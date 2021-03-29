Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

29.03.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)43.000,001,446,17
İş Bankası (C)4,860,41-30,57
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,360,60-12,95
İş Girişim19,56-1,613,22
İş GMYO2,023,06-20,47
İş Y. Men. Değ.16,370,55-7,30
İş Yat. Ort.3,33-0,42-0,98
İşbir Holding7.700,000,00181,02
Işık Plastik Sanayi45,900,22

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,63-1,8142,98
İttifak Holding2,672,6919,73
İz Hayvancılık Tarım20,36-5,3913,11
İzmir Demir Çelik2,59-1,52-21,74
İzmir Fırça10,709,9792,45
Jantsa Jant Sanayi569,00-1,2771,54
Kafein Yazılım26,560,1524,23
Kaplamin30,804,12-8,88
Kardemir (A)6,079,962,02
Kardemir (B)5,916,6812,14
Kardemir (D)7,046,8321,80
Karel Elektronik29,40-2,0727,49
Karsan Otomotiv3,850,5218,46
Karsu Tekstil16,201,2589,47
Kartonsan70,20-0,64-26,53
Katmerciler Ekipman3,811,0623,70
Kent Gıda352,30-0,34-0,93
Kerevitaş Gıda5,63-0,53-14,44
Kervan Gıda16,81-0,5327,16
Kervansaray Yat. Holding0,760,00-39,68
Kiler GMYO2,317,94-7,97
Klimasan Klima20,940,1923,39
Koç Holding19,461,09-7,86
Konfrut Gıda17,120,411,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,55-2,62206,38
Konya Çimento1.104,801,82-2,23
Kordsa Teknik Tekstil24,760,2459,23
Koza Altın116,10-0,4320,06
Koza Madencilik13,610,74-12,14
Körfez GMYO6,924,0619,31
Kristal Kola2,810,72-28,32
Kron Telekomünikasyon49,940,0835,56
Kuştur Kuşadası Turizm350,002,94122,50
Kuyumcukent Gayrimenkul2,161,89-6,09
Kütahya Porselen53,500,566,05
Lider Faktoring3,340,30-2,05
Link Bilgisayar38,34-1,9420,28
Logo Yazılım157,002,0825,10
Lokman Hekim Sağlık16,210,5050,76
Lüks Kadife73,209,99153,29
Makina Takım4,17-1,6522,29
Marka Yatırım Holding5,580,18-13,22
Marmaris Altınyunus210,10-2,2389,11
Marshall278,70-1,87-9,13
Martı GMYO2,781,461,09
Martı Otel2,42-0,8213,62
Mavi Giyim48,30-0,12-7,47
Mazhar Zorlu Holding40,340,8528,14
Mega Polietilen7,98-0,374,18
Menderes Tekstil2,99-0,66-3,24
Merit Turizm273,005,00226,16
Merko Gıda7,19-0,83-16,78
Metemtur Otelcilik28,72-2,5829,95
Metro Holding2,182,834,81
Metro Petrol ve Tesisleri2,603,59-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,050,49-12,02
Migros Ticaret34,78-0,46-18,74
Milpa4,620,000,43
Mistral GMYO4,950,205,10
MLP Sağlık20,52-1,353,27
MMC San. ve Tic. Yat.5,65-6,6122,83
Mondi Tire Kutsan6,541,40-13,95
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,902,2017,56
Net Holding5,180,5851,02
Netaş Telekom.28,22-1,330,50
Niğbaş Niğde Beton18,180,06-65,04
Nuh Çimento60,955,8223,78
Nurol GMYO16,404,46124,97
Odaş Elektrik3,440,58-11,79
Olmuksan-IP7,52-1,18-36,54
Orge Enerji Elektrik11,031,5749,46
Orma Orman Mahsulleri21,907,4648,78
Osmanlı Menkul32,400,124,72
Ostim Endüstriyel Yat2,71-0,37-1,59
Otokar361,300,0618,74
Oyak Çimento7,587,67-13,67
Oyak Yat. Ort.9,362,3034,68
Oylum Sınai Yatırımlar4,13-0,24-12,31
Özak GMYO5,261,943,14
Özbal Çelik Boru7,484,0314,20
Özderici GMYO2,023,59-9,01
Özerden Plastik9,606,676,67
Pamukova Elektrik30,900,9844,93
Panora GMYO6,420,475,11
Papilon Savunma19,460,62-14,50
Park Elek.Madencilik5,171,37-3,72
Parsan32,40-0,0633,33
Pegasus73,95-1,27-0,87
Peker GMYO2,02-0,49-22,61
Penguen Gıda3,99-0,50-20,99
Pera GMYO2,023,5915,32
Pergamon Dış Ticaret25,80-1,3835,18
Petkim5,633,4913,05
Petrokent Turizm2.770,00-0,18205,60
Pınar Et ve Un21,560,37-7,39
Pınar Su7,501,760,94
Pınar Süt20,860,29-9,62
Plastikkart15,11-0,594,57
Polisan Holding3,241,25-16,06
Politeknik Metal321,100,34-20,86
Prizma Press Matbaacılık5,113,44-6,75
QNB Finans Fin. Kir.121,700,00-2,87
QNB Finansbank59,001,90-16,13
Ral Yatırım Holding4,044,66-9,01
Ray Sigorta12,34-1,28-20,13
Reysaş GMYO4,822,34-11,56
Reysaş Lojistik6,881,78-25,54
Rhea Girişim3,14-1,26-15,59
Rodrigo Tekstil21,004,4853,17
Royal Halı3,510,292,03
RTA Laboratuvarları25,369,97-16,25
Sabancı Holding8,710,23-24,00
Safkar Ege Soğutmacılık10,581,05-2,76
Sanel Mühendislik5,80-3,1769,59
Sanifoam Sünger16,96-2,0824,71
Sanko Pazarlama13,797,4046,86
Saray Matbaacılık5,33-2,38-39,22
Sarkuysan13,032,8447,40
Sasa Polyester44,760,95121,36
Say Yenilenebilir Enerji27,789,98226,44
Sekuro Plastik31,70-2,76127,08
Selçuk Ecza Deposu10,44-0,57-23,52
Selçuk Gıda4,78-5,72-4,02
Senkron Güvenlik37,002,6640,90
Serve Film Prodüksiyon17,003,036,25
Servet GMYO99,75-0,2527,23
Seyitler Kimya34,38-1,8337,02
Silverline Endüstri6,181,64-28,14
Sinpaş GMYO4,15-0,95-0,72
Smartiks Yazılım7,170,00-19,07
Sodaş Sodyum Sanayii40,201,2952,64
Söktaş4,262,40-16,31
Sönmez Filament63,45-2,53-9,62
Sönmez Pamuklu23,245,64-3,17
Sumaş Suni Tahta83,005,0661,95
Şeker Fin. Kir.9,63-1,2350,47
Şekerbank1,190,00-21,19
Şişe Cam7,37-0,270,82
Şok Marketler Ticaret12,092,20-4,20
T. Halk Bankası4,450,00-19,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,700,73-10,82
T.S.K.B.1,391,92-20,41
T.Tuborg19,505,417,91
Taç Tarım Ürünleri23,500,00123,17
Tat Gıda9,450,21-18,26
TAV Havalimanları21,86-1,712,63
Taze Kuru Gıda232,90-2,677,67
Tek-Art Turizm1,853,93-8,42
Tekfen Holding14,961,70-8,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,401,284,85
Temapol Polimer Plastik19,197,4566,87
TGS Dış Ticaret17,30-3,3536,11
Tofaş Oto. Fab.31,801,602,88
Torunlar GMYO3,354,04-14,10
Trabzon Liman29,420,34-8,41
Trabzonspor Sportif2,130,00-12,70
Trend GMYO7,222,70-42,56
TSKB GMYO6,083,055,74
Tuğçelik7,421,64-8,17
Tukaş7,780,65-19,71
Turcas Petrol4,46-0,45-8,04
Turkcell14,800,14-8,07
Tümosan Motor ve Traktör25,102,2078,39
Tüpraş92,90-0,75-13,98
Türk Hava Yolları12,48-1,42-3,33
Türk İlaç Serum50,4010,00

Türk Prysmian Kablo11,86-0,08-1,98
Türk Telekom6,770,00-20,73
Türk Traktör210,500,8623,55
Türker Proje Gayrimenkul133,302,3018,07
Türkiye Sigorta6,130,99-7,12
Ufuk Yatırım20,40-3,4152,24
Ulaşlar Turizm Yat.5,21-2,4322,88
Ulusoy Elektrik52,95-1,763,12
Ulusoy Un Sanayi16,09-1,8939,91
Umpaş Holding2,18-9,92-16,48
Uşak Seramik2,330,87-0,43
Utopya Turizm41,48-0,776,91
Uzertaş Boya54,20-4,91-4,24
Ülker Bisküvi21,621,98-6,57
Vakıf Fin. Kir.28,00-0,07557,28
Vakıf GMYO3,275,48-9,67
Vakıf Yat. Ort.8,072,679,65
Vakıflar Bankası3,550,85-24,63
Vakko Tekstil13,56-9,66107,98
Vanet Gıda6,34-0,31-17,98
Verusa Holding57,55-0,2627,61
Verusaturk Girisim27,06-3,01106,88
Vestel37,963,7280,25
Vestel Beyaz Eşya58,206,2042,37
Viking Kağıt7,32-0,81-18,67
Yapı Kredi Koray GMYO7,07-0,1458,88
Yapı ve Kredi Bank.2,200,46-28,57
Yaprak Süt ve Besi Çift.105,500,1945,72
Yataş15,07-0,204,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,013,89-8,86
Yeni Gimat GMYO15,710,7126,39
Yeşil GMYO1,382,990,00
Yeşil Yapı1,970,007,07
Yeşil Yatırım Holding120,00-7,6925,85
Yibitaş İnşaat Malzeme15.107,30-5,57-3,16
Yonga Mobilya27,903,33-6,83
Yükselen Çelik4,841,68-7,49
Yünsa15,140,003,27
Zorlu Enerji2,330,00-15,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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