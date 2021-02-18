Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (C) 6,27 0,32 -10,43 İş Fin.Kir. 4,00 0,00 3,63 İş Girişim 26,16 2,03 38,05 İş GMYO 2,50 1,21 -1,57 İş Y. Men. Değ. 20,92 2,85 5325,75 İş Yat. Ort. 4,12 0,73 17,05 İşbir Holding 5.100,00 0,41 86,13 Işık Plastik Sanayi 39,78 -6,44 124,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,80 2,86 57,89 İttifak Holding 3,17 0,96 42,15 İz Hayvancılık Tarım 25,90 1,09 43,89 İzmir Demir Çelik 4,04 -9,01 22,07 İzmir Fırça 7,30 1,67 31,29 Jantsa Jant Sanayi 600,10 -2,26 80,92 Kafein Yazılım 34,06 -2,46 59,31 Kaplamin 30,38 -1,49 -10,12 Kardemir (A) 5,67 0,00 -4,71 Kardemir (B) 5,67 0,00 7,59 Kardemir (D) 6,85 0,74 18,51 Karel Elektronik 28,22 -0,28 22,38 Karsan Otomotiv 5,22 -0,95 60,62 Karsu Tekstil 14,94 0,20 74,74 Kartonsan 77,00 -0,06 -19,41 Katmerciler Ekipman 4,76 -1,45 54,55 Kent Gıda 322,00 2,74 -9,45 Kerevitaş Gıda 6,37 0,79 -3,19 Kervan Gıda 16,32 1,18 23,45 Kervansaray Yat. Holding 1,04 1,96 -17,46 Kiler GMYO 2,65 -1,49 5,58 Klimasan Klima 26,00 9,98 53,21 Koç Holding 22,22 1,18 5,21 Konfrut Gıda 21,12 0,96 24,97 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 92,95 -5,92 292,53 Konya Çimento 1.439,00 -0,90 27,35 Kordsa Teknik Tekstil 28,48 7,39 83,15 Koza Altın 144,90 1,83 49,84 Koza Madencilik 19,93 2,78 28,66 Körfez GMYO 6,43 -0,46 10,86 Kristal Kola 4,04 0,00 3,06 Kron Telekomünikasyon 71,00 -2,74 92,73 Kuştur Kuşadası Turizm 241,70 9,96 53,66 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -0,83 4,35 Kütahya Porselen 50,20 0,40 -0,50 Lider Faktoring 4,66 7,37 36,66 Link Bilgisayar 34,34 6,98 7,73 Logo Yazılım 144,30 1,69 14,98 Lokman Hekim Sağlık 17,18 -0,69 59,78 Lüks Kadife 48,00 2,13 66,09 Makina Takım 4,27 6,48 25,22 Marka Yatırım Holding 6,49 -0,92 0,93 Marmaris Altınyunus 278,00 -4,14 150,23 Marshall 321,40 0,00 4,79 Martı GMYO 2,82 0,71 2,55 Martı Otel 2,28 2,24 7,04 Mavi Giyim 52,45 2,14 0,48 Mazhar Zorlu Holding 41,86 0,00 32,97 Mega Polietilen 10,05 -2,71 31,20 Menderes Tekstil 3,37 0,90 9,06 Merit Turizm 257,70 9,99 207,89 Merko Gıda 7,74 -0,51 -10,42 Metemtur Otelcilik 30,00 5,12 35,75 Metro Holding 2,47 -1,98 18,75 Metro Petrol ve Tesisleri 3,31 -2,65 14,53 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 0,42 2,58 Migros Ticaret 44,20 -0,58 3,27 Milpa 5,90 -1,99 28,26 Mistral GMYO 4,93 -0,40 4,67 MLP Sağlık 23,90 -1,40 20,28 MMC San. ve Tic. Yat. 8,70 8,75 89,13 Mondi Tire Kutsan 8,03 -0,62 5,66 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 45,08 1,62 26,49 Net Holding 4,51 -0,88 31,49 Netaş Telekom. 34,66 4,02 23,43 Niğbaş Niğde Beton 30,60 -9,95 -41,15 Nuh Çimento 61,40 2,33 24,70 Nurol GMYO 13,35 -0,37 83,13 Odaş Elektrik 4,19 2,20 7,44 Olmuksan-IP 8,64 0,12 -27,09 Orge Enerji Elektrik 10,98 0,18 48,78 Orma Orman Mahsulleri 21,86 -0,64 48,51 Osmanlı Menkul 35,14 -0,28 13,57 Ostim Endüstriyel Yat 4,11 -1,67 0,74 Otokar 386,90 1,02 21,51 Oyak Çimento 8,34 0,60 -5,01 Oyak Yat. Ort. 9,92 -0,80 42,73 Oylum Sınai Yatırımlar 5,38 1,51 14,23 Özak GMYO 5,60 0,72 9,80 Özbal Çelik Boru 8,25 -2,71 25,95 Özderici GMYO 2,38 0,00 7,21 Özerden Plastik 15,38 1,59 70,89 Pamukova Elektrik 22,88 0,00 7,32 Panora GMYO 6,72 1,05 8,56 Papilon Savunma 25,32 -2,24 11,25 Park Elek.Madencilik 6,25 -1,57 16,39 Parsan 37,12 -1,38 52,76 Pegasus 74,05 2,49 -0,74 Peker GMYO 2,35 -0,42 -9,96 Penguen Gıda 4,95 1,02 -1,98 Pera GMYO 2,22 0,91 26,73 Pergamon Dış Ticaret 32,28 1,57 69,13 Petkim 5,18 2,57 4,02 Petrokent Turizm 1.890,00 2,39 108,52 Pınar Et ve Un 24,78 1,56 6,44 Pınar Su 8,54 1,30 14,94 Pınar Süt 26,02 1,25 12,74 Plastikkart 17,18 -1,83 18,89 Polisan Holding 3,98 0,00 3,11 Politeknik Metal 379,00 1,85 -7,11 Prizma Press Matbaacılık 5,74 0,35 4,74 QNB Finans Fin. Kir. 135,00 1,89 7,74 QNB Finansbank 66,10 0,00 -6,04 Ral Yatırım Holding 4,48 -0,22 0,90 Ray Sigorta 15,67 -0,76 1,42 Reysaş GMYO 5,45 0,18 0,00 Reysaş Lojistik 8,21 -0,73 -11,15 Rhea Girişim 3,56 -0,28 -4,30 Rodrigo Tekstil 29,72 0,00 116,78 Royal Halı 3,55 -1,39 3,20 RTA Laboratuvarları 26,00 -0,69 -14,13 Sabancı Holding 11,14 0,81 -2,79 Safkar Ege Soğutmacılık 13,52 9,39 24,26 Sanel Mühendislik 4,60 2,68 34,50 Sanifoam Sünger 19,22 -2,44 41,32 Sanko Pazarlama 9,82 1,45 4,58 Saray Matbaacılık 6,47 -2,41 -26,23 Sarkuysan 10,57 2,92 19,57 Sasa Polyester 48,44 6,98 139,56 Say Yenilenebilir Enerji 16,46 9,95 93,42 Sekuro Plastik 38,06 -7,17 172,64 Selçuk Ecza Deposu 12,57 0,16 -7,91 Selçuk Gıda 4,85 3,41 -2,61 Senkron Güvenlik 27,00 -2,53 2,82 Serve Film Prodüksiyon 18,40 5,38 15,00 Servet GMYO 128,00 0,95 63,27 Seyitler Kimya 39,80 -1,49 58,62 Silverline Endüstri 7,07 -0,28 -17,79 Sinpaş GMYO 5,27 0,19 26,08 Smartiks Yazılım 8,62 -2,05 -2,71 Sodaş Sodyum Sanayii 42,00 -0,85 57,45 Sok Marketler Ticaret 13,01 -0,15 3,09 Söktaş 5,96 -1,65 17,09 Sönmez Filament 98,50 1,03 40,31 Sönmez Pamuklu 26,68 -0,89 11,17 Sumaş Suni Tahta 66,00 3,13 28,78 Şeker Fin. Kir. 10,19 3,56 59,22 Şekerbank 1,48 -0,67 -1,99 Şişe Cam 7,54 0,53 3,15 T. Halk Bankası 6,01 4,16 8,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,70 0,00 -4,38 T.S.K.B. 1,74 0,58 -2,25 T.Tuborg 24,10 -0,25 33,37 Taç Tarım Ürünleri 28,40 5,19 169,71 Tat Gıda 11,63 2,38 -1,94 TAV Havalimanları 23,50 0,60 10,33 Taze Kuru Gıda 316,30 -7,16 46,23 Tek-Art Turizm 2,15 -0,92 6,44 Tekfen Holding 18,14 1,51 10,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 18,39 -3,16 43,90 Temapol Polimer Plastik 19,33 -6,62 68,09 TGS Dış Ticaret 24,04 -3,84 89,14 Tofaş Oto. Fab. 38,74 3,86 14,21 Torunlar GMYO 3,86 0,52 -1,03 Trabzon Liman 36,76 2,74 14,45 Trabzonspor Sportif 2,47 -1,20 1,23 Trend GMYO 9,09 -1,09 -27,68 TSKB GMYO 6,29 0,16 9,39 Tuğçelik 8,59 0,23 6,31 Tukaş 9,54 1,27 -1,55 Turcas Petrol 5,93 3,49 22,27 Turkcell 16,73 0,54 3,91 Tümosan Motor ve Traktör 18,55 5,34 31,84 Tüpraş 103,60 1,47 -4,07 Türk Hava Yolları 12,49 2,38 -3,25 Türk Prysmian Kablo 14,89 0,47 23,06 Türk Telekom 8,49 0,71 -0,59 Türk Traktör 226,30 4,48 23,86 Türker Proje Gayrimenkul 176,90 0,86 56,69 Türkiye Sigorta 7,42 -1,07 12,42 Ufuk Yatırım 26,04 -3,48 94,33 Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 -3,30 3,77 Ulusoy Elektrik 54,15 7,87 5,45 Ulusoy Un Sanayi 18,04 7,64 56,87 Umpaş Holding 1,97 -6,19 -24,52 Uşak Seramik 2,48 -1,20 5,98 Utopya Turizm 37,52 -1,78 -3,30 Uzertaş Boya 67,80 1,12 19,79 Ülker Bisküvi 21,92 0,55 -5,27 Vakıf Fin. Kir. 13,67 -8,26 220,89 Vakıf GMYO 3,76 -0,53 3,87 Vakıf Yat. Ort. 7,74 -1,15 5,16 Vakıflar Bankası 4,50 -0,66 -4,46 Vakko Tekstil 6,87 4,73 5,37 Vanet Gıda 7,88 -0,76 1,94 Verusa Holding 69,35 -2,32 53,77 Verusaturk Girisim 32,14 0,00 145,72 Vestel 29,46 1,45 39,89 Vestel Beyaz Eşya 50,85 0,00 24,39 Viking Kağıt 8,49 0,71 -5,67 Yapı Kredi Koray GMYO 6,29 -0,79 41,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,82 1,08 -8,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 131,60 -0,30 81,77 Yataş 17,18 0,35 18,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,09 0,25 -7,05 Yeni Gimat GMYO 15,34 -0,58 23,41 Yeşil GMYO 1,82 2,25 31,88 Yeşil Yapı 2,32 3,11 26,09 Yeşil Yatırım Holding 205,00 6,22 115,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.900,00 1,18 1,92 Yonga Mobilya 32,48 -0,06 8,47 Yükselen Çelik 5,27 0,76 0,73 Yünsa 18,43 9,96 25,72 Zorlu Enerji 2,86 2,51 3,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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