Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

12.03.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)48.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)48.899,900,0020,74
İş Bankası (C)5,810,69-17,00
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,87-0,260,26
İş Girişim21,005,7910,82
İş GMYO2,26-0,88-11,02
İş Y. Men. Değ.19,180,268,61
İş Yat. Ort.3,690,824,83
İşbir Holding8.400,00-0,59206,57
Işık Plastik Sanayi39,32-1,70

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,781,7156,14
İttifak Holding2,70-0,3721,08
İz Hayvancılık Tarım27,100,3750,56
İzmir Demir Çelik2,72-2,16-17,81
İzmir Fırça7,961,1443,17
Jantsa Jant Sanayi565,306,0670,43
Kafein Yazılım29,302,5237,04
Kaplamin26,089,95-22,84
Kardemir (A)6,280,005,55
Kardemir (B)6,250,0018,60
Kardemir (D)7,490,1329,58
Karel Elektronik32,56-4,1841,20
Karsan Otomotiv4,310,4732,62
Karsu Tekstil13,47-1,3257,54
Kartonsan75,001,63-21,51
Katmerciler Ekipman4,32-4,2140,26
Kent Gıda384,001,517,99
Kerevitaş Gıda6,452,22-1,98
Kervan Gıda18,02-0,8836,31
Kervansaray Yat. Holding0,891,14-29,37
Kiler GMYO2,430,00-3,19
Klimasan Klima23,40-0,4337,89
Koç Holding23,18-0,779,75
Konfrut Gıda19,09-2,0012,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji94,00-3,74296,96
Konya Çimento1.221,502,468,10
Kordsa Teknik Tekstil26,00-2,8467,20
Koza Altın125,70-1,0229,99
Koza Madencilik15,74-0,251,61
Körfez GMYO8,15-1,6940,52
Kristal Kola3,24-1,22-17,35
Kron Telekomünikasyon56,85-1,1354,32
Kuştur Kuşadası Turizm355,209,49125,81
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,44-0,87
Kütahya Porselen55,653,6310,31
Lider Faktoring4,164,5221,99
Link Bilgisayar44,465,7139,48
Logo Yazılım142,901,2813,86
Lokman Hekim Sağlık18,43-0,7071,40
Lüks Kadife51,359,9177,68
Makina Takım4,832,1141,64
Marka Yatırım Holding5,65-0,53-12,13
Marmaris Altınyunus246,803,78122,14
Marshall309,900,321,04
Martı GMYO2,70-1,82-1,82
Martı Otel2,61-3,6922,54
Mavi Giyim53,350,472,20
Mazhar Zorlu Holding39,04-4,0824,02
Mega Polietilen7,960,253,92
Menderes Tekstil3,44-0,2911,33
Merit Turizm311,009,82271,57
Merko Gıda7,49-1,06-13,31
Metemtur Otelcilik35,30-1,0159,73
Metro Holding2,33-0,8512,02
Metro Petrol ve Tesisleri3,04-0,655,19
Metro Yatırım Ortaklığı2,312,67-0,86
Migros Ticaret40,14-0,45-6,21
Milpa5,24-0,3813,91
Mistral GMYO5,362,4913,80
MLP Sağlık24,12-1,6321,39
MMC San. ve Tic. Yat.5,75-1,0325,00
Mondi Tire Kutsan7,63-0,130,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,14-0,3318,24
Net Holding5,330,5755,39
Netaş Telekom.33,902,6020,73
Niğbaş Niğde Beton24,880,40-52,15
Nuh Çimento64,150,1630,28
Nurol GMYO15,084,00106,86
Odaş Elektrik3,77-1,31-3,33
Olmuksan-IP8,242,36-30,46
Orge Enerji Elektrik10,801,4146,34
Orma Orman Mahsulleri19,36-1,0231,52
Osmanlı Menkul38,060,0023,01
Ostim Endüstriyel Yat2,620,00-35,78
Otokar398,903,2625,28
Oyak Çimento7,93-0,25-9,68
Oyak Yat. Ort.9,38-0,7434,96
Oylum Sınai Yatırımlar4,65-0,43-1,27
Özak GMYO5,56-0,899,02
Özbal Çelik Boru7,82-1,3919,39
Özderici GMYO2,20-0,45-0,90
Özerden Plastik11,83-2,1531,44
Pamukova Elektrik31,52-0,5747,84
Panora GMYO6,700,908,24
Papilon Savunma22,44-1,32-1,41
Park Elek.Madencilik5,77-1,037,45
Parsan35,423,5745,76
Pegasus87,60-1,7417,43
Peker GMYO2,22-0,45-14,94
Penguen Gıda4,660,22-7,72
Pera GMYO2,21-0,4526,16
Pergamon Dış Ticaret28,60-1,1749,85
Petkim6,23-0,4825,10
Petrokent Turizm2.302,40-2,03154,02
Pınar Et ve Un23,360,170,34
Pınar Su7,82-1,015,25
Pınar Süt23,320,091,04
Plastikkart17,09-0,1818,27
Polisan Holding3,82-0,26-1,04
Politeknik Metal340,00-5,56-16,20
Prizma Press Matbaacılık5,21-0,76-4,93
QNB Finans Fin. Kir.127,301,921,60
QNB Finansbank62,00-0,48-11,87
Ral Yatırım Holding4,160,24-6,31
Ray Sigorta14,640,41-5,24
Reysaş GMYO5,28-0,94-3,12
Reysaş Lojistik8,00-2,08-13,42
Rhea Girişim3,290,30-11,56
Rodrigo Tekstil24,024,3475,20
Royal Halı3,430,29-0,29
RTA Laboratuvarları23,881,19-21,14
Sabancı Holding10,55-0,94-7,94
Safkar Ege Soğutmacılık11,85-0,848,92
Sanel Mühendislik5,64-2,4264,91
Sanifoam Sünger18,500,5436,03
Sanko Pazarlama11,464,9522,04
Saray Matbaacılık6,20-0,48-29,30
Sarkuysan13,372,1451,24
Sasa Polyester45,501,34125,02
Say Yenilenebilir Enerji17,76-1,06108,70
Sekuro Plastik35,20-3,08152,15
Selçuk Ecza Deposu12,342,58-9,60
Selçuk Gıda4,410,00-11,45
Senkron Güvenlik41,962,8459,79
Serve Film Prodüksiyon18,500,0015,63
Servet GMYO125,60-0,6360,20
Seyitler Kimya34,141,3136,07
Silverline Endüstri6,67-0,30-22,44
Sinpaş GMYO4,84-1,0215,79
Smartiks Yazılım7,97-0,13-10,05
Sodaş Sodyum Sanayii38,40-0,8843,96
Söktaş5,06-1,75-0,59
Sönmez Filament77,500,6510,40
Sönmez Pamuklu21,50-0,92-10,42
Sumaş Suni Tahta72,002,8640,49
Şeker Fin. Kir.12,604,5696,87
Şekerbank1,390,72-7,95
Şişe Cam7,68-0,525,06
Şok Marketler Ticaret12,831,741,66
T. Halk Bankası5,410,93-2,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,220,80-2,70
T.S.K.B.1,700,00-4,49
T.Tuborg21,00-2,3316,21
Taç Tarım Ürünleri26,86-2,33155,08
Tat Gıda10,79-0,19-9,02
TAV Havalimanları25,52-0,9319,81
Taze Kuru Gıda265,90-3,6622,93
Tek-Art Turizm2,050,001,49
Tekfen Holding17,08-0,124,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,182,0218,78
Temapol Polimer Plastik18,50-1,4460,87
TGS Dış Ticaret19,80-2,7555,78
Tofaş Oto. Fab.37,82-1,8211,50
Torunlar GMYO3,870,26-0,77
Trabzon Liman34,141,076,29
Trabzonspor Sportif2,27-0,44-6,97
Trend GMYO7,922,19-36,99
TSKB GMYO5,997,164,17
Tuğçelik7,82-0,26-3,22
Tukaş8,79-1,79-9,29
Turcas Petrol5,19-0,767,01
Turkcell16,700,913,73
Tümosan Motor ve Traktör19,46-1,0238,31
Tüpraş107,600,56-0,37
Türk Hava Yolları14,63-0,8113,32
Türk İlaç Serum17,7110,00

Türk Prysmian Kablo13,30-1,999,92
Türk Telekom7,88-1,87-7,73
Türk Traktör221,301,7521,13
Türker Proje Gayrimenkul149,00-0,6031,98
Türkiye Sigorta6,860,733,94
Ufuk Yatırım25,00-3,8586,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,296,451,18
Ulusoy Elektrik59,20-6,0315,29
Ulusoy Un Sanayi17,74-2,7454,26
Umpaş Holding1,159,52-55,94
Uşak Seramik2,592,3710,68
Utopya Turizm42,626,559,85
Uzertaş Boya59,50-2,465,12
Ülker Bisküvi24,120,584,24
Vakıf Fin. Kir.25,109,99489,20
Vakıf GMYO3,600,28-0,55
Vakıf Yat. Ort.9,40-0,6327,72
Vakıflar Bankası4,190,00-11,04
Vakko Tekstil13,957,72113,96
Vanet Gıda7,05-0,56-8,80
Verusa Holding61,800,8237,03
Verusaturk Girisim30,480,93133,03
Vestel30,881,4546,63
Vestel Beyaz Eşya52,80-0,3829,16
Viking Kağıt8,501,31-5,56
Yapı Kredi Koray GMYO7,01-0,2857,53
Yapı ve Kredi Bank.2,740,74-11,04
Yaprak Süt ve Besi Çift.126,00-2,7074,03
Yataş17,04-1,7917,92
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,231,93-3,86
Yeni Gimat GMYO15,281,8722,93
Yeşil GMYO1,570,0013,77
Yeşil Yapı2,230,4521,20
Yeşil Yatırım Holding131,902,7338,33
Yibitaş İnşaat Malzeme20.500,003,5431,41
Yonga Mobilya31,00-2,083,52
Yükselen Çelik5,020,00-4,05
Yünsa17,77-0,1121,21
Zorlu Enerji2,53-0,78-8,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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