Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

01.02.2021 14:13
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)38.499,800,00-4,94
İş Bankası (C)6,20-2,54-11,43
İş Fin.Kir.3,71-0,79-3,89
İş Girişim22,76-1,4420,11
İş GMYO2,42-1,21-4,72
İş Y. Men. Değ.17,47-1,34-1,08
İş Yat. Ort.3,88-1,0010,23
İşbir Holding4.054,109,7747,96
Işık Plastik Sanayi21,429,99-
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,242,2917,54
İttifak Holding2,35-1,256,28
İz Hayvancılık Tarım21,763,0033,33
İzmir Demir Çelik12,64-4,0414,76
İzmir Fırça6,400,9829,14
Jantsa Jant Sanayi478,300,8350,44
Kafein Yazılım21,20-2,530,75
Kaplamin37,00-9,987,34
Kardemir (A)5,61-2,54-3,36
Kardemir (B)5,61-2,558,73
Kardemir (D)6,52-1,3315,74
Karel Elektronik25,50-2,3110,15
Karsan Otomotiv4,814,4160,31
Karsu Tekstil10,080,9425,73
Kartonsan76,450,59-20,25
Katmerciler Ekipman3,867,4340,91
Kent Gıda334,100,03-6,02
Kerevitaş Gıda6,21-0,94-3,95
Kervan Gıda14,352,7914,30
Kervansaray Yat. Holding1,153,36-2,38
Kiler GMYO2,42-0,81-2,79
Klimasan Klima17,510,065,24
Koç Holding20,58-2,32-4,36
Konfrut Gıda16,38-2,17-1,07
Kontrolmatik Teknoloji Enerji52,709,94147,47
Konya Çimento1.544,003,0945,87
Kordsa Teknik Tekstil20,26-0,6537,62
Koza Altın112,40-1,7019,34
Koza Madencilik15,06-0,52-0,26
Körfez GMYO5,79-1,89-1,38
Kristal Kola4,060,004,85
Kron Telekomünikasyon55,10-1,6858,79
Kuştur Kuşadası Turizm195,10-1,0136,68
Kuyumcukent Gayrimenkul2,35-1,243,91
Kütahya Porselen47,08-1,83-6,28
Lider Faktoring3,428,2611,44
Link Bilgisayar27,86-2,02-11,53
Logo Yazılım136,200,2210,76
Lokman Hekim Sağlık15,24-2,6543,22
Lüks Kadife47,24-5,7748,10
Makina Takım3,30-2,05-1,76
Marka Yatırım Holding6,309,9513,37
Marmaris Altınyunus289,50-7,19152,21
Marshall339,70-1,9010,86
Martı GMYO2,86-2,082,91
Martı Otel2,22-1,783,76
Mavi Giyim52,10-3,281,53
Mazhar Zorlu Holding35,003,9317,53
Mega Polietilen10,29-2,2541,51
Menderes Tekstil3,394,3715,86
Merit Turizm118,20-3,0567,26
Merko Gıda7,54-0,66-12,85
Metemtur Otelcilik24,18-2,317,24
Metro Holding2,092,805,77
Metro Petrol ve Tesisleri2,89-1,671,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,38-0,841,72
Migros Ticaret44,52-2,393,13
Milpa5,141,5215,87
Mistral GMYO5,49-2,2112,95
MLP Sağlık20,883,8115,25
MMC San. ve Tic. Yat.5,6110,0041,09
Mondi Tire Kutsan7,270,930,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,183,897,91
Net Holding3,78-2,7613,12
Netaş Telekom.29,12-1,675,06
Niğbaş Niğde Beton42,90-1,73-16,88
Nuh Çimento46,161,600,69
Nurol GMYO8,917,1731,14
Odaş Elektrik3,78-1,30-2,82
Olmuksan-IP8,020,87-31,22
Orge Enerji Elektrik7,88-0,1210,57
Orma Orman Mahsulleri17,454,0518,75
Osmanlı Menkul34,50-3,4013,90
Ostim Endüstriyel Yat3,80-1,54-5,88
Otokar367,001,5023,12
Oyak Çimento8,13-2,26-6,26
Oyak Yat. Ort.9,87-2,9940,00
Oylum Sınai Yatırımlar4,95-1,196,16
Özak GMYO4,98-1,97-2,35
Özbal Çelik Boru8,242,0529,47
Özderici GMYO2,24-1,302,70
Özerden Plastik13,002,0141,11
Pamukova Elektrik24,501,6614,92
Panora GMYO6,641,0410,34
Papilon Savunma21,322,951,05
Park Elek.Madencilik5,249,899,68
Parsan30,24-8,9716,95
Pegasus69,65-2,75-5,36
Peker GMYO2,30-1,69-11,11
Penguen Gıda4,69-1,05-6,53
Pera GMYO1,707,0313,03
Pergamon Dış Ticaret29,229,9271,44
Petkim4,92-0,790,40
Petrokent Turizm1.386,0010,0068,20
Pınar Et ve Un23,66-1,171,37
Pınar Su8,070,0015,61
Pınar Süt25,58-1,5410,83
Plastikkart16,60-0,1122,70
Polisan Holding3,95-3,192,33
Politeknik Metal405,00-4,84-5,54
Prizma Press Matbaacılık5,78-2,564,01
QNB Finans Fin. Kir.122,700,307,74
QNB Finansbank65,80-2,72-3,34
Ral Yatırım Holding4,38-2,410,45
Ray Sigorta16,020,436,08
Reysaş GMYO5,17-0,56-2,39
Reysaş Lojistik8,07-1,75-8,66
Rhea Girişim3,47-0,56-5,38
Rodrigo Tekstil14,945,7917,29
Royal Halı3,121,52-2,62
RTA Laboratuvarları30,78-6,68-9,51
Sabancı Holding10,66-1,40-8,12
Safkar Ege Soğutmacılık10,611,390,74
Sanel Mühendislik4,16-0,7122,81
Sanifoam Sünger17,006,1539,71
Sanko Pazarlama9,78-2,813,09
Saray Matbaacılık10,290,1018,24
Sarkuysan9,013,707,81
Sasa Polyester25,26-2,2926,61
Say Yenilenebilir Enerji9,134,7416,92
Sekuro Plastik35,429,97130,66
Selçuk Ecza Deposu12,530,08-6,30
Selçuk Gıda4,35-0,22-10,84
Senkron Güvenlik24,089,970,84
Serve Film Prodüksiyon14,90-3,96-9,06
Servet GMYO115,501,2950,51
Seyitler Kimya35,34-1,2742,28
Silverline Endüstri6,703,07-18,02
Sinpaş GMYO4,990,9921,77
Smartiks Yazılım8,321,78-3,39
Sodaş Sodyum Sanayii32,00-1,4933,46
Söktaş4,880,00-2,55
Sönmez Filament60,907,195,06
Sönmez Pamuklu21,62-3,645,83
Sumaş Suni Tahta59,952,9436,59
Şeker Fin. Kir.6,44-0,152,50
Şekerbank1,430,00-3,31
Şişe Cam7,23-2,03-1,09
Şok Marketler13,43-4,125,07
T. Halk Bankası5,32-0,94-5,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,98-1,321,35
T.S.K.B.1,800,001,69
T.Tuborg19,20-2,6414,22
Taç Tarım Ürünleri26,529,95176,92
Tat Gıda10,59-1,63-8,43
TAV Havalimanları20,94-1,911,03
Taze Kuru Gıda339,001,5350,25
Tek-Art Turizm2,15-1,358,91
Tekfen Holding17,710,6110,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,5510,0020,50
Temapol Polimer Plastik14,626,2742,96
TGS Dış Ticaret31,70-0,57145,48
Tofaş Oto. Fab.35,76-0,336,72
Torunlar GMYO3,80-1,81-2,82
Trabzon Liman33,40-2,387,22
Trabzonspor Sportif2,431,230,82
Trend GMYO9,32-0,95-25,70
TSKB GMYO4,8110,00-6,26
Tuğçelik7,77-1,00-1,98
Tukaş9,43-1,99-3,30
Turcas Petrol4,835,159,48
Turkcell16,08-2,80-0,99
Tümosan Motor ve Traktör16,30-2,0217,20
Tüpraş99,80-3,02-7,96
Türk Hava Yolları11,84-1,78-6,20
Türk Prysmian Kablo12,29-3,020,99
Türk Telekom8,10-3,07-7,49
Türk Traktör172,00-1,57-3,61
Türker Proje Gayrimenkul171,101,9363,86
Türkiye Sigorta7,152,6113,18
Ufuk Yatırım21,10-8,7056,72
Ulaşlar Turizm Yat.4,06-0,97-3,54
Ulusoy Elektrik48,16-1,47-6,10
Ulusoy Un Sanayi16,489,9955,04
Umpaş Holding2,80-10,00-6,90
Uşak Seramik2,42-0,405,13
Utopya Turizm37,160,553,09
Uzertaş Boya60,75-0,8829,51
Ülker Bisküvi22,280,71-1,99
Vakıf Fin. Kir.9,70-9,0895,07
Vakıf GMYO3,662,975,25
Vakıf Yat. Ort.7,99-3,024,89
Vakıflar Bankası4,36-1,59-8,07
Vakko Tekstil6,21-2,49-3,83
Vanet Gıda7,46-0,52-0,26
Verusa Holding55,00-3,4720,18
Verusaturk Girisim24,709,94113,00
Vestel25,861,6324,41
Vestel Beyaz Eşya46,201,9517,95
Viking Kağıt7,92-0,77-13,89
Yapı Kredi Koray GMYO4,450,224,49
Yapı ve Kredi Bank.2,89-1,72-7,47
Yaprak Süt ve Besi Çift.102,209,9855,25
Yataş14,94-1,596,92
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,93-1,51-10,91
Yeni Gimat GMYO13,88-1,4514,56
Yeşil GMYO1,87-1,0536,96
Yeşil Yapı2,44-2,0033,15
Yeşil Yatırım Holding169,70-2,7192,13
Yibitaş İnşaat Malzeme15.064,800,14-3,04
Yonga Mobilya36,00-3,9123,00
Yükselen Çelik5,10-1,35-2,33
Yünsa14,62-2,33-0,07
Zorlu Enerji2,83-1,751,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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