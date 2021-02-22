Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|-1,23
|İş Bankası (C)
|5,99
|-1,16
|-14,43
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|4,16
|5,58
|7,77
|İş Girişim
|28,58
|-1,38
|50,82
|İş GMYO
|2,47
|-0,40
|-2,76
|İş Y. Men. Değ.
|21,28
|1,33
|20,50
|İş Yat. Ort.
|4,13
|1,47
|17,33
|İşbir Holding
|4.951,70
|80,72
|Işık Plastik Sanayi
|37,94
|0,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,63
|-2,40
|42,98
|İttifak Holding
|3,07
|2,68
|37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|26,36
|4,19
|46,44
|İzmir Demir Çelik
|3,39
|-8,13
|2,43
|İzmir Fırça
|7,05
|-1,81
|26,80
|Jantsa Jant Sanayi
|578,00
|-0,34
|74,25
|Kafein Yazılım
|31,62
|-2,77
|47,90
|Kaplamin
|29,12
|-2,08
|-13,85
|Kardemir (A)
|5,66
|0,89
|-4,87
|Kardemir (B)
|5,64
|0,36
|7,02
|Kardemir (D)
|6,93
|1,61
|19,90
|Karel Elektronik
|29,92
|0,07
|29,75
|Karsan Otomotiv
|5,42
|4,03
|66,77
|Karsu Tekstil
|14,33
|-5,66
|67,60
|Kartonsan
|75,35
|-1,31
|-21,14
|Katmerciler Ekipman
|4,67
|-1,27
|51,62
|Kent Gıda
|318,00
|-10,57
|Kerevitaş Gıda
|6,17
|-0,48
|-6,23
|Kervan Gıda
|16,05
|0,00
|21,41
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|-15,87
|Kiler GMYO
|2,59
|-1,52
|3,19
|Klimasan Klima
|27,04
|5,13
|59,34
|Koç Holding
|22,76
|1,25
|7,77
|Konfrut Gıda
|20,02
|-1,86
|18,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|92,15
|-2,44
|289,15
|Konya Çimento
|1.371,00
|-1,01
|21,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,62
|7,67
|84,05
|Koza Altın
|144,70
|-0,14
|49,64
|Koza Madencilik
|19,60
|0,10
|26,53
|Körfez GMYO
|6,71
|5,17
|15,69
|Kristal Kola
|4,11
|0,24
|4,85
|Kron Telekomünikasyon
|67,00
|-3,25
|81,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|249,00
|5,11
|58,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|0,00
|4,35
|Kütahya Porselen
|51,50
|-1,15
|2,08
|Lider Faktoring
|4,49
|0,67
|31,67
|Link Bilgisayar
|42,70
|9,99
|33,96
|Logo Yazılım
|147,30
|0,27
|17,37
|Lokman Hekim Sağlık
|18,80
|2,90
|74,85
|Lüks Kadife
|48,98
|69,48
|Makina Takım
|4,93
|5,79
|44,57
|Marka Yatırım Holding
|6,40
|-0,62
|-0,47
|Marmaris Altınyunus
|256,00
|-1,54
|130,42
|Marshall
|319,20
|0,22
|4,08
|Martı GMYO
|2,75
|0,00
|0,00
|Martı Otel
|2,25
|0,90
|5,63
|Mavi Giyim
|54,80
|1,86
|4,98
|Mazhar Zorlu Holding
|42,08
|33,67
|Mega Polietilen
|9,98
|0,20
|30,29
|Menderes Tekstil
|3,57
|1,42
|15,53
|Merit Turizm
|311,70
|9,99
|272,40
|Merko Gıda
|7,52
|-1,18
|-12,96
|Metemtur Otelcilik
|30,10
|0,00
|36,20
|Metro Holding
|2,49
|-1,97
|19,71
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,34
|-1,18
|15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-0,42
|1,29
|Migros Ticaret
|44,22
|0,32
|3,32
|Milpa
|5,68
|0,00
|23,48
|Mistral GMYO
|5,00
|0,60
|6,16
|MLP Sağlık
|24,94
|2,97
|25,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,20
|0,56
|56,52
|Mondi Tire Kutsan
|7,92
|-0,25
|4,21
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,42
|-1,18
|21,83
|Net Holding
|4,59
|-2,13
|33,82
|Netaş Telekom.
|34,20
|0,12
|21,79
|Niğbaş Niğde Beton
|25,00
|-9,22
|-51,92
|Nuh Çimento
|62,85
|-2,03
|27,64
|Nurol GMYO
|14,47
|2,12
|98,49
|Odaş Elektrik
|4,09
|2,25
|4,87
|Olmuksan-IP
|8,60
|0,70
|-27,43
|Orge Enerji Elektrik
|11,14
|-2,11
|50,95
|Orma Orman Mahsulleri
|20,00
|35,87
|Osmanlı Menkul
|38,68
|3,15
|25,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,06
|0,00
|-0,49
|Otokar
|375,00
|-1,47
|17,78
|Oyak Çimento
|8,29
|0,24
|-5,58
|Oyak Yat. Ort.
|9,50
|-1,86
|36,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|-1,50
|11,46
|Özak GMYO
|5,69
|-2,23
|11,57
|Özbal Çelik Boru
|8,08
|-1,10
|23,36
|Özderici GMYO
|2,35
|0,86
|5,86
|Özerden Plastik
|15,00
|-3,54
|66,67
|Pamukova Elektrik
|22,94
|7,60
|Panora GMYO
|6,63
|0,00
|7,11
|Papilon Savunma
|24,92
|-0,64
|9,49
|Park Elek.Madencilik
|6,18
|-1,75
|15,08
|Parsan
|37,52
|-1,78
|54,40
|Pegasus
|74,50
|1,43
|-0,13
|Peker GMYO
|2,30
|-0,86
|-11,88
|Penguen Gıda
|4,80
|-0,62
|-4,95
|Pera GMYO
|2,35
|-0,42
|34,15
|Pergamon Dış Ticaret
|30,42
|-1,81
|59,39
|Petkim
|5,14
|-0,96
|3,21
|Petrokent Turizm
|1.766,00
|0,34
|94,84
|Pınar Et ve Un
|24,72
|-0,32
|6,19
|Pınar Su
|8,44
|0,12
|13,59
|Pınar Süt
|25,76
|0,16
|11,61
|Plastikkart
|17,14
|-2,06
|18,62
|Polisan Holding
|3,93
|-0,25
|1,81
|Politeknik Metal
|352,40
|-1,23
|-13,63
|Prizma Press Matbaacılık
|5,59
|-0,89
|2,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,00
|3,75
|QNB Finansbank
|65,80
|-6,47
|Ral Yatırım Holding
|4,43
|-0,89
|-0,23
|Ray Sigorta
|15,66
|-0,76
|1,36
|Reysaş GMYO
|5,50
|-1,61
|0,92
|Reysaş Lojistik
|8,28
|-0,60
|-10,39
|Rhea Girişim
|3,49
|-0,85
|-6,18
|Rodrigo Tekstil
|26,70
|94,75
|Royal Halı
|3,62
|5,23
|RTA Laboratuvarları
|23,48
|-2,89
|-22,46
|Sabancı Holding
|11,20
|1,17
|-2,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,99
|0,85
|19,39
|Sanel Mühendislik
|4,49
|-0,22
|31,29
|Sanifoam Sünger
|18,70
|37,50
|Sanko Pazarlama
|9,65
|0,31
|2,77
|Saray Matbaacılık
|6,28
|-1,10
|-28,39
|Sarkuysan
|11,03
|2,60
|24,77
|Sasa Polyester
|41,88
|-6,56
|107,12
|Say Yenilenebilir Enerji
|17,52
|9,98
|105,88
|Sekuro Plastik
|37,62
|169,48
|Selçuk Ecza Deposu
|12,69
|-0,78
|-7,03
|Selçuk Gıda
|4,65
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|27,50
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|20,90
|30,62
|Servet GMYO
|120,00
|-4,53
|53,06
|Seyitler Kimya
|39,40
|0,82
|57,03
|Silverline Endüstri
|6,82
|-1,02
|-20,70
|Sinpaş GMYO
|5,24
|-0,19
|25,36
|Smartiks Yazılım
|8,69
|-1,25
|-1,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|46,20
|73,20
|Sok Marketler Ticaret
|12,97
|0,00
|2,77
|Söktaş
|5,91
|3,14
|16,11
|Sönmez Filament
|96,45
|3,71
|37,39
|Sönmez Pamuklu
|25,72
|1,26
|7,17
|Sumaş Suni Tahta
|62,00
|20,98
|Şeker Fin. Kir.
|11,10
|6,83
|73,44
|Şekerbank
|1,48
|0,00
|-1,99
|Şişe Cam
|7,39
|-0,67
|1,09
|T. Halk Bankası
|5,77
|-1,03
|3,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,90
|-3,73
|T.S.K.B.
|1,75
|0,57
|-1,69
|T.Tuborg
|23,14
|28,06
|Taç Tarım Ürünleri
|24,10
|128,87
|Tat Gıda
|11,41
|0,44
|-3,79
|TAV Havalimanları
|23,36
|1,30
|9,67
|Taze Kuru Gıda
|323,00
|-4,24
|49,33
|Tek-Art Turizm
|2,06
|-0,96
|1,98
|Tekfen Holding
|18,10
|-0,11
|10,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|20,38
|-1,45
|59,47
|Temapol Polimer Plastik
|23,16
|9,97
|101,39
|TGS Dış Ticaret
|23,12
|-0,34
|81,90
|Tofaş Oto. Fab.
|38,40
|1,91
|13,21
|Torunlar GMYO
|3,82
|0,26
|-2,05
|Trabzon Liman
|36,00
|-0,50
|12,08
|Trabzonspor Sportif
|2,52
|2,86
|3,28
|Trend GMYO
|9,23
|1,43
|-26,57
|TSKB GMYO
|6,01
|-1,64
|4,52
|Tuğçelik
|8,33
|-1,30
|3,09
|Tukaş
|9,38
|-0,21
|-3,20
|Turcas Petrol
|5,59
|-1,06
|15,26
|Turkcell
|16,68
|-2,34
|3,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,25
|-4,23
|36,82
|Tüpraş
|102,30
|-0,58
|-5,28
|Türk Hava Yolları
|12,50
|1,63
|-3,18
|Türk Prysmian Kablo
|14,60
|0,48
|20,66
|Türk Telekom
|8,41
|0,12
|-1,52
|Türk Traktör
|222,50
|1,23
|21,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|182,00
|0,50
|61,20
|Türkiye Sigorta
|7,29
|-0,68
|10,45
|Ufuk Yatırım
|30,50
|127,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|-4,11
|-0,94
|Ulusoy Elektrik
|64,90
|6,92
|26,39
|Ulusoy Un Sanayi
|17,65
|-0,68
|53,48
|Umpaş Holding
|1,73
|-33,72
|Uşak Seramik
|2,46
|0,41
|5,13
|Utopya Turizm
|37,58
|-3,14
|-3,14
|Uzertaş Boya
|70,00
|23,67
|Ülker Bisküvi
|21,80
|-0,37
|-5,79
|Vakıf Fin. Kir.
|17,63
|9,98
|313,85
|Vakıf GMYO
|3,80
|0,26
|4,97
|Vakıf Yat. Ort.
|8,32
|4,79
|13,04
|Vakıflar Bankası
|4,70
|-2,08
|-0,21
|Vakko Tekstil
|7,38
|9,99
|13,19
|Vanet Gıda
|7,99
|-0,75
|3,36
|Verusa Holding
|69,45
|-4,40
|53,99
|Verusaturk Girisim
|33,90
|0,00
|159,17
|Vestel
|30,00
|0,07
|42,45
|Vestel Beyaz Eşya
|57,35
|2,59
|40,29
|Viking Kağıt
|8,37
|-0,24
|-7,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,20
|1,64
|39,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,78
|-1,77
|-9,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|125,60
|-3,01
|73,48
|Yataş
|16,84
|-0,12
|16,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,65
|1,97
|5,68
|Yeni Gimat GMYO
|15,38
|-1,66
|23,73
|Yeşil GMYO
|1,81
|0,00
|31,16
|Yeşil Yapı
|2,25
|-0,88
|22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|199,50
|0,61
|109,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.849,80
|1,60
|Yonga Mobilya
|31,70
|5,86
|Yükselen Çelik
|5,23
|-0,95
|-0,04
|Yünsa
|19,45
|-4,00
|32,67
|Zorlu Enerji
|2,88
|0,70
|3,97
(Son)
Kaynak: AA
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