Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 41.650,00 0,24 2,84 İş Bankası (C) 5,84 -1,02 -16,57 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,81 -0,52 -1,30 İş Girişim 19,54 -2,50 3,11 İş GMYO 2,14 -0,47 -15,75 İş Y. Men. Değ. 17,71 1,37 0,28 İş Yat. Ort. 3,60 -1,91 2,27 İşbir Holding 7.990,80 0,00 191,64 Işık Plastik Sanayi 37,50 -1,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,84 1,66 61,40 İttifak Holding 2,63 -3,31 17,94 İz Hayvancılık Tarım 24,96 0,24 38,67 İzmir Demir Çelik 2,51 -1,18 -24,16 İzmir Fırça 7,60 -0,13 36,69 Jantsa Jant Sanayi 574,50 0,61 73,20 Kafein Yazılım 29,48 -1,47 37,89 Kaplamin 29,20 7,91 -13,61 Kardemir (A) 6,10 -1,29 2,52 Kardemir (B) 6,12 -1,45 16,13 Kardemir (D) 7,50 -1,19 29,76 Karel Elektronik 33,26 -3,48 44,23 Karsan Otomotiv 4,17 -1,42 28,31 Karsu Tekstil 14,09 0,64 64,80 Kartonsan 72,15 -1,16 -24,49 Katmerciler Ekipman 4,06 -2,87 31,82 Kent Gıda 350,00 2,64 -1,57 Kerevitaş Gıda 5,94 -0,34 -9,73 Kervan Gıda 17,55 -0,85 32,75 Kervansaray Yat. Holding 0,85 4,94 -32,54 Kiler GMYO 2,30 -1,29 -8,37 Klimasan Klima 23,64 -0,59 39,30 Koç Holding 23,60 -0,76 11,74 Konfrut Gıda 18,26 1,00 8,05 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 88,30 -1,78 272,89 Konya Çimento 1.192,60 -0,62 5,54 Kordsa Teknik Tekstil 25,10 -0,40 61,41 Koza Altın 123,40 -0,40 27,61 Koza Madencilik 14,89 -0,73 -3,87 Körfez GMYO 6,92 2,67 19,31 Kristal Kola 2,93 -1,68 -25,26 Kron Telekomünikasyon 52,60 -2,59 42,78 Kuştur Kuşadası Turizm 284,90 -5,06 81,12 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,25 0,00 -2,17 Kütahya Porselen 53,10 -0,28 5,25 Lider Faktoring 3,82 -1,80 12,02 Link Bilgisayar 42,08 -3,31 32,02 Logo Yazılım 169,50 1,32 35,06 Lokman Hekim Sağlık 18,53 -2,58 72,34 Lüks Kadife 81,85 9,06 183,22 Makina Takım 4,40 -4,14 29,03 Marka Yatırım Holding 5,28 0,76 -17,88 Marmaris Altınyunus 246,00 1,57 121,42 Marshall 300,50 0,17 -2,02 Martı GMYO 2,74 -1,08 -0,36 Martı Otel 2,51 1,62 17,84 Mavi Giyim 58,60 -0,68 12,26 Mazhar Zorlu Holding 40,42 -0,93 28,40 Mega Polietilen 8,22 0,49 7,31 Menderes Tekstil 3,39 -7,12 9,71 Merit Turizm 287,00 -1,03 242,89 Merko Gıda 7,43 0,68 -14,00 Metemtur Otelcilik 33,90 0,89 53,39 Metro Holding 2,13 -0,47 2,40 Metro Petrol ve Tesisleri 2,88 0,00 -0,35 Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -1,34 -5,15 Migros Ticaret 40,02 1,88 -6,50 Milpa 5,26 -0,19 14,35 Mistral GMYO 4,97 -0,60 5,52 MLP Sağlık 24,38 -2,09 22,70 MMC San. ve Tic. Yat. 5,75 0,00 25,00 Mondi Tire Kutsan 7,39 -0,94 -2,76 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,70 -2,80 22,62 Net Holding 5,78 -1,03 68,51 Netaş Telekom. 31,34 -1,14 11,61 Niğbaş Niğde Beton 21,28 -4,23 -59,08 Nuh Çimento 62,15 -1,19 26,22 Nurol GMYO 17,30 5,23 137,31 Odaş Elektrik 3,79 -5,72 -2,82 Olmuksan-IP 7,85 -1,13 -33,76 Orge Enerji Elektrik 11,02 1,10 49,32 Orma Orman Mahsulleri 18,70 10,00 27,04 Osmanlı Menkul 33,94 -3,08 9,70 Ostim Endüstriyel Yat 2,77 -4,81 0,59 Otokar 391,60 -1,16 22,99 Oyak Çimento 7,73 -1,28 -11,96 Oyak Yat. Ort. 9,10 -2,15 30,94 Oylum Sınai Yatırımlar 4,46 -1,98 -5,31 Özak GMYO 5,31 2,31 4,12 Özbal Çelik Boru 7,53 0,80 14,96 Özderici GMYO 2,13 0,00 -4,05 Özerden Plastik 10,51 0,00 16,78 Pamukova Elektrik 30,06 -3,09 40,99 Panora GMYO 6,73 0,45 10,19 Papilon Savunma 21,70 -1,54 -4,66 Park Elek.Madencilik 5,76 1,95 7,26 Parsan 36,02 -1,10 48,23 Pegasus 83,10 -0,66 11,39 Peker GMYO 2,17 -1,36 -16,86 Penguen Gıda 4,23 -1,86 -16,24 Pera GMYO 2,11 0,96 20,45 Pergamon Dış Ticaret 26,18 -2,31 37,17 Petkim 5,97 -1,97 19,88 Petrokent Turizm 2.454,00 0,57 170,74 Pınar Et ve Un 23,00 -0,86 -1,20 Pınar Su 7,76 -0,26 4,44 Pınar Süt 23,04 -0,09 -0,17 Plastikkart 17,08 2,40 18,20 Polisan Holding 3,60 -0,28 -6,74 Politeknik Metal 328,00 -0,52 -19,16 Prizma Press Matbaacılık 5,04 0,00 -8,03 QNB Finans Fin. Kir. 124,00 1,97 -1,04 QNB Finansbank 61,45 0,00 -12,65 Ral Yatırım Holding 3,93 0,77 -11,49 Ray Sigorta 14,11 -1,19 -8,67 Reysaş GMYO 5,36 0,56 -1,65 Reysaş Lojistik 7,64 -0,39 -17,32 Rhea Girişim 3,42 -2,01 -8,06 Rodrigo Tekstil 20,10 -2,90 46,61 Royal Halı 3,66 -2,40 6,40 RTA Laboratuvarları 21,00 0,77 -30,65 Sabancı Holding 10,27 -1,44 -10,38 Safkar Ege Soğutmacılık 11,66 -2,83 7,17 Sanel Mühendislik 6,08 -2,41 77,78 Sanifoam Sünger 18,88 -0,37 38,82 Sanko Pazarlama 13,57 -5,70 44,52 Saray Matbaacılık 5,99 -0,33 -31,70 Sarkuysan 13,21 -1,86 49,43 Sasa Polyester 43,30 -0,60 114,14 Say Yenilenebilir Enerji 19,76 3,84 132,20 Sekuro Plastik 31,80 -4,79 127,79 Selçuk Ecza Deposu 11,17 -0,53 -18,17 Selçuk Gıda 4,70 2,17 -5,62 Senkron Güvenlik 38,00 -7,18 44,71 Serve Film Prodüksiyon 18,00 1,98 12,50 Servet GMYO 112,00 -0,71 42,86 Seyitler Kimya 36,10 -2,11 43,88 Silverline Endüstri 6,54 -2,24 -23,95 Sinpaş GMYO 4,75 -0,21 13,64 Smartiks Yazılım 7,85 0,77 -11,40 Sodaş Sodyum Sanayii 39,50 -0,75 48,08 Söktaş 5,33 -3,96 4,72 Sönmez Filament 77,10 2,53 9,83 Sönmez Pamuklu 24,72 2,57 3,00 Sumaş Suni Tahta 66,00 0,00 28,78 Şeker Fin. Kir. 10,94 -0,36 70,94 Şekerbank 1,32 -1,49 -12,58 Şişe Cam 7,81 -0,26 6,84 Şok Marketler Ticaret 13,55 1,04 7,37 T. Halk Bankası 5,32 -0,37 -4,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,60 0,35 -7,92 T.S.K.B. 1,66 -2,35 -6,74 T.Tuborg 20,70 -0,19 14,55 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,81 137,42 Tat Gıda 10,59 -0,75 -10,71 TAV Havalimanları 24,88 -0,96 16,81 Taze Kuru Gıda 253,00 7,20 16,97 Tek-Art Turizm 1,93 -1,53 -4,46 Tekfen Holding 16,67 -0,71 1,65 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,13 -0,21 10,56 Temapol Polimer Plastik 19,40 -3,96 68,70 TGS Dış Ticaret 18,50 -2,89 45,55 Tofaş Oto. Fab. 36,74 -0,33 8,31 Torunlar GMYO 3,78 2,16 -3,08 Trabzon Liman 32,52 -0,79 1,25 Trabzonspor Sportif 2,24 1,36 -8,20 Trend GMYO 7,69 -1,41 -38,82 TSKB GMYO 6,01 3,62 4,52 Tuğçelik 7,67 0,92 -5,07 Tukaş 8,33 -0,95 -14,04 Turcas Petrol 5,04 -1,18 3,92 Turkcell 16,26 0,31 0,99 Tümosan Motor ve Traktör 22,68 -5,42 61,19 Tüpraş 101,40 -0,88 -6,11 Türk Hava Yolları 14,07 0,93 8,99 Türk İlaç Serum 28,48 9,96 Türk Prysmian Kablo 12,99 -0,54 7,36 Türk Telekom 7,86 -1,26 -7,96 Türk Traktör 240,10 -2,75 31,42 Türker Proje Gayrimenkul 139,80 -1,55 23,83 Türkiye Sigorta 6,91 0,00 4,70 Ufuk Yatırım 24,00 -1,80 79,10 Ulaşlar Turizm Yat. 5,98 -4,17 41,04 Ulusoy Elektrik 56,65 0,00 10,32 Ulusoy Un Sanayi 16,95 -1,97 47,39 Umpaş Holding 1,82 9,64 -30,27 Uşak Seramik 2,46 -1,99 5,13 Utopya Turizm 42,00 0,00 8,25 Uzertaş Boya 56,70 0,00 0,18 Ülker Bisküvi 24,22 -0,33 4,67 Vakıf Fin. Kir. 30,04 3,30 605,16 Vakıf GMYO 3,38 -1,46 -6,63 Vakıf Yat. Ort. 9,47 4,64 28,67 Vakıflar Bankası 4,12 -0,48 -12,53 Vakko Tekstil 16,29 2,84 149,85 Vanet Gıda 6,75 -0,30 -12,68 Verusa Holding 64,85 -2,11 43,79 Verusaturk Girisim 29,50 -1,73 125,54 Vestel 31,86 9,26 51,28 Vestel Beyaz Eşya 57,50 1,68 40,66 Viking Kağıt 7,95 -3,40 -11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 7,13 0,85 60,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,71 -1,45 -12,01 Yaprak Süt ve Besi Çift. 105,10 -2,69 45,17 Yataş 17,13 -0,41 18,55 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,13 -1,20 -6,14 Yeni Gimat GMYO 15,56 -2,69 25,18 Yeşil GMYO 1,43 -1,38 3,62 Yeşil Yapı 2,10 -1,41 14,13 Yeşil Yatırım Holding 109,20 -4,55 14,53 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.000,00 3,03 8,97 Yonga Mobilya 29,98 0,00 0,12 Yükselen Çelik 5,07 -0,98 -3,09 Yünsa 17,37 1,05 18,49 Zorlu Enerji 2,48 0,40 -10,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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