türk Traktör
|182,50
|0,83
|-0,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|172,90
|0,99
|53,14
|Türkiye Sigorta
|7,01
|1,15
|6,21
|Ufuk Yatırım
|18,00
|9,09
|34,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,12
|-0,24
|-2,83
|Ulusoy Elektrik
|49,10
|-0,28
|-4,38
|Ulusoy Un Sanayi
|12,76
|0,24
|10,96
|Umpaş Holding
|2,71
|-5,90
|3,83
|Uşak Seramik
|2,32
|0,00
|-0,85
|Utopya Turizm
|43,82
|-1,75
|12,94
|Uzertaş Boya
|90,00
|2,27
|59,01
|Ülker Bisküvi
|23,30
|0,60
|0,69
|Vakıf Fin. Kir.
|5,29
|6,44
|24,18
|Vakıf GMYO
|3,67
|0,82
|1,38
|Vakıf Yat. Ort.
|7,84
|1,82
|6,52
|Vakıflar Bankası
|4,77
|0,63
|1,27
|Vakko Tekstil
|6,40
|1,91
|-1,84
|Vanet Gıda
|7,85
|0,00
|1,55
|Verusa Holding
|47,06
|-0,38
|4,35
|Verusaturk Girisim
|16,16
|3,86
|23,55
|Vestel
|24,60
|0,33
|16,81
|Vestel Beyaz Eşya
|40,56
|0,65
|-0,78
|Viking Kağıt
|8,19
|0,12
|-9,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,65
|0,43
|4,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,22
|0,31
|4,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|139,30
|9,86
|92,40
|Yataş
|15,24
|1,13
|5,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,33
|-0,46
|-1,59
|Yeni Gimat GMYO
|12,94
|0,23
|4,10
|Yeşil GMYO
|2,17
|9,60
|57,25
|Yeşil Yapı
|2,79
|8,98
|51,63
|Yeşil Yatırım Holding
|222,80
|9,97
|133,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.248,80
|-1,52
|4,16
|Yonga Mobilya
|39,60
|10,00
|32,00
|Yükselen Çelik
|5,22
|0,19
|-0,23
|Yünsa
|15,11
|0,73
|3,07
|Zorlu Enerji
|3,11
|-0,32
|12,27
(Son)
Kaynak: AA
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