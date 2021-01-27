Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 40.700,00 -0,69 0,49 İş Bankası (C) 6,49 -0,46 -7,29 İş Fin.Kir. 3,99 0,26 3,37 İş Girişim 23,50 -2,92 24,01 İş GMYO 2,62 0,00 3,15 İş Y. Men. Değ. 18,35 1,10 3,91 İş Yat. Ort. 4,07 -0,48 15,63 İşbir Holding 3.999,00 -3,85 45,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,33 -2,99 16,67 İttifak Holding 2,48 9,65 11,21 İz Hayvancılık Tarım 25,40 -2,75 41,11 İzmir Demir Çelik 13,71 9,94 27,30 İzmir Fırça 6,90 2,58 24,10 Jantsa Jant Sanayi 483,40 -3,95 45,73 Kafein Yazılım 23,14 7,66 8,23 Kaplamin 43,48 -6,49 28,64 Kardemir (A) 6,11 -2,27 2,69 Kardemir (B) 6,12 -2,10 16,13 Kardemir (D) 7,05 -1,29 21,97 Karel Elektronik 26,70 3,14 15,78 Karsan Otomotiv 4,94 -3,46 52,00 Karsu Tekstil 10,84 -4,15 26,78 Kartonsan 76,80 -3,81 -19,62 Katmerciler Ekipman 4,05 3,63 31,49 Kent Gıda 334,00 -1,18 -6,07 Kerevitaş Gıda 6,74 -4,14 2,43 Kervan Gıda 14,86 -0,49 12,41 Kervansaray Yat. Holding 1,20 -2,42 -4,76 Kiler GMYO 2,59 -1,16 3,19 Klimasan Klima 18,86 -1,15 11,14 Koç Holding 21,38 -0,74 1,23 Konfrut Gıda 18,21 -3,32 7,75 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 48,46 9,99 104,65 Konya Çimento 1.684,90 1,92 49,11 Kordsa Teknik Tekstil 21,46 -4,62 38,01 Koza Altın 120,80 -0,33 24,92 Koza Madencilik 16,11 -0,99 4,00 Körfez GMYO 6,30 0,65 8,62 Kristal Kola 4,31 0,24 9,95 Kron Telekomünikasyon 58,70 -5,34 59,34 Kuştur Kuşadası Turizm 191,50 -8,10 21,74 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,62 3,16 13,91 Kütahya Porselen 49,60 1,65 -1,68 Lider Faktoring 3,86 10,00 13,20 Link Bilgisayar 30,54 0,54 -4,19 Logo Yazılım 138,50 -0,07 10,36 Lokman Hekim Sağlık 16,03 -6,27 49,08 Lüks Kadife 48,44 9,99 67,61 Makina Takım 3,64 0,56 6,74 Marka Yatırım Holding 6,58 0,62 2,33 Marmaris Altınyunus 278,90 10,00 151,04 Marshall 367,50 -7,68 19,82 Martı GMYO 3,10 -0,33 12,73 Martı Otel 2,38 -3,27 11,74 Mavi Giyim 54,00 -2,62 3,45 Mazhar Zorlu Holding 36,98 -3,17 17,47 Mega Polietilen 10,19 3,27 33,03 Menderes Tekstil 3,57 -2,35 15,53 Merit Turizm 131,30 -10,00 56,87 Merko Gıda 7,73 -0,89 -10,53 Metemtur Otelcilik 23,64 -9,47 6,97 Metro Holding 2,25 -2,18 8,17 Metro Petrol ve Tesisleri 3,19 -2,17 10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -2,35 5,58 Migros Ticaret 46,18 0,44 7,90 Milpa 5,54 -2,90 20,43 Mistral GMYO 5,64 0,92 19,75 MLP Sağlık 22,64 -1,84 13,94 MMC San. ve Tic. Yat. 6,36 9,91 38,26 Mondi Tire Kutsan 8,05 0,25 5,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 39,00 -3,47 9,43 Net Holding 3,99 -4,11 16,33 Netaş Telekom. 31,86 -3,22 13,46 Niğbaş Niğde Beton 44,30 0,53 -14,81 Nuh Çimento 50,20 -3,41 1,95 Nurol GMYO 8,81 -1,54 20,85 Odaş Elektrik 4,10 -2,23 5,13 Olmuksan-IP 8,20 -0,24 -30,80 Orge Enerji Elektrik 8,41 -2,21 13,96 Orma Orman Mahsulleri 16,40 -4,21 11,41 Osmanlı Menkul 38,02 0,83 22,88 Ostim Endüstriyel Yat 4,11 0,00 0,74 Otokar 385,80 -2,81 21,17 Oyak Çimento 8,82 -1,57 0,46 Oyak Yat. Ort. 10,25 -4,66 47,48 Oylum Sınai Yatırımlar 5,21 0,20 10,62 Özak GMYO 5,50 -1,97 7,84 Özbal Çelik Boru 8,60 1,07 31,30 Özderici GMYO 2,42 0,41 9,01 Özerden Plastik 12,41 -2,59 37,89 Pamukova Elektrik 22,00 5,11 3,19 Panora GMYO 7,06 1,18 14,05 Papilon Savunma 23,12 -1,21 1,58 Park Elek.Madencilik 5,54 0,54 3,17 Parsan 32,42 1,72 33,42 Pegasus 71,70 0,83 -3,89 Peker GMYO 2,43 0,00 -6,90 Penguen Gıda 5,04 -1,18 -0,20 Pera GMYO 1,93 9,94 10,18 Pergamon Dış Ticaret 30,08 -6,85 52,61 Petkim 5,14 -3,42 3,21 Petrokent Turizm 1.307,00 -6,60 44,20 Pınar Et ve Un 26,84 2,64 15,29 Pınar Su 8,30 0,97 11,71 Pınar Süt 27,68 -1,01 19,93 Plastikkart 18,06 -3,49 24,98 Polisan Holding 4,32 -3,47 11,92 Politeknik Metal 439,80 -9,99 7,79 Prizma Press Matbaacılık 5,98 1,53 9,12 QNB Finans Fin. Kir. 145,30 9,99 15,96 QNB Finansbank 74,95 9,93 6,54 Ral Yatırım Holding 4,70 4,46 5,86 Ray Sigorta 17,20 -7,41 11,33 Reysaş GMYO 5,59 -2,28 2,57 Reysaş Lojistik 8,48 0,00 -8,23 Rhea Girişim 3,84 -0,26 3,23 Rodrigo Tekstil 15,20 -1,94 10,87 Royal Halı 3,28 -0,89 -4,65 RTA Laboratuvarları 29,22 1,53 -3,50 Sabancı Holding 11,07 1,18 -3,40 Safkar Ege Soğutmacılık 11,21 -5,10 3,03 Sanel Mühendislik 4,20 9,89 22,81 Sanifoam Sünger 18,60 5,32 36,76 Sanko Pazarlama 11,20 5,38 19,28 Saray Matbaacılık 10,40 -1,62 18,59 Sarkuysan 9,75 -0,20 10,29 Sasa Polyester 26,16 5,26 29,38 Say Yenilenebilir Enerji 10,30 -4,14 21,03 Sekuro Plastik 32,52 9,96 132,95 Selçuk Ecza Deposu 13,29 -0,08 -2,64 Selçuk Gıda 4,65 -3,12 -6,63 Senkron Güvenlik 26,74 -10,00 1,83 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -0,64 -3,13 Servet GMYO 111,20 0,65 41,84 Seyitler Kimya 36,74 1,67 46,43 Silverline Endüstri 7,28 -2,31 -15,35 Sinpaş GMYO 5,05 -0,81 20,81 Smartiks Yazılım 8,97 5,88 1,24 Sodaş Sodyum Sanayii 40,20 -9,30 50,71 Söktaş 5,16 -0,39 1,38 Sönmez Filament 67,65 -10,00 -3,63 Sönmez Pamuklu 24,90 -9,94 3,75 Sumaş Suni Tahta 69,00 -10,00 34,63 Şeker Fin. Kir. 6,94 -1,08 8,44 Şekerbank 1,53 -3,23 1,32 Şişe Cam 7,66 -0,91 4,79 Şok Marketler 14,30 -0,14 13,31 T. Halk Bankası 5,52 -0,73 -0,72 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,52 0,00 4,70 T.S.K.B. 1,94 -1,53 8,99 T.Tuborg 21,12 4,46 16,88 Taç Tarım Ürünleri 24,12 9,97 129,06 Tat Gıda 11,15 -1,68 -5,99 TAV Havalimanları 22,32 -2,09 4,79 Taze Kuru Gıda 320,00 -2,74 47,94 Tek-Art Turizm 2,41 0,42 19,31 Tekfen Holding 19,06 0,21 16,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,58 -2,90 14,08 Temapol Polimer Plastik 15,79 -5,27 37,30 TGS Dış Ticaret 31,20 9,97 145,48 Tofaş Oto. Fab. 37,54 -1,31 10,67 Torunlar GMYO 4,18 0,48 7,18 Trabzon Liman 35,68 -1,78 11,08 Trabzonspor Sportif 2,52 -1,61 3,28 Trend GMYO 9,86 -3,94 -21,56 TSKB GMYO 5,04 -1,56 -12,35 Tuğçelik 8,57 -2,96 6,06 Tukaş 10,21 4,35 5,37 Turcas Petrol 5,16 2,86 6,39 Turkcell 16,74 -0,78 3,98 Tümosan Motor ve Traktör 17,83 -2,53 26,72 Tüpraş 104,00 -2,01 -3,70 Türk Hava Yolları 12,53 -0,55 -2,94 Türk Prysmian Kablo 13,60 0,97 12,40 Türk Telekom 8,54 0,12 0,00 Türk Traktör 184,40 -0,97 0,93 Türker Proje Gayrimenkul 182,90 -6,17 62,00 Türkiye Sigorta 7,41 -0,67 12,27 Ufuk Yatırım 26,00 9,94 94,03 Ulaşlar Turizm Yat. 4,32 -4,82 1,89 Ulusoy Elektrik 50,00 1,73 -2,63 Ulusoy Un Sanayi 17,20 5,53 49,57 Umpaş Holding 2,70 -5,17 3,45 Uşak Seramik 2,68 3,03 14,53 Utopya Turizm 40,98 -1,18 5,62 Uzertaş Boya 70,60 -8,54 24,73 Ülker Bisküvi 23,84 0,42 3,03 Vakıf Fin. Kir. 9,08 9,99 113,15 Vakıf GMYO 3,83 6,47 5,80 Vakıf Yat. Ort. 8,69 4,91 18,07 Vakıflar Bankası 4,53 0,22 -3,82 Vakko Tekstil 6,90 3,04 5,83 Vanet Gıda 8,28 -1,06 7,12 Verusa Holding 55,10 -6,06 22,17 Verusaturk Girisim 21,84 -9,97 66,97 Vestel 26,48 2,02 25,74 Vestel Beyaz Eşya 47,72 4,97 16,73 Viking Kağıt 8,36 -1,65 -7,11 Yapı Kredi Koray GMYO 4,97 4,14 11,69 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 -0,98 -1,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 113,50 -7,89 56,77 Yataş 15,82 1,41 9,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,33 0,00 -1,59 Yeni Gimat GMYO 14,73 -6,83 18,50 Yeşil GMYO 1,95 4,15 41,30 Yeşil Yapı 2,60 4,76 41,30 Yeşil Yatırım Holding 209,40 9,98 119,61 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.849,90 -1,55 1,60 Yonga Mobilya 40,00 -4,81 33,33 Yükselen Çelik 5,43 2,80 3,79 Yünsa 16,17 -2,97 10,30 Zorlu Enerji 3,05 0,00 10,11 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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