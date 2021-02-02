Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 45.089,00 5,78 11,33 İş Bankası (C) 6,31 1,77 -9,86 İş Fin.Kir. 3,83 1,06 -0,78 İş Girişim 24,40 1,16 28,76 İş GMYO 2,52 2,02 -0,79 İş Y. Men. Değ. 18,13 0,95 2,66 İş Yat. Ort. 4,04 1,25 14,77 İşbir Holding 5.188,00 5,99 89,34 Işık Plastik Sanayi 23,56 9,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,32 0,00 15,79 İttifak Holding 2,50 2,04 9,87 İz Hayvancılık Tarım 23,36 -2,67 33,33 İzmir Demir Çelik 12,10 0,92 11,33 İzmir Fırça 7,03 -0,85 27,52 Jantsa Jant Sanayi 500,20 1,87 48,03 Kafein Yazılım 23,22 -0,94 9,64 Kaplamin 31,70 -9,43 3,55 Kardemir (A) 5,86 1,74 -3,19 Kardemir (B) 5,81 1,57 8,54 Kardemir (D) 6,85 2,24 15,92 Karel Elektronik 27,18 5,92 11,27 Karsan Otomotiv 5,53 2,41 66,15 Karsu Tekstil 10,26 -2,29 22,81 Kartonsan 76,20 0,07 -20,30 Katmerciler Ekipman 5,12 7,34 54,87 Kent Gıda 350,00 6,71 -7,76 Kerevitaş Gıda 6,76 0,75 1,98 Kervan Gıda 16,04 2,30 18,61 Kervansaray Yat. Holding 1,12 -9,68 -1,59 Kiler GMYO 2,55 0,79 0,80 Klimasan Klima 18,20 1,39 5,77 Koç Holding 20,92 2,35 -3,22 Konfrut Gıda 17,48 0,92 2,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,85 9,93 172,17 Konya Çimento 1.603,00 -0,43 42,48 Kordsa Teknik Tekstil 21,32 2,11 34,28 Koza Altın 123,80 -0,24 28,34 Koza Madencilik 15,98 -0,75 3,94 Körfez GMYO 5,89 2,26 -0,69 Kristal Kola 4,16 1,46 4,59 Kron Telekomünikasyon 61,00 0,25 65,17 Kuştur Kuşadası Turizm 212,00 -0,84 35,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,44 1,24 4,78 Kütahya Porselen 47,32 0,04 -6,24 Lider Faktoring 3,81 2,42 9,09 Link Bilgisayar 29,16 1,96 -10,27 Logo Yazılım 138,90 0,87 9,72 Lokman Hekim Sağlık 15,91 3,18 43,41 Lüks Kadife 51,75 9,92 62,91 Makina Takım 3,44 1,18 -0,29 Marka Yatırım Holding 8,21 2,50 24,57 Marmaris Altınyunus 262,00 -3,32 143,92 Marshall 348,00 5,17 7,89 Martı GMYO 2,85 -0,35 4,00 Martı Otel 2,28 2,24 4,69 Mavi Giyim 55,40 1,28 4,79 Mazhar Zorlu Holding 35,48 -0,34 13,09 Mega Polietilen 10,23 -0,68 34,46 Menderes Tekstil 3,51 0,29 13,27 Merit Turizm 150,10 7,21 67,26 Merko Gıda 8,35 5,03 -7,99 Metemtur Otelcilik 26,56 5,65 13,76 Metro Holding 2,20 0,92 4,81 Metro Petrol ve Tesisleri 3,04 1,33 3,81 Metro Yatırım Ortaklığı 2,41 0,84 2,58 Migros Ticaret 44,48 0,72 3,18 Milpa 5,52 0,00 20,00 Mistral GMYO 5,25 -0,94 12,53 MLP Sağlık 23,90 3,64 16,05 MMC San. ve Tic. Yat. 7,27 1,96 55,00 Mondi Tire Kutsan 7,96 1,40 3,29 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 45,86 8,42 18,69 Net Holding 3,90 1,30 12,24 Netaş Telekom. 30,46 3,18 5,13 Niğbaş Niğde Beton 36,98 -7,50 -23,12 Nuh Çimento 50,50 0,30 2,25 Nurol GMYO 10,11 2,64 35,12 Odaş Elektrik 4,09 -1,21 6,15 Olmuksan-IP 9,21 6,35 -26,92 Orge Enerji Elektrik 9,02 0,56 21,54 Orma Orman Mahsulleri 19,45 8,06 22,28 Osmanlı Menkul 35,24 -1,34 15,45 Ostim Endüstriyel Yat 4,24 4,18 -0,25 Otokar 427,10 1,91 31,63 Oyak Çimento 8,50 1,43 -4,56 Oyak Yat. Ort. 9,86 1,02 40,43 Oylum Sınai Yatırımlar 5,27 1,35 10,40 Özak GMYO 5,27 2,33 0,98 Özbal Çelik Boru 8,86 2,31 32,21 Özderici GMYO 2,37 0,85 5,86 Özerden Plastik 13,40 1,44 46,78 Pamukova Elektrik 22,00 -1,96 5,25 Panora GMYO 7,21 0,84 15,51 Papilon Savunma 23,80 -1,24 5,89 Park Elek.Madencilik 6,11 0,16 13,59 Parsan 29,22 3,99 15,64 Pegasus 71,40 1,42 -5,63 Peker GMYO 2,47 0,41 -5,75 Penguen Gıda 4,98 1,01 -2,38 Pera GMYO 2,38 9,68 23,88 Pergamon Dış Ticaret 29,56 0,34 54,36 Petkim 5,15 1,38 2,01 Petrokent Turizm 1.844,70 10,00 85,02 Pınar Et ve Un 24,60 1,65 3,95 Pınar Su 8,85 2,55 16,15 Pınar Süt 26,20 0,69 12,74 Plastikkart 17,93 0,45 23,53 Polisan Holding 4,11 2,24 4,15 Politeknik Metal 396,90 -1,76 -0,98 Prizma Press Matbaacılık 5,88 1,55 5,66 QNB Finans Fin. Kir. 128,00 1,59 0,56 QNB Finansbank 68,00 0,00 -3,34 Ral Yatırım Holding 4,47 0,45 0,23 Ray Sigorta 16,49 0,61 6,08 Reysaş GMYO 5,60 2,75 0,00 Reysaş Lojistik 8,50 1,80 -9,63 Rhea Girişim 3,67 3,09 -4,30 Rodrigo Tekstil 19,38 9,62 28,96 Royal Halı 3,33 -0,30 -2,91 RTA Laboratuvarları 27,44 -0,80 -8,65 Sabancı Holding 10,80 0,56 -6,28 Safkar Ege Soğutmacılık 11,23 0,72 2,48 Sanel Mühendislik 4,21 0,00 23,10 Sanifoam Sünger 20,20 1,00 47,06 Sanko Pazarlama 10,10 2,96 4,47 Saray Matbaacılık 10,49 0,77 18,70 Sarkuysan 9,69 0,83 8,71 Sasa Polyester 26,02 1,25 27,10 Say Yenilenebilir Enerji 12,03 9,96 28,55 Sekuro Plastik 38,96 9,99 153,72 Selçuk Ecza Deposu 13,62 2,25 -2,42 Selçuk Gıda 4,85 9,23 -10,84 Senkron Güvenlik 29,12 3,04 7,62 Serve Film Prodüksiyon 15,00 1,01 -7,19 Servet GMYO 117,50 -0,51 50,64 Seyitler Kimya 36,32 -0,27 45,15 Silverline Endüstri 7,00 -0,28 -18,37 Sinpaş GMYO 5,09 -0,97 22,97 Smartiks Yazılım 8,80 -0,56 -0,11 Sodaş Sodyum Sanayii 39,00 2,04 43,28 Söktaş 5,27 -0,19 3,73 Sönmez Filament 74,35 0,34 5,56 Sönmez Pamuklu 26,74 -0,15 11,58 Sumaş Suni Tahta 71,00 -3,01 42,83 Şeker Fin. Kir. 7,60 6,15 11,87 Şekerbank 1,48 1,37 -3,31 Şişe Cam 7,58 2,57 1,09 Şok Marketler 13,78 1,55 7,53 T. Halk Bankası 5,34 0,75 -4,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,00 0,00 -0,19 T.S.K.B. 1,86 1,09 3,37 T.Tuborg 24,50 9,08 24,29 Taç Tarım Ürünleri 28,86 -9,98 204,46 Tat Gıda 11,34 3,09 -7,25 TAV Havalimanları 21,70 1,59 0,28 Taze Kuru Gıda 293,00 -9,85 50,25 Tek-Art Turizm 2,28 3,17 9,41 Tekfen Holding 18,43 2,05 10,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,06 2,23 22,93 Temapol Polimer Plastik 16,10 -0,49 40,70 TGS Dış Ticaret 31,04 -0,26 144,85 Tofaş Oto. Fab. 38,20 1,54 10,91 Torunlar GMYO 3,94 1,55 -0,51 Trabzon Liman 37,12 3,80 11,33 Trabzonspor Sportif 2,51 0,40 2,46 Trend GMYO 10,10 3,06 -22,04 TSKB GMYO 6,27 10,00 -0,87 Tuğçelik 8,28 0,98 1,49 Tukaş 9,67 0,94 -1,14 Turcas Petrol 5,45 -1,98 14,64 Turkcell 16,31 1,49 -0,19 Tümosan Motor ve Traktör 17,82 6,90 18,48 Tüpraş 100,70 1,46 -8,10 Türk Hava Yolları 12,20 1,58 -6,97 Türk Prysmian Kablo 12,53 1,79 1,74 Türk Telekom 8,10 1,50 -6,56 Türk Traktör 178,10 0,62 -3,12 Türker Proje Gayrimenkul 185,70 3,34 59,17 Türkiye Sigorta 7,52 0,13 13,79 Ufuk Yatırım 23,50 7,11 63,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,11 0,98 -4,01 Ulusoy Elektrik 48,80 0,08 -5,04 Ulusoy Un Sanayi 19,12 5,81 57,13 Umpaş Holding 2,50 0,81 -4,98 Uşak Seramik 2,58 3,20 6,84 Utopya Turizm 39,86 2,47 0,26 Uzertaş Boya 68,00 0,00 20,14 Ülker Bisküvi 23,08 0,61 -0,86 Vakıf Fin. Kir. 7,83 4,68 75,59 Vakıf GMYO 3,94 -0,25 9,12 Vakıf Yat. Ort. 7,88 1,55 5,43 Vakıflar Bankası 4,43 0,91 -6,79 Vakko Tekstil 6,43 1,58 -2,91 Vanet Gıda 7,95 1,66 1,16 Verusa Holding 59,65 9,95 20,29 Verusaturk Girisim 33,62 9,73 134,25 Vestel 25,78 0,39 21,94 Vestel Beyaz Eşya 49,16 3,06 16,68 Viking Kağıt 8,06 1,38 -11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,88 -2,01 11,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,91 1,04 -6,49 Yaprak Süt ve Besi Çift. 130,00 5,18 70,72 Yataş 15,52 0,78 6,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,18 1,95 -6,82 Yeni Gimat GMYO 15,50 2,24 21,96 Yeşil GMYO 2,01 3,61 40,58 Yeşil Yapı 2,51 1,21 34,78 Yeşil Yatırım Holding 215,60 7,80 109,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.363,30 2,27 2,57 Yonga Mobilya 35,90 -0,55 20,56 Yükselen Çelik 5,24 1,16 -0,99 Yünsa 15,08 1,55 1,30 Zorlu Enerji 2,93 1,74 3,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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