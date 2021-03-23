Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

23.03.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)40.000,001,01-1,23
İş Bankası (C)4,95-4,07-29,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,29-2,37-14,77
İş Girişim17,21-0,58-9,18
İş GMYO1,86-1,06-26,77
İş Y. Men. Değ.15,12-2,89-14,38
İş Yat. Ort.3,356,35-4,83
İşbir Holding6.500,10-9,72137,23
Işık Plastik Sanayi38,281,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,63-2,9842,98
İttifak Holding2,452,949,87
İz Hayvancılık Tarım24,06-1,8033,67
İzmir Demir Çelik2,312,67-30,20
İzmir Fırça6,893,4523,92
Jantsa Jant Sanayi539,802,5362,74
Kafein Yazılım24,86-5,2616,28
Kaplamin27,783,89-17,81
Kardemir (A)5,24-2,96-11,93
Kardemir (B)5,21-2,43-1,14
Kardemir (D)6,45-2,2711,59
Karel Elektronik28,96-5,1125,59
Karsan Otomotiv3,731,0814,77
Karsu Tekstil13,803,0661,40
Kartonsan65,001,01-31,97
Katmerciler Ekipman3,66-0,8118,83
Kent Gıda340,009,68-4,39
Kerevitaş Gıda5,27-1,13-19,91
Kervan Gıda15,851,8619,89
Kervansaray Yat. Holding0,71-4,05-43,65
Kiler GMYO2,090,97-16,73
Klimasan Klima20,28-2,9719,51
Koç Holding20,38-1,36-3,50
Konfrut Gıda16,13-0,98-4,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji78,450,77231,29
Konya Çimento1.043,90-1,79-7,62
Kordsa Teknik Tekstil22,220,1842,89
Koza Altın113,203,1017,06
Koza Madencilik13,09-0,15-15,49
Körfez GMYO6,602,0113,79
Kristal Kola2,62-1,13-33,16
Kron Telekomünikasyon47,06-1,1827,74
Kuştur Kuşadası Turizm253,400,0061,09
Kuyumcukent Gayrimenkul2,030,50-11,74
Kütahya Porselen47,000,13-6,84
Lider Faktoring3,33-2,63-2,35
Link Bilgisayar37,74-0,8918,40
Logo Yazılım153,700,2022,47
Lokman Hekim Sağlık15,55-5,4744,62
Lüks Kadife77,254,96167,30
Makina Takım3,93-0,7615,25
Marka Yatırım Holding4,843,20-24,73
Marmaris Altınyunus216,10-2,3994,51
Marshall274,202,97-10,60
Martı GMYO2,440,00-11,27
Martı Otel2,302,687,98
Mavi Giyim48,86-5,95-6,40
Mazhar Zorlu Holding36,00-0,1114,36
Mega Polietilen7,07-2,48-7,70
Menderes Tekstil2,97-2,94-3,88
Merit Turizm230,90-9,98175,87
Merko Gıda6,771,80-21,64
Metemtur Otelcilik27,96-4,1226,52
Metro Holding1,89-0,53-9,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,45-2,78-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı1,97-0,51-15,45
Migros Ticaret34,70-0,80-18,93
Milpa4,47-2,61-2,83
Mistral GMYO4,664,48-1,06
MLP Sağlık20,24-6,301,86
MMC San. ve Tic. Yat.4,93-4,837,17
Mondi Tire Kutsan6,39-1,99-15,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,642,6314,03
Net Holding5,06-3,0747,52
Netaş Telekom.27,60-0,86-1,71
Niğbaş Niğde Beton18,48-2,17-64,46
Nuh Çimento56,500,0014,74
Nurol GMYO15,70-0,44115,36
Odaş Elektrik3,29-2,95-15,64
Olmuksan-IP7,223,00-39,07
Orge Enerji Elektrik10,023,7335,77
Orma Orman Mahsulleri15,15-9,982,92
Osmanlı Menkul32,404,584,72
Ostim Endüstriyel Yat2,520,80-8,49
Otokar373,605,6017,34
Oyak Çimento6,860,29-21,87
Oyak Yat. Ort.8,210,2418,13
Oylum Sınai Yatırımlar3,92-0,76-16,77
Özak GMYO4,831,26-5,29
Özbal Çelik Boru6,59-3,650,61
Özderici GMYO1,890,00-14,86
Özerden Plastik8,10-10,00-10,00
Pamukova Elektrik27,000,0026,64
Panora GMYO6,00-0,17-1,76
Papilon Savunma18,91-2,12-16,92
Park Elek.Madencilik5,05-1,75-5,96
Parsan31,800,3230,86
Pegasus71,65-2,32-3,95
Peker GMYO1,87-4,10-28,35
Penguen Gıda3,73-0,27-26,14
Pera GMYO1,80-1,642,76
Pergamon Dış Ticaret25,224,1332,14
Petkim5,37-1,477,83
Petrokent Turizm2.344,70-0,28158,68
Pınar Et ve Un20,00-1,96-14,09
Pınar Su7,082,31-4,71
Pınar Süt20,10-1,66-12,91
Plastikkart14,47-6,770,14
Polisan Holding3,17-0,63-17,88
Politeknik Metal311,206,72-23,30
Prizma Press Matbaacılık4,490,67-18,07
QNB Finans Fin. Kir.114,80-0,17-8,38
QNB Finansbank56,65-0,61-19,47
Ral Yatırım Holding3,713,06-16,44
Ray Sigorta12,06-3,60-21,94
Reysaş GMYO4,70-2,49-13,76
Reysaş Lojistik6,58-2,52-28,79
Rhea Girişim3,02-0,98-18,82
Rodrigo Tekstil16,71-7,6321,88
Royal Halı3,351,82-2,62
RTA Laboratuvarları18,01-3,33-40,52
Sabancı Holding8,56-4,89-25,31
Safkar Ege Soğutmacılık10,42-0,57-4,23
Sanel Mühendislik5,522,6061,40
Sanifoam Sünger17,232,1326,69
Sanko Pazarlama11,71-2,1724,71
Saray Matbaacılık5,32-1,48-39,34
Sarkuysan12,102,2036,88
Sasa Polyester42,386,80109,59
Say Yenilenebilir Enerji18,906,18122,09
Sekuro Plastik29,303,97109,89
Selçuk Ecza Deposu9,960,61-27,03
Selçuk Gıda4,00-1,96-19,68
Senkron Güvenlik32,00-8,8321,86
Serve Film Prodüksiyon16,470,002,94
Servet GMYO98,000,8225,00
Seyitler Kimya29,80-4,3018,77
Silverline Endüstri5,77-2,04-32,91
Sinpaş GMYO4,21-1,640,72
Smartiks Yazılım7,040,14-20,54
Sodaş Sodyum Sanayii42,809,3060,45
Söktaş4,42-7,72-13,16
Sönmez Filament63,00-2,93-10,26
Sönmez Pamuklu22,362,01-6,83
Sumaş Suni Tahta65,906,1228,59
Şeker Fin. Kir.9,60-5,0450,00
Şekerbank1,13-3,42-25,17
Şişe Cam6,990,87-4,38
Şok Marketler Ticaret11,94-3,16-5,39
T. Halk Bankası4,54-2,99-18,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,209,56-9,21
T.S.K.B.1,39-5,44-21,91
T.Tuborg18,00-1,42-0,39
Taç Tarım Ürünleri23,00-6,12118,42
Tat Gıda9,180,11-22,60
TAV Havalimanları21,12-2,22-0,85
Taze Kuru Gıda240,005,5910,96
Tek-Art Turizm1,65-2,94-18,32
Tekfen Holding14,47-0,75-11,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,861,100,63
Temapol Polimer Plastik18,01-2,4956,61
TGS Dış Ticaret15,82-3,5424,47
Tofaş Oto. Fab.32,164,354,04
Torunlar GMYO3,32-2,92-14,87
Trabzon Liman28,980,62-9,78
Trabzonspor Sportif2,010,00-17,62
Trend GMYO6,67-2,06-46,94
TSKB GMYO5,845,231,57
Tuğçelik6,67-0,74-17,45
Tukaş7,450,00-23,12
Turcas Petrol4,36-2,68-10,10
Turkcell13,96-2,17-13,29
Tümosan Motor ve Traktör21,181,9250,53
Tüpraş90,25-0,33-16,44
Türk Hava Yolları12,39-0,24-4,03
Türk İlaç Serum34,449,96

Türk Prysmian Kablo11,15-2,36-7,85
Türk Telekom6,83-1,16-20,02
Türk Traktör212,90-2,0216,53
Türker Proje Gayrimenkul119,50-3,325,85
Türkiye Sigorta5,87-0,68-11,06
Ufuk Yatırım20,420,0052,39
Ulaşlar Turizm Yat.5,15-1,3421,46
Ulusoy Elektrik51,750,000,78
Ulusoy Un Sanayi15,13-1,0531,57
Umpaş Holding1,829,64-30,27
Uşak Seramik2,16-1,82-7,69
Utopya Turizm37,281,03-3,92
Uzertaş Boya56,009,70-1,06
Ülker Bisküvi22,240,27-3,89
Vakıf Fin. Kir.27,444,81544,13
Vakıf GMYO2,94-2,33-18,78
Vakıf Yat. Ort.7,78-3,955,71
Vakıflar Bankası3,55-3,27-24,63
Vakko Tekstil14,05-5,13115,49
Vanet Gıda6,16-0,48-20,31
Verusa Holding54,00-6,9019,73
Verusaturk Girisim25,30-3,6693,43
Vestel31,026,8247,29
Vestel Beyaz Eşya51,202,8525,24
Viking Kağıt7,050,43-21,67
Yapı Kredi Koray GMYO6,442,3844,72
Yapı ve Kredi Bank.2,26-5,44-26,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.99,951,8938,05
Yataş14,87-5,042,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,61-3,99-17,95
Yeni Gimat GMYO14,691,9418,18
Yeşil GMYO1,23-2,38-10,87
Yeşil Yapı1,84-1,080,00
Yeşil Yatırım Holding93,95-0,90-1,47
Yibitaş İnşaat Malzeme15.000,001,32-3,85
Yonga Mobilya25,32-4,02-15,44
Yükselen Çelik4,703,07-10,17
Yünsa14,78-4,830,82
Zorlu Enerji2,17-0,46-21,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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