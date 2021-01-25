Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|39.310,00
|-1,75
|-2,94
|İş Bankası (C)
|6,57
|-3,48
|-6,14
|İş Fin.Kir.
|3,88
|0,52
|0,52
|İş Girişim
|24,70
|6,72
|30,34
|İş GMYO
|2,59
|0,78
|1,97
|İş Y. Men. Değ.
|18,38
|-0,27
|4,08
|İş Yat. Ort.
|4,03
|7,37
|14,49
|İşbir Holding
|4.100,00
|2,51
|49,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,26
|4,92
|10,53
|İttifak Holding
|2,27
|-0,88
|1,79
|İz Hayvancılık Tarım
|25,00
|-3,14
|38,89
|İzmir Demir Çelik
|12,29
|2,65
|14,11
|İzmir Fırça
|6,80
|-0,43
|22,30
|Jantsa Jant Sanayi
|510,00
|3,96
|53,75
|Kafein Yazılım
|21,90
|-0,09
|2,43
|Kaplamin
|48,40
|9,45
|43,20
|Kardemir (A)
|6,11
|-1,89
|2,69
|Kardemir (B)
|6,11
|-2,04
|15,94
|Kardemir (D)
|6,79
|-2,54
|17,47
|Karel Elektronik
|25,92
|2,92
|12,40
|Karsan Otomotiv
|5,11
|3,96
|57,23
|Karsu Tekstil
|11,04
|-1,60
|29,12
|Kartonsan
|80,30
|-4,36
|-15,96
|Katmerciler Ekipman
|3,76
|-1,13
|22,08
|Kent Gıda
|351,00
|4,79
|-1,29
|Kerevitaş Gıda
|6,72
|-1,21
|2,13
|Kervan Gıda
|14,40
|-2,94
|8,93
|Kervansaray Yat. Holding
|1,37
|-8,67
|8,73
|Kiler GMYO
|2,63
|-1,12
|4,78
|Klimasan Klima
|19,42
|1,51
|14,44
|Koç Holding
|21,98
|0,09
|4,07
|Konfrut Gıda
|18,30
|-3,04
|8,28
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|40,64
|2,70
|71,62
|Konya Çimento
|1.600,00
|5,11
|41,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,50
|2,51
|44,69
|Koza Altın
|117,90
|0,97
|21,92
|Koza Madencilik
|16,20
|-1,90
|4,58
|Körfez GMYO
|6,18
|0,00
|6,55
|Kristal Kola
|4,27
|-1,39
|8,93
|Kron Telekomünikasyon
|62,00
|-1,90
|68,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,50
|0,00
|46,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,51
|-0,80
|9,13
|Kütahya Porselen
|47,84
|-0,58
|-5,17
|Lider Faktoring
|3,52
|5,11
|3,23
|Link Bilgisayar
|29,46
|-1,40
|-7,58
|Logo Yazılım
|138,30
|-1,38
|10,20
|Lokman Hekim Sağlık
|16,47
|-1,29
|53,18
|Lüks Kadife
|39,44
|5,51
|36,47
|Makina Takım
|3,56
|-2,22
|4,40
|Marka Yatırım Holding
|6,37
|-3,72
|-0,93
|Marmaris Altınyunus
|231,10
|10,00
|108,01
|Marshall
|392,00
|9,99
|27,81
|Martı GMYO
|3,00
|-1,32
|9,09
|Martı Otel
|2,44
|4,78
|14,55
|Mavi Giyim
|55,75
|-0,89
|6,80
|Mazhar Zorlu Holding
|38,20
|-1,26
|21,35
|Mega Polietilen
|9,83
|1,97
|28,33
|Menderes Tekstil
|3,40
|2,49
|10,03
|Merit Turizm
|179,90
|9,56
|114,93
|Merko Gıda
|7,63
|-0,80
|-11,69
|Metemtur Otelcilik
|25,40
|0,00
|14,93
|Metro Holding
|2,26
|-0,88
|8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,26
|0,63
|12,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,61
|9,76
|12,02
|Migros Ticaret
|45,86
|-3,91
|7,15
|Milpa
|5,37
|2,49
|16,74
|Mistral GMYO
|5,48
|-0,55
|16,35
|MLP Sağlık
|23,44
|-2,92
|17,97
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,23
|9,87
|13,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,77
|-1,42
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,40
|-1,25
|13,36
|Net Holding
|4,22
|-0,73
|23,03
|Netaş Telekom.
|33,22
|1,24
|18,30
|Niğbaş Niğde Beton
|41,50
|0,39
|-20,19
|Nuh Çimento
|53,95
|-2,32
|9,57
|Nurol GMYO
|9,13
|-0,43
|25,24
|Odaş Elektrik
|3,87
|-1,80
|-0,77
|Olmuksan-IP
|8,33
|-2,36
|-29,70
|Orge Enerji Elektrik
|8,40
|-0,74
|13,82
|Orma Orman Mahsulleri
|19,99
|3,06
|35,80
|Osmanlı Menkul
|38,82
|2,94
|25,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,05
|-1,97
|-0,74
|Otokar
|406,80
|7,39
|27,76
|Oyak Çimento
|8,83
|-0,11
|0,57
|Oyak Yat. Ort.
|10,22
|-0,48
|47,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,00
|0,41
|6,16
|Özak GMYO
|5,54
|0,93
|8,63
|Özbal Çelik Boru
|8,41
|-0,52
|28,40
|Özderici GMYO
|2,42
|0,83
|9,01
|Özerden Plastik
|11,84
|10,00
|31,56
|Pamukova Elektrik
|20,00
|-4,65
|-6,19
|Panora GMYO
|6,84
|-1,35
|10,50
|Papilon Savunma
|22,78
|-2,00
|0,09
|Park Elek.Madencilik
|5,42
|-3,89
|0,93
|Parsan
|31,92
|5,25
|31,36
|Pegasus
|72,80
|-1,96
|-2,41
|Peker GMYO
|2,43
|0,00
|-6,90
|Penguen Gıda
|4,99
|-1,00
|-1,19
|Pera GMYO
|1,72
|2,44
|-1,81
|Pergamon Dış Ticaret
|34,54
|-1,85
|75,24
|Petkim
|5,26
|0,99
|5,62
|Petrokent Turizm
|1.501,00
|-0,41
|65,60
|Pınar Et ve Un
|25,70
|-0,56
|10,40
|Pınar Su
|8,34
|-1,20
|12,25
|Pınar Süt
|28,46
|-2,37
|23,31
|Plastikkart
|19,52
|-1,23
|35,09
|Polisan Holding
|4,16
|-2,43
|7,77
|Politeknik Metal
|490,50
|-2,89
|20,22
|Prizma Press Matbaacılık
|5,86
|-2,36
|6,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,00
|0,00
|-2,63
|QNB Finansbank
|66,80
|0,53
|-5,05
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|-0,67
|0,45
|Ray Sigorta
|18,70
|9,96
|21,04
|Reysaş GMYO
|5,68
|-0,91
|4,22
|Reysaş Lojistik
|8,49
|-1,52
|-8,12
|Rhea Girişim
|3,90
|3,91
|4,84
|Rodrigo Tekstil
|15,80
|0,33
|15,24
|Royal Halı
|3,38
|-1,18
|-1,74
|RTA Laboratuvarları
|26,54
|-3,92
|-12,35
|Sabancı Holding
|11,07
|-1,77
|-3,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,72
|9,97
|7,72
|Sanel Mühendislik
|3,77
|5,73
|10,23
|Sanifoam Sünger
|17,00
|-0,87
|25,00
|Sanko Pazarlama
|10,32
|3,92
|9,90
|Saray Matbaacılık
|10,39
|1,09
|18,47
|Sarkuysan
|10,01
|-1,28
|13,24
|Sasa Polyester
|25,02
|-2,27
|23,74
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,45
|9,95
|22,80
|Sekuro Plastik
|26,84
|9,98
|92,26
|Selçuk Ecza Deposu
|13,29
|-3,23
|-2,64
|Selçuk Gıda
|4,90
|-1,99
|-1,61
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|3,68
|-3,13
|Servet GMYO
|106,50
|0,29
|35,84
|Seyitler Kimya
|35,78
|0,00
|42,60
|Silverline Endüstri
|7,38
|1,76
|-14,19
|Sinpaş GMYO
|4,97
|-4,37
|18,90
|Smartiks Yazılım
|8,67
|-0,35
|-2,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|44,90
|3,02
|68,33
|Söktaş
|5,00
|-1,43
|-1,77
|Sönmez Filament
|84,00
|1,08
|19,66
|Sönmez Pamuklu
|30,00
|1,26
|25,00
|Sumaş Suni Tahta
|82,00
|-3,09
|60,00
|Şeker Fin. Kir.
|6,55
|-3,32
|2,34
|Şekerbank
|1,57
|-0,63
|3,97
|Şişe Cam
|7,75
|-1,01
|6,02
|Şok Marketler
|14,04
|-0,99
|11,25
|T. Halk Bankası
|5,52
|-0,89
|-0,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,90
|-1,48
|2,70
|T.S.K.B.
|2,00
|4,64
|12,36
|T.Tuborg
|21,06
|1,75
|16,55
|Taç Tarım Ürünleri
|17,20
|9,94
|63,34
|Tat Gıda
|11,35
|-0,18
|-4,30
|TAV Havalimanları
|23,40
|-0,25
|9,86
|Taze Kuru Gıda
|330,00
|-0,66
|52,57
|Tek-Art Turizm
|2,29
|0,88
|13,37
|Tekfen Holding
|18,78
|1,41
|14,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,94
|5,52
|16,90
|Temapol Polimer Plastik
|16,67
|8,17
|44,96
|TGS Dış Ticaret
|31,50
|0,00
|147,84
|Tofaş Oto. Fab.
|38,06
|-1,26
|12,21
|Torunlar GMYO
|4,19
|1,45
|7,44
|Trabzon Liman
|36,34
|0,39
|13,14
|Trabzonspor Sportif
|2,50
|-0,79
|2,46
|Trend GMYO
|10,01
|-4,92
|-20,37
|TSKB GMYO
|5,17
|0,00
|-10,09
|Tuğçelik
|8,84
|4,61
|9,41
|Tukaş
|9,50
|-0,11
|-1,96
|Turcas Petrol
|4,87
|-0,82
|0,41
|Turkcell
|16,74
|0,24
|3,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,01
|-1,32
|28,00
|Tüpraş
|105,60
|-0,19
|-2,22
|Türk Hava Yolları
|12,83
|-1,07
|-0,62
|Türk Prysmian Kablo
|13,25
|-0,15
|9,50
|Türk Telekom
|8,39
|-1,06
|-1,76
|Türk Traktör
|191,70
|-0,74
|4,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|194,70
|2,40
|72,45
|Türkiye Sigorta
|7,33
|3,14
|11,06
|Ufuk Yatırım
|20,00
|-9,98
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,43
|2,72
|4,48
|Ulusoy Elektrik
|49,90
|-0,80
|-2,82
|Ulusoy Un Sanayi
|15,11
|3,36
|31,39
|Umpaş Holding
|2,71
|9,78
|3,83
|Uşak Seramik
|2,57
|2,48
|9,83
|Utopya Turizm
|44,04
|5,52
|13,51
|Uzertaş Boya
|80,00
|0,06
|41,34
|Ülker Bisküvi
|23,54
|-1,98
|1,73
|Vakıf Fin. Kir.
|7,17
|5,24
|68,31
|Vakıf GMYO
|3,67
|-1,61
|1,38
|Vakıf Yat. Ort.
|7,83
|-4,02
|6,39
|Vakıflar Bankası
|4,52
|-2,56
|-4,03
|Vakko Tekstil
|6,58
|-2,10
|0,92
|Vanet Gıda
|8,40
|0,12
|8,67
|Verusa Holding
|57,90
|3,09
|28,38
|Verusaturk Girisim
|23,28
|9,91
|77,98
|Vestel
|24,64
|-1,12
|17,00
|Vestel Beyaz Eşya
|45,86
|-0,40
|12,18
|Viking Kağıt
|8,66
|2,68
|-3,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,83
|1,48
|8,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|-1,89
|-0,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|134,90
|-9,78
|86,33
|Yataş
|15,56
|-0,57
|7,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,22
|0,24
|-4,09
|Yeni Gimat GMYO
|16,25
|9,96
|30,73
|Yeşil GMYO
|1,97
|2,01
|42,75
|Yeşil Yapı
|2,58
|3,56
|40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|206,00
|-2,37
|116,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.100,00
|-5,81
|3,20
|Yonga Mobilya
|39,48
|3,94
|31,60
|Yükselen Çelik
|5,31
|-0,76
|1,49
|Yünsa
|16,51
|2,23
|12,62
|Zorlu Enerji
|3,09
|-3,81
|11,55
(Son)
Kaynak: AA
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