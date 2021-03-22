Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 39.000,00 -9,28 -3,70 İş Bankası (C) 5,19 -9,42 -25,86 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,41 -8,82 -11,66 İş Girişim 17,31 -9,98 -8,65 İş GMYO 1,92 -7,69 -24,41 İş Y. Men. Değ. 15,57 -10,00 -11,83 İş Yat. Ort. 3,30 -5,71 -6,25 İşbir Holding 7.200,00 -10,00 162,77 Işık Plastik Sanayi 39,50 -5,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,68 -9,68 47,37 İttifak Holding 2,38 -9,85 6,73 İz Hayvancılık Tarım 25,58 -5,26 42,11 İzmir Demir Çelik 2,35 -6,00 -28,99 İzmir Fırça 6,96 -5,95 25,18 Jantsa Jant Sanayi 546,80 -6,51 64,85 Kafein Yazılım 26,24 -9,95 22,73 Kaplamin 27,00 -9,09 -20,12 Kardemir (A) 5,40 -9,85 -9,24 Kardemir (B) 5,34 -9,95 1,33 Kardemir (D) 6,60 -9,96 14,19 Karel Elektronik 30,52 -9,97 32,35 Karsan Otomotiv 3,79 -7,56 16,62 Karsu Tekstil 13,35 -5,65 56,14 Kartonsan 65,40 -8,53 -31,55 Katmerciler Ekipman 3,69 -10,00 19,81 Kent Gıda 309,00 -9,78 -13,10 Kerevitaş Gıda 5,42 -8,45 -17,63 Kervan Gıda 15,88 -8,10 20,12 Kervansaray Yat. Holding 0,74 -9,76 -41,27 Kiler GMYO 2,12 -7,83 -15,54 Klimasan Klima 21,00 -9,56 23,75 Koç Holding 20,66 -9,94 -2,18 Konfrut Gıda 16,40 -9,39 -2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 79,05 -8,61 233,83 Konya Çimento 1.079,00 -8,64 -4,51 Kordsa Teknik Tekstil 22,44 -8,93 44,31 Koza Altın 115,00 -5,74 18,92 Koza Madencilik 13,57 -6,80 -12,40 Körfez GMYO 6,51 -9,33 12,24 Kristal Kola 2,66 -9,52 -32,14 Kron Telekomünikasyon 48,20 -8,88 30,84 Kuştur Kuşadası Turizm 253,40 -9,98 61,09 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,07 -7,59 -10,00 Kütahya Porselen 47,00 -9,88 -6,84 Lider Faktoring 3,43 -9,50 0,59 Link Bilgisayar 38,30 -9,46 20,16 Logo Yazılım 157,60 -7,51 25,58 Lokman Hekim Sağlık 16,45 -9,96 52,99 Lüks Kadife 75,00 -8,26 159,52 Makina Takım 4,01 -8,66 17,60 Marka Yatırım Holding 4,74 -9,02 -26,28 Marmaris Altınyunus 222,20 -9,67 100,00 Marshall 274,50 -7,20 -10,50 Martı GMYO 2,50 -7,75 -9,09 Martı Otel 2,33 -6,05 9,39 Mavi Giyim 51,95 -9,97 -0,48 Mazhar Zorlu Holding 36,04 -9,99 14,49 Mega Polietilen 7,25 -9,94 -5,35 Menderes Tekstil 3,06 -10,00 -0,97 Merit Turizm 256,50 -10,00 206,45 Merko Gıda 6,92 -6,23 -19,91 Metemtur Otelcilik 29,16 -10,00 31,95 Metro Holding 1,95 -7,58 -6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,52 -9,68 -12,80 Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 -8,18 -13,30 Migros Ticaret 35,06 -9,78 -18,08 Milpa 4,66 -8,63 1,30 Mistral GMYO 4,65 -6,06 -1,27 MLP Sağlık 21,60 -10,00 8,71 MMC San. ve Tic. Yat. 5,20 -9,57 13,04 Mondi Tire Kutsan 6,54 -9,67 -13,95 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,68 -7,55 14,14 Net Holding 5,22 -9,84 52,19 Netaş Telekom. 28,10 -9,12 0,07 Niğbaş Niğde Beton 18,89 -9,96 -63,67 Nuh Çimento 58,50 -6,77 18,81 Nurol GMYO 15,77 -9,99 116,32 Odaş Elektrik 3,40 -9,57 -12,82 Olmuksan-IP 7,40 -4,88 -37,55 Orge Enerji Elektrik 10,40 -3,08 40,92 Orma Orman Mahsulleri 16,83 -10,00 14,33 Osmanlı Menkul 31,78 -7,67 2,71 Ostim Endüstriyel Yat 2,56 -7,58 -7,04 Otokar 375,10 -4,58 17,81 Oyak Çimento 6,91 -8,96 -21,30 Oyak Yat. Ort. 8,34 -8,35 20,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,02 -8,22 -14,65 Özak GMYO 4,90 -7,37 -3,92 Özbal Çelik Boru 7,01 -7,76 7,02 Özderici GMYO 1,91 -8,61 -13,96 Özerden Plastik 9,00 -10,00 0,00 Pamukova Elektrik 28,00 -6,67 31,33 Panora GMYO 6,12 -8,25 0,20 Papilon Savunma 19,32 -9,97 -15,11 Park Elek.Madencilik 5,16 -9,63 -3,91 Parsan 32,04 -9,03 31,85 Pegasus 73,35 -10,00 -1,68 Peker GMYO 1,96 -9,26 -24,90 Penguen Gıda 3,76 -9,40 -25,54 Pera GMYO 1,85 -8,87 5,61 Pergamon Dış Ticaret 24,22 -9,96 26,90 Petkim 5,45 -9,92 9,44 Petrokent Turizm 2.255,00 -6,07 148,79 Pınar Et ve Un 20,94 -7,59 -10,05 Pınar Su 7,35 -4,30 -1,08 Pınar Süt 20,80 -8,37 -9,88 Plastikkart 16,04 -6,96 11,00 Polisan Holding 3,25 -8,19 -15,80 Politeknik Metal 296,10 -8,61 -27,02 Prizma Press Matbaacılık 4,53 -8,48 -17,34 QNB Finans Fin. Kir. 117,50 -5,09 -6,23 QNB Finansbank 58,95 -2,88 -16,20 Ral Yatırım Holding 3,65 -8,75 -17,79 Ray Sigorta 12,51 -9,94 -19,03 Reysaş GMYO 4,88 -8,79 -10,46 Reysaş Lojistik 6,92 -7,73 -25,11 Rhea Girişim 3,05 -9,76 -18,01 Rodrigo Tekstil 18,09 -10,00 31,95 Royal Halı 3,30 -8,59 -4,07 RTA Laboratuvarları 19,49 -5,85 -35,63 Sabancı Holding 9,00 -9,91 -21,47 Safkar Ege Soğutmacılık 10,53 -9,54 -3,22 Sanel Mühendislik 5,54 -7,20 61,99 Sanifoam Sünger 17,20 -8,22 26,47 Sanko Pazarlama 12,05 -9,33 28,33 Saray Matbaacılık 5,59 -6,83 -36,26 Sarkuysan 12,24 -6,92 38,46 Sasa Polyester 42,00 -3,05 107,72 Say Yenilenebilir Enerji 18,50 -6,42 117,39 Sekuro Plastik 28,18 -9,97 101,86 Selçuk Ecza Deposu 10,04 -8,73 -26,45 Selçuk Gıda 4,08 -9,93 -18,07 Senkron Güvenlik 35,10 -10,00 33,66 Serve Film Prodüksiyon 16,50 -7,04 3,13 Servet GMYO 97,20 -10,00 23,98 Seyitler Kimya 32,10 -7,23 27,93 Silverline Endüstri 5,89 -9,94 -31,51 Sinpaş GMYO 4,36 -8,21 4,31 Smartiks Yazılım 7,04 -9,86 -20,54 Sodaş Sodyum Sanayii 42,00 -3,45 57,45 Söktaş 4,79 -9,96 -5,89 Sönmez Filament 64,90 -9,99 -7,55 Sönmez Pamuklu 21,96 -9,78 -8,50 Sumaş Suni Tahta 62,10 -10,00 21,17 Şeker Fin. Kir. 10,11 -9,97 57,97 Şekerbank 1,19 -8,46 -21,19 Şişe Cam 7,00 -9,09 -4,24 Şok Marketler Ticaret 12,38 -9,57 -1,90 T. Halk Bankası 4,82 -7,13 -13,31 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,00 -9,03 -16,29 T.S.K.B. 1,49 -8,59 -16,29 T.Tuborg 18,26 -9,96 1,05 Taç Tarım Ürünleri 24,30 -2,02 130,77 Tat Gıda 9,23 -9,33 -22,18 TAV Havalimanları 22,10 -7,92 3,76 Taze Kuru Gıda 247,80 -1,86 14,56 Tek-Art Turizm 1,73 -7,98 -14,36 Tekfen Holding 14,65 -9,51 -10,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,90 -8,70 0,94 Temapol Polimer Plastik 18,80 -8,38 63,48 TGS Dış Ticaret 16,47 -9,60 29,58 Tofaş Oto. Fab. 34,52 -6,70 1,77 Torunlar GMYO 3,50 -7,65 -10,26 Trabzon Liman 29,14 -8,88 -9,28 Trabzonspor Sportif 2,10 -5,83 -13,93 Trend GMYO 6,82 -9,79 -45,74 TSKB GMYO 5,70 -7,47 -0,87 Tuğçelik 6,78 -9,12 -16,09 Tukaş 7,63 -7,74 -21,26 Turcas Petrol 4,49 -9,66 -7,42 Turkcell 14,28 -9,91 -11,30 Tümosan Motor ve Traktör 20,94 -9,27 48,83 Tüpraş 90,85 -9,69 -15,88 Türk Hava Yolları 12,54 -9,06 -2,87 Türk İlaç Serum 31,32 9,97 Türk Prysmian Kablo 11,43 -9,86 -5,54 Türk Telekom 6,94 -9,52 -18,74 Türk Traktör 218,70 -9,40 19,70 Türker Proje Gayrimenkul 125,90 -8,30 11,51 Türkiye Sigorta 5,97 -8,99 -9,55 Ufuk Yatırım 20,42 -9,96 52,39 Ulaşlar Turizm Yat. 5,22 -10,00 23,11 Ulusoy Elektrik 52,55 -8,53 2,34 Ulusoy Un Sanayi 15,37 -9,48 33,65 Umpaş Holding 1,64 -9,89 -37,16 Uşak Seramik 2,23 -8,61 -4,70 Utopya Turizm 37,50 -8,54 -3,35 Uzertaş Boya 51,05 -9,96 -9,81 Ülker Bisküvi 22,30 -9,50 -3,63 Vakıf Fin. Kir. 26,18 -9,97 514,55 Vakıf GMYO 3,06 -8,38 -15,47 Vakıf Yat. Ort. 8,21 -8,78 11,55 Vakıflar Bankası 3,71 -8,85 -21,23 Vakko Tekstil 15,03 -8,63 130,52 Vanet Gıda 6,30 -8,30 -18,50 Verusa Holding 58,00 -9,94 28,60 Verusaturk Girisim 26,26 -9,95 100,76 Vestel 30,46 -3,73 44,63 Vestel Beyaz Eşya 51,75 -6,42 26,59 Viking Kağıt 7,13 -8,59 -20,78 Yapı Kredi Koray GMYO 6,30 -9,74 41,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -9,81 -22,40 Yaprak Süt ve Besi Çift. 98,10 -10,00 35,50 Yataş 15,66 -9,95 8,37 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,80 -8,87 -13,64 Yeni Gimat GMYO 14,55 -4,02 17,06 Yeşil GMYO 1,27 -9,29 -7,97 Yeşil Yapı 1,89 -8,25 2,72 Yeşil Yatırım Holding 94,80 -9,97 -0,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.805,00 -10,00 -5,10 Yonga Mobilya 26,40 -9,90 -11,84 Yükselen Çelik 4,70 -7,11 -10,17 Yünsa 15,56 -9,80 6,14 Zorlu Enerji 2,20 -9,09 -20,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü

Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü

Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı

Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı

Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir

Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti

Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı