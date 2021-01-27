Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|40.700,00
|-0,69
|0,49
|İş Bankası (C)
|6,49
|-0,46
|-7,29
|İş Fin.Kir.
|3,99
|0,26
|3,37
|İş Girişim
|23,50
|-2,92
|24,01
|İş GMYO
|2,62
|0,00
|3,15
|İş Y. Men. Değ.
|18,35
|1,10
|3,91
|İş Yat. Ort.
|4,07
|-0,48
|15,63
|İşbir Holding
|3.999,00
|-3,85
|45,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,33
|-2,99
|16,67
|İttifak Holding
|2,48
|9,65
|11,21
|İz Hayvancılık Tarım
|25,40
|-2,75
|41,11
|İzmir Demir Çelik
|13,71
|9,94
|27,30
|İzmir Fırça
|6,90
|2,58
|24,10
|Jantsa Jant Sanayi
|483,40
|-3,95
|45,73
|Kafein Yazılım
|23,14
|7,66
|8,23
|Kaplamin
|43,48
|-6,49
|28,64
|Kardemir (A)
|6,11
|-2,27
|2,69
|Kardemir (B)
|6,12
|-2,10
|16,13
|Kardemir (D)
|7,05
|-1,29
|21,97
|Karel Elektronik
|26,70
|3,14
|15,78
|Karsan Otomotiv
|4,94
|-3,46
|52,00
|Karsu Tekstil
|10,84
|-4,15
|26,78
|Kartonsan
|76,80
|-3,81
|-19,62
|Katmerciler Ekipman
|4,05
|3,63
|31,49
|Kent Gıda
|334,00
|-1,18
|-6,07
|Kerevitaş Gıda
|6,74
|-4,14
|2,43
|Kervan Gıda
|14,86
|-0,49
|12,41
|Kervansaray Yat. Holding
|1,20
|-2,42
|-4,76
|Kiler GMYO
|2,59
|-1,16
|3,19
|Klimasan Klima
|18,86
|-1,15
|11,14
|Koç Holding
|21,38
|-0,74
|1,23
|Konfrut Gıda
|18,21
|-3,32
|7,75
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|48,46
|9,99
|104,65
|Konya Çimento
|1.684,90
|1,92
|49,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,46
|-4,62
|38,01
|Koza Altın
|120,80
|-0,33
|24,92
|Koza Madencilik
|16,11
|-0,99
|4,00
|Körfez GMYO
|6,30
|0,65
|8,62
|Kristal Kola
|4,31
|0,24
|9,95
|Kron Telekomünikasyon
|58,70
|-5,34
|59,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|191,50
|-8,10
|21,74
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,62
|3,16
|13,91
|Kütahya Porselen
|49,60
|1,65
|-1,68
|Lider Faktoring
|3,86
|10,00
|13,20
|Link Bilgisayar
|30,54
|0,54
|-4,19
|Logo Yazılım
|138,50
|-0,07
|10,36
|Lokman Hekim Sağlık
|16,03
|-6,27
|49,08
|Lüks Kadife
|48,44
|9,99
|67,61
|Makina Takım
|3,64
|0,56
|6,74
|Marka Yatırım Holding
|6,58
|0,62
|2,33
|Marmaris Altınyunus
|278,90
|10,00
|151,04
|Marshall
|367,50
|-7,68
|19,82
|Martı GMYO
|3,10
|-0,33
|12,73
|Martı Otel
|2,38
|-3,27
|11,74
|Mavi Giyim
|54,00
|-2,62
|3,45
|Mazhar Zorlu Holding
|36,98
|-3,17
|17,47
|Mega Polietilen
|10,19
|3,27
|33,03
|Menderes Tekstil
|3,57
|-2,35
|15,53
|Merit Turizm
|131,30
|-10,00
|56,87
|Merko Gıda
|7,73
|-0,89
|-10,53
|Metemtur Otelcilik
|23,64
|-9,47
|6,97
|Metro Holding
|2,25
|-2,18
|8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,19
|-2,17
|10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|-2,35
|5,58
|Migros Ticaret
|46,18
|0,44
|7,90
|Milpa
|5,54
|-2,90
|20,43
|Mistral GMYO
|5,64
|0,92
|19,75
|MLP Sağlık
|22,64
|-1,84
|13,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,36
|9,91
|38,26
|Mondi Tire Kutsan
|8,05
|0,25
|5,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|39,00
|-3,47
|9,43
|Net Holding
|3,99
|-4,11
|16,33
|Netaş Telekom.
|31,86
|-3,22
|13,46
|Niğbaş Niğde Beton
|44,30
|0,53
|-14,81
|Nuh Çimento
|50,20
|-3,41
|1,95
|Nurol GMYO
|8,81
|-1,54
|20,85
|Odaş Elektrik
|4,10
|-2,23
|5,13
|Olmuksan-IP
|8,20
|-0,24
|-30,80
|Orge Enerji Elektrik
|8,41
|-2,21
|13,96
|Orma Orman Mahsulleri
|16,40
|-4,21
|11,41
|Osmanlı Menkul
|38,02
|0,83
|22,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,11
|0,00
|0,74
|Otokar
|385,80
|-2,81
|21,17
|Oyak Çimento
|8,82
|-1,57
|0,46
|Oyak Yat. Ort.
|10,25
|-4,66
|47,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,21
|0,20
|10,62
|Özak GMYO
|5,50
|-1,97
|7,84
|Özbal Çelik Boru
|8,60
|1,07
|31,30
|Özderici GMYO
|2,42
|0,41
|9,01
|Özerden Plastik
|12,41
|-2,59
|37,89
|Pamukova Elektrik
|22,00
|5,11
|3,19
|Panora GMYO
|7,06
|1,18
|14,05
|Papilon Savunma
|23,12
|-1,21
|1,58
|Park Elek.Madencilik
|5,54
|0,54
|3,17
|Parsan
|32,42
|1,72
|33,42
|Pegasus
|71,70
|0,83
|-3,89
|Peker GMYO
|2,43
|0,00
|-6,90
|Penguen Gıda
|5,04
|-1,18
|-0,20
|Pera GMYO
|1,93
|9,94
|10,18
|Pergamon Dış Ticaret
|30,08
|-6,85
|52,61
|Petkim
|5,14
|-3,42
|3,21
|Petrokent Turizm
|1.307,00
|-6,60
|44,20
|Pınar Et ve Un
|26,84
|2,64
|15,29
|Pınar Su
|8,30
|0,97
|11,71
|Pınar Süt
|27,68
|-1,01
|19,93
|Plastikkart
|18,06
|-3,49
|24,98
|Polisan Holding
|4,32
|-3,47
|11,92
|Politeknik Metal
|439,80
|-9,99
|7,79
|Prizma Press Matbaacılık
|5,98
|1,53
|9,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|145,30
|9,99
|15,96
|QNB Finansbank
|74,95
|9,93
|6,54
|Ral Yatırım Holding
|4,70
|4,46
|5,86
|Ray Sigorta
|17,20
|-7,41
|11,33
|Reysaş GMYO
|5,59
|-2,28
|2,57
|Reysaş Lojistik
|8,48
|0,00
|-8,23
|Rhea Girişim
|3,84
|-0,26
|3,23
|Rodrigo Tekstil
|15,20
|-1,94
|10,87
|Royal Halı
|3,28
|-0,89
|-4,65
|RTA Laboratuvarları
|29,22
|1,53
|-3,50
|Sabancı Holding
|11,07
|1,18
|-3,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,21
|-5,10
|3,03
|Sanel Mühendislik
|4,20
|9,89
|22,81
|Sanifoam Sünger
|18,60
|5,32
|36,76
|Sanko Pazarlama
|11,20
|5,38
|19,28
|Saray Matbaacılık
|10,40
|-1,62
|18,59
|Sarkuysan
|9,75
|-0,20
|10,29
|Sasa Polyester
|26,16
|5,26
|29,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,30
|-4,14
|21,03
|Sekuro Plastik
|32,52
|9,96
|132,95
|Selçuk Ecza Deposu
|13,29
|-0,08
|-2,64
|Selçuk Gıda
|4,65
|-3,12
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|26,74
|-10,00
|1,83
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-0,64
|-3,13
|Servet GMYO
|111,20
|0,65
|41,84
|Seyitler Kimya
|36,74
|1,67
|46,43
|Silverline Endüstri
|7,28
|-2,31
|-15,35
|Sinpaş GMYO
|5,05
|-0,81
|20,81
|Smartiks Yazılım
|8,97
|5,88
|1,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|40,20
|-9,30
|50,71
|Söktaş
|5,16
|-0,39
|1,38
|Sönmez Filament
|67,65
|-10,00
|-3,63
|Sönmez Pamuklu
|24,90
|-9,94
|3,75
|Sumaş Suni Tahta
|69,00
|-10,00
|34,63
|Şeker Fin. Kir.
|6,94
|-1,08
|8,44
|Şekerbank
|1,53
|-3,23
|1,32
|Şişe Cam
|7,66
|-0,91
|4,79
|Şok Marketler
|14,30
|-0,14
|13,31
|T. Halk Bankası
|5,52
|-0,73
|-0,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,52
|0,00
|4,70
|T.S.K.B.
|1,94
|-1,53
|8,99
|T.Tuborg
|21,12
|4,46
|16,88
|Taç Tarım Ürünleri
|24,12
|9,97
|129,06
|Tat Gıda
|11,15
|-1,68
|-5,99
|TAV Havalimanları
|22,32
|-2,09
|4,79
|Taze Kuru Gıda
|320,00
|-2,74
|47,94
|Tek-Art Turizm
|2,41
|0,42
|19,31
|Tekfen Holding
|19,06
|0,21
|16,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,58
|-2,90
|14,08
|Temapol Polimer Plastik
|15,79
|-5,27
|37,30
|TGS Dış Ticaret
|31,20
|9,97
|145,48
|Tofaş Oto. Fab.
|37,54
|-1,31
|10,67
|Torunlar GMYO
|4,18
|0,48
|7,18
|Trabzon Liman
|35,68
|-1,78
|11,08
|Trabzonspor Sportif
|2,52
|-1,61
|3,28
|Trend GMYO
|9,86
|-3,94
|-21,56
|TSKB GMYO
|5,04
|-1,56
|-12,35
|Tuğçelik
|8,57
|-2,96
|6,06
|Tukaş
|10,21
|4,35
|5,37
|Turcas Petrol
|5,16
|2,86
|6,39
|Turkcell
|16,74
|-0,78
|3,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,83
|-2,53
|26,72
|Tüpraş
|104,00
|-2,01
|-3,70
|Türk Hava Yolları
|12,53
|-0,55
|-2,94
|Türk Prysmian Kablo
|13,60
|0,97
|12,40
|Türk Telekom
|8,54
|0,12
|0,00
|Türk Traktör
|184,40
|-0,97
|0,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|182,90
|-6,17
|62,00
|Türkiye Sigorta
|7,41
|-0,67
|12,27
|Ufuk Yatırım
|26,00
|9,94
|94,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,32
|-4,82
|1,89
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|1,73
|-2,63
|Ulusoy Un Sanayi
|17,20
|5,53
|49,57
|Umpaş Holding
|2,70
|-5,17
|3,45
|Uşak Seramik
|2,68
|3,03
|14,53
|Utopya Turizm
|40,98
|-1,18
|5,62
|Uzertaş Boya
|70,60
|-8,54
|24,73
|Ülker Bisküvi
|23,84
|0,42
|3,03
|Vakıf Fin. Kir.
|9,08
|9,99
|113,15
|Vakıf GMYO
|3,83
|6,47
|5,80
|Vakıf Yat. Ort.
|8,69
|4,91
|18,07
|Vakıflar Bankası
|4,53
|0,22
|-3,82
|Vakko Tekstil
|6,90
|3,04
|5,83
|Vanet Gıda
|8,28
|-1,06
|7,12
|Verusa Holding
|55,10
|-6,06
|22,17
|Verusaturk Girisim
|21,84
|-9,97
|66,97
|Vestel
|26,48
|2,02
|25,74
|Vestel Beyaz Eşya
|47,72
|4,97
|16,73
|Viking Kağıt
|8,36
|-1,65
|-7,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,97
|4,14
|11,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|-0,98
|-1,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|113,50
|-7,89
|56,77
|Yataş
|15,82
|1,41
|9,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,33
|0,00
|-1,59
|Yeni Gimat GMYO
|14,73
|-6,83
|18,50
|Yeşil GMYO
|1,95
|4,15
|41,30
|Yeşil Yapı
|2,60
|4,76
|41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|209,40
|9,98
|119,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.849,90
|-1,55
|1,60
|Yonga Mobilya
|40,00
|-4,81
|33,33
|Yükselen Çelik
|5,43
|2,80
|3,79
|Yünsa
|16,17
|-2,97
|10,30
|Zorlu Enerji
|3,05
|0,00
|10,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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