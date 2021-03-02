Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.03.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)43.998,003,518,64
İş Bankası (C)5,86-0,34-16,29
İş Fin.Kir.3,86-1,030,00
İş Girişim24,942,6331,61
İş GMYO2,30-1,71-9,45
İş Y. Men. Değ.21,20-1,6720,05
İş Yat. Ort.3,780,53269351,63
İşbir Holding5.650,002,73106,20
Işık Plastik Sanayi36,78-0,05107,68
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,69-1,1748,25
İttifak Holding2,864,0028,25
İz Hayvancılık Tarım23,32-1,5229,56
İzmir Demir Çelik3,18-2,45-3,92
İzmir Fırça6,862,0823,38
Jantsa Jant Sanayi532,00-2,1260,39
Kafein Yazılım30,06-1,5140,60
Kaplamin25,90-2,70-23,37
Kardemir (A)5,592,95-6,05
Kardemir (B)5,592,956,07
Kardemir (D)6,930,4319,90
Karel Elektronik29,460,6827,75
Karsan Otomotiv4,593,3841,23
Karsu Tekstil13,70-0,5860,23
Kartonsan75,70-2,64-20,77
Katmerciler Ekipman4,51-2,3846,43
Kent Gıda358,909,990,93
Kerevitaş Gıda5,823,01-11,55
Kervan Gıda15,30-1,2315,73
Kervansaray Yat. Holding0,98-1,01-22,22
Kiler GMYO2,54-0,781,20
Klimasan Klima24,00-4,0041,43
Koç Holding23,100,359,38
Konfrut Gıda18,64-0,4310,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji89,909,97279,65
Konya Çimento1.321,503,2116,95
Kordsa Teknik Tekstil26,685,6271,58
Koza Altın131,80-3,3036,30
Koza Madencilik16,75-5,698,13
Körfez GMYO8,697,2849,83
Kristal Kola3,44-1,43-12,24
Kron Telekomünikasyon56,65-2,3353,77
Kuştur Kuşadası Turizm379,90-2,91141,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-0,90-3,91
Kütahya Porselen52,30-0,103,67
Lider Faktoring4,24-0,2424,34
Link Bilgisayar58,959,8884,94
Logo Yazılım137,20-2,009,32
Lokman Hekim Sağlık17,20-2,0559,97
Lüks Kadife46,20-0,8259,86
Makina Takım4,620,4335,48
Marka Yatırım Holding6,110,66-4,98
Marmaris Altınyunus266,604,47139,96
Marshall316,00-1,863,03
Martı GMYO2,89-1,375,09
Martı Otel2,873,2434,74
Mavi Giyim52,75-0,751,05
Mazhar Zorlu Holding44,500,4541,36
Mega Polietilen8,501,1910,97
Menderes Tekstil3,572,5915,53
Merit Turizm370,002,64342,05
Merko Gıda7,11-1,11-17,71
Metemtur Otelcilik32,964,7049,14
Metro Holding2,410,0015,87
Metro Petrol ve Tesisleri3,234,8711,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,300,44-1,29
Migros Ticaret39,56-2,32-7,57
Milpa5,11-0,9711,09
Mistral GMYO4,960,405,31
MLP Sağlık24,78-0,3224,71
MMC San. ve Tic. Yat.6,830,0048,48
Mondi Tire Kutsan7,57-1,69-0,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,000,2323,46
Net Holding4,82-0,4140,52
Netaş Telekom.31,040,1310,54
Niğbaş Niğde Beton26,400,38-49,23
Nuh Çimento64,90-0,6131,80
Nurol GMYO13,992,1291,91
Odaş Elektrik3,87-1,28-0,77
Olmuksan-IP8,19-0,73-30,89
Orge Enerji Elektrik10,923,4147,97
Orma Orman Mahsulleri20,54-2,6539,54
Osmanlı Menkul36,66-9,9318,49
Ostim Endüstriyel Yat2,62-3,68-4,86
Otokar387,80-1,2521,80
Oyak Çimento7,83-0,76-10,82
Oyak Yat. Ort.8,97-1,4329,06
Oylum Sınai Yatırımlar4,63-1,49-1,70
Özak GMYO5,27-0,943,33
Özbal Çelik Boru7,79-3,9518,93
Özderici GMYO2,210,91-0,45
Özerden Plastik12,141,5134,89
Pamukova Elektrik31,248,7746,53
Panora GMYO6,400,633,39
Papilon Savunma22,04-0,63-3,16
Park Elek.Madencilik5,68-1,055,77
Parsan33,54-2,0438,02
Pegasus91,653,5622,86
Peker GMYO2,230,45-14,56
Penguen Gıda4,79-0,21-5,15
Pera GMYO2,12-2,7521,02
Pergamon Dış Ticaret30,60-1,1660,33
Petkim5,532,7911,04
Petrokent Turizm1.791,004,2097,59
Pınar Et ve Un23,900,762,66
Pınar Su8,15-0,859,69
Pınar Süt23,16-1,610,35
Plastikkart16,40-0,5513,49
Polisan Holding3,81-3,05-1,30
Politeknik Metal365,00-0,82-10,54
Prizma Press Matbaacılık5,251,16-4,20
QNB Finans Fin. Kir.133,000,006,15
QNB Finansbank63,000,00-10,45
Ral Yatırım Holding4,220,24-4,95
Ray Sigorta14,870,07-3,75
Reysaş GMYO5,27-0,94-3,30
Reysaş Lojistik7,971,40-13,74
Rhea Girişim3,23-2,12-13,17
Rodrigo Tekstil19,22-6,9740,19
Royal Halı4,0710,0018,31
RTA Laboratuvarları21,441,71-29,19
Sabancı Holding10,69-0,47-6,72
Safkar Ege Soğutmacılık11,28-2,513,68
Sanel Mühendislik4,65-0,8535,96
Sanifoam Sünger19,21-0,4741,25
Sanko Pazarlama8,90-0,78-5,22
Saray Matbaacılık6,19-1,75-29,42
Sarkuysan11,12-2,8025,79
Sasa Polyester39,40-2,2394,86
Say Yenilenebilir Enerji18,64-2,15119,04
Sekuro Plastik42,30-3,60203,01
Selçuk Ecza Deposu11,52-2,29-15,60
Selçuk Gıda4,661,30-6,43
Senkron Güvenlik27,000,002,82
Serve Film Prodüksiyon18,050,0012,81
Servet GMYO114,80-0,1746,43
Seyitler Kimya38,38-7,2952,96
Silverline Endüstri6,50-3,56-24,42
Sinpaş GMYO4,58-1,089,57
Smartiks Yazılım7,990,00-9,82
Sodaş Sodyum Sanayii43,806,2164,20
Sok Marketler Ticaret11,52-0,09-8,72
Söktaş5,26-2,413,34
Sönmez Filament88,200,9225,64
Sönmez Pamuklu24,483,642,00
Sumaş Suni Tahta79,2010,0054,54
Şeker Fin. Kir.12,677,3797,97
Şekerbank1,39-0,71-7,95
Şişe Cam7,53-0,793,01
T. Halk Bankası5,450,18-1,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,000,00-0,19
T.S.K.B.1,761,73-1,12
T.Tuborg22,201,2822,86
Taç Tarım Ürünleri25,10-7,04138,37
Tat Gıda10,620,19-10,46
TAV Havalimanları27,303,4128,17
Taze Kuru Gıda296,60-1,1337,12
Tek-Art Turizm2,201,858,91
Tekfen Holding16,832,622,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,52-1,2721,44
Temapol Polimer Plastik22,804,1198,26
TGS Dış Ticaret20,82-2,5363,81
Tofaş Oto. Fab.37,481,8510,50
Torunlar GMYO3,590,00-7,95
Trabzon Liman34,20-2,236,48
Trabzonspor Sportif2,390,00-2,05
Trend GMYO8,11-2,29-35,48
TSKB GMYO5,770,000,35
Tuğçelik7,72-0,52-4,46
Tukaş8,84-1,67-8,77
Turcas Petrol5,19-0,957,01
Turkcell16,03-0,56-0,43
Tümosan Motor ve Traktör18,64-1,9532,48
Tüpraş106,901,04-1,02
Türk Hava Yolları14,766,9614,33
Türk Prysmian Kablo12,98-1,377,27
Türk Telekom7,88-1,01-7,73
Türk Traktör222,90-1,1122,00
Türker Proje Gayrimenkul169,202,5549,87
Türkiye Sigorta7,13-2,338,03
Ufuk Yatırım26,949,96101,04
Ulaşlar Turizm Yat.4,19-0,71-1,18
Ulusoy Elektrik59,95-2,5216,75
Ulusoy Un Sanayi17,96-1,3256,17
Umpaş Holding1,28-8,57-50,96
Uşak Seramik2,502,466,84
Utopya Turizm36,36-0,66-6,29
Uzertaş Boya71,500,0026,33
Ülker Bisküvi21,300,85-7,95
Vakıf Fin. Kir.19,489,99357,28
Vakıf GMYO3,44-0,58-4,97
Vakıf Yat. Ort.7,67-1,544,21
Vakıflar Bankası4,280,47-9,13
Vakko Tekstil8,944,4437,12
Vanet Gıda7,13-0,97-7,76
Verusa Holding62,60-2,4938,80
Verusaturk Girisim33,08-0,06152,91
Vestel28,102,0333,43
Vestel Beyaz Eşya53,00-0,4729,65
Viking Kağıt8,062,94-10,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,254,1740,45
Yapı ve Kredi Bank.2,76-1,08-10,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.127,000,7975,41
Yataş16,31-0,7312,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,80-1,239,09
Yeni Gimat GMYO15,170,8022,04
Yeşil GMYO1,72-2,8224,64
Yeşil Yapı2,49-4,2335,33
Yeşil Yatırım Holding175,805,7184,37
Yibitaş İnşaat Malzeme14.650,30-2,33-6,09
Yonga Mobilya31,481,555,13
Yükselen Çelik5,02-1,38-4,05
Yünsa18,04-1,9623,06
Zorlu Enerji2,66-1,48-3,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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