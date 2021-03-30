Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|-2,28
|3,70
|İş Bankası (C)
|4,82
|-0,41
|-31,14
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,28
|-1,80
|-15,03
|İş Girişim
|18,75
|-3,65
|-1,06
|İş GMYO
|1,93
|-3,50
|-24,02
|İş Y. Men. Değ.
|16,77
|0,66
|-5,04
|İş Yat. Ort.
|3,26
|-2,40
|-3,07
|İşbir Holding
|7.295,00
|-3,34
|166,24
|Işık Plastik Sanayi
|45,80
|2,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,52
|-4,40
|33,33
|İttifak Holding
|2,65
|-2,21
|18,83
|İz Hayvancılık Tarım
|19,69
|-1,84
|9,39
|İzmir Demir Çelik
|2,51
|-2,33
|-24,16
|İzmir Fırça
|10,98
|2,62
|97,48
|Jantsa Jant Sanayi
|602,00
|6,55
|81,49
|Kafein Yazılım
|25,54
|-2,52
|19,46
|Kaplamin
|31,18
|0,97
|-7,75
|Kardemir (A)
|6,17
|1,65
|3,70
|Kardemir (B)
|6,19
|1,64
|17,46
|Kardemir (D)
|6,81
|-0,87
|17,82
|Karel Elektronik
|29,36
|-0,27
|27,32
|Karsan Otomotiv
|3,93
|0,26
|20,92
|Karsu Tekstil
|16,63
|-5,51
|94,50
|Kartonsan
|67,90
|-1,88
|-28,94
|Katmerciler Ekipman
|3,65
|-2,93
|18,51
|Kent Gıda
|340,50
|-1,30
|-4,25
|Kerevitaş Gıda
|5,79
|3,39
|-12,01
|Kervan Gıda
|18,70
|7,78
|41,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|0,00
|-42,06
|Kiler GMYO
|2,24
|-4,68
|-10,76
|Klimasan Klima
|20,44
|-2,20
|20,45
|Koç Holding
|19,21
|0,58
|-9,04
|Konfrut Gıda
|19,07
|1,71
|12,84
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,50
|-5,81
|180,83
|Konya Çimento
|1.076,00
|-2,48
|-4,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,20
|-1,63
|55,63
|Koza Altın
|115,80
|-1,86
|19,75
|Koza Madencilik
|13,68
|-2,63
|-11,68
|Körfez GMYO
|6,69
|-2,76
|15,34
|Kristal Kola
|2,78
|0,36
|-29,08
|Kron Telekomünikasyon
|48,60
|-2,80
|31,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|294,80
|-7,00
|87,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|2,33
|-4,35
|Kütahya Porselen
|52,70
|-0,09
|4,46
|Lider Faktoring
|3,51
|5,09
|2,93
|Link Bilgisayar
|37,36
|-2,10
|17,21
|Logo Yazılım
|152,20
|-2,69
|21,27
|Lokman Hekim Sağlık
|16,60
|-1,89
|54,39
|Lüks Kadife
|80,50
|9,97
|178,55
|Makina Takım
|4,19
|0,96
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|5,37
|-2,54
|-16,49
|Marmaris Altınyunus
|203,90
|-2,21
|83,53
|Marshall
|272,30
|-2,96
|-11,22
|Martı GMYO
|2,73
|-0,73
|-0,73
|Martı Otel
|2,35
|-2,89
|10,33
|Mavi Giyim
|47,82
|-1,69
|-8,39
|Mazhar Zorlu Holding
|37,70
|-8,05
|19,76
|Mega Polietilen
|7,94
|0,00
|3,66
|Menderes Tekstil
|2,96
|-1,66
|-4,21
|Merit Turizm
|250,00
|-5,66
|198,69
|Merko Gıda
|7,47
|4,18
|-13,54
|Metemtur Otelcilik
|26,24
|-1,13
|18,73
|Metro Holding
|2,15
|-2,71
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,51
|-1,57
|-13,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|-2,31
|-9,44
|Migros Ticaret
|35,06
|1,27
|-18,08
|Milpa
|4,70
|-0,84
|2,17
|Mistral GMYO
|4,88
|-0,81
|3,61
|MLP Sağlık
|21,06
|1,45
|5,99
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-5,00
|23,91
|Mondi Tire Kutsan
|6,41
|-0,62
|-15,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,34
|-2,75
|13,19
|Net Holding
|5,01
|-1,76
|46,06
|Netaş Telekom.
|27,98
|-0,29
|-0,36
|Niğbaş Niğde Beton
|17,78
|-0,73
|-65,81
|Nuh Çimento
|57,95
|-2,52
|20,66
|Nurol GMYO
|16,48
|0,24
|126,06
|Odaş Elektrik
|3,45
|-0,86
|-11,54
|Olmuksan-IP
|7,37
|-2,25
|-37,81
|Orge Enerji Elektrik
|10,94
|0,92
|48,24
|Orma Orman Mahsulleri
|22,50
|3,21
|52,85
|Osmanlı Menkul
|32,44
|1,76
|4,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,08
|3,01
|11,85
|Otokar
|359,10
|1,58
|18,01
|Oyak Çimento
|7,17
|-4,40
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|9,04
|-1,31
|30,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,30
|4,37
|-8,70
|Özak GMYO
|5,16
|-0,96
|1,18
|Özbal Çelik Boru
|7,77
|0,65
|18,63
|Özderici GMYO
|1,96
|-3,92
|-11,71
|Özerden Plastik
|9,30
|-1,06
|3,33
|Pamukova Elektrik
|29,10
|-3,26
|36,49
|Panora GMYO
|6,74
|-3,99
|10,35
|Papilon Savunma
|19,16
|0,21
|-15,82
|Park Elek.Madencilik
|5,28
|0,96
|-1,68
|Parsan
|32,50
|0,62
|33,74
|Pegasus
|73,40
|-1,01
|-1,61
|Peker GMYO
|1,98
|-1,49
|-24,14
|Penguen Gıda
|4,29
|4,38
|-15,05
|Pera GMYO
|1,95
|-2,50
|11,32
|Pergamon Dış Ticaret
|25,46
|-2,08
|33,40
|Petkim
|5,63
|-1,40
|13,05
|Petrokent Turizm
|2.733,10
|-2,36
|201,53
|Pınar Et ve Un
|22,40
|2,10
|-3,78
|Pınar Su
|7,96
|-1,73
|7,13
|Pınar Süt
|21,40
|1,81
|-7,28
|Plastikkart
|14,88
|-0,13
|2,98
|Polisan Holding
|3,18
|-1,55
|-17,62
|Politeknik Metal
|321,30
|-1,14
|-20,81
|Prizma Press Matbaacılık
|5,49
|1,10
|0,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|115,00
|-3,36
|-8,22
|QNB Finansbank
|56,90
|-1,90
|-19,12
|Ral Yatırım Holding
|4,05
|-1,46
|-8,78
|Ray Sigorta
|11,85
|-2,71
|-23,30
|Reysaş GMYO
|4,73
|-2,27
|-13,21
|Reysaş Lojistik
|6,77
|-1,46
|-26,73
|Rhea Girişim
|3,05
|-1,61
|-18,01
|Rodrigo Tekstil
|20,58
|-1,25
|50,11
|Royal Halı
|3,40
|-1,45
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|27,88
|9,94
|-7,93
|Sabancı Holding
|8,53
|-1,04
|-25,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,28
|-1,81
|-5,51
|Sanel Mühendislik
|5,09
|-8,78
|48,83
|Sanifoam Sünger
|16,90
|-0,47
|24,26
|Sanko Pazarlama
|15,12
|7,08
|61,02
|Saray Matbaacılık
|5,54
|3,55
|-36,83
|Sarkuysan
|12,94
|-2,78
|46,38
|Sasa Polyester
|44,06
|-0,68
|117,90
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,84
|0,22
|227,14
|Sekuro Plastik
|30,90
|-0,83
|121,35
|Selçuk Ecza Deposu
|10,86
|4,52
|-20,44
|Selçuk Gıda
|4,65
|-3,53
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|34,50
|-5,74
|31,38
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|0,00
|6,25
|Servet GMYO
|97,10
|-3,09
|23,85
|Seyitler Kimya
|34,18
|-0,87
|36,22
|Silverline Endüstri
|6,09
|-1,62
|-29,19
|Sinpaş GMYO
|4,16
|1,46
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|7,08
|-0,84
|-20,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,60
|-6,00
|42,77
|Söktaş
|4,18
|-2,34
|-17,88
|Sönmez Filament
|61,60
|-1,04
|-12,25
|Sönmez Pamuklu
|22,06
|-4,09
|-8,08
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|-2,50
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|9,10
|-3,29
|42,19
|Şekerbank
|1,18
|-0,84
|-21,85
|Şişe Cam
|7,40
|-0,13
|1,23
|Şok Marketler Ticaret
|12,17
|-0,33
|-3,57
|T. Halk Bankası
|4,36
|-1,36
|-21,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,10
|-0,07
|-12,75
|T.S.K.B.
|1,36
|-1,45
|-22,13
|T.Tuborg
|18,59
|-1,74
|2,88
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-2,08
|123,17
|Tat Gıda
|9,82
|1,13
|-15,06
|TAV Havalimanları
|21,38
|-1,66
|0,38
|Taze Kuru Gıda
|231,00
|0,83
|6,80
|Tek-Art Turizm
|1,81
|-2,16
|-10,40
|Tekfen Holding
|14,79
|-1,47
|-9,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,36
|-3,54
|4,54
|Temapol Polimer Plastik
|18,49
|-5,86
|60,78
|TGS Dış Ticaret
|16,47
|-4,19
|29,58
|Tofaş Oto. Fab.
|32,36
|2,21
|4,69
|Torunlar GMYO
|3,21
|-3,60
|-17,69
|Trabzon Liman
|28,88
|-1,50
|-10,09
|Trabzonspor Sportif
|2,15
|0,94
|-11,89
|Trend GMYO
|7,16
|-2,19
|-43,04
|TSKB GMYO
|5,89
|-2,32
|2,43
|Tuğçelik
|7,46
|-0,40
|-7,67
|Tukaş
|7,91
|2,46
|-18,37
|Turcas Petrol
|4,51
|1,81
|-7,01
|Turkcell
|14,65
|-0,34
|-9,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,26
|1,93
|72,42
|Tüpraş
|91,05
|-1,83
|-15,69
|Türk Hava Yolları
|12,51
|0,24
|-3,10
|Türk İlaç Serum
|55,40
|9,92
|Türk Prysmian Kablo
|11,47
|-2,88
|-5,21
|Türk Telekom
|6,63
|-2,21
|-22,37
|Türk Traktör
|208,10
|0,58
|22,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,90
|-3,58
|9,74
|Türkiye Sigorta
|6,08
|-0,33
|-7,88
|Ufuk Yatırım
|20,10
|-1,95
|50,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,01
|-1,57
|18,16
|Ulusoy Elektrik
|53,10
|-1,67
|3,41
|Ulusoy Un Sanayi
|16,40
|2,69
|42,61
|Umpaş Holding
|2,03
|-6,88
|-22,22
|Uşak Seramik
|2,36
|1,72
|0,85
|Utopya Turizm
|40,04
|-1,14
|3,20
|Uzertaş Boya
|49,70
|-8,22
|-12,19
|Ülker Bisküvi
|21,46
|-1,11
|-7,26
|Vakıf Fin. Kir.
|24,76
|-7,68
|481,22
|Vakıf GMYO
|3,15
|-3,67
|-12,98
|Vakıf Yat. Ort.
|7,74
|-2,52
|5,16
|Vakıflar Bankası
|3,49
|-0,85
|-25,90
|Vakko Tekstil
|13,07
|-6,38
|100,46
|Vanet Gıda
|6,93
|10,00
|-10,35
|Verusa Holding
|57,20
|1,15
|26,83
|Verusaturk Girisim
|25,22
|-5,68
|92,81
|Vestel
|38,36
|1,05
|82,15
|Vestel Beyaz Eşya
|56,90
|-0,70
|39,19
|Viking Kağıt
|7,20
|-0,41
|-20,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,84
|-1,72
|53,71
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,00
|-28,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|103,00
|-0,68
|42,27
|Yataş
|14,69
|-1,94
|1,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,97
|-0,75
|-9,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,76
|-3,44
|18,70
|Yeşil GMYO
|1,32
|-2,22
|-4,35
|Yeşil Yapı
|1,86
|-3,63
|1,09
|Yeşil Yatırım Holding
|110,70
|-7,75
|16,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.249,90
|0,00
|-2,25
|Yonga Mobilya
|27,42
|-2,07
|-8,43
|Yükselen Çelik
|4,73
|-0,84
|-9,59
|Yünsa
|15,15
|-0,59
|3,34
|Zorlu Enerji
|2,32
|0,00
|-16,25
(Son)
Kaynak: AA
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