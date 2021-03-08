Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|48.750,00
|8,33
|20,37
|İş Bankası (C)
|5,84
|-1,68
|-16,57
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-0,51
|1,81
|İş Girişim
|24,98
|0,64
|31,82
|İş GMYO
|2,27
|-0,44
|-10,63
|İş Y. Men. Değ.
|20,12
|-2,71
|5118,27
|İş Yat. Ort.
|3,79
|-0,26
|7,67
|İşbir Holding
|8.050,00
|4,55
|193,80
|Işık Plastik Sanayi
|37,82
|0,00
|113,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,70
|-0,58
|49,12
|İttifak Holding
|2,77
|-2,46
|24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|25,76
|9,99
|43,11
|İzmir Demir Çelik
|3,25
|3,83
|-1,80
|İzmir Fırça
|7,49
|4,61
|34,71
|Jantsa Jant Sanayi
|522,80
|2,71
|57,61
|Kafein Yazılım
|30,90
|6,11
|44,53
|Kaplamin
|24,82
|-0,72
|-26,57
|Kardemir (A)
|6,07
|0,83
|2,02
|Kardemir (B)
|6,08
|1,16
|15,37
|Kardemir (D)
|7,32
|0,27
|26,64
|Karel Elektronik
|28,96
|-0,14
|25,59
|Karsan Otomotiv
|4,49
|0,45
|38,15
|Karsu Tekstil
|13,69
|0,07
|60,12
|Kartonsan
|74,70
|0,13
|-21,82
|Katmerciler Ekipman
|5,25
|2,54
|70,45
|Kent Gıda
|367,30
|-5,75
|3,29
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|-0,18
|-14,44
|Kervan Gıda
|18,20
|1,68
|37,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,95
|3,26
|-24,60
|Kiler GMYO
|2,47
|-0,40
|-1,59
|Klimasan Klima
|24,22
|1,76
|42,72
|Koç Holding
|22,82
|-1,13
|8,05
|Konfrut Gıda
|20,06
|-0,20
|18,70
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|102,70
|4,90
|333,70
|Konya Çimento
|1.202,80
|-0,76
|6,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,84
|0,49
|59,74
|Koza Altın
|132,30
|2,64
|36,81
|Koza Madencilik
|16,22
|0,68
|4,71
|Körfez GMYO
|8,43
|5,38
|45,34
|Kristal Kola
|3,37
|-1,46
|-14,03
|Kron Telekomünikasyon
|58,80
|-1,75
|59,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|383,90
|0,73
|144,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|1,76
|0,43
|Kütahya Porselen
|58,90
|9,99
|16,75
|Lider Faktoring
|3,99
|-3,16
|17,01
|Link Bilgisayar
|44,96
|-4,30
|41,05
|Logo Yazılım
|137,10
|-0,15
|9,24
|Lokman Hekim Sağlık
|18,30
|-1,98
|70,20
|Lüks Kadife
|45,66
|-2,02
|57,99
|Makina Takım
|5,13
|4,48
|50,44
|Marka Yatırım Holding
|5,98
|-0,33
|-7,00
|Marmaris Altınyunus
|265,20
|0,08
|138,70
|Marshall
|313,50
|0,16
|2,22
|Martı GMYO
|2,76
|1,10
|0,36
|Martı Otel
|2,70
|0,00
|26,76
|Mavi Giyim
|52,25
|-0,10
|0,10
|Mazhar Zorlu Holding
|47,50
|1,02
|50,89
|Mega Polietilen
|7,93
|0,00
|3,52
|Menderes Tekstil
|3,61
|2,56
|16,83
|Merit Turizm
|290,00
|0,94
|246,48
|Merko Gıda
|7,23
|0,00
|-16,32
|Metemtur Otelcilik
|36,82
|-0,38
|66,61
|Metro Holding
|2,40
|0,00
|15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,16
|-0,32
|9,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-0,43
|-0,86
|Migros Ticaret
|39,26
|-0,05
|-8,27
|Milpa
|5,35
|1,13
|16,30
|Mistral GMYO
|4,93
|0,20
|4,67
|MLP Sağlık
|25,76
|-1,68
|29,64
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-3,85
|30,43
|Mondi Tire Kutsan
|7,72
|1,85
|1,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,26
|0,43
|18,57
|Net Holding
|4,98
|0,61
|45,19
|Netaş Telekom.
|32,42
|-1,82
|15,46
|Niğbaş Niğde Beton
|30,84
|9,99
|-40,69
|Nuh Çimento
|64,45
|-0,08
|30,89
|Nurol GMYO
|13,67
|-0,29
|87,52
|Odaş Elektrik
|3,92
|0,26
|0,51
|Olmuksan-IP
|8,30
|0,00
|-29,96
|Orge Enerji Elektrik
|10,64
|-1,02
|44,17
|Orma Orman Mahsulleri
|20,98
|4,80
|42,53
|Osmanlı Menkul
|39,50
|4,17
|27,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,64
|0,00
|-4,13
|Otokar
|378,40
|0,64
|18,84
|Oyak Çimento
|8,12
|-1,69
|-7,52
|Oyak Yat. Ort.
|9,35
|1,74
|34,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,97
|5,30
|5,52
|Özak GMYO
|5,77
|-0,69
|13,14
|Özbal Çelik Boru
|8,11
|1,00
|23,82
|Özderici GMYO
|2,25
|0,00
|1,35
|Özerden Plastik
|11,01
|0,55
|22,33
|Pamukova Elektrik
|36,00
|2,86
|68,86
|Panora GMYO
|6,66
|0,15
|7,59
|Papilon Savunma
|22,22
|1,00
|-2,37
|Park Elek.Madencilik
|6,05
|-0,17
|12,66
|Parsan
|33,34
|-0,36
|37,20
|Pegasus
|88,10
|0,06
|18,10
|Peker GMYO
|2,25
|0,00
|-13,79
|Penguen Gıda
|4,80
|2,78
|-4,95
|Pera GMYO
|2,12
|0,47
|21,02
|Pergamon Dış Ticaret
|29,62
|1,72
|55,19
|Petkim
|6,20
|2,99
|24,50
|Petrokent Turizm
|2.057,20
|6,41
|126,96
|Pınar Et ve Un
|23,56
|0,00
|1,20
|Pınar Su
|7,97
|-1,24
|7,27
|Pınar Süt
|23,90
|-1,65
|3,55
|Plastikkart
|16,13
|-1,04
|11,63
|Polisan Holding
|3,80
|-0,26
|-1,55
|Politeknik Metal
|353,80
|-1,17
|-12,80
|Prizma Press Matbaacılık
|5,36
|0,19
|-2,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,00
|-1,65
|-0,24
|QNB Finansbank
|62,95
|0,00
|-10,52
|Ral Yatırım Holding
|4,38
|5,80
|-1,35
|Ray Sigorta
|15,33
|5,80
|-0,78
|Reysaş GMYO
|5,34
|-0,37
|-2,02
|Reysaş Lojistik
|8,11
|1,88
|-12,23
|Rhea Girişim
|3,49
|-1,41
|-6,18
|Rodrigo Tekstil
|22,32
|9,95
|62,80
|Royal Halı
|3,59
|1,70
|4,36
|RTA Laboratuvarları
|21,72
|-1,09
|-28,27
|Sabancı Holding
|10,77
|-1,28
|-6,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,96
|-0,25
|9,93
|Sanel Mühendislik
|4,58
|0,22
|33,92
|Sanifoam Sünger
|20,52
|2,91
|50,88
|Sanko Pazarlama
|9,18
|-0,54
|-2,24
|Saray Matbaacılık
|6,11
|0,83
|-30,33
|Sarkuysan
|11,21
|0,72
|26,81
|Sasa Polyester
|38,96
|-0,76
|92,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,80
|1,43
|132,67
|Sekuro Plastik
|37,68
|-0,05
|169,91
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|-0,35
|-16,12
|Selçuk Gıda
|4,50
|-1,75
|-9,64
|Senkron Güvenlik
|30,80
|10,00
|17,29
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|-2,70
|12,50
|Servet GMYO
|117,80
|3,42
|50,26
|Seyitler Kimya
|32,56
|-1,03
|29,77
|Silverline Endüstri
|6,54
|-0,61
|-23,95
|Sinpaş GMYO
|4,64
|0,22
|11,00
|Smartiks Yazılım
|8,29
|0,61
|-6,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,98
|2,51
|49,88
|Sok Marketler Ticaret
|12,14
|-0,16
|-3,80
|Söktaş
|5,22
|0,00
|2,55
|Sönmez Filament
|84,05
|-2,49
|19,73
|Sönmez Pamuklu
|23,50
|1,29
|-2,08
|Sumaş Suni Tahta
|73,00
|1,67
|42,44
|Şeker Fin. Kir.
|12,28
|-3,08
|91,88
|Şekerbank
|1,39
|-1,42
|-7,95
|Şişe Cam
|7,65
|0,00
|4,65
|T. Halk Bankası
|5,48
|1,67
|-1,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,46
|-0,07
|-5,15
|T.S.K.B.
|1,72
|-1,15
|-3,37
|T.Tuborg
|21,30
|0,66
|17,87
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|9,37
|165,91
|Tat Gıda
|10,57
|-0,38
|-10,88
|TAV Havalimanları
|25,60
|-1,01
|20,19
|Taze Kuru Gıda
|287,90
|0,14
|33,10
|Tek-Art Turizm
|2,12
|-0,47
|4,95
|Tekfen Holding
|17,09
|0,47
|4,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,75
|-0,57
|23,24
|Temapol Polimer Plastik
|21,14
|1,44
|83,83
|TGS Dış Ticaret
|19,93
|0,40
|56,81
|Tofaş Oto. Fab.
|38,62
|-1,18
|13,86
|Torunlar GMYO
|3,65
|0,83
|-6,41
|Trabzon Liman
|33,64
|0,24
|4,73
|Trabzonspor Sportif
|2,42
|0,83
|-0,82
|Trend GMYO
|7,84
|1,95
|-37,63
|TSKB GMYO
|6,07
|2,19
|5,57
|Tuğçelik
|7,91
|-0,13
|-2,10
|Tukaş
|8,79
|-0,34
|-9,29
|Turcas Petrol
|5,31
|1,72
|9,48
|Turkcell
|16,27
|0,18
|1,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,19
|2,24
|36,39
|Tüpraş
|108,80
|1,97
|0,74
|Türk Hava Yolları
|14,73
|-0,34
|14,10
|Türk İlaç ve Serum
|12,10
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,86
|4,37
|14,55
|Türk Telekom
|7,93
|0,00
|-7,14
|Türk Traktör
|220,80
|1,19
|20,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|164,20
|-0,85
|45,44
|Türkiye Sigorta
|6,84
|-0,73
|3,64
|Ufuk Yatırım
|26,10
|-1,51
|94,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,11
|0,49
|-3,07
|Ulusoy Elektrik
|64,90
|-3,35
|26,39
|Ulusoy Un Sanayi
|19,28
|3,32
|67,65
|Umpaş Holding
|1,26
|9,57
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,43
|-0,41
|3,85
|Utopya Turizm
|39,80
|-0,50
|2,58
|Uzertaş Boya
|64,05
|-1,46
|13,16
|Ülker Bisküvi
|22,08
|-0,63
|-4,58
|Vakıf Fin. Kir.
|23,86
|0,00
|460,09
|Vakıf GMYO
|3,54
|2,61
|-2,21
|Vakıf Yat. Ort.
|8,91
|10,00
|21,06
|Vakıflar Bankası
|4,27
|0,23
|-9,34
|Vakko Tekstil
|10,85
|9,93
|66,41
|Vanet Gıda
|7,20
|-1,10
|-6,86
|Verusa Holding
|60,40
|1,00
|33,92
|Verusaturk Girisim
|29,66
|-1,07
|126,76
|Vestel
|31,10
|2,10
|47,67
|Vestel Beyaz Eşya
|53,30
|-0,19
|30,38
|Viking Kağıt
|8,40
|-0,12
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,26
|6,45
|63,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|-1,81
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|128,00
|0,00
|76,80
|Yataş
|17,01
|0,95
|17,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,87
|0,41
|10,68
|Yeni Gimat GMYO
|15,14
|-0,13
|21,80
|Yeşil GMYO
|1,67
|0,60
|21,01
|Yeşil Yapı
|2,28
|0,00
|23,91
|Yeşil Yatırım Holding
|144,70
|-0,96
|51,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.000,00
|1,95
|8,97
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,00
|0,18
|Yükselen Çelik
|5,16
|4,45
|-1,37
|Yünsa
|18,06
|1,23
|23,19
|Zorlu Enerji
|2,64
|0,38
|-4,69
(Son)
Kaynak: AA
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