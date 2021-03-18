Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|-2,33
|3,70
|İş Bankası (C)
|5,86
|2,09
|-16,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,84
|0,26
|-0,52
|İş Girişim
|20,16
|-1,47
|6,39
|İş GMYO
|2,18
|-0,46
|-14,17
|İş Y. Men. Değ.
|18,48
|0,16
|4,64
|İş Yat. Ort.
|3,69
|0,27
|4,83
|İşbir Holding
|8.100,00
|5,20
|195,62
|Işık Plastik Sanayi
|38,60
|-1,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,79
|-0,56
|57,02
|İttifak Holding
|2,74
|-1,08
|22,87
|İz Hayvancılık Tarım
|25,46
|0,08
|41,44
|İzmir Demir Çelik
|2,59
|-1,15
|-21,74
|İzmir Fırça
|7,72
|-2,03
|38,85
|Jantsa Jant Sanayi
|575,70
|-2,26
|73,56
|Kafein Yazılım
|30,16
|-1,05
|41,07
|Kaplamin
|28,24
|0,79
|-16,45
|Kardemir (A)
|6,23
|0,00
|4,71
|Kardemir (B)
|6,27
|0,32
|18,98
|Kardemir (D)
|7,55
|-0,79
|30,62
|Karel Elektronik
|32,66
|-0,18
|41,63
|Karsan Otomotiv
|4,30
|-2,27
|32,31
|Karsu Tekstil
|13,74
|-0,36
|60,70
|Kartonsan
|74,10
|0,00
|-22,45
|Katmerciler Ekipman
|4,19
|1,70
|36,04
|Kent Gıda
|338,00
|0,24
|-4,95
|Kerevitaş Gıda
|5,99
|0,50
|-8,97
|Kervan Gıda
|18,04
|2,56
|36,46
|Kervansaray Yat. Holding
|0,82
|-1,20
|-34,92
|Kiler GMYO
|2,37
|0,42
|-5,58
|Klimasan Klima
|24,66
|-3,29
|45,32
|Koç Holding
|23,48
|-2,49
|11,17
|Konfrut Gıda
|18,32
|0,60
|8,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|84,95
|0,18
|258,74
|Konya Çimento
|1.225,40
|1,61
|8,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,00
|1,48
|67,20
|Koza Altın
|125,10
|1,05
|29,37
|Koza Madencilik
|15,12
|0,20
|-2,39
|Körfez GMYO
|6,96
|-1,14
|20,00
|Kristal Kola
|3,09
|-0,96
|-21,17
|Kron Telekomünikasyon
|54,85
|-0,54
|48,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|311,00
|0,00
|97,71
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,00
|-0,87
|Kütahya Porselen
|53,30
|-0,37
|5,65
|Lider Faktoring
|3,98
|1,53
|16,72
|Link Bilgisayar
|44,24
|2,69
|38,79
|Logo Yazılım
|168,90
|2,55
|34,58
|Lokman Hekim Sağlık
|19,02
|-3,30
|76,89
|Lüks Kadife
|75,05
|9,96
|159,69
|Makina Takım
|4,70
|-0,63
|37,83
|Marka Yatırım Holding
|5,34
|-1,84
|-16,95
|Marmaris Altınyunus
|245,30
|-1,68
|120,79
|Marshall
|302,80
|-0,72
|-1,27
|Martı GMYO
|2,79
|-1,41
|1,45
|Martı Otel
|2,55
|-1,54
|19,72
|Mavi Giyim
|57,25
|3,25
|9,67
|Mazhar Zorlu Holding
|40,00
|-2,01
|27,06
|Mega Polietilen
|8,24
|0,98
|7,57
|Menderes Tekstil
|3,69
|2,22
|19,42
|Merit Turizm
|289,00
|-4,93
|245,28
|Merko Gıda
|7,48
|-0,27
|-13,43
|Metemtur Otelcilik
|33,70
|0,42
|52,49
|Metro Holding
|2,16
|-0,46
|3,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,91
|0,69
|0,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,24
|0,90
|-3,86
|Migros Ticaret
|39,02
|0,46
|-8,83
|Milpa
|5,34
|-0,56
|16,09
|Mistral GMYO
|5,05
|-0,59
|7,22
|MLP Sağlık
|24,74
|-0,48
|24,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|1,93
|26,09
|Mondi Tire Kutsan
|7,52
|-0,13
|-1,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,62
|2,81
|25,20
|Net Holding
|5,99
|0,84
|74,64
|Netaş Telekom.
|32,88
|1,04
|17,09
|Niğbaş Niğde Beton
|22,80
|-2,31
|-56,15
|Nuh Çimento
|63,75
|0,79
|29,47
|Nurol GMYO
|15,69
|0,38
|115,23
|Odaş Elektrik
|3,70
|-0,80
|-5,13
|Olmuksan-IP
|8,00
|-0,74
|-32,49
|Orge Enerji Elektrik
|11,13
|-1,42
|50,81
|Orma Orman Mahsulleri
|17,00
|-1,16
|15,49
|Osmanlı Menkul
|35,50
|-1,11
|14,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,73
|-1,44
|-0,86
|Otokar
|411,00
|-1,30
|29,08
|Oyak Çimento
|7,92
|0,25
|-9,79
|Oyak Yat. Ort.
|9,10
|1,11
|30,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,54
|-0,44
|-3,61
|Özak GMYO
|5,33
|0,00
|4,51
|Özbal Çelik Boru
|7,51
|0,00
|14,66
|Özderici GMYO
|2,18
|1,40
|-1,80
|Özerden Plastik
|10,60
|-2,75
|17,78
|Pamukova Elektrik
|30,40
|7,80
|42,59
|Panora GMYO
|6,69
|0,90
|9,53
|Papilon Savunma
|22,28
|0,18
|-2,11
|Park Elek.Madencilik
|5,63
|0,72
|4,84
|Parsan
|36,40
|2,13
|49,79
|Pegasus
|86,10
|0,12
|15,42
|Peker GMYO
|2,17
|-1,36
|-16,86
|Penguen Gıda
|4,40
|0,69
|-12,87
|Pera GMYO
|2,16
|0,00
|23,31
|Pergamon Dış Ticaret
|27,64
|-0,72
|44,82
|Petkim
|6,01
|0,00
|20,68
|Petrokent Turizm
|2.425,00
|-1,22
|167,54
|Pınar Et ve Un
|23,30
|1,13
|0,09
|Pınar Su
|7,78
|0,00
|4,71
|Pınar Süt
|23,38
|0,17
|1,30
|Plastikkart
|16,39
|0,49
|13,43
|Polisan Holding
|3,67
|0,55
|-4,92
|Politeknik Metal
|333,00
|2,08
|-17,92
|Prizma Press Matbaacılık
|5,08
|0,59
|-7,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,50
|-4,26
|-3,03
|QNB Finansbank
|61,85
|-3,36
|-12,08
|Ral Yatırım Holding
|3,96
|-0,50
|-10,81
|Ray Sigorta
|14,23
|0,71
|-7,90
|Reysaş GMYO
|5,35
|0,38
|-1,83
|Reysaş Lojistik
|7,81
|0,13
|-15,48
|Rhea Girişim
|3,60
|1,41
|-3,23
|Rodrigo Tekstil
|21,50
|0,66
|56,82
|Royal Halı
|3,56
|3,19
|3,49
|RTA Laboratuvarları
|21,16
|-0,56
|-30,12
|Sabancı Holding
|10,34
|1,27
|-9,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,52
|-2,42
|15,07
|Sanel Mühendislik
|6,34
|2,76
|85,38
|Sanifoam Sünger
|19,64
|1,29
|44,41
|Sanko Pazarlama
|15,53
|-2,82
|65,39
|Saray Matbaacılık
|6,11
|0,66
|-30,33
|Sarkuysan
|13,42
|0,37
|51,81
|Sasa Polyester
|44,64
|-0,84
|120,77
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,99
|-0,37
|123,15
|Sekuro Plastik
|33,80
|-1,17
|142,12
|Selçuk Ecza Deposu
|11,33
|-3,41
|-17,00
|Selçuk Gıda
|4,60
|2,22
|-7,63
|Senkron Güvenlik
|41,24
|5,47
|57,04
|Serve Film Prodüksiyon
|17,05
|-5,28
|6,56
|Servet GMYO
|112,10
|0,72
|42,98
|Seyitler Kimya
|37,30
|0,32
|48,66
|Silverline Endüstri
|6,85
|-0,15
|-20,35
|Sinpaş GMYO
|4,87
|2,10
|16,51
|Smartiks Yazılım
|7,92
|0,38
|-10,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,80
|3,43
|49,21
|Söktaş
|5,59
|-2,27
|9,82
|Sönmez Filament
|75,20
|9,94
|7,12
|Sönmez Pamuklu
|24,88
|2,98
|3,67
|Sumaş Suni Tahta
|68,00
|0,00
|32,68
|Şeker Fin. Kir.
|11,40
|-1,72
|78,13
|Şekerbank
|1,35
|1,50
|-10,60
|Şişe Cam
|7,82
|-1,51
|6,98
|Şok Marketler Ticaret
|13,34
|4,63
|5,71
|T. Halk Bankası
|5,36
|0,94
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,44
|0,00
|-8,44
|T.S.K.B.
|1,72
|1,78
|-3,37
|T.Tuborg
|20,96
|1,65
|15,99
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|1,59
|142,17
|Tat Gıda
|10,74
|0,85
|-9,44
|TAV Havalimanları
|25,76
|-1,30
|20,94
|Taze Kuru Gıda
|245,80
|-0,45
|13,64
|Tek-Art Turizm
|1,97
|-0,51
|-2,48
|Tekfen Holding
|16,88
|-0,47
|2,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,37
|-1,58
|12,44
|Temapol Polimer Plastik
|20,44
|0,89
|77,74
|TGS Dış Ticaret
|19,21
|-1,94
|51,14
|Tofaş Oto. Fab.
|37,10
|-4,13
|9,38
|Torunlar GMYO
|3,71
|0,27
|-4,87
|Trabzon Liman
|33,16
|-1,43
|3,24
|Trabzonspor Sportif
|2,23
|-0,45
|-8,61
|Trend GMYO
|7,94
|0,00
|-36,83
|TSKB GMYO
|5,89
|1,20
|2,43
|Tuğçelik
|7,77
|0,13
|-3,84
|Tukaş
|8,43
|-0,82
|-13,00
|Turcas Petrol
|5,21
|0,00
|7,42
|Turkcell
|16,55
|0,55
|2,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,72
|4,49
|68,59
|Tüpraş
|104,10
|1,07
|-3,61
|Türk Hava Yolları
|14,22
|-2,27
|10,15
|Türk İlaç Serum
|25,90
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|13,15
|0,23
|8,68
|Türk Telekom
|7,98
|0,88
|-6,56
|Türk Traktör
|242,20
|-1,18
|32,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,80
|-1,33
|24,71
|Türkiye Sigorta
|7,05
|1,00
|6,82
|Ufuk Yatırım
|24,92
|-0,32
|85,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|6,23
|9,68
|46,93
|Ulusoy Elektrik
|57,30
|-1,21
|11,59
|Ulusoy Un Sanayi
|17,19
|0,35
|49,48
|Umpaş Holding
|1,66
|9,93
|-36,40
|Uşak Seramik
|2,59
|0,00
|10,68
|Utopya Turizm
|42,28
|3,37
|8,97
|Uzertaş Boya
|63,30
|0,48
|11,84
|Ülker Bisküvi
|24,36
|1,92
|5,27
|Vakıf Fin. Kir.
|29,36
|-3,48
|589,20
|Vakıf GMYO
|3,51
|0,57
|-3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|9,05
|9,96
|22,96
|Vakıflar Bankası
|4,16
|1,22
|-11,68
|Vakko Tekstil
|16,49
|-6,31
|152,91
|Vanet Gıda
|6,78
|-1,45
|-12,29
|Verusa Holding
|64,00
|0,39
|41,91
|Verusaturk Girisim
|29,56
|-1,20
|125,99
|Vestel
|30,44
|-0,85
|44,54
|Vestel Beyaz Eşya
|57,90
|0,35
|41,63
|Viking Kağıt
|8,62
|3,48
|-4,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,23
|4,33
|62,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|1,86
|-11,04
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|110,00
|-3,51
|51,93
|Yataş
|17,34
|0,29
|20,00
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,18
|-1,18
|-5,00
|Yeni Gimat GMYO
|15,68
|-0,19
|26,15
|Yeşil GMYO
|1,50
|0,00
|8,70
|Yeşil Yapı
|2,21
|-0,45
|20,11
|Yeşil Yatırım Holding
|113,50
|-5,42
|19,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.899,80
|0,00
|14,74
|Yonga Mobilya
|30,00
|-0,66
|0,18
|Yükselen Çelik
|5,12
|-0,58
|-2,14
|Yünsa
|17,92
|-0,06
|22,24
|Zorlu Enerji
|2,50
|1,21
|-9,75
(Son)
Kaynak: AA
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