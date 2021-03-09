Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|51.980,00
|5,01
|28,35
|İş Bankası (C)
|5,85
|1,92
|-16,43
|İş Fin.Kir.
|3,93
|0,77
|1,81
|İş Girişim
|21,60
|-10,00
|13,98
|İş GMYO
|2,29
|1,78
|-9,84
|İş Y. Men. Değ.
|19,82
|-1,39
|12,23
|İş Yat. Ort.
|3,77
|0,27
|268638,80
|İşbir Holding
|8.051,00
|0,00
|193,83
|Işık Plastik Sanayi
|39,02
|4,05
|120,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,68
|0,60
|47,37
|İttifak Holding
|2,76
|1,47
|23,77
|İz Hayvancılık Tarım
|25,92
|0,62
|44,00
|İzmir Demir Çelik
|3,28
|-0,61
|-0,89
|İzmir Fırça
|7,98
|4,18
|43,53
|Jantsa Jant Sanayi
|516,40
|0,86
|55,68
|Kafein Yazılım
|30,26
|-2,26
|41,53
|Kaplamin
|24,38
|-0,65
|-27,87
|Kardemir (A)
|6,12
|0,99
|2,86
|Kardemir (B)
|6,11
|1,16
|15,94
|Kardemir (D)
|7,37
|1,52
|27,51
|Karel Elektronik
|28,86
|1,62
|25,15
|Karsan Otomotiv
|4,36
|-0,23
|34,15
|Karsu Tekstil
|13,32
|-0,75
|55,79
|Kartonsan
|74,05
|0,47
|-22,50
|Katmerciler Ekipman
|4,90
|-0,41
|59,09
|Kent Gıda
|350,80
|0,00
|-1,35
|Kerevitaş Gıda
|5,62
|1,26
|-14,59
|Kervan Gıda
|17,31
|-1,48
|30,94
|Kervansaray Yat. Holding
|0,90
|-2,17
|-28,57
|Kiler GMYO
|2,47
|0,41
|-1,59
|Klimasan Klima
|23,94
|-0,50
|41,07
|Koç Holding
|23,28
|3,19
|10,23
|Konfrut Gıda
|20,10
|-0,30
|18,93
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|100,80
|-2,14
|325,68
|Konya Çimento
|1.192,70
|0,48
|5,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,30
|0,50
|56,27
|Koza Altın
|132,10
|-0,53
|36,61
|Koza Madencilik
|16,14
|-0,06
|4,20
|Körfez GMYO
|8,24
|0,00
|42,07
|Kristal Kola
|3,36
|1,82
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|58,85
|3,25
|59,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|327,50
|-4,52
|108,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|1,31
|0,87
|Kütahya Porselen
|56,20
|-4,58
|11,40
|Lider Faktoring
|3,96
|-0,75
|16,13
|Link Bilgisayar
|45,76
|-4,27
|43,56
|Logo Yazılım
|136,10
|0,81
|8,45
|Lokman Hekim Sağlık
|19,01
|0,53
|76,80
|Lüks Kadife
|44,72
|-1,32
|54,74
|Makina Takım
|5,19
|-0,19
|52,20
|Marka Yatırım Holding
|5,78
|-1,53
|-10,11
|Marmaris Altınyunus
|250,00
|-1,96
|125,02
|Marshall
|311,00
|0,00
|1,40
|Martı GMYO
|2,73
|0,00
|-0,73
|Martı Otel
|2,62
|-1,50
|23,00
|Mavi Giyim
|52,40
|1,16
|0,38
|Mazhar Zorlu Holding
|42,32
|0,00
|34,43
|Mega Polietilen
|8,19
|3,28
|6,92
|Menderes Tekstil
|3,47
|-4,14
|12,30
|Merit Turizm
|276,00
|-0,18
|229,75
|Merko Gıda
|7,86
|5,93
|-9,03
|Metemtur Otelcilik
|38,36
|1,00
|73,57
|Metro Holding
|2,37
|0,42
|13,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,16
|0,32
|9,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|0,44
|-1,29
|Migros Ticaret
|39,70
|1,33
|-7,24
|Milpa
|5,47
|-0,73
|18,91
|Mistral GMYO
|5,56
|7,34
|18,05
|MLP Sağlık
|25,14
|-3,08
|26,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,86
|-2,33
|27,39
|Mondi Tire Kutsan
|7,71
|-2,16
|1,45
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,98
|1,16
|17,79
|Net Holding
|5,08
|-0,97
|48,10
|Netaş Telekom.
|32,60
|3,16
|16,10
|Niğbaş Niğde Beton
|28,48
|-7,65
|-45,23
|Nuh Çimento
|64,20
|0,63
|30,38
|Nurol GMYO
|14,01
|1,01
|92,18
|Odaş Elektrik
|3,90
|-0,26
|0,00
|Olmuksan-IP
|8,25
|-0,60
|-30,38
|Orge Enerji Elektrik
|10,68
|1,52
|44,72
|Orma Orman Mahsulleri
|20,90
|0,00
|41,98
|Osmanlı Menkul
|39,08
|0,00
|26,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,66
|1,14
|-3,41
|Otokar
|383,20
|1,64
|20,35
|Oyak Çimento
|8,08
|0,62
|-7,97
|Oyak Yat. Ort.
|9,98
|5,94
|43,60
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,15
|1,38
|9,34
|Özak GMYO
|5,93
|4,77
|16,27
|Özbal Çelik Boru
|8,10
|-0,25
|23,66
|Özderici GMYO
|2,26
|1,80
|1,80
|Özerden Plastik
|11,99
|10,00
|33,22
|Pamukova Elektrik
|32,86
|-0,67
|54,13
|Panora GMYO
|6,62
|1,53
|6,95
|Papilon Savunma
|22,54
|2,36
|-0,97
|Park Elek.Madencilik
|6,18
|0,65
|15,08
|Parsan
|32,76
|-0,12
|34,81
|Pegasus
|88,90
|3,37
|19,17
|Peker GMYO
|2,24
|0,90
|-14,18
|Penguen Gıda
|4,78
|0,21
|-5,35
|Pera GMYO
|2,14
|0,00
|22,17
|Pergamon Dış Ticaret
|29,00
|-0,62
|51,95
|Petkim
|6,20
|-0,48
|24,50
|Petrokent Turizm
|2.200,00
|5,60
|142,72
|Pınar Et ve Un
|23,42
|0,34
|0,60
|Pınar Su
|8,03
|0,37
|8,08
|Pınar Süt
|23,86
|1,27
|3,38
|Plastikkart
|16,82
|2,19
|16,40
|Polisan Holding
|3,86
|0,26
|0,00
|Politeknik Metal
|346,40
|-1,28
|-14,62
|Prizma Press Matbaacılık
|5,39
|0,19
|-1,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,00
|-1,50
|-0,24
|QNB Finansbank
|62,15
|-0,56
|-11,66
|Ral Yatırım Holding
|4,36
|-1,36
|-1,80
|Ray Sigorta
|15,33
|0,79
|-0,78
|Reysaş GMYO
|5,43
|1,12
|-0,37
|Reysaş Lojistik
|8,25
|-0,12
|-10,71
|Rhea Girişim
|3,38
|-1,17
|-9,14
|Rodrigo Tekstil
|24,36
|9,14
|77,68
|Royal Halı
|3,52
|0,57
|2,33
|RTA Laboratuvarları
|21,48
|0,56
|-29,06
|Sabancı Holding
|10,81
|0,56
|-5,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,84
|-0,25
|8,82
|Sanel Mühendislik
|4,81
|5,25
|40,64
|Sanifoam Sünger
|19,78
|-2,47
|45,44
|Sanko Pazarlama
|9,29
|1,86
|-1,06
|Saray Matbaacılık
|6,22
|-2,35
|-29,08
|Sarkuysan
|12,00
|2,56
|35,75
|Sasa Polyester
|39,10
|1,82
|93,37
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,31
|-0,92
|126,91
|Sekuro Plastik
|35,50
|-1,72
|154,30
|Selçuk Ecza Deposu
|11,33
|0,62
|-17,00
|Selçuk Gıda
|4,40
|-2,00
|-11,65
|Senkron Güvenlik
|33,80
|9,74
|28,71
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|0,00
|15,63
|Servet GMYO
|122,80
|4,24
|56,63
|Seyitler Kimya
|35,12
|7,66
|39,97
|Silverline Endüstri
|6,54
|1,71
|-23,95
|Sinpaş GMYO
|5,03
|7,25
|20,33
|Smartiks Yazılım
|8,18
|-1,33
|-7,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|40,00
|0,30
|49,96
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|2,19
|-3,72
|Söktaş
|5,19
|0,78
|1,96
|Sönmez Filament
|79,40
|-2,70
|13,11
|Sönmez Pamuklu
|22,94
|-0,26
|-4,42
|Sumaş Suni Tahta
|73,50
|2,08
|43,41
|Şeker Fin. Kir.
|11,68
|-0,17
|82,50
|Şekerbank
|1,39
|1,46
|-7,95
|Şişe Cam
|7,67
|1,05
|4,92
|T. Halk Bankası
|5,41
|0,93
|-2,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,00
|0,07
|-6,63
|T.S.K.B.
|1,72
|0,58
|-3,37
|T.Tuborg
|21,20
|0,00
|17,32
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|0,72
|165,91
|Tat Gıda
|10,57
|1,15
|-10,88
|TAV Havalimanları
|26,22
|3,23
|23,10
|Taze Kuru Gıda
|270,00
|-2,74
|24,83
|Tek-Art Turizm
|2,12
|0,00
|4,95
|Tekfen Holding
|17,05
|0,89
|3,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,34
|0,85
|20,03
|Temapol Polimer Plastik
|20,70
|0,98
|80,00
|TGS Dış Ticaret
|19,83
|1,38
|56,02
|Tofaş Oto. Fab.
|37,84
|-0,42
|11,56
|Torunlar GMYO
|3,67
|2,80
|-5,90
|Trabzon Liman
|33,64
|0,60
|4,73
|Trabzonspor Sportif
|2,30
|-1,71
|-5,74
|Trend GMYO
|7,93
|1,28
|-36,91
|TSKB GMYO
|5,83
|-2,51
|1,39
|Tuğçelik
|7,93
|0,25
|-1,86
|Tukaş
|8,73
|0,23
|-9,91
|Turcas Petrol
|5,27
|-0,57
|8,66
|Turkcell
|16,44
|0,67
|2,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,30
|0,94
|37,17
|Tüpraş
|108,00
|0,47
|0,00
|Türk Hava Yolları
|15,03
|2,59
|16,42
|Türk İlaç ve Serum
|13,31
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,65
|-1,09
|12,81
|Türk Telekom
|7,90
|0,64
|-7,49
|Türk Traktör
|218,00
|-0,32
|19,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|156,90
|-2,24
|38,97
|Türkiye Sigorta
|6,86
|1,48
|3,94
|Ufuk Yatırım
|25,00
|0,00
|86,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|-0,49
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|65,50
|-1,50
|27,56
|Ulusoy Un Sanayi
|18,70
|-1,94
|62,61
|Umpaş Holding
|1,12
|4,67
|-57,09
|Uşak Seramik
|2,47
|1,23
|5,56
|Utopya Turizm
|39,66
|-0,55
|2,22
|Uzertaş Boya
|62,70
|0,64
|10,78
|Ülker Bisküvi
|22,58
|2,36
|-2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|21,86
|-2,41
|413,15
|Vakıf GMYO
|3,83
|7,28
|5,80
|Vakıf Yat. Ort.
|9,80
|9,99
|33,15
|Vakıflar Bankası
|4,26
|1,19
|-9,55
|Vakko Tekstil
|11,93
|9,95
|82,98
|Vanet Gıda
|7,24
|1,40
|-6,34
|Verusa Holding
|59,75
|-0,67
|32,48
|Verusaturk Girisim
|28,96
|-1,70
|121,41
|Vestel
|29,82
|-1,78
|41,60
|Vestel Beyaz Eşya
|53,35
|1,33
|30,50
|Viking Kağıt
|8,72
|3,44
|-3,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,07
|1,00
|58,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,75
|1,85
|-10,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|126,90
|2,59
|75,28
|Yataş
|16,68
|-1,71
|15,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,57
|-8,60
|3,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,25
|0,99
|22,69
|Yeşil GMYO
|1,63
|-1,81
|18,12
|Yeşil Yapı
|2,23
|-0,89
|21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|128,90
|-4,80
|35,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.299,00
|0,34
|10,89
|Yonga Mobilya
|29,96
|3,31
|0,05
|Yükselen Çelik
|5,16
|0,19
|-1,37
|Yünsa
|17,61
|-1,78
|20,12
|Zorlu Enerji
|2,61
|0,38
|-5,78
(Son)
Kaynak: AA
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