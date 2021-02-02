Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.02.2021 13:57
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)45.089,005,7811,33
İş Bankası (C)6,311,77-9,86
İş Fin.Kir.3,831,06-0,78
İş Girişim24,401,1628,76
İş GMYO2,522,02-0,79
İş Y. Men. Değ.18,130,952,66
İş Yat. Ort.4,041,2514,77
İşbir Holding5.188,005,9989,34
Işık Plastik Sanayi23,569,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,320,0015,79
İttifak Holding2,502,049,87
İz Hayvancılık Tarım23,36-2,6733,33
İzmir Demir Çelik12,100,9211,33
İzmir Fırça7,03-0,8527,52
Jantsa Jant Sanayi500,201,8748,03
Kafein Yazılım23,22-0,949,64
Kaplamin31,70-9,433,55
Kardemir (A)5,861,74-3,19
Kardemir (B)5,811,578,54
Kardemir (D)6,852,2415,92
Karel Elektronik27,185,9211,27
Karsan Otomotiv5,532,4166,15
Karsu Tekstil10,26-2,2922,81
Kartonsan76,200,07-20,30
Katmerciler Ekipman5,127,3454,87
Kent Gıda350,006,71-7,76
Kerevitaş Gıda6,760,751,98
Kervan Gıda16,042,3018,61
Kervansaray Yat. Holding1,12-9,68-1,59
Kiler GMYO2,550,790,80
Klimasan Klima18,201,395,77
Koç Holding20,922,35-3,22
Konfrut Gıda17,480,922,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,859,93172,17
Konya Çimento1.603,00-0,4342,48
Kordsa Teknik Tekstil21,322,1134,28
Koza Altın123,80-0,2428,34
Koza Madencilik15,98-0,753,94
Körfez GMYO5,892,26-0,69
Kristal Kola4,161,464,59
Kron Telekomünikasyon61,000,2565,17
Kuştur Kuşadası Turizm212,00-0,8435,92
Kuyumcukent Gayrimenkul2,441,244,78
Kütahya Porselen47,320,04-6,24
Lider Faktoring3,812,429,09
Link Bilgisayar29,161,96-10,27
Logo Yazılım138,900,879,72
Lokman Hekim Sağlık15,913,1843,41
Lüks Kadife51,759,9262,91
Makina Takım3,441,18-0,29
Marka Yatırım Holding8,212,5024,57
Marmaris Altınyunus262,00-3,32143,92
Marshall348,005,177,89
Martı GMYO2,85-0,354,00
Martı Otel2,282,244,69
Mavi Giyim55,401,284,79
Mazhar Zorlu Holding35,48-0,3413,09
Mega Polietilen10,23-0,6834,46
Menderes Tekstil3,510,2913,27
Merit Turizm150,107,2167,26
Merko Gıda8,355,03-7,99
Metemtur Otelcilik26,565,6513,76
Metro Holding2,200,924,81
Metro Petrol ve Tesisleri3,041,333,81
Metro Yatırım Ortaklığı2,410,842,58
Migros Ticaret44,480,723,18
Milpa5,520,0020,00
Mistral GMYO5,25-0,9412,53
MLP Sağlık23,903,6416,05
MMC San. ve Tic. Yat.7,271,9655,00
Mondi Tire Kutsan7,961,403,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret45,868,4218,69
Net Holding3,901,3012,24
Netaş Telekom.30,463,185,13
Niğbaş Niğde Beton36,98-7,50-23,12
Nuh Çimento50,500,302,25
Nurol GMYO10,112,6435,12
Odaş Elektrik4,09-1,216,15
Olmuksan-IP9,216,35-26,92
Orge Enerji Elektrik9,020,5621,54
Orma Orman Mahsulleri19,458,0622,28
Osmanlı Menkul35,24-1,3415,45
Ostim Endüstriyel Yat4,244,18-0,25
Otokar427,101,9131,63
Oyak Çimento8,501,43-4,56
Oyak Yat. Ort.9,861,0240,43
Oylum Sınai Yatırımlar5,271,3510,40
Özak GMYO5,272,330,98
Özbal Çelik Boru8,862,3132,21
Özderici GMYO2,370,855,86
Özerden Plastik13,401,4446,78
Pamukova Elektrik22,00-1,965,25
Panora GMYO7,210,8415,51
Papilon Savunma23,80-1,245,89
Park Elek.Madencilik6,110,1613,59
Parsan29,223,9915,64
Pegasus71,401,42-5,63
Peker GMYO2,470,41-5,75
Penguen Gıda4,981,01-2,38
Pera GMYO2,389,6823,88
Pergamon Dış Ticaret29,560,3454,36
Petkim5,151,382,01
Petrokent Turizm1.844,7010,0085,02
Pınar Et ve Un24,601,653,95
Pınar Su8,852,5516,15
Pınar Süt26,200,6912,74
Plastikkart17,930,4523,53
Polisan Holding4,112,244,15
Politeknik Metal396,90-1,76-0,98
Prizma Press Matbaacılık5,881,555,66
QNB Finans Fin. Kir.128,001,590,56
QNB Finansbank68,000,00-3,34
Ral Yatırım Holding4,470,450,23
Ray Sigorta16,490,616,08
Reysaş GMYO5,602,750,00
Reysaş Lojistik8,501,80-9,63
Rhea Girişim3,673,09-4,30
Rodrigo Tekstil19,389,6228,96
Royal Halı3,33-0,30-2,91
RTA Laboratuvarları27,44-0,80-8,65
Sabancı Holding10,800,56-6,28
Safkar Ege Soğutmacılık11,230,722,48
Sanel Mühendislik4,210,0023,10
Sanifoam Sünger20,201,0047,06
Sanko Pazarlama10,102,964,47
Saray Matbaacılık10,490,7718,70
Sarkuysan9,690,838,71
Sasa Polyester26,021,2527,10
Say Yenilenebilir Enerji12,039,9628,55
Sekuro Plastik38,969,99153,72
Selçuk Ecza Deposu13,622,25-2,42
Selçuk Gıda4,859,23-10,84
Senkron Güvenlik29,123,047,62
Serve Film Prodüksiyon15,001,01-7,19
Servet GMYO117,50-0,5150,64
Seyitler Kimya36,32-0,2745,15
Silverline Endüstri7,00-0,28-18,37
Sinpaş GMYO5,09-0,9722,97
Smartiks Yazılım8,80-0,56-0,11
Sodaş Sodyum Sanayii39,002,0443,28
Söktaş5,27-0,193,73
Sönmez Filament74,350,345,56
Sönmez Pamuklu26,74-0,1511,58
Sumaş Suni Tahta71,00-3,0142,83
Şeker Fin. Kir.7,606,1511,87
Şekerbank1,481,37-3,31
Şişe Cam7,582,571,09
Şok Marketler13,781,557,53
T. Halk Bankası5,340,75-4,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,000,00-0,19
T.S.K.B.1,861,093,37
T.Tuborg24,509,0824,29
Taç Tarım Ürünleri28,86-9,98204,46
Tat Gıda11,343,09-7,25
TAV Havalimanları21,701,590,28
Taze Kuru Gıda293,00-9,8550,25
Tek-Art Turizm2,283,179,41
Tekfen Holding18,432,0510,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,062,2322,93
Temapol Polimer Plastik16,10-0,4940,70
TGS Dış Ticaret31,04-0,26144,85
Tofaş Oto. Fab.38,201,5410,91
Torunlar GMYO3,941,55-0,51
Trabzon Liman37,123,8011,33
Trabzonspor Sportif2,510,402,46
Trend GMYO10,103,06-22,04
TSKB GMYO6,2710,00-0,87
Tuğçelik8,280,981,49
Tukaş9,670,94-1,14
Turcas Petrol5,45-1,9814,64
Turkcell16,311,49-0,19
Tümosan Motor ve Traktör17,826,9018,48
Tüpraş100,701,46-8,10
Türk Hava Yolları12,201,58-6,97
Türk Prysmian Kablo12,531,791,74
Türk Telekom8,101,50-6,56
Türk Traktör178,100,62-3,12
Türker Proje Gayrimenkul185,703,3459,17
Türkiye Sigorta7,520,1313,79
Ufuk Yatırım23,507,1163,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,110,98-4,01
Ulusoy Elektrik48,800,08-5,04
Ulusoy Un Sanayi19,125,8157,13
Umpaş Holding2,500,81-4,98
Uşak Seramik2,583,206,84
Utopya Turizm39,862,470,26
Uzertaş Boya68,000,0020,14
Ülker Bisküvi23,080,61-0,86
Vakıf Fin. Kir.7,834,6875,59
Vakıf GMYO3,94-0,259,12
Vakıf Yat. Ort.7,881,555,43
Vakıflar Bankası4,430,91-6,79
Vakko Tekstil6,431,58-2,91
Vanet Gıda7,951,661,16
Verusa Holding59,659,9520,29
Verusaturk Girisim33,629,73134,25
Vestel25,780,3921,94
Vestel Beyaz Eşya49,163,0616,68
Viking Kağıt8,061,38-11,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,88-2,0111,91
Yapı ve Kredi Bank.2,911,04-6,49
Yaprak Süt ve Besi Çift.130,005,1870,72
Yataş15,520,786,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,181,95-6,82
Yeni Gimat GMYO15,502,2421,96
Yeşil GMYO2,013,6140,58
Yeşil Yapı2,511,2134,78
Yeşil Yatırım Holding215,607,80109,75
Yibitaş İnşaat Malzeme16.363,302,272,57
Yonga Mobilya35,90-0,5520,56
Yükselen Çelik5,241,16-0,99
Yünsa15,081,551,30
Zorlu Enerji2,931,743,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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