Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 51.980,00 5,01 28,35 İş Bankası (C) 5,85 1,92 -16,43 İş Fin.Kir. 3,93 0,77 1,81 İş Girişim 21,60 -10,00 13,98 İş GMYO 2,29 1,78 -9,84 İş Y. Men. Değ. 19,82 -1,39 12,23 İş Yat. Ort. 3,77 0,27 268638,80 İşbir Holding 8.051,00 0,00 193,83 Işık Plastik Sanayi 39,02 4,05 120,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,68 0,60 47,37 İttifak Holding 2,76 1,47 23,77 İz Hayvancılık Tarım 25,92 0,62 44,00 İzmir Demir Çelik 3,28 -0,61 -0,89 İzmir Fırça 7,98 4,18 43,53 Jantsa Jant Sanayi 516,40 0,86 55,68 Kafein Yazılım 30,26 -2,26 41,53 Kaplamin 24,38 -0,65 -27,87 Kardemir (A) 6,12 0,99 2,86 Kardemir (B) 6,11 1,16 15,94 Kardemir (D) 7,37 1,52 27,51 Karel Elektronik 28,86 1,62 25,15 Karsan Otomotiv 4,36 -0,23 34,15 Karsu Tekstil 13,32 -0,75 55,79 Kartonsan 74,05 0,47 -22,50 Katmerciler Ekipman 4,90 -0,41 59,09 Kent Gıda 350,80 0,00 -1,35 Kerevitaş Gıda 5,62 1,26 -14,59 Kervan Gıda 17,31 -1,48 30,94 Kervansaray Yat. Holding 0,90 -2,17 -28,57 Kiler GMYO 2,47 0,41 -1,59 Klimasan Klima 23,94 -0,50 41,07 Koç Holding 23,28 3,19 10,23 Konfrut Gıda 20,10 -0,30 18,93 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 100,80 -2,14 325,68 Konya Çimento 1.192,70 0,48 5,55 Kordsa Teknik Tekstil 24,30 0,50 56,27 Koza Altın 132,10 -0,53 36,61 Koza Madencilik 16,14 -0,06 4,20 Körfez GMYO 8,24 0,00 42,07 Kristal Kola 3,36 1,82 -14,29 Kron Telekomünikasyon 58,85 3,25 59,74 Kuştur Kuşadası Turizm 327,50 -4,52 108,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 1,31 0,87 Kütahya Porselen 56,20 -4,58 11,40 Lider Faktoring 3,96 -0,75 16,13 Link Bilgisayar 45,76 -4,27 43,56 Logo Yazılım 136,10 0,81 8,45 Lokman Hekim Sağlık 19,01 0,53 76,80 Lüks Kadife 44,72 -1,32 54,74 Makina Takım 5,19 -0,19 52,20 Marka Yatırım Holding 5,78 -1,53 -10,11 Marmaris Altınyunus 250,00 -1,96 125,02 Marshall 311,00 0,00 1,40 Martı GMYO 2,73 0,00 -0,73 Martı Otel 2,62 -1,50 23,00 Mavi Giyim 52,40 1,16 0,38 Mazhar Zorlu Holding 42,32 0,00 34,43 Mega Polietilen 8,19 3,28 6,92 Menderes Tekstil 3,47 -4,14 12,30 Merit Turizm 276,00 -0,18 229,75 Merko Gıda 7,86 5,93 -9,03 Metemtur Otelcilik 38,36 1,00 73,57 Metro Holding 2,37 0,42 13,94 Metro Petrol ve Tesisleri 3,16 0,32 9,34 Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 0,44 -1,29 Migros Ticaret 39,70 1,33 -7,24 Milpa 5,47 -0,73 18,91 Mistral GMYO 5,56 7,34 18,05 MLP Sağlık 25,14 -3,08 26,52 MMC San. ve Tic. Yat. 5,86 -2,33 27,39 Mondi Tire Kutsan 7,71 -2,16 1,45 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,98 1,16 17,79 Net Holding 5,08 -0,97 48,10 Netaş Telekom. 32,60 3,16 16,10 Niğbaş Niğde Beton 28,48 -7,65 -45,23 Nuh Çimento 64,20 0,63 30,38 Nurol GMYO 14,01 1,01 92,18 Odaş Elektrik 3,90 -0,26 0,00 Olmuksan-IP 8,25 -0,60 -30,38 Orge Enerji Elektrik 10,68 1,52 44,72 Orma Orman Mahsulleri 20,90 0,00 41,98 Osmanlı Menkul 39,08 0,00 26,31 Ostim Endüstriyel Yat 2,66 1,14 -3,41 Otokar 383,20 1,64 20,35 Oyak Çimento 8,08 0,62 -7,97 Oyak Yat. Ort. 9,98 5,94 43,60 Oylum Sınai Yatırımlar 5,15 1,38 9,34 Özak GMYO 5,93 4,77 16,27 Özbal Çelik Boru 8,10 -0,25 23,66 Özderici GMYO 2,26 1,80 1,80 Özerden Plastik 11,99 10,00 33,22 Pamukova Elektrik 32,86 -0,67 54,13 Panora GMYO 6,62 1,53 6,95 Papilon Savunma 22,54 2,36 -0,97 Park Elek.Madencilik 6,18 0,65 15,08 Parsan 32,76 -0,12 34,81 Pegasus 88,90 3,37 19,17 Peker GMYO 2,24 0,90 -14,18 Penguen Gıda 4,78 0,21 -5,35 Pera GMYO 2,14 0,00 22,17 Pergamon Dış Ticaret 29,00 -0,62 51,95 Petkim 6,20 -0,48 24,50 Petrokent Turizm 2.200,00 5,60 142,72 Pınar Et ve Un 23,42 0,34 0,60 Pınar Su 8,03 0,37 8,08 Pınar Süt 23,86 1,27 3,38 Plastikkart 16,82 2,19 16,40 Polisan Holding 3,86 0,26 0,00 Politeknik Metal 346,40 -1,28 -14,62 Prizma Press Matbaacılık 5,39 0,19 -1,64 QNB Finans Fin. Kir. 125,00 -1,50 -0,24 QNB Finansbank 62,15 -0,56 -11,66 Ral Yatırım Holding 4,36 -1,36 -1,80 Ray Sigorta 15,33 0,79 -0,78 Reysaş GMYO 5,43 1,12 -0,37 Reysaş Lojistik 8,25 -0,12 -10,71 Rhea Girişim 3,38 -1,17 -9,14 Rodrigo Tekstil 24,36 9,14 77,68 Royal Halı 3,52 0,57 2,33 RTA Laboratuvarları 21,48 0,56 -29,06 Sabancı Holding 10,81 0,56 -5,67 Safkar Ege Soğutmacılık 11,84 -0,25 8,82 Sanel Mühendislik 4,81 5,25 40,64 Sanifoam Sünger 19,78 -2,47 45,44 Sanko Pazarlama 9,29 1,86 -1,06 Saray Matbaacılık 6,22 -2,35 -29,08 Sarkuysan 12,00 2,56 35,75 Sasa Polyester 39,10 1,82 93,37 Say Yenilenebilir Enerji 19,31 -0,92 126,91 Sekuro Plastik 35,50 -1,72 154,30 Selçuk Ecza Deposu 11,33 0,62 -17,00 Selçuk Gıda 4,40 -2,00 -11,65 Senkron Güvenlik 33,80 9,74 28,71 Serve Film Prodüksiyon 18,50 0,00 15,63 Servet GMYO 122,80 4,24 56,63 Seyitler Kimya 35,12 7,66 39,97 Silverline Endüstri 6,54 1,71 -23,95 Sinpaş GMYO 5,03 7,25 20,33 Smartiks Yazılım 8,18 -1,33 -7,67 Sodaş Sodyum Sanayii 40,00 0,30 49,96 Şok Marketler Ticaret 12,15 2,19 -3,72 Söktaş 5,19 0,78 1,96 Sönmez Filament 79,40 -2,70 13,11 Sönmez Pamuklu 22,94 -0,26 -4,42 Sumaş Suni Tahta 73,50 2,08 43,41 Şeker Fin. Kir. 11,68 -0,17 82,50 Şekerbank 1,39 1,46 -7,95 Şişe Cam 7,67 1,05 4,92 T. Halk Bankası 5,41 0,93 -2,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,00 0,07 -6,63 T.S.K.B. 1,72 0,58 -3,37 T.Tuborg 21,20 0,00 17,32 Taç Tarım Ürünleri 28,00 0,72 165,91 Tat Gıda 10,57 1,15 -10,88 TAV Havalimanları 26,22 3,23 23,10 Taze Kuru Gıda 270,00 -2,74 24,83 Tek-Art Turizm 2,12 0,00 4,95 Tekfen Holding 17,05 0,89 3,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,34 0,85 20,03 Temapol Polimer Plastik 20,70 0,98 80,00 TGS Dış Ticaret 19,83 1,38 56,02 Tofaş Oto. Fab. 37,84 -0,42 11,56 Torunlar GMYO 3,67 2,80 -5,90 Trabzon Liman 33,64 0,60 4,73 Trabzonspor Sportif 2,30 -1,71 -5,74 Trend GMYO 7,93 1,28 -36,91 TSKB GMYO 5,83 -2,51 1,39 Tuğçelik 7,93 0,25 -1,86 Tukaş 8,73 0,23 -9,91 Turcas Petrol 5,27 -0,57 8,66 Turkcell 16,44 0,67 2,11 Tümosan Motor ve Traktör 19,30 0,94 37,17 Tüpraş 108,00 0,47 0,00 Türk Hava Yolları 15,03 2,59 16,42 Türk İlaç ve Serum 13,31 10,00 Türk Prysmian Kablo 13,65 -1,09 12,81 Türk Telekom 7,90 0,64 -7,49 Türk Traktör 218,00 -0,32 19,32 Türker Proje Gayrimenkul 156,90 -2,24 38,97 Türkiye Sigorta 6,86 1,48 3,94 Ufuk Yatırım 25,00 0,00 86,57 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 -0,49 -4,95 Ulusoy Elektrik 65,50 -1,50 27,56 Ulusoy Un Sanayi 18,70 -1,94 62,61 Umpaş Holding 1,12 4,67 -57,09 Uşak Seramik 2,47 1,23 5,56 Utopya Turizm 39,66 -0,55 2,22 Uzertaş Boya 62,70 0,64 10,78 Ülker Bisküvi 22,58 2,36 -2,42 Vakıf Fin. Kir. 21,86 -2,41 413,15 Vakıf GMYO 3,83 7,28 5,80 Vakıf Yat. Ort. 9,80 9,99 33,15 Vakıflar Bankası 4,26 1,19 -9,55 Vakko Tekstil 11,93 9,95 82,98 Vanet Gıda 7,24 1,40 -6,34 Verusa Holding 59,75 -0,67 32,48 Verusaturk Girisim 28,96 -1,70 121,41 Vestel 29,82 -1,78 41,60 Vestel Beyaz Eşya 53,35 1,33 30,50 Viking Kağıt 8,72 3,44 -3,11 Yapı Kredi Koray GMYO 7,07 1,00 58,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,75 1,85 -10,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 126,90 2,59 75,28 Yataş 16,68 -1,71 15,43 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,57 -8,60 3,86 Yeni Gimat GMYO 15,25 0,99 22,69 Yeşil GMYO 1,63 -1,81 18,12 Yeşil Yapı 2,23 -0,89 21,20 Yeşil Yatırım Holding 128,90 -4,80 35,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.299,00 0,34 10,89 Yonga Mobilya 29,96 3,31 0,05 Yükselen Çelik 5,16 0,19 -1,37 Yünsa 17,61 -1,78 20,12 Zorlu Enerji 2,61 0,38 -5,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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