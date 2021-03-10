Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|47.399,90
|-3,27
|17,04
|İş Bankası (C)
|5,84
|0,52
|-16,57
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,96
|0,25
|2,59
|İş Girişim
|20,00
|-7,41
|5,54
|İş GMYO
|2,32
|0,00
|-8,66
|İş Y. Men. Değ.
|19,99
|0,55
|13,19
|İş Yat. Ort.
|3,74
|-0,27
|6,25
|İşbir Holding
|7.780,00
|-3,35
|183,94
|Işık Plastik Sanayi
|39,58
|-0,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,70
|-0,58
|49,12
|İttifak Holding
|2,78
|0,00
|24,66
|İz Hayvancılık Tarım
|25,00
|-2,11
|38,89
|İzmir Demir Çelik
|3,20
|-0,93
|-3,31
|İzmir Fırça
|8,89
|5,58
|59,89
|Jantsa Jant Sanayi
|509,20
|-0,55
|53,51
|Kafein Yazılım
|30,10
|0,80
|40,79
|Kaplamin
|24,60
|0,74
|-27,22
|Kardemir (A)
|6,34
|2,26
|6,55
|Kardemir (B)
|6,27
|1,62
|18,98
|Kardemir (D)
|7,54
|2,17
|30,45
|Karel Elektronik
|32,30
|9,94
|40,07
|Karsan Otomotiv
|4,47
|-0,67
|37,54
|Karsu Tekstil
|13,70
|-1,37
|60,23
|Kartonsan
|74,40
|-0,67
|-22,14
|Katmerciler Ekipman
|4,83
|-0,21
|56,82
|Kent Gıda
|390,00
|4,33
|9,67
|Kerevitaş Gıda
|5,78
|-1,87
|-12,16
|Kervan Gıda
|18,70
|6,31
|41,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,86
|-1,15
|-31,75
|Kiler GMYO
|2,51
|2,03
|0,00
|Klimasan Klima
|23,78
|-0,67
|40,13
|Koç Holding
|23,26
|0,00
|10,13
|Konfrut Gıda
|20,00
|0,86
|18,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|98,60
|0,51
|316,39
|Konya Çimento
|1.196,00
|2,51
|5,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,50
|1,76
|63,99
|Koza Altın
|131,70
|0,53
|36,19
|Koza Madencilik
|16,03
|0,69
|3,49
|Körfez GMYO
|8,07
|-0,86
|39,14
|Kristal Kola
|3,43
|0,29
|-12,50
|Kron Telekomünikasyon
|57,15
|1,15
|55,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|339,00
|9,82
|115,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,87
|0,87
|Kütahya Porselen
|55,70
|0,81
|10,41
|Lider Faktoring
|4,02
|3,34
|17,89
|Link Bilgisayar
|43,74
|0,28
|37,22
|Logo Yazılım
|135,90
|0,74
|8,29
|Lokman Hekim Sağlık
|18,90
|0,00
|75,78
|Lüks Kadife
|45,18
|1,67
|56,33
|Makina Takım
|5,14
|-0,19
|50,73
|Marka Yatırım Holding
|5,84
|1,21
|-9,18
|Marmaris Altınyunus
|233,00
|-3,76
|109,72
|Marshall
|316,00
|2,43
|3,03
|Martı GMYO
|2,72
|0,00
|-1,09
|Martı Otel
|2,54
|-1,17
|19,25
|Mavi Giyim
|53,40
|0,95
|2,30
|Mazhar Zorlu Holding
|42,50
|0,43
|35,01
|Mega Polietilen
|8,11
|-1,10
|5,87
|Menderes Tekstil
|3,47
|0,00
|12,30
|Merit Turizm
|276,00
|0,00
|229,75
|Merko Gıda
|8,65
|6,00
|0,12
|Metemtur Otelcilik
|38,60
|0,68
|74,66
|Metro Holding
|2,44
|2,52
|17,31
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|0,00
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,27
|-0,87
|-2,58
|Migros Ticaret
|40,04
|0,50
|-6,45
|Milpa
|5,45
|-0,37
|18,48
|Mistral GMYO
|5,41
|0,19
|14,86
|MLP Sağlık
|25,22
|1,61
|26,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|5,26
|30,43
|Mondi Tire Kutsan
|7,84
|1,82
|3,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,60
|0,48
|16,72
|Net Holding
|5,05
|-0,20
|47,23
|Netaş Telekom.
|32,38
|-1,22
|15,31
|Niğbaş Niğde Beton
|25,60
|-8,64
|-50,77
|Nuh Çimento
|65,75
|1,15
|33,53
|Nurol GMYO
|14,33
|2,36
|96,57
|Odaş Elektrik
|3,94
|0,51
|1,03
|Olmuksan-IP
|8,24
|0,00
|-30,46
|Orge Enerji Elektrik
|10,76
|-2,54
|45,80
|Orma Orman Mahsulleri
|19,55
|-4,63
|32,81
|Osmanlı Menkul
|38,10
|0,16
|23,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,68
|-2,55
|-34,31
|Otokar
|382,40
|0,71
|20,10
|Oyak Çimento
|8,10
|0,37
|-7,74
|Oyak Yat. Ort.
|9,78
|1,98
|40,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,75
|-0,84
|0,85
|Özak GMYO
|5,82
|-0,68
|14,12
|Özbal Çelik Boru
|8,05
|1,13
|22,90
|Özderici GMYO
|2,27
|1,34
|2,25
|Özerden Plastik
|13,18
|9,92
|46,44
|Pamukova Elektrik
|34,50
|0,88
|61,82
|Panora GMYO
|6,82
|0,00
|10,18
|Papilon Savunma
|23,60
|3,87
|3,69
|Park Elek.Madencilik
|6,10
|0,83
|13,59
|Parsan
|34,56
|6,21
|42,22
|Pegasus
|88,20
|-0,68
|18,23
|Peker GMYO
|2,27
|1,79
|-13,03
|Penguen Gıda
|4,76
|0,42
|-5,74
|Pera GMYO
|2,37
|4,41
|35,30
|Pergamon Dış Ticaret
|28,50
|-0,28
|49,33
|Petkim
|6,29
|0,80
|26,31
|Petrokent Turizm
|2.401,00
|5,26
|164,89
|Pınar Et ve Un
|23,52
|0,77
|1,03
|Pınar Su
|8,03
|0,00
|8,08
|Pınar Süt
|23,70
|0,00
|2,69
|Plastikkart
|16,74
|1,33
|15,85
|Polisan Holding
|3,88
|1,04
|0,52
|Politeknik Metal
|357,00
|4,66
|-12,01
|Prizma Press Matbaacılık
|5,42
|0,00
|-1,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,30
|0,00
|0,80
|QNB Finansbank
|62,15
|0,00
|-11,66
|Ral Yatırım Holding
|4,27
|-1,16
|-3,83
|Ray Sigorta
|15,14
|0,66
|-2,01
|Reysaş GMYO
|5,45
|-1,45
|0,00
|Reysaş Lojistik
|8,13
|0,49
|-12,01
|Rhea Girişim
|3,40
|1,49
|-8,60
|Rodrigo Tekstil
|22,28
|-0,98
|62,51
|Royal Halı
|3,44
|0,29
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|21,48
|-0,37
|-29,06
|Sabancı Holding
|10,84
|-0,73
|-5,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,21
|5,26
|12,22
|Sanel Mühendislik
|5,36
|6,77
|56,73
|Sanifoam Sünger
|18,24
|-6,03
|34,12
|Sanko Pazarlama
|9,81
|-0,71
|4,47
|Saray Matbaacılık
|6,44
|0,94
|-26,57
|Sarkuysan
|12,31
|2,58
|39,25
|Sasa Polyester
|45,42
|7,53
|124,63
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,29
|-2,61
|114,92
|Sekuro Plastik
|36,38
|4,84
|160,60
|Selçuk Ecza Deposu
|12,35
|7,86
|-9,52
|Selçuk Gıda
|4,65
|2,20
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|37,26
|9,98
|41,89
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|0,00
|15,63
|Servet GMYO
|134,00
|3,47
|70,92
|Seyitler Kimya
|35,08
|-0,34
|39,81
|Silverline Endüstri
|6,56
|1,86
|-23,72
|Sinpaş GMYO
|5,14
|-0,19
|22,97
|Smartiks Yazılım
|8,19
|0,61
|-7,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,60
|-0,05
|48,46
|Söktaş
|5,21
|1,76
|2,36
|Sönmez Filament
|78,35
|-0,95
|11,61
|Sönmez Pamuklu
|22,52
|-0,79
|-6,17
|Sumaş Suni Tahta
|69,95
|-0,36
|36,49
|Şeker Fin. Kir.
|10,78
|-3,75
|68,44
|Şekerbank
|1,38
|0,00
|-8,61
|Şişe Cam
|7,69
|0,52
|5,20
|Şok Marketler Ticaret
|12,33
|0,00
|-2,30
|T. Halk Bankası
|5,38
|-0,19
|-3,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,50
|-1,34
|-5,02
|T.S.K.B.
|1,72
|0,58
|-3,37
|T.Tuborg
|21,32
|0,00
|17,99
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|1,48
|146,91
|Tat Gıda
|11,05
|1,66
|-6,83
|TAV Havalimanları
|25,76
|-0,54
|20,94
|Taze Kuru Gıda
|269,30
|-0,59
|24,50
|Tek-Art Turizm
|2,13
|0,95
|5,45
|Tekfen Holding
|17,34
|1,64
|5,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,33
|1,19
|19,95
|Temapol Polimer Plastik
|19,36
|1,89
|68,35
|TGS Dış Ticaret
|19,39
|0,47
|52,56
|Tofaş Oto. Fab.
|37,98
|0,96
|11,97
|Torunlar GMYO
|3,85
|5,77
|-1,28
|Trabzon Liman
|34,02
|0,89
|5,92
|Trabzonspor Sportif
|2,32
|0,43
|-4,92
|Trend GMYO
|7,89
|-0,50
|-37,23
|TSKB GMYO
|5,66
|-1,22
|-1,57
|Tuğçelik
|8,13
|1,37
|0,62
|Tukaş
|8,80
|1,03
|-9,18
|Turcas Petrol
|5,44
|1,12
|12,16
|Turkcell
|16,50
|0,12
|2,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,15
|0,00
|36,11
|Tüpraş
|107,40
|0,28
|-0,56
|Türk Hava Yolları
|14,94
|-0,53
|15,72
|Türk İlaç Serum
|14,64
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,88
|1,98
|14,71
|Türk Telekom
|7,93
|-0,13
|-7,14
|Türk Traktör
|218,90
|1,39
|19,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|154,40
|-0,39
|36,76
|Türkiye Sigorta
|6,80
|0,44
|3,03
|Ufuk Yatırım
|24,80
|0,00
|85,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|0,50
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|65,10
|0,39
|26,78
|Ulusoy Un Sanayi
|18,80
|0,80
|63,48
|Umpaş Holding
|1,08
|-1,82
|-58,62
|Uşak Seramik
|2,51
|2,03
|7,26
|Utopya Turizm
|38,74
|-1,92
|-0,15
|Uzertaş Boya
|64,00
|1,03
|13,07
|Ülker Bisküvi
|23,30
|-0,51
|0,69
|Vakıf Fin. Kir.
|19,00
|-5,75
|346,01
|Vakıf GMYO
|3,77
|0,53
|4,14
|Vakıf Yat. Ort.
|10,13
|3,37
|37,64
|Vakıflar Bankası
|4,24
|0,47
|-9,98
|Vakko Tekstil
|13,12
|9,97
|101,23
|Vanet Gıda
|7,24
|0,56
|-6,34
|Verusa Holding
|60,30
|1,94
|33,70
|Verusaturk Girisim
|29,34
|2,16
|124,31
|Vestel
|31,38
|5,44
|49,00
|Vestel Beyaz Eşya
|53,80
|0,65
|31,60
|Viking Kağıt
|8,77
|1,62
|-2,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,15
|4,84
|60,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,75
|0,73
|-10,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,20
|-2,22
|70,17
|Yataş
|17,02
|0,41
|17,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,39
|-2,44
|-0,23
|Yeni Gimat GMYO
|15,31
|0,07
|23,17
|Yeşil GMYO
|1,64
|-0,61
|18,84
|Yeşil Yapı
|2,27
|-0,87
|23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|138,90
|0,29
|45,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.796,70
|10,00
|26,90
|Yonga Mobilya
|33,70
|5,64
|12,54
|Yükselen Çelik
|5,12
|0,00
|-2,14
|Yünsa
|17,79
|1,66
|21,35
|Zorlu Enerji
|2,60
|-0,38
|-6,14
(Son)
Kaynak: AA
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