Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

08.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)48.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)48.750,008,3320,37
İş Bankası (C)5,84-1,68-16,57
İş Fin.Kir.3,93-0,511,81
İş Girişim24,980,6431,82
İş GMYO2,27-0,44-10,63
İş Y. Men. Değ.20,12-2,715118,27
İş Yat. Ort.3,79-0,267,67
İşbir Holding8.050,004,55193,80
Işık Plastik Sanayi37,820,00113,55
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,70-0,5849,12
İttifak Holding2,77-2,4624,22
İz Hayvancılık Tarım25,769,9943,11
İzmir Demir Çelik3,253,83-1,80
İzmir Fırça7,494,6134,71
Jantsa Jant Sanayi522,802,7157,61
Kafein Yazılım30,906,1144,53
Kaplamin24,82-0,72-26,57
Kardemir (A)6,070,832,02
Kardemir (B)6,081,1615,37
Kardemir (D)7,320,2726,64
Karel Elektronik28,96-0,1425,59
Karsan Otomotiv4,490,4538,15
Karsu Tekstil13,690,0760,12
Kartonsan74,700,13-21,82
Katmerciler Ekipman5,252,5470,45
Kent Gıda367,30-5,753,29
Kerevitaş Gıda5,63-0,18-14,44
Kervan Gıda18,201,6837,67
Kervansaray Yat. Holding0,953,26-24,60
Kiler GMYO2,47-0,40-1,59
Klimasan Klima24,221,7642,72
Koç Holding22,82-1,138,05
Konfrut Gıda20,06-0,2018,70
Kontrolmatik Teknoloji Enerji102,704,90333,70
Konya Çimento1.202,80-0,766,44
Kordsa Teknik Tekstil24,840,4959,74
Koza Altın132,302,6436,81
Koza Madencilik16,220,684,71
Körfez GMYO8,435,3845,34
Kristal Kola3,37-1,46-14,03
Kron Telekomünikasyon58,80-1,7559,61
Kuştur Kuşadası Turizm383,900,73144,06
Kuyumcukent Gayrimenkul2,311,760,43
Kütahya Porselen58,909,9916,75
Lider Faktoring3,99-3,1617,01
Link Bilgisayar44,96-4,3041,05
Logo Yazılım137,10-0,159,24
Lokman Hekim Sağlık18,30-1,9870,20
Lüks Kadife45,66-2,0257,99
Makina Takım5,134,4850,44
Marka Yatırım Holding5,98-0,33-7,00
Marmaris Altınyunus265,200,08138,70
Marshall313,500,162,22
Martı GMYO2,761,100,36
Martı Otel2,700,0026,76
Mavi Giyim52,25-0,100,10
Mazhar Zorlu Holding47,501,0250,89
Mega Polietilen7,930,003,52
Menderes Tekstil3,612,5616,83
Merit Turizm290,000,94246,48
Merko Gıda7,230,00-16,32
Metemtur Otelcilik36,82-0,3866,61
Metro Holding2,400,0015,38
Metro Petrol ve Tesisleri3,16-0,329,34
Metro Yatırım Ortaklığı2,31-0,43-0,86
Migros Ticaret39,26-0,05-8,27
Milpa5,351,1316,30
Mistral GMYO4,930,204,67
MLP Sağlık25,76-1,6829,64
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-3,8530,43
Mondi Tire Kutsan7,721,851,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,260,4318,57
Net Holding4,980,6145,19
Netaş Telekom.32,42-1,8215,46
Niğbaş Niğde Beton30,849,99-40,69
Nuh Çimento64,45-0,0830,89
Nurol GMYO13,67-0,2987,52
Odaş Elektrik3,920,260,51
Olmuksan-IP8,300,00-29,96
Orge Enerji Elektrik10,64-1,0244,17
Orma Orman Mahsulleri20,984,8042,53
Osmanlı Menkul39,504,1727,67
Ostim Endüstriyel Yat2,640,00-4,13
Otokar378,400,6418,84
Oyak Çimento8,12-1,69-7,52
Oyak Yat. Ort.9,351,7434,53
Oylum Sınai Yatırımlar4,975,305,52
Özak GMYO5,77-0,6913,14
Özbal Çelik Boru8,111,0023,82
Özderici GMYO2,250,001,35
Özerden Plastik11,010,5522,33
Pamukova Elektrik36,002,8668,86
Panora GMYO6,660,157,59
Papilon Savunma22,221,00-2,37
Park Elek.Madencilik6,05-0,1712,66
Parsan33,34-0,3637,20
Pegasus88,100,0618,10
Peker GMYO2,250,00-13,79
Penguen Gıda4,802,78-4,95
Pera GMYO2,120,4721,02
Pergamon Dış Ticaret29,621,7255,19
Petkim6,202,9924,50
Petrokent Turizm2.057,206,41126,96
Pınar Et ve Un23,560,001,20
Pınar Su7,97-1,247,27
Pınar Süt23,90-1,653,55
Plastikkart16,13-1,0411,63
Polisan Holding3,80-0,26-1,55
Politeknik Metal353,80-1,17-12,80
Prizma Press Matbaacılık5,360,19-2,19
QNB Finans Fin. Kir.125,00-1,65-0,24
QNB Finansbank62,950,00-10,52
Ral Yatırım Holding4,385,80-1,35
Ray Sigorta15,335,80-0,78
Reysaş GMYO5,34-0,37-2,02
Reysaş Lojistik8,111,88-12,23
Rhea Girişim3,49-1,41-6,18
Rodrigo Tekstil22,329,9562,80
Royal Halı3,591,704,36
RTA Laboratuvarları21,72-1,09-28,27
Sabancı Holding10,77-1,28-6,02
Safkar Ege Soğutmacılık11,96-0,259,93
Sanel Mühendislik4,580,2233,92
Sanifoam Sünger20,522,9150,88
Sanko Pazarlama9,18-0,54-2,24
Saray Matbaacılık6,110,83-30,33
Sarkuysan11,210,7226,81
Sasa Polyester38,96-0,7692,68
Say Yenilenebilir Enerji19,801,43132,67
Sekuro Plastik37,68-0,05169,91
Selçuk Ecza Deposu11,45-0,35-16,12
Selçuk Gıda4,50-1,75-9,64
Senkron Güvenlik30,8010,0017,29
Serve Film Prodüksiyon18,00-2,7012,50
Servet GMYO117,803,4250,26
Seyitler Kimya32,56-1,0329,77
Silverline Endüstri6,54-0,61-23,95
Sinpaş GMYO4,640,2211,00
Smartiks Yazılım8,290,61-6,43
Sodaş Sodyum Sanayii39,982,5149,88
Sok Marketler Ticaret12,14-0,16-3,80
Söktaş5,220,002,55
Sönmez Filament84,05-2,4919,73
Sönmez Pamuklu23,501,29-2,08
Sumaş Suni Tahta73,001,6742,44
Şeker Fin. Kir.12,28-3,0891,88
Şekerbank1,39-1,42-7,95
Şişe Cam7,650,004,65
T. Halk Bankası5,481,67-1,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,46-0,07-5,15
T.S.K.B.1,72-1,15-3,37
T.Tuborg21,300,6617,87
Taç Tarım Ürünleri28,009,37165,91
Tat Gıda10,57-0,38-10,88
TAV Havalimanları25,60-1,0120,19
Taze Kuru Gıda287,900,1433,10
Tek-Art Turizm2,12-0,474,95
Tekfen Holding17,090,474,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,75-0,5723,24
Temapol Polimer Plastik21,141,4483,83
TGS Dış Ticaret19,930,4056,81
Tofaş Oto. Fab.38,62-1,1813,86
Torunlar GMYO3,650,83-6,41
Trabzon Liman33,640,244,73
Trabzonspor Sportif2,420,83-0,82
Trend GMYO7,841,95-37,63
TSKB GMYO6,072,195,57
Tuğçelik7,91-0,13-2,10
Tukaş8,79-0,34-9,29
Turcas Petrol5,311,729,48
Turkcell16,270,181,06
Tümosan Motor ve Traktör19,192,2436,39
Tüpraş108,801,970,74
Türk Hava Yolları14,73-0,3414,10
Türk İlaç ve Serum12,1010,00

Türk Prysmian Kablo13,864,3714,55
Türk Telekom7,930,00-7,14
Türk Traktör220,801,1920,85
Türker Proje Gayrimenkul164,20-0,8545,44
Türkiye Sigorta6,84-0,733,64
Ufuk Yatırım26,10-1,5194,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,110,49-3,07
Ulusoy Elektrik64,90-3,3526,39
Ulusoy Un Sanayi19,283,3267,65
Umpaş Holding1,269,57-51,72
Uşak Seramik2,43-0,413,85
Utopya Turizm39,80-0,502,58
Uzertaş Boya64,05-1,4613,16
Ülker Bisküvi22,08-0,63-4,58
Vakıf Fin. Kir.23,860,00460,09
Vakıf GMYO3,542,61-2,21
Vakıf Yat. Ort.8,9110,0021,06
Vakıflar Bankası4,270,23-9,34
Vakko Tekstil10,859,9366,41
Vanet Gıda7,20-1,10-6,86
Verusa Holding60,401,0033,92
Verusaturk Girisim29,66-1,07126,76
Vestel31,102,1047,67
Vestel Beyaz Eşya53,30-0,1930,38
Viking Kağıt8,40-0,12-6,67
Yapı Kredi Koray GMYO7,266,4563,15
Yapı ve Kredi Bank.2,72-1,81-11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift.128,000,0076,80
Yataş17,010,9517,72
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,870,4110,68
Yeni Gimat GMYO15,14-0,1321,80
Yeşil GMYO1,670,6021,01
Yeşil Yapı2,280,0023,91
Yeşil Yatırım Holding144,70-0,9651,76
Yibitaş İnşaat Malzeme17.000,001,958,97
Yonga Mobilya30,000,000,18
Yükselen Çelik5,164,45-1,37
Yünsa18,061,2323,19
Zorlu Enerji2,640,38-4,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti         
21:39
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:33:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei