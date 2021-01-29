Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

29.01.2021 14:09
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)38.499,800,65-4,94
İş Bankası (C)6,200,80-11,43
İş Fin.Kir.3,711,89-3,89
İş Girişim22,762,1620,11
İş GMYO2,422,07-4,72
İş Y. Men. Değ.17,472,11-1,08
İş Yat. Ort.3,884,1810,23
İşbir Holding4.054,1010,0047,96
Işık Plastik Sanayi19,489,99-
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,245,6514,91
İttifak Holding2,352,137,62
İz Hayvancılık Tarım21,764,5829,44
İzmir Demir Çelik12,644,4619,59
İzmir Fırça6,409,8927,88
Jantsa Jant Sanayi478,309,9849,20
Kafein Yazılım21,202,503,37
Kaplamin37,00-1,0819,23
Kardemir (A)5,614,61-0,84
Kardemir (B)5,614,4411,57
Kardemir (D)6,524,3117,30
Karel Elektronik25,501,7212,75
Karsan Otomotiv4,819,9153,54
Karsu Tekstil10,085,7624,56
Kartonsan76,450,33-20,72
Katmerciler Ekipman3,869,7831,17
Kent Gıda334,100,00-6,05
Kerevitaş Gıda6,212,57-3,04
Kervan Gıda14,352,9411,20
Kervansaray Yat. Holding1,152,59-5,56
Kiler GMYO2,422,07-1,99
Klimasan Klima17,511,595,19
Koç Holding20,581,27-2,08
Konfrut Gıda16,381,851,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji52,709,99125,08
Konya Çimento1.544,002,6941,50
Kordsa Teknik Tekstil20,267,7038,52
Koza Altın112,403,4421,41
Koza Madencilik15,061,700,26
Körfez GMYO5,79-0,680,52
Kristal Kola4,062,754,85
Kron Telekomünikasyon55,106,6361,51
Kuştur Kuşadası Turizm195,106,6338,08
Kuyumcukent Gayrimenkul2,351,265,22
Kütahya Porselen47,083,53-4,54
Lider Faktoring3,421,152,93
Link Bilgisayar27,861,34-9,71
Logo Yazılım136,205,4810,52
Lokman Hekim Sağlık15,244,9847,13
Lüks Kadife47,24-6,2357,16
Makina Takım3,303,320,29
Marka Yatırım Holding6,304,573,11
Marmaris Altınyunus289,507,98171,74
Marshall339,701,3513,01
Martı GMYO2,86-1,035,09
Martı Otel2,221,355,63
Mavi Giyim52,105,694,98
Mazhar Zorlu Holding35,003,3113,09
Mega Polietilen10,299,9144,78
Menderes Tekstil3,39-6,2811,00
Merit Turizm118,209,9872,52
Merko Gıda7,542,57-12,27
Metemtur Otelcilik24,18-0,499,77
Metro Holding2,092,882,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,892,053,46
Metro Yatırım Ortaklığı2,382,582,58
Migros Ticaret44,523,675,65
Milpa5,140,9614,13
Mistral GMYO5,49-0,3715,50
MLP Sağlık20,886,0611,02
MMC San. ve Tic. Yat.5,613,6928,26
Mondi Tire Kutsan7,271,62-0,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,182,893,87
Net Holding3,787,5516,33
Netaş Telekom.29,122,046,84
Niğbaş Niğde Beton42,901,10-15,42
Nuh Çimento46,163,83-0,89
Nurol GMYO8,912,0622,36
Odaş Elektrik3,78-2,04-1,54
Olmuksan-IP8,02-0,25-31,81
Orge Enerji Elektrik7,885,4210,70
Orma Orman Mahsulleri17,451,5114,13
Osmanlı Menkul34,503,9917,90
Ostim Endüstriyel Yat3,801,30-4,41
Otokar367,0010,0021,29
Oyak Çimento8,133,06-4,10
Oyak Yat. Ort.9,87-2,9044,32
Oylum Sınai Yatırımlar4,954,767,43
Özak GMYO4,980,59-0,39
Özbal Çelik Boru8,245,9926,87
Özderici GMYO2,242,674,05
Özerden Plastik13,000,3238,33
Pamukova Elektrik24,500,4213,04
Panora GMYO6,642,279,21
Papilon Savunma21,322,67-1,85
Park Elek.Madencilik5,243,28-0,19
Parsan30,243,3128,48
Pegasus69,655,45-2,68
Peker GMYO2,301,72-9,58
Penguen Gıda4,690,42-5,54
Pera GMYO1,706,945,61
Pergamon Dış Ticaret29,229,9455,96
Petkim4,923,491,20
Petrokent Turizm1.386,0010,0052,91
Pınar Et ve Un23,66-1,002,58
Pınar Su8,076,4415,61
Pınar Süt25,581,7212,56
Plastikkart16,604,6622,84
Polisan Holding3,952,515,70
Politeknik Metal405,00-10,00-0,74
Prizma Press Matbaacılık5,784,286,75
QNB Finans Fin. Kir.122,709,977,42
QNB Finansbank65,806,31-0,64
Ral Yatırım Holding4,383,862,93
Ray Sigorta16,022,645,63
Reysaş GMYO5,172,69-1,83
Reysaş Lojistik8,076,18-7,03
Rhea Girişim3,47-0,28-4,84
Rodrigo Tekstil14,944,7610,87
Royal Halı3,122,80-4,07
RTA Laboratuvarları30,780,48-3,04
Sabancı Holding10,66-0,93-6,81
Safkar Ege Soğutmacılık10,614,04-0,64
Sanel Mühendislik4,160,7123,68
Sanifoam Sünger17,000,0031,62
Sanko Pazarlama9,78-0,106,07
Saray Matbaacılık10,29-1,5218,13
Sarkuysan9,011,773,96
Sasa Polyester25,267,4729,57
Say Yenilenebilir Enerji9,132,5911,63
Sekuro Plastik35,42-9,96109,74
Selçuk Ecza Deposu12,532,57-6,37
Selçuk Gıda4,35-0,89-10,64
Senkron Güvenlik24,08-9,95-8,30
Serve Film Prodüksiyon14,904,48-5,31
Servet GMYO115,501,6648,60
Seyitler Kimya35,341,0144,12
Silverline Endüstri6,700,59-20,47
Sinpaş GMYO4,990,4020,57
Smartiks Yazılım8,321,20-5,08
Sodaş Sodyum Sanayii32,002,9635,49
Söktaş4,881,02-2,55
Sönmez Filament60,901,70-1,99
Sönmez Pamuklu21,629,929,83
Sumaş Suni Tahta59,957,5932,68
Şeker Fin. Kir.6,440,462,66
Şekerbank1,432,82-3,31
Şişe Cam7,230,680,96
Şok Marketler13,431,029,59
T. Halk Bankası5,320,76-4,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,986,332,70
T.S.K.B.1,801,121,69
T.Tuborg19,207,0717,32
Taç Tarım Ürünleri26,529,95151,85
Tat Gıda10,593,66-6,91
TAV Havalimanları20,945,083,00
Taze Kuru Gıda339,000,0347,99
Tek-Art Turizm2,151,3610,40
Tekfen Holding17,711,129,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,552,049,55
Temapol Polimer Plastik14,629,9534,52
TGS Dış Ticaret31,702,21146,89
Tofaş Oto. Fab.35,760,837,08
Torunlar GMYO3,800,52-1,03
Trabzon Liman33,406,279,84
Trabzonspor Sportif2,430,83-0,41
Trend GMYO9,322,39-24,98
TSKB GMYO4,811,03-14,78
Tuğçelik7,771,65-0,99
Tukaş9,430,63-1,34
Turcas Petrol4,836,544,12
Turkcell16,080,001,86
Tümosan Motor ve Traktör16,303,6319,62
Tüpraş99,803,54-5,09
Türk Hava Yolları11,843,18-4,49
Türk Prysmian Kablo12,29-0,404,13
Türk Telekom8,10-0,85-4,57
Türk Traktör172,001,59-2,08
Türker Proje Gayrimenkul171,1010,0060,76
Türkiye Sigorta7,154,3010,30
Ufuk Yatırım21,106,9871,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,062,48-2,59
Ulusoy Elektrik48,161,62-4,69
Ulusoy Un Sanayi16,48-0,5540,96
Umpaş Holding2,803,053,45
Uşak Seramik2,420,825,56
Utopya Turizm37,16-0,502,53
Uzertaş Boya60,759,5630,65
Ülker Bisküvi22,280,63-2,68
Vakıf Fin. Kir.9,700,66114,55
Vakıf GMYO3,663,062,21
Vakıf Yat. Ort.7,99-2,218,15
Vakıflar Bankası4,360,69-6,58
Vakko Tekstil6,212,72-1,38
Vanet Gıda7,460,650,26
Verusa Holding55,001,6324,50
Verusaturk Girisim24,709,9893,73
Vestel25,861,5822,41
Vestel Beyaz Eşya46,204,7915,70
Viking Kağıt7,922,90-13,22
Yapı Kredi Koray GMYO4,450,654,27
Yapı ve Kredi Bank.2,890,69-5,84
Yaprak Süt ve Besi Çift.102,20-9,9641,16
Yataş14,942,958,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,93-0,25-9,55
Yeni Gimat GMYO13,882,8516,25
Yeşil GMYO1,874,9538,41
Yeşil Yapı2,444,6035,87
Yeşil Yatırım Holding169,70-0,1197,48
Yibitaş İnşaat Malzeme15.064,802,99-3,18
Yonga Mobilya36,009,7128,00
Yükselen Çelik5,100,58-0,99
Yünsa14,620,332,32
Zorlu Enerji2,832,152,89
(Bitti)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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