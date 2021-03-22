Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|39.000,00
|-9,28
|-3,70
|İş Bankası (C)
|5,19
|-9,42
|-25,86
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,41
|-8,82
|-11,66
|İş Girişim
|17,31
|-9,98
|-8,65
|İş GMYO
|1,92
|-7,69
|-24,41
|İş Y. Men. Değ.
|15,57
|-10,00
|-11,83
|İş Yat. Ort.
|3,30
|-5,71
|-6,25
|İşbir Holding
|7.200,00
|-10,00
|162,77
|Işık Plastik Sanayi
|39,50
|-5,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,68
|-9,68
|47,37
|İttifak Holding
|2,38
|-9,85
|6,73
|İz Hayvancılık Tarım
|25,58
|-5,26
|42,11
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|-6,00
|-28,99
|İzmir Fırça
|6,96
|-5,95
|25,18
|Jantsa Jant Sanayi
|546,80
|-6,51
|64,85
|Kafein Yazılım
|26,24
|-9,95
|22,73
|Kaplamin
|27,00
|-9,09
|-20,12
|Kardemir (A)
|5,40
|-9,85
|-9,24
|Kardemir (B)
|5,34
|-9,95
|1,33
|Kardemir (D)
|6,60
|-9,96
|14,19
|Karel Elektronik
|30,52
|-9,97
|32,35
|Karsan Otomotiv
|3,79
|-7,56
|16,62
|Karsu Tekstil
|13,35
|-5,65
|56,14
|Kartonsan
|65,40
|-8,53
|-31,55
|Katmerciler Ekipman
|3,69
|-10,00
|19,81
|Kent Gıda
|309,00
|-9,78
|-13,10
|Kerevitaş Gıda
|5,42
|-8,45
|-17,63
|Kervan Gıda
|15,88
|-8,10
|20,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|-9,76
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,12
|-7,83
|-15,54
|Klimasan Klima
|21,00
|-9,56
|23,75
|Koç Holding
|20,66
|-9,94
|-2,18
|Konfrut Gıda
|16,40
|-9,39
|-2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|79,05
|-8,61
|233,83
|Konya Çimento
|1.079,00
|-8,64
|-4,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,44
|-8,93
|44,31
|Koza Altın
|115,00
|-5,74
|18,92
|Koza Madencilik
|13,57
|-6,80
|-12,40
|Körfez GMYO
|6,51
|-9,33
|12,24
|Kristal Kola
|2,66
|-9,52
|-32,14
|Kron Telekomünikasyon
|48,20
|-8,88
|30,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|253,40
|-9,98
|61,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,07
|-7,59
|-10,00
|Kütahya Porselen
|47,00
|-9,88
|-6,84
|Lider Faktoring
|3,43
|-9,50
|0,59
|Link Bilgisayar
|38,30
|-9,46
|20,16
|Logo Yazılım
|157,60
|-7,51
|25,58
|Lokman Hekim Sağlık
|16,45
|-9,96
|52,99
|Lüks Kadife
|75,00
|-8,26
|159,52
|Makina Takım
|4,01
|-8,66
|17,60
|Marka Yatırım Holding
|4,74
|-9,02
|-26,28
|Marmaris Altınyunus
|222,20
|-9,67
|100,00
|Marshall
|274,50
|-7,20
|-10,50
|Martı GMYO
|2,50
|-7,75
|-9,09
|Martı Otel
|2,33
|-6,05
|9,39
|Mavi Giyim
|51,95
|-9,97
|-0,48
|Mazhar Zorlu Holding
|36,04
|-9,99
|14,49
|Mega Polietilen
|7,25
|-9,94
|-5,35
|Menderes Tekstil
|3,06
|-10,00
|-0,97
|Merit Turizm
|256,50
|-10,00
|206,45
|Merko Gıda
|6,92
|-6,23
|-19,91
|Metemtur Otelcilik
|29,16
|-10,00
|31,95
|Metro Holding
|1,95
|-7,58
|-6,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,52
|-9,68
|-12,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,02
|-8,18
|-13,30
|Migros Ticaret
|35,06
|-9,78
|-18,08
|Milpa
|4,66
|-8,63
|1,30
|Mistral GMYO
|4,65
|-6,06
|-1,27
|MLP Sağlık
|21,60
|-10,00
|8,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,20
|-9,57
|13,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,54
|-9,67
|-13,95
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,68
|-7,55
|14,14
|Net Holding
|5,22
|-9,84
|52,19
|Netaş Telekom.
|28,10
|-9,12
|0,07
|Niğbaş Niğde Beton
|18,89
|-9,96
|-63,67
|Nuh Çimento
|58,50
|-6,77
|18,81
|Nurol GMYO
|15,77
|-9,99
|116,32
|Odaş Elektrik
|3,40
|-9,57
|-12,82
|Olmuksan-IP
|7,40
|-4,88
|-37,55
|Orge Enerji Elektrik
|10,40
|-3,08
|40,92
|Orma Orman Mahsulleri
|16,83
|-10,00
|14,33
|Osmanlı Menkul
|31,78
|-7,67
|2,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,56
|-7,58
|-7,04
|Otokar
|375,10
|-4,58
|17,81
|Oyak Çimento
|6,91
|-8,96
|-21,30
|Oyak Yat. Ort.
|8,34
|-8,35
|20,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|-8,22
|-14,65
|Özak GMYO
|4,90
|-7,37
|-3,92
|Özbal Çelik Boru
|7,01
|-7,76
|7,02
|Özderici GMYO
|1,91
|-8,61
|-13,96
|Özerden Plastik
|9,00
|-10,00
|0,00
|Pamukova Elektrik
|28,00
|-6,67
|31,33
|Panora GMYO
|6,12
|-8,25
|0,20
|Papilon Savunma
|19,32
|-9,97
|-15,11
|Park Elek.Madencilik
|5,16
|-9,63
|-3,91
|Parsan
|32,04
|-9,03
|31,85
|Pegasus
|73,35
|-10,00
|-1,68
|Peker GMYO
|1,96
|-9,26
|-24,90
|Penguen Gıda
|3,76
|-9,40
|-25,54
|Pera GMYO
|1,85
|-8,87
|5,61
|Pergamon Dış Ticaret
|24,22
|-9,96
|26,90
|Petkim
|5,45
|-9,92
|9,44
|Petrokent Turizm
|2.255,00
|-6,07
|148,79
|Pınar Et ve Un
|20,94
|-7,59
|-10,05
|Pınar Su
|7,35
|-4,30
|-1,08
|Pınar Süt
|20,80
|-8,37
|-9,88
|Plastikkart
|16,04
|-6,96
|11,00
|Polisan Holding
|3,25
|-8,19
|-15,80
|Politeknik Metal
|296,10
|-8,61
|-27,02
|Prizma Press Matbaacılık
|4,53
|-8,48
|-17,34
|QNB Finans Fin. Kir.
|117,50
|-5,09
|-6,23
|QNB Finansbank
|58,95
|-2,88
|-16,20
|Ral Yatırım Holding
|3,65
|-8,75
|-17,79
|Ray Sigorta
|12,51
|-9,94
|-19,03
|Reysaş GMYO
|4,88
|-8,79
|-10,46
|Reysaş Lojistik
|6,92
|-7,73
|-25,11
|Rhea Girişim
|3,05
|-9,76
|-18,01
|Rodrigo Tekstil
|18,09
|-10,00
|31,95
|Royal Halı
|3,30
|-8,59
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|19,49
|-5,85
|-35,63
|Sabancı Holding
|9,00
|-9,91
|-21,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,53
|-9,54
|-3,22
|Sanel Mühendislik
|5,54
|-7,20
|61,99
|Sanifoam Sünger
|17,20
|-8,22
|26,47
|Sanko Pazarlama
|12,05
|-9,33
|28,33
|Saray Matbaacılık
|5,59
|-6,83
|-36,26
|Sarkuysan
|12,24
|-6,92
|38,46
|Sasa Polyester
|42,00
|-3,05
|107,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,50
|-6,42
|117,39
|Sekuro Plastik
|28,18
|-9,97
|101,86
|Selçuk Ecza Deposu
|10,04
|-8,73
|-26,45
|Selçuk Gıda
|4,08
|-9,93
|-18,07
|Senkron Güvenlik
|35,10
|-10,00
|33,66
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|-7,04
|3,13
|Servet GMYO
|97,20
|-10,00
|23,98
|Seyitler Kimya
|32,10
|-7,23
|27,93
|Silverline Endüstri
|5,89
|-9,94
|-31,51
|Sinpaş GMYO
|4,36
|-8,21
|4,31
|Smartiks Yazılım
|7,04
|-9,86
|-20,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,00
|-3,45
|57,45
|Söktaş
|4,79
|-9,96
|-5,89
|Sönmez Filament
|64,90
|-9,99
|-7,55
|Sönmez Pamuklu
|21,96
|-9,78
|-8,50
|Sumaş Suni Tahta
|62,10
|-10,00
|21,17
|Şeker Fin. Kir.
|10,11
|-9,97
|57,97
|Şekerbank
|1,19
|-8,46
|-21,19
|Şişe Cam
|7,00
|-9,09
|-4,24
|Şok Marketler Ticaret
|12,38
|-9,57
|-1,90
|T. Halk Bankası
|4,82
|-7,13
|-13,31
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,00
|-9,03
|-16,29
|T.S.K.B.
|1,49
|-8,59
|-16,29
|T.Tuborg
|18,26
|-9,96
|1,05
|Taç Tarım Ürünleri
|24,30
|-2,02
|130,77
|Tat Gıda
|9,23
|-9,33
|-22,18
|TAV Havalimanları
|22,10
|-7,92
|3,76
|Taze Kuru Gıda
|247,80
|-1,86
|14,56
|Tek-Art Turizm
|1,73
|-7,98
|-14,36
|Tekfen Holding
|14,65
|-9,51
|-10,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,90
|-8,70
|0,94
|Temapol Polimer Plastik
|18,80
|-8,38
|63,48
|TGS Dış Ticaret
|16,47
|-9,60
|29,58
|Tofaş Oto. Fab.
|34,52
|-6,70
|1,77
|Torunlar GMYO
|3,50
|-7,65
|-10,26
|Trabzon Liman
|29,14
|-8,88
|-9,28
|Trabzonspor Sportif
|2,10
|-5,83
|-13,93
|Trend GMYO
|6,82
|-9,79
|-45,74
|TSKB GMYO
|5,70
|-7,47
|-0,87
|Tuğçelik
|6,78
|-9,12
|-16,09
|Tukaş
|7,63
|-7,74
|-21,26
|Turcas Petrol
|4,49
|-9,66
|-7,42
|Turkcell
|14,28
|-9,91
|-11,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,94
|-9,27
|48,83
|Tüpraş
|90,85
|-9,69
|-15,88
|Türk Hava Yolları
|12,54
|-9,06
|-2,87
|Türk İlaç Serum
|31,32
|9,97
|Türk Prysmian Kablo
|11,43
|-9,86
|-5,54
|Türk Telekom
|6,94
|-9,52
|-18,74
|Türk Traktör
|218,70
|-9,40
|19,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,90
|-8,30
|11,51
|Türkiye Sigorta
|5,97
|-8,99
|-9,55
|Ufuk Yatırım
|20,42
|-9,96
|52,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,22
|-10,00
|23,11
|Ulusoy Elektrik
|52,55
|-8,53
|2,34
|Ulusoy Un Sanayi
|15,37
|-9,48
|33,65
|Umpaş Holding
|1,64
|-9,89
|-37,16
|Uşak Seramik
|2,23
|-8,61
|-4,70
|Utopya Turizm
|37,50
|-8,54
|-3,35
|Uzertaş Boya
|51,05
|-9,96
|-9,81
|Ülker Bisküvi
|22,30
|-9,50
|-3,63
|Vakıf Fin. Kir.
|26,18
|-9,97
|514,55
|Vakıf GMYO
|3,06
|-8,38
|-15,47
|Vakıf Yat. Ort.
|8,21
|-8,78
|11,55
|Vakıflar Bankası
|3,71
|-8,85
|-21,23
|Vakko Tekstil
|15,03
|-8,63
|130,52
|Vanet Gıda
|6,30
|-8,30
|-18,50
|Verusa Holding
|58,00
|-9,94
|28,60
|Verusaturk Girisim
|26,26
|-9,95
|100,76
|Vestel
|30,46
|-3,73
|44,63
|Vestel Beyaz Eşya
|51,75
|-6,42
|26,59
|Viking Kağıt
|7,13
|-8,59
|-20,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,30
|-9,74
|41,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-9,81
|-22,40
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|98,10
|-10,00
|35,50
|Yataş
|15,66
|-9,95
|8,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,80
|-8,87
|-13,64
|Yeni Gimat GMYO
|14,55
|-4,02
|17,06
|Yeşil GMYO
|1,27
|-9,29
|-7,97
|Yeşil Yapı
|1,89
|-8,25
|2,72
|Yeşil Yatırım Holding
|94,80
|-9,97
|-0,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.805,00
|-10,00
|-5,10
|Yonga Mobilya
|26,40
|-9,90
|-11,84
|Yükselen Çelik
|4,70
|-7,11
|-10,17
|Yünsa
|15,56
|-9,80
|6,14
|Zorlu Enerji
|2,20
|-9,09
|-20,58
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi