Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

22.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)39.000,00-9,28-3,70
İş Bankası (C)5,19-9,42-25,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,41-8,82-11,66
İş Girişim17,31-9,98-8,65
İş GMYO1,92-7,69-24,41
İş Y. Men. Değ.15,57-10,00-11,83
İş Yat. Ort.3,30-5,71-6,25
İşbir Holding7.200,00-10,00162,77
Işık Plastik Sanayi39,50-5,82

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,68-9,6847,37
İttifak Holding2,38-9,856,73
İz Hayvancılık Tarım25,58-5,2642,11
İzmir Demir Çelik2,35-6,00-28,99
İzmir Fırça6,96-5,9525,18
Jantsa Jant Sanayi546,80-6,5164,85
Kafein Yazılım26,24-9,9522,73
Kaplamin27,00-9,09-20,12
Kardemir (A)5,40-9,85-9,24
Kardemir (B)5,34-9,951,33
Kardemir (D)6,60-9,9614,19
Karel Elektronik30,52-9,9732,35
Karsan Otomotiv3,79-7,5616,62
Karsu Tekstil13,35-5,6556,14
Kartonsan65,40-8,53-31,55
Katmerciler Ekipman3,69-10,0019,81
Kent Gıda309,00-9,78-13,10
Kerevitaş Gıda5,42-8,45-17,63
Kervan Gıda15,88-8,1020,12
Kervansaray Yat. Holding0,74-9,76-41,27
Kiler GMYO2,12-7,83-15,54
Klimasan Klima21,00-9,5623,75
Koç Holding20,66-9,94-2,18
Konfrut Gıda16,40-9,39-2,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,05-8,61233,83
Konya Çimento1.079,00-8,64-4,51
Kordsa Teknik Tekstil22,44-8,9344,31
Koza Altın115,00-5,7418,92
Koza Madencilik13,57-6,80-12,40
Körfez GMYO6,51-9,3312,24
Kristal Kola2,66-9,52-32,14
Kron Telekomünikasyon48,20-8,8830,84
Kuştur Kuşadası Turizm253,40-9,9861,09
Kuyumcukent Gayrimenkul2,07-7,59-10,00
Kütahya Porselen47,00-9,88-6,84
Lider Faktoring3,43-9,500,59
Link Bilgisayar38,30-9,4620,16
Logo Yazılım157,60-7,5125,58
Lokman Hekim Sağlık16,45-9,9652,99
Lüks Kadife75,00-8,26159,52
Makina Takım4,01-8,6617,60
Marka Yatırım Holding4,74-9,02-26,28
Marmaris Altınyunus222,20-9,67100,00
Marshall274,50-7,20-10,50
Martı GMYO2,50-7,75-9,09
Martı Otel2,33-6,059,39
Mavi Giyim51,95-9,97-0,48
Mazhar Zorlu Holding36,04-9,9914,49
Mega Polietilen7,25-9,94-5,35
Menderes Tekstil3,06-10,00-0,97
Merit Turizm256,50-10,00206,45
Merko Gıda6,92-6,23-19,91
Metemtur Otelcilik29,16-10,0031,95
Metro Holding1,95-7,58-6,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,52-9,68-12,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,02-8,18-13,30
Migros Ticaret35,06-9,78-18,08
Milpa4,66-8,631,30
Mistral GMYO4,65-6,06-1,27
MLP Sağlık21,60-10,008,71
MMC San. ve Tic. Yat.5,20-9,5713,04
Mondi Tire Kutsan6,54-9,67-13,95
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,68-7,5514,14
Net Holding5,22-9,8452,19
Netaş Telekom.28,10-9,120,07
Niğbaş Niğde Beton18,89-9,96-63,67
Nuh Çimento58,50-6,7718,81
Nurol GMYO15,77-9,99116,32
Odaş Elektrik3,40-9,57-12,82
Olmuksan-IP7,40-4,88-37,55
Orge Enerji Elektrik10,40-3,0840,92
Orma Orman Mahsulleri16,83-10,0014,33
Osmanlı Menkul31,78-7,672,71
Ostim Endüstriyel Yat2,56-7,58-7,04
Otokar375,10-4,5817,81
Oyak Çimento6,91-8,96-21,30
Oyak Yat. Ort.8,34-8,3520,00
Oylum Sınai Yatırımlar4,02-8,22-14,65
Özak GMYO4,90-7,37-3,92
Özbal Çelik Boru7,01-7,767,02
Özderici GMYO1,91-8,61-13,96
Özerden Plastik9,00-10,000,00
Pamukova Elektrik28,00-6,6731,33
Panora GMYO6,12-8,250,20
Papilon Savunma19,32-9,97-15,11
Park Elek.Madencilik5,16-9,63-3,91
Parsan32,04-9,0331,85
Pegasus73,35-10,00-1,68
Peker GMYO1,96-9,26-24,90
Penguen Gıda3,76-9,40-25,54
Pera GMYO1,85-8,875,61
Pergamon Dış Ticaret24,22-9,9626,90
Petkim5,45-9,929,44
Petrokent Turizm2.255,00-6,07148,79
Pınar Et ve Un20,94-7,59-10,05
Pınar Su7,35-4,30-1,08
Pınar Süt20,80-8,37-9,88
Plastikkart16,04-6,9611,00
Polisan Holding3,25-8,19-15,80
Politeknik Metal296,10-8,61-27,02
Prizma Press Matbaacılık4,53-8,48-17,34
QNB Finans Fin. Kir.117,50-5,09-6,23
QNB Finansbank58,95-2,88-16,20
Ral Yatırım Holding3,65-8,75-17,79
Ray Sigorta12,51-9,94-19,03
Reysaş GMYO4,88-8,79-10,46
Reysaş Lojistik6,92-7,73-25,11
Rhea Girişim3,05-9,76-18,01
Rodrigo Tekstil18,09-10,0031,95
Royal Halı3,30-8,59-4,07
RTA Laboratuvarları19,49-5,85-35,63
Sabancı Holding9,00-9,91-21,47
Safkar Ege Soğutmacılık10,53-9,54-3,22
Sanel Mühendislik5,54-7,2061,99
Sanifoam Sünger17,20-8,2226,47
Sanko Pazarlama12,05-9,3328,33
Saray Matbaacılık5,59-6,83-36,26
Sarkuysan12,24-6,9238,46
Sasa Polyester42,00-3,05107,72
Say Yenilenebilir Enerji18,50-6,42117,39
Sekuro Plastik28,18-9,97101,86
Selçuk Ecza Deposu10,04-8,73-26,45
Selçuk Gıda4,08-9,93-18,07
Senkron Güvenlik35,10-10,0033,66
Serve Film Prodüksiyon16,50-7,043,13
Servet GMYO97,20-10,0023,98
Seyitler Kimya32,10-7,2327,93
Silverline Endüstri5,89-9,94-31,51
Sinpaş GMYO4,36-8,214,31
Smartiks Yazılım7,04-9,86-20,54
Sodaş Sodyum Sanayii42,00-3,4557,45
Söktaş4,79-9,96-5,89
Sönmez Filament64,90-9,99-7,55
Sönmez Pamuklu21,96-9,78-8,50
Sumaş Suni Tahta62,10-10,0021,17
Şeker Fin. Kir.10,11-9,9757,97
Şekerbank1,19-8,46-21,19
Şişe Cam7,00-9,09-4,24
Şok Marketler Ticaret12,38-9,57-1,90
T. Halk Bankası4,82-7,13-13,31
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,00-9,03-16,29
T.S.K.B.1,49-8,59-16,29
T.Tuborg18,26-9,961,05
Taç Tarım Ürünleri24,30-2,02130,77
Tat Gıda9,23-9,33-22,18
TAV Havalimanları22,10-7,923,76
Taze Kuru Gıda247,80-1,8614,56
Tek-Art Turizm1,73-7,98-14,36
Tekfen Holding14,65-9,51-10,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,90-8,700,94
Temapol Polimer Plastik18,80-8,3863,48
TGS Dış Ticaret16,47-9,6029,58
Tofaş Oto. Fab.34,52-6,701,77
Torunlar GMYO3,50-7,65-10,26
Trabzon Liman29,14-8,88-9,28
Trabzonspor Sportif2,10-5,83-13,93
Trend GMYO6,82-9,79-45,74
TSKB GMYO5,70-7,47-0,87
Tuğçelik6,78-9,12-16,09
Tukaş7,63-7,74-21,26
Turcas Petrol4,49-9,66-7,42
Turkcell14,28-9,91-11,30
Tümosan Motor ve Traktör20,94-9,2748,83
Tüpraş90,85-9,69-15,88
Türk Hava Yolları12,54-9,06-2,87
Türk İlaç Serum31,329,97

Türk Prysmian Kablo11,43-9,86-5,54
Türk Telekom6,94-9,52-18,74
Türk Traktör218,70-9,4019,70
Türker Proje Gayrimenkul125,90-8,3011,51
Türkiye Sigorta5,97-8,99-9,55
Ufuk Yatırım20,42-9,9652,39
Ulaşlar Turizm Yat.5,22-10,0023,11
Ulusoy Elektrik52,55-8,532,34
Ulusoy Un Sanayi15,37-9,4833,65
Umpaş Holding1,64-9,89-37,16
Uşak Seramik2,23-8,61-4,70
Utopya Turizm37,50-8,54-3,35
Uzertaş Boya51,05-9,96-9,81
Ülker Bisküvi22,30-9,50-3,63
Vakıf Fin. Kir.26,18-9,97514,55
Vakıf GMYO3,06-8,38-15,47
Vakıf Yat. Ort.8,21-8,7811,55
Vakıflar Bankası3,71-8,85-21,23
Vakko Tekstil15,03-8,63130,52
Vanet Gıda6,30-8,30-18,50
Verusa Holding58,00-9,9428,60
Verusaturk Girisim26,26-9,95100,76
Vestel30,46-3,7344,63
Vestel Beyaz Eşya51,75-6,4226,59
Viking Kağıt7,13-8,59-20,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,30-9,7441,57
Yapı ve Kredi Bank.2,39-9,81-22,40
Yaprak Süt ve Besi Çift.98,10-10,0035,50
Yataş15,66-9,958,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,80-8,87-13,64
Yeni Gimat GMYO14,55-4,0217,06
Yeşil GMYO1,27-9,29-7,97
Yeşil Yapı1,89-8,252,72
Yeşil Yatırım Holding94,80-9,97-0,58
Yibitaş İnşaat Malzeme14.805,00-10,00-5,10
Yonga Mobilya26,40-9,90-11,84
Yükselen Çelik4,70-7,11-10,17
Yünsa15,56-9,806,14
Zorlu Enerji2,20-9,09-20,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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