Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 40.000,00 1,01 -1,23 İş Bankası (C) 4,95 -4,07 -29,29 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,29 -2,37 -14,77 İş Girişim 17,21 -0,58 -9,18 İş GMYO 1,86 -1,06 -26,77 İş Y. Men. Değ. 15,12 -2,89 -14,38 İş Yat. Ort. 3,35 6,35 -4,83 İşbir Holding 6.500,10 -9,72 137,23 Işık Plastik Sanayi 38,28 1,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,63 -2,98 42,98 İttifak Holding 2,45 2,94 9,87 İz Hayvancılık Tarım 24,06 -1,80 33,67 İzmir Demir Çelik 2,31 2,67 -30,20 İzmir Fırça 6,89 3,45 23,92 Jantsa Jant Sanayi 539,80 2,53 62,74 Kafein Yazılım 24,86 -5,26 16,28 Kaplamin 27,78 3,89 -17,81 Kardemir (A) 5,24 -2,96 -11,93 Kardemir (B) 5,21 -2,43 -1,14 Kardemir (D) 6,45 -2,27 11,59 Karel Elektronik 28,96 -5,11 25,59 Karsan Otomotiv 3,73 1,08 14,77 Karsu Tekstil 13,80 3,06 61,40 Kartonsan 65,00 1,01 -31,97 Katmerciler Ekipman 3,66 -0,81 18,83 Kent Gıda 340,00 9,68 -4,39 Kerevitaş Gıda 5,27 -1,13 -19,91 Kervan Gıda 15,85 1,86 19,89 Kervansaray Yat. Holding 0,71 -4,05 -43,65 Kiler GMYO 2,09 0,97 -16,73 Klimasan Klima 20,28 -2,97 19,51 Koç Holding 20,38 -1,36 -3,50 Konfrut Gıda 16,13 -0,98 -4,56 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 78,45 0,77 231,29 Konya Çimento 1.043,90 -1,79 -7,62 Kordsa Teknik Tekstil 22,22 0,18 42,89 Koza Altın 113,20 3,10 17,06 Koza Madencilik 13,09 -0,15 -15,49 Körfez GMYO 6,60 2,01 13,79 Kristal Kola 2,62 -1,13 -33,16 Kron Telekomünikasyon 47,06 -1,18 27,74 Kuştur Kuşadası Turizm 253,40 0,00 61,09 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 0,50 -11,74 Kütahya Porselen 47,00 0,13 -6,84 Lider Faktoring 3,33 -2,63 -2,35 Link Bilgisayar 37,74 -0,89 18,40 Logo Yazılım 153,70 0,20 22,47 Lokman Hekim Sağlık 15,55 -5,47 44,62 Lüks Kadife 77,25 4,96 167,30 Makina Takım 3,93 -0,76 15,25 Marka Yatırım Holding 4,84 3,20 -24,73 Marmaris Altınyunus 216,10 -2,39 94,51 Marshall 274,20 2,97 -10,60 Martı GMYO 2,44 0,00 -11,27 Martı Otel 2,30 2,68 7,98 Mavi Giyim 48,86 -5,95 -6,40 Mazhar Zorlu Holding 36,00 -0,11 14,36 Mega Polietilen 7,07 -2,48 -7,70 Menderes Tekstil 2,97 -2,94 -3,88 Merit Turizm 230,90 -9,98 175,87 Merko Gıda 6,77 1,80 -21,64 Metemtur Otelcilik 27,96 -4,12 26,52 Metro Holding 1,89 -0,53 -9,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 -2,78 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,97 -0,51 -15,45 Migros Ticaret 34,70 -0,80 -18,93 Milpa 4,47 -2,61 -2,83 Mistral GMYO 4,66 4,48 -1,06 MLP Sağlık 20,24 -6,30 1,86 MMC San. ve Tic. Yat. 4,93 -4,83 7,17 Mondi Tire Kutsan 6,39 -1,99 -15,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,64 2,63 14,03 Net Holding 5,06 -3,07 47,52 Netaş Telekom. 27,60 -0,86 -1,71 Niğbaş Niğde Beton 18,48 -2,17 -64,46 Nuh Çimento 56,50 0,00 14,74 Nurol GMYO 15,70 -0,44 115,36 Odaş Elektrik 3,29 -2,95 -15,64 Olmuksan-IP 7,22 3,00 -39,07 Orge Enerji Elektrik 10,02 3,73 35,77 Orma Orman Mahsulleri 15,15 -9,98 2,92 Osmanlı Menkul 32,40 4,58 4,72 Ostim Endüstriyel Yat 2,52 0,80 -8,49 Otokar 373,60 5,60 17,34 Oyak Çimento 6,86 0,29 -21,87 Oyak Yat. Ort. 8,21 0,24 18,13 Oylum Sınai Yatırımlar 3,92 -0,76 -16,77 Özak GMYO 4,83 1,26 -5,29 Özbal Çelik Boru 6,59 -3,65 0,61 Özderici GMYO 1,89 0,00 -14,86 Özerden Plastik 8,10 -10,00 -10,00 Pamukova Elektrik 27,00 0,00 26,64 Panora GMYO 6,00 -0,17 -1,76 Papilon Savunma 18,91 -2,12 -16,92 Park Elek.Madencilik 5,05 -1,75 -5,96 Parsan 31,80 0,32 30,86 Pegasus 71,65 -2,32 -3,95 Peker GMYO 1,87 -4,10 -28,35 Penguen Gıda 3,73 -0,27 -26,14 Pera GMYO 1,80 -1,64 2,76 Pergamon Dış Ticaret 25,22 4,13 32,14 Petkim 5,37 -1,47 7,83 Petrokent Turizm 2.344,70 -0,28 158,68 Pınar Et ve Un 20,00 -1,96 -14,09 Pınar Su 7,08 2,31 -4,71 Pınar Süt 20,10 -1,66 -12,91 Plastikkart 14,47 -6,77 0,14 Polisan Holding 3,17 -0,63 -17,88 Politeknik Metal 311,20 6,72 -23,30 Prizma Press Matbaacılık 4,49 0,67 -18,07 QNB Finans Fin. Kir. 114,80 -0,17 -8,38 QNB Finansbank 56,65 -0,61 -19,47 Ral Yatırım Holding 3,71 3,06 -16,44 Ray Sigorta 12,06 -3,60 -21,94 Reysaş GMYO 4,70 -2,49 -13,76 Reysaş Lojistik 6,58 -2,52 -28,79 Rhea Girişim 3,02 -0,98 -18,82 Rodrigo Tekstil 16,71 -7,63 21,88 Royal Halı 3,35 1,82 -2,62 RTA Laboratuvarları 18,01 -3,33 -40,52 Sabancı Holding 8,56 -4,89 -25,31 Safkar Ege Soğutmacılık 10,42 -0,57 -4,23 Sanel Mühendislik 5,52 2,60 61,40 Sanifoam Sünger 17,23 2,13 26,69 Sanko Pazarlama 11,71 -2,17 24,71 Saray Matbaacılık 5,32 -1,48 -39,34 Sarkuysan 12,10 2,20 36,88 Sasa Polyester 42,38 6,80 109,59 Say Yenilenebilir Enerji 18,90 6,18 122,09 Sekuro Plastik 29,30 3,97 109,89 Selçuk Ecza Deposu 9,96 0,61 -27,03 Selçuk Gıda 4,00 -1,96 -19,68 Senkron Güvenlik 32,00 -8,83 21,86 Serve Film Prodüksiyon 16,47 0,00 2,94 Servet GMYO 98,00 0,82 25,00 Seyitler Kimya 29,80 -4,30 18,77 Silverline Endüstri 5,77 -2,04 -32,91 Sinpaş GMYO 4,21 -1,64 0,72 Smartiks Yazılım 7,04 0,14 -20,54 Sodaş Sodyum Sanayii 42,80 9,30 60,45 Söktaş 4,42 -7,72 -13,16 Sönmez Filament 63,00 -2,93 -10,26 Sönmez Pamuklu 22,36 2,01 -6,83 Sumaş Suni Tahta 65,90 6,12 28,59 Şeker Fin. Kir. 9,60 -5,04 50,00 Şekerbank 1,13 -3,42 -25,17 Şişe Cam 6,99 0,87 -4,38 Şok Marketler Ticaret 11,94 -3,16 -5,39 T. Halk Bankası 4,54 -2,99 -18,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,20 9,56 -9,21 T.S.K.B. 1,39 -5,44 -21,91 T.Tuborg 18,00 -1,42 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 23,00 -6,12 118,42 Tat Gıda 9,18 0,11 -22,60 TAV Havalimanları 21,12 -2,22 -0,85 Taze Kuru Gıda 240,00 5,59 10,96 Tek-Art Turizm 1,65 -2,94 -18,32 Tekfen Holding 14,47 -0,75 -11,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,86 1,10 0,63 Temapol Polimer Plastik 18,01 -2,49 56,61 TGS Dış Ticaret 15,82 -3,54 24,47 Tofaş Oto. Fab. 32,16 4,35 4,04 Torunlar GMYO 3,32 -2,92 -14,87 Trabzon Liman 28,98 0,62 -9,78 Trabzonspor Sportif 2,01 0,00 -17,62 Trend GMYO 6,67 -2,06 -46,94 TSKB GMYO 5,84 5,23 1,57 Tuğçelik 6,67 -0,74 -17,45 Tukaş 7,45 0,00 -23,12 Turcas Petrol 4,36 -2,68 -10,10 Turkcell 13,96 -2,17 -13,29 Tümosan Motor ve Traktör 21,18 1,92 50,53 Tüpraş 90,25 -0,33 -16,44 Türk Hava Yolları 12,39 -0,24 -4,03 Türk İlaç Serum 34,44 9,96 Türk Prysmian Kablo 11,15 -2,36 -7,85 Türk Telekom 6,83 -1,16 -20,02 Türk Traktör 212,90 -2,02 16,53 Türker Proje Gayrimenkul 119,50 -3,32 5,85 Türkiye Sigorta 5,87 -0,68 -11,06 Ufuk Yatırım 20,42 0,00 52,39 Ulaşlar Turizm Yat. 5,15 -1,34 21,46 Ulusoy Elektrik 51,75 0,00 0,78 Ulusoy Un Sanayi 15,13 -1,05 31,57 Umpaş Holding 1,82 9,64 -30,27 Uşak Seramik 2,16 -1,82 -7,69 Utopya Turizm 37,28 1,03 -3,92 Uzertaş Boya 56,00 9,70 -1,06 Ülker Bisküvi 22,24 0,27 -3,89 Vakıf Fin. Kir. 27,44 4,81 544,13 Vakıf GMYO 2,94 -2,33 -18,78 Vakıf Yat. Ort. 7,78 -3,95 5,71 Vakıflar Bankası 3,55 -3,27 -24,63 Vakko Tekstil 14,05 -5,13 115,49 Vanet Gıda 6,16 -0,48 -20,31 Verusa Holding 54,00 -6,90 19,73 Verusaturk Girisim 25,30 -3,66 93,43 Vestel 31,02 6,82 47,29 Vestel Beyaz Eşya 51,20 2,85 25,24 Viking Kağıt 7,05 0,43 -21,67 Yapı Kredi Koray GMYO 6,44 2,38 44,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,26 -5,44 -26,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 99,95 1,89 38,05 Yataş 14,87 -5,04 2,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,61 -3,99 -17,95 Yeni Gimat GMYO 14,69 1,94 18,18 Yeşil GMYO 1,23 -2,38 -10,87 Yeşil Yapı 1,84 -1,08 0,00 Yeşil Yatırım Holding 93,95 -0,90 -1,47 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 1,32 -3,85 Yonga Mobilya 25,32 -4,02 -15,44 Yükselen Çelik 4,70 3,07 -10,17 Yünsa 14,78 -4,83 0,82 Zorlu Enerji 2,17 -0,46 -21,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi

Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum

Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı

HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı

Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi