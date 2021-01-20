Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

20.01.2021 13:51
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)39.000,003,97-3,70
İş Bankası (C)6,871,01-0,43
İş Fin.Kir.3,810,26-1,55
İş Girişim23,989,7734,04
İş GMYO2,53-1,920,39
İş Y. Men. Değ.18,372,404,08
İş Yat. Ort.3,52-0,560,28
İşbir Holding3.750,00-5,8241,96
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,001,75
İttifak Holding2,274,592,24
İz Hayvancılık Tarım24,8610,0025,89
İzmir Demir Çelik10,95-2,771,11
İzmir Fırça7,449,9231,47
Jantsa Jant Sanayi522,00-8,8352,55
Kafein Yazılım22,825,062,90
Kaplamin36,001,075,86
Kardemir (A)6,37-1,238,40
Kardemir (B)6,38-1,5322,39
Kardemir (D)7,15-2,3422,84
Karel Elektronik24,88-2,377,20
Karsan Otomotiv4,289,8726,77
Karsu Tekstil10,489,9227,02
Kartonsan84,05-0,64-10,52
Katmerciler Ekipman3,454,359,09
Kent Gıda339,40-1,51-4,44
Kerevitaş Gıda6,59-1,80-0,76
Kervan Gıda15,57-3,6816,94
Kervansaray Yat. Holding1,6010,0030,95
Kiler GMYO2,611,191,59
Klimasan Klima19,050,8611,14
Koç Holding21,900,365,59
Konfrut Gıda17,995,638,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji36,962,5045,69
Konya Çimento1.514,700,2030,35
Kordsa Teknik Tekstil19,36-3,3024,18
Koza Altın113,60-2,5419,13
Koza Madencilik16,32-0,065,87
Körfez GMYO6,100,174,14
Kristal Kola4,247,12-0,26
Kron Telekomünikasyon60,20-0,1854,59
Kuştur Kuşadası Turizm219,90-9,9927,15
Kuyumcukent Gayrimenkul2,482,459,13
Kütahya Porselen48,32-1,82-3,67
Lider Faktoring3,313,70-1,47
Link Bilgisayar29,821,34-5,25
Logo Yazılım143,10-0,4115,86
Lokman Hekim Sağlık15,45-0,6444,62
Lüks Kadife35,98-3,0324,15
Makina Takım3,220,00-8,21
Marka Yatırım Holding6,341,11-0,93
Marmaris Altınyunus178,50-10,0055,54
Marshall325,401,095,48
Martı GMYO3,155,0014,55
Martı Otel2,36-1,6412,68
Mavi Giyim58,003,8511,11
Mazhar Zorlu Holding43,007,8930,24
Mega Polietilen9,584,3721,54
Menderes Tekstil3,28-1,252,27
Merit Turizm158,5010,0072,16
Merko Gıda7,69-9,92-11,69
Metemtur Otelcilik27,129,9625,88
Metro Holding2,140,952,40
Metro Petrol ve Tesisleri3,152,637,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,330,000,43
Migros Ticaret47,506,149,11
Milpa5,283,4916,09
Mistral GMYO5,450,0017,20
MLP Sağlık24,024,7322,70
MMC San. ve Tic. Yat.4,790,634,78
Mondi Tire Kutsan7,751,051,45
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret38,06-1,106,12
Net Holding3,819,8310,79
Netaş Telekom.31,229,9413,39
Niğbaş Niğde Beton41,54-3,25-18,65
Nuh Çimento48,682,830,24
Nurol GMYO9,033,3721,95
Odaş Elektrik3,810,00-2,05
Olmuksan-IP7,99-2,91-32,41
Orge Enerji Elektrik8,074,227,05
Orma Orman Mahsulleri20,98-7,7337,77
Osmanlı Menkul36,809,9516,90
Ostim Endüstriyel Yat3,97-0,25-2,70
Otokar397,00-2,3023,84
Oyak Çimento8,862,310,80
Oyak Yat. Ort.12,019,9384,75
Oylum Sınai Yatırımlar4,790,422,55
Özak GMYO5,400,556,86
Özbal Çelik Boru7,295,599,62
Özderici GMYO2,33-2,095,41
Özerden Plastik10,6410,007,56
Pamukova Elektrik21,00-4,63-1,50
Panora GMYO6,812,791,29
Papilon Savunma23,805,836,85
Park Elek.Madencilik5,502,650,93
Parsan28,629,9514,57
Pegasus78,903,967,24
Peker GMYO2,502,79-1,15
Penguen Gıda4,99-0,60-0,99
Pera GMYO1,641,23-5,81
Pergamon Dış Ticaret37,0410,00108,73
Petkim5,180,003,21
Petrokent Turizm1.379,0010,0043,74
Pınar Et ve Un25,14-1,233,52
Pınar Su8,32-2,8211,31
Pınar Süt27,90-2,5413,17
Plastikkart18,120,1124,71
Polisan Holding3,86-0,770,78
Politeknik Metal537,003,7434,56
Prizma Press Matbaacılık6,002,1711,86
QNB Finans Fin. Kir.125,100,90-1,04
QNB Finansbank67,300,07-4,55
Ral Yatırım Holding4,46-1,12-0,45
Ray Sigorta15,800,572,20
Reysaş GMYO5,633,322,75
Reysaş Lojistik8,823,19-5,41
Rhea Girişim3,630,28-2,96
Rodrigo Tekstil15,30-3,7611,96
Royal Halı3,40-6,250,29
RTA Laboratuvarları27,960,93-6,41
Sabancı Holding11,25-0,62-1,92
Safkar Ege Soğutmacılık10,42-0,47-3,22
Sanel Mühendislik3,49-0,861,46
Sanifoam Sünger18,203,6332,35
Sanko Pazarlama9,41-0,932,34
Saray Matbaacılık9,990,9113,57
Sarkuysan10,111,5610,18
Sasa Polyester25,763,3724,33
Say Yenilenebilir Enerji9,454,124,00
Sekuro Plastik20,229,9931,73
Selçuk Ecza Deposu12,80-0,78-6,81
Selçuk Gıda4,62-1,42-2,61
Senkron Güvenlik35,589,9923,23
Serve Film Prodüksiyon15,503,96-3,13
Servet GMYO109,10-0,1839,16
Seyitler Kimya35,540,5544,59
Silverline Endüstri7,86-9,98-1,40
Sinpaş GMYO5,492,0828,95
Smartiks Yazılım8,650,12-3,16
Sodaş Sodyum Sanayii37,702,4348,68
Söktaş4,894,46-3,34
Sönmez Filament81,401,6415,10
Sönmez Pamuklu28,90-1,6921,50
Sumaş Suni Tahta80,008,9760,00
Şeker Fin. Kir.7,183,4811,56
Şekerbank1,58-0,635,30
Şişe Cam7,951,798,62
Şok Marketler14,032,0510,70
T. Halk Bankası5,630,891,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,869,975,15
T.S.K.B.1,95-0,535,62
T.Tuborg18,392,470,94
Taç Tarım Ürünleri14,509,9750,90
Tat Gıda11,080,00-7,50
TAV Havalimanları24,024,7015,02
Taze Kuru Gıda297,00-10,0037,31
Tek-Art Turizm2,230,4510,40
Tekfen Holding18,722,2414,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,630,008,53
Temapol Polimer Plastik15,609,9930,17
TGS Dış Ticaret28,269,94147,05
Tofaş Oto. Fab.38,26-1,1913,03
Torunlar GMYO4,21-1,445,13
Trabzon Liman36,98-2,8118,31
Trabzonspor Sportif2,560,395,33
Trend GMYO9,983,30-27,76
TSKB GMYO5,140,20-11,30
Tuğçelik8,193,690,74
Tukaş9,37-0,32-2,89
Turcas Petrol4,92-0,210,21
Turkcell16,751,015,22
Tümosan Motor ve Traktör18,412,1428,71
Tüpraş109,900,280,37
Türk Hava Yolları13,271,514,03
Türk Prysmian Kablo13,82-2,0610,08
Türk Telekom8,662,803,04
Türk Traktör185,000,33-0,60
Türker Proje Gayrimenkul165,00-1,8748,80
Türkiye Sigorta7,102,167,27
Ufuk Yatırım19,9610,0035,45
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-0,73-3,30
Ulusoy Elektrik48,80-1,02-5,08
Ulusoy Un Sanayi13,711,4912,35
Umpaş Holding2,35-9,72-0,38
Uşak Seramik2,360,00-0,85
Utopya Turizm42,22-3,5910,82
Uzertaş Boya87,10-1,0253,89
Ülker Bisküvi24,000,520,61
Vakıf Fin. Kir.5,739,8628,17
Vakıf GMYO3,640,270,83
Vakıf Yat. Ort.7,711,436,11
Vakıflar Bankası4,741,051,70
Vakko Tekstil6,493,820,00
Vanet Gıda7,870,642,20
Verusa Holding47,40-0,853,86
Verusaturk Girisim17,522,3821,79
Vestel24,58-0,0816,33
Vestel Beyaz Eşya41,242,981,52
Viking Kağıt7,95-1,34-10,33
Yapı Kredi Koray GMYO4,720,224,27
Yapı ve Kredi Bank.3,190,624,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.151,809,9492,54
Yataş15,823,527,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,23-1,61-2,73
Yeni Gimat GMYO12,86-0,313,54
Yeşil GMYO2,079,6057,25
Yeşil Yapı2,709,7752,72
Yeşil Yatırım Holding224,009,97133,67
Yibitaş İnşaat Malzeme17.000,001,827,69
Yonga Mobilya39,6410,0032,00
Yükselen Çelik5,260,960,54
Yünsa15,670,332,66
Zorlu Enerji3,07-2,569,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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