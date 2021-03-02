Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|43.998,00
|3,51
|8,64
|İş Bankası (C)
|5,86
|-0,34
|-16,29
|İş Fin.Kir.
|3,86
|-1,03
|0,00
|İş Girişim
|24,94
|2,63
|31,61
|İş GMYO
|2,30
|-1,71
|-9,45
|İş Y. Men. Değ.
|21,20
|-1,67
|20,05
|İş Yat. Ort.
|3,78
|0,53
|269351,63
|İşbir Holding
|5.650,00
|2,73
|106,20
|Işık Plastik Sanayi
|36,78
|-0,05
|107,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,69
|-1,17
|48,25
|İttifak Holding
|2,86
|4,00
|28,25
|İz Hayvancılık Tarım
|23,32
|-1,52
|29,56
|İzmir Demir Çelik
|3,18
|-2,45
|-3,92
|İzmir Fırça
|6,86
|2,08
|23,38
|Jantsa Jant Sanayi
|532,00
|-2,12
|60,39
|Kafein Yazılım
|30,06
|-1,51
|40,60
|Kaplamin
|25,90
|-2,70
|-23,37
|Kardemir (A)
|5,59
|2,95
|-6,05
|Kardemir (B)
|5,59
|2,95
|6,07
|Kardemir (D)
|6,93
|0,43
|19,90
|Karel Elektronik
|29,46
|0,68
|27,75
|Karsan Otomotiv
|4,59
|3,38
|41,23
|Karsu Tekstil
|13,70
|-0,58
|60,23
|Kartonsan
|75,70
|-2,64
|-20,77
|Katmerciler Ekipman
|4,51
|-2,38
|46,43
|Kent Gıda
|358,90
|9,99
|0,93
|Kerevitaş Gıda
|5,82
|3,01
|-11,55
|Kervan Gıda
|15,30
|-1,23
|15,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,98
|-1,01
|-22,22
|Kiler GMYO
|2,54
|-0,78
|1,20
|Klimasan Klima
|24,00
|-4,00
|41,43
|Koç Holding
|23,10
|0,35
|9,38
|Konfrut Gıda
|18,64
|-0,43
|10,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|89,90
|9,97
|279,65
|Konya Çimento
|1.321,50
|3,21
|16,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,68
|5,62
|71,58
|Koza Altın
|131,80
|-3,30
|36,30
|Koza Madencilik
|16,75
|-5,69
|8,13
|Körfez GMYO
|8,69
|7,28
|49,83
|Kristal Kola
|3,44
|-1,43
|-12,24
|Kron Telekomünikasyon
|56,65
|-2,33
|53,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|379,90
|-2,91
|141,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|-0,90
|-3,91
|Kütahya Porselen
|52,30
|-0,10
|3,67
|Lider Faktoring
|4,24
|-0,24
|24,34
|Link Bilgisayar
|58,95
|9,88
|84,94
|Logo Yazılım
|137,20
|-2,00
|9,32
|Lokman Hekim Sağlık
|17,20
|-2,05
|59,97
|Lüks Kadife
|46,20
|-0,82
|59,86
|Makina Takım
|4,62
|0,43
|35,48
|Marka Yatırım Holding
|6,11
|0,66
|-4,98
|Marmaris Altınyunus
|266,60
|4,47
|139,96
|Marshall
|316,00
|-1,86
|3,03
|Martı GMYO
|2,89
|-1,37
|5,09
|Martı Otel
|2,87
|3,24
|34,74
|Mavi Giyim
|52,75
|-0,75
|1,05
|Mazhar Zorlu Holding
|44,50
|0,45
|41,36
|Mega Polietilen
|8,50
|1,19
|10,97
|Menderes Tekstil
|3,57
|2,59
|15,53
|Merit Turizm
|370,00
|2,64
|342,05
|Merko Gıda
|7,11
|-1,11
|-17,71
|Metemtur Otelcilik
|32,96
|4,70
|49,14
|Metro Holding
|2,41
|0,00
|15,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,23
|4,87
|11,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|0,44
|-1,29
|Migros Ticaret
|39,56
|-2,32
|-7,57
|Milpa
|5,11
|-0,97
|11,09
|Mistral GMYO
|4,96
|0,40
|5,31
|MLP Sağlık
|24,78
|-0,32
|24,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,83
|0,00
|48,48
|Mondi Tire Kutsan
|7,57
|-1,69
|-0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,00
|0,23
|23,46
|Net Holding
|4,82
|-0,41
|40,52
|Netaş Telekom.
|31,04
|0,13
|10,54
|Niğbaş Niğde Beton
|26,40
|0,38
|-49,23
|Nuh Çimento
|64,90
|-0,61
|31,80
|Nurol GMYO
|13,99
|2,12
|91,91
|Odaş Elektrik
|3,87
|-1,28
|-0,77
|Olmuksan-IP
|8,19
|-0,73
|-30,89
|Orge Enerji Elektrik
|10,92
|3,41
|47,97
|Orma Orman Mahsulleri
|20,54
|-2,65
|39,54
|Osmanlı Menkul
|36,66
|-9,93
|18,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,62
|-3,68
|-4,86
|Otokar
|387,80
|-1,25
|21,80
|Oyak Çimento
|7,83
|-0,76
|-10,82
|Oyak Yat. Ort.
|8,97
|-1,43
|29,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,63
|-1,49
|-1,70
|Özak GMYO
|5,27
|-0,94
|3,33
|Özbal Çelik Boru
|7,79
|-3,95
|18,93
|Özderici GMYO
|2,21
|0,91
|-0,45
|Özerden Plastik
|12,14
|1,51
|34,89
|Pamukova Elektrik
|31,24
|8,77
|46,53
|Panora GMYO
|6,40
|0,63
|3,39
|Papilon Savunma
|22,04
|-0,63
|-3,16
|Park Elek.Madencilik
|5,68
|-1,05
|5,77
|Parsan
|33,54
|-2,04
|38,02
|Pegasus
|91,65
|3,56
|22,86
|Peker GMYO
|2,23
|0,45
|-14,56
|Penguen Gıda
|4,79
|-0,21
|-5,15
|Pera GMYO
|2,12
|-2,75
|21,02
|Pergamon Dış Ticaret
|30,60
|-1,16
|60,33
|Petkim
|5,53
|2,79
|11,04
|Petrokent Turizm
|1.791,00
|4,20
|97,59
|Pınar Et ve Un
|23,90
|0,76
|2,66
|Pınar Su
|8,15
|-0,85
|9,69
|Pınar Süt
|23,16
|-1,61
|0,35
|Plastikkart
|16,40
|-0,55
|13,49
|Polisan Holding
|3,81
|-3,05
|-1,30
|Politeknik Metal
|365,00
|-0,82
|-10,54
|Prizma Press Matbaacılık
|5,25
|1,16
|-4,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,00
|0,00
|6,15
|QNB Finansbank
|63,00
|0,00
|-10,45
|Ral Yatırım Holding
|4,22
|0,24
|-4,95
|Ray Sigorta
|14,87
|0,07
|-3,75
|Reysaş GMYO
|5,27
|-0,94
|-3,30
|Reysaş Lojistik
|7,97
|1,40
|-13,74
|Rhea Girişim
|3,23
|-2,12
|-13,17
|Rodrigo Tekstil
|19,22
|-6,97
|40,19
|Royal Halı
|4,07
|10,00
|18,31
|RTA Laboratuvarları
|21,44
|1,71
|-29,19
|Sabancı Holding
|10,69
|-0,47
|-6,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,28
|-2,51
|3,68
|Sanel Mühendislik
|4,65
|-0,85
|35,96
|Sanifoam Sünger
|19,21
|-0,47
|41,25
|Sanko Pazarlama
|8,90
|-0,78
|-5,22
|Saray Matbaacılık
|6,19
|-1,75
|-29,42
|Sarkuysan
|11,12
|-2,80
|25,79
|Sasa Polyester
|39,40
|-2,23
|94,86
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,64
|-2,15
|119,04
|Sekuro Plastik
|42,30
|-3,60
|203,01
|Selçuk Ecza Deposu
|11,52
|-2,29
|-15,60
|Selçuk Gıda
|4,66
|1,30
|-6,43
|Senkron Güvenlik
|27,00
|0,00
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|18,05
|0,00
|12,81
|Servet GMYO
|114,80
|-0,17
|46,43
|Seyitler Kimya
|38,38
|-7,29
|52,96
|Silverline Endüstri
|6,50
|-3,56
|-24,42
|Sinpaş GMYO
|4,58
|-1,08
|9,57
|Smartiks Yazılım
|7,99
|0,00
|-9,82
|Sodaş Sodyum Sanayii
|43,80
|6,21
|64,20
|Sok Marketler Ticaret
|11,52
|-0,09
|-8,72
|Söktaş
|5,26
|-2,41
|3,34
|Sönmez Filament
|88,20
|0,92
|25,64
|Sönmez Pamuklu
|24,48
|3,64
|2,00
|Sumaş Suni Tahta
|79,20
|10,00
|54,54
|Şeker Fin. Kir.
|12,67
|7,37
|97,97
|Şekerbank
|1,39
|-0,71
|-7,95
|Şişe Cam
|7,53
|-0,79
|3,01
|T. Halk Bankası
|5,45
|0,18
|-1,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,00
|0,00
|-0,19
|T.S.K.B.
|1,76
|1,73
|-1,12
|T.Tuborg
|22,20
|1,28
|22,86
|Taç Tarım Ürünleri
|25,10
|-7,04
|138,37
|Tat Gıda
|10,62
|0,19
|-10,46
|TAV Havalimanları
|27,30
|3,41
|28,17
|Taze Kuru Gıda
|296,60
|-1,13
|37,12
|Tek-Art Turizm
|2,20
|1,85
|8,91
|Tekfen Holding
|16,83
|2,62
|2,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,52
|-1,27
|21,44
|Temapol Polimer Plastik
|22,80
|4,11
|98,26
|TGS Dış Ticaret
|20,82
|-2,53
|63,81
|Tofaş Oto. Fab.
|37,48
|1,85
|10,50
|Torunlar GMYO
|3,59
|0,00
|-7,95
|Trabzon Liman
|34,20
|-2,23
|6,48
|Trabzonspor Sportif
|2,39
|0,00
|-2,05
|Trend GMYO
|8,11
|-2,29
|-35,48
|TSKB GMYO
|5,77
|0,00
|0,35
|Tuğçelik
|7,72
|-0,52
|-4,46
|Tukaş
|8,84
|-1,67
|-8,77
|Turcas Petrol
|5,19
|-0,95
|7,01
|Turkcell
|16,03
|-0,56
|-0,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,64
|-1,95
|32,48
|Tüpraş
|106,90
|1,04
|-1,02
|Türk Hava Yolları
|14,76
|6,96
|14,33
|Türk Prysmian Kablo
|12,98
|-1,37
|7,27
|Türk Telekom
|7,88
|-1,01
|-7,73
|Türk Traktör
|222,90
|-1,11
|22,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|169,20
|2,55
|49,87
|Türkiye Sigorta
|7,13
|-2,33
|8,03
|Ufuk Yatırım
|26,94
|9,96
|101,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,19
|-0,71
|-1,18
|Ulusoy Elektrik
|59,95
|-2,52
|16,75
|Ulusoy Un Sanayi
|17,96
|-1,32
|56,17
|Umpaş Holding
|1,28
|-8,57
|-50,96
|Uşak Seramik
|2,50
|2,46
|6,84
|Utopya Turizm
|36,36
|-0,66
|-6,29
|Uzertaş Boya
|71,50
|0,00
|26,33
|Ülker Bisküvi
|21,30
|0,85
|-7,95
|Vakıf Fin. Kir.
|19,48
|9,99
|357,28
|Vakıf GMYO
|3,44
|-0,58
|-4,97
|Vakıf Yat. Ort.
|7,67
|-1,54
|4,21
|Vakıflar Bankası
|4,28
|0,47
|-9,13
|Vakko Tekstil
|8,94
|4,44
|37,12
|Vanet Gıda
|7,13
|-0,97
|-7,76
|Verusa Holding
|62,60
|-2,49
|38,80
|Verusaturk Girisim
|33,08
|-0,06
|152,91
|Vestel
|28,10
|2,03
|33,43
|Vestel Beyaz Eşya
|53,00
|-0,47
|29,65
|Viking Kağıt
|8,06
|2,94
|-10,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,25
|4,17
|40,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,76
|-1,08
|-10,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|127,00
|0,79
|75,41
|Yataş
|16,31
|-0,73
|12,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,80
|-1,23
|9,09
|Yeni Gimat GMYO
|15,17
|0,80
|22,04
|Yeşil GMYO
|1,72
|-2,82
|24,64
|Yeşil Yapı
|2,49
|-4,23
|35,33
|Yeşil Yatırım Holding
|175,80
|5,71
|84,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.650,30
|-2,33
|-6,09
|Yonga Mobilya
|31,48
|1,55
|5,13
|Yükselen Çelik
|5,02
|-1,38
|-4,05
|Yünsa
|18,04
|-1,96
|23,06
|Zorlu Enerji
|2,66
|-1,48
|-3,97
(Son)
Kaynak: AA
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