Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 9,50 9,67 -1,76 Odaş Elektrik 4,08 4,14 -1,45 GSD Holding 2,52 2,55 -1,18 Koza Madencilik 15,98 16,10 -0,75 Konya Çimento 1.601,10 1.610,00 -0,55 İpek Doğal Enerji 13,07 13,14 -0,53 Anadolu Efes 24,90 24,98 -0,32 Koza Altın 123,90 124,10 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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