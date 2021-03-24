Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

24.03.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)41.000,002,501,23
İş Bankası (C)5,003,95-28,57
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,343,09-13,47
İş Girişim18,378,06-3,06
İş GMYO1,953,72-23,23
İş Y. Men. Değ.15,896,29-10,02
İş Yat. Ort.3,433,94-2,56
İşbir Holding8.000,001,01191,97
Işık Plastik Sanayi39,942,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,671,8346,49
İttifak Holding2,461,6510,31
İz Hayvancılık Tarım24,002,4833,33
İzmir Demir Çelik2,507,30-24,46
İzmir Fırça7,634,2337,23
Jantsa Jant Sanayi574,203,9573,11
Kafein Yazılım26,783,0025,26
Kaplamin30,324,55-10,30
Kardemir (A)5,323,50-10,59
Kardemir (B)5,323,300,95
Kardemir (D)6,401,9110,73
Karel Elektronik29,962,9629,92
Karsan Otomotiv3,903,4520,00
Karsu Tekstil14,012,5663,86
Kartonsan70,105,89-26,64
Katmerciler Ekipman3,834,3624,35
Kent Gıda361,205,921,57
Kerevitaş Gıda5,534,93-15,96
Kervan Gıda16,582,4725,42
Kervansaray Yat. Holding0,762,70-39,68
Kiler GMYO2,172,36-13,55
Klimasan Klima21,143,7324,57
Koç Holding20,761,96-1,70
Konfrut Gıda17,224,361,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji81,552,26244,38
Konya Çimento1.135,206,580,46
Kordsa Teknik Tekstil23,883,8353,57
Koza Altın117,801,9021,82
Koza Madencilik13,462,44-13,11
Körfez GMYO6,931,9119,48
Kristal Kola2,806,87-28,57
Kron Telekomünikasyon50,053,5435,86
Kuştur Kuşadası Turizm282,108,5079,34
Kuyumcukent Gayrimenkul2,106,06-8,70
Kütahya Porselen52,952,624,96
Lider Faktoring3,473,891,76
Link Bilgisayar41,342,8429,69
Logo Yazılım158,702,0626,45
Lokman Hekim Sağlık16,132,0950,01
Lüks Kadife74,751,08158,65
Makina Takım4,174,2522,29
Marka Yatırım Holding5,639,32-12,44
Marmaris Altınyunus219,400,7897,48
Marshall293,305,16-4,37
Martı GMYO2,638,23-4,36
Martı Otel2,403,9012,68
Mavi Giyim48,881,83-6,36
Mazhar Zorlu Holding39,462,4925,35
Mega Polietilen7,747,201,04
Menderes Tekstil3,082,67-0,32
Merit Turizm253,909,96203,35
Merko Gıda7,506,08-13,19
Metemtur Otelcilik30,003,9535,75
Metro Holding2,092,960,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,572,80-11,07
Metro Yatırım Ortaklığı2,072,99-11,16
Migros Ticaret36,903,30-13,79
Milpa4,715,842,39
Mistral GMYO4,932,714,67
MLP Sağlık20,681,974,08
MMC San. ve Tic. Yat.6,107,2132,61
Mondi Tire Kutsan6,693,24-11,97
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,722,7117,06
Net Holding5,285,3953,94
Netaş Telekom.28,504,551,50
Niğbaş Niğde Beton18,520,76-64,38
Nuh Çimento59,803,1021,45
Nurol GMYO16,840,24131,00
Odaş Elektrik3,362,75-13,85
Olmuksan-IP7,652,00-35,44
Orge Enerji Elektrik10,935,6048,10
Orma Orman Mahsulleri20,008,0535,87
Osmanlı Menkul32,983,136,59
Ostim Endüstriyel Yat2,633,14-4,50
Otokar373,003,8022,58
Oyak Çimento7,204,50-18,00
Oyak Yat. Ort.9,098,8630,79
Oylum Sınai Yatırımlar4,174,77-11,46
Özak GMYO5,084,53-0,39
Özbal Çelik Boru7,422,3413,28
Özderici GMYO1,954,84-12,16
Özerden Plastik9,205,142,22
Pamukova Elektrik30,665,7243,81
Panora GMYO6,232,812,00
Papilon Savunma19,342,06-15,03
Park Elek.Madencilik5,183,19-3,54
Parsan33,564,0938,11
Pegasus72,852,82-2,35
Peker GMYO2,073,50-20,69
Penguen Gıda4,075,44-19,41
Pera GMYO1,924,359,61
Pergamon Dış Ticaret25,743,4634,86
Petkim5,614,4712,65
Petrokent Turizm2.450,201,04170,32
Pınar Et ve Un20,963,66-9,97
Pınar Su7,485,650,67
Pınar Süt21,025,10-8,93
Plastikkart15,223,545,33
Polisan Holding3,273,15-15,28
Politeknik Metal321,403,64-20,78
Prizma Press Matbaacılık5,3910,00-1,64
QNB Finans Fin. Kir.121,302,80-3,19
QNB Finansbank58,853,88-16,35
Ral Yatırım Holding3,731,91-15,99
Ray Sigorta12,833,47-16,96
Reysaş GMYO4,853,63-11,01
Reysaş Lojistik6,845,07-25,97
Rhea Girişim3,182,58-14,52
Rodrigo Tekstil21,427,7556,24
Royal Halı3,661,396,40
RTA Laboratuvarları18,843,29-37,78
Sabancı Holding8,794,15-23,30
Safkar Ege Soğutmacılık10,742,97-1,29
Sanel Mühendislik5,785,6769,01
Sanifoam Sünger17,391,7027,87
Sanko Pazarlama12,272,1630,67
Saray Matbaacılık5,603,13-36,15
Sarkuysan12,753,4944,23
Sasa Polyester46,987,65132,34
Say Yenilenebilir Enerji20,487,79140,66
Sekuro Plastik33,447,94139,54
Selçuk Ecza Deposu10,382,98-23,96
Selçuk Gıda4,450,00-10,64
Senkron Güvenlik39,008,3348,51
Serve Film Prodüksiyon17,352,308,44
Servet GMYO99,254,4726,59
Seyitler Kimya31,181,5024,27
Silverline Endüstri6,194,56-28,02
Sinpaş GMYO4,132,74-1,20
Smartiks Yazılım7,404,37-16,48
Sodaş Sodyum Sanayii42,98-0,1961,13
Söktaş4,371,16-14,15
Sönmez Filament76,006,528,26
Sönmez Pamuklu23,864,93-0,58
Sumaş Suni Tahta71,5010,0039,51
Şeker Fin. Kir.11,166,3974,38
Şekerbank1,164,50-23,18
Şişe Cam7,211,98-1,37
Şok Marketler Ticaret12,392,74-1,82
T. Halk Bankası4,613,60-17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,907,72-10,17
T.S.K.B.1,412,17-20,79
T.Tuborg19,201,056,25
Taç Tarım Ürünleri23,000,00118,42
Tat Gıda9,325,55-21,42
TAV Havalimanları21,561,891,22
Taze Kuru Gıda248,702,2214,98
Tek-Art Turizm1,744,82-13,86
Tekfen Holding14,912,97-9,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,631,726,65
Temapol Polimer Plastik18,622,4261,91
TGS Dış Ticaret16,194,0527,38
Tofaş Oto. Fab.33,443,478,18
Torunlar GMYO3,374,01-13,59
Trabzon Liman30,163,79-6,10
Trabzonspor Sportif2,031,50-16,80
Trend GMYO6,853,47-45,51
TSKB GMYO6,112,866,26
Tuğçelik7,074,90-12,50
Tukaş7,903,95-18,47
Turcas Petrol4,533,19-6,60
Turkcell15,121,54-6,09
Tümosan Motor ve Traktör22,724,8961,48
Tüpraş91,653,38-15,14
Türk Hava Yolları12,623,36-2,25
Türk İlaç Serum37,889,99

Türk Prysmian Kablo11,802,97-2,48
Türk Telekom6,993,86-18,15
Türk Traktör227,205,2824,36
Türker Proje Gayrimenkul126,903,8512,40
Türkiye Sigorta6,064,48-8,18
Ufuk Yatırım19,00-9,5241,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,535,7430,42
Ulusoy Elektrik53,052,023,31
Ulusoy Un Sanayi15,682,6236,35
Umpaş Holding2,009,89-23,37
Uşak Seramik2,233,72-4,70
Utopya Turizm39,641,022,16
Uzertaş Boya58,153,562,74
Ülker Bisküvi22,602,73-2,33
Vakıf Fin. Kir.29,904,18601,88
Vakıf GMYO3,157,14-12,98
Vakıf Yat. Ort.8,284,2812,50
Vakıflar Bankası3,645,51-22,72
Vakko Tekstil17,919,94174,69
Vanet Gıda6,532,35-15,52
Verusa Holding54,852,3321,62
Verusaturk Girisim26,863,31105,35
Vestel34,006,5861,44
Vestel Beyaz Eşya53,603,3831,12
Viking Kağıt7,444,79-17,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,713,2350,79
Yapı ve Kredi Bank.2,263,20-26,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.115,807,3259,94
Yataş14,911,083,18
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,832,96-12,95
Yeni Gimat GMYO14,940,2720,19
Yeşil GMYO1,356,30-2,17
Yeşil Yapı2,045,7010,87
Yeşil Yatırım Holding114,609,9820,19
Yibitaş İnşaat Malzeme16.200,104,573,85
Yonga Mobilya28,501,79-4,82
Yükselen Çelik4,822,55-7,87
Yünsa15,392,194,98
Zorlu Enerji2,243,23-19,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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