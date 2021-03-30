Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

30.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.000,00-2,283,70
İş Bankası (C)4,82-0,41-31,14
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,28-1,80-15,03
İş Girişim18,75-3,65-1,06
İş GMYO1,93-3,50-24,02
İş Y. Men. Değ.16,770,66-5,04
İş Yat. Ort.3,26-2,40-3,07
İşbir Holding7.295,00-3,34166,24
Işık Plastik Sanayi45,802,19

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,52-4,4033,33
İttifak Holding2,65-2,2118,83
İz Hayvancılık Tarım19,69-1,849,39
İzmir Demir Çelik2,51-2,33-24,16
İzmir Fırça10,982,6297,48
Jantsa Jant Sanayi602,006,5581,49
Kafein Yazılım25,54-2,5219,46
Kaplamin31,180,97-7,75
Kardemir (A)6,171,653,70
Kardemir (B)6,191,6417,46
Kardemir (D)6,81-0,8717,82
Karel Elektronik29,36-0,2727,32
Karsan Otomotiv3,930,2620,92
Karsu Tekstil16,63-5,5194,50
Kartonsan67,90-1,88-28,94
Katmerciler Ekipman3,65-2,9318,51
Kent Gıda340,50-1,30-4,25
Kerevitaş Gıda5,793,39-12,01
Kervan Gıda18,707,7841,45
Kervansaray Yat. Holding0,730,00-42,06
Kiler GMYO2,24-4,68-10,76
Klimasan Klima20,44-2,2020,45
Koç Holding19,210,58-9,04
Konfrut Gıda19,071,7112,84
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,50-5,81180,83
Konya Çimento1.076,00-2,48-4,78
Kordsa Teknik Tekstil24,20-1,6355,63
Koza Altın115,80-1,8619,75
Koza Madencilik13,68-2,63-11,68
Körfez GMYO6,69-2,7615,34
Kristal Kola2,780,36-29,08
Kron Telekomünikasyon48,60-2,8031,92
Kuştur Kuşadası Turizm294,80-7,0087,41
Kuyumcukent Gayrimenkul2,202,33-4,35
Kütahya Porselen52,70-0,094,46
Lider Faktoring3,515,092,93
Link Bilgisayar37,36-2,1017,21
Logo Yazılım152,20-2,6921,27
Lokman Hekim Sağlık16,60-1,8954,39
Lüks Kadife80,509,97178,55
Makina Takım4,190,9622,87
Marka Yatırım Holding5,37-2,54-16,49
Marmaris Altınyunus203,90-2,2183,53
Marshall272,30-2,96-11,22
Martı GMYO2,73-0,73-0,73
Martı Otel2,35-2,8910,33
Mavi Giyim47,82-1,69-8,39
Mazhar Zorlu Holding37,70-8,0519,76
Mega Polietilen7,940,003,66
Menderes Tekstil2,96-1,66-4,21
Merit Turizm250,00-5,66198,69
Merko Gıda7,474,18-13,54
Metemtur Otelcilik26,24-1,1318,73
Metro Holding2,15-2,713,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,51-1,57-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,11-2,31-9,44
Migros Ticaret35,061,27-18,08
Milpa4,70-0,842,17
Mistral GMYO4,88-0,813,61
MLP Sağlık21,061,455,99
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-5,0023,91
Mondi Tire Kutsan6,41-0,62-15,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,34-2,7513,19
Net Holding5,01-1,7646,06
Netaş Telekom.27,98-0,29-0,36
Niğbaş Niğde Beton17,78-0,73-65,81
Nuh Çimento57,95-2,5220,66
Nurol GMYO16,480,24126,06
Odaş Elektrik3,45-0,86-11,54
Olmuksan-IP7,37-2,25-37,81
Orge Enerji Elektrik10,940,9248,24
Orma Orman Mahsulleri22,503,2152,85
Osmanlı Menkul32,441,764,85
Ostim Endüstriyel Yat3,083,0111,85
Otokar359,101,5818,01
Oyak Çimento7,17-4,40-18,34
Oyak Yat. Ort.9,04-1,3130,07
Oylum Sınai Yatırımlar4,304,37-8,70
Özak GMYO5,16-0,961,18
Özbal Çelik Boru7,770,6518,63
Özderici GMYO1,96-3,92-11,71
Özerden Plastik9,30-1,063,33
Pamukova Elektrik29,10-3,2636,49
Panora GMYO6,74-3,9910,35
Papilon Savunma19,160,21-15,82
Park Elek.Madencilik5,280,96-1,68
Parsan32,500,6233,74
Pegasus73,40-1,01-1,61
Peker GMYO1,98-1,49-24,14
Penguen Gıda4,294,38-15,05
Pera GMYO1,95-2,5011,32
Pergamon Dış Ticaret25,46-2,0833,40
Petkim5,63-1,4013,05
Petrokent Turizm2.733,10-2,36201,53
Pınar Et ve Un22,402,10-3,78
Pınar Su7,96-1,737,13
Pınar Süt21,401,81-7,28
Plastikkart14,88-0,132,98
Polisan Holding3,18-1,55-17,62
Politeknik Metal321,30-1,14-20,81
Prizma Press Matbaacılık5,491,100,18
QNB Finans Fin. Kir.115,00-3,36-8,22
QNB Finansbank56,90-1,90-19,12
Ral Yatırım Holding4,05-1,46-8,78
Ray Sigorta11,85-2,71-23,30
Reysaş GMYO4,73-2,27-13,21
Reysaş Lojistik6,77-1,46-26,73
Rhea Girişim3,05-1,61-18,01
Rodrigo Tekstil20,58-1,2550,11
Royal Halı3,40-1,45-1,16
RTA Laboratuvarları27,889,94-7,93
Sabancı Holding8,53-1,04-25,57
Safkar Ege Soğutmacılık10,28-1,81-5,51
Sanel Mühendislik5,09-8,7848,83
Sanifoam Sünger16,90-0,4724,26
Sanko Pazarlama15,127,0861,02
Saray Matbaacılık5,543,55-36,83
Sarkuysan12,94-2,7846,38
Sasa Polyester44,06-0,68117,90
Say Yenilenebilir Enerji27,840,22227,14
Sekuro Plastik30,90-0,83121,35
Selçuk Ecza Deposu10,864,52-20,44
Selçuk Gıda4,65-3,53-6,63
Senkron Güvenlik34,50-5,7431,38
Serve Film Prodüksiyon17,000,006,25
Servet GMYO97,10-3,0923,85
Seyitler Kimya34,18-0,8736,22
Silverline Endüstri6,09-1,62-29,19
Sinpaş GMYO4,161,46-0,48
Smartiks Yazılım7,08-0,84-20,09
Sodaş Sodyum Sanayii37,60-6,0042,77
Söktaş4,18-2,34-17,88
Sönmez Filament61,60-1,04-12,25
Sönmez Pamuklu22,06-4,09-8,08
Sumaş Suni Tahta78,00-2,5052,20
Şeker Fin. Kir.9,10-3,2942,19
Şekerbank1,18-0,84-21,85
Şişe Cam7,40-0,131,23
Şok Marketler Ticaret12,17-0,33-3,57
T. Halk Bankası4,36-1,36-21,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,10-0,07-12,75
T.S.K.B.1,36-1,45-22,13
T.Tuborg18,59-1,742,88
Taç Tarım Ürünleri23,50-2,08123,17
Tat Gıda9,821,13-15,06
TAV Havalimanları21,38-1,660,38
Taze Kuru Gıda231,000,836,80
Tek-Art Turizm1,81-2,16-10,40
Tekfen Holding14,79-1,47-9,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,36-3,544,54
Temapol Polimer Plastik18,49-5,8660,78
TGS Dış Ticaret16,47-4,1929,58
Tofaş Oto. Fab.32,362,214,69
Torunlar GMYO3,21-3,60-17,69
Trabzon Liman28,88-1,50-10,09
Trabzonspor Sportif2,150,94-11,89
Trend GMYO7,16-2,19-43,04
TSKB GMYO5,89-2,322,43
Tuğçelik7,46-0,40-7,67
Tukaş7,912,46-18,37
Turcas Petrol4,511,81-7,01
Turkcell14,65-0,34-9,01
Tümosan Motor ve Traktör24,261,9372,42
Tüpraş91,05-1,83-15,69
Türk Hava Yolları12,510,24-3,10
Türk İlaç Serum55,409,92

Türk Prysmian Kablo11,47-2,88-5,21
Türk Telekom6,63-2,21-22,37
Türk Traktör208,100,5822,15
Türker Proje Gayrimenkul123,90-3,589,74
Türkiye Sigorta6,08-0,33-7,88
Ufuk Yatırım20,10-1,9550,00
Ulaşlar Turizm Yat.5,01-1,5718,16
Ulusoy Elektrik53,10-1,673,41
Ulusoy Un Sanayi16,402,6942,61
Umpaş Holding2,03-6,88-22,22
Uşak Seramik2,361,720,85
Utopya Turizm40,04-1,143,20
Uzertaş Boya49,70-8,22-12,19
Ülker Bisküvi21,46-1,11-7,26
Vakıf Fin. Kir.24,76-7,68481,22
Vakıf GMYO3,15-3,67-12,98
Vakıf Yat. Ort.7,74-2,525,16
Vakıflar Bankası3,49-0,85-25,90
Vakko Tekstil13,07-6,38100,46
Vanet Gıda6,9310,00-10,35
Verusa Holding57,201,1526,83
Verusaturk Girisim25,22-5,6892,81
Vestel38,361,0582,15
Vestel Beyaz Eşya56,90-0,7039,19
Viking Kağıt7,20-0,41-20,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,84-1,7253,71
Yapı ve Kredi Bank.2,190,00-28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift.103,00-0,6842,27
Yataş14,69-1,941,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,97-0,75-9,77
Yeni Gimat GMYO13,76-3,4418,70
Yeşil GMYO1,32-2,22-4,35
Yeşil Yapı1,86-3,631,09
Yeşil Yatırım Holding110,70-7,7516,10
Yibitaş İnşaat Malzeme15.249,900,00-2,25
Yonga Mobilya27,42-2,07-8,43
Yükselen Çelik4,73-0,84-9,59
Yünsa15,15-0,593,34
Zorlu Enerji2,320,00-16,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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