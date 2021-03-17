Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|43.180,00
|-4,04
|6,62
|İş Bankası (C)
|5,82
|0,00
|-16,86
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,91
|-0,26
|1,30
|İş Girişim
|20,38
|0,89
|7,55
|İş GMYO
|2,24
|-0,88
|-11,81
|İş Y. Men. Değ.
|18,85
|-0,26
|6,74
|İş Yat. Ort.
|3,74
|0,54
|6,25
|İşbir Holding
|7.400,00
|-5,77
|170,07
|Işık Plastik Sanayi
|38,14
|0,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,84
|1,10
|61,40
|İttifak Holding
|2,71
|-0,73
|21,52
|İz Hayvancılık Tarım
|26,30
|2,18
|46,11
|İzmir Demir Çelik
|2,69
|0,75
|-18,72
|İzmir Fırça
|7,95
|-0,38
|42,99
|Jantsa Jant Sanayi
|616,60
|-1,82
|85,89
|Kafein Yazılım
|30,48
|-1,30
|42,56
|Kaplamin
|29,98
|1,63
|-11,30
|Kardemir (A)
|6,36
|-0,78
|6,89
|Kardemir (B)
|6,41
|-0,31
|21,63
|Kardemir (D)
|7,79
|-0,51
|34,78
|Karel Elektronik
|31,54
|2,74
|36,77
|Karsan Otomotiv
|4,43
|3,75
|36,31
|Karsu Tekstil
|14,07
|3,99
|64,56
|Kartonsan
|75,25
|-1,12
|-21,25
|Katmerciler Ekipman
|4,27
|-1,16
|38,64
|Kent Gıda
|348,70
|-1,22
|-1,94
|Kerevitaş Gıda
|6,14
|-1,29
|-6,69
|Kervan Gıda
|18,00
|-0,99
|36,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,84
|1,20
|-33,33
|Kiler GMYO
|2,41
|0,42
|-3,98
|Klimasan Klima
|24,58
|1,15
|44,84
|Koç Holding
|24,62
|4,86
|16,57
|Konfrut Gıda
|19,19
|-0,31
|13,55
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|86,75
|-2,20
|266,34
|Konya Çimento
|1.237,60
|0,65
|9,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,50
|2,40
|70,42
|Koza Altın
|125,40
|-0,71
|29,68
|Koza Madencilik
|15,43
|-1,15
|-0,39
|Körfez GMYO
|7,05
|-0,42
|21,55
|Kristal Kola
|3,23
|0,31
|-17,60
|Kron Telekomünikasyon
|56,20
|-1,40
|52,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|330,00
|6,11
|109,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|0,88
|-0,43
|Kütahya Porselen
|53,95
|2,27
|6,94
|Lider Faktoring
|3,97
|-1,73
|16,42
|Link Bilgisayar
|43,58
|-2,72
|36,72
|Logo Yazılım
|167,50
|-2,33
|33,47
|Lokman Hekim Sağlık
|19,21
|1,86
|78,66
|Lüks Kadife
|67,90
|9,43
|134,95
|Makina Takım
|4,90
|-0,61
|43,70
|Marka Yatırım Holding
|5,57
|-0,36
|-13,37
|Marmaris Altınyunus
|258,10
|-0,50
|132,31
|Marshall
|305,20
|0,43
|-0,49
|Martı GMYO
|2,79
|1,82
|1,45
|Martı Otel
|2,51
|3,29
|17,84
|Mavi Giyim
|54,95
|-0,36
|5,27
|Mazhar Zorlu Holding
|42,50
|1,48
|35,01
|Mega Polietilen
|8,19
|1,11
|6,92
|Menderes Tekstil
|3,71
|0,82
|20,06
|Merit Turizm
|305,00
|3,42
|264,40
|Merko Gıda
|7,70
|3,77
|-10,88
|Metemtur Otelcilik
|35,74
|3,29
|61,72
|Metro Holding
|2,24
|0,00
|7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,96
|0,00
|2,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|0,89
|-3,00
|Migros Ticaret
|39,54
|0,92
|-7,62
|Milpa
|5,31
|0,95
|15,43
|Mistral GMYO
|5,21
|-1,14
|10,62
|MLP Sağlık
|24,62
|-1,12
|23,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|0,88
|25,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,66
|-2,30
|0,79
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,02
|-1,74
|23,51
|Net Holding
|5,98
|4,73
|74,34
|Netaş Telekom.
|33,90
|-0,82
|20,73
|Niğbaş Niğde Beton
|23,88
|-1,57
|-54,08
|Nuh Çimento
|64,55
|-1,07
|31,09
|Nurol GMYO
|16,05
|0,94
|120,16
|Odaş Elektrik
|3,82
|0,53
|-2,05
|Olmuksan-IP
|8,09
|-0,12
|-31,73
|Orge Enerji Elektrik
|11,51
|4,26
|55,96
|Orma Orman Mahsulleri
|18,00
|0,22
|22,28
|Osmanlı Menkul
|37,50
|-1,21
|21,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,83
|-1,74
|2,77
|Otokar
|443,70
|1,05
|39,35
|Oyak Çimento
|8,09
|-0,49
|-7,86
|Oyak Yat. Ort.
|9,15
|0,11
|31,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|0,65
|-0,64
|Özak GMYO
|5,47
|0,37
|7,25
|Özbal Çelik Boru
|7,66
|-1,79
|16,95
|Özderici GMYO
|2,18
|0,00
|-1,80
|Özerden Plastik
|11,01
|-0,81
|22,33
|Pamukova Elektrik
|29,40
|-3,61
|37,90
|Panora GMYO
|6,75
|-1,46
|10,52
|Papilon Savunma
|22,56
|0,09
|-0,88
|Park Elek.Madencilik
|5,77
|0,35
|7,45
|Parsan
|36,22
|-2,11
|49,05
|Pegasus
|87,10
|0,69
|16,76
|Peker GMYO
|2,20
|0,00
|-15,71
|Penguen Gıda
|4,47
|-1,11
|-11,49
|Pera GMYO
|2,22
|-0,45
|26,73
|Pergamon Dış Ticaret
|28,44
|0,64
|49,01
|Petkim
|6,17
|0,16
|23,90
|Petrokent Turizm
|2.374,90
|2,41
|162,01
|Pınar Et ve Un
|23,36
|-0,26
|0,34
|Pınar Su
|7,89
|0,51
|6,19
|Pınar Süt
|23,74
|1,54
|2,86
|Plastikkart
|16,76
|0,36
|15,99
|Polisan Holding
|3,77
|0,00
|-2,33
|Politeknik Metal
|335,70
|1,42
|-17,26
|Prizma Press Matbaacılık
|5,18
|0,58
|-5,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|2,79
|2,95
|QNB Finansbank
|56,55
|-9,95
|-19,62
|Ral Yatırım Holding
|4,01
|0,25
|-9,68
|Ray Sigorta
|14,42
|0,42
|-6,67
|Reysaş GMYO
|5,47
|-0,91
|0,37
|Reysaş Lojistik
|7,97
|0,00
|-13,74
|Rhea Girişim
|3,64
|4,30
|-2,15
|Rodrigo Tekstil
|22,00
|0,73
|60,47
|Royal Halı
|3,43
|0,88
|-0,29
|RTA Laboratuvarları
|21,70
|1,88
|-28,34
|Sabancı Holding
|10,52
|0,86
|-8,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,13
|5,72
|20,68
|Sanel Mühendislik
|6,26
|-0,48
|83,04
|Sanifoam Sünger
|19,69
|-0,56
|44,78
|Sanko Pazarlama
|15,09
|3,85
|60,70
|Saray Matbaacılık
|6,28
|-0,32
|-28,39
|Sarkuysan
|13,63
|-0,29
|54,19
|Sasa Polyester
|44,34
|1,23
|119,29
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,50
|1,99
|129,14
|Sekuro Plastik
|33,86
|1,07
|142,55
|Selçuk Ecza Deposu
|12,02
|-0,08
|-11,94
|Selçuk Gıda
|4,52
|0,44
|-9,24
|Senkron Güvenlik
|36,70
|3,21
|39,76
|Serve Film Prodüksiyon
|17,45
|2,65
|9,06
|Servet GMYO
|112,00
|1,17
|42,86
|Seyitler Kimya
|36,10
|6,80
|43,88
|Silverline Endüstri
|7,07
|-0,84
|-17,79
|Sinpaş GMYO
|4,89
|1,45
|16,99
|Smartiks Yazılım
|7,98
|-0,37
|-9,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|40,00
|4,17
|49,96
|Söktaş
|6,05
|7,08
|18,86
|Sönmez Filament
|67,80
|-0,37
|-3,42
|Sönmez Pamuklu
|25,04
|-1,42
|4,33
|Sumaş Suni Tahta
|69,00
|-0,72
|34,63
|Şeker Fin. Kir.
|11,50
|-1,54
|79,69
|Şekerbank
|1,36
|0,00
|-9,93
|Şişe Cam
|7,97
|2,05
|9,03
|Şok Marketler Ticaret
|12,81
|-0,08
|1,51
|T. Halk Bankası
|5,36
|0,00
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,60
|4,23
|-4,70
|T.S.K.B.
|1,70
|-0,58
|-4,49
|T.Tuborg
|21,26
|3,71
|17,65
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-7,41
|137,42
|Tat Gıda
|10,92
|0,65
|-7,93
|TAV Havalimanları
|26,20
|1,39
|23,00
|Taze Kuru Gıda
|254,00
|2,01
|17,43
|Tek-Art Turizm
|2,02
|0,00
|0,00
|Tekfen Holding
|17,17
|1,00
|4,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,99
|-0,40
|17,29
|Temapol Polimer Plastik
|19,91
|0,00
|73,13
|TGS Dış Ticaret
|20,04
|-0,30
|57,67
|Tofaş Oto. Fab.
|40,84
|4,50
|20,40
|Torunlar GMYO
|3,82
|-0,26
|-2,05
|Trabzon Liman
|34,32
|0,94
|6,85
|Trabzonspor Sportif
|2,25
|0,90
|-7,79
|Trend GMYO
|8,17
|-2,04
|-35,00
|TSKB GMYO
|5,92
|0,17
|2,96
|Tuğçelik
|8,03
|0,00
|-0,62
|Tukaş
|8,66
|-0,12
|-10,63
|Turcas Petrol
|5,31
|-2,39
|9,48
|Turkcell
|16,60
|-0,72
|3,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,92
|5,04
|62,90
|Tüpraş
|105,60
|0,00
|-2,22
|Türk Hava Yolları
|14,82
|0,54
|14,79
|Türk İlaç Serum
|23,56
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,48
|1,35
|11,40
|Türk Telekom
|8,11
|1,76
|-5,04
|Türk Traktör
|252,50
|7,45
|38,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|148,30
|1,85
|31,36
|Türkiye Sigorta
|7,14
|2,73
|8,18
|Ufuk Yatırım
|24,78
|-3,65
|84,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,66
|9,48
|33,49
|Ulusoy Elektrik
|57,20
|-1,38
|11,39
|Ulusoy Un Sanayi
|17,30
|-0,17
|50,43
|Umpaş Holding
|1,51
|9,42
|-42,15
|Uşak Seramik
|2,65
|-0,38
|13,25
|Utopya Turizm
|42,00
|-1,27
|8,25
|Uzertaş Boya
|63,00
|8,62
|11,31
|Ülker Bisküvi
|23,96
|0,08
|3,54
|Vakıf Fin. Kir.
|31,40
|5,16
|637,09
|Vakıf GMYO
|3,57
|-0,28
|-1,38
|Vakıf Yat. Ort.
|8,43
|-1,63
|14,54
|Vakıflar Bankası
|4,15
|0,00
|-11,89
|Vakko Tekstil
|17,82
|3,48
|173,31
|Vanet Gıda
|6,95
|-0,71
|-10,09
|Verusa Holding
|64,05
|3,22
|42,02
|Verusaturk Girisim
|30,20
|0,67
|130,89
|Vestel
|31,34
|-0,57
|48,81
|Vestel Beyaz Eşya
|57,50
|2,40
|40,66
|Viking Kağıt
|8,74
|-1,13
|-2,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,14
|-0,42
|60,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|0,37
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,00
|0,00
|61,60
|Yataş
|17,36
|1,70
|20,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,17
|0,97
|-5,23
|Yeni Gimat GMYO
|15,56
|0,91
|25,18
|Yeşil GMYO
|1,52
|-0,65
|10,14
|Yeşil Yapı
|2,24
|-0,44
|21,74
|Yeşil Yatırım Holding
|126,70
|-0,08
|32,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.750,00
|-4,05
|13,78
|Yonga Mobilya
|30,64
|2,20
|2,32
|Yükselen Çelik
|5,26
|-1,13
|0,54
|Yünsa
|18,80
|1,62
|28,24
|Zorlu Enerji
|2,54
|0,00
|-8,30
(Son)
Kaynak: AA
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