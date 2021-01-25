Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

25.01.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)39.310,00-1,75-2,94
İş Bankası (C)6,57-3,48-6,14
İş Fin.Kir.3,880,520,52
İş Girişim24,706,7230,34
İş GMYO2,590,781,97
İş Y. Men. Değ.18,38-0,274,08
İş Yat. Ort.4,037,3714,49
İşbir Holding4.100,002,5149,64
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,264,9210,53
İttifak Holding2,27-0,881,79
İz Hayvancılık Tarım25,00-3,1438,89
İzmir Demir Çelik12,292,6514,11
İzmir Fırça6,80-0,4322,30
Jantsa Jant Sanayi510,003,9653,75
Kafein Yazılım21,90-0,092,43
Kaplamin48,409,4543,20
Kardemir (A)6,11-1,892,69
Kardemir (B)6,11-2,0415,94
Kardemir (D)6,79-2,5417,47
Karel Elektronik25,922,9212,40
Karsan Otomotiv5,113,9657,23
Karsu Tekstil11,04-1,6029,12
Kartonsan80,30-4,36-15,96
Katmerciler Ekipman3,76-1,1322,08
Kent Gıda351,004,79-1,29
Kerevitaş Gıda6,72-1,212,13
Kervan Gıda14,40-2,948,93
Kervansaray Yat. Holding1,37-8,678,73
Kiler GMYO2,63-1,124,78
Klimasan Klima19,421,5114,44
Koç Holding21,980,094,07
Konfrut Gıda18,30-3,048,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji40,642,7071,62
Konya Çimento1.600,005,1141,59
Kordsa Teknik Tekstil22,502,5144,69
Koza Altın117,900,9721,92
Koza Madencilik16,20-1,904,58
Körfez GMYO6,180,006,55
Kristal Kola4,27-1,398,93
Kron Telekomünikasyon62,00-1,9068,30
Kuştur Kuşadası Turizm230,500,0046,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,51-0,809,13
Kütahya Porselen47,84-0,58-5,17
Lider Faktoring3,525,113,23
Link Bilgisayar29,46-1,40-7,58
Logo Yazılım138,30-1,3810,20
Lokman Hekim Sağlık16,47-1,2953,18
Lüks Kadife39,445,5136,47
Makina Takım3,56-2,224,40
Marka Yatırım Holding6,37-3,72-0,93
Marmaris Altınyunus231,1010,00108,01
Marshall392,009,9927,81
Martı GMYO3,00-1,329,09
Martı Otel2,444,7814,55
Mavi Giyim55,75-0,896,80
Mazhar Zorlu Holding38,20-1,2621,35
Mega Polietilen9,831,9728,33
Menderes Tekstil3,402,4910,03
Merit Turizm179,909,56114,93
Merko Gıda7,63-0,80-11,69
Metemtur Otelcilik25,400,0014,93
Metro Holding2,26-0,888,65
Metro Petrol ve Tesisleri3,260,6312,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,619,7612,02
Migros Ticaret45,86-3,917,15
Milpa5,372,4916,74
Mistral GMYO5,48-0,5516,35
MLP Sağlık23,44-2,9217,97
MMC San. ve Tic. Yat.5,239,8713,70
Mondi Tire Kutsan7,77-1,422,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,40-1,2513,36
Net Holding4,22-0,7323,03
Netaş Telekom.33,221,2418,30
Niğbaş Niğde Beton41,500,39-20,19
Nuh Çimento53,95-2,329,57
Nurol GMYO9,13-0,4325,24
Odaş Elektrik3,87-1,80-0,77
Olmuksan-IP8,33-2,36-29,70
Orge Enerji Elektrik8,40-0,7413,82
Orma Orman Mahsulleri19,993,0635,80
Osmanlı Menkul38,822,9425,23
Ostim Endüstriyel Yat4,05-1,97-0,74
Otokar406,807,3927,76
Oyak Çimento8,83-0,110,57
Oyak Yat. Ort.10,22-0,4847,05
Oylum Sınai Yatırımlar5,000,416,16
Özak GMYO5,540,938,63
Özbal Çelik Boru8,41-0,5228,40
Özderici GMYO2,420,839,01
Özerden Plastik11,8410,0031,56
Pamukova Elektrik20,00-4,65-6,19
Panora GMYO6,84-1,3510,50
Papilon Savunma22,78-2,000,09
Park Elek.Madencilik5,42-3,890,93
Parsan31,925,2531,36
Pegasus72,80-1,96-2,41
Peker GMYO2,430,00-6,90
Penguen Gıda4,99-1,00-1,19
Pera GMYO1,722,44-1,81
Pergamon Dış Ticaret34,54-1,8575,24
Petkim5,260,995,62
Petrokent Turizm1.501,00-0,4165,60
Pınar Et ve Un25,70-0,5610,40
Pınar Su8,34-1,2012,25
Pınar Süt28,46-2,3723,31
Plastikkart19,52-1,2335,09
Polisan Holding4,16-2,437,77
Politeknik Metal490,50-2,8920,22
Prizma Press Matbaacılık5,86-2,366,93
QNB Finans Fin. Kir.122,000,00-2,63
QNB Finansbank66,800,53-5,05
Ral Yatırım Holding4,46-0,670,45
Ray Sigorta18,709,9621,04
Reysaş GMYO5,68-0,914,22
Reysaş Lojistik8,49-1,52-8,12
Rhea Girişim3,903,914,84
Rodrigo Tekstil15,800,3315,24
Royal Halı3,38-1,18-1,74
RTA Laboratuvarları26,54-3,92-12,35
Sabancı Holding11,07-1,77-3,40
Safkar Ege Soğutmacılık11,729,977,72
Sanel Mühendislik3,775,7310,23
Sanifoam Sünger17,00-0,8725,00
Sanko Pazarlama10,323,929,90
Saray Matbaacılık10,391,0918,47
Sarkuysan10,01-1,2813,24
Sasa Polyester25,02-2,2723,74
Say Yenilenebilir Enerji10,459,9522,80
Sekuro Plastik26,849,9892,26
Selçuk Ecza Deposu13,29-3,23-2,64
Selçuk Gıda4,90-1,99-1,61
Serve Film Prodüksiyon15,503,68-3,13
Servet GMYO106,500,2935,84
Seyitler Kimya35,780,0042,60
Silverline Endüstri7,381,76-14,19
Sinpaş GMYO4,97-4,3718,90
Smartiks Yazılım8,67-0,35-2,14
Sodaş Sodyum Sanayii44,903,0268,33
Söktaş5,00-1,43-1,77
Sönmez Filament84,001,0819,66
Sönmez Pamuklu30,001,2625,00
Sumaş Suni Tahta82,00-3,0960,00
Şeker Fin. Kir.6,55-3,322,34
Şekerbank1,57-0,633,97
Şişe Cam7,75-1,016,02
Şok Marketler14,04-0,9911,25
T. Halk Bankası5,52-0,89-0,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,90-1,482,70
T.S.K.B.2,004,6412,36
T.Tuborg21,061,7516,55
Taç Tarım Ürünleri17,209,9463,34
Tat Gıda11,35-0,18-4,30
TAV Havalimanları23,40-0,259,86
Taze Kuru Gıda330,00-0,6652,57
Tek-Art Turizm2,290,8813,37
Tekfen Holding18,781,4114,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,945,5216,90
Temapol Polimer Plastik16,678,1744,96
TGS Dış Ticaret31,500,00147,84
Tofaş Oto. Fab.38,06-1,2612,21
Torunlar GMYO4,191,457,44
Trabzon Liman36,340,3913,14
Trabzonspor Sportif2,50-0,792,46
Trend GMYO10,01-4,92-20,37
TSKB GMYO5,170,00-10,09
Tuğçelik8,844,619,41
Tukaş9,50-0,11-1,96
Turcas Petrol4,87-0,820,41
Turkcell16,740,243,98
Tümosan Motor ve Traktör18,01-1,3228,00
Tüpraş105,60-0,19-2,22
Türk Hava Yolları12,83-1,07-0,62
Türk Prysmian Kablo13,25-0,159,50
Türk Telekom8,39-1,06-1,76
Türk Traktör191,70-0,744,93
Türker Proje Gayrimenkul194,702,4072,45
Türkiye Sigorta7,333,1411,06
Ufuk Yatırım20,00-9,9849,25
Ulaşlar Turizm Yat.4,432,724,48
Ulusoy Elektrik49,90-0,80-2,82
Ulusoy Un Sanayi15,113,3631,39
Umpaş Holding2,719,783,83
Uşak Seramik2,572,489,83
Utopya Turizm44,045,5213,51
Uzertaş Boya80,000,0641,34
Ülker Bisküvi23,54-1,981,73
Vakıf Fin. Kir.7,175,2468,31
Vakıf GMYO3,67-1,611,38
Vakıf Yat. Ort.7,83-4,026,39
Vakıflar Bankası4,52-2,56-4,03
Vakko Tekstil6,58-2,100,92
Vanet Gıda8,400,128,67
Verusa Holding57,903,0928,38
Verusaturk Girisim23,289,9177,98
Vestel24,64-1,1217,00
Vestel Beyaz Eşya45,86-0,4012,18
Viking Kağıt8,662,68-3,78
Yapı Kredi Koray GMYO4,831,488,54
Yapı ve Kredi Bank.3,05-1,89-0,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.134,90-9,7886,33
Yataş15,56-0,577,68
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,220,24-4,09
Yeni Gimat GMYO16,259,9630,73
Yeşil GMYO1,972,0142,75
Yeşil Yapı2,583,5640,22
Yeşil Yatırım Holding206,00-2,37116,05
Yibitaş İnşaat Malzeme16.100,00-5,813,20
Yonga Mobilya39,483,9431,60
Yükselen Çelik5,31-0,761,49
Yünsa16,512,2312,62
Zorlu Enerji3,09-3,8111,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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