Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

11.03.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)47.501,300,4217,29
İş Bankası (C)5,86-0,17-16,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,93-0,511,81
İş Girişim20,18-2,986,49
İş GMYO2,310,87-9,06
İş Y. Men. Değ.19,700,0011,55
İş Yat. Ort.3,700,005,11
İşbir Holding8.000,002,84191,97
Işık Plastik Sanayi41,040,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,690,6048,25
İttifak Holding2,802,1925,56
İz Hayvancılık Tarım27,581,5553,22
İzmir Demir Çelik2,92-5,19-11,77
İzmir Fırça8,720,9356,83
Jantsa Jant Sanayi559,905,0768,80
Kafein Yazılım28,82-1,6434,80
Kaplamin24,340,08-27,99
Kardemir (A)6,43-1,388,07
Kardemir (B)6,38-1,3921,06
Kardemir (D)7,60-0,9131,49
Karel Elektronik33,804,6446,57
Karsan Otomotiv4,472,0537,54
Karsu Tekstil13,861,5462,11
Kartonsan74,95-0,40-21,56
Katmerciler Ekipman4,70-6,0052,60
Kent Gıda351,50-7,08-1,15
Kerevitaş Gıda6,319,93-4,10
Kervan Gıda18,40-3,8239,18
Kervansaray Yat. Holding0,882,33-30,16
Kiler GMYO2,47-0,80-1,59
Klimasan Klima23,900,1740,84
Koç Holding23,640,8511,93
Konfrut Gıda19,63-2,0516,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji98,001,03313,85
Konya Çimento1.220,10-2,167,97
Kordsa Teknik Tekstil26,845,8472,60
Koza Altın130,601,2435,06
Koza Madencilik16,250,494,91
Körfez GMYO8,381,0944,48
Kristal Kola3,34-1,18-14,80
Kron Telekomünikasyon58,00-1,6957,44
Kuştur Kuşadası Turizm339,00-0,15115,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,310,000,43
Kütahya Porselen53,50-1,656,05
Lider Faktoring4,041,5118,48
Link Bilgisayar42,88-0,2334,53
Logo Yazılım140,100,7911,63
Lokman Hekim Sağlık18,45-3,6171,59
Lüks Kadife46,942,7662,42
Makina Takım4,89-1,4143,40
Marka Yatırım Holding5,750,00-10,58
Marmaris Altınyunus238,30-1,93114,49
Marshall312,100,031,76
Martı GMYO2,710,00-1,45
Martı Otel2,480,4016,43
Mavi Giyim53,60-1,832,68
Mazhar Zorlu Holding39,760,0526,30
Mega Polietilen8,04-0,744,96
Menderes Tekstil3,44-0,2911,33
Merit Turizm303,00-0,20262,01
Merko Gıda7,72-2,28-10,65
Metemtur Otelcilik35,64-9,9561,27
Metro Holding2,41-0,8215,87
Metro Petrol ve Tesisleri3,17-0,949,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,27-0,87-2,58
Migros Ticaret40,562,74-5,23
Milpa5,35-0,9316,30
Mistral GMYO5,310,7612,74
MLP Sağlık25,24-1,4127,03
MMC San. ve Tic. Yat.5,900,8528,26
Mondi Tire Kutsan7,760,002,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,922,9320,43
Net Holding5,36-0,5656,27
Netaş Telekom.32,160,1214,53
Niğbaş Niğde Beton25,28-4,96-51,38
Nuh Çimento65,15-0,7632,31
Nurol GMYO14,612,24100,41
Odaş Elektrik3,890,52-0,26
Olmuksan-IP8,14-0,25-31,31
Orge Enerji Elektrik10,811,0346,48
Orma Orman Mahsulleri19,80-1,0034,51
Osmanlı Menkul38,000,0522,82
Ostim Endüstriyel Yat2,64-0,38-35,29
Otokar404,301,2526,98
Oyak Çimento8,110,75-7,63
Oyak Yat. Ort.9,65-0,8238,85
Oylum Sınai Yatırımlar4,730,000,42
Özak GMYO5,740,0012,55
Özbal Çelik Boru8,000,0022,14
Özderici GMYO2,24-0,440,90
Özerden Plastik12,42-0,5638,00
Pamukova Elektrik32,56-3,3852,72
Panora GMYO6,800,009,85
Papilon Savunma23,26-1,522,20
Park Elek.Madencilik5,93-2,4710,43
Parsan34,64-3,1942,55
Pegasus87,00-0,8516,62
Peker GMYO2,21-0,45-15,33
Penguen Gıda4,710,21-6,73
Pera GMYO2,26-4,6429,02
Pergamon Dış Ticaret28,620,4249,95
Petkim6,270,6425,90
Petrokent Turizm2.375,00-5,34162,03
Pınar Et ve Un23,560,511,20
Pınar Su7,94-0,636,86
Pınar Süt23,620,432,34
Plastikkart17,202,9919,03
Polisan Holding3,910,261,30
Politeknik Metal364,00-2,99-10,28
Prizma Press Matbaacılık5,36-0,74-2,19
QNB Finans Fin. Kir.125,000,81-0,24
QNB Finansbank62,200,00-11,58
Ral Yatırım Holding4,16-0,95-6,31
Ray Sigorta14,930,27-3,37
Reysaş GMYO5,41-0,18-0,73
Reysaş Lojistik8,292,35-10,28
Rhea Girişim3,33-0,60-10,48
Rodrigo Tekstil24,400,7477,97
Royal Halı3,48-0,571,16
RTA Laboratuvarları22,685,68-25,10
Sabancı Holding10,82-0,37-5,58
Safkar Ege Soğutmacılık12,230,4112,41
Sanel Mühendislik5,789,8969,01
Sanifoam Sünger18,37-1,2435,07
Sanko Pazarlama10,929,9716,29
Saray Matbaacılık6,36-1,09-27,48
Sarkuysan13,404,0451,58
Sasa Polyester48,744,91141,05
Say Yenilenebilir Enerji18,471,82117,04
Sekuro Plastik37,881,88171,35
Selçuk Ecza Deposu12,53-0,48-8,21
Selçuk Gıda4,57-4,79-8,23
Senkron Güvenlik36,88-1,0240,44
Serve Film Prodüksiyon19,190,5219,94
Servet GMYO129,100,0864,67
Seyitler Kimya34,300,0036,70
Silverline Endüstri6,68-2,48-22,33
Sinpaş GMYO5,10-0,3922,01
Smartiks Yazılım8,060,12-9,03
Sodaş Sodyum Sanayii38,700,0045,08
Söktaş5,251,163,14
Sönmez Filament78,000,2611,11
Sönmez Pamuklu22,20-0,36-7,50
Sumaş Suni Tahta72,903,8542,24
Şeker Fin. Kir.11,908,5885,94
Şekerbank1,400,00-7,28
Şişe Cam7,781,176,43
Şok Marketler Ticaret12,431,64-1,51
T. Halk Bankası5,380,19-3,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,001,63-3,41
T.S.K.B.1,731,17-2,81
T.Tuborg22,003,1921,75
Taç Tarım Ürünleri27,5010,00161,16
Tat Gıda11,040,45-6,91
TAV Havalimanları25,96-0,3821,88
Taze Kuru Gıda276,501,2827,83
Tek-Art Turizm2,06-1,901,98
Tekfen Holding17,40-0,576,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,240,0719,25
Temapol Polimer Plastik19,00-1,8665,22
TGS Dış Ticaret19,63-0,3654,45
Tofaş Oto. Fab.38,522,7213,56
Torunlar GMYO3,79-1,56-2,82
Trabzon Liman34,681,347,97
Trabzonspor Sportif2,310,43-5,33
Trend GMYO7,87-0,38-37,39
TSKB GMYO5,600,36-2,61
Tuğçelik8,020,00-0,74
Tukaş9,245,72-4,64
Turcas Petrol5,37-0,3710,72
Turkcell16,700,003,73
Tümosan Motor ve Traktör19,95-2,4041,79
Tüpraş107,600,84-0,37
Türk Hava Yolları14,85-0,3415,03
Türk İlaç Serum16,109,97

Türk Prysmian Kablo13,83-0,9314,30
Türk Telekom8,072,28-5,50
Türk Traktör223,900,9922,55
Türker Proje Gayrimenkul155,800,0638,00
Türkiye Sigorta6,890,584,39
Ufuk Yatırım26,069,9694,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,000,25-5,66
Ulusoy Elektrik63,70-2,3824,05
Ulusoy Un Sanayi18,33-4,0359,39
Umpaş Holding1,05-3,67-59,77
Uşak Seramik2,59-0,7710,68
Utopya Turizm40,802,055,15
Uzertaş Boya63,951,1912,99
Ülker Bisküvi23,18-1,950,17
Vakıf Fin. Kir.22,829,92435,68
Vakıf GMYO3,670,821,38
Vakıf Yat. Ort.9,501,9329,08
Vakıflar Bankası4,23-0,47-10,19
Vakko Tekstil13,543,20107,67
Vanet Gıda7,20-0,14-6,86
Verusa Holding63,00-1,5639,69
Verusaturk Girisim30,54-2,43133,49
Vestel30,78-0,3946,15
Vestel Beyaz Eşya53,30-0,1930,38
Viking Kağıt8,52-0,81-5,33
Yapı Kredi Koray GMYO7,091,2959,33
Yapı ve Kredi Bank.2,78-0,36-9,74
Yaprak Süt ve Besi Çift.121,10-0,6667,27
Yataş17,402,3520,42
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,290,23-2,50
Yeni Gimat GMYO15,18-0,5222,12
Yeşil GMYO1,62-0,6117,39
Yeşil Yapı2,25-0,8822,28
Yeşil Yatırım Holding131,10-2,6037,49
Yibitaş İnşaat Malzeme19.800,000,0226,92
Yonga Mobilya34,762,2416,08
Yükselen Çelik5,090,20-2,71
Yünsa18,181,1724,01
Zorlu Enerji2,580,00-6,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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