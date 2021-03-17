Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

17.03.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)43.180,00-4,046,62
İş Bankası (C)5,820,00-16,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,91-0,261,30
İş Girişim20,380,897,55
İş GMYO2,24-0,88-11,81
İş Y. Men. Değ.18,85-0,266,74
İş Yat. Ort.3,740,546,25
İşbir Holding7.400,00-5,77170,07
Işık Plastik Sanayi38,140,32

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,841,1061,40
İttifak Holding2,71-0,7321,52
İz Hayvancılık Tarım26,302,1846,11
İzmir Demir Çelik2,690,75-18,72
İzmir Fırça7,95-0,3842,99
Jantsa Jant Sanayi616,60-1,8285,89
Kafein Yazılım30,48-1,3042,56
Kaplamin29,981,63-11,30
Kardemir (A)6,36-0,786,89
Kardemir (B)6,41-0,3121,63
Kardemir (D)7,79-0,5134,78
Karel Elektronik31,542,7436,77
Karsan Otomotiv4,433,7536,31
Karsu Tekstil14,073,9964,56
Kartonsan75,25-1,12-21,25
Katmerciler Ekipman4,27-1,1638,64
Kent Gıda348,70-1,22-1,94
Kerevitaş Gıda6,14-1,29-6,69
Kervan Gıda18,00-0,9936,16
Kervansaray Yat. Holding0,841,20-33,33
Kiler GMYO2,410,42-3,98
Klimasan Klima24,581,1544,84
Koç Holding24,624,8616,57
Konfrut Gıda19,19-0,3113,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji86,75-2,20266,34
Konya Çimento1.237,600,659,52
Kordsa Teknik Tekstil26,502,4070,42
Koza Altın125,40-0,7129,68
Koza Madencilik15,43-1,15-0,39
Körfez GMYO7,05-0,4221,55
Kristal Kola3,230,31-17,60
Kron Telekomünikasyon56,20-1,4052,55
Kuştur Kuşadası Turizm330,006,11109,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,88-0,43
Kütahya Porselen53,952,276,94
Lider Faktoring3,97-1,7316,42
Link Bilgisayar43,58-2,7236,72
Logo Yazılım167,50-2,3333,47
Lokman Hekim Sağlık19,211,8678,66
Lüks Kadife67,909,43134,95
Makina Takım4,90-0,6143,70
Marka Yatırım Holding5,57-0,36-13,37
Marmaris Altınyunus258,10-0,50132,31
Marshall305,200,43-0,49
Martı GMYO2,791,821,45
Martı Otel2,513,2917,84
Mavi Giyim54,95-0,365,27
Mazhar Zorlu Holding42,501,4835,01
Mega Polietilen8,191,116,92
Menderes Tekstil3,710,8220,06
Merit Turizm305,003,42264,40
Merko Gıda7,703,77-10,88
Metemtur Otelcilik35,743,2961,72
Metro Holding2,240,007,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,960,002,42
Metro Yatırım Ortaklığı2,260,89-3,00
Migros Ticaret39,540,92-7,62
Milpa5,310,9515,43
Mistral GMYO5,21-1,1410,62
MLP Sağlık24,62-1,1223,91
MMC San. ve Tic. Yat.5,750,8825,00
Mondi Tire Kutsan7,66-2,300,79
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,02-1,7423,51
Net Holding5,984,7374,34
Netaş Telekom.33,90-0,8220,73
Niğbaş Niğde Beton23,88-1,57-54,08
Nuh Çimento64,55-1,0731,09
Nurol GMYO16,050,94120,16
Odaş Elektrik3,820,53-2,05
Olmuksan-IP8,09-0,12-31,73
Orge Enerji Elektrik11,514,2655,96
Orma Orman Mahsulleri18,000,2222,28
Osmanlı Menkul37,50-1,2121,20
Ostim Endüstriyel Yat2,83-1,742,77
Otokar443,701,0539,35
Oyak Çimento8,09-0,49-7,86
Oyak Yat. Ort.9,150,1131,65
Oylum Sınai Yatırımlar4,680,65-0,64
Özak GMYO5,470,377,25
Özbal Çelik Boru7,66-1,7916,95
Özderici GMYO2,180,00-1,80
Özerden Plastik11,01-0,8122,33
Pamukova Elektrik29,40-3,6137,90
Panora GMYO6,75-1,4610,52
Papilon Savunma22,560,09-0,88
Park Elek.Madencilik5,770,357,45
Parsan36,22-2,1149,05
Pegasus87,100,6916,76
Peker GMYO2,200,00-15,71
Penguen Gıda4,47-1,11-11,49
Pera GMYO2,22-0,4526,73
Pergamon Dış Ticaret28,440,6449,01
Petkim6,170,1623,90
Petrokent Turizm2.374,902,41162,01
Pınar Et ve Un23,36-0,260,34
Pınar Su7,890,516,19
Pınar Süt23,741,542,86
Plastikkart16,760,3615,99
Polisan Holding3,770,00-2,33
Politeknik Metal335,701,42-17,26
Prizma Press Matbaacılık5,180,58-5,47
QNB Finans Fin. Kir.129,002,792,95
QNB Finansbank56,55-9,95-19,62
Ral Yatırım Holding4,010,25-9,68
Ray Sigorta14,420,42-6,67
Reysaş GMYO5,47-0,910,37
Reysaş Lojistik7,970,00-13,74
Rhea Girişim3,644,30-2,15
Rodrigo Tekstil22,000,7360,47
Royal Halı3,430,88-0,29
RTA Laboratuvarları21,701,88-28,34
Sabancı Holding10,520,86-8,20
Safkar Ege Soğutmacılık13,135,7220,68
Sanel Mühendislik6,26-0,4883,04
Sanifoam Sünger19,69-0,5644,78
Sanko Pazarlama15,093,8560,70
Saray Matbaacılık6,28-0,32-28,39
Sarkuysan13,63-0,2954,19
Sasa Polyester44,341,23119,29
Say Yenilenebilir Enerji19,501,99129,14
Sekuro Plastik33,861,07142,55
Selçuk Ecza Deposu12,02-0,08-11,94
Selçuk Gıda4,520,44-9,24
Senkron Güvenlik36,703,2139,76
Serve Film Prodüksiyon17,452,659,06
Servet GMYO112,001,1742,86
Seyitler Kimya36,106,8043,88
Silverline Endüstri7,07-0,84-17,79
Sinpaş GMYO4,891,4516,99
Smartiks Yazılım7,98-0,37-9,93
Sodaş Sodyum Sanayii40,004,1749,96
Söktaş6,057,0818,86
Sönmez Filament67,80-0,37-3,42
Sönmez Pamuklu25,04-1,424,33
Sumaş Suni Tahta69,00-0,7234,63
Şeker Fin. Kir.11,50-1,5479,69
Şekerbank1,360,00-9,93
Şişe Cam7,972,059,03
Şok Marketler Ticaret12,81-0,081,51
T. Halk Bankası5,360,00-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,604,23-4,70
T.S.K.B.1,70-0,58-4,49
T.Tuborg21,263,7117,65
Taç Tarım Ürünleri25,00-7,41137,42
Tat Gıda10,920,65-7,93
TAV Havalimanları26,201,3923,00
Taze Kuru Gıda254,002,0117,43
Tek-Art Turizm2,020,000,00
Tekfen Holding17,171,004,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,99-0,4017,29
Temapol Polimer Plastik19,910,0073,13
TGS Dış Ticaret20,04-0,3057,67
Tofaş Oto. Fab.40,844,5020,40
Torunlar GMYO3,82-0,26-2,05
Trabzon Liman34,320,946,85
Trabzonspor Sportif2,250,90-7,79
Trend GMYO8,17-2,04-35,00
TSKB GMYO5,920,172,96
Tuğçelik8,030,00-0,62
Tukaş8,66-0,12-10,63
Turcas Petrol5,31-2,399,48
Turkcell16,60-0,723,11
Tümosan Motor ve Traktör22,925,0462,90
Tüpraş105,600,00-2,22
Türk Hava Yolları14,820,5414,79
Türk İlaç Serum23,569,99

Türk Prysmian Kablo13,481,3511,40
Türk Telekom8,111,76-5,04
Türk Traktör252,507,4538,20
Türker Proje Gayrimenkul148,301,8531,36
Türkiye Sigorta7,142,738,18
Ufuk Yatırım24,78-3,6584,93
Ulaşlar Turizm Yat.5,669,4833,49
Ulusoy Elektrik57,20-1,3811,39
Ulusoy Un Sanayi17,30-0,1750,43
Umpaş Holding1,519,42-42,15
Uşak Seramik2,65-0,3813,25
Utopya Turizm42,00-1,278,25
Uzertaş Boya63,008,6211,31
Ülker Bisküvi23,960,083,54
Vakıf Fin. Kir.31,405,16637,09
Vakıf GMYO3,57-0,28-1,38
Vakıf Yat. Ort.8,43-1,6314,54
Vakıflar Bankası4,150,00-11,89
Vakko Tekstil17,823,48173,31
Vanet Gıda6,95-0,71-10,09
Verusa Holding64,053,2242,02
Verusaturk Girisim30,200,67130,89
Vestel31,34-0,5748,81
Vestel Beyaz Eşya57,502,4040,66
Viking Kağıt8,74-1,13-2,89
Yapı Kredi Koray GMYO7,14-0,4260,45
Yapı ve Kredi Bank.2,720,37-11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,000,0061,60
Yataş17,361,7020,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,170,97-5,23
Yeni Gimat GMYO15,560,9125,18
Yeşil GMYO1,52-0,6510,14
Yeşil Yapı2,24-0,4421,74
Yeşil Yatırım Holding126,70-0,0832,88
Yibitaş İnşaat Malzeme17.750,00-4,0513,78
Yonga Mobilya30,642,202,32
Yükselen Çelik5,26-1,130,54
Yünsa18,801,6228,24
Zorlu Enerji2,540,00-8,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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