Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 43.000,00 1,44 6,17 İş Bankası (C) 4,86 0,41 -30,57 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,36 0,60 -12,95 İş Girişim 19,56 -1,61 3,22 İş GMYO 2,02 3,06 -20,47 İş Y. Men. Değ. 16,37 0,55 -7,30 İş Yat. Ort. 3,33 -0,42 -0,98 İşbir Holding 7.700,00 0,00 181,02 Işık Plastik Sanayi 45,90 0,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,63 -1,81 42,98 İttifak Holding 2,67 2,69 19,73 İz Hayvancılık Tarım 20,36 -5,39 13,11 İzmir Demir Çelik 2,59 -1,52 -21,74 İzmir Fırça 10,70 9,97 92,45 Jantsa Jant Sanayi 569,00 -1,27 71,54 Kafein Yazılım 26,56 0,15 24,23 Kaplamin 30,80 4,12 -8,88 Kardemir (A) 6,07 9,96 2,02 Kardemir (B) 5,91 6,68 12,14 Kardemir (D) 7,04 6,83 21,80 Karel Elektronik 29,40 -2,07 27,49 Karsan Otomotiv 3,85 0,52 18,46 Karsu Tekstil 16,20 1,25 89,47 Kartonsan 70,20 -0,64 -26,53 Katmerciler Ekipman 3,81 1,06 23,70 Kent Gıda 352,30 -0,34 -0,93 Kerevitaş Gıda 5,63 -0,53 -14,44 Kervan Gıda 16,81 -0,53 27,16 Kervansaray Yat. Holding 0,76 0,00 -39,68 Kiler GMYO 2,31 7,94 -7,97 Klimasan Klima 20,94 0,19 23,39 Koç Holding 19,46 1,09 -7,86 Konfrut Gıda 17,12 0,41 1,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,55 -2,62 206,38 Konya Çimento 1.104,80 1,82 -2,23 Kordsa Teknik Tekstil 24,76 0,24 59,23 Koza Altın 116,10 -0,43 20,06 Koza Madencilik 13,61 0,74 -12,14 Körfez GMYO 6,92 4,06 19,31 Kristal Kola 2,81 0,72 -28,32 Kron Telekomünikasyon 49,94 0,08 35,56 Kuştur Kuşadası Turizm 350,00 2,94 122,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 1,89 -6,09 Kütahya Porselen 53,50 0,56 6,05 Lider Faktoring 3,34 0,30 -2,05 Link Bilgisayar 38,34 -1,94 20,28 Logo Yazılım 157,00 2,08 25,10 Lokman Hekim Sağlık 16,21 0,50 50,76 Lüks Kadife 73,20 9,99 153,29 Makina Takım 4,17 -1,65 22,29 Marka Yatırım Holding 5,58 0,18 -13,22 Marmaris Altınyunus 210,10 -2,23 89,11 Marshall 278,70 -1,87 -9,13 Martı GMYO 2,78 1,46 1,09 Martı Otel 2,42 -0,82 13,62 Mavi Giyim 48,30 -0,12 -7,47 Mazhar Zorlu Holding 40,34 0,85 28,14 Mega Polietilen 7,98 -0,37 4,18 Menderes Tekstil 2,99 -0,66 -3,24 Merit Turizm 273,00 5,00 226,16 Merko Gıda 7,19 -0,83 -16,78 Metemtur Otelcilik 28,72 -2,58 29,95 Metro Holding 2,18 2,83 4,81 Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 3,59 -10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,49 -12,02 Migros Ticaret 34,78 -0,46 -18,74 Milpa 4,62 0,00 0,43 Mistral GMYO 4,95 0,20 5,10 MLP Sağlık 20,52 -1,35 3,27 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 -6,61 22,83 Mondi Tire Kutsan 6,54 1,40 -13,95 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,90 2,20 17,56 Net Holding 5,18 0,58 51,02 Netaş Telekom. 28,22 -1,33 0,50 Niğbaş Niğde Beton 18,18 0,06 -65,04 Nuh Çimento 60,95 5,82 23,78 Nurol GMYO 16,40 4,46 124,97 Odaş Elektrik 3,44 0,58 -11,79 Olmuksan-IP 7,52 -1,18 -36,54 Orge Enerji Elektrik 11,03 1,57 49,46 Orma Orman Mahsulleri 21,90 7,46 48,78 Osmanlı Menkul 32,40 0,12 4,72 Ostim Endüstriyel Yat 2,71 -0,37 -1,59 Otokar 361,30 0,06 18,74 Oyak Çimento 7,58 7,67 -13,67 Oyak Yat. Ort. 9,36 2,30 34,68 Oylum Sınai Yatırımlar 4,13 -0,24 -12,31 Özak GMYO 5,26 1,94 3,14 Özbal Çelik Boru 7,48 4,03 14,20 Özderici GMYO 2,02 3,59 -9,01 Özerden Plastik 9,60 6,67 6,67 Pamukova Elektrik 30,90 0,98 44,93 Panora GMYO 6,42 0,47 5,11 Papilon Savunma 19,46 0,62 -14,50 Park Elek.Madencilik 5,17 1,37 -3,72 Parsan 32,40 -0,06 33,33 Pegasus 73,95 -1,27 -0,87 Peker GMYO 2,02 -0,49 -22,61 Penguen Gıda 3,99 -0,50 -20,99 Pera GMYO 2,02 3,59 15,32 Pergamon Dış Ticaret 25,80 -1,38 35,18 Petkim 5,63 3,49 13,05 Petrokent Turizm 2.770,00 -0,18 205,60 Pınar Et ve Un 21,56 0,37 -7,39 Pınar Su 7,50 1,76 0,94 Pınar Süt 20,86 0,29 -9,62 Plastikkart 15,11 -0,59 4,57 Polisan Holding 3,24 1,25 -16,06 Politeknik Metal 321,10 0,34 -20,86 Prizma Press Matbaacılık 5,11 3,44 -6,75 QNB Finans Fin. Kir. 121,70 0,00 -2,87 QNB Finansbank 59,00 1,90 -16,13 Ral Yatırım Holding 4,04 4,66 -9,01 Ray Sigorta 12,34 -1,28 -20,13 Reysaş GMYO 4,82 2,34 -11,56 Reysaş Lojistik 6,88 1,78 -25,54 Rhea Girişim 3,14 -1,26 -15,59 Rodrigo Tekstil 21,00 4,48 53,17 Royal Halı 3,51 0,29 2,03 RTA Laboratuvarları 25,36 9,97 -16,25 Sabancı Holding 8,71 0,23 -24,00 Safkar Ege Soğutmacılık 10,58 1,05 -2,76 Sanel Mühendislik 5,80 -3,17 69,59 Sanifoam Sünger 16,96 -2,08 24,71 Sanko Pazarlama 13,79 7,40 46,86 Saray Matbaacılık 5,33 -2,38 -39,22 Sarkuysan 13,03 2,84 47,40 Sasa Polyester 44,76 0,95 121,36 Say Yenilenebilir Enerji 27,78 9,98 226,44 Sekuro Plastik 31,70 -2,76 127,08 Selçuk Ecza Deposu 10,44 -0,57 -23,52 Selçuk Gıda 4,78 -5,72 -4,02 Senkron Güvenlik 37,00 2,66 40,90 Serve Film Prodüksiyon 17,00 3,03 6,25 Servet GMYO 99,75 -0,25 27,23 Seyitler Kimya 34,38 -1,83 37,02 Silverline Endüstri 6,18 1,64 -28,14 Sinpaş GMYO 4,15 -0,95 -0,72 Smartiks Yazılım 7,17 0,00 -19,07 Sodaş Sodyum Sanayii 40,20 1,29 52,64 Söktaş 4,26 2,40 -16,31 Sönmez Filament 63,45 -2,53 -9,62 Sönmez Pamuklu 23,24 5,64 -3,17 Sumaş Suni Tahta 83,00 5,06 61,95 Şeker Fin. Kir. 9,63 -1,23 50,47 Şekerbank 1,19 0,00 -21,19 Şişe Cam 7,37 -0,27 0,82 Şok Marketler Ticaret 12,09 2,20 -4,20 T. Halk Bankası 4,45 0,00 -19,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,70 0,73 -10,82 T.S.K.B. 1,39 1,92 -20,41 T.Tuborg 19,50 5,41 7,91 Taç Tarım Ürünleri 23,50 0,00 123,17 Tat Gıda 9,45 0,21 -18,26 TAV Havalimanları 21,86 -1,71 2,63 Taze Kuru Gıda 232,90 -2,67 7,67 Tek-Art Turizm 1,85 3,93 -8,42 Tekfen Holding 14,96 1,70 -8,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,40 1,28 4,85 Temapol Polimer Plastik 19,19 7,45 66,87 TGS Dış Ticaret 17,30 -3,35 36,11 Tofaş Oto. Fab. 31,80 1,60 2,88 Torunlar GMYO 3,35 4,04 -14,10 Trabzon Liman 29,42 0,34 -8,41 Trabzonspor Sportif 2,13 0,00 -12,70 Trend GMYO 7,22 2,70 -42,56 TSKB GMYO 6,08 3,05 5,74 Tuğçelik 7,42 1,64 -8,17 Tukaş 7,78 0,65 -19,71 Turcas Petrol 4,46 -0,45 -8,04 Turkcell 14,80 0,14 -8,07 Tümosan Motor ve Traktör 25,10 2,20 78,39 Tüpraş 92,90 -0,75 -13,98 Türk Hava Yolları 12,48 -1,42 -3,33 Türk İlaç Serum 50,40 10,00 Türk Prysmian Kablo 11,86 -0,08 -1,98 Türk Telekom 6,77 0,00 -20,73 Türk Traktör 210,50 0,86 23,55 Türker Proje Gayrimenkul 133,30 2,30 18,07 Türkiye Sigorta 6,13 0,99 -7,12 Ufuk Yatırım 20,40 -3,41 52,24 Ulaşlar Turizm Yat. 5,21 -2,43 22,88 Ulusoy Elektrik 52,95 -1,76 3,12 Ulusoy Un Sanayi 16,09 -1,89 39,91 Umpaş Holding 2,18 -9,92 -16,48 Uşak Seramik 2,33 0,87 -0,43 Utopya Turizm 41,48 -0,77 6,91 Uzertaş Boya 54,20 -4,91 -4,24 Ülker Bisküvi 21,62 1,98 -6,57 Vakıf Fin. Kir. 28,00 -0,07 557,28 Vakıf GMYO 3,27 5,48 -9,67 Vakıf Yat. Ort. 8,07 2,67 9,65 Vakıflar Bankası 3,55 0,85 -24,63 Vakko Tekstil 13,56 -9,66 107,98 Vanet Gıda 6,34 -0,31 -17,98 Verusa Holding 57,55 -0,26 27,61 Verusaturk Girisim 27,06 -3,01 106,88 Vestel 37,96 3,72 80,25 Vestel Beyaz Eşya 58,20 6,20 42,37 Viking Kağıt 7,32 -0,81 -18,67 Yapı Kredi Koray GMYO 7,07 -0,14 58,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 0,46 -28,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 105,50 0,19 45,72 Yataş 15,07 -0,20 4,29 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,01 3,89 -8,86 Yeni Gimat GMYO 15,71 0,71 26,39 Yeşil GMYO 1,38 2,99 0,00 Yeşil Yapı 1,97 0,00 7,07 Yeşil Yatırım Holding 120,00 -7,69 25,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.107,30 -5,57 -3,16 Yonga Mobilya 27,90 3,33 -6,83 Yükselen Çelik 4,84 1,68 -7,49 Yünsa 15,14 0,00 3,27 Zorlu Enerji 2,33 0,00 -15,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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