Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|38.499,80
|0,65
|-4,94
|İş Bankası (C)
|6,20
|0,80
|-11,43
|İş Fin.Kir.
|3,71
|1,89
|-3,89
|İş Girişim
|22,76
|2,16
|20,11
|İş GMYO
|2,42
|2,07
|-4,72
|İş Y. Men. Değ.
|17,47
|2,11
|-1,08
|İş Yat. Ort.
|3,88
|4,18
|10,23
|İşbir Holding
|4.054,10
|10,00
|47,96
|Işık Plastik Sanayi
|19,48
|9,99
|-
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,24
|5,65
|14,91
|İttifak Holding
|2,35
|2,13
|7,62
|İz Hayvancılık Tarım
|21,76
|4,58
|29,44
|İzmir Demir Çelik
|12,64
|4,46
|19,59
|İzmir Fırça
|6,40
|9,89
|27,88
|Jantsa Jant Sanayi
|478,30
|9,98
|49,20
|Kafein Yazılım
|21,20
|2,50
|3,37
|Kaplamin
|37,00
|-1,08
|19,23
|Kardemir (A)
|5,61
|4,61
|-0,84
|Kardemir (B)
|5,61
|4,44
|11,57
|Kardemir (D)
|6,52
|4,31
|17,30
|Karel Elektronik
|25,50
|1,72
|12,75
|Karsan Otomotiv
|4,81
|9,91
|53,54
|Karsu Tekstil
|10,08
|5,76
|24,56
|Kartonsan
|76,45
|0,33
|-20,72
|Katmerciler Ekipman
|3,86
|9,78
|31,17
|Kent Gıda
|334,10
|0,00
|-6,05
|Kerevitaş Gıda
|6,21
|2,57
|-3,04
|Kervan Gıda
|14,35
|2,94
|11,20
|Kervansaray Yat. Holding
|1,15
|2,59
|-5,56
|Kiler GMYO
|2,42
|2,07
|-1,99
|Klimasan Klima
|17,51
|1,59
|5,19
|Koç Holding
|20,58
|1,27
|-2,08
|Konfrut Gıda
|16,38
|1,85
|1,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|52,70
|9,99
|125,08
|Konya Çimento
|1.544,00
|2,69
|41,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,26
|7,70
|38,52
|Koza Altın
|112,40
|3,44
|21,41
|Koza Madencilik
|15,06
|1,70
|0,26
|Körfez GMYO
|5,79
|-0,68
|0,52
|Kristal Kola
|4,06
|2,75
|4,85
|Kron Telekomünikasyon
|55,10
|6,63
|61,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|195,10
|6,63
|38,08
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|1,26
|5,22
|Kütahya Porselen
|47,08
|3,53
|-4,54
|Lider Faktoring
|3,42
|1,15
|2,93
|Link Bilgisayar
|27,86
|1,34
|-9,71
|Logo Yazılım
|136,20
|5,48
|10,52
|Lokman Hekim Sağlık
|15,24
|4,98
|47,13
|Lüks Kadife
|47,24
|-6,23
|57,16
|Makina Takım
|3,30
|3,32
|0,29
|Marka Yatırım Holding
|6,30
|4,57
|3,11
|Marmaris Altınyunus
|289,50
|7,98
|171,74
|Marshall
|339,70
|1,35
|13,01
|Martı GMYO
|2,86
|-1,03
|5,09
|Martı Otel
|2,22
|1,35
|5,63
|Mavi Giyim
|52,10
|5,69
|4,98
|Mazhar Zorlu Holding
|35,00
|3,31
|13,09
|Mega Polietilen
|10,29
|9,91
|44,78
|Menderes Tekstil
|3,39
|-6,28
|11,00
|Merit Turizm
|118,20
|9,98
|72,52
|Merko Gıda
|7,54
|2,57
|-12,27
|Metemtur Otelcilik
|24,18
|-0,49
|9,77
|Metro Holding
|2,09
|2,88
|2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,89
|2,05
|3,46
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|2,58
|2,58
|Migros Ticaret
|44,52
|3,67
|5,65
|Milpa
|5,14
|0,96
|14,13
|Mistral GMYO
|5,49
|-0,37
|15,50
|MLP Sağlık
|20,88
|6,06
|11,02
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,61
|3,69
|28,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,27
|1,62
|-0,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,18
|2,89
|3,87
|Net Holding
|3,78
|7,55
|16,33
|Netaş Telekom.
|29,12
|2,04
|6,84
|Niğbaş Niğde Beton
|42,90
|1,10
|-15,42
|Nuh Çimento
|46,16
|3,83
|-0,89
|Nurol GMYO
|8,91
|2,06
|22,36
|Odaş Elektrik
|3,78
|-2,04
|-1,54
|Olmuksan-IP
|8,02
|-0,25
|-31,81
|Orge Enerji Elektrik
|7,88
|5,42
|10,70
|Orma Orman Mahsulleri
|17,45
|1,51
|14,13
|Osmanlı Menkul
|34,50
|3,99
|17,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,80
|1,30
|-4,41
|Otokar
|367,00
|10,00
|21,29
|Oyak Çimento
|8,13
|3,06
|-4,10
|Oyak Yat. Ort.
|9,87
|-2,90
|44,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,95
|4,76
|7,43
|Özak GMYO
|4,98
|0,59
|-0,39
|Özbal Çelik Boru
|8,24
|5,99
|26,87
|Özderici GMYO
|2,24
|2,67
|4,05
|Özerden Plastik
|13,00
|0,32
|38,33
|Pamukova Elektrik
|24,50
|0,42
|13,04
|Panora GMYO
|6,64
|2,27
|9,21
|Papilon Savunma
|21,32
|2,67
|-1,85
|Park Elek.Madencilik
|5,24
|3,28
|-0,19
|Parsan
|30,24
|3,31
|28,48
|Pegasus
|69,65
|5,45
|-2,68
|Peker GMYO
|2,30
|1,72
|-9,58
|Penguen Gıda
|4,69
|0,42
|-5,54
|Pera GMYO
|1,70
|6,94
|5,61
|Pergamon Dış Ticaret
|29,22
|9,94
|55,96
|Petkim
|4,92
|3,49
|1,20
|Petrokent Turizm
|1.386,00
|10,00
|52,91
|Pınar Et ve Un
|23,66
|-1,00
|2,58
|Pınar Su
|8,07
|6,44
|15,61
|Pınar Süt
|25,58
|1,72
|12,56
|Plastikkart
|16,60
|4,66
|22,84
|Polisan Holding
|3,95
|2,51
|5,70
|Politeknik Metal
|405,00
|-10,00
|-0,74
|Prizma Press Matbaacılık
|5,78
|4,28
|6,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,70
|9,97
|7,42
|QNB Finansbank
|65,80
|6,31
|-0,64
|Ral Yatırım Holding
|4,38
|3,86
|2,93
|Ray Sigorta
|16,02
|2,64
|5,63
|Reysaş GMYO
|5,17
|2,69
|-1,83
|Reysaş Lojistik
|8,07
|6,18
|-7,03
|Rhea Girişim
|3,47
|-0,28
|-4,84
|Rodrigo Tekstil
|14,94
|4,76
|10,87
|Royal Halı
|3,12
|2,80
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|30,78
|0,48
|-3,04
|Sabancı Holding
|10,66
|-0,93
|-6,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,61
|4,04
|-0,64
|Sanel Mühendislik
|4,16
|0,71
|23,68
|Sanifoam Sünger
|17,00
|0,00
|31,62
|Sanko Pazarlama
|9,78
|-0,10
|6,07
|Saray Matbaacılık
|10,29
|-1,52
|18,13
|Sarkuysan
|9,01
|1,77
|3,96
|Sasa Polyester
|25,26
|7,47
|29,57
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,13
|2,59
|11,63
|Sekuro Plastik
|35,42
|-9,96
|109,74
|Selçuk Ecza Deposu
|12,53
|2,57
|-6,37
|Selçuk Gıda
|4,35
|-0,89
|-10,64
|Senkron Güvenlik
|24,08
|-9,95
|-8,30
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|4,48
|-5,31
|Servet GMYO
|115,50
|1,66
|48,60
|Seyitler Kimya
|35,34
|1,01
|44,12
|Silverline Endüstri
|6,70
|0,59
|-20,47
|Sinpaş GMYO
|4,99
|0,40
|20,57
|Smartiks Yazılım
|8,32
|1,20
|-5,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,00
|2,96
|35,49
|Söktaş
|4,88
|1,02
|-2,55
|Sönmez Filament
|60,90
|1,70
|-1,99
|Sönmez Pamuklu
|21,62
|9,92
|9,83
|Sumaş Suni Tahta
|59,95
|7,59
|32,68
|Şeker Fin. Kir.
|6,44
|0,46
|2,66
|Şekerbank
|1,43
|2,82
|-3,31
|Şişe Cam
|7,23
|0,68
|0,96
|Şok Marketler
|13,43
|1,02
|9,59
|T. Halk Bankası
|5,32
|0,76
|-4,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,98
|6,33
|2,70
|T.S.K.B.
|1,80
|1,12
|1,69
|T.Tuborg
|19,20
|7,07
|17,32
|Taç Tarım Ürünleri
|26,52
|9,95
|151,85
|Tat Gıda
|10,59
|3,66
|-6,91
|TAV Havalimanları
|20,94
|5,08
|3,00
|Taze Kuru Gıda
|339,00
|0,03
|47,99
|Tek-Art Turizm
|2,15
|1,36
|10,40
|Tekfen Holding
|17,71
|1,12
|9,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,55
|2,04
|9,55
|Temapol Polimer Plastik
|14,62
|9,95
|34,52
|TGS Dış Ticaret
|31,70
|2,21
|146,89
|Tofaş Oto. Fab.
|35,76
|0,83
|7,08
|Torunlar GMYO
|3,80
|0,52
|-1,03
|Trabzon Liman
|33,40
|6,27
|9,84
|Trabzonspor Sportif
|2,43
|0,83
|-0,41
|Trend GMYO
|9,32
|2,39
|-24,98
|TSKB GMYO
|4,81
|1,03
|-14,78
|Tuğçelik
|7,77
|1,65
|-0,99
|Tukaş
|9,43
|0,63
|-1,34
|Turcas Petrol
|4,83
|6,54
|4,12
|Turkcell
|16,08
|0,00
|1,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,30
|3,63
|19,62
|Tüpraş
|99,80
|3,54
|-5,09
|Türk Hava Yolları
|11,84
|3,18
|-4,49
|Türk Prysmian Kablo
|12,29
|-0,40
|4,13
|Türk Telekom
|8,10
|-0,85
|-4,57
|Türk Traktör
|172,00
|1,59
|-2,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|171,10
|10,00
|60,76
|Türkiye Sigorta
|7,15
|4,30
|10,30
|Ufuk Yatırım
|21,10
|6,98
|71,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,06
|2,48
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|48,16
|1,62
|-4,69
|Ulusoy Un Sanayi
|16,48
|-0,55
|40,96
|Umpaş Holding
|2,80
|3,05
|3,45
|Uşak Seramik
|2,42
|0,82
|5,56
|Utopya Turizm
|37,16
|-0,50
|2,53
|Uzertaş Boya
|60,75
|9,56
|30,65
|Ülker Bisküvi
|22,28
|0,63
|-2,68
|Vakıf Fin. Kir.
|9,70
|0,66
|114,55
|Vakıf GMYO
|3,66
|3,06
|2,21
|Vakıf Yat. Ort.
|7,99
|-2,21
|8,15
|Vakıflar Bankası
|4,36
|0,69
|-6,58
|Vakko Tekstil
|6,21
|2,72
|-1,38
|Vanet Gıda
|7,46
|0,65
|0,26
|Verusa Holding
|55,00
|1,63
|24,50
|Verusaturk Girisim
|24,70
|9,98
|93,73
|Vestel
|25,86
|1,58
|22,41
|Vestel Beyaz Eşya
|46,20
|4,79
|15,70
|Viking Kağıt
|7,92
|2,90
|-13,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,45
|0,65
|4,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,89
|0,69
|-5,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|102,20
|-9,96
|41,16
|Yataş
|14,94
|2,95
|8,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,93
|-0,25
|-9,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,88
|2,85
|16,25
|Yeşil GMYO
|1,87
|4,95
|38,41
|Yeşil Yapı
|2,44
|4,60
|35,87
|Yeşil Yatırım Holding
|169,70
|-0,11
|97,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.064,80
|2,99
|-3,18
|Yonga Mobilya
|36,00
|9,71
|28,00
|Yükselen Çelik
|5,10
|0,58
|-0,99
|Yünsa
|14,62
|0,33
|2,32
|Zorlu Enerji
|2,83
|2,15
|2,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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