Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 43.998,00 3,51 8,64 İş Bankası (C) 5,86 -0,34 -16,29 İş Fin.Kir. 3,86 -1,03 0,00 İş Girişim 24,94 2,63 31,61 İş GMYO 2,30 -1,71 -9,45 İş Y. Men. Değ. 21,20 -1,67 20,05 İş Yat. Ort. 3,78 0,53 269351,63 İşbir Holding 5.650,00 2,73 106,20 Işık Plastik Sanayi 36,78 -0,05 107,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,69 -1,17 48,25 İttifak Holding 2,86 4,00 28,25 İz Hayvancılık Tarım 23,32 -1,52 29,56 İzmir Demir Çelik 3,18 -2,45 -3,92 İzmir Fırça 6,86 2,08 23,38 Jantsa Jant Sanayi 532,00 -2,12 60,39 Kafein Yazılım 30,06 -1,51 40,60 Kaplamin 25,90 -2,70 -23,37 Kardemir (A) 5,59 2,95 -6,05 Kardemir (B) 5,59 2,95 6,07 Kardemir (D) 6,93 0,43 19,90 Karel Elektronik 29,46 0,68 27,75 Karsan Otomotiv 4,59 3,38 41,23 Karsu Tekstil 13,70 -0,58 60,23 Kartonsan 75,70 -2,64 -20,77 Katmerciler Ekipman 4,51 -2,38 46,43 Kent Gıda 358,90 9,99 0,93 Kerevitaş Gıda 5,82 3,01 -11,55 Kervan Gıda 15,30 -1,23 15,73 Kervansaray Yat. Holding 0,98 -1,01 -22,22 Kiler GMYO 2,54 -0,78 1,20 Klimasan Klima 24,00 -4,00 41,43 Koç Holding 23,10 0,35 9,38 Konfrut Gıda 18,64 -0,43 10,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 89,90 9,97 279,65 Konya Çimento 1.321,50 3,21 16,95 Kordsa Teknik Tekstil 26,68 5,62 71,58 Koza Altın 131,80 -3,30 36,30 Koza Madencilik 16,75 -5,69 8,13 Körfez GMYO 8,69 7,28 49,83 Kristal Kola 3,44 -1,43 -12,24 Kron Telekomünikasyon 56,65 -2,33 53,77 Kuştur Kuşadası Turizm 379,90 -2,91 141,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 -0,90 -3,91 Kütahya Porselen 52,30 -0,10 3,67 Lider Faktoring 4,24 -0,24 24,34 Link Bilgisayar 58,95 9,88 84,94 Logo Yazılım 137,20 -2,00 9,32 Lokman Hekim Sağlık 17,20 -2,05 59,97 Lüks Kadife 46,20 -0,82 59,86 Makina Takım 4,62 0,43 35,48 Marka Yatırım Holding 6,11 0,66 -4,98 Marmaris Altınyunus 266,60 4,47 139,96 Marshall 316,00 -1,86 3,03 Martı GMYO 2,89 -1,37 5,09 Martı Otel 2,87 3,24 34,74 Mavi Giyim 52,75 -0,75 1,05 Mazhar Zorlu Holding 44,50 0,45 41,36 Mega Polietilen 8,50 1,19 10,97 Menderes Tekstil 3,57 2,59 15,53 Merit Turizm 370,00 2,64 342,05 Merko Gıda 7,11 -1,11 -17,71 Metemtur Otelcilik 32,96 4,70 49,14 Metro Holding 2,41 0,00 15,87 Metro Petrol ve Tesisleri 3,23 4,87 11,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 0,44 -1,29 Migros Ticaret 39,56 -2,32 -7,57 Milpa 5,11 -0,97 11,09 Mistral GMYO 4,96 0,40 5,31 MLP Sağlık 24,78 -0,32 24,71 MMC San. ve Tic. Yat. 6,83 0,00 48,48 Mondi Tire Kutsan 7,57 -1,69 -0,39 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,00 0,23 23,46 Net Holding 4,82 -0,41 40,52 Netaş Telekom. 31,04 0,13 10,54 Niğbaş Niğde Beton 26,40 0,38 -49,23 Nuh Çimento 64,90 -0,61 31,80 Nurol GMYO 13,99 2,12 91,91 Odaş Elektrik 3,87 -1,28 -0,77 Olmuksan-IP 8,19 -0,73 -30,89 Orge Enerji Elektrik 10,92 3,41 47,97 Orma Orman Mahsulleri 20,54 -2,65 39,54 Osmanlı Menkul 36,66 -9,93 18,49 Ostim Endüstriyel Yat 2,62 -3,68 -4,86 Otokar 387,80 -1,25 21,80 Oyak Çimento 7,83 -0,76 -10,82 Oyak Yat. Ort. 8,97 -1,43 29,06 Oylum Sınai Yatırımlar 4,63 -1,49 -1,70 Özak GMYO 5,27 -0,94 3,33 Özbal Çelik Boru 7,79 -3,95 18,93 Özderici GMYO 2,21 0,91 -0,45 Özerden Plastik 12,14 1,51 34,89 Pamukova Elektrik 31,24 8,77 46,53 Panora GMYO 6,40 0,63 3,39 Papilon Savunma 22,04 -0,63 -3,16 Park Elek.Madencilik 5,68 -1,05 5,77 Parsan 33,54 -2,04 38,02 Pegasus 91,65 3,56 22,86 Peker GMYO 2,23 0,45 -14,56 Penguen Gıda 4,79 -0,21 -5,15 Pera GMYO 2,12 -2,75 21,02 Pergamon Dış Ticaret 30,60 -1,16 60,33 Petkim 5,53 2,79 11,04 Petrokent Turizm 1.791,00 4,20 97,59 Pınar Et ve Un 23,90 0,76 2,66 Pınar Su 8,15 -0,85 9,69 Pınar Süt 23,16 -1,61 0,35 Plastikkart 16,40 -0,55 13,49 Polisan Holding 3,81 -3,05 -1,30 Politeknik Metal 365,00 -0,82 -10,54 Prizma Press Matbaacılık 5,25 1,16 -4,20 QNB Finans Fin. Kir. 133,00 0,00 6,15 QNB Finansbank 63,00 0,00 -10,45 Ral Yatırım Holding 4,22 0,24 -4,95 Ray Sigorta 14,87 0,07 -3,75 Reysaş GMYO 5,27 -0,94 -3,30 Reysaş Lojistik 7,97 1,40 -13,74 Rhea Girişim 3,23 -2,12 -13,17 Rodrigo Tekstil 19,22 -6,97 40,19 Royal Halı 4,07 10,00 18,31 RTA Laboratuvarları 21,44 1,71 -29,19 Sabancı Holding 10,69 -0,47 -6,72 Safkar Ege Soğutmacılık 11,28 -2,51 3,68 Sanel Mühendislik 4,65 -0,85 35,96 Sanifoam Sünger 19,21 -0,47 41,25 Sanko Pazarlama 8,90 -0,78 -5,22 Saray Matbaacılık 6,19 -1,75 -29,42 Sarkuysan 11,12 -2,80 25,79 Sasa Polyester 39,40 -2,23 94,86 Say Yenilenebilir Enerji 18,64 -2,15 119,04 Sekuro Plastik 42,30 -3,60 203,01 Selçuk Ecza Deposu 11,52 -2,29 -15,60 Selçuk Gıda 4,66 1,30 -6,43 Senkron Güvenlik 27,00 0,00 2,82 Serve Film Prodüksiyon 18,05 0,00 12,81 Servet GMYO 114,80 -0,17 46,43 Seyitler Kimya 38,38 -7,29 52,96 Silverline Endüstri 6,50 -3,56 -24,42 Sinpaş GMYO 4,58 -1,08 9,57 Smartiks Yazılım 7,99 0,00 -9,82 Sodaş Sodyum Sanayii 43,80 6,21 64,20 Sok Marketler Ticaret 11,52 -0,09 -8,72 Söktaş 5,26 -2,41 3,34 Sönmez Filament 88,20 0,92 25,64 Sönmez Pamuklu 24,48 3,64 2,00 Sumaş Suni Tahta 79,20 10,00 54,54 Şeker Fin. Kir. 12,67 7,37 97,97 Şekerbank 1,39 -0,71 -7,95 Şişe Cam 7,53 -0,79 3,01 T. Halk Bankası 5,45 0,18 -1,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,00 0,00 -0,19 T.S.K.B. 1,76 1,73 -1,12 T.Tuborg 22,20 1,28 22,86 Taç Tarım Ürünleri 25,10 -7,04 138,37 Tat Gıda 10,62 0,19 -10,46 TAV Havalimanları 27,30 3,41 28,17 Taze Kuru Gıda 296,60 -1,13 37,12 Tek-Art Turizm 2,20 1,85 8,91 Tekfen Holding 16,83 2,62 2,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,52 -1,27 21,44 Temapol Polimer Plastik 22,80 4,11 98,26 TGS Dış Ticaret 20,82 -2,53 63,81 Tofaş Oto. Fab. 37,48 1,85 10,50 Torunlar GMYO 3,59 0,00 -7,95 Trabzon Liman 34,20 -2,23 6,48 Trabzonspor Sportif 2,39 0,00 -2,05 Trend GMYO 8,11 -2,29 -35,48 TSKB GMYO 5,77 0,00 0,35 Tuğçelik 7,72 -0,52 -4,46 Tukaş 8,84 -1,67 -8,77 Turcas Petrol 5,19 -0,95 7,01 Turkcell 16,03 -0,56 -0,43 Tümosan Motor ve Traktör 18,64 -1,95 32,48 Tüpraş 106,90 1,04 -1,02 Türk Hava Yolları 14,76 6,96 14,33 Türk Prysmian Kablo 12,98 -1,37 7,27 Türk Telekom 7,88 -1,01 -7,73 Türk Traktör 222,90 -1,11 22,00 Türker Proje Gayrimenkul 169,20 2,55 49,87 Türkiye Sigorta 7,13 -2,33 8,03 Ufuk Yatırım 26,94 9,96 101,04 Ulaşlar Turizm Yat. 4,19 -0,71 -1,18 Ulusoy Elektrik 59,95 -2,52 16,75 Ulusoy Un Sanayi 17,96 -1,32 56,17 Umpaş Holding 1,28 -8,57 -50,96 Uşak Seramik 2,50 2,46 6,84 Utopya Turizm 36,36 -0,66 -6,29 Uzertaş Boya 71,50 0,00 26,33 Ülker Bisküvi 21,30 0,85 -7,95 Vakıf Fin. Kir. 19,48 9,99 357,28 Vakıf GMYO 3,44 -0,58 -4,97 Vakıf Yat. Ort. 7,67 -1,54 4,21 Vakıflar Bankası 4,28 0,47 -9,13 Vakko Tekstil 8,94 4,44 37,12 Vanet Gıda 7,13 -0,97 -7,76 Verusa Holding 62,60 -2,49 38,80 Verusaturk Girisim 33,08 -0,06 152,91 Vestel 28,10 2,03 33,43 Vestel Beyaz Eşya 53,00 -0,47 29,65 Viking Kağıt 8,06 2,94 -10,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,25 4,17 40,45 Yapı ve Kredi Bank. 2,76 -1,08 -10,39 Yaprak Süt ve Besi Çift. 127,00 0,79 75,41 Yataş 16,31 -0,73 12,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,80 -1,23 9,09 Yeni Gimat GMYO 15,17 0,80 22,04 Yeşil GMYO 1,72 -2,82 24,64 Yeşil Yapı 2,49 -4,23 35,33 Yeşil Yatırım Holding 175,80 5,71 84,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.650,30 -2,33 -6,09 Yonga Mobilya 31,48 1,55 5,13 Yükselen Çelik 5,02 -1,38 -4,05 Yünsa 18,04 -1,96 23,06 Zorlu Enerji 2,66 -1,48 -3,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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