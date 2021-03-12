Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 35,50 İş Bankası (B) 48.899,90 0,00 20,74 İş Bankası (C) 5,81 0,69 -17,00 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,87 -0,26 0,26 İş Girişim 21,00 5,79 10,82 İş GMYO 2,26 -0,88 -11,02 İş Y. Men. Değ. 19,18 0,26 8,61 İş Yat. Ort. 3,69 0,82 4,83 İşbir Holding 8.400,00 -0,59 206,57 Işık Plastik Sanayi 39,32 -1,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,78 1,71 56,14 İttifak Holding 2,70 -0,37 21,08 İz Hayvancılık Tarım 27,10 0,37 50,56 İzmir Demir Çelik 2,72 -2,16 -17,81 İzmir Fırça 7,96 1,14 43,17 Jantsa Jant Sanayi 565,30 6,06 70,43 Kafein Yazılım 29,30 2,52 37,04 Kaplamin 26,08 9,95 -22,84 Kardemir (A) 6,28 0,00 5,55 Kardemir (B) 6,25 0,00 18,60 Kardemir (D) 7,49 0,13 29,58 Karel Elektronik 32,56 -4,18 41,20 Karsan Otomotiv 4,31 0,47 32,62 Karsu Tekstil 13,47 -1,32 57,54 Kartonsan 75,00 1,63 -21,51 Katmerciler Ekipman 4,32 -4,21 40,26 Kent Gıda 384,00 1,51 7,99 Kerevitaş Gıda 6,45 2,22 -1,98 Kervan Gıda 18,02 -0,88 36,31 Kervansaray Yat. Holding 0,89 1,14 -29,37 Kiler GMYO 2,43 0,00 -3,19 Klimasan Klima 23,40 -0,43 37,89 Koç Holding 23,18 -0,77 9,75 Konfrut Gıda 19,09 -2,00 12,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 94,00 -3,74 296,96 Konya Çimento 1.221,50 2,46 8,10 Kordsa Teknik Tekstil 26,00 -2,84 67,20 Koza Altın 125,70 -1,02 29,99 Koza Madencilik 15,74 -0,25 1,61 Körfez GMYO 8,15 -1,69 40,52 Kristal Kola 3,24 -1,22 -17,35 Kron Telekomünikasyon 56,85 -1,13 54,32 Kuştur Kuşadası Turizm 355,20 9,49 125,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,44 -0,87 Kütahya Porselen 55,65 3,63 10,31 Lider Faktoring 4,16 4,52 21,99 Link Bilgisayar 44,46 5,71 39,48 Logo Yazılım 142,90 1,28 13,86 Lokman Hekim Sağlık 18,43 -0,70 71,40 Lüks Kadife 51,35 9,91 77,68 Makina Takım 4,83 2,11 41,64 Marka Yatırım Holding 5,65 -0,53 -12,13 Marmaris Altınyunus 246,80 3,78 122,14 Marshall 309,90 0,32 1,04 Martı GMYO 2,70 -1,82 -1,82 Martı Otel 2,61 -3,69 22,54 Mavi Giyim 53,35 0,47 2,20 Mazhar Zorlu Holding 39,04 -4,08 24,02 Mega Polietilen 7,96 0,25 3,92 Menderes Tekstil 3,44 -0,29 11,33 Merit Turizm 311,00 9,82 271,57 Merko Gıda 7,49 -1,06 -13,31 Metemtur Otelcilik 35,30 -1,01 59,73 Metro Holding 2,33 -0,85 12,02 Metro Petrol ve Tesisleri 3,04 -0,65 5,19 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 2,67 -0,86 Migros Ticaret 40,14 -0,45 -6,21 Milpa 5,24 -0,38 13,91 Mistral GMYO 5,36 2,49 13,80 MLP Sağlık 24,12 -1,63 21,39 MMC San. ve Tic. Yat. 5,75 -1,03 25,00 Mondi Tire Kutsan 7,63 -0,13 0,39 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,14 -0,33 18,24 Net Holding 5,33 0,57 55,39 Netaş Telekom. 33,90 2,60 20,73 Niğbaş Niğde Beton 24,88 0,40 -52,15 Nuh Çimento 64,15 0,16 30,28 Nurol GMYO 15,08 4,00 106,86 Odaş Elektrik 3,77 -1,31 -3,33 Olmuksan-IP 8,24 2,36 -30,46 Orge Enerji Elektrik 10,80 1,41 46,34 Orma Orman Mahsulleri 19,36 -1,02 31,52 Osmanlı Menkul 38,06 0,00 23,01 Ostim Endüstriyel Yat 2,62 0,00 -35,78 Otokar 398,90 3,26 25,28 Oyak Çimento 7,93 -0,25 -9,68 Oyak Yat. Ort. 9,38 -0,74 34,96 Oylum Sınai Yatırımlar 4,65 -0,43 -1,27 Özak GMYO 5,56 -0,89 9,02 Özbal Çelik Boru 7,82 -1,39 19,39 Özderici GMYO 2,20 -0,45 -0,90 Özerden Plastik 11,83 -2,15 31,44 Pamukova Elektrik 31,52 -0,57 47,84 Panora GMYO 6,70 0,90 8,24 Papilon Savunma 22,44 -1,32 -1,41 Park Elek.Madencilik 5,77 -1,03 7,45 Parsan 35,42 3,57 45,76 Pegasus 87,60 -1,74 17,43 Peker GMYO 2,22 -0,45 -14,94 Penguen Gıda 4,66 0,22 -7,72 Pera GMYO 2,21 -0,45 26,16 Pergamon Dış Ticaret 28,60 -1,17 49,85 Petkim 6,23 -0,48 25,10 Petrokent Turizm 2.302,40 -2,03 154,02 Pınar Et ve Un 23,36 0,17 0,34 Pınar Su 7,82 -1,01 5,25 Pınar Süt 23,32 0,09 1,04 Plastikkart 17,09 -0,18 18,27 Polisan Holding 3,82 -0,26 -1,04 Politeknik Metal 340,00 -5,56 -16,20 Prizma Press Matbaacılık 5,21 -0,76 -4,93 QNB Finans Fin. Kir. 127,30 1,92 1,60 QNB Finansbank 62,00 -0,48 -11,87 Ral Yatırım Holding 4,16 0,24 -6,31 Ray Sigorta 14,64 0,41 -5,24 Reysaş GMYO 5,28 -0,94 -3,12 Reysaş Lojistik 8,00 -2,08 -13,42 Rhea Girişim 3,29 0,30 -11,56 Rodrigo Tekstil 24,02 4,34 75,20 Royal Halı 3,43 0,29 -0,29 RTA Laboratuvarları 23,88 1,19 -21,14 Sabancı Holding 10,55 -0,94 -7,94 Safkar Ege Soğutmacılık 11,85 -0,84 8,92 Sanel Mühendislik 5,64 -2,42 64,91 Sanifoam Sünger 18,50 0,54 36,03 Sanko Pazarlama 11,46 4,95 22,04 Saray Matbaacılık 6,20 -0,48 -29,30 Sarkuysan 13,37 2,14 51,24 Sasa Polyester 45,50 1,34 125,02 Say Yenilenebilir Enerji 17,76 -1,06 108,70 Sekuro Plastik 35,20 -3,08 152,15 Selçuk Ecza Deposu 12,34 2,58 -9,60 Selçuk Gıda 4,41 0,00 -11,45 Senkron Güvenlik 41,96 2,84 59,79 Serve Film Prodüksiyon 18,50 0,00 15,63 Servet GMYO 125,60 -0,63 60,20 Seyitler Kimya 34,14 1,31 36,07 Silverline Endüstri 6,67 -0,30 -22,44 Sinpaş GMYO 4,84 -1,02 15,79 Smartiks Yazılım 7,97 -0,13 -10,05 Sodaş Sodyum Sanayii 38,40 -0,88 43,96 Söktaş 5,06 -1,75 -0,59 Sönmez Filament 77,50 0,65 10,40 Sönmez Pamuklu 21,50 -0,92 -10,42 Sumaş Suni Tahta 72,00 2,86 40,49 Şeker Fin. Kir. 12,60 4,56 96,87 Şekerbank 1,39 0,72 -7,95 Şişe Cam 7,68 -0,52 5,06 Şok Marketler Ticaret 12,83 1,74 1,66 T. Halk Bankası 5,41 0,93 -2,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,22 0,80 -2,70 T.S.K.B. 1,70 0,00 -4,49 T.Tuborg 21,00 -2,33 16,21 Taç Tarım Ürünleri 26,86 -2,33 155,08 Tat Gıda 10,79 -0,19 -9,02 TAV Havalimanları 25,52 -0,93 19,81 Taze Kuru Gıda 265,90 -3,66 22,93 Tek-Art Turizm 2,05 0,00 1,49 Tekfen Holding 17,08 -0,12 4,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,18 2,02 18,78 Temapol Polimer Plastik 18,50 -1,44 60,87 TGS Dış Ticaret 19,80 -2,75 55,78 Tofaş Oto. Fab. 37,82 -1,82 11,50 Torunlar GMYO 3,87 0,26 -0,77 Trabzon Liman 34,14 1,07 6,29 Trabzonspor Sportif 2,27 -0,44 -6,97 Trend GMYO 7,92 2,19 -36,99 TSKB GMYO 5,99 7,16 4,17 Tuğçelik 7,82 -0,26 -3,22 Tukaş 8,79 -1,79 -9,29 Turcas Petrol 5,19 -0,76 7,01 Turkcell 16,70 0,91 3,73 Tümosan Motor ve Traktör 19,46 -1,02 38,31 Tüpraş 107,60 0,56 -0,37 Türk Hava Yolları 14,63 -0,81 13,32 Türk İlaç Serum 17,71 10,00 Türk Prysmian Kablo 13,30 -1,99 9,92 Türk Telekom 7,88 -1,87 -7,73 Türk Traktör 221,30 1,75 21,13 Türker Proje Gayrimenkul 149,00 -0,60 31,98 Türkiye Sigorta 6,86 0,73 3,94 Ufuk Yatırım 25,00 -3,85 86,57 Ulaşlar Turizm Yat. 4,29 6,45 1,18 Ulusoy Elektrik 59,20 -6,03 15,29 Ulusoy Un Sanayi 17,74 -2,74 54,26 Umpaş Holding 1,15 9,52 -55,94 Uşak Seramik 2,59 2,37 10,68 Utopya Turizm 42,62 6,55 9,85 Uzertaş Boya 59,50 -2,46 5,12 Ülker Bisküvi 24,12 0,58 4,24 Vakıf Fin. Kir. 25,10 9,99 489,20 Vakıf GMYO 3,60 0,28 -0,55 Vakıf Yat. Ort. 9,40 -0,63 27,72 Vakıflar Bankası 4,19 0,00 -11,04 Vakko Tekstil 13,95 7,72 113,96 Vanet Gıda 7,05 -0,56 -8,80 Verusa Holding 61,80 0,82 37,03 Verusaturk Girisim 30,48 0,93 133,03 Vestel 30,88 1,45 46,63 Vestel Beyaz Eşya 52,80 -0,38 29,16 Viking Kağıt 8,50 1,31 -5,56 Yapı Kredi Koray GMYO 7,01 -0,28 57,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,74 0,74 -11,04 Yaprak Süt ve Besi Çift. 126,00 -2,70 74,03 Yataş 17,04 -1,79 17,92 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,23 1,93 -3,86 Yeni Gimat GMYO 15,28 1,87 22,93 Yeşil GMYO 1,57 0,00 13,77 Yeşil Yapı 2,23 0,45 21,20 Yeşil Yatırım Holding 131,90 2,73 38,33 Yibitaş İnşaat Malzeme 20.500,00 3,54 31,41 Yonga Mobilya 31,00 -2,08 3,52 Yükselen Çelik 5,02 0,00 -4,05 Yünsa 17,77 -0,11 21,21 Zorlu Enerji 2,53 -0,78 -8,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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