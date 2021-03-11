Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|47.501,30
|0,42
|17,29
|İş Bankası (C)
|5,86
|-0,17
|-16,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-0,51
|1,81
|İş Girişim
|20,18
|-2,98
|6,49
|İş GMYO
|2,31
|0,87
|-9,06
|İş Y. Men. Değ.
|19,70
|0,00
|11,55
|İş Yat. Ort.
|3,70
|0,00
|5,11
|İşbir Holding
|8.000,00
|2,84
|191,97
|Işık Plastik Sanayi
|41,04
|0,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,69
|0,60
|48,25
|İttifak Holding
|2,80
|2,19
|25,56
|İz Hayvancılık Tarım
|27,58
|1,55
|53,22
|İzmir Demir Çelik
|2,92
|-5,19
|-11,77
|İzmir Fırça
|8,72
|0,93
|56,83
|Jantsa Jant Sanayi
|559,90
|5,07
|68,80
|Kafein Yazılım
|28,82
|-1,64
|34,80
|Kaplamin
|24,34
|0,08
|-27,99
|Kardemir (A)
|6,43
|-1,38
|8,07
|Kardemir (B)
|6,38
|-1,39
|21,06
|Kardemir (D)
|7,60
|-0,91
|31,49
|Karel Elektronik
|33,80
|4,64
|46,57
|Karsan Otomotiv
|4,47
|2,05
|37,54
|Karsu Tekstil
|13,86
|1,54
|62,11
|Kartonsan
|74,95
|-0,40
|-21,56
|Katmerciler Ekipman
|4,70
|-6,00
|52,60
|Kent Gıda
|351,50
|-7,08
|-1,15
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|9,93
|-4,10
|Kervan Gıda
|18,40
|-3,82
|39,18
|Kervansaray Yat. Holding
|0,88
|2,33
|-30,16
|Kiler GMYO
|2,47
|-0,80
|-1,59
|Klimasan Klima
|23,90
|0,17
|40,84
|Koç Holding
|23,64
|0,85
|11,93
|Konfrut Gıda
|19,63
|-2,05
|16,15
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|98,00
|1,03
|313,85
|Konya Çimento
|1.220,10
|-2,16
|7,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,84
|5,84
|72,60
|Koza Altın
|130,60
|1,24
|35,06
|Koza Madencilik
|16,25
|0,49
|4,91
|Körfez GMYO
|8,38
|1,09
|44,48
|Kristal Kola
|3,34
|-1,18
|-14,80
|Kron Telekomünikasyon
|58,00
|-1,69
|57,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|339,00
|-0,15
|115,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|0,00
|0,43
|Kütahya Porselen
|53,50
|-1,65
|6,05
|Lider Faktoring
|4,04
|1,51
|18,48
|Link Bilgisayar
|42,88
|-0,23
|34,53
|Logo Yazılım
|140,10
|0,79
|11,63
|Lokman Hekim Sağlık
|18,45
|-3,61
|71,59
|Lüks Kadife
|46,94
|2,76
|62,42
|Makina Takım
|4,89
|-1,41
|43,40
|Marka Yatırım Holding
|5,75
|0,00
|-10,58
|Marmaris Altınyunus
|238,30
|-1,93
|114,49
|Marshall
|312,10
|0,03
|1,76
|Martı GMYO
|2,71
|0,00
|-1,45
|Martı Otel
|2,48
|0,40
|16,43
|Mavi Giyim
|53,60
|-1,83
|2,68
|Mazhar Zorlu Holding
|39,76
|0,05
|26,30
|Mega Polietilen
|8,04
|-0,74
|4,96
|Menderes Tekstil
|3,44
|-0,29
|11,33
|Merit Turizm
|303,00
|-0,20
|262,01
|Merko Gıda
|7,72
|-2,28
|-10,65
|Metemtur Otelcilik
|35,64
|-9,95
|61,27
|Metro Holding
|2,41
|-0,82
|15,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|-0,94
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,27
|-0,87
|-2,58
|Migros Ticaret
|40,56
|2,74
|-5,23
|Milpa
|5,35
|-0,93
|16,30
|Mistral GMYO
|5,31
|0,76
|12,74
|MLP Sağlık
|25,24
|-1,41
|27,03
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|0,85
|28,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,76
|0,00
|2,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,92
|2,93
|20,43
|Net Holding
|5,36
|-0,56
|56,27
|Netaş Telekom.
|32,16
|0,12
|14,53
|Niğbaş Niğde Beton
|25,28
|-4,96
|-51,38
|Nuh Çimento
|65,15
|-0,76
|32,31
|Nurol GMYO
|14,61
|2,24
|100,41
|Odaş Elektrik
|3,89
|0,52
|-0,26
|Olmuksan-IP
|8,14
|-0,25
|-31,31
|Orge Enerji Elektrik
|10,81
|1,03
|46,48
|Orma Orman Mahsulleri
|19,80
|-1,00
|34,51
|Osmanlı Menkul
|38,00
|0,05
|22,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,64
|-0,38
|-35,29
|Otokar
|404,30
|1,25
|26,98
|Oyak Çimento
|8,11
|0,75
|-7,63
|Oyak Yat. Ort.
|9,65
|-0,82
|38,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,73
|0,00
|0,42
|Özak GMYO
|5,74
|0,00
|12,55
|Özbal Çelik Boru
|8,00
|0,00
|22,14
|Özderici GMYO
|2,24
|-0,44
|0,90
|Özerden Plastik
|12,42
|-0,56
|38,00
|Pamukova Elektrik
|32,56
|-3,38
|52,72
|Panora GMYO
|6,80
|0,00
|9,85
|Papilon Savunma
|23,26
|-1,52
|2,20
|Park Elek.Madencilik
|5,93
|-2,47
|10,43
|Parsan
|34,64
|-3,19
|42,55
|Pegasus
|87,00
|-0,85
|16,62
|Peker GMYO
|2,21
|-0,45
|-15,33
|Penguen Gıda
|4,71
|0,21
|-6,73
|Pera GMYO
|2,26
|-4,64
|29,02
|Pergamon Dış Ticaret
|28,62
|0,42
|49,95
|Petkim
|6,27
|0,64
|25,90
|Petrokent Turizm
|2.375,00
|-5,34
|162,03
|Pınar Et ve Un
|23,56
|0,51
|1,20
|Pınar Su
|7,94
|-0,63
|6,86
|Pınar Süt
|23,62
|0,43
|2,34
|Plastikkart
|17,20
|2,99
|19,03
|Polisan Holding
|3,91
|0,26
|1,30
|Politeknik Metal
|364,00
|-2,99
|-10,28
|Prizma Press Matbaacılık
|5,36
|-0,74
|-2,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,00
|0,81
|-0,24
|QNB Finansbank
|62,20
|0,00
|-11,58
|Ral Yatırım Holding
|4,16
|-0,95
|-6,31
|Ray Sigorta
|14,93
|0,27
|-3,37
|Reysaş GMYO
|5,41
|-0,18
|-0,73
|Reysaş Lojistik
|8,29
|2,35
|-10,28
|Rhea Girişim
|3,33
|-0,60
|-10,48
|Rodrigo Tekstil
|24,40
|0,74
|77,97
|Royal Halı
|3,48
|-0,57
|1,16
|RTA Laboratuvarları
|22,68
|5,68
|-25,10
|Sabancı Holding
|10,82
|-0,37
|-5,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,23
|0,41
|12,41
|Sanel Mühendislik
|5,78
|9,89
|69,01
|Sanifoam Sünger
|18,37
|-1,24
|35,07
|Sanko Pazarlama
|10,92
|9,97
|16,29
|Saray Matbaacılık
|6,36
|-1,09
|-27,48
|Sarkuysan
|13,40
|4,04
|51,58
|Sasa Polyester
|48,74
|4,91
|141,05
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,47
|1,82
|117,04
|Sekuro Plastik
|37,88
|1,88
|171,35
|Selçuk Ecza Deposu
|12,53
|-0,48
|-8,21
|Selçuk Gıda
|4,57
|-4,79
|-8,23
|Senkron Güvenlik
|36,88
|-1,02
|40,44
|Serve Film Prodüksiyon
|19,19
|0,52
|19,94
|Servet GMYO
|129,10
|0,08
|64,67
|Seyitler Kimya
|34,30
|0,00
|36,70
|Silverline Endüstri
|6,68
|-2,48
|-22,33
|Sinpaş GMYO
|5,10
|-0,39
|22,01
|Smartiks Yazılım
|8,06
|0,12
|-9,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,70
|0,00
|45,08
|Söktaş
|5,25
|1,16
|3,14
|Sönmez Filament
|78,00
|0,26
|11,11
|Sönmez Pamuklu
|22,20
|-0,36
|-7,50
|Sumaş Suni Tahta
|72,90
|3,85
|42,24
|Şeker Fin. Kir.
|11,90
|8,58
|85,94
|Şekerbank
|1,40
|0,00
|-7,28
|Şişe Cam
|7,78
|1,17
|6,43
|Şok Marketler Ticaret
|12,43
|1,64
|-1,51
|T. Halk Bankası
|5,38
|0,19
|-3,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,00
|1,63
|-3,41
|T.S.K.B.
|1,73
|1,17
|-2,81
|T.Tuborg
|22,00
|3,19
|21,75
|Taç Tarım Ürünleri
|27,50
|10,00
|161,16
|Tat Gıda
|11,04
|0,45
|-6,91
|TAV Havalimanları
|25,96
|-0,38
|21,88
|Taze Kuru Gıda
|276,50
|1,28
|27,83
|Tek-Art Turizm
|2,06
|-1,90
|1,98
|Tekfen Holding
|17,40
|-0,57
|6,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,24
|0,07
|19,25
|Temapol Polimer Plastik
|19,00
|-1,86
|65,22
|TGS Dış Ticaret
|19,63
|-0,36
|54,45
|Tofaş Oto. Fab.
|38,52
|2,72
|13,56
|Torunlar GMYO
|3,79
|-1,56
|-2,82
|Trabzon Liman
|34,68
|1,34
|7,97
|Trabzonspor Sportif
|2,31
|0,43
|-5,33
|Trend GMYO
|7,87
|-0,38
|-37,39
|TSKB GMYO
|5,60
|0,36
|-2,61
|Tuğçelik
|8,02
|0,00
|-0,74
|Tukaş
|9,24
|5,72
|-4,64
|Turcas Petrol
|5,37
|-0,37
|10,72
|Turkcell
|16,70
|0,00
|3,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,95
|-2,40
|41,79
|Tüpraş
|107,60
|0,84
|-0,37
|Türk Hava Yolları
|14,85
|-0,34
|15,03
|Türk İlaç Serum
|16,10
|9,97
|Türk Prysmian Kablo
|13,83
|-0,93
|14,30
|Türk Telekom
|8,07
|2,28
|-5,50
|Türk Traktör
|223,90
|0,99
|22,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|155,80
|0,06
|38,00
|Türkiye Sigorta
|6,89
|0,58
|4,39
|Ufuk Yatırım
|26,06
|9,96
|94,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|0,25
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|63,70
|-2,38
|24,05
|Ulusoy Un Sanayi
|18,33
|-4,03
|59,39
|Umpaş Holding
|1,05
|-3,67
|-59,77
|Uşak Seramik
|2,59
|-0,77
|10,68
|Utopya Turizm
|40,80
|2,05
|5,15
|Uzertaş Boya
|63,95
|1,19
|12,99
|Ülker Bisküvi
|23,18
|-1,95
|0,17
|Vakıf Fin. Kir.
|22,82
|9,92
|435,68
|Vakıf GMYO
|3,67
|0,82
|1,38
|Vakıf Yat. Ort.
|9,50
|1,93
|29,08
|Vakıflar Bankası
|4,23
|-0,47
|-10,19
|Vakko Tekstil
|13,54
|3,20
|107,67
|Vanet Gıda
|7,20
|-0,14
|-6,86
|Verusa Holding
|63,00
|-1,56
|39,69
|Verusaturk Girisim
|30,54
|-2,43
|133,49
|Vestel
|30,78
|-0,39
|46,15
|Vestel Beyaz Eşya
|53,30
|-0,19
|30,38
|Viking Kağıt
|8,52
|-0,81
|-5,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,09
|1,29
|59,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,78
|-0,36
|-9,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|121,10
|-0,66
|67,27
|Yataş
|17,40
|2,35
|20,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,29
|0,23
|-2,50
|Yeni Gimat GMYO
|15,18
|-0,52
|22,12
|Yeşil GMYO
|1,62
|-0,61
|17,39
|Yeşil Yapı
|2,25
|-0,88
|22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|131,10
|-2,60
|37,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.800,00
|0,02
|26,92
|Yonga Mobilya
|34,76
|2,24
|16,08
|Yükselen Çelik
|5,09
|0,20
|-2,71
|Yünsa
|18,18
|1,17
|24,01
|Zorlu Enerji
|2,58
|0,00
|-6,86
(Son)
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