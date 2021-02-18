Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

18.02.2021 13:21
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (C)6,270,32-10,43İş Fin.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (C)6,270,32-10,43
İş Fin.Kir.4,000,003,63
İş Girişim26,162,0338,05
İş GMYO2,501,21-1,57
İş Y. Men. Değ.20,922,855325,75
İş Yat. Ort.4,120,7317,05
İşbir Holding5.100,000,4186,13
Işık Plastik Sanayi39,78-6,44124,62
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,802,8657,89
İttifak Holding3,170,9642,15
İz Hayvancılık Tarım25,901,0943,89
İzmir Demir Çelik4,04-9,0122,07
İzmir Fırça7,301,6731,29
Jantsa Jant Sanayi600,10-2,2680,92
Kafein Yazılım34,06-2,4659,31
Kaplamin30,38-1,49-10,12
Kardemir (A)5,670,00-4,71
Kardemir (B)5,670,007,59
Kardemir (D)6,850,7418,51
Karel Elektronik28,22-0,2822,38
Karsan Otomotiv5,22-0,9560,62
Karsu Tekstil14,940,2074,74
Kartonsan77,00-0,06-19,41
Katmerciler Ekipman4,76-1,4554,55
Kent Gıda322,002,74-9,45
Kerevitaş Gıda6,370,79-3,19
Kervan Gıda16,321,1823,45
Kervansaray Yat. Holding1,041,96-17,46
Kiler GMYO2,65-1,495,58
Klimasan Klima26,009,9853,21
Koç Holding22,221,185,21
Konfrut Gıda21,120,9624,97
Kontrolmatik Teknoloji Enerji92,95-5,92292,53
Konya Çimento1.439,00-0,9027,35
Kordsa Teknik Tekstil28,487,3983,15
Koza Altın144,901,8349,84
Koza Madencilik19,932,7828,66
Körfez GMYO6,43-0,4610,86
Kristal Kola4,040,003,06
Kron Telekomünikasyon71,00-2,7492,73
Kuştur Kuşadası Turizm241,709,9653,66
Kuyumcukent Gayrimenkul2,40-0,834,35
Kütahya Porselen50,200,40-0,50
Lider Faktoring4,667,3736,66
Link Bilgisayar34,346,987,73
Logo Yazılım144,301,6914,98
Lokman Hekim Sağlık17,18-0,6959,78
Lüks Kadife48,002,1366,09
Makina Takım4,276,4825,22
Marka Yatırım Holding6,49-0,920,93
Marmaris Altınyunus278,00-4,14150,23
Marshall321,400,004,79
Martı GMYO2,820,712,55
Martı Otel2,282,247,04
Mavi Giyim52,452,140,48
Mazhar Zorlu Holding41,860,0032,97
Mega Polietilen10,05-2,7131,20
Menderes Tekstil3,370,909,06
Merit Turizm257,709,99207,89
Merko Gıda7,74-0,51-10,42
Metemtur Otelcilik30,005,1235,75
Metro Holding2,47-1,9818,75
Metro Petrol ve Tesisleri3,31-2,6514,53
Metro Yatırım Ortaklığı2,390,422,58
Migros Ticaret44,20-0,583,27
Milpa5,90-1,9928,26
Mistral GMYO4,93-0,404,67
MLP Sağlık23,90-1,4020,28
MMC San. ve Tic. Yat.8,708,7589,13
Mondi Tire Kutsan8,03-0,625,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret45,081,6226,49
Net Holding4,51-0,8831,49
Netaş Telekom.34,664,0223,43
Niğbaş Niğde Beton30,60-9,95-41,15
Nuh Çimento61,402,3324,70
Nurol GMYO13,35-0,3783,13
Odaş Elektrik4,192,207,44
Olmuksan-IP8,640,12-27,09
Orge Enerji Elektrik10,980,1848,78
Orma Orman Mahsulleri21,86-0,6448,51
Osmanlı Menkul35,14-0,2813,57
Ostim Endüstriyel Yat4,11-1,670,74
Otokar386,901,0221,51
Oyak Çimento8,340,60-5,01
Oyak Yat. Ort.9,92-0,8042,73
Oylum Sınai Yatırımlar5,381,5114,23
Özak GMYO5,600,729,80
Özbal Çelik Boru8,25-2,7125,95
Özderici GMYO2,380,007,21
Özerden Plastik15,381,5970,89
Pamukova Elektrik22,880,007,32
Panora GMYO6,721,058,56
Papilon Savunma25,32-2,2411,25
Park Elek.Madencilik6,25-1,5716,39
Parsan37,12-1,3852,76
Pegasus74,052,49-0,74
Peker GMYO2,35-0,42-9,96
Penguen Gıda4,951,02-1,98
Pera GMYO2,220,9126,73
Pergamon Dış Ticaret32,281,5769,13
Petkim5,182,574,02
Petrokent Turizm1.890,002,39108,52
Pınar Et ve Un24,781,566,44
Pınar Su8,541,3014,94
Pınar Süt26,021,2512,74
Plastikkart17,18-1,8318,89
Polisan Holding3,980,003,11
Politeknik Metal379,001,85-7,11
Prizma Press Matbaacılık5,740,354,74
QNB Finans Fin. Kir.135,001,897,74
QNB Finansbank66,100,00-6,04
Ral Yatırım Holding4,48-0,220,90
Ray Sigorta15,67-0,761,42
Reysaş GMYO5,450,180,00
Reysaş Lojistik8,21-0,73-11,15
Rhea Girişim3,56-0,28-4,30
Rodrigo Tekstil29,720,00116,78
Royal Halı3,55-1,393,20
RTA Laboratuvarları26,00-0,69-14,13
Sabancı Holding11,140,81-2,79
Safkar Ege Soğutmacılık13,529,3924,26
Sanel Mühendislik4,602,6834,50
Sanifoam Sünger19,22-2,4441,32
Sanko Pazarlama9,821,454,58
Saray Matbaacılık6,47-2,41-26,23
Sarkuysan10,572,9219,57
Sasa Polyester48,446,98139,56
Say Yenilenebilir Enerji16,469,9593,42
Sekuro Plastik38,06-7,17172,64
Selçuk Ecza Deposu12,570,16-7,91
Selçuk Gıda4,853,41-2,61
Senkron Güvenlik27,00-2,532,82
Serve Film Prodüksiyon18,405,3815,00
Servet GMYO128,000,9563,27
Seyitler Kimya39,80-1,4958,62
Silverline Endüstri7,07-0,28-17,79
Sinpaş GMYO5,270,1926,08
Smartiks Yazılım8,62-2,05-2,71
Sodaş Sodyum Sanayii42,00-0,8557,45
Sok Marketler Ticaret13,01-0,153,09
Söktaş5,96-1,6517,09
Sönmez Filament98,501,0340,31
Sönmez Pamuklu26,68-0,8911,17
Sumaş Suni Tahta66,003,1328,78
Şeker Fin. Kir.10,193,5659,22
Şekerbank1,48-0,67-1,99
Şişe Cam7,540,533,15
T. Halk Bankası6,014,168,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,700,00-4,38
T.S.K.B.1,740,58-2,25
T.Tuborg24,10-0,2533,37
Taç Tarım Ürünleri28,405,19169,71
Tat Gıda11,632,38-1,94
TAV Havalimanları23,500,6010,33
Taze Kuru Gıda316,30-7,1646,23
Tek-Art Turizm2,15-0,926,44
Tekfen Holding18,141,5110,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret18,39-3,1643,90
Temapol Polimer Plastik19,33-6,6268,09
TGS Dış Ticaret24,04-3,8489,14
Tofaş Oto. Fab.38,743,8614,21
Torunlar GMYO3,860,52-1,03
Trabzon Liman36,762,7414,45
Trabzonspor Sportif2,47-1,201,23
Trend GMYO9,09-1,09-27,68
TSKB GMYO6,290,169,39
Tuğçelik8,590,236,31
Tukaş9,541,27-1,55
Turcas Petrol5,933,4922,27
Turkcell16,730,543,91
Tümosan Motor ve Traktör18,555,3431,84
Tüpraş103,601,47-4,07
Türk Hava Yolları12,492,38-3,25
Türk Prysmian Kablo14,890,4723,06
Türk Telekom8,490,71-0,59
Türk Traktör226,304,4823,86
Türker Proje Gayrimenkul176,900,8656,69
Türkiye Sigorta7,42-1,0712,42
Ufuk Yatırım26,04-3,4894,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,40-3,303,77
Ulusoy Elektrik54,157,875,45
Ulusoy Un Sanayi18,047,6456,87
Umpaş Holding1,97-6,19-24,52
Uşak Seramik2,48-1,205,98
Utopya Turizm37,52-1,78-3,30
Uzertaş Boya67,801,1219,79
Ülker Bisküvi21,920,55-5,27
Vakıf Fin. Kir.13,67-8,26220,89
Vakıf GMYO3,76-0,533,87
Vakıf Yat. Ort.7,74-1,155,16
Vakıflar Bankası4,50-0,66-4,46
Vakko Tekstil6,874,735,37
Vanet Gıda7,88-0,761,94
Verusa Holding69,35-2,3253,77
Verusaturk Girisim32,140,00145,72
Vestel29,461,4539,89
Vestel Beyaz Eşya50,850,0024,39
Viking Kağıt8,490,71-5,67
Yapı Kredi Koray GMYO6,29-0,7941,35
Yapı ve Kredi Bank.2,821,08-8,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.131,60-0,3081,77
Yataş17,180,3518,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,090,25-7,05
Yeni Gimat GMYO15,34-0,5823,41
Yeşil GMYO1,822,2531,88
Yeşil Yapı2,323,1126,09
Yeşil Yatırım Holding205,006,22115,00
Yibitaş İnşaat Malzeme15.900,001,181,92
Yonga Mobilya32,48-0,068,47
Yükselen Çelik5,270,760,73
Yünsa18,439,9625,72
Zorlu Enerji2,862,513,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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