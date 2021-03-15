Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 35,50 İş Bankası (B) 46.100,10 -5,84 13,83 İş Bankası (C) 5,86 0,17 -16,29 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,87 -0,26 0,26 İş Girişim 20,24 -3,16 6,81 İş GMYO 2,24 -0,44 -11,81 İş Y. Men. Değ. 18,85 -0,79 6,74 İş Yat. Ort. 3,75 1,35 6,53 İşbir Holding 7.599,90 -6,75 177,37 Işık Plastik Sanayi 39,16 -1,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,80 4,05 57,89 İttifak Holding 2,74 0,37 22,87 İz Hayvancılık Tarım 26,74 -0,45 48,56 İzmir Demir Çelik 2,65 -2,21 -19,93 İzmir Fırça 7,92 0,51 42,45 Jantsa Jant Sanayi 613,20 8,05 84,87 Kafein Yazılım 31,82 5,36 48,83 Kaplamin 28,68 9,97 -15,15 Kardemir (A) 6,37 0,79 7,06 Kardemir (B) 6,34 0,79 20,30 Kardemir (D) 7,71 0,92 33,39 Karel Elektronik 31,14 -2,69 35,04 Karsan Otomotiv 4,24 -0,70 30,46 Karsu Tekstil 13,06 -1,80 52,75 Kartonsan 74,95 0,40 -21,56 Katmerciler Ekipman 4,40 -0,68 42,86 Kent Gıda 361,00 -4,24 1,52 Kerevitaş Gıda 6,31 -1,71 -4,10 Kervan Gıda 18,38 2,40 39,03 Kervansaray Yat. Holding 0,86 -1,15 -31,75 Kiler GMYO 2,41 -0,82 -3,98 Klimasan Klima 24,18 3,60 42,49 Koç Holding 23,32 0,17 10,42 Konfrut Gıda 19,07 -0,63 12,84 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 91,60 -1,87 286,82 Konya Çimento 1.233,10 2,50 9,12 Kordsa Teknik Tekstil 25,80 0,47 65,92 Koza Altın 125,30 -0,24 29,58 Koza Madencilik 15,69 -0,06 1,29 Körfez GMYO 7,63 -3,17 31,55 Kristal Kola 3,21 -0,93 -18,11 Kron Telekomünikasyon 57,90 0,61 57,17 Kuştur Kuşadası Turizm 353,00 2,32 124,41 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,44 -0,87 Kütahya Porselen 53,15 0,28 5,35 Lider Faktoring 4,16 2,72 21,99 Link Bilgisayar 49,22 6,44 54,42 Logo Yazılım 162,10 9,97 29,16 Lokman Hekim Sağlık 19,17 -0,05 78,29 Lüks Kadife 56,45 9,93 95,33 Makina Takım 4,84 0,00 41,94 Marka Yatırım Holding 5,84 0,34 -9,18 Marmaris Altınyunus 261,50 3,36 135,37 Marshall 307,80 -0,06 0,36 Martı GMYO 2,80 2,94 1,82 Martı Otel 2,53 -1,56 18,78 Mavi Giyim 53,15 0,85 1,82 Mazhar Zorlu Holding 39,72 -8,52 26,18 Mega Polietilen 7,98 -0,50 4,18 Menderes Tekstil 3,40 -0,87 10,03 Merit Turizm 329,00 5,62 293,07 Merko Gıda 7,65 3,10 -11,46 Metemtur Otelcilik 35,28 2,44 59,64 Metro Holding 2,26 -1,74 8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 3,00 0,00 3,81 Metro Yatırım Ortaklığı 2,27 -0,44 -2,58 Migros Ticaret 39,74 -0,50 -7,15 Milpa 5,19 -1,52 12,83 Mistral GMYO 5,35 0,19 13,59 MLP Sağlık 24,44 -0,81 23,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,54 9,92 42,17 Mondi Tire Kutsan 7,64 0,53 0,53 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,94 5,34 26,09 Net Holding 5,47 2,43 59,48 Netaş Telekom. 32,94 -0,18 17,31 Niğbaş Niğde Beton 24,00 -1,96 -53,85 Nuh Çimento 64,10 0,55 30,18 Nurol GMYO 15,67 2,08 114,95 Odaş Elektrik 3,77 0,53 -3,33 Olmuksan-IP 8,23 0,86 -30,55 Orge Enerji Elektrik 11,11 2,40 50,54 Orma Orman Mahsulleri 18,23 0,00 23,85 Osmanlı Menkul 38,00 0,48 22,82 Ostim Endüstriyel Yat 2,86 1,06 -29,90 Otokar 426,20 5,78 33,86 Oyak Çimento 7,99 0,63 -9,00 Oyak Yat. Ort. 9,28 -1,07 33,53 Oylum Sınai Yatırımlar 4,68 0,00 -0,64 Özak GMYO 5,57 0,91 9,22 Özbal Çelik Boru 7,85 0,51 19,85 Özderici GMYO 2,19 0,00 -1,35 Özerden Plastik 11,40 -0,87 26,67 Pamukova Elektrik 30,96 -4,44 45,22 Panora GMYO 7,01 2,79 13,25 Papilon Savunma 23,18 3,95 1,85 Park Elek.Madencilik 5,80 0,69 8,01 Parsan 35,14 -0,73 44,61 Pegasus 86,40 1,89 15,82 Peker GMYO 2,23 -2,62 -14,56 Penguen Gıda 4,60 0,00 -8,91 Pera GMYO 2,21 0,45 26,16 Pergamon Dış Ticaret 28,64 -0,21 50,06 Petkim 6,28 1,45 26,10 Petrokent Turizm 2.344,00 0,82 158,61 Pınar Et ve Un 23,36 0,26 0,34 Pınar Su 7,93 1,41 6,73 Pınar Süt 23,56 1,12 2,08 Plastikkart 16,86 -0,71 16,68 Polisan Holding 3,80 0,00 -1,55 Politeknik Metal 335,00 -9,70 -17,43 Prizma Press Matbaacılık 5,17 -0,58 -5,66 QNB Finans Fin. Kir. 125,50 -1,10 0,16 QNB Finansbank 61,00 -0,97 -13,29 Ral Yatırım Holding 4,13 0,24 -6,98 Ray Sigorta 14,58 -0,82 -5,63 Reysaş GMYO 5,39 1,70 -1,10 Reysaş Lojistik 7,96 0,13 -13,85 Rhea Girişim 3,22 -1,53 -13,44 Rodrigo Tekstil 24,10 2,55 75,78 Royal Halı 3,45 0,88 0,29 RTA Laboratuvarları 22,30 -3,04 -26,35 Sabancı Holding 10,48 -0,76 -8,55 Safkar Ege Soğutmacılık 12,19 0,74 12,04 Sanel Mühendislik 5,90 6,69 72,51 Sanifoam Sünger 18,30 -0,11 34,56 Sanko Pazarlama 13,21 9,99 40,68 Saray Matbaacılık 6,40 1,59 -27,02 Sarkuysan 12,80 -1,54 44,80 Sasa Polyester 46,22 2,53 128,59 Say Yenilenebilir Enerji 18,66 3,61 119,27 Sekuro Plastik 34,66 -2,37 148,28 Selçuk Ecza Deposu 12,33 1,57 -9,67 Selçuk Gıda 4,87 8,22 -2,21 Senkron Güvenlik 41,00 0,49 56,13 Serve Film Prodüksiyon 16,52 -9,97 3,25 Servet GMYO 121,60 -1,54 55,10 Seyitler Kimya 33,80 -0,06 34,71 Silverline Endüstri 6,76 0,90 -21,40 Sinpaş GMYO 4,83 -0,41 15,55 Smartiks Yazılım 8,17 1,87 -7,79 Sodaş Sodyum Sanayii 38,74 0,00 45,23 Söktaş 5,23 2,15 2,75 Sönmez Filament 75,00 -1,25 6,84 Sönmez Pamuklu 25,72 8,16 7,17 Sumaş Suni Tahta 72,50 -0,14 41,46 Şeker Fin. Kir. 12,08 -2,97 88,75 Şekerbank 1,37 -0,72 -9,27 Şişe Cam 7,74 1,04 5,88 Şok Marketler Ticaret 12,67 0,80 0,40 T. Halk Bankası 5,37 0,00 -3,42 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,94 -0,07 -3,61 T.S.K.B. 1,69 -0,59 -5,06 T.Tuborg 21,00 -0,10 16,21 Taç Tarım Ürünleri 28,00 8,95 165,91 Tat Gıda 10,98 2,43 -7,42 TAV Havalimanları 25,54 0,16 19,91 Taze Kuru Gıda 256,40 -2,88 18,54 Tek-Art Turizm 2,05 0,99 1,49 Tekfen Holding 17,09 -0,23 4,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,63 -1,94 14,48 Temapol Polimer Plastik 20,20 3,70 75,65 TGS Dış Ticaret 20,14 0,60 58,46 Tofaş Oto. Fab. 37,64 -1,21 10,97 Torunlar GMYO 3,88 -0,26 -0,51 Trabzon Liman 34,42 -0,23 7,16 Trabzonspor Sportif 2,19 -3,10 -10,25 Trend GMYO 8,02 1,65 -36,20 TSKB GMYO 5,91 0,17 2,78 Tuğçelik 7,83 0,77 -3,09 Tukaş 8,69 -0,46 -10,32 Turcas Petrol 5,25 1,55 8,25 Turkcell 16,56 -0,06 2,86 Tümosan Motor ve Traktör 21,22 3,01 50,82 Tüpraş 107,40 0,09 -0,56 Türk Hava Yolları 14,74 1,66 14,18 Türk İlaç Serum 19,48 9,99 Türk Prysmian Kablo 13,30 0,08 9,92 Türk Telekom 7,93 0,51 -7,14 Türk Traktör 231,50 2,48 26,71 Türker Proje Gayrimenkul 145,70 -2,08 29,05 Türkiye Sigorta 6,96 0,58 5,45 Ufuk Yatırım 24,54 -2,62 83,13 Ulaşlar Turizm Yat. 4,34 1,40 2,36 Ulusoy Elektrik 59,00 -1,26 14,90 Ulusoy Un Sanayi 17,88 1,76 55,48 Umpaş Holding 1,26 9,57 -51,72 Uşak Seramik 2,63 -0,38 12,39 Utopya Turizm 40,36 -5,92 4,02 Uzertaş Boya 55,00 -6,14 -2,83 Ülker Bisküvi 23,98 -0,08 3,63 Vakıf Fin. Kir. 27,00 9,31 533,80 Vakıf GMYO 3,51 -0,85 -3,04 Vakıf Yat. Ort. 9,02 -1,64 22,55 Vakıflar Bankası 4,16 -0,48 -11,68 Vakko Tekstil 15,66 9,97 140,18 Vanet Gıda 7,08 1,14 -8,41 Verusa Holding 60,80 -0,33 34,81 Verusaturk Girisim 30,06 -0,79 129,82 Vestel 31,20 1,69 48,15 Vestel Beyaz Eşya 52,75 0,09 29,04 Viking Kağıt 8,75 0,34 -2,78 Yapı Kredi Koray GMYO 7,30 1,39 64,04 Yapı ve Kredi Bank. 2,72 -0,73 -11,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 117,00 -4,88 61,60 Yataş 17,08 0,29 18,20 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,14 -0,48 -5,91 Yeni Gimat GMYO 15,25 0,73 22,69 Yeşil GMYO 1,58 1,28 14,49 Yeşil Yapı 2,26 1,35 22,83 Yeşil Yatırım Holding 129,80 -0,61 36,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 18.549,90 -6,78 18,91 Yonga Mobilya 31,00 0,71 3,52 Yükselen Çelik 5,14 0,78 -1,76 Yünsa 18,33 3,97 25,03 Zorlu Enerji 2,58 2,79 -6,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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