Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 38.499,80 0,00 -4,94 İş Bankası (C) 6,20 -2,54 -11,43 İş Fin.Kir. 3,71 -0,79 -3,89 İş Girişim 22,76 -1,44 20,11 İş GMYO 2,42 -1,21 -4,72 İş Y. Men. Değ. 17,47 -1,34 -1,08 İş Yat. Ort. 3,88 -1,00 10,23 İşbir Holding 4.054,10 9,77 47,96 Işık Plastik Sanayi 21,42 9,99 - Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,24 2,29 17,54 İttifak Holding 2,35 -1,25 6,28 İz Hayvancılık Tarım 21,76 3,00 33,33 İzmir Demir Çelik 12,64 -4,04 14,76 İzmir Fırça 6,40 0,98 29,14 Jantsa Jant Sanayi 478,30 0,83 50,44 Kafein Yazılım 21,20 -2,53 0,75 Kaplamin 37,00 -9,98 7,34 Kardemir (A) 5,61 -2,54 -3,36 Kardemir (B) 5,61 -2,55 8,73 Kardemir (D) 6,52 -1,33 15,74 Karel Elektronik 25,50 -2,31 10,15 Karsan Otomotiv 4,81 4,41 60,31 Karsu Tekstil 10,08 0,94 25,73 Kartonsan 76,45 0,59 -20,25 Katmerciler Ekipman 3,86 7,43 40,91 Kent Gıda 334,10 0,03 -6,02 Kerevitaş Gıda 6,21 -0,94 -3,95 Kervan Gıda 14,35 2,79 14,30 Kervansaray Yat. Holding 1,15 3,36 -2,38 Kiler GMYO 2,42 -0,81 -2,79 Klimasan Klima 17,51 0,06 5,24 Koç Holding 20,58 -2,32 -4,36 Konfrut Gıda 16,38 -2,17 -1,07 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 52,70 9,94 147,47 Konya Çimento 1.544,00 3,09 45,87 Kordsa Teknik Tekstil 20,26 -0,65 37,62 Koza Altın 112,40 -1,70 19,34 Koza Madencilik 15,06 -0,52 -0,26 Körfez GMYO 5,79 -1,89 -1,38 Kristal Kola 4,06 0,00 4,85 Kron Telekomünikasyon 55,10 -1,68 58,79 Kuştur Kuşadası Turizm 195,10 -1,01 36,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 -1,24 3,91 Kütahya Porselen 47,08 -1,83 -6,28 Lider Faktoring 3,42 8,26 11,44 Link Bilgisayar 27,86 -2,02 -11,53 Logo Yazılım 136,20 0,22 10,76 Lokman Hekim Sağlık 15,24 -2,65 43,22 Lüks Kadife 47,24 -5,77 48,10 Makina Takım 3,30 -2,05 -1,76 Marka Yatırım Holding 6,30 9,95 13,37 Marmaris Altınyunus 289,50 -7,19 152,21 Marshall 339,70 -1,90 10,86 Martı GMYO 2,86 -2,08 2,91 Martı Otel 2,22 -1,78 3,76 Mavi Giyim 52,10 -3,28 1,53 Mazhar Zorlu Holding 35,00 3,93 17,53 Mega Polietilen 10,29 -2,25 41,51 Menderes Tekstil 3,39 4,37 15,86 Merit Turizm 118,20 -3,05 67,26 Merko Gıda 7,54 -0,66 -12,85 Metemtur Otelcilik 24,18 -2,31 7,24 Metro Holding 2,09 2,80 5,77 Metro Petrol ve Tesisleri 2,89 -1,67 1,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -0,84 1,72 Migros Ticaret 44,52 -2,39 3,13 Milpa 5,14 1,52 15,87 Mistral GMYO 5,49 -2,21 12,95 MLP Sağlık 20,88 3,81 15,25 MMC San. ve Tic. Yat. 5,61 10,00 41,09 Mondi Tire Kutsan 7,27 0,93 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,18 3,89 7,91 Net Holding 3,78 -2,76 13,12 Netaş Telekom. 29,12 -1,67 5,06 Niğbaş Niğde Beton 42,90 -1,73 -16,88 Nuh Çimento 46,16 1,60 0,69 Nurol GMYO 8,91 7,17 31,14 Odaş Elektrik 3,78 -1,30 -2,82 Olmuksan-IP 8,02 0,87 -31,22 Orge Enerji Elektrik 7,88 -0,12 10,57 Orma Orman Mahsulleri 17,45 4,05 18,75 Osmanlı Menkul 34,50 -3,40 13,90 Ostim Endüstriyel Yat 3,80 -1,54 -5,88 Otokar 367,00 1,50 23,12 Oyak Çimento 8,13 -2,26 -6,26 Oyak Yat. Ort. 9,87 -2,99 40,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,95 -1,19 6,16 Özak GMYO 4,98 -1,97 -2,35 Özbal Çelik Boru 8,24 2,05 29,47 Özderici GMYO 2,24 -1,30 2,70 Özerden Plastik 13,00 2,01 41,11 Pamukova Elektrik 24,50 1,66 14,92 Panora GMYO 6,64 1,04 10,34 Papilon Savunma 21,32 2,95 1,05 Park Elek.Madencilik 5,24 9,89 9,68 Parsan 30,24 -8,97 16,95 Pegasus 69,65 -2,75 -5,36 Peker GMYO 2,30 -1,69 -11,11 Penguen Gıda 4,69 -1,05 -6,53 Pera GMYO 1,70 7,03 13,03 Pergamon Dış Ticaret 29,22 9,92 71,44 Petkim 4,92 -0,79 0,40 Petrokent Turizm 1.386,00 10,00 68,20 Pınar Et ve Un 23,66 -1,17 1,37 Pınar Su 8,07 0,00 15,61 Pınar Süt 25,58 -1,54 10,83 Plastikkart 16,60 -0,11 22,70 Polisan Holding 3,95 -3,19 2,33 Politeknik Metal 405,00 -4,84 -5,54 Prizma Press Matbaacılık 5,78 -2,56 4,01 QNB Finans Fin. Kir. 122,70 0,30 7,74 QNB Finansbank 65,80 -2,72 -3,34 Ral Yatırım Holding 4,38 -2,41 0,45 Ray Sigorta 16,02 0,43 6,08 Reysaş GMYO 5,17 -0,56 -2,39 Reysaş Lojistik 8,07 -1,75 -8,66 Rhea Girişim 3,47 -0,56 -5,38 Rodrigo Tekstil 14,94 5,79 17,29 Royal Halı 3,12 1,52 -2,62 RTA Laboratuvarları 30,78 -6,68 -9,51 Sabancı Holding 10,66 -1,40 -8,12 Safkar Ege Soğutmacılık 10,61 1,39 0,74 Sanel Mühendislik 4,16 -0,71 22,81 Sanifoam Sünger 17,00 6,15 39,71 Sanko Pazarlama 9,78 -2,81 3,09 Saray Matbaacılık 10,29 0,10 18,24 Sarkuysan 9,01 3,70 7,81 Sasa Polyester 25,26 -2,29 26,61 Say Yenilenebilir Enerji 9,13 4,74 16,92 Sekuro Plastik 35,42 9,97 130,66 Selçuk Ecza Deposu 12,53 0,08 -6,30 Selçuk Gıda 4,35 -0,22 -10,84 Senkron Güvenlik 24,08 9,97 0,84 Serve Film Prodüksiyon 14,90 -3,96 -9,06 Servet GMYO 115,50 1,29 50,51 Seyitler Kimya 35,34 -1,27 42,28 Silverline Endüstri 6,70 3,07 -18,02 Sinpaş GMYO 4,99 0,99 21,77 Smartiks Yazılım 8,32 1,78 -3,39 Sodaş Sodyum Sanayii 32,00 -1,49 33,46 Söktaş 4,88 0,00 -2,55 Sönmez Filament 60,90 7,19 5,06 Sönmez Pamuklu 21,62 -3,64 5,83 Sumaş Suni Tahta 59,95 2,94 36,59 Şeker Fin. Kir. 6,44 -0,15 2,50 Şekerbank 1,43 0,00 -3,31 Şişe Cam 7,23 -2,03 -1,09 Şok Marketler 13,43 -4,12 5,07 T. Halk Bankası 5,32 -0,94 -5,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,98 -1,32 1,35 T.S.K.B. 1,80 0,00 1,69 T.Tuborg 19,20 -2,64 14,22 Taç Tarım Ürünleri 26,52 9,95 176,92 Tat Gıda 10,59 -1,63 -8,43 TAV Havalimanları 20,94 -1,91 1,03 Taze Kuru Gıda 339,00 1,53 50,25 Tek-Art Turizm 2,15 -1,35 8,91 Tekfen Holding 17,71 0,61 10,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,55 10,00 20,50 Temapol Polimer Plastik 14,62 6,27 42,96 TGS Dış Ticaret 31,70 -0,57 145,48 Tofaş Oto. Fab. 35,76 -0,33 6,72 Torunlar GMYO 3,80 -1,81 -2,82 Trabzon Liman 33,40 -2,38 7,22 Trabzonspor Sportif 2,43 1,23 0,82 Trend GMYO 9,32 -0,95 -25,70 TSKB GMYO 4,81 10,00 -6,26 Tuğçelik 7,77 -1,00 -1,98 Tukaş 9,43 -1,99 -3,30 Turcas Petrol 4,83 5,15 9,48 Turkcell 16,08 -2,80 -0,99 Tümosan Motor ve Traktör 16,30 -2,02 17,20 Tüpraş 99,80 -3,02 -7,96 Türk Hava Yolları 11,84 -1,78 -6,20 Türk Prysmian Kablo 12,29 -3,02 0,99 Türk Telekom 8,10 -3,07 -7,49 Türk Traktör 172,00 -1,57 -3,61 Türker Proje Gayrimenkul 171,10 1,93 63,86 Türkiye Sigorta 7,15 2,61 13,18 Ufuk Yatırım 21,10 -8,70 56,72 Ulaşlar Turizm Yat. 4,06 -0,97 -3,54 Ulusoy Elektrik 48,16 -1,47 -6,10 Ulusoy Un Sanayi 16,48 9,99 55,04 Umpaş Holding 2,80 -10,00 -6,90 Uşak Seramik 2,42 -0,40 5,13 Utopya Turizm 37,16 0,55 3,09 Uzertaş Boya 60,75 -0,88 29,51 Ülker Bisküvi 22,28 0,71 -1,99 Vakıf Fin. Kir. 9,70 -9,08 95,07 Vakıf GMYO 3,66 2,97 5,25 Vakıf Yat. Ort. 7,99 -3,02 4,89 Vakıflar Bankası 4,36 -1,59 -8,07 Vakko Tekstil 6,21 -2,49 -3,83 Vanet Gıda 7,46 -0,52 -0,26 Verusa Holding 55,00 -3,47 20,18 Verusaturk Girisim 24,70 9,94 113,00 Vestel 25,86 1,63 24,41 Vestel Beyaz Eşya 46,20 1,95 17,95 Viking Kağıt 7,92 -0,77 -13,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,45 0,22 4,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,89 -1,72 -7,47 Yaprak Süt ve Besi Çift. 102,20 9,98 55,25 Yataş 14,94 -1,59 6,92 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,93 -1,51 -10,91 Yeni Gimat GMYO 13,88 -1,45 14,56 Yeşil GMYO 1,87 -1,05 36,96 Yeşil Yapı 2,44 -2,00 33,15 Yeşil Yatırım Holding 169,70 -2,71 92,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.064,80 0,14 -3,04 Yonga Mobilya 36,00 -3,91 23,00 Yükselen Çelik 5,10 -1,35 -2,33 Yünsa 14,62 -2,33 -0,07 Zorlu Enerji 2,83 -1,75 1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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