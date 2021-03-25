Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

25.03.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.000,100,243,70
İş Bankası (C)4,91-0,81-29,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,420,29-11,40
İş Girişim20,549,848,39
İş GMYO2,00-1,96-21,26
İş Y. Men. Değ.16,440,00-6,91
İş Yat. Ort.3,562,011,14
İşbir Holding8.050,501,65193,81
Işık Plastik Sanayi45,469,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,710,0050,00
İttifak Holding2,46-0,8110,31
İz Hayvancılık Tarım23,30-2,7529,44
İzmir Demir Çelik2,674,30-19,32
İzmir Fırça8,424,6051,44
Jantsa Jant Sanayi592,000,0078,47
Kafein Yazılım27,060,9726,57
Kaplamin30,40-2,50-10,06
Kardemir (A)5,684,60-4,54
Kardemir (B)5,643,877,02
Kardemir (D)6,69-0,1515,74
Karel Elektronik31,863,3738,16
Karsan Otomotiv3,951,0221,54
Karsu Tekstil16,378,9991,46
Kartonsan71,400,56-25,27
Katmerciler Ekipman3,942,6027,92
Kent Gıda367,500,003,35
Kerevitaş Gıda5,742,87-12,77
Kervan Gıda17,43-0,1731,85
Kervansaray Yat. Holding0,791,28-37,30
Kiler GMYO2,231,36-11,16
Klimasan Klima21,480,2826,58
Koç Holding20,480,79-3,03
Konfrut Gıda17,39-1,142,90
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,40-2,64235,30
Konya Çimento1.202,802,666,44
Kordsa Teknik Tekstil24,40-1,2956,91
Koza Altın120,701,6024,82
Koza Madencilik13,813,68-10,85
Körfez GMYO6,90-1,9918,97
Kristal Kola2,891,76-26,28
Kron Telekomünikasyon52,50-1,0442,51
Kuştur Kuşadası Turizm314,6010,00100,00
Kuyumcukent Gayrimenkul2,130,00-7,39
Kütahya Porselen54,15-4,587,33
Lider Faktoring3,48-0,852,05
Link Bilgisayar40,74-2,2127,81
Logo Yazılım161,00-0,1928,29
Lokman Hekim Sağlık16,42-0,1252,71
Lüks Kadife69,40-0,86140,14
Makina Takım4,361,8727,86
Marka Yatırım Holding5,975,48-7,15
Marmaris Altınyunus221,90-0,9499,73
Marshall292,90-1,65-4,50
Martı GMYO2,651,15-3,64
Martı Otel2,36-0,4210,80
Mavi Giyim50,701,73-2,87
Mazhar Zorlu Holding40,000,0527,06
Mega Polietilen7,81-0,381,96
Menderes Tekstil3,14-0,951,62
Merit Turizm279,209,96233,57
Merko Gıda7,73-0,51-10,53
Metemtur Otelcilik30,301,2737,10
Metro Holding2,170,004,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,600,39-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,10-0,94-9,87
Migros Ticaret36,78-0,86-14,07
Milpa4,70-0,632,17
Mistral GMYO5,05-0,397,22
MLP Sağlık21,120,766,29
MMC San. ve Tic. Yat.6,554,8042,39
Mondi Tire Kutsan6,62-0,75-12,89
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,02-0,6117,90
Net Holding5,390,5657,14
Netaş Telekom.28,82-0,142,64
Niğbaş Niğde Beton19,20-1,23-63,08
Nuh Çimento60,45-1,4722,77
Nurol GMYO16,18-3,69121,95
Odaş Elektrik3,602,27-7,69
Olmuksan-IP7,680,39-35,19
Orge Enerji Elektrik11,192,0151,63
Orma Orman Mahsulleri20,360,0038,32
Osmanlı Menkul33,98-1,569,82
Ostim Endüstriyel Yat2,77-1,070,59
Otokar373,20-0,6122,65
Oyak Çimento7,21-2,17-17,88
Oyak Yat. Ort.9,483,2736,40
Oylum Sınai Yatırımlar4,230,48-10,19
Özak GMYO5,18-1,331,57
Özbal Çelik Boru7,49-0,1314,35
Özderici GMYO2,00-0,99-9,91
Özerden Plastik9,08-1,300,89
Pamukova Elektrik30,66-1,1043,81
Panora GMYO6,29-1,262,98
Papilon Savunma19,650,20-13,66
Park Elek.Madencilik5,230,38-2,61
Parsan33,58-0,9438,19
Pegasus76,352,002,35
Peker GMYO2,10-4,55-19,54
Penguen Gıda4,15-2,12-17,82
Pera GMYO1,960,5111,89
Pergamon Dış Ticaret28,704,9050,37
Petkim5,54-1,4211,24
Petrokent Turizm2.523,00-0,93178,35
Pınar Et ve Un21,900,64-5,93
Pınar Su7,53-1,571,35
Pınar Süt21,42-1,29-7,19
Plastikkart15,04-0,734,08
Polisan Holding3,320,30-13,99
Politeknik Metal317,70-0,59-21,70
Prizma Press Matbaacılık5,461,30-0,36
QNB Finans Fin. Kir.129,000,082,95
QNB Finansbank61,000,00-13,29
Ral Yatırım Holding3,74-1,06-15,77
Ray Sigorta12,870,00-16,70
Reysaş GMYO4,870,21-10,64
Reysaş Lojistik7,031,15-23,92
Rhea Girişim3,161,94-15,05
Rodrigo Tekstil21,982,6160,32
Royal Halı3,680,276,98
RTA Laboratuvarları19,120,16-36,86
Sabancı Holding8,901,71-22,34
Safkar Ege Soğutmacılık10,950,740,64
Sanel Mühendislik6,014,1675,73
Sanifoam Sünger17,20-2,5526,47
Sanko Pazarlama12,11-2,7328,97
Saray Matbaacılık5,701,79-35,01
Sarkuysan13,05-0,5347,62
Sasa Polyester47,300,00133,93
Say Yenilenebilir Enerji22,989,95170,04
Sekuro Plastik35,263,52152,58
Selçuk Ecza Deposu10,743,27-21,32
Selçuk Gıda4,30-9,47-13,65
Senkron Güvenlik39,000,0048,51
Serve Film Prodüksiyon16,959,355,94
Servet GMYO101,900,0029,97
Seyitler Kimya32,843,2130,88
Silverline Endüstri6,361,92-26,05
Sinpaş GMYO4,240,241,44
Smartiks Yazılım7,24-0,96-18,28
Sodaş Sodyum Sanayii41,50-4,6055,58
Söktaş4,37-0,91-14,15
Sönmez Filament73,95-2,705,34
Sönmez Pamuklu23,04-1,96-4,00
Sumaş Suni Tahta74,504,2045,37
Şeker Fin. Kir.10,49-2,6963,91
Şekerbank1,211,68-19,87
Şişe Cam7,29-1,22-0,27
Şok Marketler Ticaret12,481,13-1,11
T. Halk Bankası4,58-2,14-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,020,07-9,79
T.S.K.B.1,42-2,74-20,22
T.Tuborg19,800,009,57
Taç Tarım Ürünleri23,820,08126,21
Tat Gıda9,65-0,31-18,63
TAV Havalimanları21,90-0,452,82
Taze Kuru Gıda250,001,2115,58
Tek-Art Turizm1,77-0,56-12,38
Tekfen Holding14,960,07-8,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,760,157,67
Temapol Polimer Plastik18,82-0,9563,65
TGS Dış Ticaret18,829,9948,07
Tofaş Oto. Fab.33,32-2,237,79
Torunlar GMYO3,380,30-13,33
Trabzon Liman30,66-1,10-4,55
Trabzonspor Sportif2,101,45-13,93
Trend GMYO7,164,07-43,04
TSKB GMYO6,02-0,664,70
Tuğçelik7,210,14-10,77
Tukaş7,99-0,75-17,54
Turcas Petrol4,610,44-4,95
Turkcell15,180,20-5,71
Tümosan Motor ve Traktör24,647,6075,12
Tüpraş95,353,53-11,71
Türk Hava Yolları13,00-0,080,70
Türk İlaç Serum41,669,98

Türk Prysmian Kablo11,991,61-0,91
Türk Telekom7,031,01-17,68
Türk Traktör216,70-1,5327,19
Türker Proje Gayrimenkul134,400,6719,04
Türkiye Sigorta6,21-2,05-5,91
Ufuk Yatırım22,52-2,0068,06
Ulaşlar Turizm Yat.5,610,3632,31
Ulusoy Elektrik53,851,324,87
Ulusoy Un Sanayi15,96-1,1838,78
Umpaş Holding2,2010,00-15,71
Uşak Seramik2,280,44-2,56
Utopya Turizm40,48-1,994,33
Uzertaş Boya59,502,235,12
Ülker Bisküvi22,18-0,89-4,15
Vakıf Fin. Kir.28,561,13570,42
Vakıf GMYO3,17-0,31-12,43
Vakıf Yat. Ort.8,19-0,7311,28
Vakıflar Bankası3,57-1,11-24,20
Vakko Tekstil18,905,53189,88
Vanet Gıda6,61-1,64-14,49
Verusa Holding57,702,4927,94
Verusaturk Girisim26,901,13105,66
Vestel35,985,2070,85
Vestel Beyaz Eşya54,501,3033,32
Viking Kağıt7,36-1,74-18,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,960,7256,40
Yapı ve Kredi Bank.2,20-1,35-28,57
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,501,6462,29
Yataş15,260,075,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,870,52-12,05
Yeni Gimat GMYO15,231,2022,53
Yeşil GMYO1,400,721,45
Yeşil Yapı2,07-2,3612,50
Yeşil Yatırım Holding124,608,7330,68
Yibitaş İnşaat Malzeme15.900,100,001,92
Yonga Mobilya28,38-0,07-5,23
Yükselen Çelik4,86-0,61-7,11
Yünsa15,690,847,03
Zorlu Enerji2,427,56-12,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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