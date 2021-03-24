Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|2,50
|1,23
|İş Bankası (C)
|5,00
|3,95
|-28,57
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,34
|3,09
|-13,47
|İş Girişim
|18,37
|8,06
|-3,06
|İş GMYO
|1,95
|3,72
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|15,89
|6,29
|-10,02
|İş Yat. Ort.
|3,43
|3,94
|-2,56
|İşbir Holding
|8.000,00
|1,01
|191,97
|Işık Plastik Sanayi
|39,94
|2,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,67
|1,83
|46,49
|İttifak Holding
|2,46
|1,65
|10,31
|İz Hayvancılık Tarım
|24,00
|2,48
|33,33
|İzmir Demir Çelik
|2,50
|7,30
|-24,46
|İzmir Fırça
|7,63
|4,23
|37,23
|Jantsa Jant Sanayi
|574,20
|3,95
|73,11
|Kafein Yazılım
|26,78
|3,00
|25,26
|Kaplamin
|30,32
|4,55
|-10,30
|Kardemir (A)
|5,32
|3,50
|-10,59
|Kardemir (B)
|5,32
|3,30
|0,95
|Kardemir (D)
|6,40
|1,91
|10,73
|Karel Elektronik
|29,96
|2,96
|29,92
|Karsan Otomotiv
|3,90
|3,45
|20,00
|Karsu Tekstil
|14,01
|2,56
|63,86
|Kartonsan
|70,10
|5,89
|-26,64
|Katmerciler Ekipman
|3,83
|4,36
|24,35
|Kent Gıda
|361,20
|5,92
|1,57
|Kerevitaş Gıda
|5,53
|4,93
|-15,96
|Kervan Gıda
|16,58
|2,47
|25,42
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|2,70
|-39,68
|Kiler GMYO
|2,17
|2,36
|-13,55
|Klimasan Klima
|21,14
|3,73
|24,57
|Koç Holding
|20,76
|1,96
|-1,70
|Konfrut Gıda
|17,22
|4,36
|1,89
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|81,55
|2,26
|244,38
|Konya Çimento
|1.135,20
|6,58
|0,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,88
|3,83
|53,57
|Koza Altın
|117,80
|1,90
|21,82
|Koza Madencilik
|13,46
|2,44
|-13,11
|Körfez GMYO
|6,93
|1,91
|19,48
|Kristal Kola
|2,80
|6,87
|-28,57
|Kron Telekomünikasyon
|50,05
|3,54
|35,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|282,10
|8,50
|79,34
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,10
|6,06
|-8,70
|Kütahya Porselen
|52,95
|2,62
|4,96
|Lider Faktoring
|3,47
|3,89
|1,76
|Link Bilgisayar
|41,34
|2,84
|29,69
|Logo Yazılım
|158,70
|2,06
|26,45
|Lokman Hekim Sağlık
|16,13
|2,09
|50,01
|Lüks Kadife
|74,75
|1,08
|158,65
|Makina Takım
|4,17
|4,25
|22,29
|Marka Yatırım Holding
|5,63
|9,32
|-12,44
|Marmaris Altınyunus
|219,40
|0,78
|97,48
|Marshall
|293,30
|5,16
|-4,37
|Martı GMYO
|2,63
|8,23
|-4,36
|Martı Otel
|2,40
|3,90
|12,68
|Mavi Giyim
|48,88
|1,83
|-6,36
|Mazhar Zorlu Holding
|39,46
|2,49
|25,35
|Mega Polietilen
|7,74
|7,20
|1,04
|Menderes Tekstil
|3,08
|2,67
|-0,32
|Merit Turizm
|253,90
|9,96
|203,35
|Merko Gıda
|7,50
|6,08
|-13,19
|Metemtur Otelcilik
|30,00
|3,95
|35,75
|Metro Holding
|2,09
|2,96
|0,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,57
|2,80
|-11,07
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,07
|2,99
|-11,16
|Migros Ticaret
|36,90
|3,30
|-13,79
|Milpa
|4,71
|5,84
|2,39
|Mistral GMYO
|4,93
|2,71
|4,67
|MLP Sağlık
|20,68
|1,97
|4,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,10
|7,21
|32,61
|Mondi Tire Kutsan
|6,69
|3,24
|-11,97
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,72
|2,71
|17,06
|Net Holding
|5,28
|5,39
|53,94
|Netaş Telekom.
|28,50
|4,55
|1,50
|Niğbaş Niğde Beton
|18,52
|0,76
|-64,38
|Nuh Çimento
|59,80
|3,10
|21,45
|Nurol GMYO
|16,84
|0,24
|131,00
|Odaş Elektrik
|3,36
|2,75
|-13,85
|Olmuksan-IP
|7,65
|2,00
|-35,44
|Orge Enerji Elektrik
|10,93
|5,60
|48,10
|Orma Orman Mahsulleri
|20,00
|8,05
|35,87
|Osmanlı Menkul
|32,98
|3,13
|6,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,63
|3,14
|-4,50
|Otokar
|373,00
|3,80
|22,58
|Oyak Çimento
|7,20
|4,50
|-18,00
|Oyak Yat. Ort.
|9,09
|8,86
|30,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,17
|4,77
|-11,46
|Özak GMYO
|5,08
|4,53
|-0,39
|Özbal Çelik Boru
|7,42
|2,34
|13,28
|Özderici GMYO
|1,95
|4,84
|-12,16
|Özerden Plastik
|9,20
|5,14
|2,22
|Pamukova Elektrik
|30,66
|5,72
|43,81
|Panora GMYO
|6,23
|2,81
|2,00
|Papilon Savunma
|19,34
|2,06
|-15,03
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|3,19
|-3,54
|Parsan
|33,56
|4,09
|38,11
|Pegasus
|72,85
|2,82
|-2,35
|Peker GMYO
|2,07
|3,50
|-20,69
|Penguen Gıda
|4,07
|5,44
|-19,41
|Pera GMYO
|1,92
|4,35
|9,61
|Pergamon Dış Ticaret
|25,74
|3,46
|34,86
|Petkim
|5,61
|4,47
|12,65
|Petrokent Turizm
|2.450,20
|1,04
|170,32
|Pınar Et ve Un
|20,96
|3,66
|-9,97
|Pınar Su
|7,48
|5,65
|0,67
|Pınar Süt
|21,02
|5,10
|-8,93
|Plastikkart
|15,22
|3,54
|5,33
|Polisan Holding
|3,27
|3,15
|-15,28
|Politeknik Metal
|321,40
|3,64
|-20,78
|Prizma Press Matbaacılık
|5,39
|10,00
|-1,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,30
|2,80
|-3,19
|QNB Finansbank
|58,85
|3,88
|-16,35
|Ral Yatırım Holding
|3,73
|1,91
|-15,99
|Ray Sigorta
|12,83
|3,47
|-16,96
|Reysaş GMYO
|4,85
|3,63
|-11,01
|Reysaş Lojistik
|6,84
|5,07
|-25,97
|Rhea Girişim
|3,18
|2,58
|-14,52
|Rodrigo Tekstil
|21,42
|7,75
|56,24
|Royal Halı
|3,66
|1,39
|6,40
|RTA Laboratuvarları
|18,84
|3,29
|-37,78
|Sabancı Holding
|8,79
|4,15
|-23,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,74
|2,97
|-1,29
|Sanel Mühendislik
|5,78
|5,67
|69,01
|Sanifoam Sünger
|17,39
|1,70
|27,87
|Sanko Pazarlama
|12,27
|2,16
|30,67
|Saray Matbaacılık
|5,60
|3,13
|-36,15
|Sarkuysan
|12,75
|3,49
|44,23
|Sasa Polyester
|46,98
|7,65
|132,34
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,48
|7,79
|140,66
|Sekuro Plastik
|33,44
|7,94
|139,54
|Selçuk Ecza Deposu
|10,38
|2,98
|-23,96
|Selçuk Gıda
|4,45
|0,00
|-10,64
|Senkron Güvenlik
|39,00
|8,33
|48,51
|Serve Film Prodüksiyon
|17,35
|2,30
|8,44
|Servet GMYO
|99,25
|4,47
|26,59
|Seyitler Kimya
|31,18
|1,50
|24,27
|Silverline Endüstri
|6,19
|4,56
|-28,02
|Sinpaş GMYO
|4,13
|2,74
|-1,20
|Smartiks Yazılım
|7,40
|4,37
|-16,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,98
|-0,19
|61,13
|Söktaş
|4,37
|1,16
|-14,15
|Sönmez Filament
|76,00
|6,52
|8,26
|Sönmez Pamuklu
|23,86
|4,93
|-0,58
|Sumaş Suni Tahta
|71,50
|10,00
|39,51
|Şeker Fin. Kir.
|11,16
|6,39
|74,38
|Şekerbank
|1,16
|4,50
|-23,18
|Şişe Cam
|7,21
|1,98
|-1,37
|Şok Marketler Ticaret
|12,39
|2,74
|-1,82
|T. Halk Bankası
|4,61
|3,60
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,90
|7,72
|-10,17
|T.S.K.B.
|1,41
|2,17
|-20,79
|T.Tuborg
|19,20
|1,05
|6,25
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|0,00
|118,42
|Tat Gıda
|9,32
|5,55
|-21,42
|TAV Havalimanları
|21,56
|1,89
|1,22
|Taze Kuru Gıda
|248,70
|2,22
|14,98
|Tek-Art Turizm
|1,74
|4,82
|-13,86
|Tekfen Holding
|14,91
|2,97
|-9,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,63
|1,72
|6,65
|Temapol Polimer Plastik
|18,62
|2,42
|61,91
|TGS Dış Ticaret
|16,19
|4,05
|27,38
|Tofaş Oto. Fab.
|33,44
|3,47
|8,18
|Torunlar GMYO
|3,37
|4,01
|-13,59
|Trabzon Liman
|30,16
|3,79
|-6,10
|Trabzonspor Sportif
|2,03
|1,50
|-16,80
|Trend GMYO
|6,85
|3,47
|-45,51
|TSKB GMYO
|6,11
|2,86
|6,26
|Tuğçelik
|7,07
|4,90
|-12,50
|Tukaş
|7,90
|3,95
|-18,47
|Turcas Petrol
|4,53
|3,19
|-6,60
|Turkcell
|15,12
|1,54
|-6,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,72
|4,89
|61,48
|Tüpraş
|91,65
|3,38
|-15,14
|Türk Hava Yolları
|12,62
|3,36
|-2,25
|Türk İlaç Serum
|37,88
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|11,80
|2,97
|-2,48
|Türk Telekom
|6,99
|3,86
|-18,15
|Türk Traktör
|227,20
|5,28
|24,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|126,90
|3,85
|12,40
|Türkiye Sigorta
|6,06
|4,48
|-8,18
|Ufuk Yatırım
|19,00
|-9,52
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,53
|5,74
|30,42
|Ulusoy Elektrik
|53,05
|2,02
|3,31
|Ulusoy Un Sanayi
|15,68
|2,62
|36,35
|Umpaş Holding
|2,00
|9,89
|-23,37
|Uşak Seramik
|2,23
|3,72
|-4,70
|Utopya Turizm
|39,64
|1,02
|2,16
|Uzertaş Boya
|58,15
|3,56
|2,74
|Ülker Bisküvi
|22,60
|2,73
|-2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|29,90
|4,18
|601,88
|Vakıf GMYO
|3,15
|7,14
|-12,98
|Vakıf Yat. Ort.
|8,28
|4,28
|12,50
|Vakıflar Bankası
|3,64
|5,51
|-22,72
|Vakko Tekstil
|17,91
|9,94
|174,69
|Vanet Gıda
|6,53
|2,35
|-15,52
|Verusa Holding
|54,85
|2,33
|21,62
|Verusaturk Girisim
|26,86
|3,31
|105,35
|Vestel
|34,00
|6,58
|61,44
|Vestel Beyaz Eşya
|53,60
|3,38
|31,12
|Viking Kağıt
|7,44
|4,79
|-17,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,71
|3,23
|50,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|3,20
|-26,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|115,80
|7,32
|59,94
|Yataş
|14,91
|1,08
|3,18
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,83
|2,96
|-12,95
|Yeni Gimat GMYO
|14,94
|0,27
|20,19
|Yeşil GMYO
|1,35
|6,30
|-2,17
|Yeşil Yapı
|2,04
|5,70
|10,87
|Yeşil Yatırım Holding
|114,60
|9,98
|20,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.200,10
|4,57
|3,85
|Yonga Mobilya
|28,50
|1,79
|-4,82
|Yükselen Çelik
|4,82
|2,55
|-7,87
|Yünsa
|15,39
|2,19
|4,98
|Zorlu Enerji
|2,24
|3,23
|-19,13
(Son)
Kaynak: AA
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