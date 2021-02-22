Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

22.02.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)40.000,00

-1,23
İş Bankası (C)5,99-1,16-14,43
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.4,165,587,77
İş Girişim28,58-1,3850,82
İş GMYO2,47-0,40-2,76
İş Y. Men. Değ.21,281,3320,50
İş Yat. Ort.4,131,4717,33
İşbir Holding4.951,70

80,72
Işık Plastik Sanayi37,940,64

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,63-2,4042,98
İttifak Holding3,072,6837,67
İz Hayvancılık Tarım26,364,1946,44
İzmir Demir Çelik3,39-8,132,43
İzmir Fırça7,05-1,8126,80
Jantsa Jant Sanayi578,00-0,3474,25
Kafein Yazılım31,62-2,7747,90
Kaplamin29,12-2,08-13,85
Kardemir (A)5,660,89-4,87
Kardemir (B)5,640,367,02
Kardemir (D)6,931,6119,90
Karel Elektronik29,920,0729,75
Karsan Otomotiv5,424,0366,77
Karsu Tekstil14,33-5,6667,60
Kartonsan75,35-1,31-21,14
Katmerciler Ekipman4,67-1,2751,62
Kent Gıda318,00

-10,57
Kerevitaş Gıda6,17-0,48-6,23
Kervan Gıda16,050,0021,41
Kervansaray Yat. Holding1,06

-15,87
Kiler GMYO2,59-1,523,19
Klimasan Klima27,045,1359,34
Koç Holding22,761,257,77
Konfrut Gıda20,02-1,8618,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji92,15-2,44289,15
Konya Çimento1.371,00-1,0121,33
Kordsa Teknik Tekstil28,627,6784,05
Koza Altın144,70-0,1449,64
Koza Madencilik19,600,1026,53
Körfez GMYO6,715,1715,69
Kristal Kola4,110,244,85
Kron Telekomünikasyon67,00-3,2581,87
Kuştur Kuşadası Turizm249,005,1158,30
Kuyumcukent Gayrimenkul2,400,004,35
Kütahya Porselen51,50-1,152,08
Lider Faktoring4,490,6731,67
Link Bilgisayar42,709,9933,96
Logo Yazılım147,300,2717,37
Lokman Hekim Sağlık18,802,9074,85
Lüks Kadife48,98

69,48
Makina Takım4,935,7944,57
Marka Yatırım Holding6,40-0,62-0,47
Marmaris Altınyunus256,00-1,54130,42
Marshall319,200,224,08
Martı GMYO2,750,000,00
Martı Otel2,250,905,63
Mavi Giyim54,801,864,98
Mazhar Zorlu Holding42,08

33,67
Mega Polietilen9,980,2030,29
Menderes Tekstil3,571,4215,53
Merit Turizm311,709,99272,40
Merko Gıda7,52-1,18-12,96
Metemtur Otelcilik30,100,0036,20
Metro Holding2,49-1,9719,71
Metro Petrol ve Tesisleri3,34-1,1815,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,36-0,421,29
Migros Ticaret44,220,323,32
Milpa5,680,0023,48
Mistral GMYO5,000,606,16
MLP Sağlık24,942,9725,52
MMC San. ve Tic. Yat.7,200,5656,52
Mondi Tire Kutsan7,92-0,254,21
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,42-1,1821,83
Net Holding4,59-2,1333,82
Netaş Telekom.34,200,1221,79
Niğbaş Niğde Beton25,00-9,22-51,92
Nuh Çimento62,85-2,0327,64
Nurol GMYO14,472,1298,49
Odaş Elektrik4,092,254,87
Olmuksan-IP8,600,70-27,43
Orge Enerji Elektrik11,14-2,1150,95
Orma Orman Mahsulleri20,00

35,87
Osmanlı Menkul38,683,1525,02
Ostim Endüstriyel Yat4,060,00-0,49
Otokar375,00-1,4717,78
Oyak Çimento8,290,24-5,58
Oyak Yat. Ort.9,50-1,8636,69
Oylum Sınai Yatırımlar5,25-1,5011,46
Özak GMYO5,69-2,2311,57
Özbal Çelik Boru8,08-1,1023,36
Özderici GMYO2,350,865,86
Özerden Plastik15,00-3,5466,67
Pamukova Elektrik22,94

7,60
Panora GMYO6,630,007,11
Papilon Savunma24,92-0,649,49
Park Elek.Madencilik6,18-1,7515,08
Parsan37,52-1,7854,40
Pegasus74,501,43-0,13
Peker GMYO2,30-0,86-11,88
Penguen Gıda4,80-0,62-4,95
Pera GMYO2,35-0,4234,15
Pergamon Dış Ticaret30,42-1,8159,39
Petkim5,14-0,963,21
Petrokent Turizm1.766,000,3494,84
Pınar Et ve Un24,72-0,326,19
Pınar Su8,440,1213,59
Pınar Süt25,760,1611,61
Plastikkart17,14-2,0618,62
Polisan Holding3,93-0,251,81
Politeknik Metal352,40-1,23-13,63
Prizma Press Matbaacılık5,59-0,892,01
QNB Finans Fin. Kir.130,00

3,75
QNB Finansbank65,80

-6,47
Ral Yatırım Holding4,43-0,89-0,23
Ray Sigorta15,66-0,761,36
Reysaş GMYO5,50-1,610,92
Reysaş Lojistik8,28-0,60-10,39
Rhea Girişim3,49-0,85-6,18
Rodrigo Tekstil26,70

94,75
Royal Halı3,62

5,23
RTA Laboratuvarları23,48-2,89-22,46
Sabancı Holding11,201,17-2,27
Safkar Ege Soğutmacılık12,990,8519,39
Sanel Mühendislik4,49-0,2231,29
Sanifoam Sünger18,70

37,50
Sanko Pazarlama9,650,312,77
Saray Matbaacılık6,28-1,10-28,39
Sarkuysan11,032,6024,77
Sasa Polyester41,88-6,56107,12
Say Yenilenebilir Enerji17,529,98105,88
Sekuro Plastik37,62

169,48
Selçuk Ecza Deposu12,69-0,78-7,03
Selçuk Gıda4,65

-6,63
Senkron Güvenlik27,50

4,72
Serve Film Prodüksiyon20,90

30,62
Servet GMYO120,00-4,5353,06
Seyitler Kimya39,400,8257,03
Silverline Endüstri6,82-1,02-20,70
Sinpaş GMYO5,24-0,1925,36
Smartiks Yazılım8,69-1,25-1,92
Sodaş Sodyum Sanayii46,20

73,20
Sok Marketler Ticaret12,970,002,77
Söktaş5,913,1416,11
Sönmez Filament96,453,7137,39
Sönmez Pamuklu25,721,267,17
Sumaş Suni Tahta62,00

20,98
Şeker Fin. Kir.11,106,8373,44
Şekerbank1,480,00-1,99
Şişe Cam7,39-0,671,09
T. Halk Bankası5,77-1,033,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,90

-3,73
T.S.K.B.1,750,57-1,69
T.Tuborg23,14

28,06
Taç Tarım Ürünleri24,10

128,87
Tat Gıda11,410,44-3,79
TAV Havalimanları23,361,309,67
Taze Kuru Gıda323,00-4,2449,33
Tek-Art Turizm2,06-0,961,98
Tekfen Holding18,10-0,1110,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret20,38-1,4559,47
Temapol Polimer Plastik23,169,97101,39
TGS Dış Ticaret23,12-0,3481,90
Tofaş Oto. Fab.38,401,9113,21
Torunlar GMYO3,820,26-2,05
Trabzon Liman36,00-0,5012,08
Trabzonspor Sportif2,522,863,28
Trend GMYO9,231,43-26,57
TSKB GMYO6,01-1,644,52
Tuğçelik8,33-1,303,09
Tukaş9,38-0,21-3,20
Turcas Petrol5,59-1,0615,26
Turkcell16,68-2,343,60
Tümosan Motor ve Traktör19,25-4,2336,82
Tüpraş102,30-0,58-5,28
Türk Hava Yolları12,501,63-3,18
Türk Prysmian Kablo14,600,4820,66
Türk Telekom8,410,12-1,52
Türk Traktör222,501,2321,78
Türker Proje Gayrimenkul182,000,5061,20
Türkiye Sigorta7,29-0,6810,45
Ufuk Yatırım30,50

127,61
Ulaşlar Turizm Yat.4,20-4,11-0,94
Ulusoy Elektrik64,906,9226,39
Ulusoy Un Sanayi17,65-0,6853,48
Umpaş Holding1,73

-33,72
Uşak Seramik2,460,415,13
Utopya Turizm37,58-3,14-3,14
Uzertaş Boya70,00

23,67
Ülker Bisküvi21,80-0,37-5,79
Vakıf Fin. Kir.17,639,98313,85
Vakıf GMYO3,800,264,97
Vakıf Yat. Ort.8,324,7913,04
Vakıflar Bankası4,70-2,08-0,21
Vakko Tekstil7,389,9913,19
Vanet Gıda7,99-0,753,36
Verusa Holding69,45-4,4053,99
Verusaturk Girisim33,900,00159,17
Vestel30,000,0742,45
Vestel Beyaz Eşya57,352,5940,29
Viking Kağıt8,37-0,24-7,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,201,6439,33
Yapı ve Kredi Bank.2,78-1,77-9,74
Yaprak Süt ve Besi Çift.125,60-3,0173,48
Yataş16,84-0,1216,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,651,975,68
Yeni Gimat GMYO15,38-1,6623,73
Yeşil GMYO1,810,0031,16
Yeşil Yapı2,25-0,8822,28
Yeşil Yatırım Holding199,500,61109,23
Yibitaş İnşaat Malzeme15.849,80

1,60
Yonga Mobilya31,70

5,86
Yükselen Çelik5,23-0,95-0,04
Yünsa19,45-4,0032,67
Zorlu Enerji2,880,703,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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