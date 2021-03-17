Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 35,50 İş Bankası (B) 43.180,00 -4,04 6,62 İş Bankası (C) 5,82 0,00 -16,86 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,91 -0,26 1,30 İş Girişim 20,38 0,89 7,55 İş GMYO 2,24 -0,88 -11,81 İş Y. Men. Değ. 18,85 -0,26 6,74 İş Yat. Ort. 3,74 0,54 6,25 İşbir Holding 7.400,00 -5,77 170,07 Işık Plastik Sanayi 38,14 0,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,84 1,10 61,40 İttifak Holding 2,71 -0,73 21,52 İz Hayvancılık Tarım 26,30 2,18 46,11 İzmir Demir Çelik 2,69 0,75 -18,72 İzmir Fırça 7,95 -0,38 42,99 Jantsa Jant Sanayi 616,60 -1,82 85,89 Kafein Yazılım 30,48 -1,30 42,56 Kaplamin 29,98 1,63 -11,30 Kardemir (A) 6,36 -0,78 6,89 Kardemir (B) 6,41 -0,31 21,63 Kardemir (D) 7,79 -0,51 34,78 Karel Elektronik 31,54 2,74 36,77 Karsan Otomotiv 4,43 3,75 36,31 Karsu Tekstil 14,07 3,99 64,56 Kartonsan 75,25 -1,12 -21,25 Katmerciler Ekipman 4,27 -1,16 38,64 Kent Gıda 348,70 -1,22 -1,94 Kerevitaş Gıda 6,14 -1,29 -6,69 Kervan Gıda 18,00 -0,99 36,16 Kervansaray Yat. Holding 0,84 1,20 -33,33 Kiler GMYO 2,41 0,42 -3,98 Klimasan Klima 24,58 1,15 44,84 Koç Holding 24,62 4,86 16,57 Konfrut Gıda 19,19 -0,31 13,55 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 86,75 -2,20 266,34 Konya Çimento 1.237,60 0,65 9,52 Kordsa Teknik Tekstil 26,50 2,40 70,42 Koza Altın 125,40 -0,71 29,68 Koza Madencilik 15,43 -1,15 -0,39 Körfez GMYO 7,05 -0,42 21,55 Kristal Kola 3,23 0,31 -17,60 Kron Telekomünikasyon 56,20 -1,40 52,55 Kuştur Kuşadası Turizm 330,00 6,11 109,79 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 0,88 -0,43 Kütahya Porselen 53,95 2,27 6,94 Lider Faktoring 3,97 -1,73 16,42 Link Bilgisayar 43,58 -2,72 36,72 Logo Yazılım 167,50 -2,33 33,47 Lokman Hekim Sağlık 19,21 1,86 78,66 Lüks Kadife 67,90 9,43 134,95 Makina Takım 4,90 -0,61 43,70 Marka Yatırım Holding 5,57 -0,36 -13,37 Marmaris Altınyunus 258,10 -0,50 132,31 Marshall 305,20 0,43 -0,49 Martı GMYO 2,79 1,82 1,45 Martı Otel 2,51 3,29 17,84 Mavi Giyim 54,95 -0,36 5,27 Mazhar Zorlu Holding 42,50 1,48 35,01 Mega Polietilen 8,19 1,11 6,92 Menderes Tekstil 3,71 0,82 20,06 Merit Turizm 305,00 3,42 264,40 Merko Gıda 7,70 3,77 -10,88 Metemtur Otelcilik 35,74 3,29 61,72 Metro Holding 2,24 0,00 7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,96 0,00 2,42 Metro Yatırım Ortaklığı 2,26 0,89 -3,00 Migros Ticaret 39,54 0,92 -7,62 Milpa 5,31 0,95 15,43 Mistral GMYO 5,21 -1,14 10,62 MLP Sağlık 24,62 -1,12 23,91 MMC San. ve Tic. Yat. 5,75 0,88 25,00 Mondi Tire Kutsan 7,66 -2,30 0,79 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,02 -1,74 23,51 Net Holding 5,98 4,73 74,34 Netaş Telekom. 33,90 -0,82 20,73 Niğbaş Niğde Beton 23,88 -1,57 -54,08 Nuh Çimento 64,55 -1,07 31,09 Nurol GMYO 16,05 0,94 120,16 Odaş Elektrik 3,82 0,53 -2,05 Olmuksan-IP 8,09 -0,12 -31,73 Orge Enerji Elektrik 11,51 4,26 55,96 Orma Orman Mahsulleri 18,00 0,22 22,28 Osmanlı Menkul 37,50 -1,21 21,20 Ostim Endüstriyel Yat 2,83 -1,74 2,77 Otokar 443,70 1,05 39,35 Oyak Çimento 8,09 -0,49 -7,86 Oyak Yat. Ort. 9,15 0,11 31,65 Oylum Sınai Yatırımlar 4,68 0,65 -0,64 Özak GMYO 5,47 0,37 7,25 Özbal Çelik Boru 7,66 -1,79 16,95 Özderici GMYO 2,18 0,00 -1,80 Özerden Plastik 11,01 -0,81 22,33 Pamukova Elektrik 29,40 -3,61 37,90 Panora GMYO 6,75 -1,46 10,52 Papilon Savunma 22,56 0,09 -0,88 Park Elek.Madencilik 5,77 0,35 7,45 Parsan 36,22 -2,11 49,05 Pegasus 87,10 0,69 16,76 Peker GMYO 2,20 0,00 -15,71 Penguen Gıda 4,47 -1,11 -11,49 Pera GMYO 2,22 -0,45 26,73 Pergamon Dış Ticaret 28,44 0,64 49,01 Petkim 6,17 0,16 23,90 Petrokent Turizm 2.374,90 2,41 162,01 Pınar Et ve Un 23,36 -0,26 0,34 Pınar Su 7,89 0,51 6,19 Pınar Süt 23,74 1,54 2,86 Plastikkart 16,76 0,36 15,99 Polisan Holding 3,77 0,00 -2,33 Politeknik Metal 335,70 1,42 -17,26 Prizma Press Matbaacılık 5,18 0,58 -5,47 QNB Finans Fin. Kir. 129,00 2,79 2,95 QNB Finansbank 56,55 -9,95 -19,62 Ral Yatırım Holding 4,01 0,25 -9,68 Ray Sigorta 14,42 0,42 -6,67 Reysaş GMYO 5,47 -0,91 0,37 Reysaş Lojistik 7,97 0,00 -13,74 Rhea Girişim 3,64 4,30 -2,15 Rodrigo Tekstil 22,00 0,73 60,47 Royal Halı 3,43 0,88 -0,29 RTA Laboratuvarları 21,70 1,88 -28,34 Sabancı Holding 10,52 0,86 -8,20 Safkar Ege Soğutmacılık 13,13 5,72 20,68 Sanel Mühendislik 6,26 -0,48 83,04 Sanifoam Sünger 19,69 -0,56 44,78 Sanko Pazarlama 15,09 3,85 60,70 Saray Matbaacılık 6,28 -0,32 -28,39 Sarkuysan 13,63 -0,29 54,19 Sasa Polyester 44,34 1,23 119,29 Say Yenilenebilir Enerji 19,50 1,99 129,14 Sekuro Plastik 33,86 1,07 142,55 Selçuk Ecza Deposu 12,02 -0,08 -11,94 Selçuk Gıda 4,52 0,44 -9,24 Senkron Güvenlik 36,70 3,21 39,76 Serve Film Prodüksiyon 17,45 2,65 9,06 Servet GMYO 112,00 1,17 42,86 Seyitler Kimya 36,10 6,80 43,88 Silverline Endüstri 7,07 -0,84 -17,79 Sinpaş GMYO 4,89 1,45 16,99 Smartiks Yazılım 7,98 -0,37 -9,93 Sodaş Sodyum Sanayii 40,00 4,17 49,96 Söktaş 6,05 7,08 18,86 Sönmez Filament 67,80 -0,37 -3,42 Sönmez Pamuklu 25,04 -1,42 4,33 Sumaş Suni Tahta 69,00 -0,72 34,63 Şeker Fin. Kir. 11,50 -1,54 79,69 Şekerbank 1,36 0,00 -9,93 Şişe Cam 7,97 2,05 9,03 Şok Marketler Ticaret 12,81 -0,08 1,51 T. Halk Bankası 5,36 0,00 -3,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,60 4,23 -4,70 T.S.K.B. 1,70 -0,58 -4,49 T.Tuborg 21,26 3,71 17,65 Taç Tarım Ürünleri 25,00 -7,41 137,42 Tat Gıda 10,92 0,65 -7,93 TAV Havalimanları 26,20 1,39 23,00 Taze Kuru Gıda 254,00 2,01 17,43 Tek-Art Turizm 2,02 0,00 0,00 Tekfen Holding 17,17 1,00 4,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,99 -0,40 17,29 Temapol Polimer Plastik 19,91 0,00 73,13 TGS Dış Ticaret 20,04 -0,30 57,67 Tofaş Oto. Fab. 40,84 4,50 20,40 Torunlar GMYO 3,82 -0,26 -2,05 Trabzon Liman 34,32 0,94 6,85 Trabzonspor Sportif 2,25 0,90 -7,79 Trend GMYO 8,17 -2,04 -35,00 TSKB GMYO 5,92 0,17 2,96 Tuğçelik 8,03 0,00 -0,62 Tukaş 8,66 -0,12 -10,63 Turcas Petrol 5,31 -2,39 9,48 Turkcell 16,60 -0,72 3,11 Tümosan Motor ve Traktör 22,92 5,04 62,90 Tüpraş 105,60 0,00 -2,22 Türk Hava Yolları 14,82 0,54 14,79 Türk İlaç Serum 23,56 9,99 Türk Prysmian Kablo 13,48 1,35 11,40 Türk Telekom 8,11 1,76 -5,04 Türk Traktör 252,50 7,45 38,20 Türker Proje Gayrimenkul 148,30 1,85 31,36 Türkiye Sigorta 7,14 2,73 8,18 Ufuk Yatırım 24,78 -3,65 84,93 Ulaşlar Turizm Yat. 5,66 9,48 33,49 Ulusoy Elektrik 57,20 -1,38 11,39 Ulusoy Un Sanayi 17,30 -0,17 50,43 Umpaş Holding 1,51 9,42 -42,15 Uşak Seramik 2,65 -0,38 13,25 Utopya Turizm 42,00 -1,27 8,25 Uzertaş Boya 63,00 8,62 11,31 Ülker Bisküvi 23,96 0,08 3,54 Vakıf Fin. Kir. 31,40 5,16 637,09 Vakıf GMYO 3,57 -0,28 -1,38 Vakıf Yat. Ort. 8,43 -1,63 14,54 Vakıflar Bankası 4,15 0,00 -11,89 Vakko Tekstil 17,82 3,48 173,31 Vanet Gıda 6,95 -0,71 -10,09 Verusa Holding 64,05 3,22 42,02 Verusaturk Girisim 30,20 0,67 130,89 Vestel 31,34 -0,57 48,81 Vestel Beyaz Eşya 57,50 2,40 40,66 Viking Kağıt 8,74 -1,13 -2,89 Yapı Kredi Koray GMYO 7,14 -0,42 60,45 Yapı ve Kredi Bank. 2,72 0,37 -11,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 117,00 0,00 61,60 Yataş 17,36 1,70 20,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,17 0,97 -5,23 Yeni Gimat GMYO 15,56 0,91 25,18 Yeşil GMYO 1,52 -0,65 10,14 Yeşil Yapı 2,24 -0,44 21,74 Yeşil Yatırım Holding 126,70 -0,08 32,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.750,00 -4,05 13,78 Yonga Mobilya 30,64 2,20 2,32 Yükselen Çelik 5,26 -1,13 0,54 Yünsa 18,80 1,62 28,24 Zorlu Enerji 2,54 0,00 -8,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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