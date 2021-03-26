Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

26.03.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.000,000,003,70
İş Bankası (C)4,890,20-30,14
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,340,00-13,47
İş Girişim19,98-2,825,44
İş GMYO1,94-1,02-23,62
İş Y. Men. Değ.15,77-0,82-10,70
İş Yat. Ort.3,47-1,98-1,42
İşbir Holding8.000,00-0,66191,97
Işık Plastik Sanayi45,800,75

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,68-5,0847,37
İttifak Holding2,500,0012,11
İz Hayvancılık Tarım22,20-3,2323,33
İzmir Demir Çelik2,58-3,01-22,04
İzmir Fırça9,739,9475,00
Jantsa Jant Sanayi562,80-1,8769,67
Kafein Yazılım26,40-0,4523,48
Kaplamin30,060,67-11,07
Kardemir (A)5,540,36-6,89
Kardemir (B)5,540,365,12
Kardemir (D)6,520,9312,80
Karel Elektronik30,08-2,3430,44
Karsan Otomotiv3,921,2920,62
Karsu Tekstil16,280,4390,41
Kartonsan69,600,07-27,16
Katmerciler Ekipman3,78-2,0722,73
Kent Gıda355,00-0,84-0,17
Kerevitaş Gıda5,71-1,89-13,22
Kervan Gıda16,63-1,0725,79
Kervansaray Yat. Holding0,78-1,27-38,10
Kiler GMYO2,16-0,92-13,94
Klimasan Klima20,680,2921,86
Koç Holding19,95-0,35-5,54
Konfrut Gıda17,08-1,901,07
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,00-3,77212,50
Konya Çimento1.079,800,20-4,44
Kordsa Teknik Tekstil25,10-1,0361,41
Koza Altın117,20-2,4121,20
Koza Madencilik13,59-1,81-12,27
Körfez GMYO6,63-1,7814,31
Kristal Kola2,80-2,10-28,57
Kron Telekomünikasyon50,45-1,2736,94
Kuştur Kuşadası Turizm341,008,39116,78
Kuyumcukent Gayrimenkul2,07-0,96-10,00
Kütahya Porselen53,000,385,05
Lider Faktoring3,38-1,17-0,88
Link Bilgisayar39,06-2,1522,54
Logo Yazılım160,00-2,1427,49
Lokman Hekim Sağlık16,000,6348,81
Lüks Kadife68,95-0,79138,58
Makina Takım4,23-2,5324,05
Marka Yatırım Holding5,63-1,92-12,44
Marmaris Altınyunus212,20-1,3591,00
Marshall286,50-1,55-6,59
Martı GMYO2,813,692,18
Martı Otel2,330,439,39
Mavi Giyim48,26-1,99-7,55
Mazhar Zorlu Holding36,10-7,3914,68
Mega Polietilen7,73-1,900,91
Menderes Tekstil3,04-0,65-1,62
Merit Turizm270,00-3,30222,58
Merko Gıda7,27-2,68-15,86
Metemtur Otelcilik30,080,2736,11
Metro Holding2,11-1,861,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,52-1,56-12,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,05-1,44-12,02
Migros Ticaret35,40-1,12-17,29
Milpa4,61-0,860,22
Mistral GMYO4,92-1,604,46
MLP Sağlık20,703,504,18
MMC San. ve Tic. Yat.6,550,9242,39
Mondi Tire Kutsan6,42-1,08-15,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,60-1,7913,92
Net Holding5,23-0,5752,48
Netaş Telekom.28,060,57-0,07
Niğbaş Niğde Beton18,460,00-64,50
Nuh Çimento57,85-1,9517,49
Nurol GMYO15,98-2,02119,20
Odaş Elektrik3,35-1,18-14,10
Olmuksan-IP7,61-0,52-35,78
Orge Enerji Elektrik10,84-1,8146,88
Orma Orman Mahsulleri20,38-1,5538,45
Osmanlı Menkul33,26-0,727,50
Ostim Endüstriyel Yat2,760,000,23
Otokar361,00-1,9018,64
Oyak Çimento7,10-2,20-19,13
Oyak Yat. Ort.9,04-4,2430,07
Oylum Sınai Yatırımlar4,160,00-11,68
Özak GMYO5,150,390,98
Özbal Çelik Boru7,26-0,9510,84
Özderici GMYO1,94-1,52-12,61
Özerden Plastik8,894,47-1,22
Pamukova Elektrik30,50-3,7243,06
Panora GMYO6,28-1,102,82
Papilon Savunma19,190,89-15,69
Park Elek.Madencilik5,12-0,78-4,66
Parsan32,44-0,8033,50
Pegasus74,200,27-0,54
Peker GMYO2,01-1,47-22,99
Penguen Gıda4,020,00-20,40
Pera GMYO1,920,009,61
Pergamon Dış Ticaret25,86-2,7835,49
Petkim5,54-1,6011,24
Petrokent Turizm2.504,30-0,74176,29
Pınar Et ve Un21,36-0,65-8,25
Pınar Su7,44-0,400,13
Pınar Süt20,64-1,53-10,57
Plastikkart14,79-0,072,35
Polisan Holding3,22-1,23-16,58
Politeknik Metal322,70-0,71-20,46
Prizma Press Matbaacılık4,96-1,39-9,49
QNB Finans Fin. Kir.121,70-1,85-2,87
QNB Finansbank55,55-8,18-21,04
Ral Yatırım Holding3,783,85-14,86
Ray Sigorta12,34-2,14-20,13
Reysaş GMYO4,75-0,21-12,84
Reysaş Lojistik6,82-0,73-26,19
Rhea Girişim3,192,24-14,25
Rodrigo Tekstil21,004,4853,17
Royal Halı3,52-1,122,33
RTA Laboratuvarları22,507,24-25,69
Sabancı Holding8,73-1,47-23,82
Safkar Ege Soğutmacılık10,44-1,42-4,04
Sanel Mühendislik5,89-2,6472,22
Sanifoam Sünger16,97-1,2824,78
Sanko Pazarlama12,484,8732,91
Saray Matbaacılık5,61-4,43-36,03
Sarkuysan12,67-1,5543,33
Sasa Polyester44,66-1,54120,87
Say Yenilenebilir Enerji24,707,48190,25
Sekuro Plastik33,20-6,43137,82
Selçuk Ecza Deposu10,66-2,11-21,90
Selçuk Gıda5,149,833,21
Senkron Güvenlik37,48-1,3742,73
Serve Film Prodüksiyon17,503,249,38
Servet GMYO98,60-1,8925,77
Seyitler Kimya34,32-1,9436,78
Silverline Endüstri6,24-0,79-27,44
Sinpaş GMYO4,15-1,19-0,72
Smartiks Yazılım7,12-1,25-19,64
Sodaş Sodyum Sanayii39,520,0048,16
Söktaş4,23-0,47-16,90
Sönmez Filament72,950,903,92
Sönmez Pamuklu22,223,35-7,42
Sumaş Suni Tahta79,506,7155,12
Şeker Fin. Kir.9,85-2,9653,91
Şekerbank1,20-0,83-20,53
Şişe Cam7,341,660,41
Şok Marketler Ticaret11,95-0,83-5,31
T. Halk Bankası4,51-0,22-18,88
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,90-0,36-10,17
T.S.K.B.1,400,72-21,35
T.Tuborg19,000,005,15
Taç Tarım Ürünleri24,502,08132,67
Tat Gıda9,46-2,27-18,18
TAV Havalimanları22,000,643,29
Taze Kuru Gıda243,60-0,7712,62
Tek-Art Turizm1,751,16-13,37
Tekfen Holding14,58-1,42-11,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,59-0,516,34
Temapol Polimer Plastik18,01-1,3256,61
TGS Dış Ticaret18,16-3,5142,88
Tofaş Oto. Fab.31,82-1,302,94
Torunlar GMYO3,310,00-15,13
Trabzon Liman29,48-1,80-8,22
Trabzonspor Sportif2,133,40-12,70
Trend GMYO7,01-1,41-44,23
TSKB GMYO5,890,172,43
Tuğçelik7,24-0,55-10,40
Tukaş7,76-1,02-19,92
Turcas Petrol4,50-1,53-7,22
Turkcell14,81-1,13-8,01
Tümosan Motor ve Traktör24,22-3,8172,14
Tüpraş93,50-0,95-13,43
Türk Hava Yolları12,710,32-1,55
Türk İlaç Serum45,829,99

Türk Prysmian Kablo11,87-1,49-1,90
Türk Telekom6,86-1,01-19,67
Türk Traktör211,100,5723,91
Türker Proje Gayrimenkul126,00-0,5511,60
Türkiye Sigorta6,16-0,16-6,67
Ufuk Yatırım19,21-8,5243,36
Ulaşlar Turizm Yat.5,311,1425,24
Ulusoy Elektrik53,002,323,21
Ulusoy Un Sanayi16,080,2539,83
Umpaş Holding2,4210,00-7,28
Uşak Seramik2,251,35-3,85
Utopya Turizm41,00-2,385,67
Uzertaş Boya53,90-1,01-4,77
Ülker Bisküvi21,62-0,28-6,57
Vakıf Fin. Kir.28,742,72574,65
Vakıf GMYO3,13-1,57-13,54
Vakıf Yat. Ort.7,88-1,627,07
Vakıflar Bankası3,561,14-24,42
Vakko Tekstil16,700,18156,13
Vanet Gıda6,43-1,23-16,82
Verusa Holding58,25-3,5629,16
Verusaturk Girisim27,94-4,51113,61
Vestel37,180,2276,54
Vestel Beyaz Eşya54,90-0,9934,30
Viking Kağıt7,310,41-18,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,85-1,0153,93
Yapı ve Kredi Bank.2,191,39-28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift.107,60-2,1848,62
Yataş14,86-1,262,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,810,53-13,41
Yeni Gimat GMYO15,351,0523,49
Yeşil GMYO1,31-2,24-5,07
Yeşil Yapı1,95-3,945,98
Yeşil Yatırım Holding119,90-4,8425,75
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,00

-0,64
Yonga Mobilya27,900,43-6,83
Yükselen Çelik4,770,21-8,83
Yünsa15,22-0,133,82
Zorlu Enerji2,37-0,42-14,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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