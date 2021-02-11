Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

11.02.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)43.017,900,006,22
İş Bankası (C)6,45-0,15-7,86
İş Fin.Kir.4,260,9510,36
İş Girişim26,16-1,0638,05
İş GMYO2,580,001,57
İş Y. Men. Değ.19,400,679,85
İş Yat. Ort.4,200,2419,32
İşbir Holding5.149,400,9787,93
Işık Plastik Sanayi29,24-3,1165,10
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,46-0,6828,07
İttifak Holding2,842,5327,35
İz Hayvancılık Tarım26,98-3,4449,89
İzmir Demir Çelik12,830,4719,13
İzmir Fırça7,050,0026,80
Jantsa Jant Sanayi627,50-1,5589,18
Kafein Yazılım29,20-1,2836,58
Kaplamin29,961,01-11,36
Kardemir (A)5,860,17-1,51
Kardemir (B)5,860,5111,20
Kardemir (D)7,090,8522,66
Karel Elektronik28,140,8622,03
Karsan Otomotiv5,065,2055,69
Karsu Tekstil11,691,3036,73
Kartonsan82,90-1,25-13,24
Katmerciler Ekipman4,951,4360,71
Kent Gıda325,000,93-8,61
Kerevitaş Gıda6,560,61-0,30
Kervan Gıda16,090,1921,71
Kervansaray Yat. Holding1,100,00-12,70
Kiler GMYO2,81-3,1011,95
Klimasan Klima19,63-1,6015,67
Koç Holding22,822,338,05
Konfrut Gıda22,523,7833,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji84,507,92256,84
Konya Çimento1.564,803,2338,48
Kordsa Teknik Tekstil22,66-0,7045,72
Koza Altın137,600,5842,30
Koza Madencilik17,040,4710,01
Körfez GMYO6,726,8415,86
Kristal Kola4,34-0,9110,71
Kron Telekomünikasyon78,509,94113,08
Kuştur Kuşadası Turizm201,703,4428,23
Kuyumcukent Gayrimenkul2,47-0,407,39
Kütahya Porselen49,760,48-1,37
Lider Faktoring3,942,8715,54
Link Bilgisayar32,825,332,96
Logo Yazılım139,200,1410,92
Lokman Hekim Sağlık16,150,3750,20
Lüks Kadife48,000,0066,09
Makina Takım4,307,2326,10
Marka Yatırım Holding7,011,749,02
Marmaris Altınyunus272,805,00145,54
Marshall327,80-0,096,88
Martı GMYO2,891,765,09
Martı Otel2,26-0,446,10
Mavi Giyim53,75-0,372,97
Mazhar Zorlu Holding36,10-1,0414,68
Mega Polietilen9,940,4029,77
Menderes Tekstil3,300,006,80
Merit Turizm210,006,06150,90
Merko Gıda7,98-0,87-7,64
Metemtur Otelcilik29,123,4131,76
Metro Holding2,28-0,879,62
Metro Petrol ve Tesisleri3,201,5910,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,41-0,413,43
Migros Ticaret44,88-2,434,86
Milpa6,06-0,6631,74
Mistral GMYO5,050,007,22
MLP Sağlık24,783,4224,71
MMC San. ve Tic. Yat.7,300,6958,70
Mondi Tire Kutsan8,08-1,466,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret46,483,2930,42
Net Holding4,30-0,2325,36
Netaş Telekom.33,04-0,6017,66
Niğbaş Niğde Beton30,608,36-41,15
Nuh Çimento51,300,004,18
Nurol GMYO12,933,8677,37
Odaş Elektrik4,19-0,487,44
Olmuksan-IP9,012,97-23,97
Orge Enerji Elektrik10,131,7137,26
Orma Orman Mahsulleri23,00-2,7156,25
Osmanlı Menkul34,98-0,0613,06
Ostim Endüstriyel Yat4,201,202,94
Otokar403,902,3326,85
Oyak Çimento8,550,12-2,62
Oyak Yat. Ort.10,17-0,2946,33
Oylum Sınai Yatırımlar5,290,1912,31
Özak GMYO5,592,769,61
Özbal Çelik Boru8,88-1,6635,57
Özderici GMYO2,46-0,8110,81
Özerden Plastik12,913,4543,44
Pamukova Elektrik22,502,465,53
Panora GMYO7,140,1415,35
Papilon Savunma23,06-0,601,32
Park Elek.Madencilik6,09-1,1413,41
Parsan32,185,7232,43
Pegasus73,70-0,27-1,21
Peker GMYO2,41-0,41-7,66
Penguen Gıda5,150,391,98
Pera GMYO2,24-1,7527,87
Pergamon Dış Ticaret39,005,18104,34
Petkim5,191,374,22
Petrokent Turizm1.900,000,26109,62
Pınar Et ve Un23,90-0,502,66
Pınar Su8,74-1,1317,63
Pınar Süt25,760,3111,61
Plastikkart18,891,2330,73
Polisan Holding4,040,504,66
Politeknik Metal381,30-0,18-6,54
Prizma Press Matbaacılık6,131,8311,86
QNB Finans Fin. Kir.136,802,409,18
QNB Finansbank70,00-2,78-0,50
Ral Yatırım Holding4,57-1,302,93
Ray Sigorta16,30-0,125,50
Reysaş GMYO5,770,175,87
Reysaş Lojistik8,560,94-7,36
Rhea Girişim3,640,28-2,15
Rodrigo Tekstil25,366,3884,97
Royal Halı3,902,0913,37
RTA Laboratuvarları26,24-0,08-13,34
Sabancı Holding11,481,230,17
Safkar Ege Soğutmacılık12,32-0,8113,24
Sanel Mühendislik4,251,6724,27
Sanifoam Sünger22,600,0066,18
Sanko Pazarlama9,950,715,96
Saray Matbaacılık7,12-1,66-18,81
Sarkuysan10,120,0014,48
Sasa Polyester31,424,8755,39
Say Yenilenebilir Enerji11,684,2937,25
Sekuro Plastik46,201,45230,95
Selçuk Ecza Deposu13,23-0,45-3,08
Selçuk Gıda4,751,71-4,62
Senkron Güvenlik27,501,854,72
Serve Film Prodüksiyon19,00-1,0918,75
Servet GMYO139,002,6677,30
Seyitler Kimya42,88-3,8670,90
Silverline Endüstri6,950,00-19,19
Sinpaş GMYO5,25-0,7625,60
Smartiks Yazılım9,00-1,751,58
Sodaş Sodyum Sanayii34,64-0,9729,86
Sok Marketler Ticaret13,14-3,174,12
Söktaş6,492,5327,50
Sönmez Filament87,102,2324,07
Sönmez Pamuklu25,70-0,857,08
Sumaş Suni Tahta70,902,7538,34
Şeker Fin. Kir.8,49-1,8532,66
Şekerbank1,45-1,36-3,97
Şişe Cam7,68-0,265,06
T. Halk Bankası5,440,00-2,16
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,580,00-1,55
T.S.K.B.1,790,000,56
T.Tuborg22,801,2426,18
Taç Tarım Ürünleri31,00-9,14194,40
Tat Gıda11,370,26-4,13
TAV Havalimanları22,321,924,79
Taze Kuru Gıda425,005,8596,49
Tek-Art Turizm2,250,0011,39
Tekfen Holding18,040,6110,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,040,2525,51
Temapol Polimer Plastik16,240,0641,22
TGS Dış Ticaret33,10-7,65160,42
Tofaş Oto. Fab.37,121,819,43
Torunlar GMYO4,01-0,742,82
Trabzon Liman36,06-0,6612,27
Trabzonspor Sportif2,560,394,92
Trend GMYO9,37-1,58-25,46
TSKB GMYO6,353,2510,43
Tuğçelik8,470,834,83
Tukaş9,73-0,310,41
Turcas Petrol6,113,7425,98
Turkcell16,830,604,53
Tümosan Motor ve Traktör18,001,3527,93
Tüpraş105,301,15-2,50
Türk Hava Yolları12,20-0,08-5,50
Türk Prysmian Kablo13,210,849,17
Türk Telekom8,55-0,350,12
Türk Traktör193,504,375,91
Türker Proje Gayrimenkul188,001,1866,52
Türkiye Sigorta7,500,2713,64
Ufuk Yatırım20,50-2,3852,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,51-1,316,37
Ulusoy Elektrik48,300,21-5,94
Ulusoy Un Sanayi16,70-0,8345,22
Umpaş Holding2,32-8,30-11,11
Uşak Seramik2,491,636,41
Utopya Turizm36,90-10,00-4,90
Uzertaş Boya80,807,1642,76
Ülker Bisküvi22,480,45-2,85
Vakıf Fin. Kir.9,764,95129,11
Vakıf GMYO3,780,004,42
Vakıf Yat. Ort.7,670,924,21
Vakıflar Bankası4,48-0,44-4,88
Vakko Tekstil6,600,301,23
Vanet Gıda8,16-0,245,56
Verusa Holding60,10-0,2533,26
Verusaturk Girisim28,729,12119,57
Vestel28,84-0,3536,94
Vestel Beyaz Eşya49,00-0,2419,86
Viking Kağıt8,27-0,60-8,11
Yapı Kredi Koray GMYO5,973,4734,16
Yapı ve Kredi Bank.2,940,34-4,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.151,506,09109,25
Yataş16,971,1917,44
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,110,74-6,59
Yeni Gimat GMYO14,71-1,0118,34
Yeşil GMYO1,964,2642,03
Yeşil Yapı2,494,1835,33
Yeşil Yatırım Holding220,209,99130,94
Yibitaş İnşaat Malzeme16.422,202,515,27
Yonga Mobilya36,200,3920,89
Yükselen Çelik5,37-0,372,64
Yünsa15,190,333,62
Zorlu Enerji2,92-0,345,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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