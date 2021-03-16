Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|46.000,00
|-0,45
|13,58
|İş Bankası (C)
|5,82
|0,69
|-16,86
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,91
|1,82
|1,30
|İş Girişim
|20,42
|1,09
|7,76
|İş GMYO
|2,24
|1,36
|-11,81
|İş Y. Men. Değ.
|18,90
|2,55
|7,02
|İş Yat. Ort.
|3,74
|0,81
|6,25
|İşbir Holding
|7.999,90
|0,00
|191,97
|Işık Plastik Sanayi
|38,06
|-1,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,82
|0,00
|59,65
|İttifak Holding
|2,72
|0,37
|21,97
|İz Hayvancılık Tarım
|25,66
|-1,31
|42,56
|İzmir Demir Çelik
|2,73
|0,37
|-17,51
|İzmir Fırça
|8,23
|-0,60
|48,02
|Jantsa Jant Sanayi
|655,30
|4,98
|97,56
|Kafein Yazılım
|31,14
|-2,14
|45,65
|Kaplamin
|30,68
|6,97
|-9,23
|Kardemir (A)
|6,38
|1,59
|7,23
|Kardemir (B)
|6,37
|1,59
|20,87
|Kardemir (D)
|7,72
|1,71
|33,56
|Karel Elektronik
|31,04
|0,13
|34,61
|Karsan Otomotiv
|4,26
|0,00
|31,08
|Karsu Tekstil
|13,04
|6,02
|52,51
|Kartonsan
|76,10
|2,49
|-20,36
|Katmerciler Ekipman
|4,37
|0,69
|41,88
|Kent Gıda
|357,40
|0,59
|0,51
|Kerevitaş Gıda
|6,24
|-0,32
|-5,17
|Kervan Gıda
|18,35
|0,60
|38,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,84
|0,00
|-33,33
|Kiler GMYO
|2,48
|3,77
|-1,20
|Klimasan Klima
|24,28
|-1,30
|43,08
|Koç Holding
|23,10
|-0,77
|9,38
|Konfrut Gıda
|19,33
|0,73
|14,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|90,15
|1,92
|280,70
|Konya Çimento
|1.261,70
|2,49
|11,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,90
|2,78
|66,56
|Koza Altın
|128,20
|3,81
|32,57
|Koza Madencilik
|15,82
|2,53
|2,13
|Körfez GMYO
|7,14
|-4,93
|23,10
|Kristal Kola
|3,32
|4,08
|-15,31
|Kron Telekomünikasyon
|57,00
|0,00
|54,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|336,70
|3,63
|114,05
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|0,89
|-1,30
|Kütahya Porselen
|53,10
|0,38
|5,25
|Lider Faktoring
|4,09
|-4,66
|19,94
|Link Bilgisayar
|46,02
|-4,36
|44,38
|Logo Yazılım
|178,30
|9,99
|42,07
|Lokman Hekim Sağlık
|18,54
|-2,93
|72,43
|Lüks Kadife
|59,50
|5,40
|105,88
|Makina Takım
|4,96
|1,22
|45,45
|Marka Yatırım Holding
|5,69
|0,18
|-11,51
|Marmaris Altınyunus
|261,00
|1,75
|134,92
|Marshall
|304,00
|-0,30
|-0,88
|Martı GMYO
|2,74
|0,37
|-0,36
|Martı Otel
|2,47
|-0,80
|15,96
|Mavi Giyim
|52,35
|-0,57
|0,29
|Mazhar Zorlu Holding
|43,16
|0,42
|37,10
|Mega Polietilen
|7,95
|0,25
|3,79
|Menderes Tekstil
|3,68
|9,85
|19,09
|Merit Turizm
|305,00
|2,01
|264,40
|Merko Gıda
|7,44
|-1,46
|-13,89
|Metemtur Otelcilik
|32,20
|-2,37
|45,70
|Metro Holding
|2,25
|0,45
|8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,97
|0,68
|2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|0,44
|-3,00
|Migros Ticaret
|39,40
|-0,56
|-7,94
|Milpa
|5,29
|2,92
|15,00
|Mistral GMYO
|5,26
|-0,75
|11,68
|MLP Sağlık
|24,36
|2,27
|22,60
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|-4,01
|25,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,74
|2,52
|1,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|48,00
|3,00
|34,68
|Net Holding
|5,72
|0,18
|66,76
|Netaş Telekom.
|33,54
|-0,06
|19,44
|Niğbaş Niğde Beton
|24,74
|4,04
|-52,42
|Nuh Çimento
|64,65
|1,09
|31,30
|Nurol GMYO
|15,95
|1,66
|118,79
|Odaş Elektrik
|3,78
|0,80
|-3,08
|Olmuksan-IP
|8,14
|-0,37
|-31,31
|Orge Enerji Elektrik
|11,03
|-2,30
|49,46
|Orma Orman Mahsulleri
|17,96
|-0,22
|22,01
|Osmanlı Menkul
|38,02
|0,00
|22,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,11
|3,67
|-23,77
|Otokar
|435,50
|-0,11
|36,78
|Oyak Çimento
|8,01
|1,01
|-8,77
|Oyak Yat. Ort.
|9,17
|-0,65
|31,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,66
|-0,43
|-1,06
|Özak GMYO
|5,49
|-0,36
|7,65
|Özbal Çelik Boru
|7,58
|0,53
|15,73
|Özderici GMYO
|2,17
|0,00
|-2,25
|Özerden Plastik
|11,65
|4,95
|29,44
|Pamukova Elektrik
|30,80
|-1,22
|44,47
|Panora GMYO
|6,89
|-0,25
|12,81
|Papilon Savunma
|22,64
|-0,70
|-0,53
|Park Elek.Madencilik
|5,82
|0,00
|8,38
|Parsan
|36,58
|5,11
|50,53
|Pegasus
|86,15
|0,58
|15,48
|Peker GMYO
|2,21
|0,00
|-15,33
|Penguen Gıda
|4,56
|-0,44
|-9,70
|Pera GMYO
|2,17
|-0,46
|23,88
|Pergamon Dış Ticaret
|28,36
|-0,84
|48,59
|Petkim
|6,15
|0,00
|23,49
|Petrokent Turizm
|2.369,70
|3,03
|161,44
|Pınar Et ve Un
|23,46
|-0,93
|0,77
|Pınar Su
|7,91
|0,00
|6,46
|Pınar Süt
|23,54
|0,09
|1,99
|Plastikkart
|16,70
|-0,06
|15,57
|Polisan Holding
|3,79
|0,53
|-1,81
|Politeknik Metal
|324,70
|-2,76
|-19,97
|Prizma Press Matbaacılık
|5,12
|0,20
|-6,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,50
|-9,93
|-10,22
|QNB Finansbank
|60,15
|-1,31
|-14,50
|Ral Yatırım Holding
|4,08
|1,24
|-8,11
|Ray Sigorta
|14,50
|0,62
|-6,15
|Reysaş GMYO
|5,39
|0,94
|-1,10
|Reysaş Lojistik
|7,91
|0,13
|-14,39
|Rhea Girişim
|3,42
|-0,87
|-8,06
|Rodrigo Tekstil
|23,00
|0,00
|67,76
|Royal Halı
|3,38
|-0,29
|-1,74
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|-1,28
|-28,86
|Sabancı Holding
|10,43
|-0,10
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,17
|-0,73
|11,86
|Sanel Mühendislik
|6,20
|4,91
|81,29
|Sanifoam Sünger
|19,30
|-0,46
|41,91
|Sanko Pazarlama
|14,53
|9,99
|54,74
|Saray Matbaacılık
|6,33
|0,80
|-27,82
|Sarkuysan
|13,80
|1,85
|56,11
|Sasa Polyester
|45,10
|-0,18
|123,05
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,51
|-1,51
|129,26
|Sekuro Plastik
|34,76
|2,24
|149,00
|Selçuk Ecza Deposu
|12,17
|0,33
|-10,84
|Selçuk Gıda
|4,75
|0,00
|-4,62
|Senkron Güvenlik
|42,00
|6,33
|59,94
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|-1,85
|12,50
|Servet GMYO
|111,80
|-3,62
|42,60
|Seyitler Kimya
|34,04
|0,53
|35,67
|Silverline Endüstri
|6,83
|1,04
|-20,58
|Sinpaş GMYO
|4,76
|0,00
|13,88
|Smartiks Yazılım
|8,11
|-0,49
|-8,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,00
|0,00
|42,46
|Söktaş
|5,49
|-0,72
|7,86
|Sönmez Filament
|68,30
|-0,15
|-2,71
|Sönmez Pamuklu
|26,86
|3,15
|11,92
|Sumaş Suni Tahta
|69,50
|-2,04
|35,61
|Şeker Fin. Kir.
|11,92
|3,65
|86,25
|Şekerbank
|1,35
|-1,46
|-10,60
|Şişe Cam
|7,78
|-0,13
|6,43
|Şok Marketler Ticaret
|12,87
|1,10
|1,98
|T. Halk Bankası
|5,39
|0,94
|-3,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,30
|0,00
|-5,67
|T.S.K.B.
|1,70
|0,59
|-4,49
|T.Tuborg
|20,50
|0,00
|13,45
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|-1,82
|156,41
|Tat Gıda
|10,82
|-0,46
|-8,77
|TAV Havalimanları
|25,58
|0,63
|20,09
|Taze Kuru Gıda
|246,90
|-1,59
|14,15
|Tek-Art Turizm
|2,03
|0,50
|0,50
|Tekfen Holding
|17,00
|0,06
|3,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,16
|4,48
|18,62
|Temapol Polimer Plastik
|20,20
|2,43
|75,65
|TGS Dış Ticaret
|19,95
|0,35
|56,96
|Tofaş Oto. Fab.
|37,70
|0,64
|11,14
|Torunlar GMYO
|3,87
|-1,78
|-0,77
|Trabzon Liman
|34,42
|0,76
|7,16
|Trabzonspor Sportif
|2,21
|0,45
|-9,43
|Trend GMYO
|7,96
|-0,38
|-36,67
|TSKB GMYO
|5,90
|1,37
|2,61
|Tuğçelik
|8,10
|1,25
|0,25
|Tukaş
|8,67
|0,12
|-10,53
|Turcas Petrol
|5,38
|3,66
|10,93
|Turkcell
|16,61
|0,00
|3,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,24
|-1,85
|50,96
|Tüpraş
|105,30
|-1,03
|-2,50
|Türk Hava Yolları
|14,64
|-0,34
|13,40
|Türk İlaç Serum
|21,42
|9,96
|Türk Prysmian Kablo
|13,20
|0,38
|9,09
|Türk Telekom
|7,93
|0,63
|-7,14
|Türk Traktör
|230,10
|2,45
|25,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|143,90
|-1,64
|27,46
|Türkiye Sigorta
|6,92
|0,14
|4,85
|Ufuk Yatırım
|26,00
|6,04
|94,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,14
|9,36
|21,23
|Ulusoy Elektrik
|57,30
|-0,61
|11,59
|Ulusoy Un Sanayi
|17,48
|-1,24
|52,00
|Umpaş Holding
|1,38
|9,52
|-47,13
|Uşak Seramik
|2,80
|1,82
|19,66
|Utopya Turizm
|39,70
|1,17
|2,32
|Uzertaş Boya
|55,20
|4,64
|-2,47
|Ülker Bisküvi
|23,76
|-0,75
|2,68
|Vakıf Fin. Kir.
|28,98
|6,70
|580,28
|Vakıf GMYO
|3,59
|1,41
|-0,83
|Vakıf Yat. Ort.
|8,64
|-1,93
|17,39
|Vakıflar Bankası
|4,17
|0,97
|-11,46
|Vakko Tekstil
|17,21
|9,90
|163,96
|Vanet Gıda
|7,04
|-0,28
|-8,93
|Verusa Holding
|61,60
|0,98
|36,59
|Verusaturk Girisim
|29,94
|0,34
|128,90
|Vestel
|31,06
|1,30
|47,48
|Vestel Beyaz Eşya
|57,15
|7,93
|39,80
|Viking Kağıt
|8,79
|-0,11
|-2,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,24
|0,28
|62,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|1,12
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|118,30
|2,16
|63,40
|Yataş
|17,12
|-0,75
|18,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,12
|1,23
|-6,36
|Yeni Gimat GMYO
|15,51
|1,64
|24,78
|Yeşil GMYO
|1,55
|-0,64
|12,32
|Yeşil Yapı
|2,25
|0,45
|22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|125,60
|-1,26
|31,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.500,00
|3,45
|25,00
|Yonga Mobilya
|30,46
|-1,04
|1,72
|Yükselen Çelik
|5,14
|-0,19
|-1,76
|Yünsa
|18,15
|-0,17
|23,81
|Zorlu Enerji
|2,55
|0,39
|-7,94
(Son)
Kaynak: AA
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