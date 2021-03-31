Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|41.900,00
|-0,02
|3,46
|İş Bankası (C)
|4,83
|0,21
|-31,00
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,27
|0,93
|-15,28
|İş Girişim
|19,04
|1,44
|0,47
|İş GMYO
|1,94
|0,00
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|15,53
|-0,58
|-6,43
|İş Yat. Ort.
|3,24
|0,00
|-3,66
|İşbir Holding
|7.999,90
|6,81
|191,97
|Işık Plastik Sanayi
|45,68
|1,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,51
|1,34
|32,46
|İttifak Holding
|2,75
|1,48
|23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|18,81
|-2,54
|4,50
|İzmir Demir Çelik
|2,56
|3,23
|-22,65
|İzmir Fırça
|10,09
|4,78
|81,47
|Jantsa Jant Sanayi
|683,60
|9,99
|106,09
|Kafein Yazılım
|26,32
|2,17
|23,11
|Kaplamin
|32,50
|4,84
|-3,85
|Kardemir (A)
|6,32
|-1,40
|6,22
|Kardemir (B)
|6,33
|-1,09
|20,11
|Kardemir (D)
|7,03
|-0,71
|21,63
|Karel Elektronik
|29,42
|1,52
|27,58
|Karsan Otomotiv
|3,97
|0,00
|22,15
|Karsu Tekstil
|18,24
|-5,49
|113,33
|Kartonsan
|70,95
|2,75
|-25,75
|Katmerciler Ekipman
|3,68
|0,55
|19,48
|Kent Gıda
|338,00
|0,00
|-4,95
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|0,36
|-14,29
|Kervan Gıda
|17,84
|-3,20
|34,95
|Kervansaray Yat. Holding
|0,77
|5,48
|-38,89
|Kiler GMYO
|2,20
|-0,90
|-12,35
|Klimasan Klima
|21,24
|2,31
|25,16
|Koç Holding
|19,44
|-0,31
|-7,95
|Konfrut Gıda
|18,18
|-1,57
|7,57
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,30
|9,96
|205,32
|Konya Çimento
|1.113,80
|0,52
|-1,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,34
|1,59
|56,53
|Koza Altın
|116,40
|1,04
|20,37
|Koza Madencilik
|13,91
|0,80
|-10,20
|Körfez GMYO
|6,65
|-0,45
|14,66
|Kristal Kola
|2,79
|1,82
|-28,83
|Kron Telekomünikasyon
|51,40
|4,51
|39,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|327,80
|9,27
|108,39
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|0,00
|-7,39
|Kütahya Porselen
|52,80
|-0,19
|4,66
|Lider Faktoring
|3,44
|-0,86
|0,88
|Link Bilgisayar
|40,70
|10,00
|27,69
|Logo Yazılım
|158,20
|3,40
|26,06
|Lokman Hekim Sağlık
|17,08
|1,55
|58,85
|Lüks Kadife
|83,95
|4,29
|190,48
|Makina Takım
|4,11
|0,49
|20,53
|Marka Yatırım Holding
|5,42
|-1,28
|-15,71
|Marmaris Altınyunus
|214,30
|-0,28
|92,89
|Marshall
|280,00
|2,64
|-8,71
|Martı GMYO
|2,71
|0,37
|-1,45
|Martı Otel
|2,36
|0,85
|10,80
|Mavi Giyim
|47,48
|-0,63
|-9,04
|Mazhar Zorlu Holding
|39,00
|0,05
|23,89
|Mega Polietilen
|7,80
|-0,13
|1,83
|Menderes Tekstil
|3,02
|0,00
|-2,27
|Merit Turizm
|241,00
|0,00
|187,93
|Merko Gıda
|7,20
|-0,55
|-16,67
|Metemtur Otelcilik
|27,28
|2,02
|23,44
|Metro Holding
|2,15
|0,00
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,54
|2,01
|-12,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,09
|0,48
|-10,30
|Migros Ticaret
|34,80
|-0,57
|-18,69
|Milpa
|4,80
|2,78
|4,35
|Mistral GMYO
|4,89
|0,62
|3,82
|MLP Sağlık
|20,86
|-0,57
|4,98
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,24
|-8,07
|13,91
|Mondi Tire Kutsan
|6,44
|0,47
|-15,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,68
|0,15
|14,14
|Net Holding
|4,63
|-6,09
|34,99
|Netaş Telekom.
|28,66
|2,21
|2,07
|Niğbaş Niğde Beton
|17,59
|1,79
|-66,17
|Nuh Çimento
|58,80
|-0,59
|22,43
|Nurol GMYO
|16,47
|-0,60
|125,93
|Odaş Elektrik
|3,46
|0,58
|-11,28
|Olmuksan-IP
|7,39
|0,82
|-37,64
|Orge Enerji Elektrik
|11,06
|-1,07
|49,86
|Orma Orman Mahsulleri
|23,50
|4,54
|59,65
|Osmanlı Menkul
|32,50
|0,49
|5,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,85
|-3,06
|3,49
|Otokar
|373,80
|-0,03
|22,84
|Oyak Çimento
|7,16
|-0,28
|-18,45
|Oyak Yat. Ort.
|9,47
|5,81
|36,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,16
|-1,19
|-11,68
|Özak GMYO
|5,16
|0,00
|1,18
|Özbal Çelik Boru
|7,80
|-0,89
|19,08
|Özderici GMYO
|1,96
|-0,51
|-11,71
|Özerden Plastik
|9,01
|0,11
|0,11
|Pamukova Elektrik
|30,46
|-0,39
|42,87
|Panora GMYO
|7,23
|2,41
|18,37
|Papilon Savunma
|19,27
|0,57
|-15,33
|Park Elek.Madencilik
|5,27
|1,15
|-1,86
|Parsan
|33,28
|0,48
|36,95
|Pegasus
|72,95
|-0,55
|-2,21
|Peker GMYO
|1,97
|0,51
|-24,52
|Penguen Gıda
|4,11
|0,00
|-18,61
|Pera GMYO
|1,94
|0,52
|10,75
|Pergamon Dış Ticaret
|28,56
|9,26
|49,64
|Petkim
|5,85
|1,56
|17,47
|Petrokent Turizm
|2.794,30
|0,62
|208,29
|Pınar Et ve Un
|22,18
|0,00
|-4,73
|Pınar Su
|7,91
|0,00
|6,46
|Pınar Süt
|21,04
|0,19
|-8,84
|Plastikkart
|14,90
|0,47
|3,11
|Polisan Holding
|3,18
|0,63
|-17,62
|Politeknik Metal
|336,00
|3,38
|-17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|-0,72
|1,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,40
|-4,83
|-11,89
|QNB Finansbank
|54,70
|-3,19
|-22,25
|Ral Yatırım Holding
|3,99
|-0,50
|-10,14
|Ray Sigorta
|11,88
|2,68
|-23,11
|Reysaş GMYO
|4,75
|0,42
|-12,84
|Reysaş Lojistik
|6,89
|1,47
|-25,43
|Rhea Girişim
|3,03
|0,33
|-18,55
|Rodrigo Tekstil
|22,22
|10,00
|62,07
|Royal Halı
|3,48
|2,65
|1,16
|RTA Laboratuvarları
|30,66
|9,97
|1,25
|Sabancı Holding
|8,59
|0,00
|-25,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,36
|1,07
|-4,78
|Sanel Mühendislik
|5,24
|2,75
|53,22
|Sanifoam Sünger
|16,74
|0,84
|23,09
|Sanko Pazarlama
|13,70
|3,71
|45,90
|Saray Matbaacılık
|5,77
|-1,87
|-34,21
|Sarkuysan
|13,21
|1,93
|49,43
|Sasa Polyester
|45,82
|3,06
|126,61
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,10
|-1,14
|206,70
|Sekuro Plastik
|31,84
|1,14
|128,08
|Selçuk Ecza Deposu
|10,59
|-0,19
|-22,42
|Selçuk Gıda
|4,47
|-3,87
|-10,24
|Senkron Güvenlik
|35,00
|1,45
|33,28
|Serve Film Prodüksiyon
|16,28
|1,12
|1,75
|Servet GMYO
|99,20
|-0,80
|26,53
|Seyitler Kimya
|34,14
|-0,12
|36,07
|Silverline Endüstri
|6,18
|2,15
|-28,14
|Sinpaş GMYO
|4,38
|2,58
|4,78
|Smartiks Yazılım
|7,06
|0,86
|-20,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,00
|3,45
|48,09
|Söktaş
|4,26
|2,40
|-16,31
|Sönmez Filament
|60,00
|0,00
|-14,53
|Sönmez Pamuklu
|22,48
|4,75
|-6,33
|Sumaş Suni Tahta
|76,00
|-2,56
|48,29
|Şeker Fin. Kir.
|8,83
|-1,34
|37,97
|Şekerbank
|1,20
|0,00
|-20,53
|Şişe Cam
|7,32
|-0,54
|0,14
|Şok Marketler Ticaret
|11,93
|-0,08
|-5,47
|T. Halk Bankası
|4,34
|0,00
|-21,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,50
|0,00
|-14,68
|T.S.K.B.
|1,35
|0,00
|-22,70
|T.Tuborg
|18,50
|-0,48
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|25,84
|9,96
|145,39
|Tat Gıda
|9,49
|-0,21
|-17,92
|TAV Havalimanları
|20,86
|-0,86
|-2,07
|Taze Kuru Gıda
|230,00
|0,88
|6,33
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-0,56
|-11,39
|Tekfen Holding
|14,89
|-0,40
|-9,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,42
|1,28
|5,01
|Temapol Polimer Plastik
|17,81
|0,74
|54,87
|TGS Dış Ticaret
|17,93
|10,00
|41,07
|Tofaş Oto. Fab.
|33,72
|-1,00
|9,09
|Torunlar GMYO
|3,20
|0,00
|-17,95
|Trabzon Liman
|29,38
|1,31
|-8,53
|Trabzonspor Sportif
|2,11
|-0,47
|-13,52
|Trend GMYO
|7,06
|-0,56
|-43,83
|TSKB GMYO
|5,93
|0,68
|3,13
|Tuğçelik
|7,72
|2,12
|-4,46
|Tukaş
|7,97
|2,44
|-17,75
|Turcas Petrol
|4,50
|0,22
|-7,22
|Turkcell
|14,76
|-1,01
|-8,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,86
|-0,40
|76,69
|Tüpraş
|90,05
|-0,50
|-16,62
|Türk Hava Yolları
|12,59
|-0,94
|-2,48
|Türk İlaç Serum
|60,90
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|11,71
|2,00
|-3,22
|Türk Telekom
|6,84
|1,33
|-19,91
|Türk Traktör
|210,50
|0,24
|23,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,10
|2,95
|14,35
|Türkiye Sigorta
|6,20
|0,32
|-6,06
|Ufuk Yatırım
|19,89
|1,84
|48,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,12
|-0,97
|20,75
|Ulusoy Elektrik
|56,45
|6,11
|9,93
|Ulusoy Un Sanayi
|14,80
|-9,98
|28,70
|Umpaş Holding
|2,00
|1,52
|-23,37
|Uşak Seramik
|2,38
|2,59
|1,71
|Utopya Turizm
|41,00
|5,67
|Uzertaş Boya
|50,90
|1,80
|-10,07
|Ülker Bisküvi
|21,40
|-0,93
|-7,52
|Vakıf Fin. Kir.
|21,74
|-9,94
|410,33
|Vakıf GMYO
|3,16
|0,32
|-12,71
|Vakıf Yat. Ort.
|7,82
|1,56
|6,25
|Vakıflar Bankası
|3,46
|0,00
|-26,54
|Vakko Tekstil
|13,82
|9,94
|111,96
|Vanet Gıda
|7,62
|9,96
|-1,42
|Verusa Holding
|57,20
|0,18
|26,83
|Verusaturk Girisim
|25,10
|0,16
|91,90
|Vestel
|38,38
|0,68
|82,24
|Vestel Beyaz Eşya
|60,40
|4,68
|47,75
|Viking Kağıt
|7,12
|-0,42
|-20,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,01
|1,74
|57,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|0,46
|-28,57
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|95,60
|-2,45
|32,04
|Yataş
|14,84
|0,00
|2,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,05
|0,75
|-7,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,35
|-0,60
|15,16
|Yeşil GMYO
|1,33
|1,53
|-3,62
|Yeşil Yapı
|1,88
|2,17
|2,17
|Yeşil Yatırım Holding
|109,50
|1,39
|14,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.250,00
|0,00
|-2,24
|Yonga Mobilya
|26,90
|-0,37
|-10,17
|Yükselen Çelik
|4,75
|1,50
|-9,21
|Yünsa
|15,51
|2,51
|5,80
|Zorlu Enerji
|2,33
|1,75
|-15,88
(Son)
Kaynak: AA
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