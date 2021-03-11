Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 35,50 İş Bankası (B) 47.501,30 0,42 17,29 İş Bankası (C) 5,86 -0,17 -16,29 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,93 -0,51 1,81 İş Girişim 20,18 -2,98 6,49 İş GMYO 2,31 0,87 -9,06 İş Y. Men. Değ. 19,70 0,00 11,55 İş Yat. Ort. 3,70 0,00 5,11 İşbir Holding 8.000,00 2,84 191,97 Işık Plastik Sanayi 41,04 0,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,69 0,60 48,25 İttifak Holding 2,80 2,19 25,56 İz Hayvancılık Tarım 27,58 1,55 53,22 İzmir Demir Çelik 2,92 -5,19 -11,77 İzmir Fırça 8,72 0,93 56,83 Jantsa Jant Sanayi 559,90 5,07 68,80 Kafein Yazılım 28,82 -1,64 34,80 Kaplamin 24,34 0,08 -27,99 Kardemir (A) 6,43 -1,38 8,07 Kardemir (B) 6,38 -1,39 21,06 Kardemir (D) 7,60 -0,91 31,49 Karel Elektronik 33,80 4,64 46,57 Karsan Otomotiv 4,47 2,05 37,54 Karsu Tekstil 13,86 1,54 62,11 Kartonsan 74,95 -0,40 -21,56 Katmerciler Ekipman 4,70 -6,00 52,60 Kent Gıda 351,50 -7,08 -1,15 Kerevitaş Gıda 6,31 9,93 -4,10 Kervan Gıda 18,40 -3,82 39,18 Kervansaray Yat. Holding 0,88 2,33 -30,16 Kiler GMYO 2,47 -0,80 -1,59 Klimasan Klima 23,90 0,17 40,84 Koç Holding 23,64 0,85 11,93 Konfrut Gıda 19,63 -2,05 16,15 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 98,00 1,03 313,85 Konya Çimento 1.220,10 -2,16 7,97 Kordsa Teknik Tekstil 26,84 5,84 72,60 Koza Altın 130,60 1,24 35,06 Koza Madencilik 16,25 0,49 4,91 Körfez GMYO 8,38 1,09 44,48 Kristal Kola 3,34 -1,18 -14,80 Kron Telekomünikasyon 58,00 -1,69 57,44 Kuştur Kuşadası Turizm 339,00 -0,15 115,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 0,00 0,43 Kütahya Porselen 53,50 -1,65 6,05 Lider Faktoring 4,04 1,51 18,48 Link Bilgisayar 42,88 -0,23 34,53 Logo Yazılım 140,10 0,79 11,63 Lokman Hekim Sağlık 18,45 -3,61 71,59 Lüks Kadife 46,94 2,76 62,42 Makina Takım 4,89 -1,41 43,40 Marka Yatırım Holding 5,75 0,00 -10,58 Marmaris Altınyunus 238,30 -1,93 114,49 Marshall 312,10 0,03 1,76 Martı GMYO 2,71 0,00 -1,45 Martı Otel 2,48 0,40 16,43 Mavi Giyim 53,60 -1,83 2,68 Mazhar Zorlu Holding 39,76 0,05 26,30 Mega Polietilen 8,04 -0,74 4,96 Menderes Tekstil 3,44 -0,29 11,33 Merit Turizm 303,00 -0,20 262,01 Merko Gıda 7,72 -2,28 -10,65 Metemtur Otelcilik 35,64 -9,95 61,27 Metro Holding 2,41 -0,82 15,87 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 -0,94 9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,27 -0,87 -2,58 Migros Ticaret 40,56 2,74 -5,23 Milpa 5,35 -0,93 16,30 Mistral GMYO 5,31 0,76 12,74 MLP Sağlık 25,24 -1,41 27,03 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 0,85 28,26 Mondi Tire Kutsan 7,76 0,00 2,11 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,92 2,93 20,43 Net Holding 5,36 -0,56 56,27 Netaş Telekom. 32,16 0,12 14,53 Niğbaş Niğde Beton 25,28 -4,96 -51,38 Nuh Çimento 65,15 -0,76 32,31 Nurol GMYO 14,61 2,24 100,41 Odaş Elektrik 3,89 0,52 -0,26 Olmuksan-IP 8,14 -0,25 -31,31 Orge Enerji Elektrik 10,81 1,03 46,48 Orma Orman Mahsulleri 19,80 -1,00 34,51 Osmanlı Menkul 38,00 0,05 22,82 Ostim Endüstriyel Yat 2,64 -0,38 -35,29 Otokar 404,30 1,25 26,98 Oyak Çimento 8,11 0,75 -7,63 Oyak Yat. Ort. 9,65 -0,82 38,85 Oylum Sınai Yatırımlar 4,73 0,00 0,42 Özak GMYO 5,74 0,00 12,55 Özbal Çelik Boru 8,00 0,00 22,14 Özderici GMYO 2,24 -0,44 0,90 Özerden Plastik 12,42 -0,56 38,00 Pamukova Elektrik 32,56 -3,38 52,72 Panora GMYO 6,80 0,00 9,85 Papilon Savunma 23,26 -1,52 2,20 Park Elek.Madencilik 5,93 -2,47 10,43 Parsan 34,64 -3,19 42,55 Pegasus 87,00 -0,85 16,62 Peker GMYO 2,21 -0,45 -15,33 Penguen Gıda 4,71 0,21 -6,73 Pera GMYO 2,26 -4,64 29,02 Pergamon Dış Ticaret 28,62 0,42 49,95 Petkim 6,27 0,64 25,90 Petrokent Turizm 2.375,00 -5,34 162,03 Pınar Et ve Un 23,56 0,51 1,20 Pınar Su 7,94 -0,63 6,86 Pınar Süt 23,62 0,43 2,34 Plastikkart 17,20 2,99 19,03 Polisan Holding 3,91 0,26 1,30 Politeknik Metal 364,00 -2,99 -10,28 Prizma Press Matbaacılık 5,36 -0,74 -2,19 QNB Finans Fin. Kir. 125,00 0,81 -0,24 QNB Finansbank 62,20 0,00 -11,58 Ral Yatırım Holding 4,16 -0,95 -6,31 Ray Sigorta 14,93 0,27 -3,37 Reysaş GMYO 5,41 -0,18 -0,73 Reysaş Lojistik 8,29 2,35 -10,28 Rhea Girişim 3,33 -0,60 -10,48 Rodrigo Tekstil 24,40 0,74 77,97 Royal Halı 3,48 -0,57 1,16 RTA Laboratuvarları 22,68 5,68 -25,10 Sabancı Holding 10,82 -0,37 -5,58 Safkar Ege Soğutmacılık 12,23 0,41 12,41 Sanel Mühendislik 5,78 9,89 69,01 Sanifoam Sünger 18,37 -1,24 35,07 Sanko Pazarlama 10,92 9,97 16,29 Saray Matbaacılık 6,36 -1,09 -27,48 Sarkuysan 13,40 4,04 51,58 Sasa Polyester 48,74 4,91 141,05 Say Yenilenebilir Enerji 18,47 1,82 117,04 Sekuro Plastik 37,88 1,88 171,35 Selçuk Ecza Deposu 12,53 -0,48 -8,21 Selçuk Gıda 4,57 -4,79 -8,23 Senkron Güvenlik 36,88 -1,02 40,44 Serve Film Prodüksiyon 19,19 0,52 19,94 Servet GMYO 129,10 0,08 64,67 Seyitler Kimya 34,30 0,00 36,70 Silverline Endüstri 6,68 -2,48 -22,33 Sinpaş GMYO 5,10 -0,39 22,01 Smartiks Yazılım 8,06 0,12 -9,03 Sodaş Sodyum Sanayii 38,70 0,00 45,08 Söktaş 5,25 1,16 3,14 Sönmez Filament 78,00 0,26 11,11 Sönmez Pamuklu 22,20 -0,36 -7,50 Sumaş Suni Tahta 72,90 3,85 42,24 Şeker Fin. Kir. 11,90 8,58 85,94 Şekerbank 1,40 0,00 -7,28 Şişe Cam 7,78 1,17 6,43 Şok Marketler Ticaret 12,43 1,64 -1,51 T. Halk Bankası 5,38 0,19 -3,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,00 1,63 -3,41 T.S.K.B. 1,73 1,17 -2,81 T.Tuborg 22,00 3,19 21,75 Taç Tarım Ürünleri 27,50 10,00 161,16 Tat Gıda 11,04 0,45 -6,91 TAV Havalimanları 25,96 -0,38 21,88 Taze Kuru Gıda 276,50 1,28 27,83 Tek-Art Turizm 2,06 -1,90 1,98 Tekfen Holding 17,40 -0,57 6,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,24 0,07 19,25 Temapol Polimer Plastik 19,00 -1,86 65,22 TGS Dış Ticaret 19,63 -0,36 54,45 Tofaş Oto. Fab. 38,52 2,72 13,56 Torunlar GMYO 3,79 -1,56 -2,82 Trabzon Liman 34,68 1,34 7,97 Trabzonspor Sportif 2,31 0,43 -5,33 Trend GMYO 7,87 -0,38 -37,39 TSKB GMYO 5,60 0,36 -2,61 Tuğçelik 8,02 0,00 -0,74 Tukaş 9,24 5,72 -4,64 Turcas Petrol 5,37 -0,37 10,72 Turkcell 16,70 0,00 3,73 Tümosan Motor ve Traktör 19,95 -2,40 41,79 Tüpraş 107,60 0,84 -0,37 Türk Hava Yolları 14,85 -0,34 15,03 Türk İlaç Serum 16,10 9,97 Türk Prysmian Kablo 13,83 -0,93 14,30 Türk Telekom 8,07 2,28 -5,50 Türk Traktör 223,90 0,99 22,55 Türker Proje Gayrimenkul 155,80 0,06 38,00 Türkiye Sigorta 6,89 0,58 4,39 Ufuk Yatırım 26,06 9,96 94,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 0,25 -5,66 Ulusoy Elektrik 63,70 -2,38 24,05 Ulusoy Un Sanayi 18,33 -4,03 59,39 Umpaş Holding 1,05 -3,67 -59,77 Uşak Seramik 2,59 -0,77 10,68 Utopya Turizm 40,80 2,05 5,15 Uzertaş Boya 63,95 1,19 12,99 Ülker Bisküvi 23,18 -1,95 0,17 Vakıf Fin. Kir. 22,82 9,92 435,68 Vakıf GMYO 3,67 0,82 1,38 Vakıf Yat. Ort. 9,50 1,93 29,08 Vakıflar Bankası 4,23 -0,47 -10,19 Vakko Tekstil 13,54 3,20 107,67 Vanet Gıda 7,20 -0,14 -6,86 Verusa Holding 63,00 -1,56 39,69 Verusaturk Girisim 30,54 -2,43 133,49 Vestel 30,78 -0,39 46,15 Vestel Beyaz Eşya 53,30 -0,19 30,38 Viking Kağıt 8,52 -0,81 -5,33 Yapı Kredi Koray GMYO 7,09 1,29 59,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,78 -0,36 -9,74 Yaprak Süt ve Besi Çift. 121,10 -0,66 67,27 Yataş 17,40 2,35 20,42 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,29 0,23 -2,50 Yeni Gimat GMYO 15,18 -0,52 22,12 Yeşil GMYO 1,62 -0,61 17,39 Yeşil Yapı 2,25 -0,88 22,28 Yeşil Yatırım Holding 131,10 -2,60 37,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 19.800,00 0,02 26,92 Yonga Mobilya 34,76 2,24 16,08 Yükselen Çelik 5,09 0,20 -2,71 Yünsa 18,18 1,17 24,01 Zorlu Enerji 2,58 0,00 -6,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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