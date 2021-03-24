Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 41.000,00 2,50 1,23 İş Bankası (C) 5,00 3,95 -28,57 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,34 3,09 -13,47 İş Girişim 18,37 8,06 -3,06 İş GMYO 1,95 3,72 -23,23 İş Y. Men. Değ. 15,89 6,29 -10,02 İş Yat. Ort. 3,43 3,94 -2,56 İşbir Holding 8.000,00 1,01 191,97 Işık Plastik Sanayi 39,94 2,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,67 1,83 46,49 İttifak Holding 2,46 1,65 10,31 İz Hayvancılık Tarım 24,00 2,48 33,33 İzmir Demir Çelik 2,50 7,30 -24,46 İzmir Fırça 7,63 4,23 37,23 Jantsa Jant Sanayi 574,20 3,95 73,11 Kafein Yazılım 26,78 3,00 25,26 Kaplamin 30,32 4,55 -10,30 Kardemir (A) 5,32 3,50 -10,59 Kardemir (B) 5,32 3,30 0,95 Kardemir (D) 6,40 1,91 10,73 Karel Elektronik 29,96 2,96 29,92 Karsan Otomotiv 3,90 3,45 20,00 Karsu Tekstil 14,01 2,56 63,86 Kartonsan 70,10 5,89 -26,64 Katmerciler Ekipman 3,83 4,36 24,35 Kent Gıda 361,20 5,92 1,57 Kerevitaş Gıda 5,53 4,93 -15,96 Kervan Gıda 16,58 2,47 25,42 Kervansaray Yat. Holding 0,76 2,70 -39,68 Kiler GMYO 2,17 2,36 -13,55 Klimasan Klima 21,14 3,73 24,57 Koç Holding 20,76 1,96 -1,70 Konfrut Gıda 17,22 4,36 1,89 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 81,55 2,26 244,38 Konya Çimento 1.135,20 6,58 0,46 Kordsa Teknik Tekstil 23,88 3,83 53,57 Koza Altın 117,80 1,90 21,82 Koza Madencilik 13,46 2,44 -13,11 Körfez GMYO 6,93 1,91 19,48 Kristal Kola 2,80 6,87 -28,57 Kron Telekomünikasyon 50,05 3,54 35,86 Kuştur Kuşadası Turizm 282,10 8,50 79,34 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,10 6,06 -8,70 Kütahya Porselen 52,95 2,62 4,96 Lider Faktoring 3,47 3,89 1,76 Link Bilgisayar 41,34 2,84 29,69 Logo Yazılım 158,70 2,06 26,45 Lokman Hekim Sağlık 16,13 2,09 50,01 Lüks Kadife 74,75 1,08 158,65 Makina Takım 4,17 4,25 22,29 Marka Yatırım Holding 5,63 9,32 -12,44 Marmaris Altınyunus 219,40 0,78 97,48 Marshall 293,30 5,16 -4,37 Martı GMYO 2,63 8,23 -4,36 Martı Otel 2,40 3,90 12,68 Mavi Giyim 48,88 1,83 -6,36 Mazhar Zorlu Holding 39,46 2,49 25,35 Mega Polietilen 7,74 7,20 1,04 Menderes Tekstil 3,08 2,67 -0,32 Merit Turizm 253,90 9,96 203,35 Merko Gıda 7,50 6,08 -13,19 Metemtur Otelcilik 30,00 3,95 35,75 Metro Holding 2,09 2,96 0,48 Metro Petrol ve Tesisleri 2,57 2,80 -11,07 Metro Yatırım Ortaklığı 2,07 2,99 -11,16 Migros Ticaret 36,90 3,30 -13,79 Milpa 4,71 5,84 2,39 Mistral GMYO 4,93 2,71 4,67 MLP Sağlık 20,68 1,97 4,08 MMC San. ve Tic. Yat. 6,10 7,21 32,61 Mondi Tire Kutsan 6,69 3,24 -11,97 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,72 2,71 17,06 Net Holding 5,28 5,39 53,94 Netaş Telekom. 28,50 4,55 1,50 Niğbaş Niğde Beton 18,52 0,76 -64,38 Nuh Çimento 59,80 3,10 21,45 Nurol GMYO 16,84 0,24 131,00 Odaş Elektrik 3,36 2,75 -13,85 Olmuksan-IP 7,65 2,00 -35,44 Orge Enerji Elektrik 10,93 5,60 48,10 Orma Orman Mahsulleri 20,00 8,05 35,87 Osmanlı Menkul 32,98 3,13 6,59 Ostim Endüstriyel Yat 2,63 3,14 -4,50 Otokar 373,00 3,80 22,58 Oyak Çimento 7,20 4,50 -18,00 Oyak Yat. Ort. 9,09 8,86 30,79 Oylum Sınai Yatırımlar 4,17 4,77 -11,46 Özak GMYO 5,08 4,53 -0,39 Özbal Çelik Boru 7,42 2,34 13,28 Özderici GMYO 1,95 4,84 -12,16 Özerden Plastik 9,20 5,14 2,22 Pamukova Elektrik 30,66 5,72 43,81 Panora GMYO 6,23 2,81 2,00 Papilon Savunma 19,34 2,06 -15,03 Park Elek.Madencilik 5,18 3,19 -3,54 Parsan 33,56 4,09 38,11 Pegasus 72,85 2,82 -2,35 Peker GMYO 2,07 3,50 -20,69 Penguen Gıda 4,07 5,44 -19,41 Pera GMYO 1,92 4,35 9,61 Pergamon Dış Ticaret 25,74 3,46 34,86 Petkim 5,61 4,47 12,65 Petrokent Turizm 2.450,20 1,04 170,32 Pınar Et ve Un 20,96 3,66 -9,97 Pınar Su 7,48 5,65 0,67 Pınar Süt 21,02 5,10 -8,93 Plastikkart 15,22 3,54 5,33 Polisan Holding 3,27 3,15 -15,28 Politeknik Metal 321,40 3,64 -20,78 Prizma Press Matbaacılık 5,39 10,00 -1,64 QNB Finans Fin. Kir. 121,30 2,80 -3,19 QNB Finansbank 58,85 3,88 -16,35 Ral Yatırım Holding 3,73 1,91 -15,99 Ray Sigorta 12,83 3,47 -16,96 Reysaş GMYO 4,85 3,63 -11,01 Reysaş Lojistik 6,84 5,07 -25,97 Rhea Girişim 3,18 2,58 -14,52 Rodrigo Tekstil 21,42 7,75 56,24 Royal Halı 3,66 1,39 6,40 RTA Laboratuvarları 18,84 3,29 -37,78 Sabancı Holding 8,79 4,15 -23,30 Safkar Ege Soğutmacılık 10,74 2,97 -1,29 Sanel Mühendislik 5,78 5,67 69,01 Sanifoam Sünger 17,39 1,70 27,87 Sanko Pazarlama 12,27 2,16 30,67 Saray Matbaacılık 5,60 3,13 -36,15 Sarkuysan 12,75 3,49 44,23 Sasa Polyester 46,98 7,65 132,34 Say Yenilenebilir Enerji 20,48 7,79 140,66 Sekuro Plastik 33,44 7,94 139,54 Selçuk Ecza Deposu 10,38 2,98 -23,96 Selçuk Gıda 4,45 0,00 -10,64 Senkron Güvenlik 39,00 8,33 48,51 Serve Film Prodüksiyon 17,35 2,30 8,44 Servet GMYO 99,25 4,47 26,59 Seyitler Kimya 31,18 1,50 24,27 Silverline Endüstri 6,19 4,56 -28,02 Sinpaş GMYO 4,13 2,74 -1,20 Smartiks Yazılım 7,40 4,37 -16,48 Sodaş Sodyum Sanayii 42,98 -0,19 61,13 Söktaş 4,37 1,16 -14,15 Sönmez Filament 76,00 6,52 8,26 Sönmez Pamuklu 23,86 4,93 -0,58 Sumaş Suni Tahta 71,50 10,00 39,51 Şeker Fin. Kir. 11,16 6,39 74,38 Şekerbank 1,16 4,50 -23,18 Şişe Cam 7,21 1,98 -1,37 Şok Marketler Ticaret 12,39 2,74 -1,82 T. Halk Bankası 4,61 3,60 -17,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,90 7,72 -10,17 T.S.K.B. 1,41 2,17 -20,79 T.Tuborg 19,20 1,05 6,25 Taç Tarım Ürünleri 23,00 0,00 118,42 Tat Gıda 9,32 5,55 -21,42 TAV Havalimanları 21,56 1,89 1,22 Taze Kuru Gıda 248,70 2,22 14,98 Tek-Art Turizm 1,74 4,82 -13,86 Tekfen Holding 14,91 2,97 -9,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,63 1,72 6,65 Temapol Polimer Plastik 18,62 2,42 61,91 TGS Dış Ticaret 16,19 4,05 27,38 Tofaş Oto. Fab. 33,44 3,47 8,18 Torunlar GMYO 3,37 4,01 -13,59 Trabzon Liman 30,16 3,79 -6,10 Trabzonspor Sportif 2,03 1,50 -16,80 Trend GMYO 6,85 3,47 -45,51 TSKB GMYO 6,11 2,86 6,26 Tuğçelik 7,07 4,90 -12,50 Tukaş 7,90 3,95 -18,47 Turcas Petrol 4,53 3,19 -6,60 Turkcell 15,12 1,54 -6,09 Tümosan Motor ve Traktör 22,72 4,89 61,48 Tüpraş 91,65 3,38 -15,14 Türk Hava Yolları 12,62 3,36 -2,25 Türk İlaç Serum 37,88 9,99 Türk Prysmian Kablo 11,80 2,97 -2,48 Türk Telekom 6,99 3,86 -18,15 Türk Traktör 227,20 5,28 24,36 Türker Proje Gayrimenkul 126,90 3,85 12,40 Türkiye Sigorta 6,06 4,48 -8,18 Ufuk Yatırım 19,00 -9,52 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 5,53 5,74 30,42 Ulusoy Elektrik 53,05 2,02 3,31 Ulusoy Un Sanayi 15,68 2,62 36,35 Umpaş Holding 2,00 9,89 -23,37 Uşak Seramik 2,23 3,72 -4,70 Utopya Turizm 39,64 1,02 2,16 Uzertaş Boya 58,15 3,56 2,74 Ülker Bisküvi 22,60 2,73 -2,33 Vakıf Fin. Kir. 29,90 4,18 601,88 Vakıf GMYO 3,15 7,14 -12,98 Vakıf Yat. Ort. 8,28 4,28 12,50 Vakıflar Bankası 3,64 5,51 -22,72 Vakko Tekstil 17,91 9,94 174,69 Vanet Gıda 6,53 2,35 -15,52 Verusa Holding 54,85 2,33 21,62 Verusaturk Girisim 26,86 3,31 105,35 Vestel 34,00 6,58 61,44 Vestel Beyaz Eşya 53,60 3,38 31,12 Viking Kağıt 7,44 4,79 -17,33 Yapı Kredi Koray GMYO 6,71 3,23 50,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,26 3,20 -26,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 115,80 7,32 59,94 Yataş 14,91 1,08 3,18 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,83 2,96 -12,95 Yeni Gimat GMYO 14,94 0,27 20,19 Yeşil GMYO 1,35 6,30 -2,17 Yeşil Yapı 2,04 5,70 10,87 Yeşil Yatırım Holding 114,60 9,98 20,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.200,10 4,57 3,85 Yonga Mobilya 28,50 1,79 -4,82 Yükselen Çelik 4,82 2,55 -7,87 Yünsa 15,39 2,19 4,98 Zorlu Enerji 2,24 3,23 -19,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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