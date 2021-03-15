Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

15.03.2021 13:19
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)46.100,10-5,8413,83
İş Bankası (C)5,860,17-16,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,87-0,260,26
İş Girişim20,24-3,166,81
İş GMYO2,24-0,44-11,81
İş Y. Men. Değ.18,85-0,796,74
İş Yat. Ort.3,751,356,53
İşbir Holding7.599,90-6,75177,37
Işık Plastik Sanayi39,16-1,21

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,804,0557,89
İttifak Holding2,740,3722,87
İz Hayvancılık Tarım26,74-0,4548,56
İzmir Demir Çelik2,65-2,21-19,93
İzmir Fırça7,920,5142,45
Jantsa Jant Sanayi613,208,0584,87
Kafein Yazılım31,825,3648,83
Kaplamin28,689,97-15,15
Kardemir (A)6,370,797,06
Kardemir (B)6,340,7920,30
Kardemir (D)7,710,9233,39
Karel Elektronik31,14-2,6935,04
Karsan Otomotiv4,24-0,7030,46
Karsu Tekstil13,06-1,8052,75
Kartonsan74,950,40-21,56
Katmerciler Ekipman4,40-0,6842,86
Kent Gıda361,00-4,241,52
Kerevitaş Gıda6,31-1,71-4,10
Kervan Gıda18,382,4039,03
Kervansaray Yat. Holding0,86-1,15-31,75
Kiler GMYO2,41-0,82-3,98
Klimasan Klima24,183,6042,49
Koç Holding23,320,1710,42
Konfrut Gıda19,07-0,6312,84
Kontrolmatik Teknoloji Enerji91,60-1,87286,82
Konya Çimento1.233,102,509,12
Kordsa Teknik Tekstil25,800,4765,92
Koza Altın125,30-0,2429,58
Koza Madencilik15,69-0,061,29
Körfez GMYO7,63-3,1731,55
Kristal Kola3,21-0,93-18,11
Kron Telekomünikasyon57,900,6157,17
Kuştur Kuşadası Turizm353,002,32124,41
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,44-0,87
Kütahya Porselen53,150,285,35
Lider Faktoring4,162,7221,99
Link Bilgisayar49,226,4454,42
Logo Yazılım162,109,9729,16
Lokman Hekim Sağlık19,17-0,0578,29
Lüks Kadife56,459,9395,33
Makina Takım4,840,0041,94
Marka Yatırım Holding5,840,34-9,18
Marmaris Altınyunus261,503,36135,37
Marshall307,80-0,060,36
Martı GMYO2,802,941,82
Martı Otel2,53-1,5618,78
Mavi Giyim53,150,851,82
Mazhar Zorlu Holding39,72-8,5226,18
Mega Polietilen7,98-0,504,18
Menderes Tekstil3,40-0,8710,03
Merit Turizm329,005,62293,07
Merko Gıda7,653,10-11,46
Metemtur Otelcilik35,282,4459,64
Metro Holding2,26-1,748,65
Metro Petrol ve Tesisleri3,000,003,81
Metro Yatırım Ortaklığı2,27-0,44-2,58
Migros Ticaret39,74-0,50-7,15
Milpa5,19-1,5212,83
Mistral GMYO5,350,1913,59
MLP Sağlık24,44-0,8123,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,549,9242,17
Mondi Tire Kutsan7,640,530,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,945,3426,09
Net Holding5,472,4359,48
Netaş Telekom.32,94-0,1817,31
Niğbaş Niğde Beton24,00-1,96-53,85
Nuh Çimento64,100,5530,18
Nurol GMYO15,672,08114,95
Odaş Elektrik3,770,53-3,33
Olmuksan-IP8,230,86-30,55
Orge Enerji Elektrik11,112,4050,54
Orma Orman Mahsulleri18,230,0023,85
Osmanlı Menkul38,000,4822,82
Ostim Endüstriyel Yat2,861,06-29,90
Otokar426,205,7833,86
Oyak Çimento7,990,63-9,00
Oyak Yat. Ort.9,28-1,0733,53
Oylum Sınai Yatırımlar4,680,00-0,64
Özak GMYO5,570,919,22
Özbal Çelik Boru7,850,5119,85
Özderici GMYO2,190,00-1,35
Özerden Plastik11,40-0,8726,67
Pamukova Elektrik30,96-4,4445,22
Panora GMYO7,012,7913,25
Papilon Savunma23,183,951,85
Park Elek.Madencilik5,800,698,01
Parsan35,14-0,7344,61
Pegasus86,401,8915,82
Peker GMYO2,23-2,62-14,56
Penguen Gıda4,600,00-8,91
Pera GMYO2,210,4526,16
Pergamon Dış Ticaret28,64-0,2150,06
Petkim6,281,4526,10
Petrokent Turizm2.344,000,82158,61
Pınar Et ve Un23,360,260,34
Pınar Su7,931,416,73
Pınar Süt23,561,122,08
Plastikkart16,86-0,7116,68
Polisan Holding3,800,00-1,55
Politeknik Metal335,00-9,70-17,43
Prizma Press Matbaacılık5,17-0,58-5,66
QNB Finans Fin. Kir.125,50-1,100,16
QNB Finansbank61,00-0,97-13,29
Ral Yatırım Holding4,130,24-6,98
Ray Sigorta14,58-0,82-5,63
Reysaş GMYO5,391,70-1,10
Reysaş Lojistik7,960,13-13,85
Rhea Girişim3,22-1,53-13,44
Rodrigo Tekstil24,102,5575,78
Royal Halı3,450,880,29
RTA Laboratuvarları22,30-3,04-26,35
Sabancı Holding10,48-0,76-8,55
Safkar Ege Soğutmacılık12,190,7412,04
Sanel Mühendislik5,906,6972,51
Sanifoam Sünger18,30-0,1134,56
Sanko Pazarlama13,219,9940,68
Saray Matbaacılık6,401,59-27,02
Sarkuysan12,80-1,5444,80
Sasa Polyester46,222,53128,59
Say Yenilenebilir Enerji18,663,61119,27
Sekuro Plastik34,66-2,37148,28
Selçuk Ecza Deposu12,331,57-9,67
Selçuk Gıda4,878,22-2,21
Senkron Güvenlik41,000,4956,13
Serve Film Prodüksiyon16,52-9,973,25
Servet GMYO121,60-1,5455,10
Seyitler Kimya33,80-0,0634,71
Silverline Endüstri6,760,90-21,40
Sinpaş GMYO4,83-0,4115,55
Smartiks Yazılım8,171,87-7,79
Sodaş Sodyum Sanayii38,740,0045,23
Söktaş5,232,152,75
Sönmez Filament75,00-1,256,84
Sönmez Pamuklu25,728,167,17
Sumaş Suni Tahta72,50-0,1441,46
Şeker Fin. Kir.12,08-2,9788,75
Şekerbank1,37-0,72-9,27
Şişe Cam7,741,045,88
Şok Marketler Ticaret12,670,800,40
T. Halk Bankası5,370,00-3,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,94-0,07-3,61
T.S.K.B.1,69-0,59-5,06
T.Tuborg21,00-0,1016,21
Taç Tarım Ürünleri28,008,95165,91
Tat Gıda10,982,43-7,42
TAV Havalimanları25,540,1619,91
Taze Kuru Gıda256,40-2,8818,54
Tek-Art Turizm2,050,991,49
Tekfen Holding17,09-0,234,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,63-1,9414,48
Temapol Polimer Plastik20,203,7075,65
TGS Dış Ticaret20,140,6058,46
Tofaş Oto. Fab.37,64-1,2110,97
Torunlar GMYO3,88-0,26-0,51
Trabzon Liman34,42-0,237,16
Trabzonspor Sportif2,19-3,10-10,25
Trend GMYO8,021,65-36,20
TSKB GMYO5,910,172,78
Tuğçelik7,830,77-3,09
Tukaş8,69-0,46-10,32
Turcas Petrol5,251,558,25
Turkcell16,56-0,062,86
Tümosan Motor ve Traktör21,223,0150,82
Tüpraş107,400,09-0,56
Türk Hava Yolları14,741,6614,18
Türk İlaç Serum19,489,99

Türk Prysmian Kablo13,300,089,92
Türk Telekom7,930,51-7,14
Türk Traktör231,502,4826,71
Türker Proje Gayrimenkul145,70-2,0829,05
Türkiye Sigorta6,960,585,45
Ufuk Yatırım24,54-2,6283,13
Ulaşlar Turizm Yat.4,341,402,36
Ulusoy Elektrik59,00-1,2614,90
Ulusoy Un Sanayi17,881,7655,48
Umpaş Holding1,269,57-51,72
Uşak Seramik2,63-0,3812,39
Utopya Turizm40,36-5,924,02
Uzertaş Boya55,00-6,14-2,83
Ülker Bisküvi23,98-0,083,63
Vakıf Fin. Kir.27,009,31533,80
Vakıf GMYO3,51-0,85-3,04
Vakıf Yat. Ort.9,02-1,6422,55
Vakıflar Bankası4,16-0,48-11,68
Vakko Tekstil15,669,97140,18
Vanet Gıda7,081,14-8,41
Verusa Holding60,80-0,3334,81
Verusaturk Girisim30,06-0,79129,82
Vestel31,201,6948,15
Vestel Beyaz Eşya52,750,0929,04
Viking Kağıt8,750,34-2,78
Yapı Kredi Koray GMYO7,301,3964,04
Yapı ve Kredi Bank.2,72-0,73-11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,00-4,8861,60
Yataş17,080,2918,20
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,14-0,48-5,91
Yeni Gimat GMYO15,250,7322,69
Yeşil GMYO1,581,2814,49
Yeşil Yapı2,261,3522,83
Yeşil Yatırım Holding129,80-0,6136,13
Yibitaş İnşaat Malzeme18.549,90-6,7818,91
Yonga Mobilya31,000,713,52
Yükselen Çelik5,140,78-1,76
Yünsa18,333,9725,03
Zorlu Enerji2,582,79-6,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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