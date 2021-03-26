Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|0,00
|3,70
|İş Bankası (C)
|4,89
|0,20
|-30,14
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,34
|0,00
|-13,47
|İş Girişim
|19,98
|-2,82
|5,44
|İş GMYO
|1,94
|-1,02
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|15,77
|-0,82
|-10,70
|İş Yat. Ort.
|3,47
|-1,98
|-1,42
|İşbir Holding
|8.000,00
|-0,66
|191,97
|Işık Plastik Sanayi
|45,80
|0,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,68
|-5,08
|47,37
|İttifak Holding
|2,50
|0,00
|12,11
|İz Hayvancılık Tarım
|22,20
|-3,23
|23,33
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|-3,01
|-22,04
|İzmir Fırça
|9,73
|9,94
|75,00
|Jantsa Jant Sanayi
|562,80
|-1,87
|69,67
|Kafein Yazılım
|26,40
|-0,45
|23,48
|Kaplamin
|30,06
|0,67
|-11,07
|Kardemir (A)
|5,54
|0,36
|-6,89
|Kardemir (B)
|5,54
|0,36
|5,12
|Kardemir (D)
|6,52
|0,93
|12,80
|Karel Elektronik
|30,08
|-2,34
|30,44
|Karsan Otomotiv
|3,92
|1,29
|20,62
|Karsu Tekstil
|16,28
|0,43
|90,41
|Kartonsan
|69,60
|0,07
|-27,16
|Katmerciler Ekipman
|3,78
|-2,07
|22,73
|Kent Gıda
|355,00
|-0,84
|-0,17
|Kerevitaş Gıda
|5,71
|-1,89
|-13,22
|Kervan Gıda
|16,63
|-1,07
|25,79
|Kervansaray Yat. Holding
|0,78
|-1,27
|-38,10
|Kiler GMYO
|2,16
|-0,92
|-13,94
|Klimasan Klima
|20,68
|0,29
|21,86
|Koç Holding
|19,95
|-0,35
|-5,54
|Konfrut Gıda
|17,08
|-1,90
|1,07
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,00
|-3,77
|212,50
|Konya Çimento
|1.079,80
|0,20
|-4,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,10
|-1,03
|61,41
|Koza Altın
|117,20
|-2,41
|21,20
|Koza Madencilik
|13,59
|-1,81
|-12,27
|Körfez GMYO
|6,63
|-1,78
|14,31
|Kristal Kola
|2,80
|-2,10
|-28,57
|Kron Telekomünikasyon
|50,45
|-1,27
|36,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|341,00
|8,39
|116,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,07
|-0,96
|-10,00
|Kütahya Porselen
|53,00
|0,38
|5,05
|Lider Faktoring
|3,38
|-1,17
|-0,88
|Link Bilgisayar
|39,06
|-2,15
|22,54
|Logo Yazılım
|160,00
|-2,14
|27,49
|Lokman Hekim Sağlık
|16,00
|0,63
|48,81
|Lüks Kadife
|68,95
|-0,79
|138,58
|Makina Takım
|4,23
|-2,53
|24,05
|Marka Yatırım Holding
|5,63
|-1,92
|-12,44
|Marmaris Altınyunus
|212,20
|-1,35
|91,00
|Marshall
|286,50
|-1,55
|-6,59
|Martı GMYO
|2,81
|3,69
|2,18
|Martı Otel
|2,33
|0,43
|9,39
|Mavi Giyim
|48,26
|-1,99
|-7,55
|Mazhar Zorlu Holding
|36,10
|-7,39
|14,68
|Mega Polietilen
|7,73
|-1,90
|0,91
|Menderes Tekstil
|3,04
|-0,65
|-1,62
|Merit Turizm
|270,00
|-3,30
|222,58
|Merko Gıda
|7,27
|-2,68
|-15,86
|Metemtur Otelcilik
|30,08
|0,27
|36,11
|Metro Holding
|2,11
|-1,86
|1,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,52
|-1,56
|-12,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|-1,44
|-12,02
|Migros Ticaret
|35,40
|-1,12
|-17,29
|Milpa
|4,61
|-0,86
|0,22
|Mistral GMYO
|4,92
|-1,60
|4,46
|MLP Sağlık
|20,70
|3,50
|4,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,55
|0,92
|42,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,42
|-1,08
|-15,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,60
|-1,79
|13,92
|Net Holding
|5,23
|-0,57
|52,48
|Netaş Telekom.
|28,06
|0,57
|-0,07
|Niğbaş Niğde Beton
|18,46
|0,00
|-64,50
|Nuh Çimento
|57,85
|-1,95
|17,49
|Nurol GMYO
|15,98
|-2,02
|119,20
|Odaş Elektrik
|3,35
|-1,18
|-14,10
|Olmuksan-IP
|7,61
|-0,52
|-35,78
|Orge Enerji Elektrik
|10,84
|-1,81
|46,88
|Orma Orman Mahsulleri
|20,38
|-1,55
|38,45
|Osmanlı Menkul
|33,26
|-0,72
|7,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,76
|0,00
|0,23
|Otokar
|361,00
|-1,90
|18,64
|Oyak Çimento
|7,10
|-2,20
|-19,13
|Oyak Yat. Ort.
|9,04
|-4,24
|30,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,16
|0,00
|-11,68
|Özak GMYO
|5,15
|0,39
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|7,26
|-0,95
|10,84
|Özderici GMYO
|1,94
|-1,52
|-12,61
|Özerden Plastik
|8,89
|4,47
|-1,22
|Pamukova Elektrik
|30,50
|-3,72
|43,06
|Panora GMYO
|6,28
|-1,10
|2,82
|Papilon Savunma
|19,19
|0,89
|-15,69
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|-0,78
|-4,66
|Parsan
|32,44
|-0,80
|33,50
|Pegasus
|74,20
|0,27
|-0,54
|Peker GMYO
|2,01
|-1,47
|-22,99
|Penguen Gıda
|4,02
|0,00
|-20,40
|Pera GMYO
|1,92
|0,00
|9,61
|Pergamon Dış Ticaret
|25,86
|-2,78
|35,49
|Petkim
|5,54
|-1,60
|11,24
|Petrokent Turizm
|2.504,30
|-0,74
|176,29
|Pınar Et ve Un
|21,36
|-0,65
|-8,25
|Pınar Su
|7,44
|-0,40
|0,13
|Pınar Süt
|20,64
|-1,53
|-10,57
|Plastikkart
|14,79
|-0,07
|2,35
|Polisan Holding
|3,22
|-1,23
|-16,58
|Politeknik Metal
|322,70
|-0,71
|-20,46
|Prizma Press Matbaacılık
|4,96
|-1,39
|-9,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,70
|-1,85
|-2,87
|QNB Finansbank
|55,55
|-8,18
|-21,04
|Ral Yatırım Holding
|3,78
|3,85
|-14,86
|Ray Sigorta
|12,34
|-2,14
|-20,13
|Reysaş GMYO
|4,75
|-0,21
|-12,84
|Reysaş Lojistik
|6,82
|-0,73
|-26,19
|Rhea Girişim
|3,19
|2,24
|-14,25
|Rodrigo Tekstil
|21,00
|4,48
|53,17
|Royal Halı
|3,52
|-1,12
|2,33
|RTA Laboratuvarları
|22,50
|7,24
|-25,69
|Sabancı Holding
|8,73
|-1,47
|-23,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,44
|-1,42
|-4,04
|Sanel Mühendislik
|5,89
|-2,64
|72,22
|Sanifoam Sünger
|16,97
|-1,28
|24,78
|Sanko Pazarlama
|12,48
|4,87
|32,91
|Saray Matbaacılık
|5,61
|-4,43
|-36,03
|Sarkuysan
|12,67
|-1,55
|43,33
|Sasa Polyester
|44,66
|-1,54
|120,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,70
|7,48
|190,25
|Sekuro Plastik
|33,20
|-6,43
|137,82
|Selçuk Ecza Deposu
|10,66
|-2,11
|-21,90
|Selçuk Gıda
|5,14
|9,83
|3,21
|Senkron Güvenlik
|37,48
|-1,37
|42,73
|Serve Film Prodüksiyon
|17,50
|3,24
|9,38
|Servet GMYO
|98,60
|-1,89
|25,77
|Seyitler Kimya
|34,32
|-1,94
|36,78
|Silverline Endüstri
|6,24
|-0,79
|-27,44
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-1,19
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|7,12
|-1,25
|-19,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,52
|0,00
|48,16
|Söktaş
|4,23
|-0,47
|-16,90
|Sönmez Filament
|72,95
|0,90
|3,92
|Sönmez Pamuklu
|22,22
|3,35
|-7,42
|Sumaş Suni Tahta
|79,50
|6,71
|55,12
|Şeker Fin. Kir.
|9,85
|-2,96
|53,91
|Şekerbank
|1,20
|-0,83
|-20,53
|Şişe Cam
|7,34
|1,66
|0,41
|Şok Marketler Ticaret
|11,95
|-0,83
|-5,31
|T. Halk Bankası
|4,51
|-0,22
|-18,88
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,90
|-0,36
|-10,17
|T.S.K.B.
|1,40
|0,72
|-21,35
|T.Tuborg
|19,00
|0,00
|5,15
|Taç Tarım Ürünleri
|24,50
|2,08
|132,67
|Tat Gıda
|9,46
|-2,27
|-18,18
|TAV Havalimanları
|22,00
|0,64
|3,29
|Taze Kuru Gıda
|243,60
|-0,77
|12,62
|Tek-Art Turizm
|1,75
|1,16
|-13,37
|Tekfen Holding
|14,58
|-1,42
|-11,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,59
|-0,51
|6,34
|Temapol Polimer Plastik
|18,01
|-1,32
|56,61
|TGS Dış Ticaret
|18,16
|-3,51
|42,88
|Tofaş Oto. Fab.
|31,82
|-1,30
|2,94
|Torunlar GMYO
|3,31
|0,00
|-15,13
|Trabzon Liman
|29,48
|-1,80
|-8,22
|Trabzonspor Sportif
|2,13
|3,40
|-12,70
|Trend GMYO
|7,01
|-1,41
|-44,23
|TSKB GMYO
|5,89
|0,17
|2,43
|Tuğçelik
|7,24
|-0,55
|-10,40
|Tukaş
|7,76
|-1,02
|-19,92
|Turcas Petrol
|4,50
|-1,53
|-7,22
|Turkcell
|14,81
|-1,13
|-8,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,22
|-3,81
|72,14
|Tüpraş
|93,50
|-0,95
|-13,43
|Türk Hava Yolları
|12,71
|0,32
|-1,55
|Türk İlaç Serum
|45,82
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|11,87
|-1,49
|-1,90
|Türk Telekom
|6,86
|-1,01
|-19,67
|Türk Traktör
|211,10
|0,57
|23,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|126,00
|-0,55
|11,60
|Türkiye Sigorta
|6,16
|-0,16
|-6,67
|Ufuk Yatırım
|19,21
|-8,52
|43,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,31
|1,14
|25,24
|Ulusoy Elektrik
|53,00
|2,32
|3,21
|Ulusoy Un Sanayi
|16,08
|0,25
|39,83
|Umpaş Holding
|2,42
|10,00
|-7,28
|Uşak Seramik
|2,25
|1,35
|-3,85
|Utopya Turizm
|41,00
|-2,38
|5,67
|Uzertaş Boya
|53,90
|-1,01
|-4,77
|Ülker Bisküvi
|21,62
|-0,28
|-6,57
|Vakıf Fin. Kir.
|28,74
|2,72
|574,65
|Vakıf GMYO
|3,13
|-1,57
|-13,54
|Vakıf Yat. Ort.
|7,88
|-1,62
|7,07
|Vakıflar Bankası
|3,56
|1,14
|-24,42
|Vakko Tekstil
|16,70
|0,18
|156,13
|Vanet Gıda
|6,43
|-1,23
|-16,82
|Verusa Holding
|58,25
|-3,56
|29,16
|Verusaturk Girisim
|27,94
|-4,51
|113,61
|Vestel
|37,18
|0,22
|76,54
|Vestel Beyaz Eşya
|54,90
|-0,99
|34,30
|Viking Kağıt
|7,31
|0,41
|-18,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,85
|-1,01
|53,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|1,39
|-28,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|107,60
|-2,18
|48,62
|Yataş
|14,86
|-1,26
|2,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,81
|0,53
|-13,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,35
|1,05
|23,49
|Yeşil GMYO
|1,31
|-2,24
|-5,07
|Yeşil Yapı
|1,95
|-3,94
|5,98
|Yeşil Yatırım Holding
|119,90
|-4,84
|25,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|-0,64
|Yonga Mobilya
|27,90
|0,43
|-6,83
|Yükselen Çelik
|4,77
|0,21
|-8,83
|Yünsa
|15,22
|-0,13
|3,82
|Zorlu Enerji
|2,37
|-0,42
|-14,44
(Son)
Kaynak: AA
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