Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 39.820,60 2,13 -1,68 İş Bankası (C) 6,96 1,46 -0,57 İş Fin.Kir. 3,84 0,79 -0,52 İş Girişim 23,68 -2,23 24,96 İş GMYO 2,57 0,78 1,18 İş Y. Men. Değ. 18,57 -0,96 5,15 İş Yat. Ort. 3,52 0,57 0,00 İşbir Holding 3.780,00 0,00 37,96 İttifak Holding 2,30 -0,43 3,14 İz Hayvancılık Tarım 26,18 5,06 45,44 İzmir Demir Çelik 10,90 0,74 1,21 İzmir Fırça 7,10 -2,74 27,70 Jantsa Jant Sanayi 513,40 -2,58 54,78 Kafein Yazılım 22,44 -1,67 4,96 Kaplamin 38,50 1,26 13,91 Kardemir (A) 6,45 -0,77 8,40 Kardemir (B) 6,46 -0,62 22,58 Kardemir (D) 7,31 -0,41 26,47 Karel Elektronik 26,14 0,23 13,36 Karsan Otomotiv 4,49 8,45 38,15 Karsu Tekstil 10,70 -2,73 25,15 Kartonsan 83,00 -0,95 -13,13 Katmerciler Ekipman 3,43 -1,44 11,36 Kent Gıda 334,00 0,00 -6,07 Kerevitaş Gıda 6,63 0,91 0,76 Kervan Gıda 14,88 -1,39 12,56 Kervansaray Yat. Holding 1,57 2,61 24,60 Kiler GMYO 2,64 1,54 5,18 Klimasan Klima 19,23 -1,23 13,32 Koç Holding 22,56 -0,44 6,82 Konfrut Gıda 18,96 4,35 12,19 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 39,86 5,06 68,33 Konya Çimento 1.519,70 -0,02 34,49 Kordsa Teknik Tekstil 19,92 3,64 28,10 Koza Altın 114,30 1,51 18,20 Koza Madencilik 16,34 0,68 5,49 Körfez GMYO 6,09 -1,30 5,00 Kristal Kola 4,42 3,03 12,76 Kron Telekomünikasyon 66,70 6,55 81,05 Kuştur Kuşadası Turizm 209,10 3,51 32,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 1,21 8,70 Kütahya Porselen 48,52 -0,21 -3,83 Lider Faktoring 3,35 0,90 -1,76 Link Bilgisayar 30,02 1,15 -5,82 Logo Yazılım 143,10 -0,07 14,02 Lokman Hekim Sağlık 15,15 -1,17 40,90 Lüks Kadife 35,14 -1,51 21,59 Makina Takım 3,51 4,78 2,93 Marka Yatırım Holding 6,39 0,79 -0,62 Marmaris Altınyunus 201,60 6,11 81,46 Marshall 340,70 4,83 11,09 Martı GMYO 3,05 -0,65 10,91 Martı Otel 2,33 -0,43 9,39 Mavi Giyim 58,55 1,91 12,16 Mazhar Zorlu Holding 39,00 -2,50 23,89 Mega Polietilen 9,45 -1,56 23,37 Menderes Tekstil 3,26 -0,61 5,50 Merit Turizm 163,70 9,65 95,58 Merko Gıda 7,65 0,92 -11,46 Metemtur Otelcilik 28,18 2,92 27,51 Metro Holding 2,26 2,26 8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 3,19 0,00 10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 0,00 0,43 Migros Ticaret 49,92 -2,78 16,64 Milpa 5,23 -0,19 13,70 Mistral GMYO 5,46 0,92 15,92 MLP Sağlık 23,98 0,25 20,68 MMC San. ve Tic. Yat. 4,76 -0,42 3,48 Mondi Tire Kutsan 7,84 0,90 3,16 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,88 -1,57 9,09 Net Holding 3,96 3,13 15,45 Netaş Telekom. 33,68 7,06 19,94 Niğbaş Niğde Beton 41,28 -0,53 -20,62 Nuh Çimento 52,70 7,55 7,03 Nurol GMYO 9,18 1,32 25,93 Odaş Elektrik 3,89 2,37 -0,26 Olmuksan-IP 7,98 0,50 -32,66 Orge Enerji Elektrik 8,37 2,20 13,41 Orma Orman Mahsulleri 19,00 -4,04 29,08 Osmanlı Menkul 39,00 4,00 25,81 Ostim Endüstriyel Yat 4,02 1,01 -1,47 Otokar 384,50 -0,98 20,76 Oyak Çimento 8,84 1,61 0,68 Oyak Yat. Ort. 10,66 -7,79 53,38 Oylum Sınai Yatırımlar 4,84 1,04 2,76 Özak GMYO 5,51 1,29 8,04 Özbal Çelik Boru 7,80 4,14 19,08 Özderici GMYO 2,42 2,98 9,01 Özerden Plastik 11,70 9,96 30,00 Pamukova Elektrik 20,80 1,27 -2,44 Panora GMYO 6,70 -2,76 8,24 Papilon Savunma 23,44 0,17 2,99 Park Elek.Madencilik 5,54 1,65 3,17 Parsan 28,70 -0,35 18,11 Pegasus 78,30 0,06 4,96 Peker GMYO 2,47 0,82 -5,36 Penguen Gıda 5,04 0,40 -0,20 Pera GMYO 1,65 0,00 -5,81 Pergamon Dış Ticaret 37,02 -0,05 87,82 Petkim 5,17 0,00 3,82 Petrokent Turizm 1.576,40 10,00 73,92 Pınar Et ve Un 24,72 -0,88 6,19 Pınar Su 8,34 0,72 12,25 Pınar Süt 27,40 -1,23 18,72 Plastikkart 18,81 3,07 30,17 Polisan Holding 3,98 1,79 3,11 Politeknik Metal 577,00 1,48 41,42 Prizma Press Matbaacılık 6,03 0,17 10,04 QNB Finans Fin. Kir. 124,50 -0,40 -0,64 QNB Finansbank 66,35 -1,41 -5,69 Ral Yatırım Holding 4,50 -0,44 1,35 Ray Sigorta 15,79 1,81 2,20 Reysaş GMYO 5,57 -0,36 2,20 Reysaş Lojistik 8,64 -0,35 -6,49 Rhea Girişim 3,63 0,00 -2,42 Rodrigo Tekstil 15,01 -0,92 9,48 Royal Halı 3,40 1,49 -1,16 RTA Laboratuvarları 27,00 -2,60 -10,83 Sabancı Holding 11,46 0,44 0,00 Safkar Ege Soğutmacılık 10,43 -0,38 -4,14 Sanel Mühendislik 3,51 0,57 2,63 Sanifoam Sünger 16,70 -4,24 22,79 Sanko Pazarlama 9,66 1,26 2,88 Saray Matbaacılık 10,07 0,60 14,82 Sarkuysan 10,48 3,56 18,55 Sasa Polyester 26,22 1,24 29,67 Say Yenilenebilir Enerji 9,22 -1,91 8,34 Sekuro Plastik 22,24 9,99 59,31 Selçuk Ecza Deposu 12,98 1,01 -4,91 Selçuk Gıda 5,00 7,30 0,40 Senkron Güvenlik 33,00 10,00 25,67 Serve Film Prodüksiyon 15,50 3,33 -3,13 Servet GMYO 110,40 1,28 40,82 Seyitler Kimya 35,84 -1,81 42,84 Silverline Endüstri 7,41 -3,01 -13,84 Sinpaş GMYO 5,37 -2,72 28,47 Smartiks Yazılım 8,77 -0,79 -1,02 Sodaş Sodyum Sanayii 41,74 9,96 56,48 Söktaş 4,92 -0,20 -3,34 Sönmez Filament 82,60 0,73 17,66 Sönmez Pamuklu 28,62 0,28 19,25 Sumaş Suni Tahta 80,00 -2,91 56,10 Şeker Fin. Kir. 6,97 -2,11 8,91 Şekerbank 1,60 1,27 5,96 Şişe Cam 7,97 -1,60 9,03 Şok Marketler 14,40 -0,35 14,10 T. Halk Bankası 5,67 1,07 1,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,78 -4,99 5,54 T.S.K.B. 1,96 -1,01 10,11 T.Tuborg 18,70 1,36 3,49 Taç Tarım Ürünleri 16,50 10,00 56,70 Tat Gıda 11,23 1,45 -5,31 TAV Havalimanları 24,38 0,00 14,46 Taze Kuru Gıda 348,50 9,97 61,12 Tek-Art Turizm 2,32 -0,43 14,85 Tekfen Holding 18,70 0,21 14,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,99 2,72 9,47 Temapol Polimer Plastik 15,90 1,08 38,26 TGS Dış Ticaret 31,08 9,98 144,53 Tofaş Oto. Fab. 39,00 0,00 14,98 Torunlar GMYO 4,28 0,71 9,74 Trabzon Liman 36,28 -1,89 12,95 Trabzonspor Sportif 2,56 0,00 4,92 Trend GMYO 10,69 7,11 -14,96 TSKB GMYO 5,13 0,39 -10,78 Tuğçelik 8,05 -0,62 -0,37 Tukaş 9,54 1,92 -1,55 Turcas Petrol 4,90 0,20 1,03 Turkcell 16,84 0,48 4,60 Tümosan Motor ve Traktör 18,53 1,81 31,70 Tüpraş 108,60 -0,18 0,56 Türk Hava Yolları 13,35 0,68 3,41 Türk Prysmian Kablo 13,48 -1,46 11,40 Türk Telekom 8,68 0,12 1,64 Türk Traktör 190,60 1,87 4,32 Türker Proje Gayrimenkul 192,90 4,38 70,86 Türkiye Sigorta 7,15 0,70 8,33 Ufuk Yatırım 21,94 9,92 63,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,07 0,00 -4,01 Ulusoy Elektrik 50,00 -1,77 -2,63 Ulusoy Un Sanayi 13,77 -3,10 19,74 Umpaş Holding 2,19 -6,41 -16,09 Uşak Seramik 2,35 0,43 0,43 Utopya Turizm 42,02 -0,94 8,30 Uzertaş Boya 84,30 -3,10 48,94 Ülker Bisküvi 24,40 0,83 5,45 Vakıf Fin. Kir. 6,15 2,50 44,37 Vakıf GMYO 3,72 1,92 2,76 Vakıf Yat. Ort. 7,72 0,65 4,89 Vakıflar Bankası 4,75 0,64 0,85 Vakko Tekstil 6,45 0,31 -1,07 Vanet Gıda 8,27 6,16 6,99 Verusa Holding 48,96 4,13 8,56 Verusaturk Girisim 19,27 9,99 47,32 Vestel 25,10 1,37 19,18 Vestel Beyaz Eşya 43,48 1,12 6,36 Viking Kağıt 8,16 -0,73 -9,33 Yapı Kredi Koray GMYO 4,80 0,63 7,87 Yapı ve Kredi Bank. 3,22 0,94 4,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 155,00 1,11 114,09 Yataş 15,64 0,45 8,24 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,20 0,48 -4,55 Yeni Gimat GMYO 13,27 1,84 6,76 Yeşil GMYO 2,05 -0,97 48,55 Yeşil Yapı 2,65 -0,75 44,02 Yeşil Yatırım Holding 216,90 2,07 127,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.200,00 0,59 10,25 Yonga Mobilya 37,12 -3,13 23,73 Yükselen Çelik 5,25 0,57 0,35 Yünsa 15,60 -1,27 6,41 Zorlu Enerji 3,06 0,33 10,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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