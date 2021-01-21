Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

21.01.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)39.820,602,13-1,68
İş Bankası (C)6,961,46-0,57
İş Fin.Kir.3,840,79-0,52
İş Girişim23,68-2,2324,96
İş GMYO2,570,781,18
İş Y. Men. Değ.18,57-0,965,15
İş Yat. Ort.3,520,570,00
İşbir Holding3.780,000,0037,96
İttifak Holding2,30-0,433,14
İz Hayvancılık Tarım26,185,0645,44
İzmir Demir Çelik10,900,741,21
İzmir Fırça7,10-2,7427,70
Jantsa Jant Sanayi513,40-2,5854,78
Kafein Yazılım22,44-1,674,96
Kaplamin38,501,2613,91
Kardemir (A)6,45-0,778,40
Kardemir (B)6,46-0,6222,58
Kardemir (D)7,31-0,4126,47
Karel Elektronik26,140,2313,36
Karsan Otomotiv4,498,4538,15
Karsu Tekstil10,70-2,7325,15
Kartonsan83,00-0,95-13,13
Katmerciler Ekipman3,43-1,4411,36
Kent Gıda334,000,00-6,07
Kerevitaş Gıda6,630,910,76
Kervan Gıda14,88-1,3912,56
Kervansaray Yat. Holding1,572,6124,60
Kiler GMYO2,641,545,18
Klimasan Klima19,23-1,2313,32
Koç Holding22,56-0,446,82
Konfrut Gıda18,964,3512,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji39,865,0668,33
Konya Çimento1.519,70-0,0234,49
Kordsa Teknik Tekstil19,923,6428,10
Koza Altın114,301,5118,20
Koza Madencilik16,340,685,49
Körfez GMYO6,09-1,305,00
Kristal Kola4,423,0312,76
Kron Telekomünikasyon66,706,5581,05
Kuştur Kuşadası Turizm209,103,5132,93
Kuyumcukent Gayrimenkul2,501,218,70
Kütahya Porselen48,52-0,21-3,83
Lider Faktoring3,350,90-1,76
Link Bilgisayar30,021,15-5,82
Logo Yazılım143,10-0,0714,02
Lokman Hekim Sağlık15,15-1,1740,90
Lüks Kadife35,14-1,5121,59
Makina Takım3,514,782,93
Marka Yatırım Holding6,390,79-0,62
Marmaris Altınyunus201,606,1181,46
Marshall340,704,8311,09
Martı GMYO3,05-0,6510,91
Martı Otel2,33-0,439,39
Mavi Giyim58,551,9112,16
Mazhar Zorlu Holding39,00-2,5023,89
Mega Polietilen9,45-1,5623,37
Menderes Tekstil3,26-0,615,50
Merit Turizm163,709,6595,58
Merko Gıda7,650,92-11,46
Metemtur Otelcilik28,182,9227,51
Metro Holding2,262,268,65
Metro Petrol ve Tesisleri3,190,0010,38
Metro Yatırım Ortaklığı2,340,000,43
Migros Ticaret49,92-2,7816,64
Milpa5,23-0,1913,70
Mistral GMYO5,460,9215,92
MLP Sağlık23,980,2520,68
MMC San. ve Tic. Yat.4,76-0,423,48
Mondi Tire Kutsan7,840,903,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret38,88-1,579,09
Net Holding3,963,1315,45
Netaş Telekom.33,687,0619,94
Niğbaş Niğde Beton41,28-0,53-20,62
Nuh Çimento52,707,557,03
Nurol GMYO9,181,3225,93
Odaş Elektrik3,892,37-0,26
Olmuksan-IP7,980,50-32,66
Orge Enerji Elektrik8,372,2013,41
Orma Orman Mahsulleri19,00-4,0429,08
Osmanlı Menkul39,004,0025,81
Ostim Endüstriyel Yat4,021,01-1,47
Otokar384,50-0,9820,76
Oyak Çimento8,841,610,68
Oyak Yat. Ort.10,66-7,7953,38
Oylum Sınai Yatırımlar4,841,042,76
Özak GMYO5,511,298,04
Özbal Çelik Boru7,804,1419,08
Özderici GMYO2,422,989,01
Özerden Plastik11,709,9630,00
Pamukova Elektrik20,801,27-2,44
Panora GMYO6,70-2,768,24
Papilon Savunma23,440,172,99
Park Elek.Madencilik5,541,653,17
Parsan28,70-0,3518,11
Pegasus78,300,064,96
Peker GMYO2,470,82-5,36
Penguen Gıda5,040,40-0,20
Pera GMYO1,650,00-5,81
Pergamon Dış Ticaret37,02-0,0587,82
Petkim5,170,003,82
Petrokent Turizm1.576,4010,0073,92
Pınar Et ve Un24,72-0,886,19
Pınar Su8,340,7212,25
Pınar Süt27,40-1,2318,72
Plastikkart18,813,0730,17
Polisan Holding3,981,793,11
Politeknik Metal577,001,4841,42
Prizma Press Matbaacılık6,030,1710,04
QNB Finans Fin. Kir.124,50-0,40-0,64
QNB Finansbank66,35-1,41-5,69
Ral Yatırım Holding4,50-0,441,35
Ray Sigorta15,791,812,20
Reysaş GMYO5,57-0,362,20
Reysaş Lojistik8,64-0,35-6,49
Rhea Girişim3,630,00-2,42
Rodrigo Tekstil15,01-0,929,48
Royal Halı3,401,49-1,16
RTA Laboratuvarları27,00-2,60-10,83
Sabancı Holding11,460,440,00
Safkar Ege Soğutmacılık10,43-0,38-4,14
Sanel Mühendislik3,510,572,63
Sanifoam Sünger16,70-4,2422,79
Sanko Pazarlama9,661,262,88
Saray Matbaacılık10,070,6014,82
Sarkuysan10,483,5618,55
Sasa Polyester26,221,2429,67
Say Yenilenebilir Enerji9,22-1,918,34
Sekuro Plastik22,249,9959,31
Selçuk Ecza Deposu12,981,01-4,91
Selçuk Gıda5,007,300,40
Senkron Güvenlik33,0010,0025,67
Serve Film Prodüksiyon15,503,33-3,13
Servet GMYO110,401,2840,82
Seyitler Kimya35,84-1,8142,84
Silverline Endüstri7,41-3,01-13,84
Sinpaş GMYO5,37-2,7228,47
Smartiks Yazılım8,77-0,79-1,02
Sodaş Sodyum Sanayii41,749,9656,48
Söktaş4,92-0,20-3,34
Sönmez Filament82,600,7317,66
Sönmez Pamuklu28,620,2819,25
Sumaş Suni Tahta80,00-2,9156,10
Şeker Fin. Kir.6,97-2,118,91
Şekerbank1,601,275,96
Şişe Cam7,97-1,609,03
Şok Marketler14,40-0,3514,10
T. Halk Bankası5,671,071,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,78-4,995,54
T.S.K.B.1,96-1,0110,11
T.Tuborg18,701,363,49
Taç Tarım Ürünleri16,5010,0056,70
Tat Gıda11,231,45-5,31
TAV Havalimanları24,380,0014,46
Taze Kuru Gıda348,509,9761,12
Tek-Art Turizm2,32-0,4314,85
Tekfen Holding18,700,2114,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,992,729,47
Temapol Polimer Plastik15,901,0838,26
TGS Dış Ticaret31,089,98144,53
Tofaş Oto. Fab.39,000,0014,98
Torunlar GMYO4,280,719,74
Trabzon Liman36,28-1,8912,95
Trabzonspor Sportif2,560,004,92
Trend GMYO10,697,11-14,96
TSKB GMYO5,130,39-10,78
Tuğçelik8,05-0,62-0,37
Tukaş9,541,92-1,55
Turcas Petrol4,900,201,03
Turkcell16,840,484,60
Tümosan Motor ve Traktör18,531,8131,70
Tüpraş108,60-0,180,56
Türk Hava Yolları13,350,683,41
Türk Prysmian Kablo13,48-1,4611,40
Türk Telekom8,680,121,64
Türk Traktör190,601,874,32
Türker Proje Gayrimenkul192,904,3870,86
Türkiye Sigorta7,150,708,33
Ufuk Yatırım21,949,9263,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,070,00-4,01
Ulusoy Elektrik50,00-1,77-2,63
Ulusoy Un Sanayi13,77-3,1019,74
Umpaş Holding2,19-6,41-16,09
Uşak Seramik2,350,430,43
Utopya Turizm42,02-0,948,30
Uzertaş Boya84,30-3,1048,94
Ülker Bisküvi24,400,835,45
Vakıf Fin. Kir.6,152,5044,37
Vakıf GMYO3,721,922,76
Vakıf Yat. Ort.7,720,654,89
Vakıflar Bankası4,750,640,85
Vakko Tekstil6,450,31-1,07
Vanet Gıda8,276,166,99
Verusa Holding48,964,138,56
Verusaturk Girisim19,279,9947,32
Vestel25,101,3719,18
Vestel Beyaz Eşya43,481,126,36
Viking Kağıt8,16-0,73-9,33
Yapı Kredi Koray GMYO4,800,637,87
Yapı ve Kredi Bank.3,220,944,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.155,001,11114,09
Yataş15,640,458,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,200,48-4,55
Yeni Gimat GMYO13,271,846,76
Yeşil GMYO2,05-0,9748,55
Yeşil Yapı2,65-0,7544,02
Yeşil Yatırım Holding216,902,07127,48
Yibitaş İnşaat Malzeme17.200,000,5910,25
Yonga Mobilya37,12-3,1323,73
Yükselen Çelik5,250,570,35
Yünsa15,60-1,276,41
Zorlu Enerji3,060,3310,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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